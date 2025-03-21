Modèles de diagrammes de Gantt gratuits dans Google Sheets

Avez-vous déjà eu l'impression que vos responsabilités en gestion de projet vous échappaient un peu ?

Jongler avec les délais, assurer le suivi des progrès et veiller à ce que tout (et tout le monde) reste aligné font de la gestion de projet un exercice d'équilibre délicat.

Les modèles de diagrammes de Gantt dans Google Sheets pourraient bien être exactement ce dont vous avez besoin pour mettre de l'ordre dans le chaos, sans la complexité des logiciels coûteux.

Ces modèles vont au-delà des échéanciers de base. En plus de vous aider à créer des diagrammes de Gantt, ils vous permettent de personnaliser la planification de vos projets. Avec un peu d'effort, vous pouvez ajuster les dépendances entre les tâches, suivre les jalons et intégrer des mises à jour en temps réel, le tout dans un outil que vous utilisez déjà.

Vous souhaitez savoir comment ces modèles peuvent simplifier votre processus de planification ?

Explorons les meilleurs modèles de diagrammes de Gantt proposés par Google Sheets pour la planification de projets et de tâches.

En savoir plus La vue Gantt de ClickUp vous offre une vue d'ensemble claire de toutes les tâches à accomplir

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de diagramme de Gantt Google Sheets ?

Un modèle de diagramme de Gantt Google Sheets est une feuille de calcul pré-établie permettant de planifier et de suivre l'échéancier d'un projet.

Ils sont parfaits pour les chefs de projet qui ont besoin d'un moyen simple pour rationaliser des projets complexes, synchroniser leur équipe et garantir que les projets soient achevés à temps.

Voici ce qui distingue les meilleurs modèles :

Clarté : le modèle doit comporter des colonnes pour les noms des tâches, les dates de début et de fin, les durées et les dépendances. Cela permet d'utiliser efficacement le diagramme de Gantt pour organiser et visualiser l'échéancier du projet

*convivialité : il doit être intuitif, permettre des mises à jour rapides et faciliter la collaboration sans formation supplémentaire

Personnalisation : il doit permettre aux utilisateurs de modifier la durée des tâches, d'ajuster les dépendances et d'ajouter ou de supprimer des colonnes afin de répondre aux besoins spécifiques de leur projet

Représentation visuelle : le modèle de diagramme de Gantt doit utiliser des barres ou des lignes pour représenter la durée des tâches afin de faciliter leur suivi

Fonctionnalités collaboratives : plusieurs utilisateurs doivent pouvoir afficher, effectuer des modifications en cours et partager le modèle en temps réel, ce qui facilite le travail d'équipe

Praticité : il doit inclure une section contenant des instructions ou des notes sur son utilisation efficace, afin d'aider les personnes qui découvrent les diagrammes de Gantt

Automatisation : le modèle permettant de créer des diagrammes de Gantt doit prendre en charge les formules de base et les fonctionnalités d'automatisation afin de rationaliser les tâches répétitives, telles que le calcul automatique des durées ou l'ajustement des échéanciers en fonction des dépendances

En savoir plus : Diagramme de Gantt ou calendrier : que sont-ils et comment les utiliser?

Les 6 meilleurs modèles de diagrammes de Gantt Google Sheets pour la planification de projets

Voici les six meilleurs modèles de diagrammes de Gantt de Google Sheets pour un suivi efficace des projets et une gestion optimale des délais.

1. Diagramme de Gantt de base Google Sheets

via Google environnement de travail

Le modèle de diagramme de Gantt de base de Google Sheets est un outil de gestion de projet simple d'utilisation sous forme de feuille de calcul.

Ce modèle de diagramme de Gantt simple contient tout ce dont vous avez besoin : identifiant de tâche, titre, propriétaire, date de début, date d'échéance et durée de la tâche. Il affiche également le pourcentage achevé de chaque tâche du projet et segmente les échéanciers en semaines, offrant ainsi un aperçu clair de la progression du projet

Vous pouvez également :

Ajoutez ou supprimez des colonnes pour le suivi de détails supplémentaires tels que la priorité des tâches ou l'allocation des ressources

Distinguez les statuts des tâches à l'aide de barres de couleur, ce qui permet de repérer facilement les retards ou les échéances à venir

Ce modèle gratuit est idéal pour les projets de petite à moyenne envergure qui nécessitent un suivi simple, sans complexité supplémentaire.

