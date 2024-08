10 meilleurs livres sur le marketing produit pour tous les spécialistes du marketing produit

Le marketing produit est omniprésent, puisqu'il s'agit d'une fonction équilibrée entre le produit, le marketing et les ventes.

Les responsabilités du responsable du marketing produit vont au-delà du développement des produits et concernent le comportement des clients, le positionnement des produits, le retour d'information des clients et la stratégie de marketing.

En tant que responsable du marketing produit, vous êtes un conteur d'histoires qui connaît les clients cibles, crée une un forfait de mise sur le marché pour les nouveaux produits, et trouve des moyens d'interagir avec eux.

En outre, les spécialistes du marketing produit qui réussissent partagent certaines compétences essentielles : ils savent comment créer des produits qui créent des formulaires dans des niches et des marchés personnalisés en utilisant le retour d'information rapide des clients, la croissance axée sur le produit, l'analyse des données et la veille concurrentielle.

Voici une liste des 10 meilleurs livres sur le marketing produit, avec des conseils pratiques, des exemples concrets de création de produits appréciés des utilisateurs et de nouvelles méthodes d'engagement des clients.

Cette liste aborde tout, de la publicité scientifique aux responsabilités du responsable marketing produit, en passant par des concepts tels que l'utilisabilité du web et les concepts de marque d'histoire aux données clients.

10 meilleurs livres de marketing produit à ajouter à votre liste en 2024

via Amazon Dans Le chef de produit influent, Ken Sandy vous apprend comment vous comporter à chaque étape du cycle de vie du produit, en combinant ses 20 ans d'expérience et sa connaissance des étapes de croissance.

L'auteur divise les leçons de marketing produit en modèles et principes faciles à mettre en œuvre.

Au début de l'ouvrage, Ken Sandy explique comment se comporter à chaque étape du cycle de vie d'un produit processus de développement d'un produit le processus de développement d'un produit est un processus qui consiste à se concentrer sur l'amélioration de la compréhension du problème et sur la découverte de toutes les solutions possibles. Avant d'adopter une approche unique, créez des maquettes pour toutes les alternatives et testez-les avec les clients et les parties prenantes internes.

Le conseil le plus pratique de l'auteur est de procéder à des tests continus tout au long des phases de conception, de développement et de mise en œuvre, même s'ils ne concernent que quelques clients cibles.

Il propose que tous les modèles de gestion de produits comportent cinq éléments essentiels :

Hypothèse écrite : Rédigez ou articulez votre objectif pour votre marché principal

Résultat mesurable : Rationaliser le positionnement du produit en identifiant les indicateurs pour définir les critères de réussite

Clarté des contraintes : Résolvez d'abord un petit problème et appliquez votre solution à grande échelle par la suite

Clarté des rôles : Soyez clairs sur les tâches à faire et les histoires d'utilisateurs pour le client cible

Collaborer sur les solutions potentielles : Encouragez votre équipe à collaborer à la recherche de solutions

les chefs de produit sont responsables des problèmes (le "pourquoi" et le "quoi"), et les ingénieurs sont responsables des solutions (le "comment" et le "quand") - mais ce n'est que par la collaboration que l'on peut développer et construire les meilleures idées

À propos du livre

Auteur(s): Ken Sandy

Ken Sandy Nombre de pages: 394

394 Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 13 heures

13 heures Niveau de recommandation: Lecteurs de base, intermédiaires et experts

Lecteurs de base, intermédiaires et experts Évaluations: (4,6/5) Amazon



Principaux enseignements

Le livre s'appuie sur le concept d'Adam Nash de feature buckets dans la gestion des produits. Sandy propose qu'une bonne version de fonctionnalité devrait présenter certains des facteurs suivants :

Metric Movers : Améliorer les indicateurs du produit

Demandes des clients : Pour corriger des bugs ou améliorer des fonctionnalités

Enchanteurs : Innovations proposées par l'équipe

Stratégies : Fonctionnalités liées à des objectifs à long terme

Améliorations : Améliorations ou perfectionnements du produit

Ce que disent les lecteurs :

"The Influential Product Manager est un playbook approfondi qui est parfait à la fois pour ceux qui débutent dans la gestion des produits et ceux qui veulent avoir un impact encore plus important sur les produits dans leur entreprise. C'est ma nouvelle ressource de référence pour savoir comment être un partenaire stratégique efficace tout au long du cycle de développement des produits."

