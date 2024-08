Comment mettre en œuvre une stratégie de transformation numérique

Il y a encore quelques années, la " transformation numérique " était un mot à la mode ou une tendance à laquelle seules les organisations les plus grandes et les plus innovantes s'adonnaient. La pandémie de COVID-19 a radicalement changé la donne.

Depuis 2020, 55 % des produits et services - qu'il s'agisse d'achats, de services bancaires, de jeux ou même de commandes au restaurant - ont été numérisés à l'échelle mondiale, trouve McKinsey. Pour être compétitif aujourd'hui, il faut une transformation numérique, rapide et sans faille.

Dans ce billet de blog, nous examinons comment vous pouvez y parvenir avec une stratégie de transformation numérique robuste.

**Qu'est-ce qu'une stratégie de transformation numérique ?

La stratégie de transformation numérique est l'approche globale qu'une entreprise adopte en vue de l'adoption des technologies numériques pour les processus d'affaires. Elle implique de repenser les anciens modèles d'entreprise, les processus et les expériences client afin de générer un avantage concurrentiel dans un monde où le numérique occupe une place prépondérante.

Voici un rapide aperçu de ce qu'est la stratégie de transformation numérique et de ce qu'elle n'est pas.

Une stratégie à l'échelle de l'entreprise et non au coup par coup : La stratégie tend à être une philosophie, un forfait ou une approche à l'échelle de l'organisation plutôt qu'un ou deux petits projets. Ainsi, "l'automatisation des comptes clients" n'est pas une stratégie.

Le long terme plutôt que le court terme : La stratégie de transformation numérique de l'entreprise s'étale sur des années, modifiant progressivement l'ensemble de l'organisation, même si les incréments sont livrés de manière agile.

Le futurisme plutôt que l'immédiateté : La stratégie de transformation numérique se concentre davantage sur la construction d'une entreprise pour l'avenir plutôt que sur les petits problèmes immédiats. Par instance, si l'adoption de l'automatisation peut permettre d'économiser des coûts à court terme, une bonne stratégie impliquant l'automatisation permettra de construire des gains d'efficacité et un avantage concurrentiel pour l'avenir.

Accueillir le changement plutôt que d'y résister : La stratégie de transformation numérique entraîne des changements à l'échelle de l'organisation entre les personnes, les processus et la technologie. Elle entraîne des changements culturels ainsi que numériques.

La transformation numérique a le potentiel de changer fondamentalement la façon dont vous faites des affaires. Elle peut créer de nouvelles opportunités, de nouveaux modèles d'entreprise et de nouveaux canaux de revenus. Elle peut renforcer l'innovation et la résilience au sein de l'organisation.

Voici les composants clés de la transformation numérique qui permettent tout cela et bien plus encore.

Composants clés d'une stratégie de transformation numérique

La stratégie de transformation numérique d'entreprise est la documentation sur la façon dont vous allez passer d'une vision ambitieuse à une action sur le terrain. C'est le document qui aligne le PDG et le directeur technique sur le développeur, le stagiaire et le vendeur itinérant.

Voici quelques-uns des éléments clés d'une stratégie de transformation numérique.

1. Réflexion stratégique

Une stratégie numérique est plus qu'un simple forfait. Elle ne se limite pas à indiquer quand faire quoi. Elle fournit un cadre pour naviguer dans les complexités de l'entreprise, en veillant à ce que les initiatives numériques s'alignent sur la stratégie de l'entreprise.

Les organisations cristallisent la réflexion stratégique grâce à ce qui suit. Prenons l'exemple d'une entreprise de vente au détail.

La vision : Une affiche de ce à quoi ressemblerait l'état final.

Exemple : Intégration transparente des expériences d'achat numériques et physiques (c'est-à-dire achats omni-canaux) pour le client afin qu'il puisse acheter ce dont il a besoin de la manière qu'il souhaite.

Feuille de route : Le chemin choisi et les jalons à atteindre.

