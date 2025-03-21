Modèles de vente gratuits pour Google Sheets

Toutes les responsables de l'équipe commerciale s'efforcent de conclure davantage de contrats, d'augmenter le chiffre d'affaires, de mieux gérer les clients et de conquérir de nouveaux marchés.

L'enquête 2024 Sales Objectifs de Gartner met en évidence les principales priorités de l'équipe commerciale : augmenter le chiffre d'affaires (52 %), améliorer l'expérience client (50 %), améliorer l'expérience des commerciaux (32 %) et stimuler la productivité (24 %).

Mais pour atteindre ces objectifs, il faut analyser les données pertinentes, améliorer la visibilité et permettre aux équipes commerciales de se concentrer sur des tâches créatives et stratégiques plutôt que sur des tâches répétitives.

Si les feuilles de calcul traditionnelles sont utiles, elles ont souvent du mal à traiter de grands ensembles de données, ce qui entraîne une perte d'efficacité.

La solution ? Des modèles de vente Google Sheets spécialisés qui rationalisent les opérations et augmentent la productivité.

Nous avons compilé une liste de six modèles gratuits pour Google Sheets. Nous abordons également leurs limites et explorons des alternatives intéressantes à Google Sheets pour vous aider à gagner du temps et à améliorer l'efficacité de vos équipes commerciales.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'équipe commerciale Google Sheets ?

Voici ce qui distingue un excellent modèle d'équipe commerciale Google Sheets des autres :

Facilité d'utilisation : assurez-vous que le modèle Google Sheets est facile à utiliser, afin que tous les membres de l'équipe puissent s'en servir sans formation approfondie

personnalisation : *permet la modification facile des champs clients, la configuration des indicateurs clés de performance et la gestion des notifications afin de répondre aux besoins spécifiques en matière de vente

*collaboration : facilitez la collaboration en créant des tâches, en suivant les opérations, en laissant des commentaires et en partageant des rapports de vente avec l'équipe commerciale

Visualisation et rapports : incluez des fonctionnalités de reporting pour visualiser les données de l'équipe commerciale sous forme de diagrammes, de diagrammes à barres ou de tableaux de bord afin de faciliter leur interprétation

Calculs intégrés : choisissez un modèle avec des formules intégrées et des calculs avancés pour automatiser le calcul du chiffre d'affaires total et les prévisions de ventes, ce qui vous permettra de gagner du temps et de réduire les erreurs

Intégration : assurez la compatibilité avec les CRM, les outils marketing et assurez la compatibilité avec les CRM, les outils marketing et les plateformes de productivité de l'équipe commerciale existants pour un transfert de données fluide

Modèles d'équipe commerciale Google Sheets

1. Modèle CRM Google Sheets par HubSpot

via HubSpot

Si vous cherchez à suivre les tâches commerciales et à gérer les interactions avec les clients sans investir entièrement dans un logiciel CRM, alors le modèle CRM Google Sheets de HubSpot devrait être votre choix.

Vous pouvez télécharger ce modèle Google Sheets gratuit et le personnaliser en ajoutant ou en supprimant des champs afin de l'adapter à votre pipeline commercial d'entreprise et d'exploiter tout son potentiel.

Ensuite, ajoutez les informations personnalisées du client, telles que son nom, son adresse e-mail, son responsable de compte, son canal de communication, son site web, la date et l'étape de l'équipe commerciale.

Analysez les données de l'équipe commerciale et générez un rapport pour découvrir les tendances et les habitudes des clients et améliorer la gestion de la relation client.

2. Suivi des prospects de l'équipe commerciale Google Sheets par HubSpot

via HubSpot

Le suivi des prospects Google Sheets de HubSpot vous permet de suivre le parcours de vos prospects et d'analyser les données afin de personnaliser vos efforts de prospection, d'améliorer l'entonnoir de vente et d'augmenter les conversions. Pour commencer à suivre vos prospects à l'aide de ce modèle gratuit, téléchargez-le au format Google Sheets et configurez-le en fonction de vos étapes de vente.

Accédez à l'onglet « Données » et renseignez les informations relatives à vos prospects : nom, personne à contacter, source, région, adresse e-mail, probabilité de conclusion, étape et statut de la transaction, et valeur estimée.

