Comment créer et gérer les meilleurs programmes de récompenses pour les employés ?

En tant qu'entreprise prospère, votre actif le plus important est votre personnel. Vous souhaitez sans aucun doute disposer du meilleur programme de récompenses pour vos employés.

Vous devez choisir un programme de récompenses qui contribue à promouvoir les valeurs fondamentales de votre entreprise et qui favorise des relations saines entre vous et vos employés.

Un programme de récompenses s'apparente à un cercle vertueux. Lorsque les employés se sentent appréciés, ils perçoivent les bénéfices directs de leur travail, votre entreprise retient les talents et a de meilleures chances de surpasser ses concurrents.

Qu'il s'agisse de comprendre pourquoi un programme de récompense est crucial ou comment le mettre en place, nous avons tout ce qu'il vous faut. Nous fournissons un processus étape par étape pour créer des programmes de récompenses et de reconnaissance des employés en utilisant ClickUp et les meilleurs modèles pour les évaluations de performance.

Qu'est-ce qu'un programme de récompenses pour les employés ?

Un programme de récompense des employés est un cadre permettant d'apprécier les performances et les contributions des employés et vise à les récompenser et à les motiver. Un programme de récompense est distinct du salaire et consiste en des récompenses monétaires ou non monétaires destinées à inciter l'équipe à être plus performante.

Imaginez que votre chef de projet ait livré le projet Q4 à l'un de vos plus gros clients à l'étranger avant la date prévue et qu'il ait simultanément dépassé les attentes.

Reconnaître cette victoire avec des cartes-cadeaux convoitées ou offrir un accès exclusif à des opportunités de développement professionnel est considéré comme une récompense pour les employés.

Un système de récompense des employés vise à motiver les membres de l'équipe et à créer un écosystème dans lequel l'entreprise reconnaît et célèbre les employés performants performance au travail avec des incitants significatifs. Cela permet d'instaurer une culture de l'excellence et de stimuler le moral de vos employés afin qu'ils obtiennent constamment de brillants résultats.

Le point de départ pour votre département RH devrait être de concevoir un programme de reconnaissance des employés qui résonne avec les valeurs fondamentales de votre entreprise. Soyez clair sur le comportement que vous souhaitez récompenser, ainsi que sur le comment et le pourquoi.

Par exemple, si l'adoption d'une approche perturbatrice est cruciale pour la réussite future, veillez à ce que les employés soient reconnus pour cela par une récompense non monétaire ou monétaire.

Différence entre les récompenses et les programmes de reconnaissance des employés

Avant d'aller plus loin, soyons clairs : les récompenses et la reconnaissance ne sont pas identiques. Lorsque vous utilisez les deux mots dans une phrase, chacun a un sens différent, mais l'objectif final est le même.

Toute forme de reconnaissance sociale reconnaissant et appréciant les efforts d'un salarié est une reconnaissance du salarié, mais pas une récompense du salarié. Par exemple, lorsque vous applaudissez les efforts d'un employé lors d'une réunion d'équipe ou que vous lui attribuez le titre d'"employé du mois".

À moins qu'un avantage tangible, tel qu'une incitation financière, ne soit associé à l'éloge, celui-ci n'est pas considéré comme une récompense pour le salarié. Toutefois, si vous souhaitez que vos employés donnent le meilleur d'eux-mêmes, un programme de récompenses compétitif vous permettra d'atteindre cet objectif, car il est susceptible d'augmenter les performances des employés dans une proportion pouvant aller jusqu'à 27% .

Importance des programmes de récompenses pour les employés

Des employés heureux et motivés font le succès d'une organisation. Un programme de récompense des employés contribue à créer un lieu de travail où l'on reconnaît les efforts, où l'on célèbre les réussites et où chaque membre de l'équipe se sent important.

Il s'agit là d'une vision simpliste du rôle des programmes de récompense des employés sur le lieu de travail. Voyons pourquoi ces programmes font partie intégrante de la culture d'une main-d'œuvre prospère et motivée.

Stimule le moral des employés

Les employés passent au moins 40 heures par semaine sur leur lieu de travail. Le moral sur le lieu de travail joue un rôle important dans leurs performances.

