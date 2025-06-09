Les 10 meilleures applications de liste à faire et gestionnaires de tâches basés sur l'IA en 2025

Si vous avez déjà eu du mal à gérer tout ce que vous avez à faire dans une journée, les applications de liste de tâches basées sur l'IA peuvent vous aider.

De nombreuses applications de gestion des tâches basées sur l'IA sont aujourd'hui disponibles pour vous aider à gérer vos éléments. Elles comprennent des fonctionnalités clés telles que le suivi avancé des tâches, la planification automatique, la hiérarchisation des tâches et les suggestions intelligentes, afin que vous sachiez toujours quelle activité choisir et combien de temps y consacrer.

Mais trouver l'outil idéal pour gérer ses tâches à faire est plus facile à dire qu'à faire, c'est pourquoi nous avons testé les dix meilleures applications IA conçues pour vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes plus facilement, quel que soit votre travail.

Les résultats ne vous décevront pas.

C'est parti !

Que faut-il rechercher dans les applications de liste à faire basées sur l'IA ?

Les besoins et les habitudes de chacun diffèrent, donc toutes les applications de liste à faire basées sur l'IA ne vous conviendront pas forcément. Lorsque vous faites votre choix parmi la multitude d'options disponibles, voici quelques facteurs que je vous recommande de prendre en considération :

Optimisez les processus de gestion des tâches : vous souhaitez réduire le temps d'intégration et commencer à utiliser rapidement l'application ; tous les processus d'installation doivent être faciles et automatisés autant que possible grâce à l'IA.

Interface intuitive : elle facilite la navigation et l'organisation de vos tâches ; vous devriez pouvoir parcourir l'application et l'utiliser de manière logique et rapide.

Intégrations tierces : l'outil doit être compatible avec les autres logiciels de votre flux de travail quotidien, tels que Gmail ou Slack, et s'intégrer facilement en quelques clics, notamment pour définir les permission de l'application et synchroniser les données.

Capacités de gestion des données : les applications de liste à faire basées sur l'IA que vous envisagez d'utiliser doivent vous aider à suivre vos processus et vous fournir des informations sur la manière d'optimiser votre flux de travail. Cela peut prendre la forme de mises à jour hebdomadaires régulières ou de diagrammes que vous pouvez consulter à la demande.

Cryptage et conformité réglementaire : votre sécurité et votre confidentialité doivent être protégées quoi qu'il arrive ; vous devez notamment disposer des informations nécessaires sur la manière dont l'application à faire utilisera vos données d'activité.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleures applications de liste à faire basées sur l'IA à utiliser

ClickUp (meilleur outil de gestion des tâches basé sur l'IA)

Commencez avec ClickUp Brain Utilisez ClickUp Brain comme partenaire de confiance, rédacteur et gestionnaire de connaissances.

ClickUp est une application de liste à faire tout-en-un qui offre des fonctionnalités polyvalentes de gestion de projet, de collaboration et d'analyse. Je peux créer des listes multifonctionnelles et détaillées dans n'importe quelle partie de mon environnement de travail à l'aide de la liste à faire en ligne, des tâches, des documents ou des notes de ClickUp.

Avec ClickUp Tasks, instance, je peux ajouter des checklists à n'importe quelle tâche sur la plateforme, ce qui me permet de mettre en place des processus clairs pour moi-même et mon équipe. D'autre part, l'intégration de listes de contrôle interactives dans ClickUp Docs me permet de cocher les actions à effectuer répertoriées dans un document.

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quelle liste de tâches à faire avec ClickUp Tasks.

Bien sûr, il est également possible de créer des checklists à partir du bloc-notes ClickUp ou via l'extension du navigateur sans changer d'onglet et perturber mon flux de travail.

Lorsque j'ai trop de choses en tête et que je ne veux pas créer manuellement des listes, j'utilise ClickUp Brain. Il automatise la création de tâches et de sous-tâches, fournit des réponses rapides aux questions sur les tâches et les documents, et résume efficacement les détails des tâches.

Résumé instantané de longs fils de commentaires en un seul clic grâce à ClickUp AI.

