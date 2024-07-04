Comment gérer les défis de la main-d'œuvre multigénérationnelle ?

Imaginez un bureau ouvert et animé où les différentes générations travaillent côte à côte. Chaque groupe - les baby-boomers, les membres de la génération X, les milléniaux et les membres de la génération Z - apporte des compétences, des expériences et des points de vue uniques.

Un manager expérimenté de la génération du baby-boom préfère les réunions en face à face, tandis qu'un millénaire féru de technologie est plus à l'aise avec les mises à jour rapides par messagerie instantanée, de préférence sans changer d'application. Les membres de la génération X peuvent apprécier les processus structurés et les plans détaillés, tandis que les membres de la génération Z et les jeunes travailleurs s'épanouissent dans des environnements flexibles et dynamiques.

Bien que ces différences puissent sembler insignifiantes, elles peuvent entraîner des malentendus et des frustrations.

Par exemple, une mauvaise communication concernant les détails d'un projet peut entraîner des retards non comptabilisés, ou des styles de travail et de communication opposés peuvent entraîner une baisse de la productivité. S'ils ne sont pas gérés correctement, ces problèmes apparemment mineurs peuvent dégénérer en conflits massifs sur le terrain, perturbant l'harmonie et les performances de l'équipe.

C'est pourquoi, équipes de direction doivent adopter une approche nuancée pour gérer une main-d'œuvre diversifiée et multigénérationnelle. Vous avez besoin d'une stratégie qui non seulement favorise le respect mutuel, mais aussi exploite les forces de chaque génération.

Ce blog examine comment les responsables des ressources humaines et les cadres supérieurs peuvent relever les défis d'une main-d'œuvre multigénérationnelle et intégrer diverses perspectives pour atteindre les objectifs de l'organisation.

Qu'est-ce qu'une main-d'œuvre multigénérationnelle ?

Les effectifs modernes et dynamiques sont multigénérationnels, c'est-à-dire qu'ils comprennent des employés de différents groupes d'âge, apportant un riche mélange d'expériences et de points de vue sur le lieu de travail. En général, il s'agit de personnes appartenant aux groupes suivants :

Les traditionalistes : Nés avant 1946

Les baby-boomers : Nés entre 1946 et 1964

Génération X : née entre 1965 et 1980

Les milléniaux ou la génération Y : Nés entre 1981 et 1996

Génération Z : née après 1996

Chaque génération aura des styles de travail différents et des perspectives distinctes sur les questions personnelles et professionnelles.

Par exemple, la génération X peut apprécier la hiérarchie et la formalité, tandis que les milléniaux préfèrent la flexibilité et les environnements collaboratifs. D'autre part, la génération Z préfère les espaces de travail qui encouragent le travail à distance ou hybride.

Les organisations peuvent exploiter ces diverses perspectives pour stimuler la créativité et l'innovation en favorisant un environnement de travail cohésif.

10 Défis et solutions en matière de main-d'œuvre multigénérationnelle

Une main-d'œuvre multigénérationnelle apporte des perspectives uniques à une organisation, ce qui favorise l'innovation et la résolution des problèmes. Cependant, la gestion d'une telle main-d'œuvre comporte des défis importants, tels que :

1. Les lacunes en matière de communication

Les différents groupes d'âge ont des méthodes de communication, des styles et des préférences différents, ce qui peut entraîner des erreurs de communication et un manque d'efficacité sur le lieu de travail.

Par exemple, les générations plus âgées peuvent s'appuyer sur une approche plus traditionnelle de la communication communication en temps réel -les réunions en face à face, les appels téléphoniques, les courriels et les mémos - alors que les milléniaux et la génération Z préfèrent peut-être les canaux de communication numériques comme le chat, l'intranet de l'entreprise ou même le chat in-app dans leur outil de gestion de projet pour des interactions plus rapides, à la fois dans leur vie personnelle et professionnelle.

Solution

Normaliser les protocoles de communication

Établir des lignes directrices et des protocoles pour la communication formelle et informelle dans l'ensemble de l'organisation.

Utilisez une combinaison de canaux traditionnels et numériques pour rendre la communication plus accessible à tous.