2. Modèle de diagramme de Gantt pour gérer les projets par DPM

via DPM

Le modèle de diagramme de Gantt proposé par The Digital Project Manager (DPM) est un moyen intelligent de mapper l'échéancier d'un projet et de s'assurer que tout se déroule comme prévu. Il comprend plusieurs éléments indispensables pour décomposer un projet en étapes gérables, notamment :

nombres de la structure de répartition du travail (WBS) :* ces nombres vous aident à diviser votre projet en tâches de taille raisonnable

Titres des tâches : grâce à des titres clairs pour chaque tâche, vous n'aurez plus à vous creuser la tête pour vous rappeler ce que vous devez faire ensuite

*responsable de la tâche : chaque tâche a un propriétaire, ce qui évite toute confusion quant à ce qui doit être fait

Durée : cette colonne indique la durée estimée d'une tâche en jours

avancement des tâches : *Tout est codé par couleur, du vert (tout va bien) au rouge (oh oh), ce qui vous permet d'avoir une idée claire de l'état d'avancement de votre projet

Prédécesseurs : certaines tâches doivent être terminées avant que d'autres puissent commencer. Cette section lie les tâches dépendantes afin de garantir un ordre correct

Les phases et les semaines sont structurées de manière à fournir une ventilation visuelle de l'avancement du projet au fil du temps, chaque phase représentant une section clé du projet.

*par exemple, la « phase 1 » couvre les semaines 1 à 3 pour la planification et le lancement. La « phase 2 » couvre les semaines 4 à 6 pour l'exécution, et la « phase 3 » couvre les semaines 7 à 9 pour la conclusion et la révision du projet.

3. Modèle de diagramme de Gantt pour le plan de lancement d'un produit par GanttPRO

via GanttPRO

Le modèle de plan de lancement de produit sous forme de diagramme de Gantt de GanttPRO est conçu pour fournir une feuille de route claire et structurée permettant de gérer tous les aspects du lancement d'un produit.

Il divise le projet en phases pour faciliter la gestion des tâches et inclut un suivi en temps réel de l'avancement afin d'éviter les retards et de garantir la responsabilité. De plus, les estimations d'heures et les registres de temps réels vous permettent de gérer efficacement le temps et les ressources.

En exemple, si la « recherche sur la concurrence » dépasse les deux semaines forfaitaires, vous pouvez réajuster le reste de votre calendrier afin de maintenir le lancement dans le suivi.

De plus, la colonne « Priorité » vous permet de vous concentrer sur les tâches critiques, en vous assurant de traiter en premier lieu les éléments urgents. La colonne « Coût » vous permet de contrôler votre budget, tandis que la colonne « Description de la tâche » vous permet d'ajouter des instructions plus détaillées.

4. Modèle de diagramme de Gantt horaire par Template.net

Le modèle de diagramme de Gantt horaire de Template.net permet d'organiser tout, des réunions à l'exécution des tâches, dans un format horaire facile à lire.

Grâce à ce diagramme, vous pouvez facilement suivre plusieurs tâches, chacune avec ses heures de début et de fin.

Par exemple, la « révision de la conception » se termine à midi, suivie de l'« inspection qualité » à 15 h, tandis que la « installation de la campagne » se déroule tout au long de la journée.

Les avantages sont évidents : cela simplifie la planification horaire pour les chefs de projet, les organisateurs d'évènements ou toute personne gérant plusieurs projets à court terme. Cela garantit également que les tâches ne se chevauchent pas et permet aux équipes de rester responsables de la réalisation des jalons.

De plus, vous pouvez repérer les temps d'arrêt ou les inefficacités potentiels, afin de vous assurer que chaque heure est utilisée efficacement pour faire avancer le projet.

S'il y a un intervalle de deux heures entre la fin de la « révision de la conception » à 12 h et le début du « contrôle qualité » à 15 h, vous pouvez réaffecter les membres de l'équipe à des tâches plus modestes, telles que la finalisation des supports de présentation ou la préparation de la prochaine réunion.

