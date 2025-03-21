Modèles gratuits d'équipes commerciales sur Google Sheets

Chaque responsable commercial s'efforce de conclure davantage d'affaires, d'augmenter le chiffre d'affaires, de mieux gérer les clients et de se développer sur de nouveaux marchés. Sondage de Gartner sur les objectifs commerciaux pour 2024 met en évidence les principales priorités du service commercial : l'augmentation du chiffre d'affaires (52 %), l'amélioration de l'expérience client (50 %), l'amélioration de l'expérience des commerciaux (32 %) et l'augmentation de la productivité (24 %).

Mais, pour atteindre ces objectifs, il faut analyser des données pertinentes, améliorer la visibilité et permettre aux équipes commerciales de se concentrer sur des tâches créatives et stratégiques plutôt que sur des tâches répétitives.

Si les feuilles de calcul traditionnelles sont utiles, elles ont souvent du mal à gérer les grands paramètres de données, ce qui conduit à l'inefficacité.

La solution ? Des modèles commerciaux Google Sheets spécialisés qui rationalisent les opérations et stimulent la productivité.

Nous avons dressé une liste de six modèles commerciaux Google Sheets gratuits. Nous discutons également de leurs limites et explorons des solutions dignes d'intérêt Alternatives à Google Sheets pour vous aider à gagner du temps et à améliorer l'efficacité des équipes commerciales.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle commercial Google Sheets ?

Voici les paramètres qui font qu'un modèle d'équipe commerciale Google Sheets se distingue des autres :

Facilité d'utilisation: S'assurer que le modèle Google Sheets est facile à naviguer, permettant à chaque membre de l'équipe de l'utiliser sans avoir besoin d'une formation approfondie

S'assurer que le modèle Google Sheets est facile à naviguer, permettant à chaque membre de l'équipe de l'utiliser sans avoir besoin d'une formation approfondie Personnalisation: Permet de modifier facilement les champs personnalisés, de paramétrer les indicateurs de performance et de gérer les notifications afin de répondre aux besoins spécifiques des équipes commerciales

Permet de modifier facilement les champs personnalisés, de paramétrer les indicateurs de performance et de gérer les notifications afin de répondre aux besoins spécifiques des équipes commerciales Collaboration: Permet une collaboration transparente en créant des tâches, en suivant les opérations, en laissant des commentaires et en partageant les rapports de vente avec l'équipe commerciale

Permet une collaboration transparente en créant des tâches, en suivant les opérations, en laissant des commentaires et en partageant les rapports de vente avec l'équipe commerciale Visualisation et rapports: Inclure des capacités de rapports pour visualiser les données commerciales sous forme de diagrammes, de barres ou de tableaux de bord pour une interprétation plus claire

Inclure des capacités de rapports pour visualiser les données commerciales sous forme de diagrammes, de barres ou de tableaux de bord pour une interprétation plus claire Calculs intégrés: Choisissez un modèle avec des formules intégrées et des calculs avancés pour automatiser la prévision du chiffre d'affaires total et des ventes, afin de gagner du temps et de réduire les erreurs

Choisissez un modèle avec des formules intégrées et des calculs avancés pour automatiser la prévision du chiffre d'affaires total et des ventes, afin de gagner du temps et de réduire les erreurs Intégration: Assurez-vous de la compatibilité avec les CRM existants, les outils de marketing et les systèmes de gestion de la relation clientplateformes de productivité commerciale pour un transfert de données sans heurts

Google Sheets Modèles de vente

1. Modèle de CRM Google Sheets par Hubspot

via HubSpot Si vous cherchez à suivre les tâches commerciales et à gérer les interactions avec les clients sans investir entièrement dans un logiciel de gestion de la relation client, alors Modèle de CRM Google Sheets de HubSpot devrait être votre choix.

Vous pouvez télécharger ce modèle Google Sheets gratuit et le personnaliser en ajoutant ou en supprimant des champs afin de l'aligner sur l'équipe commerciale de votre entreprise et d'en exploiter tout le potentiel.

Ensuite, incluez les détails du client tels que le nom, l'adresse e-mail, le responsable du compte, le canal de communication, le site Web, la date et l'étape commerciale.

Analysez les données commerciales et générez un rapport pour découvrir les tendances et les modèles des clients et améliorer la gestion de la relation client.