2. Product Marketing, Simplified : Une approche centrée sur le client pour mettre un produit sur le marché

via Amazon L'un des livres sur le marketing produit les plus évalués, Product Marketing, Simplified, est un guide pratique sur le marketing produit.

Srini Sekaran présente des cadres solides pour la segmentation des clients et la création de personas dans le marketing produit. Le livre définit le parcours du client et montre aux spécialistes du marketing produit comment créer les bons personas.

L'auteur présente des exemples concrets de produits qui créent des habitudes, le comportement des clients à chaque étape du cycle de vie, le positionnement du produit le prix et l'emballage.

Que vous soyez une entreprise ou un consommateur, ce livre fournit un aperçu des décisions d'achat des clients. L'objectif de ce guide pratique destiné aux futurs spécialistes du marketing produit est de montrer comment établir une connexion entre des tâches disparates au sein du marketing produit.

Une approche intéressante consiste à encourager subtilement le comportement des clients en leur facilitant l'exercice de leur compulsion instinctive.

Faites appel à l'instinct du client, proposez des paiements flexibles et facilitez la découverte de votre produit.

En outre, il partage des modèles de processus de développement de produits à brancher et à utiliser en fonction de votre forfait de mise sur le marché.

l'art et la créativité s'articulent autour de la capacité à établir une connexion efficace avec les autres. Le marketing produit englobe également cette narration."_ - Srini Sekaran

À propos du livre

Auteur(s): Srini Sekaran

Srini Sekaran Nombre de pages: 204

204 Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 10 heures

10 heures Niveau de recommandation: Intermédiaire

Intermédiaire Évaluations: (4,3/5) Amazon



Principaux enseignements

Lorsque les gens achètent des produits, ils appliquent les trois aspects de l'âme tels qu'énoncés par Platon : la tête, le cœur et les tripes

Comprenez le niveau d'implication du client dans l'achat de votre produit

Faites appel à la logique, à l'émotion et à l'instinct de vos clients. Positionnez vos produits et classez-les dans un domaine particulier de l'esprit de vos clients

Ce que disent les lecteurs :

"J'ai acheté ce livre en préparation d'un nouvel emploi et j'ai été immédiatement impressionné par la facilité avec laquelle il a été digéré. Le livre est réfléchi, informatif et bien écrit, et fournit une base solide en matière de marketing produit."

3. Le responsable du marketing produit : Responsabilités et bonnes pratiques dans une entreprise technologique

via Amazon Lorsque Lucas Weber était responsable du marketing produit, il a cherché sur internet des informations sur les stratégies de marketing pour la vente de produits de haute technologie. À l'époque, les livres sur le marketing produit et les revues de recherche n'offraient guère d'aide.

Weber a écrit The Product Marketing Manager : Responsibilities and Best Practices in a Technology Company (Responsabilités et bonnes pratiques dans une entreprise technologique) pour partager ce qu'il a appris au travers d'essais et d'erreurs sur le terrain et d'exemples concrets.

Le livre explique les défis auxquels sont confrontées les autres équipes qui travaillent avec un manager d'équipe de marketing produit. À quoi font penser ces rôles ? Abordant les problèmes uniques de l'équipe de marketing produit dans une lecture divertissante, Teams combine des anecdotes et des entretiens avec ses collègues et des experts de l'industrie.