Par exemple, le courrier électronique peut être utilisé pour les communications formelles, telles que les annonces, les rapports et autres correspondances.

La messagerie instantanée, les médias sociaux et les outils de collaboration peuvent être utilisés pour la communication informelle concernant les mises à jour de statut, les clarifications immédiates, les rappels et les alertes.

Encourager un dialogue ouvert

Favoriser un un environnement de travail positif où chacun peut exprimer respectueusement ses opinions et ses pensées. Encouragez un dialogue ouvert pour combler le fossé de la communication entre vos effectifs multigénérationnels.

Organiser des ateliers ou des séminaires

Formez les employés à la compréhension des différences générationnelles. Utilisez des activités de renforcement de l'esprit d'équipe pour encourager la collaboration, l'empathie et le travail d'équipe.

Read More: 10 meilleurs logiciels de gestion des employés pour 2024

2. Transfert de connaissances

Les générations plus anciennes possèdent probablement des connaissances institutionnelles précieuses, mais ne possèdent peut-être pas les compétences techniques nécessaires pour les transmettre à une génération fortement dépendante de la technologie.

Par ailleurs, les jeunes générations peuvent ne pas disposer du contexte des connaissances institutionnelles, ce qui peut entraver la prise de décision et le transfert des connaissances l'efficacité opérationnelle .

Solution

Mettre en place des systèmes de gestion des connaissances

Ces systèmes permettent de recueillir des informations documentées et de stocker des idées et des expériences personnelles par le biais de tutoriels vidéo et de guides pratiques, des wikis internes, et les forums.

Un base de connaissances interne permet aux employés de tout âge de saisir et d'accéder à des informations cruciales.

Encourager le mentorat réciproque

La meilleure façon d'assurer un transfert de connaissances sans heurts est de jumeler des employés de générations différentes afin d'encourager l'apprentissage mutuel. Les mentors peuvent partager leur expertise, tandis que les mentorés peuvent apporter leurs points de vue et leurs idées uniques.

Tirer parti des programmes d'apprentissage et de développement

Des programmes d'apprentissage et de développement sur mesure peuvent combler les lacunes en matière de compétences entre les générations en créant des supports de cours adaptés aux différents groupes d'âge. Des ateliers, des cours en ligne et des webinaires peuvent aider chacun à se tenir au courant des derniers développements dans son domaine.

Utiliser différents logiciel de formation pour un apprentissage flexible

Ils comprennent des outils de classe virtuelle, des logiciels de simulation, des applications d'apprentissage mobile et des systèmes d'apprentissage adaptatif pour offrir des possibilités d'apprentissage flexibles à différents groupes d'âge.

Pro tip💡: Consider using Modèle de plan stratégique d'apprentissage et de développement de ClickUp le plan stratégique d'apprentissage et de développement de ClickUp est un outil qui vous permet d'adopter une approche structurée pour vos plans d'apprentissage et de développement. Par exemple, fixez des buts et des objectifs clairs pour les employés qui s'alignent sur les objectifs de l'organisation. Utilisez des statuts personnalisés pour suivre l'état d'avancement de chaque élément et tirez parti de fonctions de gestion de projet telles que la collaboration documentaire et le suivi du temps pour optimiser ces initiatives

Le modèle de plan stratégique d'apprentissage et de développement de ClickUp crée un plan détaillé pour les initiatives de formation des employés

Télécharger ce modèle

3. Adaptabilité technologique

La culture numérique varie selon les groupes d'âge, ce qui pose des problèmes particuliers d'adaptation aux nouveaux outils et aux nouvelles technologies.

En règle générale, les jeunes générations sont plus à l'aise avec la technologie et s'adaptent plus rapidement, tandis que les générations plus âgées peuvent être plus réticentes et avoir besoin de plus de soutien pour s'adapter aux technologies de l'information et de la communication les outils numériques de travail .

Cependant, résister à la technologie peut ralentir l'efficacité et la productivité de votre organisation stratégie de transformation numérique .

Solution

Offrir un soutien personnalisé

Offrir un soutien adapté aux besoins, aux préférences et aux niveaux de compétence des employés grâce à des cours en ligne, des tutoriels et des sessions de formation individuelles.

