Comment éviter le piège de la parité des fonctionnalités dans le développement de logiciels ?

Le piège de la parité des fonctionnalités peut éloigner les équipes produit des résultats commerciaux qu'elles recherchent et gaspiller des ressources précieuses dans le processus. C'est pourquoi il est important de savoir quand la parité des fonctionnalités est l'objectif à atteindre pour votre produit SaaS, et quand elle ne l'est pas.

Définissons la parité des fonctionnalités et voyons comment elle s'inscrit dans l'univers du développement logiciel. Nous examinerons les différents types de parité des fonctionnalités et identifierons les cas où elle est essentielle, ainsi que les pièges et les défis auxquels il faut faire attention.

Nous partagerons ensuite quelques logiciels outils de développement qui rationalisent votre flux de travail tout en vous permettant d'atteindre le bon niveau de parité pour votre produit. 🙌

Qu'est-ce que la parité des caractéristiques ?

La parité des fonctionnalités indique si les systèmes possèdent les mêmes ensembles de fonctionnalités, c'est-à-dire s'ils ont des fonctionnalités comparables et permettent à l'utilisateur final de faire le même genre de choses.

Toutefois, la signification de la parité des fonctionnalités dépend du contexte dans lequel vous l'utilisez.

Types de parité des fonctionnalités

Il existe trois types différents de parité des caractéristiques à connaître.

Système d'héritage parité

Supposons que vous proposiez un logiciel de marketing de contenu . Vous vous rendez compte qu'une partie de votre codage est désormais obsolète et qu'une modernisation s'impose. Vous pourriez simplement mettre à niveau votre ancien logiciel, en conservant toutes les fonctionnalités existantes sans rien redéfinir, puis mettre sur le marché une version plus rapide avec un codage mis à jour et une parité totale des fonctionnalités avec votre ancien système. 🐌

Si toutes les fonctionnalités fonctionnent encore parfaitement, vos utilisateurs pourraient être heureux de constater que tout reste exactement identique de leur point de vue.

Parité multiplateforme

La parité des fonctionnalités entre les plateformes implique d'offrir exactement le même cadre, les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctionnalités sur différents systèmes d'exploitation et différentes plateformes. Ainsi, que les utilisateurs se connectent, par exemple, à votre système de gestion des événements depuis leur ordinateur portable ou une application mobile sur leur smartphone iOS ou Android, leur expérience utilisateur est cohérente. 📱

Cela peut être rassurant et permet aux utilisateurs de passer facilement d'un appareil à l'autre selon leur choix.

Compétitif parité des fonctionnalités

La parité des fonctionnalités concurrentielles consiste à offrir les mêmes fonctionnalités que vos concurrents. Ainsi, par exemple, si leur produit marketing logiciel permet aux utilisateurs de réaliser des études de marché, de planifier et de gérer une campagne de marketing, d'établir et de contrôler leur budget et de consulter toutes les données analytiques dont ils ont besoin, ce qui devrait être le cas pour le vôtre. ⚖️

Obtenez des informations visuelles avec ClickUp Dashboards

Après tout, il est logique que vous puissiez apprendre beaucoup de choses en étudiant le paysage concurrentiel. De plus, si leurs utilisateurs recherchent ces fonctionnalités, les vôtres pourraient également le faire. Si cela correspond à votre propre stratégie commerciale et à la façon dont votre système fonctionne, vous pouvez alors rivaliser avec vos concurrents, si c'est ce que vous voulez faire.

Défis et pièges de la parité des fonctionnalités

Si la parité des fonctionnalités peut sembler idéale - et c'est parfois le cas -, elle s'accompagne également de difficultés dont vous devez être conscient.

