les 10 meilleurs logiciels de portail pour employés en 2025

Dans les couloirs animés des lieux de travail modernes, où les fuseaux horaires s'estompent et où la collaboration transcende les frontières, gérer efficacement votre équipe n'est plus une simple tâche, c'est un art. En tant que professionnel des ressources humaines, il est impossible de tout gérer seul : l'intégration, l'administration des avantages sociaux, les évaluations de performance, etc. Le logiciel de gestion des employés est votre copilote qui vous aide à cocher les éléments d'une liste de tâches interminable.

Un portail employé efficace peut faire bien plus que simplement stocker des informations : il peut impliquer activement les employés.

Peu d'entreprises mesurent l'engagement de leurs employés, mais un petit test a montré que cela pouvait être une bonne idée. Lorsqu'une entreprise a amélioré le bien-être de ses employés au travail, le nombre d'absences a diminué et l'absentéisme a baissé de 27,5 %.

Trouver le bon portail libre-service pour les employés peut transformer l'efficacité d'un service RH, en rendant les tâches quotidiennes plus fluides et plus faciles à gérer tout en aidant les employés à apprécier leur travail. Au cours de l'année écoulée, chez ClickUp, nous avons testé et compilé une liste des 10 meilleurs logiciels de portail pour employés pour 2024, chacun sélectionné pour sa capacité à améliorer la productivité, la communication, l'engagement et la gestion globale des ressources humaines au sein d'une entreprise.

Des créateurs de portails pour employés sans code aux logiciels de gestion des connaissances et des flux de travail RH, ce guide vous aidera à évaluer les différentes options logicielles grâce à un aperçu rapide des points forts, des tarifs, des fonctionnalités principales et des intégrations de chaque outil.

Mais avant cela, voici les aspects clés à rechercher dans un logiciel de portail pour employés.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de portail pour employés ?

D'après nos recherches, un logiciel de portail pour employés devrait inclure toutes ou au moins certaines des fonctionnalités suivantes :

Gestion des documents : recherchez toujours des outils qui permettent de regrouper facilement les documents RH courants , tels que les formulaires fiscaux, les fiches de paie, les lettres d'offre et les résumés des avantages sociaux. Vous ne voulez pas avoir à vous souvenir où se trouve chaque information : regroupez-les pour les retrouver rapidement

Partage des connaissances : recherchez une plateforme dotée d'une base de connaissances partageable qui comprend les manuels de l'entreprise, les politiques, les supports de formation et d'autres informations essentielles afin de faciliter la vie des employés

Distribution des annonces : Pour une communication efficace à tous les niveaux de l'entreprise, choisissez un outil qui vous permet de partager facilement les annonces, les rappels et les notifications de l'entreprise

Annuaire des employés : vous devez pouvoir stocker les coordonnées, les titres, les emplacements et bien plus encore dans un emplacement centralisé. Cela facilite la recherche et la connexion avec des collègues de différents services et emplacements

Gestion des avantages sociaux : recherchez des outils qui offrent des options en libre-service permettant aux employés de s'inscrire et de gérer les avantages sociaux de l'entreprise

Intégrations : vérifiez si l'outil peut s'intégrer à votre logiciel RH existant, à votre logiciel de paie et à d'autres outils opérationnels de votre entreprise afin de garantir un flux de travail fluide

Modèles : optez pour une solution fournissant des modèles de manuel de l'employé et d'intégration afin de simplifier les processus RH et d'assurer la cohérence au sein de l'organisation

Interface conviviale : les employés sont plus enclins à adopter une plateforme facile à utiliser

De nombreux outils logiciels de portail pour employés sont conçus pour les grandes entreprises, avec de nombreuses fonctionnalités et un coût prohibitif (vous ne connaîtrez pas le prix avant d'avoir franchi toutes les étapes). Il existe de meilleures options, plus abordables et plus faciles à utiliser.

Les 10 meilleurs logiciels de portail pour employés à utiliser cette année

Voici les meilleurs logiciels de portail pour employés de cette année. Ils figurent dans notre liste simplement parce qu'ils facilitent grandement la gestion et la connexion avec vos employés.