Essayez de vous en tenir à des changements progressifs

Au lieu de submerger vos employés, procédez à des changements plus modestes afin qu'ils puissent s'adapter rapidement.

Par exemple, si vous mettez en place une nouvelle Système CRM le système de gestion de la relation client (CRM) doit être mis en place et déployé dans un département à la fois, en fonction de leurs besoins spécifiques. Fournir un apprentissage et un soutien continus pendant chaque phase du déploiement.

Insister sur les avantages

Montrez à vos employés comment l'adaptation aux nouvelles technologies peut leur être bénéfique. L'automatisation des tâches répétitives peut les rendre plus productifs et leur permettre de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.

4. Une éthique de travail différente

Les générations plus anciennes peuvent privilégier la loyauté, la stabilité, la sécurité de l'emploi et la hiérarchie, tandis que les générations plus jeunes peuvent pencher pour une un environnement de travail flexible et l'autonomie.

Ils peuvent également bénéficier de différentes possibilités de développement professionnel.

L'un des principaux défis pour les responsables des ressources humaines est d'aligner les efforts des employés et de maintenir une productivité constante tout en respectant ces valeurs différentes et ces écarts générationnels.

Solution

Définir des attentes claires

Communiquez de manière cohérente avec vos employés sur ce que l'on attend d'eux. Expliquez les objectifs de l'organisation et veillez à ce que chacun hiérarchise ses tâches en fonction de ces objectifs.

Cela encourage la responsabilisation et l'appropriation par les employés, ce qui se traduit par des performances plus régulières et une plus grande satisfaction au travail.

Équilibrer la flexibilité et la structure

Créez des politiques qui offrent une culture de travail flexible à vos employés. Cela inclut des possibilités de travail à distance, des politiques de congés flexibles et des horaires de début et de fin de travail flexibles.

Adapter les styles de leadership

La clé d'une gestion réussie d'une main-d'œuvre multigénérationnelle est de reconnaître qu'une approche unique ne fonctionne pas.

Connaissez vos employés et leur style de travail et adaptez votre style de leadership pour répondre à leurs besoins et à leurs préférences.

5. Des styles de management différents

Les générations plus anciennes sont plus habituées à un lieu de travail hiérarchique, avec une distinction claire entre les cadres supérieurs et les dirigeants.

Toutefois, cette approche peut ne pas fonctionner avec la jeune génération, en particulier les millennials et la génération Z, qui préfèrent un lieu de travail collaboratif, inclusif et participatif qui favorise leur croissance.

Solution

Fusionner les avantages des deux approches

L'approche descendante et la hiérarchie plate présentent toutes deux des avantages. L'approche descendante exige une prise de décision plus efficace,

tandis qu'une hiérarchie plate encourage la participation active des employés à tous les niveaux. La fusion de ces deux approches vous permet de prendre des décisions rapides tout en tenant compte des différents points de vue, ce qui se traduit par de meilleurs résultats.

Utilisez les solutions RH pour comprendre vos employés Logiciel RH comme les systèmes de gestion du capital humain, peuvent vous aider à comprendre les caractéristiques démographiques, les compétences et les performances de votre personnel. Ils fournissent des informations détaillées sur les tendances du marché du travail, que vous pouvez utiliser pour gérer efficacement la diversité de votre personnel.

Responsabilisez vos employés

Formez régulièrement vos employés et procédez à des évaluations périodiques de leurs performances pour les aider à se responsabiliser. Donnez-leur les compétences dont ils ont besoin pour travailler de manière autonome sans être soumis à la microgestion.

6. Progression de carrière

Si les styles de management peuvent varier, l'alignement des aspirations professionnelles des différentes cohortes d'âge constitue un autre défi de taille.

Les entreprises peuvent éprouver des difficultés à aligner les ambitions individuelles sur les opportunités disponibles. Si une génération a l'impression que ses opportunités ne sont pas prises en compte, cela peut également donner lieu à des préjugés.

Solution

Fixer des critères transparents

Établissez des critères objectifs pour l'évaluation des performances, les primes et les promotions. Mentionnez les normes et les critères à suivre et mettez-les à jour régulièrement afin d'offrir des opportunités équitables et impartiales à tous les employés.