Si leur travail n'est pas reconnu et que les chefs d'équipe les considèrent comme acquis, leur productivité s'en ressentira directement. Le pire, c'est que les autres employés sont démotivés lorsqu'ils voient leurs collègues insatisfaits ou épuisés.

La mise en place d'un programme de récompenses et de reconnaissance stimule le moral des employés. Vos employés se sentent valorisés et appréciés. Ils ont également le sentiment d'avoir contribué à quelque chose d'utile.

Il est intéressant de noter que les récompenses non monétaires, comme les lettres personnalisées ou toute autre forme de récompense personnalisée, peuvent améliorer le moral des employés.

Encourage un environnement de travail positif

La reconnaissance par les pairs est un puissant catalyseur de la création d'une culture d'entreprise positive. Qu'il s'agisse de célébrer les réalisations d'une équipe ou les exploits individuels hebdomadaires, mettez en place un programme de récompenses pour les employés. Considérez le programme de reconnaissance comme une pierre angulaire de la culture de votre organisation.

L'essentiel est de faire en sorte que le programme soit inclusif. Demandez aux cadres et aux dirigeants de participer activement au programme et d'apprécier le travail de leurs employés. Cela peut être aussi simple que d'ajouter un prix spécial "Choix des dirigeants" pour récompenser les employés qui apportent les idées les plus novatrices.

La reconnaissance entre pairs est un autre aspect souvent négligé dans les systèmes de récompense des employés. Le fait d'inviter les coéquipiers à admirer le travail de chacun crée un esprit de collaboration à long terme. Les membres de l'équipe s'entraident volontiers pour améliorer leurs performances, ce qui facilite le travail de chacun.

Améliore la fidélisation des employés

Pendant la pandémie, les employés de nombreux secteurs se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur emploi. Cela a conduit à la grande démission, c'est-à-dire à l'exode massif des employés qui quittaient des emplois et des carrières qu'ils ne voulaient plus poursuivre.

Cela signifie pour votre organisation que si le niveau de motivation de vos employés est faible, vous les incitez à accepter de nouvelles offres d'emploi.

Un programme de récompense bien structuré sera un obstacle dans un tel cas. La meilleure façon d'utiliser les récompenses pour retenir les employés méritants est de leur proposer un plan de développement de carrière adapté à leurs intérêts. Si ce n'est pas possible, les ateliers et les programmes de développement professionnel avec certification sont un bon point de départ.

L'avantage de ces programmes de récompense est que vos employés verront l'intérêt de rester fidèles à votre entreprise. Il ne s'agit pas seulement de récompenser les employés, mais aussi de reconnaître leurs aspirations individuelles et d'investir dans leur développement de carrière à long terme.

Sans de telles récompenses pour améliorer les performances au travail vos meilleurs talents finiraient par envisager de quitter l'entreprise en l'absence de clarté sur leur trajectoire de développement personnel.

Améliore l'engagement des employés

Les employés désengagés sur le lieu de travail vous coûtent de l'argent, beaucoup d'argent. Ils sont moins créatifs. Par conséquent, leur productivité au travail est moindre, ce qui se répercute sur votre production. Si la motivation des employés reste faible, ils doivent être remplacés, ce qui augmente les coûts de rotation du personnel.

D'après Gallup selon lequel les employés engagés augmentent la rentabilité de 21 % et sont 17 % plus productifs. Les employés commencent à se démotiver après la fin de la période de lune de miel, qui dure quelques mois après l'entrée dans un nouvel emploi.

La question qui se pose alors est de savoir comment maintenir leur engagement sur le long terme

C'est là qu'interviennent les programmes de récompense des employés. Il peut s'agir de récompenses monétaires ou non monétaires. Un système de récompense, une mention dans votre intranet ou un autre canal de communication, ou un remerciement personnel de la part de la direction touchent une corde sensible, permettant aux employés de se sentir considérés au sein de l'organisation.

