les 10 meilleurs logiciels de contrôle de projet pour la gestion de projet en 2025

La réussite d'un projet nécessite une gestion budgétaire efficace, une allocation intelligente des ressources, une gestion des risques, la satisfaction des parties prenantes et des livrables de qualité. Cela fait beaucoup de choses à prendre en compte.

Les choses peuvent être plus faciles si vous utilisez un logiciel de contrôle de projet pour suivre tous les éléments en un seul endroit. Le bon logiciel de contrôle de projet améliore la transparence du projet et optimise la gestion budgétaire et la gestion des risques tout au long du cycle de vie du projet. Il permet également de gérer la complexité des projets modernes, en vous aidant à planifier vos ressources de manière stratégique afin d'atteindre les objectifs du projet. Dans cet article, nous allons présenter les dix meilleurs logiciels de contrôle de projet et leurs fonctionnalités.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de contrôle de projet ?

Lorsqu'ils recherchent un logiciel de contrôle de projet, les chefs de projet doivent privilégier les fonctionnalités suivantes :

Suivi complet du projet : Assurez-vous que le logiciel peut suivre les tâches, les échéanciers, les jalons et le budget du projet. Il doit également offrir une visibilité en temps réel sur les performances et la progression du projet

Gestion des ressources : Vous savez que même un projet de taille moyenne peut nécessiter une gestion active des ressources pour réussir. Choisissez un logiciel qui permet une allocation et une gestion efficaces des ressources, y compris le personnel, l'équipement et les matériaux. Il doit également prévoir les besoins en ressources et vous aider à suivre la disponibilité des ressources tout au long du cycle de vie du projet

Budgétisation : Optez pour un logiciel qui prend en charge la budgétisation et la gestion des coûts. Recherchez des fonctionnalités d'estimation des coûts, de suivi des dépenses et de rapports financiers

Rentabilité : Le logiciel de contrôle de projet doit proposer des formules d'abonnement rentables qui répondent aux besoins de votre entreprise et offrent des fonctionnalités haut de gamme à un prix abordable. Un forfait gratuit ou un essai gratuit est idéal, car il vous permet de juger de la pertinence du logiciel sans validation d'achat

Fonctionnalités de gestion des risques : Assurez-vous que le logiciel de contrôle de projet comprend des fonctionnalités permettant d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les risques liés au projet afin de minimiser les perturbations potentielles des échéanciers et des budgets

Collaboration : Le meilleur logiciel de contrôle de projet vous offrira des outils de planification, de collaboration et de communication pour une gestion de projet fluide

Expérience utilisateur : Vous devez également vérifier l'évolutivité, les performances et la convivialité du logiciel

Les 10 meilleurs logiciels de contrôle de projet pour la gestion de projet

Nous avons dressé ci-dessous la liste des dix meilleurs logiciels de contrôle de projet afin de faciliter vos processus de gestion de projet.

1. ClickUp

Utilisez l'outil de gestion de projet ClickUp pour accélérer les plans de projet, gérer les ressources, définir les priorités, afficher la progression et faire bien plus encore

ClickUp est un logiciel robuste de gestion et de contrôle de projet qui offre de multiples fonctionnalités adaptées aux exigences de votre projet. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui vous aide à travailler en étroite collaboration avec votre équipe à l'aide de flux de travail connectés, de documents, de tableaux de bord en temps réel, et plus encore. Il aide les équipes de projet à avancer plus rapidement, à travailler plus intelligemment et à gagner du temps.

Les solutions de gestion de projet ClickUp vous aident à gérer les ressources, à suivre les livrables, à créer et attribuer des tâches, à surveiller la progression et à intégrer des outils de projet populaires, le tout en un seul endroit.

Et ce n'est pas tout ! Utilisez le tableau de bord ClickUp pour visualiser le statut des projets à l'aide de cartes, de tableaux, de listes et de diagrammes. Il vous aide également à collecter et à analyser l'ensemble des données du projet afin que vous puissiez facilement suivre les ressources, identifier les goulots d'étranglement et respecter le budget. Personnalisez le tableau de bord à votre guise à l'aide de l'un des 50 widgets disponibles.