Commençons par le favori de la maison : ClickUp !

1. ClickUp — Le meilleur pour un accès sécurisé des employés

J'apprécie particulièrement la plateforme de ressources humaines ClickUp, car elle permet de tout trouver et tout utiliser facilement en un seul endroit. C'est comme avoir un service RH ultra-organisé dans un seul programme informatique !

Organisez et rationalisez vos processus RH avec la plateforme de ressources humaines ClickUp

Simplifiez la gestion quotidienne du personnel et l'intégration des employés, soutenez le développement des employés ou trouvez de nouvelles façons de maintenir l'engagement de votre équipe : ClickUp vous facilite la tâche et réduit votre charge de travail !

Gestion des documents

ClickUp Docs vous permet de stocker tous vos documents RH importants en un seul endroit, tels que les guides d'intégration, les manuels des employés et les politiques de l'entreprise.

Créez des documents liés aux processus RH et collaborez avec votre équipe dans ClickUp Docs

Les documents ClickUp peuvent également vous aider à :

Créez, modifiez et partagez des documents avec votre équipe. Qu'il s'agisse de rédiger des politiques d'entreprise, des manuels destinés aux employés ou des directives de processus, plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler ensemble en temps réel

Suivez les modifications et conservez différentes versions des documents. Lorsque vous mettez à jour les politiques ou procédures RH, vous pouvez facilement revenir aux versions précédentes et comparer les mises à jour si nécessaire

Contrôlez qui peut afficher, modifier ou commenter des documents spécifiques. Pour les ressources humaines, cela signifie que vous pouvez conserver les informations sensibles (telles que les contrats des employés ou les évaluations de performance) en toute sécurité et les rendre visibles uniquement au personnel autorisé

Intégrez facilement d'autres outils tels que tels que ClickUp Tasks ClickUp Reminders et les flux de travail. Par exemple, si vous discutez du processus d'intégration d'un nouvel employé, vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l'équipe responsables des différentes étapes à l'aide de ClickUp Tasks

Automatisation des tâches fastidieuses

Si tout cela vous semble être beaucoup de travail (manuel), essayez d'utiliser l'AI Writer for Work de ClickUp Brain pour automatiser certaines tâches.

Améliorez considérablement les processus RH et la gestion des employés avec ClickUp Brain

ClickUp Brain peut vous aider à trouver des idées pour créer des documents RH tels que des manuels destinés aux employés, à peaufiner le langage et le ton des e-mails et mémos officiels, à résumer de longs fils de commentaires afin de présenter les informations clés pour prendre des décisions basées sur des données, et bien plus encore.

Vous pouvez également utiliser les automatisations intégrées de ClickUp ou créer des automatisations personnalisées à l'aide de ClickUp Brain pour :

Automatisez les tâches répétitives , telles que l'approbation des demandes de congé des employés, la mise à jour des soldes de congés et le suivi des absences

Simplifiez le processus d'intégration en envoyant automatiquement les documents essentiels, en fournissant les ressources informatiques et en planifiant les sessions de formation pour les nouveaux employés

Suivez les heures de travail des employés, gérez les horaires et automatisez les processus de présence pour le calcul des salaires

Modélisation des processus

ClickUp dispose d'une bibliothèque de modèles RH gratuits pour vous aider à démarrer. Vous n'avez donc pas besoin de tout créer de zéro, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

Par exemple, le modèle ClickUp « Manuels, politiques et procédures à l'intention des employés » peut vous aider à mieux organiser et communiquer les documents essentiels de votre entreprise.

Télécharger ce modèle Communiquez la mission, les procédures et les attentes de votre entreprise grâce au modèle ClickUp « Manuels, politiques et procédures destinés aux employés »

Ce modèle vous permet de conserver toutes les informations importantes sur vos employés au même endroit, depuis les premières étapes (intégration) jusqu'à toutes les règles de l'entreprise (politiques). Tout le monde peut trouver facilement les dernières informations, et il est facile d'ajouter de nouvelles informations à mesure que votre entreprise se développe.