Construit une boucle de retour d'information pour les employés

Le retour d'information des employés est l'un des moyens les plus sous-estimés de récompenser les employés. La plupart des employés se retiennent de faire part publiquement de leurs commentaires et de leurs réflexions. Il y a deux raisons à cela : la crainte d'une réaction négative et le manque de clarté quant à l'impact de leurs commentaires sur l'organisation.

Si vous commencez à reconnaître le retour d'information des employés et à mettre en place une plateforme de reconnaissance pour leur permettre de partager leurs suggestions, vous leur offrez une fantastique récompense. Cette approche valide les idées des employés et leur donne un sentiment d'appartenance et d'engagement.

Plus les employés sont visibles, plus ils contribuent à la réussite de l'organisation, ce qui crée une boucle de rétroaction.

Cette boucle de rétroaction a un impact direct sur les performances des employés, car ils savent que leurs commentaires seront pris plus au sérieux s'ils sont plus performants. Cerise sur le gâteau, mettez en avant les employés qui ont partagé le plus grand nombre de commentaires utiles en un mois.

Exemples de programmes d'incitation et de récompense

Voici quelques idées à inclure dans les programmes de récompenses de votre entreprise.

Bonus

La prime est l'un des moyens les plus courants d'offrir des récompenses monétaires dans le cadre des programmes de récompense des employés. Envisagez de verser une prime annuelle ou périodique lorsque les employés atteignent une mesure ou un objectif spécifique.

Il existe deux approches pour offrir aux salariés une rémunération incitative basée sur les performances : des primes pour récompenser et motiver les salariés sur la base d'une évaluation de leurs performances ou des incitations à l'échelle de l'organisation telles que l'intéressement aux bénéfices.

Participation aux bénéfices

Un plan d'intéressement aux bénéfices est un système de récompense efficace qui encourage les salariés à s'approprier leur travail. Le principe est simple : vos employés reçoivent une part des bénéfices de l'entreprise selon des conditions prédéterminées. Les bénéfices de l'entreprise se répercutent sur les employés. Ce système permet également d'accroître la fidélité à l'entreprise, car les employés sont susceptibles de recevoir une part plus importante des bénéfices au fur et à mesure de l'expansion de l'entreprise.

Programmes de santé et de bien-être

Un programme de santé et de bien-être est un type de programme de récompense des employés qui améliore leur état de santé général et leur condition physique. Ce type de programme est devenu essentiel à l'heure actuelle où 1 employé sur 7 se plaignent de problèmes de santé mentale sur leur lieu de travail. Les campagnes de santé sur le lieu de travail, l'installation de bureaux à distance, l'abonnement à une salle de sport et les déjeuners sains sont quelques exemples de ce programme visant à impliquer les employés et à les rendre plus en forme et plus productifs.

Congés supplémentaires

L'un des moyens d'éviter l'épuisement des employés est de leur offrir des vacances supplémentaires. Les employés ont une vie en dehors du travail ; en leur accordant des jours supplémentaires, vous leur permettez de passer plus de temps à se détendre avec leur famille.

Programmes d'orientation

Ce programme d'incitation a deux objectifs : tirer parti du réseau de vos employés actuels et faire passer le message que l'entreprise apprécie leurs références. Vos employés reçoivent des récompenses monétaires lorsque l'une de leurs références occupe un poste vacant et continue à travailler pendant au moins quelques mois.

Cartes-cadeaux

Il est difficile de garantir la satisfaction des employés lorsque vous leur offrez un cadeau. Votre cadeau peut être différent de leurs attentes. Les cartes-cadeaux comblent cette lacune. Ces cartes sont préchargées avec une valeur monétaire spécifique que les employés peuvent utiliser pour leurs achats préférés.

Reconnaissance des employés par points

Semblable aux cartes-cadeaux, mais dans ce programme de récompenses d'entreprise, vos employés doivent accumuler un certain nombre de points pour pouvoir les échanger contre un cadeau. Ces points sont liés à diverses formes de reconnaissance, comme l'obtention d'une note de 5 étoiles de la part d'au moins trois clients par mois.

En récompensant les employés par le biais d'un jeu, vous favorisez une saine émulation au sein de votre équipe. Chacun croit en l'amélioration des autres, et c'est donc toute l'équipe qui en sort gagnante.