Développement technologique

Le développement de logiciels est un secteur qui évolue rapidement et de nouvelles technologies sont disponibles en permanence. Si vous continuez simplement à faire les choses comme vous les avez toujours faites sur votre ancien système - peut-être juste un peu plus vite - vous risquez de gaspiller des ressources sur des fonctionnalités qui ne sont plus pertinentes. Vous risquez également de rater l'occasion de créer de nouvelles fonctionnalités plus performantes ou de revoir entièrement la conception de votre système. 🤖

Solution: Il est toujours utile de réévaluer le fonctionnement de votre système en fonction des nouveaux développements, au lieu de répéter la même chose. Tenez-vous au courant des dernières tendances en participant à des cours de perfectionnement et à des séminaires en ligne et en lisant les documents suivants des ouvrages sur le marketing des produits .

Différents cas d'utilisation

Les utilisateurs utilisent souvent les applications mobiles différemment de leurs ordinateurs portables ou de bureau. Si vous créez exactement le même ensemble de fonctionnalités pour les différentes plateformes, vous risquez de gaspiller le temps de l'équipe de développement - lire : l'argent - sur des fonctionnalités de produit qui ne sont pas utilisées sur une plateforme donnée. En outre, vous risquez de compliquer à l'excès votre API mobile. 🤪

Solution: Réalisez des enquêtes auprès des utilisateurs finaux afin de déterminer leurs besoins pour les différentes plateformes que vous proposez. De plus, prêtez attention à vos mesures pour identifier comment et où les différentes fonctionnalités sont utilisées dans la vie réelle sur chaque plateforme.

Vous pouvez même utiliser un logiciel de repérage des caractéristiques pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités et voir quelle est la réaction.

Ressources limitées

Très peu d'entreprises disposent de ressources illimitées, et c'est généralement le cas des jeunes entreprises. Essayer d'atteindre la parité totale des fonctionnalités avec vos concurrents alors que vous développez un nouveau produit à partir de zéro retardera votre lancement et vous coûtera de l'argent que vous n'avez peut-être pas au départ. 💸

Personnalisez votre flux de travail, visualisez tous les détails du projet avec les membres de l'équipe affectés sur une seule plateforme, et partagez les ressources avec la gestion de projet dans ClickUp

Solution: Lancez votre produit minimum viable (MVP), en le validant au fur et à mesure, puis en l'améliorant en fonction des commentaires des clients.

Stratégies commerciales différentes

Il est certes important que vous puissiez rivaliser avec vos concurrents, mais le faire directement n'est pas toujours le meilleur moyen, surtout si vous n'êtes pas aussi bien établi qu'eux. De plus, vos utilisateurs n'ont pas forcément les mêmes envies ou besoins que les leurs. 👪

Solution: Évaluez les besoins de vos utilisateurs et demandez-vous si la différenciation n'est pas un argument de vente plus efficace que la parité complète des fonctionnalités.

Parité des fonctionnalités : Où est-ce que c'est essentiel ?

Faut-il viser la parité des fonctionnalités ou non ? Cela dépend. Voyons comment la parité des fonctionnalités se présente dans quelques scénarios.

Parité des fonctionnalités dans le contexte des applications mobiles

Lorsque vous développez votre système pour y inclure des applications mobiles iOS ou Android, il est important de viser la parité des fonctionnalités dans certains domaines. Votre objectif doit être de créer une expérience utilisateur cohérente sur tous les appareils et de réduire les frictions dans la mesure du possible. 😊

Cela signifie que votre structure de base, votre navigation et vos conventions de dénomination doivent être identiques, afin que les utilisateurs puissent facilement trouver ce qu'ils cherchent. Et lorsque les utilisateurs passent d'un appareil à l'autre pour faire la même chose, comme continuer à rechercher les produits qui les intéressent une fois qu'ils ont quitté leur domicile, par exemple, vos fonctionnalités doivent évoluer de manière transparente.

Toutefois, certaines fonctionnalités ne sont pas forcément nécessaires sur toutes les plateformes. Par exemple, les utilisateurs n'utiliseront probablement pas un scanner de codes QR sur leur ordinateur portable ou n'exécuteront pas de rapports extrêmement complexes difficiles à lire sur le petit écran d'un smartphone. Réfléchissez donc à la manière dont chaque fonctionnalité pourrait être utilisée avant de l'intégrer automatiquement.