Il enseigne les compétences essentielles pour devenir un responsable du marketing produit, ainsi que de nouvelles idées et de l'inspiration pour les responsables du marketing produit chevronnés. L'auteur avertit que tout le reste échoue sans une stratégie adéquate pour les ventes.

nous devons identifier des valeurs là où il n'y en a apparemment pas" - Lucas Weber

À propos du livre

Auteur(s): Lucas Weber

Lucas Weber Nombre de pages: 123

123 Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 10 heures

10 heures Niveau de recommandation: basique à intermédiaire

basique à intermédiaire Évaluations: (4,4/5) Amazon



Principaux enseignements

Écoutez avec un esprit ouvert les personnes qui travaillent depuis plus longtemps que vous dans l'entreprise ou le secteur d'activité

Tenez compte des émotions, des processus de décision et du niveau intellectuel des gens lorsque vous leur parlez

En tant que spécialiste du marketing produit, soyez prêt à prendre des informations techniques détaillées sur le produit et à les distiller dans des messages marketing et commerciaux cruciaux

Ce que disent les lecteurs :

"L'expérience pratique de l'auteur en matière de marketing produit en fait une lecture très perspicace. Il y a des mentions de réussites et d'échecs, ce qui peut aider les futurs spécialistes du marketing de produits. Même si votre titre n'est pas product marketer, et que vous êtes impliqué dans d'autres rôles tels que le marketing de contenu ou le marketing de croissance, vous pouvez trouver de nombreuses bonnes pratiques dont vous pouvez vous inspirer. Particulièrement utile lorsque les spécialistes du marketing jonglent entre plusieurs responsabilités et que l'organisation n'a pas créé de position officielle de marketing produit."

4. Évidemment génial

via Amazon April Dunford commence par Obviously Awesome et évoque la manière dont elle positionnait les produits dans son entreprise de technologie - un formulaire que l'équipe marketing remplissait lors du lancement d'un nouveau produit.

Cela permettait de répondre au pourquoi, au comment et au quoi du produit. Cependant, cette stratégie était ennuyeuse et inefficace.

C'est alors qu'elle a commencé à élaborer des cadres de travail autour du positionnement des produits pour que les clients les adorent.

À l'aide d'une structure d'argumentaire de vente en huit étapes, elle présente des exemples passionnants de la manière dont les produits qui créent des habitudes se démarquent sur un marché encombré.

Elle décrit ensuite deux pièges du positionnement contextuel. La plupart des spécialistes du marketing produit se concentrent sur ce que l'équipe de développement a construit, mais ne s'intéressent pas à la façon dont le produit se transforme ou évolue sur le marché cible.

Les entreprises qui réussissent font constamment évoluer leur produit en fonction des tendances du marché et des consommateurs.

C'est l'un des meilleurs livres sur le marketing produit parce que Mon travaille avec certaines des meilleures startups depuis plus de 25 ans, les aidant à mieux positionner les produits (ou à les positionner correctement).

Les responsables du marketing produit qui souhaitent disposer d'un playbook de produits allégés pour gagner plus d'entreprises devraient lire ce livre.

si nous comprenons que le contexte est important, nous ne choisissons généralement pas délibérément un contexte parce que nous pensons que le contexte de notre produit est évident."_ - April Dunford

À propos du livre

Auteur(s): April Dunford

April Dunford Nombre de pages: 202

202 Année de publication: 2019

2019 Temps de lecture estimé: 15 heures

15 heures Niveau de recommandation: de base à avancé

de base à avancé Évaluations: (4,5/5) Amazon



Principaux enseignements

Dunford présente les cinq composantes d'un positionnement efficace :

Alternatives concurrentielles : Visualisation des options qui s'offrent à la cible si votre produit n'existe pas

Attributs uniques : L'avantage concurrentiel que votre produit présente par rapport aux autres

Valeur (et Révision) : Les avantages des fonctionnalités de votre produit pour votre cible