Exemple :

Création d'un site web d'achat en ligne

Intégration de modèles d'apprentissage automatique pour améliorer les recommandations

Numériser le magasin pour que les clients puissent scanner et obtenir des informations supplémentaires sur les produits depuis le site web/l'application mobile

Mise en œuvre de programmes de fidélisation sur tous les canaux

Construire des produits numériques, tels que des jeux ou des communautés pour un meilleur engagement

Contexte : Concurrence et étude de marché pour placer les initiatives de transformation numérique.

Exemple : Les acteurs de la vente au détail en ligne tels qu'Amazon sont en train de créer un monopole sur la façon dont les clients font leurs achats. La vente au détail numérique est le seul moyen de rivaliser dans cet espace et de se différencier de la concurrence.

Objectif : Pourquoi ces efforts de transformation numérique sont nécessaires et pourquoi maintenant

Exemple : La transformation numérique et les expériences d'achat omni-canal qui en résultent s'adaptent à l'évolution des besoins des clients. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous perdrons notre clientèle actuelle au profit d'alternatives du nouvel âge.

Objectifs : Objectifs business que cette stratégie de transformation digitale servira.

Exemple : À venir plus loin dans cette section.

2. Transformation du processus

Les dirigeants partent souvent du principe que la transformation numérique consiste simplement à acheter et à mettre en œuvre des logiciels pour faire certaines tâches. Ce n'est pratiquement jamais le cas.

La véritable transformation numérique est un changement fondamental de la façon dont l'entreprise fonctionne également en interne. C'est là que les pratiques agiles et DevOps entrent en jeu.

Le développement agile de logiciels est une nouvelle façon de construire des logiciels qui se concentre sur la création et le lancement de petits changements incrémentaux en tranches rapides. DevOps assiste cette vitesse et cette échelle en automatisant la livraison de logiciels et les changements d'infrastructure, ce qui permet aux organisations d'itérer rapidement et de déployer de nouvelles fonctionnalités, applications et services.

Par instance, au lieu de consacrer deux ans à la construction d'une application mobile d'achat et de la lancer big bang un jour, le détaillant choisirait les fonctionnalités les plus importantes pour le produit minimum viable et le lancerait rapidement. Au cours des prochaines années, les fonctionnalités seront développées par petits sprints de 2 à 4 semaines.

3. Changement d'état d'esprit

L'état d'esprit traditionnel du développement de logiciels peut souvent entraver la progression des initiatives modernes de transformation numérique. C'est pourquoi les organisations choisissent les principes du logiciel lean, qui sont conçus pour se concentrer sur :

Maximiser la valeur client : Construire des logiciels pour répondre aux besoins du client et du marché, même s'ils évoluent rapidement

: Construire des logiciels pour répondre aux besoins du client et du marché, même s'ils évoluent rapidement Éliminer les gaspillages : Identifier et éliminer les activités qui ne font pas de valeur ajoutée au processus de développement ou au client

: Identifier et éliminer les activités qui ne font pas de valeur ajoutée au processus de développement ou au client Renforcer les équipes : Créer des équipes autonomes et autogérées afin de mettre l'accent sur la prise de décision éclairée et la collaboration

: Créer des équipes autonomes et autogérées afin de mettre l'accent sur la prise de décision éclairée et la collaboration Optimiser l'ensemble : Prendre en compte les interactions et les connexions entre les différentes parties mobiles et optimiser l'ensemble du processus

: Prendre en compte les interactions et les connexions entre les différentes parties mobiles et optimiser l'ensemble du processus Simplifier l'apprentissage : Intégrer l'apprentissage continu dans le processus

4. Innovation et créativité

L'innovation et la créativité sont au cœur de la transformation numérique, permettant aux organisations de naviguer dans les complexités de l'ère numérique, de capitaliser sur de nouvelles opportunités et de répondre à l'évolution des attentes des clients.

Dans le cadre de la transformation numérique, l'innovation doit aller au-delà de l'évidence. Comme Amazon l'a fait en passant d'un libraire en ligne à un leader du cloud computing (AWS), de l'IA et de la logistique.