Utilisez le tableau de bord ClickUp pour améliorer les performances de vos projets et gérer les sprints

Un contrôle efficace des projets implique des réunions et des discussions approfondies. Vous ne pourrez peut-être pas éviter toutes les réunions, mais vous pouvez gagner du temps avec ClickUp Brain, l'assistant IA intégré. Utilisez-le pour résumer les notes et les discussions des réunions, créer des briefs et des rapports de projet, automatiser les mises à jour des tâches et les éléments d'action, et remplir automatiquement les données dans des tableurs.

Automatisez la planification de vos projets et la gestion des tâches avec ClickUp Brain

Principales fonctionnalités de ClickUp :

Automatisez les flux de travail : Générez automatiquement des sous-tâches à partir des descriptions de tâches, résumez les fils de commentaires, obtenez des mises à jour automatiques, des informations sur les projets et bien plus encore avec Générez automatiquement des sous-tâches à partir des descriptions de tâches, résumez les fils de commentaires, obtenez des mises à jour automatiques, des informations sur les projets et bien plus encore avec ClickUp Brain . Rationalisez les actions telles que les changements de statut, les transferts de projets, les révisions et les approbations, etc. afin d'améliorer la concentration de votre équipe

Collaborez efficacement : Collaborez avec vos coéquipiers à l'exécution des projets grâce à Collaborez avec vos coéquipiers à l'exécution des projets grâce à ClickUp Docs , la fonctionnalité native de documentation qui permet aux équipes de créer, modifier et partager des bases de connaissances, et bien plus encore.

Rationalisez la communication autour des projets : Utilisez Utilisez la vue Chat de ClickUp pour communiquer en temps réel avec les membres de l'équipe, partager des mises à jour, intégrer des pages web et attribuer des tâches aux ressources

Suivez la progression en temps réel : Surveillez la progression du projet et assurez une livraison dans les délais grâce à plus de 15 Surveillez la progression du projet et assurez une livraison dans les délais grâce à plus de 15 vues ClickUp , telles que le diagramme de Gantt et l'échéancier

Planification efficace des ressources : Allouez efficacement les ressources, visualisez les tâches, optimisez les charges de travail et harmonisez la collaboration de l'équipe tout au long du cycle de vie du projet grâce aux modèles de planification des ressources de ClickUp

Flexibilité : Organisez et contrôlez tout de manière flexible, des petites équipes aux grandes entreprises, grâce à la Organisez et contrôlez tout de manière flexible, des petites équipes aux grandes entreprises, grâce à la hiérarchie ClickUp

Gestion de la portée du projet : rationalisez la gestion des changements de portée du projet et évaluez la nécessité de tout changement grâce rationalisezla gestion des changements de portée du projet et évaluez la nécessité de tout changement grâce au modèle de procédures opératoires normalisées de gestion du contrôle des changements de Clickup

Télécharger ce modèle Standardisez le processus de contrôle des changements afin de minimiser les perturbations à l'aide du modèle de procédures opératoires normalisées de gestion du contrôle des changements de ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez un processus standardisé pour demander, examiner et approuver les modifications

Suivez le statut de chaque demande de modification et assurez une résolution rapide

Conservez une piste d'audit complète de toutes les modifications à des fins de conformité

Limites de ClickUp :

Au début, la personnalisation peut vous sembler fastidieuse

L'application mobile ne dispose pas encore de toutes les fonctionnalités de l'application de bureau

Tarifs ClickUp :

Forfait Free Forever : Idéal pour un usage personnel

Unlimited : Idéal pour les petites équipes ; 7 $/mois par utilisateur

Business : Idéal pour les équipes de taille moyenne ; 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 5 $/mois par utilisateur de l'environnement de travail

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Asana

via Asana

Asana est un autre logiciel de contrôle de projet d'entreprise convivial. Ses principales fonctionnalités comprennent la gestion de projet, les objectifs et les rapports, la gestion des ressources, les flux de travail et l'automatisation. Les utilisateurs apprécient son interface intuitive.

