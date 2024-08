Comment offrir des avantages personnalisés aux employés pour qu'ils soient plus heureux ?

Entre les salaires et les avantages traditionnels (soins dentaires, assurance, etc.), les employeurs disposent d'une opportunité inexploitée de se différencier et de retenir les meilleurs talents par le biais d'avantages sociaux.

À condition d'être bien terminés, ces derniers peuvent améliorer performance des employés avec des incitations stratégiques.

Utilisez ce guide comme un outil de référence pour mettre en place un superbe système d'incitation programme d'avantages pour les employés et de favoriser la fidélisation des employés au sein de votre organisation.

**Pourquoi offrir des avantages aux employés ?

les salaires et les avantages sociaux attrayants sont systématiquement les facteurs les plus importants au niveau mondial via_ Randstad Un fournisseur, prestataire d'une rémunération globale inadéquate est le nombre le plus élevé de la rotation volontaire des employés. Des données récentes indiquent en outre qu'il s'agit là des facteurs les plus attrayants facteurs d'un employeur :

L'offre de salaires et d'avantages (62%)

Bon équilibre entre travail et vie privée (58%)

Satisfaction et sécurité globales au travail (56%)

Offrir des avantages aux employés est une étape dans la bonne direction si vous souhaitez améliorer le taux de rétention des employés et attirer de nouveaux talents. En effet, les avantages sociaux :

Rendent vos employés plus productifs et plus heureux - qu'il s'agisse d'avantages personnalisés pour les mères qui travaillent, les nouveaux pères ou les jeunes diplômés

Indiquent que votre entreprise accorde la priorité aux employés et à leurs intérêts, ce qui crée une image de marque positive dans l'esprit des employés et accroît la satisfaction au travail

Aider les salariés à mener une vie plus équilibrée et plus heureuse, ce qui favorise la fidélisation du personnel

Attirer et retenir des talents de qualité, car les priorités et les intérêts des salariés sont couverts, par exemple par des options d'assurance attrayantes

Se différencier des autres grâce à des avantages tels que l'adhésion à Toastmasters, les clubs de lecture et les évènements sportifs sponsorisés par l'entreprise, qui stimulent l'engagement des employés

Réduire le stress et l'épuisement professionnel, ce qui se traduit par une productivité et des performances professionnelles accrues

Lors de la création d'une liste d'avantages indispensables pour vos employés, créez un sondage et demandez à l'équipe de donner son avis sur ce qui compte pour elle. Écouter les paramètres de votre équipe est le meilleur moyen de mettre en place un programme d'avantages sociaux qui attirera et retiendra les employés les plus performants.

**Quelle est la différence entre les avantages sociaux et les avantages accessoires ?

À première vue, les avantages sociaux et les avantages en nature semblent identiques, mais ce n'est pas le cas.

Le ministère américain du travail définit les avantages comme une compensation non salariale fournie aux prestataires par leur employeur. Ces avantages ont été regroupés en cinq catégories :

En revanche, les avantages offerts aux employés vont au-delà des salaires et des avantages offerts par les employeurs.

Pour clarifier la distinction, voici une comparaison entre les avantages sociaux et les avantages accessoires :

Types d'avantages pour les employés

Examinons maintenant les différents avantages que vous pouvez offrir à vos employés.

Les avantages que vous offrez à vos employés dépendent de leurs besoins et de leurs préférences. Par conséquent, avant d'offrir un quelconque avantage, étudiez les données et les caractéristiques de vos employés afin de leur offrir exactement ce qu'ils souhaitent :

Comprendre leurs besoins physiques, mentaux et émotionnels immédiats

Examinez les facteurs qui influencent leur vie et leur travail

Découvrez leurs intérêts, leurs habitudes, leurs caractéristiques démographiques et leurs aspirations

Par instance, un Forbes affirme que les générations plus âgées préfèrent les comptes de dépenses flexibles, tandis que les jeunes générations préfèrent les comptes d'épargne santé. Faites donc l'effort de comprendre ce qui compte le plus pour vos employés.