Jusqu'à présent, nous avons abordé le quoi, le pourquoi et les exemples d'un programme de récompenses d'entreprise. Cette section vous montre comment Clickup, une plateforme de productivité holistique, aide les propriétaires d'entreprises et les départements RH à créer des programmes de récompenses.

Objectifs de ClickUp

La définition d'objectifs est la fonction de base d'une plateforme de récompenses et d'un programme de récompenses logiciel de surveillance des employés . Une fois vos objectifs fixés, vous disposerez d'un outil de mesure pour évaluer vos employés et ceux-ci sauront ce qu'ils doivent accomplir pour obtenir une récompense. Objectifs ClickUp est le mélange parfait entre la définition d'objectifs et la gestion des performances. L'équipe RH utilise les objectifs pour suivre les OKR, les sprints et les tableaux de bord. Ils sont décomposés en objectifs individuels pour suivre la réussite de certains membres de l'équipe.

Suivez les progrès liés aux objectifs avec le tableau de bord des objectifs de ClickUp

Dans l'objectif, déterminez la valeur en tant que nombre, vrai ou faux, monnaie ou tâches.

Par exemple, si vous choisissez un nombre, définissez une fourchette de départ et une fourchette cible. Le vrai et le faux sont idéaux pour les tâches dont on veut seulement mesurer si elles ont été accomplies. La devise permet de mesurer la productivité des employés en termes d'objectifs financiers. Enfin, les tâches permettent de suivre automatiquement l'achèvement des tâches de votre projet en cours.

Jalons ClickUp Jalon ClickUp est un système de reconnaissance qui identifie les principales réalisations de votre équipe pendant la durée d'un projet. Pour faciliter le repérage des jalons, ceux-ci sont mis en évidence par une icône en forme de diamant avec le nom de la tâche en gras.

Exemples de étapes du projet dans ClickUp

Quel que soit le type de vue que vous avez choisi, vous ne manquerez jamais les moments importants de votre projet. Transformez n'importe quelle tâche en jalon d'un simple clic et filtrez les jalons pour vérifier quand ils ont été atteints au cours d'une année civile.

ClickUp pour les RH et les équipes de gestion

Pour les équipes RH, ClickUp offre une solution parfaite de gestion des ressources humaines outil de suivi de la productivité des employés . Pour d'autres équipes de gestion, ClickUp est un outil idéal de suivi de la productivité des employés logiciel d'engagement des employés .

Les équipes RH visualisent les flux de travail et organisent rapidement les ressources à l'aide des vues formulaire, tableau et charge de travail.

Avec le modèle de plan d'action pour les objectifs SMART, vous vous assurez que vos objectifs sont respectés grâce à une liste visuelle qui vous permet de tout organiser et de rester sur la bonne voie Tableau de bord de ClickUp donne une vue d'ensemble des étapes et un accès de haut niveau aux KPI et aux objectifs que l'équipe doit atteindre. Quel que soit votre Objectif RH le tableau de bord permet à chacun de suivre les progrès et d'être sur la même longueur d'onde.

ClickUp est également une plateforme unique d'expérience des employés qui permet aux équipes de direction de concevoir un plan de développement des employés et de mettre en place un système de gestion des ressources humaines des activités d'engagement des employés . Les équipes de direction exécutent ces plans afin de maintenir l'attention des employés et d'obtenir leur contribution maximale.

ClickUp agit comme une plateforme de bout en bout qui permet à l'équipe de direction de

Maintenir la motivation des employés à un niveau élevé

Repérer et développer les futurs talents

Améliorer la rétention des employés

Pour aller plus loin, l'équipe RH personnalise le plan en ajoutant des vues, des champs et des statuts personnalisés et décompose les objectifs globaux en tâches plus petites et plus faciles à gérer pour les différentes équipes.

Modèles ClickUp pour gérer les entretiens d'évaluation

Bien que ClickUp ne soit pas techniquement un logiciel d'évaluation des performances les modèles d'évaluation des performances de ClickUp facilitent la mise en place des processus d'évaluation des performances. Modèles ClickUp est un raccourci qui permet d'exécuter les choses plus rapidement grâce à des modèles prêts à l'emploi. Voici quelques exemples de modèles ClickUp qui seront très utiles pour planifier les programmes de récompense des employés.