Pour tester les capacités de cette fonctionnalité IA, j'ai créé un projet intitulé « Lancer une nouvelle campagne marketing » et j'ai ajouté les membres de l'équipe concernés afin de réfléchir ensemble à des idées et des stratégies.

Nous avons discuté du plan de notre équipe, des objectifs, du public cible et de l'approche globale que nous voulions adopter pour la campagne. En peu de période, ClickUp Brain a commencé à suggérer des sous-tâches personnalisées en fonction du contexte de notre discussion.

Il s'agissait notamment de mener des études de marché pour comprendre les préférences des clients, de développer du contenu créatif pour les réseaux sociaux, de coordonner avec des graphistes la création de supports promotionnels et de définir un échéancier pour le lancement de la campagne.

Cette aide proactive a rationalisé notre processus de planification et a listé toutes les étapes essentielles dont nous avions besoin, ce qui nous a donné une bonne longueur d'avance. Il n'y a rien de mieux que ClickUp pour apprendre à utiliser l'IA dans les tâches quotidiennes.

ClickUp Brain MAX – Reconnaissance vocale et IA contextuelle pour les listes à faire

Si ClickUp Brain vous aide à automatiser vos tâches, ClickUp Brain MAX va encore plus loin avec un assistant IA vocal pour bureau qui comprend vos tâches, vos échéances et le contexte de votre environnement de travail.

Détails de la tâche Brain max

Avec Talk to Text, vous pouvez dicter vos tâches à faire, vos notes ou vos mises à jour, et Brain MAX les convertit instantanément en tâches ou checklist structurées et soignées, prêtes à être attribuées, classées par ordre de priorité ou ajoutées à un document ClickUp.

Pourquoi Brain MAX facilite la gestion des tâches :

Saisie mains libres : dictez de nouvelles tâches ou mises à jour sans perdre votre concentration.

Liens intelligents : mentionnez les membres de l'équipe ou les projets par leur nom pour une connexion instantanée de vos notes.

Recherche contextuelle : affichez les tâches, documents ou notes de réunion associés sans quitter votre liste.

Mettre en forme de manière flexible : utilisez des invites naturelles telles que « puces » ou « à faire vendredi » pour former votre liste en temps réel.

Sortie multilingue : ajoutez des tâches dans une langue et affichez-les dans une autre pour les équipes internationales.

Exemple :

« Max, crée une sous-tâche pour assurer le suivi de la conception des maquettes de la campagne d'ici mardi. » ✅ Sous-tâche créée, date limite ajoutée, équipe informée.

« Max, crée une sous-tâche pour assurer le suivi de la conception des maquettes de la campagne d'ici mardi. » ✅ Sous-tâche créée, délai ajouté, équipe informée.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

IA Notetaker pour documenter automatiquement les réunions sur des applications tierces, telles que Zoom, Teams et Google Meet.

Hiérarchisez les tâches en fonction de facteurs tels que leur importance, leur urgence ou l'effort requis.

Personnalisez les types de tâches en intégrant vos conventions de nommage dans les champs personnalisés ClickUp.

Accédez à votre liste à faire ClickUp en toute simplicité depuis votre bureau, votre appareil mobile ou votre navigateur web.

Boostez votre productivité en résumer vos tâches à la fin de la journée à l'aide des compte rendu alimentés par l'IA de ClickUp.

Organisez vos projets à l'aide de listes, de sous-tâches et de délais, et suivez votre progression grâce à des outils tels que les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban.

Modèles de listes à faire prédéfinis équipés d'une IA pour gérer les tâches dans un document évolutif. Commencez avec le modèle de liste à faire de ClickUp

Télécharger ce modèle Gardez une liste à faire à jour grâce au modèle de liste de tâches de ClickUp.

ClickUp limitations

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas actuellement disponibles sur l'application mobile.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 100 avis)

2. TimeHero (idéal pour gérer et automatiser les tâches de l'équipe grâce à des informations sur les modèles de productivité)

via TimeHero

TimeHero est un outil intelligent de planification et de gestion des tâches. Il permet de planifier, gérer et automatiser les éléments de travail quotidiens, les projets et les évènements du calendrier, le tout en un seul endroit. Il a automatiquement planifié les tâches dans mon calendrier en fonction de mes délais, de mes priorités et de mes disponibilités.