Une fois que vous disposez de ces données, vous pouvez choisir parmi différents avantages essentiels. Voici quelques options qui valent leur pesant d'or :

L'assurance maladie : L'assurance maladie est l'un des avantages sociaux les plus recherchés. Elle permet de couvrir les frais médicaux, y compris les visites chez le médecin, les ordonnances, les séjours à l'hôpital, l'assurance dentaire, l'assurance de la vue et les programmes de bien-être. Autour de90% des personnes interrogées considèrent les soins de santé comme un avantage important. Considérez-les comme un type de rémunération qui donne un avantage à votre organisation, car des employés en meilleure santé signifient moins de congés de maladie

Pauses obligatoires (création de salles de sieste, de stations de thé/café, etc.) Distributeurs automatiques de produits sains à la cafétéria Remboursement de l'abonnement à une salle de sport L'organisation d'activités de bien-être telles que la méditation, le yoga, etc. Bureaux debout avec chaises ergonomiques, claviers, etc. Traceurs de santé gratuits comme Fitbit Vaccination contre la grippe sur place, à intervalles réguliers Marathons de course Ateliers sur la nutrition avec une nutritionniste certifiée

: Outre les avantages liés à l'assurance maladie, vous devez également vous attacher à promouvoir le bien-être de vos employés par le biais de programmes de santé et de bien-être tels que : Comptes de dépenses flexibles (FSA): Les FSA permettent aux employés de mettre de côté de l'argent avant impôts pour payer les frais médicaux éligibles encourus au cours d'une année de forfait. Cette mesure, petite mais importante, aide les employés à économiser de l'argent sur les frais de santé et à réduire leur revenu imposable

: Fournir un accès à Zipcar peut changer la donne pour les employés, en particulier dans les zones urbaines où la propriété d'une voiture n'est pas pratique. Cet avantage offre commodité et flexibilité, permettant aux employés de se rendre au travail sans avoir à se soucier de posséder une voiture Garde d'enfants : Ces avantages contribuent à alléger le fardeau des parents qui travaillent - qu'il s'agisse de services de garde d'enfants sur place, de subventions pour des services de garde externes ou d'horaires flexibles pour s'adapter aux responsabilités parentales. Cet avantage montre que votre entreprise accorde de l'importance à l'équilibre entre le travail et la vie privée et qu'elle assiste ses employés dans leurs engagements familiaux

: Il s'agit d'un programme de soins de santé destiné aux membres des forces armées, aux retraités et à leurs familles ; il assiste les employés qui ont servi ou servent actuellement dans l'armée, en leur garantissant l'accès à des soins de santé de qualité pour eux-mêmes et leurs familles Avantages liés à l'environnement: L'environnement et l'ambiance de travail de vos employés sont essentiels pour paramétrer la bonne culture, alors assurez-vous d'offrir des avantages tels que :

L'environnement et l'ambiance de travail de vos employés sont essentiels pour paramétrer la bonne culture, alors assurez-vous d'offrir des avantages tels que : Assurance-vie: Offrir une assurance-vie permet aux employés d'avoir l'esprit tranquille, sachant que leur famille sera prise en charge financièrement après leur décès. En tant qu'employeur responsable, vous devez :

Fournir différents niveaux de couverture en fonction des besoins de vos employés Offrir la possibilité d'ajouter une couverture supplémentaire pour les conjoints et les dépendants

Les employés affichent l'assurance-vie comme un filet de sécurité financier qui couvre les dépenses clés telles que les frais d'obsèques, les dettes impayées, etc. tout en fournissant un remplacement de revenu pour les personnes à charge.

Avantages salariaux: Effectuez régulièrement des révisions salariales pour vous assurer que vos programmes de rémunération restent compétitifs sur le marché. Vous devez également penser à des primes basées sur la performance pour récompenser les employés pour leur travail acharné - une exigence primordiale pour les milléniaux aujourd'hui

Les PAE permettent aux employés d'accéder à des services confidentiels de conseil et d'assistance pour les problèmes personnels et liés au travail. L'idée est d'aider les employés à surmonter des problèmes tels que le stress, l'anxiété, les relations et la toxicomanie sans entraver leur travail Des avantages centrés sur la famille : L'organisation doit offrir une multitude d'avantages centrés sur la famille, tels que :

: L'organisation doit offrir une multitude d'avantages centrés sur la famille, tels que : Des avantages axés sur la communauté : Les employés souhaitent s'associer à des organisations qui s'engagent activement dans un travail de bienfaisance. Pour démontrer la volonté de votre organisation à l'égard des causes sociales, adoptez ce qui suit :

: Les employés souhaitent s'associer à des organisations qui s'engagent activement dans un travail de bienfaisance. Pour démontrer la volonté de votre organisation à l'égard des causes sociales, adoptez ce qui suit : Avantages liés au développement des employés : Concentrez-vous sur les fournisseurs, prestataires qui contribuent à l'avancement de la carrière professionnelle de vos employés, tels que :