Gardez également à l'esprit les différences de navigation et de flux de travail entre les applications Android et iOS, afin que les utilisateurs respectifs se sentent à l'aise avec les fonctionnalités sur les plateformes de leur choix.

Importance de la parité des fonctionnalités dans les applications web et l'informatique en nuage

Les applications web et les sites de commerce électronique sont conçus pour atteindre certains résultats. Par exemple, si les clients envisagent d'acheter un produit ou un service particulier sur un site web, ils veulent être en mesure de parcourir les options, de les comparer, puis de prendre une décision éclairée sur celle qui leur conviendra le mieux. 💻

Les fonctionnalités que vous leur offrez pour ce faire dépendent entièrement de vous et ne doivent pas nécessairement correspondre exactement à celles offertes par vos concurrents. Par exemple, vous pouvez leur proposer une manière différente (et, espérons-le, meilleure) de rechercher et de filtrer leurs résultats ou leur présenter des comparaisons dans un format différent. S'ils peuvent obtenir le résultat qu'ils souhaitent d'une manière intuitive et conviviale, ils seront probablement satisfaits de leur expérience client.

Cela dit, il est important de rester à l'affût des tendances du secteur pour s'assurer de répondre aux attentes des clients et de rester compétitif.

Nécessité de parité des fonctionnalités dans la gestion des bases de données

Lorsque vous migrez de grandes quantités de données vers une plateforme nouvelle ou actualisée, il est important de s'assurer que la parité des fonctionnalités est suffisante pour que la base de données puisse continuer à fonctionner efficacement. Par exemple, vous aurez besoin des mêmes champs (ou de champs similaires) pour stocker les données et de fonctions similaires pour y accéder et les utiliser. Tout problème de compatibilité est susceptible d'affecter la fiabilité des données, ainsi que les fonctionnalités et les performances.

En résumé: Dans certains cas, la parité des fonctionnalités est importante, mais il est tout aussi important de ne pas tomber dans le piège de la parité des fonctionnalités. Soyez conscient des défis potentiels liés à la recherche d'une parité totale des fonctionnalités et veillez à l'aborder de la bonne manière et avec les bons outils.

Combler le fossé : 12 solutions et stratégies pour la parité des fonctionnalités

Visualisez l'ensemble du cycle de vie de votre produit avec le logiciel de gestion de produits ClickUp

Lorsque vous gérez un projet de développement logiciel, il est essentiel de disposer des bons outils pour atteindre le niveau de parité des fonctionnalités que vous avez choisi et pour satisfaire à la fois les parties prenantes et l'équipe de développement.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité tout-en-un qui rationalise tous les aspects de vos responsabilités en matière de développement logiciel. Quelle que soit la complexité de votre projet, cet outil puissant peut le gérer. 💪

Dès le début de votre projet, Gestion des produits ClickUp vous aident à définir votre vision, concevoir votre produit et obtenez l'adhésion de votre équipe. Puis, une fois que vous aurez entamé le processus de développement, Logiciel ClickUp gèrent le processus pour vous, en automatisant les flux de travail et en suivant les progrès à chaque étape vers la parité des fonctionnalités.

Examinons quelques-uns des outils spécifiques que ClickUp propose pour les différentes étapes du processus de développement.

1. Faites un remue-méninges de vos options

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Notez vos idées initiales sur un Tableau blanc ClickUp ou Carte heuristique ClickUp . À ce stade, vous examinerez probablement aussi les versions existantes du logiciel, ainsi que les produits concurrents, afin de déterminer le degré de parité des fonctionnalités que vous souhaitez obtenir.