TimeHero m'a également fourni des informations sur les habitudes de productivité de mon équipe. J'ai pu afficher la capacité de travail des membres de mon équipe, leur attribuer facilement des tâches ponctuelles et les mentionner dans les discussions pour discuter des tâches, sans avoir besoin de faire le point ou d'organiser des réunions de mise à jour. Cela facilite considérablement l'automatisation des tâches grâce à l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de TimeHero

Démarrez un chronomètre où que vous soyez et effectuez plusieurs tâches tout au long de la journée ; accédez à des relevés de temps détaillés et utiles.

Utilisez des modèles de flux de travail pour lancer rapidement vos listes à faire habituelles ; liez les dates de début et d'échéance à d'autres journaux d'activité ou évènements.

Recevez des notifications intelligentes qui vous alertent des échéances à venir, des changements dans votre emploi du temps quotidien et des tâches achevées.

Limites de TimeHero

Cet outil ne peut pas envoyer de mises à jour ou de rappels programmés ou automatiques par e-mail, car il ne dispose pas d'une liste de contacts coordonnée.

Les utilisateurs ont parfois signalé des difficultés à localiser les tâches et sous-tâches.

Tarifs TimeHero

Basique : 5 $ par utilisateur et par mois

Professionnel : 12 $ par mois et par utilisateur

Premium : 27 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur TimeHero

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

3. Trello (idéal pour personnaliser vos listes à faire et gérer vos tâches à l'aide d'un système de tableau Kanban)

via Trello

Après avoir testé Trello, je comprends pourquoi cette application est immédiatement devenue mon placer dans les favoris pour gérer mes tâches. Son interface conviviale et visuellement attrayante est basée sur le système Kanban, où les tâches à accomplir sont représentées sous forme de cartes sur un tableau.

Je pouvais enregistrer des tâches spécifiques sur des cartes individuelles et les personnaliser avec des dates d'échéance, des pièces jointes et des libellés, ce qui me permettait d'avoir une vision claire de ce que je devais faire et quand.

Les Power-Ups de Trello m'ont également permis d'adapter mes tableaux à des besoins spécifiques, par exemple en ajoutant un calendrier, en automatisant des tâches répétitives ou en intégrant des applications tierces telles que Whereby et OneDrive.

Cependant, cela semble assez simple, et je ne pense pas que cela fonctionnerait pour des projets plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Suivez toutes les cartes grâce à la vue Échéancier ; exécutez des commandes et définissez des règles d'automatisation pour presque toutes les actions sur la plateforme.

Contrôlez les permission de gestion de contenu pour votre tableau en quelques clics et gérez facilement les membres de votre équipe en temps réel.

Décomposez les tâches complexes au sein d'une même carte à l'aide de la fonctionnalité checklist pour une décomposition efficace des tâches grâce à l'IA.

Limites de Trello

Sa récente mise à jour de politique limite la collaboration à seulement dix membres par tableau, ce qui restreint son utilité pour les équipes plus importantes.

Pour les projets très complexes, le système de cartes peut devenir difficile à gérer et à comprendre.

Tarifs Trello

Free : 0 $

Standard : 6 $ par mois et par utilisateur

Premium : 12,50 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 17,50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 100 avis)

4. Asana (idéale pour rationaliser les tâches et les flux de travail dans une interface visuellement intuitive)

via Asana

Asana est un logiciel de gestion de projet incontournable. Il est reconnu pour son interface claire et dynamique et ses fonctionnalités d'IA robustes qui permettent d'organiser, de suivre et de gérer efficacement le travail.

Vous pouvez attribuer des tâches aux membres de votre équipe avec des dates d'échéance, ajouter des commentaires ou des instructions, et joindre des fichiers pour plus de contexte, tout en conservant toutes les communications associées organisées au même endroit.

Cet outil de gestion de projet vous permet également de passer d'une disposition à l'autre pour afficher vos listes de tâches de différentes manières, notamment sous forme de tableau Kanban, de diagramme de Gantt, de liste, de calendrier ou d'échéancier.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Ajoutez des libellés à vos listes à faire afin de pouvoir trier, filtrer et générer automatiquement des rapports sur votre travail.

Créez des modèles pour les tâches ou types de listes courants, des demandes de travail aux points d'action des réunions.

