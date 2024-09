Comment stimuler la croissance des produits en utilisant les points de parité

Imaginez que vous construisiez un produit SaaS innovant, doté de fonctionnalités uniques et prêt à bouleverser le marché. Malgré tous vos efforts, vous n'enregistrez pas la croissance escomptée et les clients n'adoptent pas votre produit.

Que manque-t-il ? Souvent, nous construisons et commercialisons le produit d'une manière qui ne répond pas aux attentes du public. Nous oublions les éléments essentiels et indispensables.

En d'autres termes, il ne s'agit pas de savoir ce qui différencie votre produit des autres sur le marché, mais seulement de savoir ce qui lui permet de faire l'essentiel.

Parfois, dans la hâte de mettre en évidence les arguments de vente uniques de votre produit, il est facile de négliger l'importance du point de parité de votre produit.

Dans ce blog, nous allons donc explorer ce que sont les points de parité, pourquoi ils sont cruciaux dans le monde du SaaS, comment stimuler la croissance du produit à l'aide des points de parité et comment ils travaillent avec les points de différence (POD) pour créer une stratégie produit puissante.

Qu'est-ce que les Points de Parité?

Les points de parité (POP) sont les fonctionnalités ou caractéristiques essentielles que chaque produit d'une catégorie doit posséder pour être considéré comme un concurrent légitime. En termes plus simples, il s'agit des exigences de base que les clients attendent lorsqu'ils choisissent un produit.

Par exemple, pour tout produit SaaS, les utilisateurs s'attendent généralement à une sécurité accrue des données, à une assistance client invite, et à des interfaces conviviales. Si votre produit SaaS ne présente pas ces fonctionnalités fondamentales, les utilisateurs ne l'envisageront même pas, même si vos autres fonctionnalités sont uniques ou innovantes.

Les points de vente jouent un rôle important dans l'adoption et la fidélisation des utilisateurs.

En outre, un POP bien établi permet aux utilisateurs de passer plus facilement d'un produit concurrent au vôtre.

Si votre plateforme SaaS répond à toutes les exigences du secteur, les utilisateurs sont moins susceptibles de subir un "choc des fonctionnalités" lorsqu'ils passent d'un produit à l'autre, ce qui réduit les frictions dans le processus de transition. Cela est d'autant plus important dans un marché saturé où les marques concurrentes sont innombrables.

À faire la différence entre la PLV de la catégorie et la PLV de la concurrence

Les points de parité peuvent être divisés en deux catégories : les POP de catégorie et les POP concurrentiels.

Les POP de catégorie font référence aux fonctionnalités essentielles nécessaires pour être compétitif au sein d'une catégorie de produits - les "indispensables" qui permettent à votre produit d'entrer dans le jeu, mais pas de le remporter.

Par exemple, outils de conception de produits doivent offrir des fonctionnalités telles que la gestion des calques, les possibilités de glisser-déposer et les options d'exportation dans différentes formes. Sans ces éléments de base, aucun concepteur ne prendra l'outil au sérieux.

les Points concurrentiels, quant à eux, permettent à un produit d'égaler ses concurrents dans certains domaines. Ces attributs (ou points concurrentiels) sont ajoutés spécifiquement pour neutraliser les avantages qu'un concurrent peut revendiquer comme étant uniques.

Si un concurrent se targue d'avoir une interface extrêmement conviviale avec une collaboration en temps réel, votre outil de conception aura probablement besoin de fonctionnalités similaires pour rivaliser efficacement.

Équilibrer la PLV et la POD pour une stratégie produit solide

Lorsque l'on parle de point de parité, il est nécessaire d'aborder l'éléphant dans la pièce : le point de différence (POD). Il s'agit des fonctionnalités qui distinguent votre produit de celui de vos concurrents.

Dans le meilleur des cas, le POP et le POD travaillent ensemble dans votre stratégie de produit pour créer une offre convaincante. Si vous vous concentrez uniquement sur le POP, votre produit se fondra dans la concurrence.