5. Modèle de diagramme de Gantt pour forfait de formation par Template.net

Lorsque vous gérez plusieurs tâches de formation, chacune avec ses délais et ses dépendances, le modèle de diagramme de Gantt pour plan de formation de Template.net vous offre un aperçu rapide des personnes chargées de chaque tâche, des tâches achevées et des prochaines étapes.

L'un des principaux avantages est de pouvoir détecter rapidement les retards. Si la création de supports de formation prend du retard, vous pouvez immédiatement voir comment cela affecte d'autres tâches, telles que les sessions de formation. Cette approche proactive permet de gagner du temps et garantit que rien ne déraille.

La colonne « Pourcentage d'avancement » permet de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et des échéances à venir.

par exemple,* si « Développer le programme de formation » est à 80 %, vous savez qu'il est presque terminé, mais qu'il faut encore y mettre un peu plus d'énergie. Contactez donc le rédacteur de contenu pour qu'il le termine. Pendant ce temps, avec « Préparer les diapositives de formation » à 60 %, concentrez-vous sur l'achevement du contenu et de la conception de la présentation à venir.

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments à mener, ce qui a pour résultat des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester coordonnée.

6. Modèle de diagramme de Gantt pour plan de recrutement par Template.net

Vous vous sentez dépassé par votre processus de recrutement ? Le modèle de diagramme de Gantt pour plan de recrutement de Template.net peut vous aider à identifier les besoins des différents services et aider le service RH à planifier et à suivre les tâches de recrutement.

Principaux avantages :

Clarté : les tâches telles que « Identification des besoins » et « Analyse des postes » sont listées avec le personnel affecté et les dates de début et de fin, afin que rien ne soit oublié

Efficacité : au lieu de gérer les tâches à l'aide d'innombrables e-mails ou feuilles de calcul, vous voyez qui est responsable de quoi, par exemple le responsable du recrutement est chargé de publier l'offre d'emploi

Réduction des goulots d'étranglement : si la « présélection initiale » est retardée, vous pouvez le repérer immédiatement et vous adapter pour que les entretiens se déroulent comme prévu

Ce modèle de diagramme de Gantt gratuit est idéal pour les services RH qui souhaitent rester organisés, les responsables du recrutement qui veulent afficher une vue claire de l'avancement du processus de recrutement et les équipes qui ont besoin d'un moyen collaboratif pour gérer le processus de recrutement sans confusion.

En savoir plus : 20 exemples de diagrammes de Gantt pour la gestion de projet

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les diagrammes de Gantt

L'utilisation de Google Sheets pour les diagrammes de Gantt est une option pratique et accessible, mais elle comporte plusieurs limites :

Travail manuel : la création de diagrammes de Gantt dans Google Sheets nécessite une installation manuelle assez complexe et des ajustements continus, ce qui peut prendre beaucoup de temps pour les projets complexes

Absence de fonctionnalités avancées : Google Sheets ne prend pas en charge les fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que l'allocation des ressources, : Google Sheets ne prend pas en charge les fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que l'allocation des ressources, l'analyse du chemin critique et les dépendances entre les tâches

*problèmes d'évolutivité : à mesure que les projets prennent de l'ampleur et deviennent plus complexes, Google Sheets peut rencontrer des problèmes avec le volume de données, ce qui ralentit les performances et rend l'expérience utilisateur fastidieuse

limitations visuelles* : contrairement aux logiciels spécialisés dans les diagrammes de Gantt , Google Sheets limite les éléments visuels détaillés tels que les dégradés de couleurs, les longueurs des barres dégradées et les libellés de tâches avancées

défis liés à la collaboration* : lorsque plusieurs utilisateurs effectuent une modification en cours simultanément du diagramme de Gantt dans Google Sheets, cela peut entraîner des conflits ou des écrasements accidentels, en particulier sans contrôle strict des versions

risques liés à l'intégrité des données* : le caractère manuel de Google Sheets augmente le risque d'inexactitude des données et de problèmes d'intégrité, tels que les suppressions accidentelles ou les entrées de données incorrectes

Manque d'intégration : Google Sheets peut ne pas s'intégrer de manière aussi transparente avec d'autres outils et logiciels de gestion de projet, ce qui limite son utilité dans un écosystème de gestion de projet plus complexe

💡Conseil de pro : les tableaux blancs virtuels et les cartes mentales fonctionnent comme d'excellentes alternatives aux diagrammes de Gantt pour collaborer en temps réel et structurer de manière logique des idées complexes.