Modèle d'objectifs annuels

Le modèle Modèle d'objectifs annuels vous permet de fixer des objectifs annuels, de les diviser en tâches plus petites et de suivre l'évolution de chaque projet. Attribuez des tâches, fixez des priorités et responsabilisez chacun. Les employés se réfèrent à ce modèle pour s'assurer qu'ils progressent dans la bonne direction.

Utilisez le modèle d'objectifs annuels ClickUp pour fixer des objectifs annuels, les diviser en tâches faciles à gérer et mesurer leurs progrès

Modèle de rapport de performance

Les équipes RH utilisent le Modèle de rapport de performance pour suivre les performances de l'équipe en temps réel et analyser les tendances à l'aide de visualisations et de graphiques. Le plus intéressant est que ce modèle permet de suivre les indicateurs clés de performance en temps réel et de créer des rapports automatisés sans effort supplémentaire pour les partager avec les parties prenantes.

Rassemblez tout ce qui concerne les objectifs et les performances de votre équipe dans ce modèle utile

Modèle de plan de développement de l'employé

Un programme de reconnaissance des employés comporte plusieurs éléments. Modèle de plan de développement des employés de ClickUp vous aide à suivre l'évolution de vos employés grâce à des statuts et des vues personnalisés, ainsi qu'à la gestion de projets par le biais de capacités de suivi du temps.

Fournir aux employés les informations et les compétences nécessaires à l'exercice de nouvelles fonctions/responsabilités en utilisant notre modèle de liste de plans de développement des employés

La clé d'un programme réussi d'engagement et de récompense des employés est de les motiver en fonction de leurs progrès et de leur contribution aux objectifs de l'entreprise.

Modèle de jalon

L'étape Modèle de jalon est un moyen simple de visualiser les étapes d'un projet. Il permet aux chefs d'équipe d'avoir une vue d'ensemble rapide des étapes critiques d'un projet. Les enseignements tirés sont utilisés pour prévoir le calendrier des projets futurs.

Utilisez ce modèle pour documenter les étapes de votre projet d'une manière collaborative, amusante et visuellement attrayante, afin de ne pas perdre de vue les étapes importantes

Lancez votre premier programme de récompenses pour les employés avec ClickUp

Pour mettre en place et gérer avec succès un programme de récompenses pour les employés, vous avez besoin de toutes les mains sur le pont. Les responsables des ressources humaines et de la gestion ont besoin d'un outil convivial pour débutants tel que ClickUp pour démarrer.

ClickUp est le meilleur choix pour mettre en place pour la première fois un programme de récompenses et de reconnaissance des employés afin d'améliorer l'engagement des employés. Même votre équipe RH peut mettre en place le système de récompense de base et suivre le succès du programme.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer les documents RH importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Commencez par configurer tâches et assignez des commentaires comme éléments d'action. Ajoutez des lignes directrices pour vos programmes de récompense sur Docs ClickUp et connectez-les à vos flux de travail existants. Utilisez le tableau blanc pour lancer des idées et ajouter des notes sur vos programmes de récompenses d'entreprise.

Gardez le cap sur vos objectifs, fixez des échéances claires et mesurables, et automatisez le suivi des progrès pour les deux catégories d'utilisateurs à long terme et à court terme .

Visualisez les progrès de chaque employé en temps réel grâce à l'outil ClickUp entièrement personnalisable tableaux de bord et obtenir des informations détaillées en un coup d'œil.

L'intégration de ClickUp avec logiciel de surveillance des employés permet aux responsables de disposer d'informations en temps réel pour évaluer les performances des employés. Gagner du temps qui serait autrement consacré à l'exportation de données provenant de différentes sources vers vos programmes de récompenses et de reconnaissance.

Les modèles d'évaluation des performances préétablis font gagner du temps à l'équipe des ressources humaines débordée. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'insérer vos exigences dans le modèle pour commencer.

La création d'un programme de récompenses pour les employés est plus facile que jamais ! Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et créez votre premier système de récompense pour les employés.