5. Analyse

L'un des plus grands avantages des technologies numériques est leur capacité à offrir des perspectives jusqu'alors impossibles basées sur les données. Dans le cadre de la stratégie de transformation numérique, l'analytique peut aider les organisations :

Identifier de nouvelles opportunités basées sur le comportement des clients

Observer les tendances et faire des prévisions pour l'avenir

Voir les erreurs et les problèmes récurrents pour optimiser les processus

6. Paramètres d'objectifs efficaces

Les initiatives de transformation numérique mettent plusieurs années à s'achever. Souvent, elles sont continues, améliorant constamment les produits au fil du temps. Pendant cette période, il est possible de perdre de vue la raison pour laquelle nous avons commencé.

Pour éviter cela, il est important de fixer des cibles claires qui sont alignées sur des objets plus larges de l'entreprise et qui offrent des paramètres tangibles.

L'organisation de vente au détail dont nous avons parlé plus haut pourrait se fixer des objectifs tels que :

Réaliser 50 % de la croissance annuelle du chiffre d'affaires grâce au nouveau site web d'ici à 2024

Augmenter le temps passé sur le site web à 15 minutes

Réduire le temps moyen passé à la caisse du magasin à 90 secondes

Augmenter le nombre de caisses automatiques dans les magasins à 80 %

7. Indicateurs de mesure et de performance

Alors que les objectifs se concentrent sur ce que l'entreprise doit réaliser, les indicateurs clés de performance (ICP) vous permettent de suivre votre progression au cours du voyage de la transformation numérique, ce qui constitue une partie importante de.. stratégie opérationnelle . Voyons quelques exemples.

Vitesse de développement

Nombre de fonctionnalités que l'équipe d'ingénierie logicielle livre au cours de chaque sprint. Cela permet de mesurer la productivité, qui contribue à l'avantage concurrentiel d'une organisation.

Taux d'erreur

Nombre d'erreurs par centaine de lignes de code. L'évaluation du taux d'erreur a un impact positif sur la qualité du logiciel, ce qui a des effets en aval sur l'expérience client.

**Fréquence de déploiement

Fréquence à laquelle les équipes d'ingénieurs déploient le code en production. Une fréquence plus élevée permet à l'organisation de réagir rapidement aux changements et de se remettre d'un éventuel échec.

Délai moyen de rétablissement (MTTR)

Temps moyen nécessaire à une équipe pour rétablir le service après une défaillance du système. Un MTTR plus faible garantit une meilleure disponibilité pour le client.

Si tout cela semble complexe, c'est que ça l'est. Une stratégie de transformation numérique efficace est une matrice composée d'une vision, d'une mission, d'objectifs, de forfaits, de feuilles de route, d'instructions d'exécution et bien plus encore. Sa mise en œuvre s'accompagne naturellement de son lot de défis.

Défis de la mise en œuvre d'une stratégie de transformation numérique

Les défis auxquels vous êtes confrontés lors de la mise en œuvre des stratégies de transformation numérique peuvent être d'ordre technologique, organisationnel ou culturel. Les défis les plus couramment rencontrés sont les suivants .

Résistance au changement : Les travailleurs peuvent résister aux nouvelles technologies ou aux nouveaux processus en raison de la peur de l'inconnu, des pertes d'emploi potentielles ou de la préférence pour les méthodes de travail actuelles. Par exemple, les équipes habituées à créer du contenu/de la documentation à l'aide des outils qu'elles préfèrent peuvent être réticentes à l'adoption d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau processus logiciel de flux de travail du contenu .

Surmonter la résistance au changement en :

Impliquant les employés dès le début du processus de transformation

En faisant connaître les avantages de la transformation

En expliquant comment elle contribuera à leur développement personnel et à leur efficacité

Encourageant une culture d'apprentissage et d'amélioration continus

Le manque de compétences numériques : Pour mettre en œuvre efficacement une stratégie de transformation numérique, vous avez besoin de nouvelles compétences que vous ne possédez peut-être pas. Évitez cela en :

Investissant dans le perfectionnement des employés existants

Renforcer les capacités en embauchant de nouveaux employés ou en intégrant des sous-traitants

Collaborant avec des startups et des sociétés de produits disposant des compétences dont vous avez besoin