Obtenez un résumé de ce qui s'est passé dans un portfolio, un projet ou une tâche pour rester à jour avec Asana IA.

Limites d'Asana

Les notifications pourraient être plus personnalisables : par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas choisir de recevoir des notifications pour les tâches de partage avec eux, mais pas pour toutes les tâches de leur environnement de travail.

Il manque une option permettant de hiérarchiser manuellement les éléments de la liste à faire.

Tarifs Asana

Personnel : 0 $

Starter : 13,49 $ par mois et par utilisateur

Avancé : 30,49 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 700 avis)

Si Asana ne vous convient pas, voici quelques alternatives à Asana que vous pouvez explorer

5. Monday.com (idéal pour l'automatisation des flux de travail, avec un accent particulier sur la facilité d'utilisation et la personnalisation visuelle)

via Monday

Monday. com offre une plateforme très visuelle et flexible qui s'adapte à divers flux de travail et types de projets.

La création de listes de tâches était simple. Je pouvais utiliser des modèles personnalisables ou créer une liste à partir de zéro dans un document de travail du lundi, en ajoutant des colones pour les statuts, les échéances, les niveaux de priorité, etc.

Je pouvais également décider comment je souhaitais suivre l'avancement du projet, que ce soit via un calendrier, une chronologie, un diagramme de Gantt ou une vue Kanban. Si les membres de mon équipe disposaient d'une liste de tâches partagée, ils pouvaient chacun ajouter leurs points de vue.

Monday.com : les meilleures fonctionnalités

Personnalisez vos tableaux de bord à l'aide de divers widgets, notamment le widget « Liste de tâches », qui vous permet d'ajouter des tâches et de les cocher au fur et à mesure jusqu'à ce que tout soit achevé.

Recevez des notifications d'automatisation lorsque les échéances approchent afin d'être sûr de toujours tout terminé à temps.

Hiérarchisez votre travail en fonction des dates d'échéances à venir, de leur statut actuel ou de tout autre critère de votre choix.

Limites de Monday.com

Les utilisateurs ont signalé l'impossibilité d'ajouter automatiquement plusieurs tableaux de bord à un dossier particulier, ce qui nuit à leur expérience en matière d'analyse.

Il manque un contrôle granulaire des permissions et des niveaux d'accès pour les utilisateurs invités, ce qui n'est pas idéal pour gérer des listes et des projets contenant des informations sensibles.

Tarifs de Monday.com

Free: 0 $

Basique : 12 $ par mois et par place

Standard : 14 $ par mois et par place

Avantage : 24 $ par mois et par place

Entreprise : tarification personnalisée

Monday. com : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 800 avis)

6. Tara AI (Idéale pour la gestion des tâches basée sur l'IA et la planification agile de projets pour les équipes de développement logiciel)

via Tara IA

Tara AI est spécialement conçue pour les équipes de développement logiciel. Elle offre une combinaison unique d'applications de planification de projet agile et de gestion des tâches.

L'un des principaux atouts de Tara AI est sa capacité à prédire et à planifier des sprints en fonction des données historiques. J'ai trouvé cela extrêmement utile, car cela m'a permis d'allouer plus efficacement les ressources, d'anticiper les goulots d'étranglement potentiels et de m'assurer que mes tâches restaient sur la bonne voie et respectaient les délais.

La collaboration entre équipes au sein de Tara AI est également simple et efficace. Grâce à son éditeur de texte enrichi, vous pouvez facilement attribuer des tâches, laisser des commentaires et joindre des pièces jointes pertinentes, afin que votre équipe soit toujours sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités de Tara IA

Utilisez la vue Kanban pratique pour attribuer des tâches et suivre l'avancement des projets.

Organisez des récapitulatifs rapides hebdomadaires et quotidiens pour voir la progression de votre équipe par rapport au plan d'action.

Bénéficiez d'un synchroniser bidirectionnel avec GitHub, Trello et Asana pour l'importation des tâches ; les mises à jour des tâches sur n'importe quelle plateforme seront répercutées sur tous les outils synchronisés.

Limites de Tara IA

Il n'y a pas de forfait gratuit ni même d'essai gratuit.