Alternatives aux modèles de diagrammes de Gantt de Google Sheets

Vous souhaitez franchir une étape de Google Sheets à un logiciel de diagramme de Gantt riche en fonctionnalités ?

ClickUp offre une solution plus efficace et conviviale avec des fonctionnalités complètes de diagramme de Gantt et des capacités de gestion de projet telles que les dépendances entre tâches, l'analyse du chemin critique et des éléments visuels dynamiques. Son interface intuitive et ses nombreuses options personnalisées facilitent la gestion et le suivi des projets.

ClickUp dispose également d'une vaste bibliothèque de modèles de diagrammes de Gantt gratuits et prêts à l'emploi. Ces modèles vous permettent d'appliquer et de personnaliser rapidement des calendriers de projet complexes grâce à des structures et des flux de travail prédéfinis.

1. Modèle d'échéancier de Gantt ClickUp

Télécharger ce modèle Facilitez la planification de vos projets grâce au modèle d'échéancier de Gantt ClickUp

Le modèle de diagramme de Gantt ClickUp est l'outil idéal pour garder vos projets sur la bonne voie. Que vous gériez des opérations quotidiennes ou des objectifs à long terme, vous pouvez visualiser les échéanciers des projets, suivre les dépendances et surveiller la progression en temps réel.

Il regorge de fonctionnalités telles que :

*statuts personnalisés : suivez facilement la progression des tâches grâce à des libellés tels que « À faire », « Bloqué », « Terminé » et « En cours de révision »

Champs personnalisés : gérez vos tâches à l'aide d'attributs tels que « Achevé », « Durée » et « Phases ». Ces champs affichent les détails de chaque tâche et permettent de tout organiser de manière claire

Afficher personnalisé : passez des vues « Mensuelle », « Annuelle », « Hebdomadaire » et « Résumé » pour visualiser les informations de la manière qui vous convient le mieux

gestion de projet : *le suivi du temps vous permet de voir la durée des tâches et de respecter les délais. Alors que les avertissements de dépendance évitent les goulots d'étranglement en signalant lorsqu'une tâche ne peut pas commencer tant qu'une autre n'est pas terminée, les intégrations de e-mail vous permettent d'envoyer des mises à jour directement depuis ClickUp

Idéal pour : Les chefs de projet et les chefs d'équipe qui gèrent plusieurs projets, en particulier ceux dont les échéanciers sont complexes et où les tâches se chevauchent fréquemment.

2. ClickUp Création de pages Web Modèle de diagramme de Gantt

Télécharger ce modèle Planifiez et optimisez rapidement les flux de travail des pages Web grâce au modèle de diagramme de Gantt ClickUp Building Web Pages

Vous créez un nouveau site web ? Entre les révisions de conception, la création de contenu et les échéances qui s'accumulent, vous avez besoin d'un moyen efficace pour gérer les tâches de votre checklist pour le lancement du site web.

Le modèle de diagramme de Gantt ClickUp Building Web Pages est personnalisable pour s'adapter aux besoins de votre projet, qu'il s'agisse de créer la page d'accueil ou les pages produits. De plus, il est rapide à configurer : vous pouvez commencer à planifier et à optimiser votre flux de travail en quelques secondes.

Grâce à quatre modes d'affichage (vue Gantt, liste, Tableau et Intégration), vous pouvez vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Par exemple :

Évaluez le temps nécessaire à la conception ou au développement de chaque page et organisez des réunions pour respecter les délais grâce à la vue Gantt

Décomposez les tâches et concentrez-vous sur les détails, comme l'ajout de descriptions de produits ou la modification en cours d'images à l'aide de la vue Liste

Le modèle comprend également des champs personnalisés tels que « Figma », « Permalink » et « Étape »

Imaginons que vous créiez une page d'accueil pour une vente saisonnière. Ajoutez le lien Figma directement à la tâche pour y accéder rapidement lors des révisions de conception. Le champ « Permalink » permet de suivre l'URL exacte afin que votre équipe sache où la page sera publiée sur le site. Et le champ « Stage » vous permet d'indiquer si la page est en « Wireframe », « Design » ou « Final Review »

Idéal pour : les concepteurs Web qui peaufinent la disposition de leurs sites Web, les gestionnaires de projet qui supervisent les échéanciers et les tâches, et les équipes de développement qui assurent le suivi de l'avancement et des détails.