Le modèle ClickUp « Manuels, politiques et procédures pour les employés » offre :

17 sections d'informations détaillées , telles qu'une note de bienvenue, la description du membre idéal de l'équipe, les détails de l'intégration, la culture d'entreprise, les politiques du lieu de travail, etc.

Une couverture personnalisable pour une impression facile ou une mise en forme PDF

Un tableau de bord en première page qui affiche toutes les sous-pages, avec un espace pour attribuer les propriétaires et les collaborateurs de chaque section

Vous pouvez utiliser plus de 100 automatisations ClickUp intégrées ou en créer des personnalisées. Votre équipe appréciera le temps gagné grâce à l'automatisation et la création de modèles pour les tâches répétitives, ce qui lui permettra de se concentrer sur les initiatives stratégiques en matière de ressources humaines.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de ClickUp

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

Business : 12 $/utilisateur par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Simpplr — Le meilleur pour améliorer la communication interne

via Simpplr

Simpplr est comme un tableau d'affichage numérique pour votre entreprise. Il vous permet de publier des annonces, des calendriers et des moyens de donner votre avis et de reconnaître le travail de vos collègues sur une seule plateforme.

La plateforme personnalise votre flux pour ne vous montrer que les mises à jour qui vous intéressent. Vous pouvez voir les informations par thème, par popularité ou selon vos choix.

L'assistant IA de Simpplr est comme un super moteur de recherche pour le travail. Vous avez besoin d'un fichier ? Vous êtes bloqué sur une tâche RH ? Il suffit de demander à l'assistant, qui vous aidera à trouver ce dont vous avez besoin ou même à lancer des flux de travail. Ce hub numérique permet aux employés d'accéder facilement aux annonces de l'entreprise, aux calendriers, à la collecte de commentaires et à la reconnaissance par les pairs.

Les meilleures fonctionnalités de Simpplr

Tenez vos employés informés des dernières actualités de l'entreprise directement sur l'intranet de l'entreprise

Connectez-vous avec vos employés via leur mobile, leur bureau, le chat, l'e-mail et les écrans numériques

Donnez aux managers les moyens d'agir grâce à des données sur l'engagement et des recommandations concrètes

Limites de Simpplr

Ne dispose pas d'une solution intégrée de gestion des connaissances et des contenus. Vous aurez besoin d'autres intégrations pour cela

Certains utilisateurs signalent avoir rencontré des problèmes occasionnels avec la précision de l'assistant IA

Tarifs Simpplr

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Simpplr

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

3. Guru — Le meilleur pour la gestion des connaissances et le partage d'informations

via Guru

Si vous recherchez un logiciel d'entreprise qui combine une recherche alimentée par l'IA, une base de connaissances et un intranet, pensez à Guru. Au cœur de Guru se trouve son système de gestion des connaissances alimenté par l'IA, qui s'intègre facilement aux flux de travail existants.

Il réduit le temps passé à rechercher des informations. La capacité de l'outil à capturer et organiser les connaissances en temps réel garantit que les équipes disposent toujours des données les plus récentes, ce qui améliore les processus décisionnels.

Il peut également suivre la manière dont les employés utilisent la base de connaissances. En analysant ces modèles, vous pouvez identifier les lacunes en matière d'information et les combler.

Les meilleures fonctionnalités de Guru

Intégrez des outils de collaboration tels que Slack pour fournir des informations pertinentes dans les flux de travail

Utilisez la fonctionnalité de vérification pour vous assurer que les informations stockées sont toujours à jour et exactes

Utilisez la recherche et les recommandations basées sur l'IA pour identifier les lacunes en matière de connaissances, le contenu en double et mettre en relation les employés avec des experts en la matière

Limites du Guru

L'application mobile peut être moins intuitive que la version bureau, ce qui peut limiter l'accès lors de vos déplacements

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface difficile à utiliser au début. Ils peuvent avoir besoin de temps pour apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités

Tarification Guru

Essai gratuit pendant 30 jours

Tout-en-un : 15 $/utilisateur par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 300 avis)

4. Dayforce HCM — Le meilleur pour une gestion complète du capital humain

via Dayforce HCM

Dayforce HCM offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre capital humain. Il guide les services RH tout au long du cycle de vie des employés, du recrutement au départ. Il regroupe la gestion des ressources humaines, de la paie, des avantages sociaux, des effectifs et des talents dans une application unifiée.