Caractéristiques du marché cible : Qualités des acheteurs qui font qu'ils s'intéressent à la valeur du produit

Catégorie de marché : Positionner votre produit dans une catégorie de marché existante ou tenter de créer une nouvelle catégorie ~$$a : les utilisateurs qui trouveront votre solution adaptée au marché~~

Ce que disent les lecteurs :

"Livre bien écrit et facile à suivre sur le positionnement. Un livre à lire absolument, surtout si vous êtes dans le marketing des produits technologiques. Va au-delà des constructions théoriques et offre un cadre actionnable pour arriver au positionnement idéal."

via Amazon Best-seller n°1 de la recherche et du développement en entreprise, Inspired de Marty Cagan explique comment une gestion de produit efficace contribue à concevoir, construire et mettre à l'échelle des produits technologiques à succès.

L'auteur donne des indications précieuses sur la manière dont les meilleures entreprises technologiques et prospères, telles qu'Apple, Tesla et Facebook, procèdent au lancement de leurs produits et sur la manière de structurer des organisations de produits performantes.

Bien que ce livre sur le marketing des produits ait été écrit en 2008, à une époque où il n'existait pas de rôle distinct pour les spécialistes du marketing des produits, il constitue une ressource précieuse pour comprendre la psychologie des produits technologiques.

L'adéquation du produit au marché, quelle que soit l'étape à laquelle se trouve l'entreprise, nécessite une structuration adéquate des équipes de produits, une campagne de marketing pertinente et une valeur stratégique concernant le contexte et l'orientation de l'entreprise.

un manager d'équipe produit travaille sans relâche, dirigeant l'équipe produit pour combiner la technologie et la conception afin de résoudre les problèmes réels des clients d'une manière qui réponde aux besoins de l'entreprise."_ - Marty Cagan

À propos du livre

Auteur(s): Marty Cagan

Marty Cagan Nombre de pages: 386

386 Année de publication: 2008

2008 Estimation de la durée de lecture: 20 heures

20 heures Niveau de recommandation: de base à avancé

de base à avancé Évaluations: (4.6/5) Amazon



Principaux enseignements

Selon Mon Teams, les meilleures équipes de produits travaillent parce que :

Elles traitent les risques (valeur, convivialité, faisabilité, viabilité de l'entreprise) avant de construire leurs solutions

Elles définissent le produit en collaboration avec toutes les équipes (c'est-à-dire que la conception, l'ingénierie et la gestion des produits travaillent côte à côte)

Ils proposent des solutions qui résolvent essentiellement les problèmes sous-jacents

Ce que disent les lecteurs :

"Marty a saisi chaque domaine d'impact pour une organisation de produit et du point de vue de diverses personnes : Product manager, designer, parties prenantes, leads et delivery manager, ce qui rend ce livre pertinent pour tout le monde dans une entreprise de produits."

via Amazon Si votre équipe s'est heurtée à l'échec de ses produits, Hooked de Nir Eyal vous propose un processus en quatre étapes (appelé le modèle Hooked) pour construire des produits qui créent des habitudes et que vos clients vont adorer.

Le plus beau, c'est que le livre détaille les techniques comportementales que les plateformes de médias sociaux utilisent pour que les utilisateurs restent accrochés et reviennent.

Alors, qu'est-ce que ces entreprises font différemment ? Elles proposent des solutions de première intention. Elles s'associent à un problème ou à un besoin de manière si forte que leur cible se tourne automatiquement vers elles.