2. Créer une feuille de route

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord hautement personnalisable de ClickUp 3.0

Puis transformez vos idées en une feuille de route avec des objectifs définis Objectifs de ClickUp les objectifs de l'équipe sont définis en termes d'objectifs, d'étapes et d'échéances. La collaboration entre les membres de l'équipe est essentielle, et ClickUp facilite cette collaboration. Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler sur n'importe quel document en même temps, qu'ils soient sur place ou à distance. Ils peuvent également attribuer des commentaires pour que leurs coéquipiers à distance puissent y répondre lorsqu'ils se connecteront plus tard. 🤝

3. Mettez de l'ordre dans vos documents

Centralisez tous vos documents de votre charte de projet et chronologie à votre budget et à vos notes de réunion hebdomadaires. Tout étant lié à des tâches, il est facile de trouver ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

4. Attribuer des tâches

Utilisez ClickUp Whiteboards pour assigner des tâches, marquer les destinataires et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Une fois que vous disposez de votre feuille de route, de vos objectifs et de vos principaux jalons, il est temps de créer Tâches ClickUp . Vous pouvez générer automatiquement des tâches directement à partir d'autres documents ClickUp ou les créer manuellement, toujours en lien avec votre feuille de route. ClickUp Sprints vous aide à estimer ce que votre équipe peut faire dans une période donnée pour progresser le plus rapidement possible vers la parité des fonctionnalités. 🏃

5. Planifier les réunions

Configurez des tâches de réunion récurrentes pour les réunions quotidiennes et les réunions hebdomadaires sur l'avancement des travaux dans Vue du calendrier . Définissez ensuite des notifications de rappel pour vous assurer que tout le monde arrive à l'heure et est parfaitement préparé pour la réunion.

6. Résoudre les bogues

Utiliser Formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires des utilisateurs sur les bogues, puis convertir ces données directement en tâches traçables afin de les traiter méthodiquement, ce qui accélérera votre cheminement vers la parité des fonctionnalités. Vous pouvez gérer les arriérés à l'aide de champs personnalisés et d'outils de suivi statuts de tâches personnalisés qui vous indiquent exactement ce qui se passe pour chaque tâche. 🐞

7. Manage permissions

Avec Permissions ClickUp avec les permissions ClickUp, vous contrôlez exactement ce à quoi chaque membre de votre équipe de projet peut avoir accès. Par exemple, vous pouvez autoriser certaines personnes à modifier des éléments, tandis que d'autres ne peuvent que consulter ou commenter des éléments spécifiques.

8. Suivre la progression

Personnalisez votre propre visuel Tableaux de bord ClickUp pour visualiser l'état d'avancement du projet en un coup d'œil. Affichez une vue d'ensemble de haut niveau ou descendez dans les détails comme vous le souhaitez. Générer des mises à jour automatiques de l'état d'avancement à l'aide de Champs personnalisés AI comme Target Release Group, Backend Target Release et Risk, afin que vous puissiez rapidement rendre compte à votre équipe et aux autres parties prenantes de la façon dont vous vous situez par rapport à votre objectif de parité des fonctionnalités.📊

9. Visualisez les données à votre façon

Regroupez, filtrez ou masquez les tâches dans les diagrammes de Gantt de ClickUp 3.0 pour suivre et relier les flux de travail dans l'ensemble de votre travail

Visualisez les données de votre projet dans les formats de votre choix. Par exemple, vous pouvez choisir Vue Gantt pour voir le calendrier de votre projet, Vue de la liste pour surveiller les tâches en cours, ou Vue de la charge de travail pour savoir qui travaille sur quoi. Il suffit de changer de vue en cliquant sur un bouton pour obtenir une perspective différente.

10. Gérez votre version

En évoluant vers la parité des fonctionnalités, déployez vos versions d'une manière soigneusement planifiée, contrôlée et mesurée qui minimise le chaos potentiel du développement d'un nouveau produit. Travaillez sur le codage, l'assurance qualité et la mise à l'essai, puis utilisez le retour d'information que vous obtenez pour apporter les derniers ajustements avant la mise en production.