💡Conseil de pro : si vous avez besoin d'informations rapides sur votre projet de conception web, il vous suffit de demander à ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp. Il peut par exemple vous indiquer instantanément la date limite pour la page d'accueil des soldes saisonniers et générer des résumés de l'avancement du projet, des échéances à venir et des problèmes signalés dans le diagramme de Gantt.

3. Modèle de diagramme de Gantt pour la checklist de lancement de produit

Télécharger ce modèle Suivez efficacement la progression du lancement de votre produit grâce au modèle de diagramme de Gantt « Checklist pour le lancement d'un produit » de ClickUp

Lorsque votre équipe est plongée dans le développement d'une nouvelle application, la création de supports marketing et la planification de l'évènement de lancement, vous pouvez compter sur le modèle de diagramme de Gantt « Checklist pour le lancement d'un produit » de ClickUp pour transformer ce chaos en un plan rationalisé et structuré.

Ce modèle fournit un calendrier visuel indiquant les dates de début et de fin des tâches, ce qui aide les équipes au suivi des échéances. Grâce à des tâches et des responsabilités clairement définies et offrant une visibilité à tous, il réduit également les malentendus et les retards.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Gérez l'avancement des tâches à l'aide de statuts tels que « Achevé », « À réviser » et « En cours »

Mettez en évidence les étapes clés telles que « Achèvement du prototype » et « Test du produit final » comme jalons pour suivre les progrès et respecter le calendrier de lancement

Visualisez comment les tâches individuelles sont liées à vos jalons grâce à la vue Gantt

Classez et gérez les tâches sous des en-têtes tels que « Analyse de marché », « Tarification » ou « Public cible » à l'aide du champ « Catégorie de tâche »

Idéal pour : les équipes produit, notamment les concepteurs UX en train de travailler sur des prototypes, les développeurs gérant la création et la commercialisation des produits, et les stratèges se concentrant sur le positionnement sur le marché et les objectifs de lancement.

Obtenez des suggestions sur les échéanciers des tâches et créez des diagrammes de Gantt dans ClickUp avec ClickUp Brain

4. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion en cascade

Télécharger ce modèle Suivez les jalons et les dépendances de vos projets grâce au modèle de diagramme de Gantt ClickUp Waterfall Management

Le modèle de diagramme de Gantt ClickUp Waterfall Management est un outil structuré et facile à utiliser qui aide les équipes à suivre, gérer et exécuter des projets complexes. Il permet aux utilisateurs de décomposer les tâches, d'attribuer les responsabilités, de suivre les dépendances et de surveiller la progression de manière visuelle.

Ses principaux avantages clés sont les suivants :

*réduction des retards : grâce à un aperçu clair des tâches et des jalons, l'équipe peut anticiper les retards potentiels et prendre des mesures correctives à un stade précoce

*collaboration améliorée : les équipes peuvent facilement communiquer la progression grâce à des mises à jour visuelles du statut et ajouter des commentaires, afin que toutes les parties prenantes restent informées

Vous pouvez également visualiser les dépendances entre les tâches à l'aide de la vue Gantt. Par exemple, la réservation d'un lieu dépend de l'obtention d'un permis dans le cadre d'un projet de planification d'évènement. Si le processus d'obtention du permis est retardé, vous pouvez voir comment cela affecte d'autres tâches telles que la restauration et les invitations, ce qui vous laisse le temps de vous adapter.

Idéal pour : Les gestionnaires de projet supervisant des réorganisations informatiques à grande échelle, le développement de logiciels, le lancement de produits ou des projets d'infrastructure, où les dépendances entre les tâches, les échéanciers et le suivi collaboratif sont essentiels.

5. Modèle de diagramme de Gantt pour la planification de compte

Télécharger ce modèle Hiérarchisez et gérez les activités critiques de vos comptes grâce au modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes ClickUp

L'équipe de gestion des comptes a souvent du mal à suivre en temps voulu les renouvellements des clients, les lancements de produits et les suivis sur plusieurs comptes. Le modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes ClickUp simplifie la gestion des comptes en la décomposant en étapes simples et concrètes, faciles à suivre et à contrôler.