En revanche, une stratégie POP et POD bien exécutée permet d'instaurer la confiance, d'améliorer la fidélisation des utilisateurs et de réduire les changements, ce qui conduit à une croissance soutenue et à l'expansion des parts de marché

Ce n'est pas tout. Des utilisateurs satisfaits contribuent également à un bouche-à-oreille positif, élargissant ainsi votre base d'utilisateurs.

Elaborer une stratégie de positionnement de la marque avec des points de parité*

La réussite d'un produit SaaS commence par la compréhension et l'identification de vos points de parité. Sans cette base, l'élaboration d'une stratégie de positionnement solide revient à tirer des flèches dans le noir. ClickUp pour les Teams produits est un outil tout-en-un qui peut vous aider à rationaliser chaque étape de votre parcours produit, des concepts initiaux à l'exécution.

Qu'il s'agisse de planifier des idées, de gérer des sprints ou de suivre la progression, ClickUp vous permet de rester dans la cible et d'atteindre efficacement vos POP.

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour mapper les points de parité, rationaliser le positionnement de la marque et améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Voici un guide détaillé sur la façon de déterminer vos points de parité et de créer une stratégie de positionnement avec ClickUp :

1. Comprendre votre marché

Avant d'identifier vos points de parité, vous devez avoir une connaissance approfondie de votre marché. Cela vous aidera à déterminer les exigences minimales pour votre produit.

Voici comment commencer :

Étudier les concurrents: Commencez par analyser vos concurrents et recherchez les fonctions (indispensables, utiles et différenciatrices) - ce sont vos POP et vos PODDocuments ClickUp pour centraliser et organiser toutes les données relatives aux concurrents, ce qui permet à votre équipe de collaborer et d'accéder aux informations de manière efficace

Structurer et stocker facilement des informations détaillées dans des pages imbriquées avec ClickUp Docs

Mener un programme Voix du client (VoC): Comprendre les attentes des clients est clé. UtiliserFormulaires ClickUp pour créer des sondages, capturer les réponses et transformer ces informations en tâches exploitables. Vous pouvez également recueillir des avis de clients sur des produits concurrents pour savoir quelles sont les fonctionnalités qu'ils valorisent le plus. Vous pouvez également utiliser la logique conditionnelle, de sorte que les formulaires ClickUp peuvent être mis à jour de manière dynamique en fonction des réponses des utilisateurs

Les formulaires ClickUp sont mis à jour dynamiquement en fonction des réponses des utilisateurs

Analyser les tendances de l'industrie: Suivez les tendances de l'industrie, les rapports de recherche et les facteurs clés qui influencent votre entreprise en utilisant les outils suivantsVue Gantt de ClickUp. Intégrer les résultats des sondages auprès des utilisateurs, l'analyse des concurrents et les références du secteur pour s'assurer que les fonctionnalités de votre produit correspondent aux normes du marché

Vous pouvez fusionner Espaces, Dossiers, Listes, Tâches et sous-tâches pour obtenir une image claire de votre feuille de route produit avec la vue Gantt diagramme de ClickUp

2. Identifier la POP du produit

Avec une compréhension claire du marché et des normes de l'industrie, identifiez les POP auxquelles votre produit doit répondre.

Posez-vous les questions suivantes :

quelles fonctions sont essentielles pour répondre aux attentes des utilisateurs ?

quelles sont les fonctionnalités essentielles pour que mon produit ou ma marque se démarque et soit considéré comme viable ?

Ces éléments formeront le socle de votre produit, en veillant à ce qu'il réponde aux besoins fondamentaux de votre cible. En outre, vous pouvez également

Segmenter le public: Élaborer des personas d'utilisateur à partir des commentaires de la VoC et les segmenter pour identifier les groupes de clients alignés sur votre produit. UtiliserChamps personnalisés ClickUp pour capturer et catégoriser les attributs, ce qui permet de déterminer quels POP sont essentiels pour chaque segment afin de s'assurer que le produit répond aux besoins spécifiques de l'utilisateur

Créez des profils détaillés pour différents segments d'utilisateurs, tels que les designers indépendants ou les équipes d'entreprise, avec les champs personnalisés de ClickUp

Affiner les fonctionnalités du produit: Sur la base de vos recherches et de votre segmentation, ajustez les fonctionnalités de votre produit pour vous assurer qu'elles répondent aux POP identifiés. UtilisezClickUp Brain pour générer desdes fiches produitsdes idées de fonctionnalités, des forfaits d'amélioration et de la documentation technique

ClickUp Brain peut créer du contenu lié à vos exigences en matière de produits et de marketing afin de répondre efficacement aux points de parité identifiés

Vous pouvez également utiliser un modèle ClickUp pour mieux forfaiter votre feuille de route produit.