Lors de la gestion automatique des sprints, lorsque les tâches sont achevées et déplacées d'un sprint à l'autre, les points de surcharge ne sont pas mis à jour en conséquence.

Tarifs de Tara IA

Insights Core : 25 $ par mois et par collaborateur (facturation annuelle)

Insights Plus : 35 $ par mois et par collaborateur (facturation annuelle)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tara /IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. Notion AI (Idéal pour un environnement de travail polyvalent tout-en-un avec une organisation des tâches et une rédaction améliorées par l'IA)

via Notion IA

Plonger dans Notion IA a été une expérience passionnante, car cette application combine la polyvalence de l'environnement de travail tout-en-un de Notion avec la puissance de l'IA.

L'assistant IA peut vous aider à créer automatiquement des listes à faire à partir de notes de réunion, d'enregistrements d'appels commerciaux, etc. Bien sûr, vous pouvez également créer une liste à cocher de la manière habituelle en ajoutant un bloc de liste dans Notion. Il existe également une commande slash pour le faire rapidement.

Elles vous permettent d'ajouter des délais à des listes entières ou à des éléments de la liste, d'attribuer des tâches à des personnes et de suivre les progrès grâce à un champ statut. Vous pouvez également demander à l'IA de réfléchir à des idées et des éléments pour vos listes ou de remplir automatiquement des listes à faire pour des tâches spécifiques.

De plus, vous trouverez dans Notion divers exemples et modèles de listes à faire pour organiser et hiérarchiser efficacement vos tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Rédigez et traduisez des listes en japonais, espagnol, allemand et bien d'autres langues encore.

Permettez à d'autres personnes de commenter ou de suggérer des modifications sur votre liste ; il suffit de taper la clé @ pour les avertir.

Laissez la fonction de remplissage automatique parcourir des centaines de documents en quelques minutes et créer des listes, des analyses, des résumés et bien plus encore.

Limites de Notion IA

Il n'y a pas d'outil intégré pour la création de rapports, ce qui limite votre capacité à suivre vos projets.

La fonctionnalité IA entraîne un coût supplémentaire de 10 $ par mois et par utilisateur, ce qui peut s'avérer coûteux pour les équipes.

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $ par mois et par place

Entreprise : 18 $ par mois et par place

Entreprise : tarification personnalisée

Notion sur les évaluations et les avis relatifs à l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

15 alternatives à Notion parmi lesquelles choisir

8. Trevor IA (Idéale pour la gestion collaborative des tâches avec des capacités d'intégration)

via Trevor IA

La dernière de notre liste d'application de gestion des tâches basées sur l'IA est Trevor AI, un assistant de planification quotidienne intelligent. Grâce à lui, j'ai pu organiser mes tâches dans une liste, ajouter des libellés et des notes de couleur, et intégrer des logiciels tiers tels que Google Agenda pour synchroniser mes rendez-vous, réunions et activités.

Trevor AI m'a également fourni des suggestions de planification personnalisées, m'aidant ainsi à rester à jour dans mes responsabilités. Il a partagé des analyses détaillées sur la façon dont j'utilisais mon temps et sur ce que je pouvais faire pour cocher ma liste à faire de manière optimale.

Les meilleures fonctionnalités de Trevor IA

Utilisez ses capacités d'IA prédictives pour estimer avec précision la durée des tâches en fonction de votre disponibilité et de votre comportement passé.

Recevez par e-mail des suggestions pratiques pour améliorer votre forfait quotidien, adaptées à vos besoins.

Concentrez-vous sur votre tâche actuelle en utilisant un chronomètre et un champ de note dans le mode Focus.

Limites de Trevor IA

Elle repose sur la synchronisation dans le cloud, ce qui limite sa fonction sans connexion Internet.

Pour tout ce qui dépasse la planification de base, vous aurez besoin d'un forfait payant.

Tarifs de Trevor IA

Gratuit : 0 $

Forfait Pro : 3,99 $ par mois

Évaluations et avis sur Trevor /IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Taskade (Idéal pour un environnement de travail en temps réel pour les tâches, les notes et la collaboration vidéo)

via Taskade

Taskade est une application de prise de notes alimentée par l'IA qui permet de créer des calendriers de contenu, des organigrammes, des sprints de projet et même des procédures opératoires normalisées, le tout dans une interface unique et intuitive. Elle offre jusqu'à 1 To d'espace de stockage de fichiers.