Proposer des plans de développement personnalisés

Évaluez les attentes des salariés en matière de carrière par le biais de discussions et de réunions régulières. Préparez des plans de développement et de perfectionnement personnalisés, adaptés aux objectifs individuels.

Gestion des talents

Utiliser solutions de gestion des talents pour soutenir le développement des employés en fixant des objectifs, en suivant les performances et en analysant les lacunes en matière de compétences.

7. Des motivations diverses

Les jeunes ont peu d'obligations. Sur le plan professionnel, ils sont motivés par les nouvelles expériences et les possibilités de développement personnel.

En revanche, les travailleurs plus âgés, dans la trentaine et la quarantaine, ont des enfants et des hypothèques et ont besoin d'argent et d'avancement.

En revanche, les travailleurs en fin de carrière ne sont pas intéressés par la formation ; ils veulent plutôt faire un travail intéressant et maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les chefs d'entreprise qui gèrent des équipes diversifiées doivent comprendre ce qui motive les différentes générations et comment motiver chacune d'entre elles.

Solution

Personnaliser les plans d'incitation

Développez des plans d'incitation qui reflètent l'état d'avancement des employés dans leur vie. Par exemple, les travailleurs de la génération Y voudront peut-être que leurs employés financent des cours sur LinkedIn, tandis que ceux de la génération X s'intéresseront aux plans 401 (k).

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe et qu'elle passe par différentes étapes, la composition de votre personnel évolue. Votre direction et votre service des ressources humaines doivent s'adapter à ces changements et expérimenter de nouvelles façons de motiver et d'inciter les employés.

Demandez-leur ce qu'ils attendent de leur vie professionnelle

Au lieu de supposer que vous savez comment motiver les employés plus âgés et plus jeunes, demandez-leur ce qu'ils veulent. Conduite à tenir des enquêtes régulières sur les ressources humaines pour connaître les caractéristiques démographiques et les besoins de vos employés.

Pro Tip💡: To make it easy to gather valuable feedback from your multigenerational workplace and streamline the feedback collection process,

il s'agit d'un outil d'aide à la décision et à la prise de décision https://clickup.com/templates/form/employee-feedback-and-check-in-survey le modèle d'enquête de retour d'information et d'enregistrement des employés de ClickUp /%href/

vient à votre rescousse. Ce modèle offre des tableaux de bord ClickUp pour personnaliser les résultats de l'enquête et afficher les analyses dans un format visuellement attrayant pour que vos parties prenantes puissent identifier les domaines d'amélioration

Recueillez des informations précieuses sur les motivations des employés, la satisfaction au travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et les possibilités de développement professionnel grâce au modèle d'enquête de ClickUp sur le retour d'information et l'enregistrement des employés

Télécharger ce modèle

8. Planification de la retraite

Chaque génération a des besoins et des projets de retraite différents l'allocation des ressources et l'attention. Lorsqu'un employé atteint l'âge de la retraite, celle-ci a également un impact direct sur la rétention des talents et l'embauche ultérieure, ce qui fait d'eux une partie intégrante de votre entreprise avantages pour les employés .

Solution

Les plans d'épargne-retraite les plus courants sont les suivants :

401(k)

Dans ce cas, les cotisations de l'employé sont exonérées d'impôt - elles réduisent le revenu imposable - mais les retraits à la retraite sont imposés. L'employeur peut verser une contribution équivalente à celle de l'employé jusqu'à un certain pourcentage.

403 (b)

Le plan de rente à l'abri de l'impôt 403 (b) est un plan de retraite proposé par les écoles publiques et les organisations à but non lucratif. Les cotisations au 403 (b) sont versées par le biais de retenues salariales.

457

Proposé aux fonctionnaires, au personnel de la police et aux employés des agences gouvernementales, le plan de retraite 457 permet aux participants de mettre de côté un pourcentage de leur salaire sur leur compte de retraite. Les employés peuvent choisir d'investir dans des fonds communs de placement ou des rentes.

9. Frais de santé

Il est tout à fait naturel qu'une main-d'œuvre multigénérationnelle ait des besoins différents en matière de soins de santé. Les jeunes employés peuvent avoir besoin de soins préventifs, tandis que les employés plus âgés peuvent avoir besoin d'une couverture pour des maladies chroniques.