Vous pouvez ensuite utiliser le tableau de bord du modèle qui fournit des informations sur les taux de conversion, la valeur moyenne, le cycle de vie des clients et la taille des transactions. Grâce à ces informations, vous pouvez élaborer des stratégies commerciales et opérationnelles pour booster vos ventes.

3. Modèle de tableau de bord équipe commerciale Google Sheets par HubSpot

via HubSpot

Il n'est pas toujours facile de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et les indicateurs, puis de partager le rapport entre les équipes afin d'améliorer la visibilité et la transparence.

Grâce au modèle de tableau de bord commercial Google Sheets de HubSpot, vous pouvez facilement suivre les données commerciales mensuelles, organiser les composants du tableau de bord, configurer des filtres et identifier des tendances.

Pour tirer des enseignements de votre rapport, saisissez les détails des ventes dans le modèle Google Sheets et définissez des indicateurs de vente essentiels tels que le chiffre d'affaires total, le taux de conversion, la valeur moyenne des ventes, le chiffre d'affaires hebdomadaire et mensuel, et les coûts d'acquisition des clients.

Mieux encore, vous pouvez configurer des notifications automatiques pour alerter les parties prenantes dès qu'un indicateur dépasse ou n'atteint pas les limites prédéfinies. Vous pouvez ainsi célébrer la réussite de l'entreprise et prendre des mesures pour relever les défis liés aux processus de vente.

4. Modèle de journal des appels de l'équipe commerciale par Template.net

Le modèle Sales Call Log Template de Template.net est un modèle Google Sheets simple mais puissant qui vous aide à analyser les appels commerciaux afin d'améliorer l'efficacité de votre équipe. Téléchargez-le au format Google Sheets et personnalisez-le pour commencer à l'utiliser dans vos flux de travail commerciaux.

De plus, vous pouvez utiliser divers champs tels que le nom du client, la société, la date, l'heure et les notes pour organiser les informations relatives aux clients. Le modèle de feuille de calcul comprend des formules intégrées et des éléments visuels tels que des diagrammes et des barres pour projeter efficacement les ventes et suivre les données.

5. Modèle de formulaire de rapport quotidien des ventes par Template.net

Vous souhaitez enregistrer les transactions commerciales quotidiennes et évaluer les performances de chaque commercial ? Le modèle de formulaire de rapport quotidien des ventes de Template.net est une excellente option.

Ce modèle Google Sheets gratuit vous permet d'enregistrer vos informations commerciales quotidiennes dans un seul emplacement. Il comprend des détails essentiels tels que le nom de l'équipe commerciale, l'heure, le nom du produit, la quantité et le prix unitaire. Le modèle de feuille de calcul calcule automatiquement le total et affiche les ventes quotidiennes de chaque équipe commerciale sous forme de graphique à barres.

Cela vous permet d'effectuer facilement le suivi des performances, d'identifier les produits les plus vendus et de mesurer les revenus générés par rapport aux cibles. C'est un excellent moyen de suivre la progression.

6. Modèle de prévision des équipes commerciales basé sur les opportunités par Template.net

Un processus de prévision des ventes précis est essentiel pour une allocation efficace des ressources, la budgétisation, la définition d'objectifs et la gestion des stocks. Le modèle de prévision des ventes basé sur les opportunités de Template.net vous permet de consolider les opportunités de vente et de prévoir facilement et avec précision les revenus futurs.

Ce modèle comprend des champs tels que l'agent commercial, l'emplacement, les détails du compte, le montant prévisionnel, la probabilité et la date de clôture prévisionnelle. Vous pouvez facilement prévoir les ventes pour une période spécifique (un mois, un trimestre ou une année). Les calculs intégrés dans ce modèle de feuille de calcul remplissent ensuite automatiquement les prévisions pondérées et la valeur totale de votre entreprise.

Ce modèle Google Sheet offre également des fonctionnalités avancées, telles que les rapports sur le pipeline commercial, les prévisions basées sur le temps et l'estimation de la valeur basée sur les opportunités, afin de prédire les conversions commerciales et les revenus.

Lecture recommandée : 10 astuces Google Sheets qui vous faciliteront la vie

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les modèles de vente

Bien qu'ils soient fonctionnels et conviviaux, ces modèles Google Sheets gratuits ont leurs limites. Les utilisateurs de Google Sheets peuvent rencontrer les difficultés suivantes :

Manque d'automatisation : les modèles Google Sheets ne permettent pas d'automatiser les workflows de vente en envoyant des e-mails, en créant des tâches et en générant des rapports. Les équipes commerciales ne peuvent donc pas gagner de temps ni améliorer leur productivité.