Modèle de feuille de route ClickUp pour les produits

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Product-Roadmap-Template.png Le modèle de feuille de route produit de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, suivre et gérer le développement d'un produit.

https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432&department=engineering-product&\_gl=1\*qlev53\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de feuille de route produit par ClickUp vous aidera à forfaiter, visualiser et suivre le développement des fonctionnalités de votre produit afin de vous assurer qu'elles répondent aux points de parité identifiés.

Il affiche une vue d'ensemble de la vision, de l'orientation et des validations du produit, ce qui facilite le suivi et le partage des mises à jour avec la direction et les parties prenantes.

En utilisant ce modèle, les équipes peuvent rester alignées sur les objectifs, identifier les risques potentiels et s'assurer que les produits sont lancés dans les délais et dans le respect du budget.

Télécharger ce modèle

3. Créer une stratégie de positionnement de la marque$$a

Vos POP étant clairement définies, l'étape suivante consiste à élaborer une stratégie de positionnement qui communique efficacement ces points tout en mettant en avant votre proposition de valeur unique.

Tirer parti de l'effet de levier Modèle de positionnement des produits de ClickUp pour organiser et affiner votre stratégie, en veillant à ce qu'elle trouve un écho efficace auprès de votre marché cible.

Download This Template

Voici d'autres éléments que vous pouvez peaufiner :

Proposition de valeur fondamentale: Développez une proposition de valeur fondamentale qui encapsule vos POP et votre USP. UtiliserObjectifs ClickUp et les OKR pour aligner cette proposition de valeur sur les objectifs plus larges de votre entreprise

Organisez et suivez les Objectifs ClickUp dans des dossiers pour évaluer la progression en un coup d'œil

Planification GTM: UtiliserL'affichage du Calendrier de ClickUp pour forfaiter et coordonner votre stratégie de mise sur le marché (GTM). Programmez des évènements clés, des diffusions de contenu et des activités de promotion qui mettent l'accent sur vos PLV et soulignent ce qui distingue votre produit

Utilisez la fonctionnalité "glisser-déposer" de ClickUp Affichage Calendrier pour une programmation rapide et facile

Pour élaborer une stratégie produit solide, vous devez réunir tous ces éléments. Une stratégie bien construite fait deux choses : elle crée une différenciation des produits et une fidélité à la marque.

L'utilisation d'un modèle qui permet de tout organiser facilitera votre travail en tant que chef de produit.

Modèle de stratégie produit ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-240.png Le modèle de stratégie produit de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaiter et à suivre la progression des initiatives de stratégie produit.

https://app.clickup.com/signup?template=t-126244332&department=engineering-product&\_gl=1\*qso2yp\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Alignez et organisez vos éléments stratégiques avec le Modèle de stratégie produit par ClickUp pour une stratégie de positionnement cohérente et efficace.

Ce modèle vous aide à définir des objectifs clairs, à organiser toutes vos données produit en un seul paramètre et à suivre la progression sans effort.

Il est conçu pour simplifier le processus de planification et vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel : créer un produit qui réponde aux besoins des utilisateurs et stimule la croissance de l'entreprise. Que vous soyez en train de brainstormer ou d'exécuter, ce modèle vous permet de tout suivre et de vous synchroniser.