Envisager l'automatisation/l'IA pour les tâches pertinentes

Les silos : Les silos départementaux peuvent empêcher le flux continu d'informations et la collaboration nécessaires à une transformation numérique réussie. Aplanissez ces difficultés en :

Paramétrant des équipes transversales pour un meilleur partage de l'information

Exploiter les outils numériques de collaboration

Encourageant le partage des connaissances entre les départements

L'évolution du marché : Les marchés d'aujourd'hui évoluent rapidement, avec des concurrents agiles qui développent des solutions en permanence. Pour rester compétitif, vous devez :

Intégrer l'agilité et la résilience dans l'organisation

Adopter des méthodologies de développement agiles pour faciliter l'adaptabilité

Permettre aux équipes commerciales et techniques de travailler en étroite collaboration

Lacunes en matière de communication : En tant qu'initiatives à l'échelle de l'organisation, la transformation numérique est mise en œuvre à grande échelle. Cela peut créer une perte d'informations d'une étape à l'autre. Prévenez cela en :

Engageant tous les employés dès les premières étapes de la transformation

Tirant parti deguides de gestion du changement pour faciliter le processus

Instaurer la transparence au sein de l'organisation grâce à une communication et une documentation ouvertes

Inviter à poser des questions et y répondre ouvertement

Bien que nous ayons proposé quelques tactiques pour surmonter ces défis, elles peuvent être sporadiques. Pour mettre en œuvre avec succès une stratégie de transformation numérique, vous avez besoin des bons outils. Voici ce qu'ils sont et comment vous pouvez les utiliser.

Comme nous l'avons évoqué depuis le début, la transformation numérique est une initiative à long terme, complexe et à multiples facettes. La gestion de la mise en œuvre d'une telle stratégie nécessite un logiciel de gestion de projet conçu à cet effet, comme ClickUp.

Voyons comment vous pouvez mettre en œuvre une stratégie de transformation numérique avec ClickUp.

1. Définir votre vision et vos objets

Une bonne stratégie de transformation numérique décompose une vision à grande échelle en unités plus petites. Par exemple, votre vision consiste à "tirer parti de l'intelligence artificielle pour offrir des expériences client différenciées."

Votre plus petite unité pourrait être "mettre en œuvre de grands modèles de langage (LLM) pour aider les clients à faire leurs achats sur le site web." Le passage de la vision aux tâches nécessite une bonne organisation. Tâches ClickUp vous permet de décomposer votre stratégie de transformation numérique en environnements de travail, dossiers, listes, tâches, sous-tâches et checklists. Mon travail permet de créer une hiérarchie de votre travail.

Ensuite, utilisez Objectifs ClickUp pour vos indicateurs de performance. Paramétrez les cibles sous forme de nombres, de pourcentages ou de oui/non. Affichez une vue d'ensemble de tous les objectifs en un seul endroit et suivez la progression sans effort.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-384.png Objectifs ClickUp /%img%/

définissez et suivez vos objectifs dans la vie réelle avec le tableau de bord des objectifs de ClickUp_

2. Évaluez vos capacités actuelles et élaborez votre feuille de route

Avant de transformer quoi que ce soit, comprenez ce que vous avez déjà. Effectuez une évaluation approfondie des capacités numériques, des processus et de l'infrastructure technologique actuels. Identifiez les écarts entre l'état actuel et l'état futur souhaité.

Il s'agit de la première étape de votre projet de transformation réingénierie des processus d'entreprise . Sur cette base, élaborez une feuille de route stratégique qui présente les initiatives, projets et technologies cruciaux nécessaires pour atteindre les objectifs de la transformation numérique.

Si vous êtes novice en la matière, voici un cadre pratique. Modèle de stratégie et de plan de transformation numérique de ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer l'ensemble du processus, de la définition des objectifs au suivi de la progression.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Digital-Transformation-template.png Modèle de stratégie et de plan de transformation numérique de ClickUp /$img/

Créez une stratégie de transformation numérique complète avec ClickUp

3. Réunir une équipe et lancer un projet pilote

Organisez une équipe transversale d'experts pour piloter la transformation numérique. Amenez des représentants des entreprises, de l'ingénierie logicielle, de l'ITOps et d'autres départements concernés.