Intégration limitée : l'intégration de Google Sheets, même avec l'intégration de Google Sheets, même avec des outils d'équipe commerciale simples , nécessite souvent des modules complémentaires supplémentaires, ce qui peut s'avérer fastidieux et limite le transfert fluide des données.

Personnalisation limitée : les options de personnalisation sont souvent limite, ce qui rend difficile l'adaptation des modèles à des processus de vente complexes ou à des besoins des entreprises spécifiques.

Alternatives aux modèles de vente Google Sheets

Maintenant que vous connaissez les fonctions, les limites et les possibilités offertes par les modèles Google Sheets pour les opérations commerciales, explorons quelques alternatives.

ClickUp est un logiciel de gestion de projet polyvalent qui améliore la gestion avancée des tâches, la collaboration en temps réel, la définition d'objectifs et le suivi des indicateurs clés de performance.

Le logiciel de gestion de projet commercial ClickUp vous permet de gérer toutes les tâches commerciales, du suivi des prospects à la collaboration avec votre équipe commerciale, en passant par la formation du personnel et l'intégration des clients, le tout en un seul endroit.

Vous pouvez éliminer les silos et remplacer les fichiers Excel ou Google Sheets volumineux.

Commencez avec ClickUp Réunissez le suivi des prospects, la fidélisation, l'intégration des clients et la collaboration sur une seule plateforme grâce au logiciel de gestion de projet de l'équipe commerciale ClickUp.

ClickUp Brain, le réseau neuronal de ClickUp, utilise l'IA pour établir la connexion entre les personnes et les tâches, les documents, les bases de connaissances et les données clients afin de révéler des informations cachées et d'établir des projections de revenus. Il personnalise la communication pour accroître l'engagement et effectue des analyses de sentiment pour affiner les stratégies.

De plus, avec sa bibliothèque de modèles prédéfinis, entièrement personnalisables et gratuits, ClickUp est un outil indispensable dans votre arsenal technologique de vente.

1. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le suivi de tous vos clients et prospects grâce au modèle de pipeline commercial de ClickUp.

Votre pipeline de ventes fournit une vue claire de l'ensemble du processus de vente : prospection, qualification des prospects, proposition, négociation, conclusion des contrats et sécurité des contrats. Cette visibilité permet d'améliorer le développement des produits, la gestion des stocks, la prévision de revenus et la résolution des problèmes.

Par exemple, le modèle ClickUp Sales Pipeline Template est un modèle entièrement personnalisable qui vous permet de gérer les données sur les prospects et de visualiser l'entonnoir de vente.

Avec plus de 30 statuts personnalisés, quatre vues personnalisées différentes, des champs personnalisés et des fonctionnalités de gestion de projet, vous pouvez rationaliser chaque étape du processus de vente, améliorer la communication et la collaboration entre les commerciaux et hiérarchiser les prospects en fonction de leur urgence, de leur valeur et de leur potentiel.

En savoir plus : 10 modèles gratuits de pipeline commercial pour conclure davantage de ventes

2. Modèle de suivi de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez les performances de l'équipe commerciale et gérez mieux votre pipeline de ventes grâce au modèle Sales Tracker de ClickUp.

Vous en avez assez de jongler entre plusieurs outils pour collecter les données de votre équipe commerciale ?

Utilisez le modèle ClickUp Sales Tracker pour afficher une vue claire des différentes étapes de votre processus de vente.

Vous pouvez définir les cibles de vente hebdomadaires et mensuelles de votre équipe et organiser les tâches en cinq statuts, notamment « Objectif atteint », « Objectif non atteint », « Achevé », « Non commencé » et « En cours », afin de suivre la progression.

Ce modèle gratuit vous permet de suivre en temps réel les performances individuelles et d'équipe, d'analyser les données, de les comparer avec les archives historiques et de prendre des décisions fondées sur les données.

Après avoir analysé les données de vente, partagez vos conclusions sous forme de rapports ou de présentations afin de les examiner, de récompenser vos employés et de fixer de nouveaux objectifs hebdomadaires/mensuels.

3. Modèle de rapport de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez les indicateurs de vente clés et gagnez en clarté grâce au modèle de rapport de vente de ClickUp.