Télécharger ce modèle

4. Tester et affiner les PLV

Le positionnement de votre produit en tant que leader du marché nécessite des tests et des perfectionnements permanents. Ce processus implique :

Test A/B pour les messages: Comprenez quel message trouve un écho auprès de votre public en utilisant des tests A/B sur les e-mails de lancement de produits, les annonces de fonctionnalités, les posts sur les médias sociaux, et plus encore. Vous pouvez utiliserLe modèle de test A/B de ClickUp pour différentes stratégies de messages. Cela permettra d'affiner votre communication POP et d'aligner le message de votre marque sur les attentes des clients

Comprenez quel message trouve un écho auprès de votre public en utilisant des tests A/B sur les e-mails de lancement de produits, les annonces de fonctionnalités, les posts sur les médias sociaux, et plus encore. Vous pouvez utiliserLe modèle de test A/B de ClickUp pour différentes stratégies de messages. Cela permettra d'affiner votre communication POP et d'aligner le message de votre marque sur les attentes des clients Suivi des performances: Suivez les résultats de chaque campagne et ajustez votre stratégie en fonction des résultats. UtilisezTableaux de bord ClickUp pour surveiller les performances en temps réel. Cela vous aidera à rester agile et réactif face aux changements du marché

Créer un tableau de bord ClickUp KPI et suivre les performances en temps réel, permettant des ajustements rapides

🧠 Rappelez-vous : S'il est important de parvenir à la parité des marques, il est tout aussi crucial d'éviter les la parité des fonctionnalités le piège de la parité des fonctionnalités : vous reproduisez aveuglément les fonctionnalités de vos concurrents sans tenir compte de leur valeur réelle pour vos utilisateurs.

Au lieu de cela, concentrez-vous sur les points douloureux de vos clients, en vous appuyant sur les commentaires des clients et les données des études de marché, afin que votre produit reste centré sur le client et dépourvu de fonctionnalités superflues.

Études de cas et exemples pratiques

Dans le secteur du SaaS, les points de parité varient d'un secteur à l'autre, mais sont universellement importants pour garantir la compétitivité et faciliter l'adoption par les clients.

Voici quelques exemples de points de parité des produits dans différents secteurs verticaux du SaaS :

Gestion de la relation client (CRM)

Dans l'espace CRM, il s'agit de s'assurer que l'essentiel est couvert - les fonctionnalités de gestion des contacts, de suivi du pipeline de vente et d'assistance client ne sont pas négociables. Par exemple, si votre CRM ne permet pas aux utilisateurs de gérer facilement les contacts ou de suivre les équipes commerciales, vous aurez du mal à suivre.

Prenez ClickUp versus HubSpot .

HubSpot est peut-être une centrale CRM, mais ClickUp va au-delà des fonctionnalités de la vanille.ClickUp intègre les fonctionnalités CRM avec ses robustes outils de gestion des tâches et des projets, ce qui permet aux équipes de gérer les relations avec les clients et les projets en un seul endroit.

Cela donne à ClickUp un avantage, en particulier pour les équipes qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail et à éviter de rebondir entre plusieurs plateformes.

Gestion de projet

En ce qui concerne la gestion de projet, les points de parité incluent la gestion des tâches, les outils de collaboration et les fonctionnalités de suivi du temps. Les utilisateurs ont besoin de gérer efficacement leurs tâches, de collaborer avec les membres de l'équipe et de suivre le temps passé sur les projets.

Par exemple, lorsque vous comparez ClickUp et Asana , ce dernier est connu pour son interface conviviale et ses solides capacités de gestion des tâches, mais ClickUp va encore plus loin. Avec ClickUp, vous bénéficiez de fonctionnalités de gestion des tâches et de collaboration avec un niveau de personnalisation et d'intégration inégalable.

La capacité de ClickUp à s'adapter à différents flux de travail, du plus simple au plus complexe, lui confère un avantage concurrentiel

Automatisation du marketing

L'automatisation est un must-have à travers divers verticaux SaaS, en particulier dans les domaines suivants les logiciels de marketing produit . Les fonctionnalités essentielles d'un outil d'automatisation comprennent les tâches récurrentes dynamiques, le suivi automatique du temps et l'intégration transparente avec d'autres outils

A prendre en compte ClickUp contre Monday.com .

Alors que Monday.com propose de solides outils d'automatisation pour la gestion du flux de travail, ClickUp intègre profondément l'automatisation dans son écosystème plus large de gestion de projet.