La plateforme offre un accès en temps réel à toutes les données RH dans une interface unique, facilitant la recherche de candidats, l'intégration sans effort, la planification équilibrée, le développement des employés, la gestion des paiements et l'administration des avantages sociaux.

Il améliore également l'expérience en libre-service grâce à un portail employé personnalisé et facile à utiliser. Ce portail aide les employés à gérer eux-mêmes leurs tâches quotidiennes, ce qui fait gagner beaucoup de temps aux équipes RH.

Les meilleures fonctionnalités de Dayforce HCM

Améliorez vos opérations de paie dans plus de 200 pays et territoires, en simplifiant les processus

Appliquez l'IA pour faire des choix d'embauche éclairés, optimiser les flux de travail et fidéliser efficacement les talents

Intégrez des contrôles de confidentialité pour la sécurité des données, en donnant la priorité à la sécurité à tous les niveaux

Limites de Dayforce HCM

Des rapports volumineux et illisibles peuvent être générés

Le portail libre-service pour les employés serait obsolète selon certains rapports

Tarifs Dayforce HCM

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dayforce HCM

G2 : 4,2/5 (plus de 750 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 950 avis)

5. Deel — Le meilleur pour la paie internationale et la conformité

via Deel

La gestion de la paie et de la conformité dans différents pays peut s'avérer difficile lorsque l'on travaille à distance. Deel facilite ce processus afin que vous puissiez vous concentrer sur vos activités principales sans vous soucier des complexités de la gestion internationale des ressources humaines.

La plateforme offre une assistance multidevise et une gestion globale de la paie dans plus de 150 pays sans avoir à se plier individuellement aux réglementations complexes de chaque pays en matière de paie. Deel vous permet également de créer des contrats pour tous vos travailleurs à distance, qu'il s'agisse d'employés à temps plein, de contractants ou de freelances.

Grâce à des modèles personnalisables intégrés, vous avez la garantie que tous vos contrats sont conformes à la législation locale, où que se trouvent vos employés.

Les meilleures fonctionnalités de Deel

Fournissez un service client 24 h/24, 7 j/7 pour vos opérations internationales

Automatisez la facturation et les prélèvements

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur les données relatives à votre personnel, notamment les effectifs, la paie et d'autres indicateurs clés

Limites de Deel

L'accès à certaines fonctionnalités est limité en Europe

Tarifs Deel

Deel HR : gratuit

Deel Engage : 20 $ par employé et par mois

Deel US Payroll : 19 $ par employé et par mois

Deel Payroll : 29 $ par employé et par mois

Deel US PEO : 79 $ par employé et par mois

Gestion des contractuels Deel : 49 $/mois

Deel EOR : 599 $/mois

Évaluations et avis sur Deel

G2 : 4,8/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 950 avis)

6. Axero Copilot — Le meilleur pour améliorer la productivité des employés

via Axero Copilot

Axero Copilot est un outil avancé de gestion des connaissances basé sur l'IA qui transforme la façon dont les équipes collaborent et accèdent aux informations. Sa fonction de recherche intelligente vous permet d'obtenir rapidement des résultats en comprenant le contexte des requêtes. Le moteur de recommandation de contenu recommande des articles et des documents pertinents, améliorant ainsi la productivité en vous fournissant des informations opportunes.

La fonctionnalité de curation automatisée du contenu permet de garder votre base de connaissances organisée et à jour. Sa fonctionnalité d'analyse des utilisateurs fournit des informations sur l'utilisation du contenu. Cela vous aide à identifier les lacunes et à améliorer le partage des informations.