La génération d'un rapport de vente détaillé et le suivi des indicateurs ne doivent pas nécessairement être fastidieux. Le modèle de rapport de vente ClickUp vous permet de suivre facilement les indicateurs clés, de surveiller la progression des ventes et d'identifier les domaines à améliorer.

Créez des champs personnalisés tels que Région de vente, Réalisation des ventes, Année de vente, Trimestre de vente, et plus encore pour stocker et visualiser les données essentielles. Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour analyser les modèles et les tendances des performances de vente afin de mieux comprendre vos clients et de débloquer des opportunités de croissance.

Une fois que vous avez achevé le suivi des données, partagez vos conclusions et vos résultats dans un rapport visuel avec les parties prenantes.

💡Conseil de pro : Le moyen le plus intelligent de suivre les données de vente critiques et les performances de votre équipe est d'utiliser les tableaux de bord ClickUp. Créez un tableau de bord de vente personnalisé pour suivre et mettre en évidence les indicateurs clés et prendre des décisions basées sur les données.

4. Modèle de KPI de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fixez des objectifs mesurables et suivez les indicateurs clés de performance pertinents grâce au modèle d'indicateurs clés de performance commerciales de ClickUp

Le modèle KPI de vente ClickUp vous aide à définir des objectifs mesurables, à surveiller les KPI clés et à mesurer la réussite de votre stratégie commerciale. Il est essentiel pour améliorer les performances de l'équipe commerciale, tirer parti des opportunités et augmenter les revenus.

Pour visualiser les performances commerciales, configurez des indicateurs clés de performance à l'aide de champs personnalisés, tels que le chiffre d'affaires mensuel, la valeur moyenne des commandes, le taux de conversion, la valeur vie client et les ventes répétées.

Considérez ce modèle comme un mapper qui fournit une transparence et une clarté achevées sur les indicateurs clés de performance (KPI) afin de faciliter la prise de décision et d'atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise.

5. Modèle d'appels commerciaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez à jour le statut de chaque client dans le pipeline de vente et suivez la progression globale grâce au modèle d'appels commerciaux ClickUp

Vous avez du mal à gérer la communication avec vos clients ?

Le modèle d'appel commercial ClickUp vous aide à enregistrer les détails des appels, à analyser les performances de l'équipe commerciale et à attribuer des tâches de suivi. En tant que tel, vous pouvez contrôler les opérations commerciales, optimiser l'efficacité et gagner du temps.

Ce modèle de vente particulier vous aide à suivre les appels commerciaux et à mesurer les performances de l'équipe commerciale afin d'identifier les domaines à améliorer. Vous pouvez inviter l'équipe commerciale à collaborer et vous assurer que toutes les parties prenantes restent sur la même page grâce à ces données consolidées.

💡Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour stocker tous les documents nécessaires aux appels commerciaux, tels que les scripts, les brochures, les présentations et les documents gratuits, en un seul endroit. Invitez vos collègues à partager leurs suggestions grâce à la fonctionnalité de collaboration en temps réel.

6. Modèle de forfait de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos objectifs de vente et ajustez vos stratégies grâce au modèle de plan de vente de ClickUp

En tant que responsable commerciale, il peut être difficile de créer le bon forfait, de définir des objets clairs et d'élaborer des stratégies.

Le modèle de plan de vente ClickUp vous aide à créer un plan de vente complet pour obtenir des résultats. Ce modèle simple à utiliser est parfait pour ceux qui cherchent à mieux comprendre leurs clients, à définir une structure de tâches claire et à améliorer la visibilité sur l'avancement des ventes.

Grâce à cinq statuts personnalisés, quatre champs personnalisés et cinq vues personnalisées différentes, vous pouvez facilement accéder aux données, visualiser les étapes d'un plan de vente et suivre la progression. De plus, vous pouvez améliorer le suivi du plan de vente grâce à des fonctionnalités nuancées telles que le marquage, les sous-tâches imbriquées, les assignés multiples et les étiquettes de priorité.

Dans l'ensemble, ce modèle de forfait de vente gratuit permettra aux membres de l'équipe de rester sur la même page tout au long du processus de vente : définition des objectifs, suivi des performances, résolution des retards et des difficultés potentiels, et réussite.