2. Google Sheets Sales Lead Tracker par Hubspot

via HubSpotGoogle Sheets Sales Lead Tracker par Hubspot vous permet de suivre le parcours de vos prospects et d'analyser les données pour personnaliser les efforts de sensibilisation, améliorer l'entonnoir des ventes et les discussions. Pour commencer à suivre les prospects à l'aide de ce modèle gratuit, téléchargez-le au format Google Sheets et configurez-le en fonction de vos étapes commerciales.

Accédez à l'onglet " Données " et renseignez les informations relatives à vos leads : nom, personne de contact, source, région, adresse e-mail, probabilité de victoire, étape et statut de l'affaire, et valeur estimée.

Vous pouvez ensuite utiliser le tableau de bord du modèle qui offre une évaluation des taux de conversion, de la valeur moyenne, du cycle de vie du client et de la taille des transactions. Grâce à ces informations, vous pouvez créer des stratégies commerciales et opérationnelles pour stimuler les équipes commerciales.

3. Modèle de tableau de bord commercial Google Sheets par HubSpot

via HubSpot Il n'est pas toujours facile de suivre les KPI et les indicateurs et de partager le rapport entre les équipes pour améliorer la visibilité et la transparence.

Avec l'aide de Modèle de tableau de bord commercial de Google Sheets de HubSpot avec le modèle de tableau de bord des ventes Google Sheets de Hubspot, vous pouvez suivre sans effort les données mensuelles sur les ventes, organiser les composants du tableau de bord, configurer les filtres et identifier les tendances.

Pour tirer des enseignements de votre rapport, saisissez les détails des ventes dans le modèle Google Sheets et définissez des indicateurs de vente essentiels tels que les ventes totales, le taux de conversion, la valeur moyenne des ventes, les revenus hebdomadaires et mensuels, et les coûts d'acquisition des clients.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez configurer des notifications automatiques pour alerter les parties prenantes chaque fois qu'un indicateur dépasse ou est en deçà des limites prédéfinies. Cela vous permet de célébrer la réussite de l'entreprise et de prendre des mesures de contrôle pour relever les défis des processus de vente.

4. Modèle de journal des équipes commerciales par Template.net

via Template.netModèle de journal des équipes commerciales par Template.net est un modèle Google Sheets simple mais puissant qui vous aide à analyser les appels commerciaux pour améliorer l'efficacité de l'équipe. Téléchargez-le au format Google Sheets et personnalisez-le pour commencer à l'utiliser dans vos flux de travail de vente.

De plus, vous pouvez utiliser divers champs tels que le nom du client, la société, la date, l'heure et les notes pour garder les détails du client organisés. Le modèle de feuille de calcul comprend des formules intégrées et des éléments visuels tels que des diagrammes et des barres pour projeter efficacement les ventes et suivre les données.

5. Formulaire de rapport quotidien des ventes Template by Template.net

via Template.net Vous souhaitez enregistrer les transactions commerciales quotidiennes et évaluer les performances de chaque commercial ? Le Modèle de formulaire de rapport quotidien des ventes par Template.net est une excellente option.

Ce modèle gratuit de Google Sheets vous permet d'enregistrer vos informations de vente quotidiennes dans un seul emplacement. Il comprend des détails essentiels tels que le nom de l'équipe commerciale, l'heure, le nom du produit, la quantité et le prix unitaire. Le modèle de feuille de calcul calcule automatiquement le total et affiche les équipes commerciales quotidiennes de chaque représentant dans un graphique à barres.

Cela vous permet de suivre facilement les performances, d'identifier les produits les plus vendus et de mesurer les revenus générés par rapport aux cibles. C'est un excellent moyen de suivre la progression.

6. Modèle de prévisions de ventes basées sur les opportunités par Template.net

via Template.net Un processus de prévision des ventes précis est essentiel pour l'efficacité de l'allocation des ressources, de la budgétisation, de la fixation des objectifs et de la gestion des stocks. Les Modèle de prévision des ventes basée sur les opportunités par Template.net vous permet de consolider les équipes commerciales et de prévoir avec précision les revenus futurs en toute simplicité.

Ce modèle comprend des champs tels que l'agent commercial, l'emplacement, les détails du compte, le montant de la prévision, la probabilité et la clôture de la prévision. Vous pouvez facilement prévoir les équipes commerciales pour une période spécifique - un mois, un trimestre ou une année. Les calculs intégrés à ce modèle de feuille de calcul génèrent automatiquement les prévisions pondérées et la valeur totale de votre entreprise.