Les dirigeants peuvent avoir du mal à concevoir et à mettre en œuvre des régimes de soins de santé qui offrent des avantages compétitifs sans dépasser les budgets.

Solutions

Évaluer les options de prestations

Examinez les différentes options de prestations de soins de santé pour les employeurs, y compris les plans de santé à franchise élevée, les services de télémédecine et les comptes d'épargne santé.

Négocier avec les prestataires

Lors de l'achat de régimes de soins de santé, négociez avec les prestataires de soins de santé des conditions favorables qui profitent aux employeurs et aux employés.

10. Malentendus culturels

Les malentendus culturels sont un problème courant dans une main-d'œuvre multigénérationnelle composée de différents groupes d'âge.

Des styles de communication et des points de vue différents peuvent entraîner des malentendus et des interprétations erronées des messages. Les différences générationnelles dans les modes de résolution des conflits peuvent également exacerber les malentendus culturels.

Solution

Fournir une formation à la sensibilité culturelle

Aidez les employés à comprendre l'importance des perspectives générationnelles et la manière dont elles influencent les comportements sur le lieu de travail. Discutez des valeurs partagées et insistez sur la façon dont les employés peuvent travailler en harmonie pour obtenir des résultats mutuellement bénéfiques.

Utiliser des solutions de gestion du personnel

La gestion des relations avec les employés et la création d'un lieu de travail inclusif sont essentielles pour créer un environnement de travail positif et respectueux. Solutions de gestion du personnel peuvent contribuer à la sensibilisation culturelle par le biais d'enquêtes, d'outils de communication multilingues et d'évaluations de l'engagement.

Pro Tip💡: Many solutions d'onboarding les solutions d'intégration offrent des parcours d'apprentissage personnalisés et des modules interactifs pour l'apprentissage et le développement. Utilisez ces fonctionnalités pour fournir une formation détaillée sur la sensibilité culturelle aux nouveaux employés au cours de leur processus d'intégration

Vous pouvez élever ces solutions d'un cran en ajoutant certains outils et solutions pour vous aider à relever efficacement les défis de la diversité des âges dans les équipes multigénérationnelles sur votre lieu de travail.

Outils pour relever les défis de la main-d'œuvre multigénérationnelle

ClickUp - une plateforme de productivité tout-en-un, offre des fonctionnalités complètes qui rationalisent votre processus de gestion du personnel et créent une main-d'œuvre multigénérationnelle réussie.

Voici un bref aperçu de la manière dont ClickUp vous aide à atteindre cet objectif.

1. Vues personnalisables

Une équipe composée de personnes d'âges différents signifie que chacun a une vision différente des tâches qui lui sont assignées. Certains employés préfèrent une répartition détaillée de leurs tâches, tandis que d'autres veulent juste une vue d'ensemble rapide. Vues ClickUp offre plus de 15 vues personnalisables qui vous aident à visualiser votre travail comme vous le souhaitez. Par exemple, la vue chronologique vous permet de visualiser l'ensemble de votre travail sur une ligne de temps flexible, tandis que la vue diagramme de Gantt vous permet de visualiser plusieurs projets côte à côte avec un tri flexible.

visualisez et hiérarchisez l'ensemble de votre travail sur une ligne de temps flexible grâce à ClickUp Views_

2. Communication facile

ClickUp offre aux membres de l'équipe plusieurs moyens de communiquer entre eux, notamment le travail asynchrone et des canaux synchrones en fonction de leurs préférences.

Les ClickUp Chat View est une fonction de collaboration pratique qui permet aux coéquipiers de communiquer en temps réel. Imaginons que vous souhaitiez obtenir l'avis d'une collègue, Tina, sur un projet particulier. Il vous suffit d'@mentionner Tina dans le chat pour qu'elle en soit immédiatement informée et puisse répondre à votre message.

Vous pouvez également assigner des commentaires directement aux tâches pour obtenir un retour d'information, donner votre approbation ou répondre à des questions.