Par exemple, la "recherche" est aujourd'hui organiquement associée à Google, ou le besoin de "se sentir bien" amène instantanément les gens sur Instagram. Eyal montre aux lecteurs comment créer de telles associations et appliquer le "modèle de l'accroche"

de nombreuses innovations échouent parce que les consommateurs surévaluent de manière irrationnelle l'ancien, tandis que les entreprises surévaluent de manière irrationnelle le nouveau" - Nir Eyal

À propos du livre

Auteur(s): Nir Eyal

Nir Eyal Nombre de pages: 243

243 Année de publication: 2014

2014 Temps de lecture estimé: 13 heures

13 heures Niveau de recommandation: de base à avancé

de base à avancé Évaluations: (4,6/5) Amazon



Principaux enseignements

Le modèle "Hooked" comporte un processus en quatre étapes intégré dans une boucle ou un cycle impliquant le déclencheur, l'action, l'investissement et la récompense variable

Il existe deux types de déclencheurs. Les déclencheurs externes sont des appels à l'action directs, rémunérés, gagnés, relationnels ou propres. Les déclencheurs internes sont les associations que les gens font avec leurs points de douleur

Votre produit doit résoudre un problème de manière répétée et cohérente (pensez à Facebook ou Instagram - lorsque vous vous ennuyez, vous visitez ces sites sans invitation externe) pour former une habitude

Ce que disent les lecteurs :

"C'est un excellent livre pour ceux qui veulent apprendre ce qui fait un excellent produit. Il permet de faire ressortir de nombreux concepts que nous voyons dans notre vie réelle mais sur lesquels nous n'arrivons pas à mettre un nom, par exemple les déclencheurs, les actions, les récompenses, les investissements. C'est un excellent compagnon pour celui qui cherche à construire un produit et servira de checklist pour voir si vous avez couvert les choses les plus importantes avec votre produit."

7. Le guide de survie du chef de produit

via Amazon Steve Haines, le fondateur de The Product Management Executive Tableau, demande aux professionnels du marketing produit de penser stratégiquement pour progresser dans leur carrière.

Dans The Product Manager's Survival Guide, l'auteur partage un plan d'action par étapes pour réussir en tant que spécialiste du marketing produit et explique comment construire des produits minimum viables (MVP) grâce à.. des outils pratiques et techniques.

Le livre propose des techniques pour gagner en autonomie, déployer et lancer des produits, ainsi que des indicateurs pour évaluer la performance des produits.

En tant que chef de produit, vous apprendrez à aller au-delà des fonctionnalités et des fonctions et à devenir un expert produit et un défenseur des clients. Que vous soyez un débutant à la recherche d'astuces de marketing produit débunkées ou un leader chevronné, ce livre contient tout ce dont vous avez besoin pour contribuer à des résultats positifs constants pour votre entreprise.

Plongez au cœur des aspects créatifs de la gestion des produits tout en cartographiant le parcours client.

mon travail est d'autant plus important que la gestion des produits n'est pas correctement organisée, alignée ou cadrée, et que les gens doivent travailler plus dur pour atteindre les mêmes objectifs et construire des stratégies réussies."_ - Steven Haines

À propos du livre

Auteur(s): Steve Haines

Steve Haines Nombre de pages: 223

223 Année de publication: 2013

2013 Temps de lecture estimé: 11 heures

11 heures Niveau de recommandation: Intermédiaire à avancé

Intermédiaire à avancé Évaluations: (4.1/5) Amazon



Principaux enseignements

Un produit n'est pas toujours un élément unique, mais au sein d'une entreprise, il existe une hiérarchie de services et de lignes de produits

La gestion des produits est un modèle qui comprend la découverte, l'innovation, la stratégie, l'expérimentation, la planification, le développement et la commercialisation des produits

La commercialisation des produits comporte quatre aspects : planifier vos orientations, être un expert du domaine, orienter tout le monde vers les objectifs de l'entreprise et continuer à aller de l'avant

Ce qu'en disent les lecteurs :

"J'ai fait le saut d'une carrière dans l'armée, à la vente, et récemment à la gestion de produits. Ce livre devrait être une lecture obligatoire pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la gestion de produits ! Steven fait un excellent travail en détaillant des exemples de première main tirés de sa carrière et en les assistant avec des tactiques et des lignes directrices qui peuvent être utilisées immédiatement par le lecteur. Il fournit également de nombreux modèles et outils utiles que j'ai l'intention d'intégrer dès que possible. Mon seul regret est de ne pas l'avoir lu plus tôt !"