Ce modèle de feuille de calcul Google offre également des fonctionnalités avancées, telles que les rapports sur le pipeline de vente, les prévisions basées sur le temps et l'estimation de la valeur basée sur les opportunités, afin de prédire les conversions commerciales et les valeurs.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les modèles commerciaux

Bien qu'ils soient fonctionnels et conviviaux, ces modèles Google Sheets gratuits ont leurs limites. Les commerciaux qui utilisent Google Sheets risquent d'avoir du mal à :

Un manque d'automatisation : Les modèles Google Sheets ne peuvent pas automatiser les flux de travail des équipes commerciales en envoyant des e-mails, en créant des tâches et en générant des rapports. Ainsi, les équipes commerciales ne peuvent pas gagner du temps et améliorer leur productivité

Les modèles Google Sheets ne peuvent pas automatiser les flux de travail des équipes commerciales en envoyant des e-mails, en créant des tâches et en générant des rapports. Ainsi, les équipes commerciales ne peuvent pas gagner du temps et améliorer leur productivité Une intégration limitée: L'intégration de Google Sheets, même avec le formatoutils commerciaux simplesnécessite souvent des modules complémentaires, ce qui peut s'avérer fastidieux et limiter la fluidité du transfert de données

L'intégration de Google Sheets, même avec le formatoutils commerciaux simplesnécessite souvent des modules complémentaires, ce qui peut s'avérer fastidieux et limiter la fluidité du transfert de données Une personnalisation limitée : Les options de personnalisation sont souvent limitées, ce qui rend difficile l'adaptation des modèles à des équipes commerciales complexes ou à des besoins d'entreprise uniques

Google Sheets Sales Templates Alternatives

Maintenant que vous connaissez les offres, les fonctions et les limites des modèles Google Sheets pour les opérations commerciales, explorons quelques alternatives. ClickUp est un logiciel de gestion de projet polyvalent qui permet une gestion avancée des tâches, une collaboration en temps réel, la définition d'objectifs et le suivi des indicateurs de performance clés. Logiciel de gestion de projet commercial par ClickUp vous permet de gérer toutes les tâches de vente - du suivi des prospects à la collaboration avec votre équipe commerciale, en passant par la formation du personnel et l'intégration des clients - en un seul endroit.

Vous pouvez briser les silos et remplacer les feuilles Excel ou Google Sheets encombrantes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Sales-Project-Management-Software-Dashboard-Image-1400x872.png ClickUp Logiciel de gestion de projet commercial pour créer une alternative au modèle de vente de Google Sheets /$$img/

Apportez le suivi des prospects, le nurturing, l'onboarding des clients et la collaboration sur une seule plateforme avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Sales ClickUp Brain , le réseau neuronal de ClickUp, utilise l'IA pour connecter des personnes avec des tâches, des documents, des bases de connaissances et des données clients afin de découvrir des informations cachées et de faire des projections de revenus. Il personnalise l'approche pour augmenter l'engagement et effectue une analyse des sentiments pour affiner les stratégies.

De plus, avec une bibliothèque de modèles préconstruits, entièrement personnalisables et gratuits, ClickUp est un.. outil indispensable à votre équipe commerciale .

1. Modèle de pipeline de vente ClickUp

Votre pipeline de vente affiche clairement l'ensemble du processus de vente : prospection, qualification des prospects, proposition, négociation, Fermé des affaires et sécurisation des contrats. Cette visibilité permet d'améliorer le développement des produits, la gestion des stocks, la prévision des recettes et la résolution des problèmes.

Par exemple, le Modèle de pipeline de vente ClickUp est un modèle entièrement personnalisable qui vous permet de gérer les données des prospects et de visualiser l'entonnoir des ventes.

Avec plus de 30 statuts personnalisés, quatre vues personnalisées différentes, des champs personnalisés et des fonctionnalités de gestion de projet, vous pouvez rationaliser chaque étape du processus de vente, améliorer la communication et la collaboration entre les représentants commerciaux et hiérarchiser les prospects en fonction de leur urgence, de leur valeur et de leur potentiel.

2. Modèle de rapport de vente ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.14.09-PM.png Modèle de rapport de vente par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

La génération d'un rapport de vente détaillé et le suivi des indicateurs n'ont pas à être fastidieux. Le Modèle de rapport d'équipe commerciale ClickUp vous permet de suivre facilement les indicateurs clés, de surveiller la progression des ventes et d'identifier les domaines à améliorer.