Les meilleures fonctionnalités d'Axero Copilot

Créez des environnements de travail numériques pour chaque service afin d'organiser votre intranet

Utilisez des outils de collaboration pour créer des réseaux internes, partager des opportunités d'emploi et gérer les meilleurs talents

Suivez les formations obligatoires, les politiques ou d'autres documents importants grâce à la fonctionnalité « Lectures obligatoires »

Limites d'Axero Copilot

Options de personnalisation limitées pour les besoins spécifiques des entreprises

Tarifs d'Axero Copilot

Essai gratuit pendant 30 jours

Cloud Standard : tarification personnalisée

Cloud Premium : tarification personnalisée

Cloud Enterprise : tarification personnalisée

Sur site : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Axero Copilot

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. Zenefits — Le meilleur pour des solutions RH tout-en-un

via Zenefits

Vous pouvez simplifier les processus pour les équipes RH et les employés avec Zenefits. Par exemple, il automatise les processus d'intégration, y compris la vérification des antécédents, les lettres d'offre et l'auto-intégration.

L'outil de planification intégré automatise sans effort la synchronisation des paies, assure un suivi en temps réel et offre des systèmes pratiques d'enregistrement des arrivées et des départs pour les équipes.

Zenefits prend en charge l'intégration avec diverses plateformes, notamment Google Workspace et Slack, ainsi qu'avec des fournisseurs de plans 401k pour la gestion des avantages sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Zenefits

Accédez à un calendrier de conformité intégré et évitez les erreurs

Configurez des analyses prédictives pour obtenir des informations personnalisées

Générez des rapports personnalisés sur les salaires de référence

Utilisez la fonctionnalité d'analyse visuelle pour obtenir des informations sur les tendances de la main-d'œuvre sans avoir à gérer plusieurs ensembles de données

Limites de Zenefits

Les utilisateurs signalent de nombreux bugs

Manque de capacités d'intégration de la retraite

Tarifs Zenefits

Essentiel : 10 $/mois par employé

Croissance : 20 $/mois par employé

Zen : 33 $/mois par employé

Évaluations et avis sur Zenefits

G2 : 3,9/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 800 avis)

via Softr

Softr est un logiciel de portail employé personnalisable, idéal pour les petites entreprises et les agences. Il transforme facilement les données existantes sur les employés provenant de feuilles de calcul ou de bases de données en une application entièrement fonctionnelle.

Cela vous permet d'éviter d'alourdir votre infrastructure technologique actuelle et d'économiser des dépenses inutiles. Grâce au constructeur sans code par glisser-déposer de Softr et à plus de 100 widgets prédéfinis, vous pouvez créer des applications personnalisées spécialement adaptées aux employés de votre entreprise.

Si vous avez besoin de fonctionnalités telles que l'intégration des employés, un annuaire des employés, un intranet, un wiki ou la gestion des avantages sociaux, Softr vous permet de créer facilement un portail convivial. Vous pouvez centraliser toutes les ressources des employés, les annuaires et les calendriers dans une seule application qui répond aux besoins de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Softr

Utilisez des modèles et des générateurs de logique pour développer rapidement des applications

Intégrez-le à des outils et bases de données existants, tels que Google Sheets, HubSpot et SmartSuite, pour créer des applications adaptées à vos flux de travail

Collaborez à la création d'applications et ajoutez du code CSS et JavaScript personnalisé pour plus de fonctionnalités

Limites de Softr

Ce n'est pas un remplacement parfait pour les solutions entièrement personnalisées

Tarifs Softr

Free

Basique : 59 $/mois

Professionnel : 167 $/mois

Business : 323 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Softr

G2 : 4,8/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

9. Staffbase — Le meilleur pour favoriser l'engagement des employés

via Staffbase

Gérez les tâches RH et créez une plateforme de communication pour vos employés avec Staffbase. Facile à utiliser, cette solution offre de nombreuses fonctionnalités pour que tout le monde reste informé et connecté.

Staffbase se distingue en centralisant la communication entre pairs sur plusieurs canaux. Cela facilite la diffusion d'informations importantes et l'engagement des employés dans des discussions en temps réel.