7. Modèle de processus d'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez vos processus d'équipe commerciale et concluez davantage de contrats grâce au modèle de processus d'équipe commerciale de ClickUp

Le modèle de processus de vente ClickUp guide les équipes commerciales, les cadres et le service client dans la conversion des prospects en clients fidèles.

Grâce à ce modèle convivial pour les débutants, vous pouvez clarifier votre processus de vente et fournir une structure permettant aux équipes commerciales de se concentrer sur les étapes à venir. En plus d'identifier les domaines à améliorer et de permettre aux équipes d'optimiser le processus de vente, le modèle facilite l'intégration des nouveaux commerciaux, qui peuvent commencer à travailler sur leurs tâches en s'y référant.

Ce modèle gratuit est conçu pour aider tous les membres de l'équipe commerciale à gérer l'ensemble du processus de vente plus rapidement et plus efficacement. Vous pouvez rationaliser le processus de vente grâce à des fonctionnalités avancées telles que des diagrammes, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails, etc.

8. Modèle ClickUp pour l'intégration de l'équipe commerciale

Obtenir un modèle gratuit Intégrez rapidement vos équipes commerciales et donnez-leur les bonnes infos grâce au modèle d'intégration de l'équipe commerciale de ClickUp

Créer des supports d'intégration de l'équipe commerciale à partir de zéro demande beaucoup de temps et d'effort.

C'est là que le modèle d'intégration commerciale de ClickUp simplifie le processus. Cinq champs personnalisés, tels que l'e-mail, le numéro de téléphone, le type d'emploi, la date de début officielle et la date d'orientation, permettent de saisir les informations nécessaires à l'intégration. La vue en diagramme de Gantt de ClickUp facilite la visualisation des flux de travail d'intégration, la gestion des tâches avec des libellés de priorité et le suivi des progrès en temps réel.

Tirez parti de ClickUp Docs pour partager des ressources telles que la documentation sur le processus de vente, les informations sur les produits et les supports de formation avec les nouvelles recrues. ClickUp Automatisation permet d'automatiser les tâches répétitives afin de libérer les commerciaux et de rationaliser la gestion de projet pour les équipes commerciales.

Le modèle d'intégration commerciale de ClickUp vous permet de créer un processus d'intégration fluide, aidant les nouveaux employés à se mettre rapidement à niveau et maximisant la productivité de l'équipe commerciale existante.

9. Modèle CRM de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les données clients et gérez efficacement vos clients grâce au modèle CRM équipe commerciale de ClickUp

Le modèle CRM de vente ClickUp vous aide à gérer vos prospects, à visualiser vos opportunités commerciales, à organiser vos contacts et à découvrir des informations uniques.

Créez des tâches avec plus de 20 statuts personnalisés, tels que « Actif », « En cours », « En discussion », « Intégration » et « Fermé ».

ClickUp Automatisation va encore plus loin en automatisant le flux de travail des e-mails afin d'envoyer des mises à jour en temps opportun sans effort manuel.

Par exemple, vous devez envoyer des e-mails de suivi aux prospects avec lesquels vous avez eu des entretiens de découverte au cours de la semaine dernière. ClickUp Brain peut générer des e-mails personnalisés pour chaque prospect. Cela vous fait gagner du temps et raccourcit le cycle de vente en automatisant les suivis.

Apprenez des astuces pour rédiger des e-mail efficaces avec ClickUp Brain.

Il vous suffit de saisir votre requête pour obtenir des conseils personnalisés de la part de votre assistant IA.

À lire également : Les 10 meilleurs outils logiciels CRM B2B

Créez des stratégies d'équipe commerciale efficaces à l'aide de ClickUp

Un modèle de vente vous aide à suivre les mises à jour de votre équipe commerciale, à gérer les prospects potentiels, à mieux comprendre vos clients et à créer des plans de vente efficaces.

Qu'est-ce qui distingue ClickUp ? Ses fonctionnalités avancées vous permettent de collaborer au sein de l'équipe commerciale, de vous développer de manière durable et de personnaliser vos flux de travail commerciaux.

Le meilleur dans tout ça ?

Les fonctionnalités d'automatisation et d'IA de ClickUp vous font gagner du temps, améliorent votre efficacité et optimisent l'ensemble du processus de vente, vous aidant ainsi à transformer vos prospects en clients fidèles.

Prêt à passer à la vitesse supérieure dans votre stratégie commerciale ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour télécharger et utiliser ces modèles de vente efficaces.