Programmes de mentorat Remboursement des frais de scolarité Congés sabbatiques rémunérés Accès illimité à la bibliothèque du bureau Indemnités pour des certifications internes ou des cours externes de développement des employés Adhésion payée à des organisations renommées Voyage sponsorisé pour assister à des conférences sectorielles afin d'établir un réseau de relations

Pour en savoir plus sur les avantages offerts aux employés

Examinons quelques autres avantages indispensables que votre entreprise doit offrir à ses employés :

La loi sur le congé familial et médical (FMLA) de 1993

La loi sur les congés familiaux et médicaux (FMLA) de 1993 FMLA permet aux employés éligibles de prendre jusqu'à 12 semaines de congé non rémunéré, protégé par l'emploi, pour des raisons familiales ou médicales. Cette loi s'applique aux organismes publics, aux écoles publiques et privées et aux entreprises comptant au moins 50 employés dans un rayon de 75 miles.

Pour en bénéficier, les salariés doivent avoir travaillé pour leur employeur pendant au moins 12 mois et au moins 1 250 heures au cours des 12 mois précédant le congé.

Le FMLA permet aux employés de prendre un congé pour diverses raisons, telles que :

Lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant

Lorsqu'ils s'occupent d'un conjoint, d'un enfant ou d'un parent souffrant d'une grave condition de santé

Lorsque leur condition de santé est grave

Pendant le congé FMLA, l'employeur doit maintenir les prestations de santé de l'employé et le rétablir dans la même position à son retour.

Plans d'épargne retraite

Les régimes d'épargne-retraite comprennent des forfaits parrainés par l'employeur dans le cadre desquels les employés peuvent verser une partie de leur salaire en vue de constituer une épargne-retraite. Les options les plus courantes sont les suivantes :

401(k) forfaits: Permet aux employés d'épargner et d'investir une partie de leur salaire avant que les impôts ne soient prélevés. L'employeur peut également choisir de verser un pourcentage des cotisations de l'employé jusqu'à une certaine limite

Permet aux employés d'épargner et d'investir une partie de leur salaire avant que les impôts ne soient prélevés. L'employeur peut également choisir de verser un pourcentage des cotisations de l'employé jusqu'à une certaine limite 403(b): Proposé aux employés de certaines organisations exonérées d'impôt, telles que les écoles publiques, les hôpitaux et les églises. Ces forfaits permettent aux employés de verser une partie de leur salaire dans leur épargne-retraite avec un report d'impôt

Proposé aux employés de certaines organisations exonérées d'impôt, telles que les écoles publiques, les hôpitaux et les églises. Ces forfaits permettent aux employés de verser une partie de leur salaire dans leur épargne-retraite avec un report d'impôt 457: Disponible pour les employés des gouvernements étatiques et locaux, ainsi que pour certaines organisations à but non lucratif. Comme les plans 401(k) et 403(b), les cotisations à un plan 457 sont versées avant impôt et les retraits sont imposés comme des revenus ordinaires

Disponible pour les employés des gouvernements étatiques et locaux, ainsi que pour certaines organisations à but non lucratif. Comme les plans 401(k) et 403(b), les cotisations à un plan 457 sont versées avant impôt et les retraits sont imposés comme des revenus ordinaires **Les forfaits de pension : ils assurent aux employés retraités un revenu mensuel fixe à vie, basé sur une formule qui prend en compte des facteurs tels que l'historique des salaires et les années de service

Les employeurs versent souvent des cotisations équivalentes jusqu'à un certain pourcentage. D'autres options peuvent inclure les comptes de retraite individuels (IRA), qui offrent des avantages fiscaux pour l'épargne-retraite.

Il est essentiel de proposer différentes options de retraite en fonction des objectifs financiers et de la tolérance au risque de vos employés.

Les forfaits de congés de maladie

Les forfaits de congés de maladie sont un aspect essentiel des avantages sociaux, car ils permettent aux employés de prendre des congés payés lorsqu'ils sont malades ou doivent se rendre à des rendez-vous médicaux. Avec 39% des employés quitteront une organisation en 2023 pour un meilleur équilibre entre travail et vie privée, il est essentiel de mettre l'accent sur une politique robuste en matière de congés de maladie et de prévenir l'épuisement professionnel des employés.

Les spécificités des forfaits de congés de maladie dépendront de vos règles organisationnelles. Certains employeurs offrent des congés de maladie et des vacances séparés, tandis que d'autres les combinent en une seule politique de congés payés (PTO).