Lancez un projet pilote qui démontre le potentiel de la transformation numérique

Inclure des champions qui croient en la transformation numérique et en feront l'apologie

Fournir des mises à jour régulières à toutes les parties prenantes afin d'obtenir leur adhésion

Constituer une base de connaissances sur les enseignements tirés et les visualiser à l'aide des éléments suivantsdes outils de cartographie des processus pour une optimisation ultérieure

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/whiteboard\_connect\_vos_idées.jpg Planifiez vos processus d'entreprise avec ClickUp Tableau blanc /$$img/

Planifiez vos processus d'entreprise avec ClickUp Tableau blanc

4. Mettre en œuvre et développer

Une fois les projets pilotes réussis, commencez à mettre en œuvre des initiatives numériques à plus grande échelle, en surveillant continuellement la progression et en ajustant les stratégies si nécessaire. Les outils de ClickUp sont conçus pour vous assister à chaque étape.

Organiser : Créez des tâches, rédigez des descriptions détaillées, affectez des utilisateurs, suivez les dépendances, fixez des paramètres et surveillez la progression avec les tâches ClickUp.

Collaborer : Réunissez l'équipe pour laisser des commentaires, répondre aux requêtes, discuter des réactions et transformer les idées en éléments d'action avec ClickUp Affichez ClickUp Chat . Vous pouvez également donner un accès limité à des consultants ou un accès en lecture seule à des parties prenantes de l'entreprise pour suivre la progression.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-549.png Affichage du ClickUp Chat /%img%/

gérer la collaboration au sein d'une équipe avec ClickUp_

Streamline : Créez des flux de travail et des champs personnalisés pour gérer vos projets à votre façon. Utiliser Suivi du temps ClickUp pour suivre avec précision les indicateurs de productivité et d'efficacité.

Automatisation : Utilisez l'un des plus de 100 Automatisations ClickUp pour accélérer la gestion de projet. Ou inspirez-vous de certains de ces exemples d'automatisation des processus d'entreprise . Se concentrer sur ce qui compte.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-25.png ClickUp Automatisation /$$$img/

automatiser les tâches de gestion de projet

Calendrier : Utilisez l'affichage du Calendrier ClickUp pour surveiller le calendrier du projet à long terme et à des niveaux granulaires. Visualisez tous vos jalons au fil du temps et recalibrez-les en fonction de vos besoins.

Attribution des ressources : Voyez qui est disponible, qui travaille sur quoi, etc. en un seul endroit et choisissez la bonne ressource pour la bonne tâche avec la vue Charge de travail ClickUp.

Intégrer : Les projets interconnectés nécessitent des données provenant de différents outils. Utilisez Les 1000+ intégrations de ClickUp pour que votre gestion de projet s'intègre parfaitement dans votre organisation.

Suivi et optimisation : Suivez en temps réel la progression par rapport aux paramètres définis grâce à la fonction Tableaux de bord ClickUp . Choisissez les indicateurs que vous souhaitez suivre et créez des widgets pour eux sur votre tableau de bord. Appliquez l'un des éléments suivants modèles d'amélioration des processus pour optimiser vos flux de travail.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/LP\_Dashboard-Update\_v5-vp9-chrome-1.gif Gif du tableau de bord ClickUp /$$img/

Suivez l'efficacité des flux sur le tableau de bord ClickUp

5. Gérer le changement culturel

Les bonnes stratégies de transformation numérique doivent également inclure un changement de culture et d'état d'esprit. Utilisez ClickUp pour favoriser une évolution transparente vers une culture numérique.

Racontez l'histoire de la transformation numérique à l'ensemble de l'organisation. Soyez transparent sur les réussites et les échecs. Utilisez Documents ClickUp pour rédiger et partager l'histoire. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés instantanément.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-53.gif ClickUp Documents /%img%/

Documentez votre parcours de transformation numérique avec ClickUp Docs

Demandez aux employés de vous faire part de leurs commentaires. Lancez des produits/services auprès de petits groupes d'utilisateurs bêta et recueillez leurs commentaires. Formulaires ClickUp sont conçus pour capturer ces informations. Si vous vous adressez à des utilisateurs internes, vous pouvez également utiliser les commentaires sur les tâches.