via Amazon Wes Bush a été inspiré pour écrire ce livre lorsqu'il a gaspillé 300 $ pour la rédaction d'un livre blanc pour un produit SaaS. Lorsqu'il a aidé à lancer un produit premium gratuit de 0 à 100k utilisateurs, il a réalisé une vérité surprenante : la plupart des gens se trompaient sur la vente de logiciels.

Dans Product-Led Growth, M. Bush propose une stratégie axée sur le produit et fournit des conseils pratiques pour réduire les coûts de développement et suivre une stratégie appropriée pour le lancement d'un produit SaaS.

Il décompose des concepts complexes de marketing de produits technologiques en diagrammes et tableaux intéressants.

Par exemple, les produits de remplissage sont comme le Coca-Cola servi avec des frites. Les clients grand public passeront toujours à côté des produits de remplissage, de sorte qu'une offre groupée permet d'obtenir un revenu moyen par utilisateur (ARPU) plus élevé.

la dette de capacité est le prix que vous payez chaque fois que votre utilisateur ne parvient pas à accomplir le résultat clé de votre produit" - Wes Bush

À propos du livre

Auteur(s): Wes Bush

Wes Bush Nombre de pages: 278

278 Année de publication: 2019

2019 Temps de lecture estimé: 15 heures

15 heures Niveau de recommandation: Intermédiaire à avancé

Intermédiaire à avancé Évaluations: (4,5/5) Amazon



Principaux enseignements

Un écart de valeur est créé lorsqu'il y a une différence entre la valeur perçue et la valeur vécue ; plus l'écart de valeur est important, plus l'entonnoir est peu étanche

Trois raisons expliquent pourquoi les écarts de valeur sont si importants dans le secteur des SaaS : la dette de capacité des produits, le manque de sensibilisation aux besoins des clients et la surpromesse d'une solution

Pour créer des produits technologiques pour lesquels les clients veulent payer, vous devez supprimer l'écart de valeur et les frictions qui conduisent à une faible adoption du produit

Ce qu'en disent les lecteurs :

"Je conseillerais à tout fondateur de Saas de lire ce livre avant de se lancer dans l'aventure ~ de nombreuses parties peuvent sembler théoriques. Et puis, deux ans après le lancement du produit, relisez-le encore une fois et vous verrez que chaque mot aura un sens absolu. C'est très bien

9. La conception des objets du quotidien

via Amazon Initialement publié en 1988 sous le titre The Psychology of Everyday Things, Donald Norman décrit la psychologie qui sous-tend le bon et le mauvais design tout en proposant des principes de conception.

Bien que The Design of Everyday Things aborde des disciplines telles que l'ergonomie, la pratique du design et la psychologie comportementale, ce livre occupe une place de choix parmi les ouvrages de marketing produit.

Comprendre la psychologie cognitive fait partie des nombreux aspects du marketing produit.

En partant des attentes et des besoins des clients, l'auteur explique comment la conception des produits permet d'établir une communication entre l'objet et l'utilisateur.

Alors que les innovateurs se rejettent la responsabilité de l'échec des produits, la vérité surprenante, comme le suggère le livre, est que les produits échouent lorsque leur conception manque de guidage intuitif.

L'auteur exhorte les concepteurs, les spécialistes du marketing produit et les responsables du marketing produit à embrasser le pouvoir des contraintes et à concevoir en fonction de l'erreur. Le message de marque le plus important d'un bon design est qu'il n'a pas besoin d'explication.