Créez des champs personnalisés tels que Région de vente, Réalisation des ventes, Année de vente, Trimestre de vente et plus encore pour stocker et visualiser les données critiques. Utiliser La vue Tableur de ClickUp pour analyser les modèles et les tendances des performances commerciales afin de mieux comprendre les clients et de débloquer des opportunités de croissance.

Une fois que vous avez achevé le suivi des données, partagez les idées et les conclusions dans un rapport visuel avec les parties prenantes.

💡Pro Tip: La façon la plus intelligente de suivre les données commerciales critiques et la performance de l'équipe est de le faire à travers Tableaux de bord ClickUp . Créez un tableau de bord commercial personnalisé pour suivre et mettre en évidence les indicateurs clés et prendre des décisions fondées sur des données.

3. Modèle de KPI pour les ventes ClickUp

Les Modèle de KPI pour les ventes ClickUp vous aide à définir des objectifs mesurables, à surveiller les indicateurs clés de performance et à mesurer la réussite de votre équipe commerciale. C'est essentiel pour améliorer les performances commerciales, exploiter les opportunités et augmenter le chiffre d'affaires.

Pour visualiser les performances commerciales, définissez des indicateurs clés de performance à l'aide de champs personnalisés, tels que le chiffre d'affaires mensuel, la valeur moyenne des commandes, le taux de conversion, la valeur du cycle de vie des clients et les ventes répétées.

Considérez ce modèle comme un plan qui offre une transparence et une clarté absolues sur les indicateurs clés de performance, afin d'accélérer la prise de décision et d'atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise.

4. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Vous en avez assez de jongler avec plusieurs outils pour collecter des données commerciales ?

Utilisez le Modèle de suivi des ventes ClickUp pour afficher clairement les éléments mobiles de votre équipe commerciale.

Vous pouvez définir les cibles commerciales hebdomadaires et mensuelles de votre équipe et organiser les tâches en cinq statuts, notamment "Objectif atteint", "Objectif non atteint", "Achevé", "Non achevé" et "En cours", afin de suivre la progression.

Ce modèle gratuit vous permet de suivre en temps réel les performances individuelles et celles de l'équipe, d'analyser les données, de les comparer aux données historiques et de prendre des décisions fondées sur des données.

Après avoir analysé les données commerciales, partagez vos paramètres sous forme de rapports ou de présentations pour faire le point, récompenser les employés et fixer de nouveaux objectifs hebdomadaires/mensuels.

5. Modèle de processus commercial ClickUp

Le processus de vente Modèle de processus commercial ClickUp guide les équipes commerciales, les cadres et le personnel d'assistance client dans la conversion des clients potentiels en clients réguliers.

Grâce à ce modèle convivial pour les débutants, vous pouvez clarifier votre processus de vente et fournir une structure aux équipes commerciales afin qu'elles se concentrent sur les étapes à venir. En plus d'identifier les points à améliorer et de permettre aux équipes d'optimiser le processus de vente, le modèle facilite l'intégration des nouvelles équipes commerciales, qui peuvent commencer à travailler sur les tâches en s'y référant.

Ce modèle gratuit est conçu pour aider tous les membres de l'équipe commerciale à gérer l'ensemble du processus de vente plus rapidement et plus efficacement. Vous pouvez rationaliser le processus de vente grâce à des fonctionnalités avancées telles que des diagrammes, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails, etc.

6. Modèle d'appels commerciaux ClickUp

Vous avez du mal à gérer la prospection des clients ?

L'outil Modèle d'appel commercial ClickUp vous permet d'enregistrer les détails des appels, d'analyser les performances des équipes commerciales et d'assigner des tâches de suivi. Résultat : vous pouvez contrôler les opérations commerciales, maximiser l'efficacité et gagner du temps.

Ce modèle de vente particulier vous aide à surveiller les appels de vente et à mesurer les performances des équipes commerciales afin de trouver des domaines à améliorer. Vous pouvez inviter les équipes commerciales à collaborer et vous assurer que chaque partie prenante reste sur la même page grâce à ces données consolidées.

💡Pro Tip: Use Documents ClickUp pour stocker en un seul endroit tous les documents nécessaires aux équipes commerciales, tels que les scripts, les brochures, les présentations et les documents gratuits. Invitez vos interlocuteurs à partager leurs suggestions grâce à la fonctionnalité de collaboration en temps réel.