Former les utilisateurs. Créez du matériel de formation et de la documentation pour permettre l'auto-apprentissage. Prévoyez également des sessions de formation et d'intégration avec les utilisateurs, s'ils en ont besoin.

Inscrire des champions de la transformation qui formeront et assisteront les utilisateurs dans leurs équipes/départements.

Maintenant que vous disposez d'un cadre de transformation numérique à mettre en œuvre, voici quelques exemples de son travail dans des secteurs spécifiques.

Stratégie de transformation numérique dans des secteurs spécifiques

Le besoin de transformation s'est fait sentir dans presque tous les secteurs. Cependant, le parcours peut différer légèrement d'un secteur à l'autre. Explorons quelques-uns des secteurs et leurs stratégies de transformation.

Soins de santé

Les produits de santé numériques aident les prestataires et les patients à gérer les maladies, à réduire les risques et à promouvoir le bien-être général. De la recherche sur le cancer à l'essai de médicaments, les organisations utilisent des produits numériques dans l'ensemble des processus du secteur des soins de santé.

Les stratégies de transformation numérique couramment mises en œuvre dans les soins de santé sont les suivantes :

Diagnostics pilotés par l'IA améliorant la qualité et l'accessibilité des soins de santé

Stratégie de santé publique axée sur les données pour les soins préventifs et primaires

Conseils médicaux personnalisés basés sur des données de santé à long terme

Dispositifs portables pour la surveillance et les interventions d'urgence

Télésanté pour les consultations médicales à distance

Finance

Les startups de la Fintech et les banques "digital-first" ont apporté une transformation numérique rapide au marché. Parmi les cas d'utilisation les plus courants, on peut citer :

Banque omnicanale : Expérience bancaire transparente et cohérente en ligne, sur mobile, en branche et sur des plateformes tierces

: Expérience bancaire transparente et cohérente en ligne, sur mobile, en branche et sur des plateformes tierces L'analyse : Insights pour la personnalisation des expériences client, la détection des fraudes et la prédiction des tendances du marché

: Insights pour la personnalisation des expériences client, la détection des fraudes et la prédiction des tendances du marché Blockchain : Transactions sécurisées et transparentes et contrats intelligents pour réduire les coûts des transferts d'argent internationaux

Fabrication

L'industrie de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement est en pleine mutation compte tenu des perturbations macroéconomiques à travers le monde. Les initiatives de transformation numérique qui offrent de la valeur dans la fabrication sont :

Jumelage numérique : Simulation numérique de la ligne d'assemblage physique/de la chaîne d'approvisionnement pour un meilleur suivi et une atténuation des risques

: Simulation numérique de la ligne d'assemblage physique/de la chaîne d'approvisionnement pour un meilleur suivi et une atténuation des risques IoT : Appareils connectés pour une capture et un flux d'informations transparents entre divers systèmes

: Appareils connectés pour une capture et un flux d'informations transparents entre divers systèmes Analytique : Collecte de données granulaires tout au long de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement pour identifier les opportunités d'optimisation

Les organisations ont mis en œuvre de tels projets innovants à travers les industries sous leur parapluie de transformation numérique. Mais en quoi cela fait-il réellement avancer l'entreprise ?

Mesurer le retour sur investissement d'une stratégie de transformation numérique

La mise en œuvre d'une stratégie de transformation numérique implique des ressources importantes, notamment du temps, de l'argent et des efforts. À faire pour savoir si cela en a valu la peine ?

Il existe trois types d'indicateurs qui peuvent aider à mesurer le ROI d'une stratégie de transformation digitale.

Les indicateurs financiers

Croissance des revenus

Augmentation du chiffre d'affaires attribuable à des initiatives numériques, telles que de nouveaux produits numériques, des ventes en ligne ou des services améliorés par le numérique.