Les agents IA de Taskade évaluent en permanence les priorités des tâches et créent des connexions et des hiérarchies dynamiques entre les tâches en temps réel, ce qui est vraiment génial. Grâce à cette fonctionnalité, vous saurez toujours quelles tâches nécessitent votre attention immédiate et comment elles s'inscrivent dans le projet.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Visualisez vos listes sous plusieurs formes : tableaux, tableaux blancs, listes, cartes mentales, calendriers, etc.

Réfléchissez, organisez et notez tout ce qui concerne vos tâches et vos notes grâce à un assistant de rédaction et de tâches basé sur l'IA.

Partagez facilement votre travail avec vos équipes, vos clients et vos invités ; discutez et collaborez en toute simplicité sur le Web, sur mobile et sur bureau.

Limites de Taskade

Il manque des options avancées telles que l'ajout d'images et de vidéos ou la création de tableaux complexes.

Mettre en forme peut s'avérer difficile si vous n'êtes pas familiarisé avec les éditeurs compatibles Markdown.

Tarifs de Taskade

Gratuit : 0 $

Taskade Pro : 10 $ par mois et par utilisateur

Taskade for Teams : 20 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Taskade

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Motion (idéale pour créer des flux de travail adaptatifs et planifier automatiquement des tâches)

via Motion

Motion est un assistant IA doté d'une fonctionnalité de planification dynamique. Chaque fois que j'entre mes tâches, mes échéances et mes réunions sur la plateforme, son IA dédiée à la gestion du temps organise automatiquement mon emploi du temps afin de m'assurer un temps de travail optimal.

Contrairement à certains gestionnaires de tâches basés sur l'IA, Motion s'adapte aux changements en temps réel. Par exemple, si une réunion est reportée ou qu'une nouvelle tâche apparaît, l'application recalibre ma journée pour tout intégrer sans que j'aie à effectuer de modifications manuellement.

De plus, une petite bannière est restée affichée sur mon écran pour me rappeler d'éliminer les distractions, une fonctionnalité qui mérite d'être mentionnée dans cette critique de Motion.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Créez des tâches quotidiennes ou hebdomadaires et réservez des blocs de temps dans votre calendrier en conséquence pour les terminer.

Conservez des notes détaillées et stockez des informations sur vos listes à faire pour y accéder facilement.

Reprogrammez vos tâches en un clic si une réunion de dernière minute ou une urgence de travail survient.

Limites de mouvement

Vous ne pouvez pas dupliquer des tâches au lieu de les créer à partir de zéro.

Il n'est pas possible d'organiser les environnements de travail par ordre alphabétique ou de les réorganiser manuellement.

Il n'y a pas de forfait gratuit, seulement un essai gratuit.

Tarification dynamique

Individuel : 34 $ par mois

Équipe : 20 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Améliorez la création de vos listes et la gestion de vos tâches grâce à un assistant IA

Une application IA bien choisie peut vous aider à prendre le contrôle de votre liste à faire et à atteindre une productivité maximale une fois pour toutes. Les meilleures applications offrent un équilibre entre facilité d'utilisation, intuitivité, flexibilité, sécurité et intégration tierce, afin que vous puissiez adapter l'outil à vos besoins plutôt que l'inverse.

Il ne fait aucun doute que l'IA change la donne en matière de productivité. Quel que soit votre quotidien professionnel, elle peut vous aider à gagner du temps et à consacrer votre énergie aux tâches les plus importantes. Les applications de liste à faire basées sur l'IA peuvent optimiser votre flux de travail en hiérarchisant les tâches et vous faire gagner plusieurs heures par semaine.

Avec ClickUp, vous pouvez rester productif en créant des listes à faire basées sur l'IA en quelques étapes simples. De plus, cette application offre plusieurs fonctionnalités de collaboration, de communication et de productivité qui peuvent simplifier votre quotidien.

Que vous souhaitiez gérer votre travail ou les tâches d'une équipe, notre plateforme s'adapte à vos besoins.

Découvrez leurs avantages par vous-même. Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.