Cette intégration transparente au sein de la plateforme fait de ClickUp une solution plus complète, en particulier pour les équipes qui souhaitent centraliser leurs processus d'automatisation en même temps que les tâches de gestion de projet.

ClickUp permet aux équipes d'automatiser des tâches, de définir des déclencheurs personnalisés et même de créer des flux de travail complexes sans avoir besoin d'applications ou de déclencheurs supplémentaires

ClickUp lui-même est un excellent exemple de la façon dont l'exploitation des points de parité peut contribuer à la croissance de l'entreprise.

Elle est entrée sur un marché saturé avec des concurrents bien établis comme Asana et Trello. Pour rivaliser, ClickUp s'est assuré de disposer de tous les POP essentiels, tels que la gestion des tâches, les fonctionnalités de collaboration d'équipe et les intégrations avec d'autres outils.

En couvrant ces POP, Le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp se positionne comme une alternative viable, permettant aux utilisateurs de faire la transition depuis d'autres plateformes sans sacrifier les fonctions essentielles.

Cette stratégie de différenciation a joué un rôle essentiel dans l'adoption rapide de ClickUp. Les utilisateurs étaient convaincus que ClickUp pouvait répondre à leurs besoins de base tout en offrant des éléments de différenciation uniques, tels qu'une personnalisation avancée, un intervalle plus large d'intégrations et diverses options de modèles

**Quels sont les défis et les mises en garde concernant les points de parité ?

Ne tombez pas dans le piège du slogan POP.

S'appuyer sur des slogans génériques et des clichés tels que "Meilleure qualité" ou "Service 24×7" pour établir votre POP ne vous différenciera pas des autres marques et ne fera qu'énoncer l'évidence. Au lieu de cela, concentrez-vous sur une compréhension approfondie du comportement des consommateurs et des attentes du marché dans votre catégorie spécifique.

En évitant les slogans superficiels et en mettant l'accent sur le point le plus convaincant, vous créerez une position de marque plus forte

Un autre inconvénient de se concentrer principalement sur la PLV est le risque de banalisation. Lorsque les produits d'une catégorie sont trop similaires, il devient difficile pour les clients de les différencier, ce qui entraîne une guerre des prix et une réduction des marges bénéficiaires.

Dans le domaine du SaaS, où différenciation des produits est souvent la clé de la fidélisation des clients, un produit qui n'offre rien d'unique peut avoir du mal à se démarquer sur un marché encombré. Sans un point de différence convaincant, les clients peuvent afficher votre produit comme interchangeable avec d'autres, ce qui conduit à des pressions sur les prix et à une réduction de l'engagement des clients

N'oublions pas la folie de négliger les tendances émergentes du marché. En vous concentrant uniquement sur la réunion des normes du marché actuel, vous risquez de passer à côté d'opportunités d'innovation émergentes.

La dynamique du marché est en constante évolution, et ce qui est considéré comme essentiel aujourd'hui peut être dépassé demain. Si vous ne parvenez pas à anticiper les besoins des clients au-delà des POP établies, votre produit risque d'être à la traîne par rapport à des concurrents plus agiles et plus prompts à innover.

En outre, une suraccentuation de la POP concurrentielle peut conduire à une complaisance dans la processus de développement de produits . Si votre objectif principal est d'égaler vos concurrents, il risque de devenir réactif plutôt que proactif, jouant constamment le rattrapage au lieu d'être à la tête du marché.

Cette approche peut entraver la croissance à long terme et aboutir à ce que le produit devienne obsolète au fur et à mesure de l'évolution du marché.

Laissez votre stratégie de marque 'POP' avec ClickUp

L'élaboration d'une stratégie de positionnement de la marque avec des points de parité (POP) est essentielle pour établir votre produit sur un marché concurrentiel.

Vous pouvez identifier et mettre en œuvre efficacement vos POP en utilisant des outils tels que ClickUp pour la collaboration, la gestion de projet et le retour d'information des utilisateurs. Cette approche permet de s'assurer que votre produit répond aux normes du secteur et aux besoins de vos clients. S'inscrire à ClickUp et gardez une longueur d'avance sur la concurrence.