Vous pouvez également utiliser Staffbase pour créer des canaux dédiés à différentes équipes et différents services, ce qui contribue à simplifier la communication et à éliminer les barrières informationnelles au sein de l'organisation. Des fonctionnalités telles que les notifications push, les sondages auprès des employés et la diffusion de contenus ciblés vous permettent de personnaliser la communication et d'impliquer efficacement les employés.

Les meilleures fonctionnalités de Staffbase

Facilitez la collaboration et accédez facilement aux dernières versions des documents de l'entreprise

Créez du contenu professionnel et engageant dans un logiciel de communication pour employés

Accédez aux données administratives pour améliorer la prise de décision en matière de stratégies de communication interne

Limites de Staffbase

Nécessite des efforts informatiques importants, en particulier lors de l'installation initiale

Les employés auront besoin d'une formation pour commencer à utiliser l'outil

Tarifs Staffbase

Starter : tarification personnalisée

Business : tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Staffbase

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 70 avis)

10. PeopleOne — Le meilleur pour intégrer la collaboration entre employés

via PeopleOne

PeopleOne est une solution intranet moderne qui donne vie à votre culture d'entreprise. Conçue sur Microsoft SharePoint, elle est destinée aux équipes RH et de communication interne de divers secteurs, tels que la fabrication, la logistique, la construction, la santé, la finance et les services professionnels.

C'est un excellent outil pour les équipes RH qui souhaitent améliorer l'expérience des employés et soutenir les initiatives de télétravail.

Le portail en libre-service de PeopleOne facilite l'accès aux documents RH importants sur les plateformes de bureau et mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de PeopleOne

Réalisez des sondages sur la pulsation des employés, organisez des votes et gérez les programmes de récompenses

Utilisez la fonctionnalité Blog pour tenir vos employés informés et les aider à se perfectionner grâce à des articles pertinents

Limites de PeopleOne

Manque de capacités administratives RH telles que la paie, la gestion des dépenses et les demandes de congés

Les fonctionnalités avancées de rapports et d'analyse peuvent être moins étendues que celles des solutions logicielles RH spécialisées

Tarifs PeopleOne

Essentiel : tarification personnalisée

Standard : tarification personnalisée

Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PeopleOne

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Augmentez l'efficacité de votre personnel grâce à un logiciel de portail pour employés

Lorsque vous choisissez un portail pour vos employés, la clé est d'en choisir un qui fonctionne bien avec les fonctions, les processus et les outils essentiels de votre entreprise. Même avec le gain de productivité qu'un excellent outil peut apporter, vous ne verrez pas de retour sur investissement s'il est mal mis en œuvre ou si les employés ne veulent pas l'utiliser parce qu'il est trop complexe.

Recherchez une solution qui répond à vos principaux défis en matière de RH et d'opérations plutôt qu'une plateforme riche en fonctionnalités qui pourrait ne pas répondre à vos besoins. Un outil adaptable vous aidera à introduire de nouveaux processus sans nuire à la productivité, tout en vous offrant la flexibilité nécessaire pour développer vos capacités à l'avenir.

Par exemple, ClickUp offre un équilibre idéal entre fonctionnalité et adaptabilité. Il aide à résoudre les goulots d'étranglement opérationnels et améliore la productivité en améliorant la visibilité et la collaboration interfonctionnelle.

The People Piece, un cabinet de conseil en développement organisationnel, en a fait l'expérience. Avant ClickUp, ils étaient confrontés à un travail cloisonné entre différents outils tels que des documents Word, des feuilles de calcul et Slack, ce qui entraînait des frustrations et des erreurs. En adoptant ClickUp comme plateforme centrale, People Piece a pu s'assurer que tout le travail était enregistré dans un emplacement central et organisé par initiatives et projets. Cela leur a permis de mieux suivre chaque tâche et d'éviter de manquer des étapes, apportant ainsi plus de visibilité à l'ensemble de l'organisation. Ils ont pu créer des structures détaillées de projets et de listes pour gérer des procédures à grande échelle telles que le recrutement et l'intégration. Cela a permis de s'assurer que chaque élément d'action avait une place concrète dans leur flux de travail.