Éliminez les allers-retours interminables entre les fils d'e-mails et les CC.

communiquez en temps réel, partagez les mises à jour et gardez les projets sur la bonne voie sans effort avec ClickUp Chat View_

3. Automatisation des tâches

Dans une entreprise multigénérationnelle, les employés ont des niveaux d'expertise variés et certains peuvent avoir du mal à effectuer des activités simples telles que l'attribution de tâches ou la mise à jour de statuts.

Travailler sur des tâches redondantes et les mettre à jour peut réduire la bande passante de vos employés. Automations ClickUp offre plus de 100 automatisations pour les tâches de projet cohérentes, répétitives et régulières. Vous pouvez rationaliser les flux de travail et automatiser les transferts de projets, les clôtures de projets et d'autres tâches de routine en quelques clics.

les Automations ClickUp permettent de rationaliser les flux de travail, d'automatiser les tâches répétitives et de gagner du temps pour des tâches plus importantes

4. Gestion des tâches Tâches ClickUp vous permet de planifier et d'organiser facilement les différentes actions liées à un projet. Vous pouvez créer plusieurs tâches pour un projet et assigner chaque tâche à différents membres de l'équipe.

Fixer des délais et des rappels afin que chacun sache sur quoi il travaille et quand chaque tâche est due.

organisez, gérez et suivez vos tâches efficacement avec ClickUp Tasks_

5. Ressources de formation

Pour la formation continue, créez un référentiel de ressources et d'informations essentielles auquel les employés peuvent facilement accéder à tout moment. Cela aidera les employés qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec la technologie à se tenir au courant des informations importantes. Docs ClickUp offre l'espace idéal pour compiler la documentation nécessaire concernant les processus, la technologie et les procédures opérationnelles normalisées de l'entreprise. Vous pouvez la partager avec votre équipe afin que l'information soit disponible au bout des doigts, sans aucun problème.

créez des documents clairs et concis avec des éléments tels que des tableaux, des listes de contrôle et bien plus encore avec ClickUp Docs_

Si vous êtes trop pressé par le temps et que la création d'un document de processus à partir de zéro vous semble impossible, ClickUp propose des documents pré-construits Modèles de SOP pour chaque cas d'utilisation, y compris les processus de recrutement, l'intégration, les plans de marketing, etc.

6. Capacités d'intégration

Différentes générations peuvent être à l'aise avec différents outils pour accomplir leur travail. Intégrations ClickUp se connecte à plus de 1000 outils de stockage de fichiers, de collaboration, de conception et de communication pour s'intégrer à votre pile technologique et offrir un espace de travail plus cohérent aux employés.

7. Suivi des objectifs

La définition et le suivi des objectifs sont très simples dans ClickUp. Utiliser Objectifs ClickUp pour créer différents objectifs pour vos projets.

Liez toutes les tâches associées à un objectif et utilisez des pourcentages de progression pour suivre le degré de réalisation d'un objectif afin que votre personnel multigénérationnel soit aligné sur ses objectifs et mesure en permanence les progrès accomplis.

concentrez-vous sur vos objectifs à court et à long terme avec ClickUp Goals

Embrasser la diversité générationnelle pour construire une force de travail multigénérationnelle prospère

Imaginez un lieu de travail où la diversité des âges est synonyme de résolution collaborative des problèmes, d'innovation et de productivité.

Investir dans des stratégies qui tirent parti des perspectives et des compétences uniques d'une main-d'œuvre multigénérationnelle est la première étape pour améliorer l'engagement et la fidélisation des employés.

Grâce à l'expertise d'une main-d'œuvre diversifiée, votre organisation bénéficie d'un avantage concurrentiel et est prête à prospérer.

Les stratégies que nous avons mentionnées ci-dessus peuvent vous aider à commencer à gérer une main-d'œuvre diversifiée, à condition que vos politiques soient accommodantes et flexibles.

Utilisez un outil comme ClickUp pour rationaliser la gestion de vos effectifs. Il offre une plateforme centralisée permettant à vos employés de gérer leur travail comme ils l'entendent, quel que soit leur âge. Les fonctionnalités de collaboration conviviales de ClickUp permettent aux équipes de travailler ensemble. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et découvrez comment l'interface intuitive et les fonctionnalités robustes de la plateforme peuvent vous aider à gérer une équipe multigénérationnelle.