Une bonne conception est en fait beaucoup plus difficile à remarquer qu'une mauvaise conception, en partie parce que les bonnes conceptions répondent si bien à nos besoins que la conception est invisible" - Donald Norman

À propos du livre

Auteur(s): Don Norman

Don Norman Nombre de pages: 368

368 Année de publication: 2013

2013 Temps de lecture estimé: 20 heures

20 heures Niveau de recommandation: Avancé

Avancé Évaluations: (4,4/5) Amazon



Principaux enseignements

Une bonne conception utilise les limites du produit pour aider l'utilisateur à le comprendre

Les bonnes idées de produits survivent lorsque lesprocessus de conception tient compte de la psychologie humaine

La conception centrée sur l'homme rapproche la technologie et l'homme

Ce que disent les lecteurs :

"Si vous êtes un concepteur UI et UX, Vous devez avoir ce livre car c'est votre BIBLE ... Cela nous aide vraiment à comprendre les principes de conception simples que nous pourrions autrement manquer au nom de la conception ou de la simplicité."

10. Construire pour tous : Élargissez votre marché grâce aux pratiques de conception de l'équipe de Google chargée de l'intégration des produits

via Amazon Il s'agit du premier livre de la liste qui traite de l'importance de la diversité et de l'inclusion dans la conception de produits.

Dans Building for Everyone, Annie Jean-Baptiste présente des arguments convaincants pour que les chefs d'entreprise adoptent une approche inclusive afin de créer des produits pour les femmes, les personnes de couleur et d'autres groupes sous-représentés.

L'auteur aborde étape par étape les questions que les spécialistes du marketing, les chercheurs sur les utilisateurs et les responsables du marketing produit devraient poser pour inclure davantage de groupes d'utilisateurs dans le processus de conception.

En tant que responsable de l'intégration des produits chez Google, M. Jean-Baptiste souligne que l'intégration des produits élargit la démographie des utilisateurs d'une personne "moyenne" à une population diverse et dynamique composée de personnes de races, d'ethnies, de sexes et de capacités différents.

lorsque vous donnez la priorité à la conception inclusive, vous commencez à vous concentrer sur les préoccupations profondes des utilisateurs afin de les résoudre" - Annie Jean-Baptiste

À propos du livre

Auteur(s): Annie Jean-Baptiste

Annie Jean-Baptiste Nombre de pages: 272

272 Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 14 heures

14 heures Niveau de recommandation: Avancé

Avancé Évaluations: (4,6/5) Amazon



Principaux enseignements

La règle d'or du marketing produit inclusif n'est pas "traitez les autres comme vous aimeriez être traité", mais "traitez les autres comme ils aimeraient être traités"

Les personnes sous-représentées constituent une part importante de la population et sont donc des moteurs de croissance

Les clients sous-représentés doivent être au cœur de vos pratiques et de vos processus

Ce que disent les lecteurs :

"Ce livre m'a incité à entamer la discussion sur l'inclusion des produits et à devenir un champion dans chaque organisation pour laquelle j'ai travaillé depuis. Toute personne travaillant en tant que chef de produit de toute nature ce livre rendra clair de voir que la construction pour tout le monde est bon pour les gens et l'entreprise."

Autres mentions honorables dans les livres sur le marketing produit

La publicité scientifique par Claude C. Hopkins Comme son nom l'indique, ce livre enseigne la publicité scientifique aux responsables du marketing produit afin de créer des produits que les clients adorent

Decisive par Chip Heath et Dan Heath Ce livre s'adresse à tout spécialiste du marketing produit, à toute entreprise technologique ou à tout responsable du marketing produit afin de prendre des décisions efficaces en matière de marketing produit

Les 22 lois immuables du marketing par Al Ries et Jack Trout Al Ries et Jack Trout partagent avec le spécialiste moderne du marketing produit des principes intemporels pour créer des marques à succès

Product Marketing Debunked par Yasmin Turayhi Ce guide pratique rappelle au chef de produit qu'il doit faire preuve de souplesse et de curiosité - les deux ingrédients qui permettent de créer des produits qui créent des habitudes