Les rentes aux États-Unis et les règles relatives au congé parental

Les rentes sont une option d'épargne retraite populaire aux États-Unis. Elles permettent aux investisseurs de convertir leur épargne en une série de paiements de retraite réguliers.

Il existe différents types de rentes, notamment :

Fixe: Fournit un taux d'intérêt garanti pour une période spécifique, offrant un flux de revenu prévisible

Fournit un taux d'intérêt garanti pour une période spécifique, offrant un flux de revenu prévisible **Variable : le flux de revenu est lié à la performance des investissements sous-jacents, tels que les fonds communs de placement. Il offre un potentiel de rendement plus élevé, mais comporte également plus de risques

Indiciel: Le rendement est basé sur la performance d'un indice spécifique, tel que l'indice S&P 500. Ils offrent un potentiel de rendement plus élevé que les annuités fixes, avec une certaine protection contre les baisses de marché

Ajoutez une touche de priorité aux employés en comprenant les nuances, en leur permettant de prendre des décisions éclairées sur leur stratégie d'épargne-retraite et en améliorant l'image de marque de l'entreprise.

L'impôt sur le revenu aux États-Unis et les considérations en matière d'assurance

L'impôt sur le revenu aux États-Unis est un système complexe qui oblige les employés à faire des rapports et à payer l'impôt sur le revenu au gouvernement fédéral et, dans certains cas, aux gouvernements des États et des localités.

Le système fiscal est progressif, ce qui signifie que les salariés ayant des revenus plus élevés paient un pourcentage plus important de leurs revenus en impôts. Les types d'impôts les plus courants sont les suivants :

Impôt fédéral sur le revenu: Impôt payé sur le revenu gagné au niveau fédéral. Les taux d'imposition varient en fonction du niveau de revenu de l'individu, les plus hauts revenus payant un pourcentage plus élevé de leurs impôts

Impôt payé sur le revenu gagné au niveau fédéral. Les taux d'imposition varient en fonction du niveau de revenu de l'individu, les plus hauts revenus payant un pourcentage plus élevé de leurs impôts Impôt sur le revenu au niveau de l'État: Certains États prélèvent également un impôt sur le revenu auprès de leurs résidents. Les taux et les règles de l'impôt sur le revenu varient d'un État à l'autre

Certains États prélèvent également un impôt sur le revenu auprès de leurs résidents. Les taux et les règles de l'impôt sur le revenu varient d'un État à l'autre Impôts sur la sécurité sociale et Medicare: Ils financent les programmes de sécurité sociale et Medicare. Les employés et les employeurs versent chacun un pourcentage du revenu de l'employé à ces programmes

Ils financent les programmes de sécurité sociale et Medicare. Les employés et les employeurs versent chacun un pourcentage du revenu de l'employé à ces programmes **Impôt sur les plus-values : impôt payé sur les bénéfices de la vente d'actifs tels que les actions, les obligations ou les biens immobiliers. Le taux d'imposition dépend de la durée de détention de l'actif avant sa vente

Lorsqu'il s'agit de proposer des forfaits d'assurance, le choix est multiple :

Assurance invalidité: Fournit un remplacement de revenu si le titulaire de la police devient incapable de travailler en raison d'une invalidité et aide à protéger contre la perte de revenu

Fournit un remplacement de revenu si le titulaire de la police devient incapable de travailler en raison d'une invalidité et aide à protéger contre la perte de revenu Assurance dommages : Protection contre la perte ou la détérioration de biens tels que l'Accueil ou la voiture

Analyse complète des avantages offerts aux employés par les concurrents

Voyons maintenant comment les entreprises améliorent leurs avantages sur le lieu de travail :

Étude de cas 1 : Avantages offerts par T-Mobile US et PerkSpot

T-Mobile propose un ensemble complet d'avantages ancrés dans les valeurs de l'entreprise. L'entreprise a mis en place un programme d'avantages pour les employés guide qui donne un aperçu de la manière dont elles traitent leurs employés. Ses programmes d'avantages sociaux couvrent des aspects clés tels que les soins de santé, les avantages liés à la constitution d'une famille, l'assurance-vie, LiveMagenta, etc. et sont applicables aux employés à temps partiel et à temps plein :

un aperçu des fournisseurs, prestataires de T-Mobile

Vous pouvez également investir dans un forfait pour employés proposé par PerkSpot, une société qui s'associe à des employeurs pour offrir à leurs employés des réductions et des offres sur divers produits et services :

entreprises avec lesquelles PerkSpot s'est associé pour offrir des avantages intéressants aux employés