Voici un exemple éloquent de croissance du chiffre d'affaires en tant que retour sur investissement de la transformation numérique Walmart, qui a investi des milliards dans ses capacités de commerce électronique et dans l'optimisation de sa chaîne d'approvisionnement numérique. Il a acquis Jet.com a développé Walmart+ et mis en œuvre des analyses avancées pour l'optimisation des stocks et des livraisons.

Ces initiatives ont permis d'améliorer la croissance du commerce électronique de Walmart, de rationaliser les opérations et d'améliorer l'expérience client grâce à des délais de livraison plus courts et à une plus grande disponibilité des produits. Au cours de l'exercice 2021, les équipes commerciales de Walmart aux États-Unis ont réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros ont augmenté de 79 % .

Économies de coûts

Réductions de coûts résultant de l'efficacité opérationnelle, de la réduction du travail manuel, de la diminution des taux d'erreur ou du coût total de propriété (y compris l'investissement initial, la mise en œuvre, la formation, la maintenance et les mises à niveau).

Période de retour sur investissement

Temps nécessaire au projet pour récupérer son investissement initial grâce aux bénéfices nets réalisés.

Indicateurs clients

Expérience client : Amélioration de la satisfaction client (CSAT) et du taux de recommandation net (NPS) résultant des initiatives numériques.

Coût d'acquisition client (CAC) : Coût d'acquisition de nouveaux clients.

Customer lifetime value : Total des achats que le client est susceptible d'effectuer pendant la durée de sa relation avec l'entreprise.

Pour créer de meilleures relations avec ses clients et augmenter leur valeur à vie, Nike a réorienté ses efforts vers les éléments suivants direct au consommateur . Dans le cadre de cette stratégie, Nike a repensé son site web, son application mobile et son programme d'adhésion.

Cette stratégie de transformation numérique a considérablement augmenté les ventes en ligne, amélioré l'engagement des clients et renforcé la fidélité à la marque. Au cours de l'exercice fiscal 2021, les équipes commerciales de Nike.. ont augmenté de 41 % .

L'accent mis sur les canaux de vente numériques a aidé Nike à naviguer dans les défis de la vente au détail pendant la pandémie de COVID-19 et a positionné l'entreprise pour une croissance soutenue dans l'économie numérique.

Indicateurs opérationnels

Efficacité opérationnelle : Amélioration des indicateurs tels que la durée du cycle, la productivité des employés ou la rotation des stocks

Qualité : Réduction des défauts, amélioration des taux de conformité ou de la rapidité de la prestation de services

Accélérer vos initiatives de transformation numérique avec ClickUp

Le Forum économique mondial prévoit que la valeur de la transformation numérique pour la société et l'industrie atteindra 1,5 milliard d'euros 100 000 milliards de dollars d'ici 2025 . Tout le monde adopte les technologies numériques à des fins très variées.

Bien que les résultats potentiels pour les entreprises soient importants, ils ne sont pas faciles à atteindre. Deloitte trouve que 70 % des efforts de transformation échouent.

L'un des principaux moyens d'éviter l'échec est de disposer d'un système de gestion de projet solide pour planifier, organiser, programmer, suivre, contrôler et optimiser vos initiatives.

ClickUp est précisément conçu pour cela. Que vous gériez votre petit projet pilote ou un programme de transformation numérique à l'échelle de l'organisation sur des milliers d'utilisateurs, ClickUp peut tout gérer.

Découvrez ClickUp en action par vous-même. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .

Foire aux questions (FAQ)

1. Quel est le modèle stratégique de la transformation numérique ?

Un modèle stratégique de transformation numérique guide les organisations tout au long de leur parcours, en fournissant un cadre pour l'intégration des technologies numériques dans l'entreprise. Il aide à concevoir des initiatives pour atteindre des objectifs tels que l'amélioration de l'expérience client, de l'efficacité opérationnelle, de la rentabilité, de l'engagement des employés, etc.

2. Quels sont les six éléments fondamentaux de la transformation numérique ?

Les six éléments fondamentaux de la transformation numérique sont généralement les suivants :