11. Gagnez du temps avec les modèles

Quelle que soit l'étape du processus de développement sur laquelle vous travaillez, il existe un modèle ClickUp pour cela. De modèles de positionnement de produit à modèles de développement de produits les modèles de développement de produits permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts à chaque étape. 📝

12. Faites travailler votre pile technologique ensemble

Parcourez les applications et intégrations disponibles dans ClickUp pour travailler sur une plateforme centralisée Intégrations ClickUp augmentent la puissance de nombreuses autres applications couramment utilisées. Organisez des réunions avec Google Calendar puis les exécuter en utilisant Zoom ou Microsoft Teams . Discutez avec votre équipe sur Slack et suivez le temps passé sur les tâches avec Récolte . Effectuer des tests inter-navigateurs avec LambdaTest et enregistrer et résoudre les bogues sur Bugsnag .

L'avenir de La parité des fonctionnalités

La parité des fonctionnalités restera un élément important à prendre en compte par les développeurs de logiciels. Plutôt que de se contenter de construire plus de la même chose, il est important d'examiner ce qui existe - qu'il s'agisse de votre propre site, de votre plateforme actuelle ou de celle d'un concurrent - et d'identifier ce qu'il faut conserver (ou remanier) et ce qu'il faut laisser de côté. ✅ ❎

Pour prendre les bonnes décisions, les développeurs doivent garder à l'esprit les besoins des utilisateurs finaux, car l'essentiel est de prendre soin du client.

Use Feature Parity Wisely (utiliser)

Le développement de logiciels nécessite de prendre des décisions importantes concernant la parité des fonctionnalités. Par exemple, combien de fonctionnalités héritées du passé allez-vous migrer vers votre nouveau système ou vers des plateformes élargies, et comment les fonctionnalités que vous offrirez se compareront-elles à celles de vos concurrents ?

Le développement de fonctionnalités prend du temps et de l'argent, il est donc important de s'assurer que vous utilisez ces ressources pour travailler sur des fonctionnalités réellement souhaitées par vos clients. Les fonctionnalités que vous choisissez doivent également être à la pointe de la technologie et s'inscrire dans la stratégie de votre entreprise.

Il est également important d'utiliser les bons outils pour vous aider à atteindre le niveau de parité des fonctionnalités que vous avez choisi. ClickUp vous offre toutes les fonctionnalités de développement et de gestion logicielle dont vous avez besoin pour gagner du temps, de l'énergie et de l'argent sur l'ensemble de votre projet.✨

Avec des options de tarification - y compris une version gratuite - pour toutes les tailles d'entreprises, des start-ups aux grandes sociétés, et des langues telles que l'anglais, le français, l'espagnol et même le portugais brésilien, vous ne pouvez pas vous tromper avec ClickUp. S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui pour atteindre la parité des fonctionnalités plus rapidement et mieux que jamais. Votre équipe vous remerciera et vos clients aussi. 🤩

Foire aux questions courantes

Lorsque vous gérez un projet de développement logiciel, il est important de comprendre la signification et les implications de la parité des fonctionnalités. Ces définitions peuvent vous aider.

Qu'est-ce que la parité dans le développement de logiciels ?

La parité des fonctionnalités dans le développement de logiciels est une mesure du nombre de fonctionnalités que les systèmes logiciels ont en commun entre différentes versions ou plates-formes - ou par rapport à la concurrence. Les systèmes présentant un niveau élevé de parité des fonctionnalités seront capables de faire des choses similaires de manière similaire.

Qu'est-ce que la parité des fonctionnalités entre plateformes ?

La parité des fonctionnalités entre plateformes fait référence à la capacité d'effectuer des tâches similaires sur différentes plateformes. Par exemple, une application de bureau et une application mobile auront des fonctionnalités et des conventions de dénomination similaires sur les deux plateformes.

Pourquoi la parité des fonctionnalités est-elle importante ?

La parité des fonctionnalités entre les plateformes et les versions garantit que les utilisateurs peuvent faire ce dont ils ont besoin, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent, et qu'ils continueront à le faire lorsque vous mettrez votre système à niveau. La parité des fonctionnalités au sein de votre secteur d'activité vous permet de rester compétitif et d'éviter que les utilisateurs ne soient frustrés et ne migrent vers vos concurrents.