7. Modèle de plan de vente ClickUp

En tant que responsable commercial, la création du bon forfait commercial, l'établissement d'objectifs clairs et l'élaboration de stratégies peuvent s'avérer accablants.

Les Modèle de plan de vente ClickUp permet de créer un forfait commercial complet pour obtenir des résultats. Ce modèle simple à utiliser est parfait pour ceux qui cherchent à mieux comprendre les clients, à paramétrer une structure de tâches claire et à accroître la visibilité sur la progression des équipes commerciales.

Avec cinq statuts personnalisés, quatre champs personnalisés et cinq vues personnalisées différentes, vous pouvez facilement accéder aux données, visualiser les étapes d'un forfait commercial et suivre la progression. De plus, vous pouvez améliorer le suivi du plan commercial grâce à des fonctions nuancées telles que l'étiquette, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les libellés de priorité.

Dans l'ensemble, ce modèle de forfait commercial gratuit permet de s'assurer que les membres de l'équipe restent sur la même page tout au long du processus de vente - définition des objectifs, suivi des performances, dépassement des retards et défis potentiels, et réussite.

8. Modèle d'accueil des équipes commerciales ClickUp

La création de matériel d'accueil des équipes commerciales à partir de zéro demande beaucoup de temps et d'efforts.

C'est pourquoi Modèle d'intégration des équipes commerciales de ClickUp simplifie le processus. Cinq champs personnalisés, tels que l'e-mail, le numéro de contact, le type d'emploi, la date officielle de début et la date d'orientation, permettent de capturer les informations nécessaires à l'onboarding. Vue Gantt de ClickUp permet de visualiser facilement les flux de travail de l'onboarding, de gérer les tâches avec des libellés de priorité et de suivre la progression en temps réel.

ClickUp Docs permet de partager des ressources telles que la documentation sur les équipes commerciales, les informations sur les produits et les supports de formation avec les nouveaux employés. ClickUp Automatisation permet d'automatiser les tâches répétitives afin de libérer les équipes commerciales et de rationaliser les processus d'intégration la gestion de projet pour les équipes commerciales .

Le modèle d'intégration des commerciaux de ClickUp vous permet de créer un processus d'intégration en douceur, en aidant les nouveaux employés à se mettre rapidement au diapason et en optimisant la productivité des équipes commerciales existantes.

9. Modèle de CRM ClickUp pour les équipes commerciales

Le modèle Modèle de CRM pour les ventes ClickUp permet de gérer les prospects, de visualiser les équipes commerciales, d'organiser les contacts et de découvrir des informations uniques.

Créez des tâches avec plus de 20 statuts personnalisés, tels que "Actif", "En cours", "En pourparlers", "Onboarding", et'Fermé". ClickUp Automatisation va plus loin en automatisant le flux de travail des e-mails pour envoyer des mises à jour en temps voulu sans effort manuel.

Par exemple, vous devez envoyer des e-mails de suivi aux prospects avec lesquels vous avez eu des appels de découverte au cours de la semaine écoulée. ClickUp Brain peut générer des e-mails personnalisés pour chaque prospect. Cela vous permet d'économiser des heures et de raccourcir le cycle commercial en automatisant les abonnements.

Apprenez des trucs et astuces pour rédiger des e-mails efficaces avec ClickUp Brain

Tapez simplement votre requête, et vous obtiendrez des conseils personnalisés de la part de votre propre assistant IA.

Créer des stratégies commerciales efficaces à l'aide de ClickUp

Un modèle de vente permet de suivre les mises à jour de votre équipe commerciale, de gérer les prospects potentiels, de mieux comprendre vos clients et de créer des forfaits de vente efficaces.

Qu'est-ce qui distingue ClickUp ? Ses fonctionnalités avancées vous permettent de collaborer au sein de l'équipe commerciale, d'évoluer durablement et de personnaliser vos flux de travail de vente.

Et le meilleur ?

Les fonctionnalités d'automatisation et d'IA de ClickUp vous permettent de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité et d'optimiser l'ensemble du processus de vente, ce qui vous aide à transformer les prospects en clients personnalisés.

Prêt à niveler par le haut votre stratégie commerciale ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour télécharger et utiliser ces modèles de vente efficaces.