Ils vous permettent de :

Visualisez en un coup d'œil toutes les dates limites de renouvellement des contrats clients et toutes les tâches à accomplir, afin de ne rien oublier

Alignez les objectifs des équipes commerciales, marketing et chargées de la réussite client grâce à une visibilité de partage sur les tâches

Donnez la priorité aux comptes clés et aux activités importantes en suivant les échéances

De plus, la vue Échéancier vous permet de planifier des tâches et des échéances, telles que les renouvellements de clients, directement dans votre calendrier. La vue Gantt fournit une ventilation détaillée de la progression de ces tâches au fil du temps. Enfin, la vue Comptes par étape offre un aperçu général de la progression de chaque compte, par exemple ceux qui sont en cours d'intégration, en attente de renouvellement ou en suivi.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Jalons pour identifier les éléments critiques de votre projet.

Instance, définissez des jalons pour les évènements clés tels que l'envoi de la proposition de renouvellement, l'obtention de l'approbation du contrat et la planification de la réunion d'examen. Chaque jalon marque un point de contrôle essentiel, vous aidant à vous concentrer sur ces tâches cruciales.

Transformez vos tâches les plus importantes en jalons afin de créer une représentation visuelle de la progression de vos projets avec ClickUp Milestones

Idéal pour : Les responsables de l'équipe commerciale et les chargés de compte qui gèrent plusieurs clients et se concentrent sur la fidélisation et la réussite des clients.

6. Modèle de diagramme de Gantt pour feuille de route informatique

Télécharger ce modèle Assurez le bon déroulement des tâches liées à vos projets informatiques grâce au modèle structuré de diagramme de Gantt ClickUp IT Roadmap

Le modèle de diagramme de Gantt ClickUp IT Roadmap permet de visualiser l'ensemble de votre projet informatique afin de garantir le bon déroulement de toutes les tâches critiques, de l'installation au déploiement.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

statuts personnalisés : *Si vous mettez en place une nouvelle infrastructure réseau, marquez les tâches comme « Préparation », « Mise en œuvre », « Assistance » ou « Achevé ». Cela permet de voir exactement où en est chaque tâche

jalons et échéances* : vous lancez un nouveau serveur d'ici la fin du troisième trimestre. À l'aide de diagrammes de Gantt, décomposez chaque étape (installation matérielle, tests, déploiement, etc.) et fixez des échéances pour rester dans les temps

Vue d'ensemble des projets : elle affiche tous les projets au même endroit, ce qui vous permet de donner la priorité aux tâches urgentes, telles que l'installation du serveur, et de reporter celles qui sont moins critiques, comme la migration des données, à plus tard.

Idéal pour : les responsables informatiques et les chefs de projet chargés de projets informatiques complexes en plusieurs étapes, tels que le déploiement de nouveaux systèmes, la migration de données ou la mise à niveau d'infrastructures.

En savoir plus : Diagramme de Gantt ou feuille de route : guide à l'intention des chefs de projet sur les similitudes et les différences

Améliorez vos diagrammes de Gantt grâce aux modèles ClickUp

Les diagrammes de Gantt fournissent une vue claire du calendrier de votre projet, des dépendances entre les tâches et de leur progression, vous permettant ainsi de respecter les délais, les ressources et les calendriers.

Si Google Sheets offre un bon point de départ avec ses modèles de diagrammes de Gantt, il présente toutefois certaines limites.

C'est là que ClickUp entre en étape en tant que puissant logiciel de gestion de projet. Ses modèles de diagrammes de Gantt vont au-delà des fonctionnalités de base, offrant des éléments visuels avancés, un suivi de la progression en temps réel et des mises à jour automatisées. De plus, vous pouvez personnaliser ces modèles pour les adapter à différents flux de travail.

Ce niveau de personnalisation et de fonction vous permet de maîtriser tous les détails, de rationaliser les processus et d'assurer une gestion de projet fluide.

Inscrivez-vous gratuitement et passez dès aujourd'hui aux modèles de diagrammes de Gantt de ClickUp pour un suivi fluide de vos projets.