Étude de cas 2 : Avantages à l'Université de l'Alabama (Birmingham)

L'université d'Alabama (Birmingham) a mis en place le programme d'avantages sociaux de l'université de Birmingham Programme d'avantages pour les employés de l'UAB l'UAB Employee Perks Program (programme d'avantages pour les employés de l'UAB) propose de nombreux accords de réduction avec de nombreux détaillants et entreprises. Ce programme permet à tous les employés de l'UAB d'économiser de l'argent en étant simplement un employé de l'UAB !

les avantages des employés de l'Université de l'Alabama via_ l'UNIVERSITÉ DE L'ALABAMA (UAB)

Bonnes pratiques pour offrir des avantages aux employés

Les équipes des ressources humaines qui souhaitent offrir des avantages et des bénéfices aux employés doivent améliorer leur jeu en utilisant la bonne combinaison d'outils et de stratégies, tels que :

Mettre la main sur un modèle d'avantages solide

Des centaines de modèles RH gratuits sont disponibles pour permettre aux managers de suivre le congé de maternité d'une employée, d'évaluer les performances d'une équipe, de recruter des employés productifs, etc.

Modèle de matrice de bonus de ClickUp est l'un de ces modèles ; il vous aide à :

Suivre les performances, les récompenses et les incitations de votre équipe avec des analyses puissantes et construire des forfaits de bonus basés sur la performance

Personnaliser les structures de primes en fonction de la réussite de l'individu ou de l'équipe et assurer une distribution équitable des avantages

Fixer des objectifs et des attentes clairs pour toutes les personnes impliquées

Utiliser un logiciel RH pour rationaliser le programme d'avantages sociaux

Investir dans L'outil de ressources humaines de ClickUp aide les responsables à

Gérer toutes les activités des employés, y compris le suivi et la garantie que les avantages et les bénéfices auxquels chaque employé a droit sont fournis de manière objective

Tirer parti de l'outilLes affichages personnalisés de ClickUp et aligner les informations sur les performances de l'employé avec les avantages et les bénéfices

Identifier la bonne solution

Les managers doivent également envisager d'utiliser les bons outils, en particulier s'ils veulent conserver leur personnel équipes à distance engagées et productives .

Des outils comme l'engagement des employés et les logiciels de reconnaissance permettent de savoir qui travaille sur quoi, quel est le degré d'engagement de l'équipe et si les dirigeants récompensent les employés pour leur dur labeur. Sur la base des données recueillies, les responsables peuvent sélectionner les candidats adéquats et mettre en place un programme d'avantages sociaux axé sur les valeurs.

Enfin, communiquez les détails de votre programme afin que les employés puissent en tirer le meilleur parti et utiliser les avantages au maximum de leur potentiel.

Diriger une équipe d'employés heureux grâce à des avantages sociaux bien alignés

Vous pourriez lire tous les citations sur le travail d'équipe le travail d'équipe est une réalité lorsque vos employés sont motivés pour travailler et heureux de faire partie de votre organisation. Le meilleur moyen d'accélérer ce processus est d'offrir des avantages intéressants qui encouragent les employés à les utiliser.

Au lieu de vous contenter d'un programme d'avantages sociaux unique, étudiez ce qui inspire vos employés et examinez leurs intérêts afin de créer un programme d'avantages personnalisé et flexible.

Foire aux questions courantes

**1. Que signifie l'expression "avantages pour les employés" ?

Les avantages sociaux sont des prestations supplémentaires que les entreprises offrent à leurs employés en plus de leur salaire normal. Ces avantages améliorent l'expérience des employés, renforcent leur moral et permettent d'attirer et de retenir les talents.

**2. Qu'est-ce qu'un avantage social sur le lieu de travail ?

Un avantage social est une prestation que les employés reçoivent de leur employeur en plus de leur salaire. Ces avantages comprennent l'assurance maladie, les comptes de dépenses flexibles et l'aide à la garde d'enfants.

3. Quel est un exemple d'avantage social ?

Parmi les avantages offerts aux employés, citons le remboursement des frais de scolarité, les options de cafétéria, le remboursement de l'abonnement à une salle de sport, les activités de bien-être, le congé de paternité rémunéré, l'assurance pour les animaux de compagnie, les horaires flexibles, etc.