Cette plateforme de gestion des tâches vous permet de développer et de planifier des projets, d'attribuer et de suivre des tâches, et d'afficher les projets sous forme de tableau Kanban, d'échéancier et d'autres vues. Elle offre également un aperçu des tâches réparties entre différentes équipes, ce qui la rend idéale pour la collaboration entre équipes interfonctionnelles dans le cadre de projets de grande envergure. Asana s'intègre également à plus de 270 applications pour l'automatisation du contrôle de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana :

Gérez vos projets de bout en bout et synchronisez votre équipe pour respecter les délais et atteindre vos objectifs

Reliez le travail de chaque équipe à un objectif plus large de l'entreprise tout en suivant la progression grâce à des données en temps réel dans des rapports

Rendez votre équipe plus efficace grâce à des flux de travail et des processus automatisés

Planifiez des échéanciers précis, ajustez les charges de travail et restez sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement de votre projet

Limites d'Asana :

L'importation et l'exportation des données sont disponibles uniquement aux formats JSON et CSV

Une seule personne peut assigner des tâches, ce qui représente un défi pour les grandes équipes comptant plusieurs parties prenantes. Vous ne pouvez pas non plus assigner des tâches à plusieurs assignés

Tarifs Asana :

Gratuit : Forever

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana :

G2 : 4,3/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 000 avis)

3. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet combine la flexibilité d'un tableur et la puissance d'un outil de gestion de projet, ce qui en fait l'une des solutions de contrôle de projet les plus polyvalentes. Vous pouvez facilement visualiser et personnaliser la gestion de projet grâce à l'interface conviviale de Smartsheet. Il est très facile de se lancer, surtout si vous avez déjà travaillé avec Excel.

Il permet de suivre toutes les données du projet en un seul endroit, de collaborer avec votre équipe en temps réel, d'automatiser les flux de travail et d'analyser les indicateurs clés de performance du projet. SmartSheet permet également de prendre des décisions intelligentes pour les projets grâce à la visualisation automatique des données. Cependant, il ne dispose pas d'autres fonctionnalités essentielles à la gestion de projet, telles que la documentation et la définition d'objectifs.

Principales fonctionnalités de Smartsheet :

Planifiez vos projets avec précision à l'aide des vues Kanban, Gannt, Carte ou Grille

Définissez les budgets des projets et surveillez les seuils pour augmenter la rentabilité des projets

Divisez votre projet en différents jalons, phases, tâches ou missions pour une meilleure gestion de projet

Simplifiez la collaboration grâce au partage de documents, à la révision, aux notifications et aux fils de discussion

Standardisez et automatisez la création et les rapports de projets afin de mettre en œuvre des projets complexes à grande échelle

Limites de Smartsheet :

Vous devez acheter des fonctionnalités supplémentaires telles que le tableau croisé dynamique, etc.

Vous devez acheter de nouvelles licences pour acquérir son modèle avancé

Il manque une assistance suffisante pour le stockage des formules et des données

Tarifs Smartsheet :

Gratuit : Forever

Avantage : 9 $/mois par utilisateur

Business : 32 $/mois par utilisateur pour un minimum de 3 utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet :

G2 : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

4. Runn

via Runn

Runn permet une planification, une allocation des ressources et un suivi fluides, ainsi qu'une gestion des capacités, ce qui en fait un excellent logiciel de contrôle de projet pour gérer efficacement vos ressources.

Utilisez Runn pour définir les échéanciers des projets, prévoir les besoins en ressources et suivre les coûts afin d'obtenir des résultats positifs. Ses fonctionnalités de rapports robustes vous aident à rester au fait de vos besoins et de l'utilisation de vos ressources, à séparer les heures facturables et non facturables, et à travailler efficacement pour atteindre vos cibles.

Les équipes peuvent utiliser son extension Chrome pour un suivi instantané et précis du temps.

Principales fonctionnalités de Runn :

Équilibrez la charge de travail de chaque membre de l'équipe et planifiez en fonction des affectations existantes, des congés et des vacances prévus

Gérez à la fois le temps et l'argent pour différents types de projets grâce à des informations prédictives sur tous vos indicateurs financiers

Gardez une vue d'ensemble de toutes vos ressources pour suivre facilement les performances de l'équipe et identifier les tendances en matière d'utilisation des ressources

Mesurez avec précision la progression et les dépenses des projets à l'aide de relevés de temps

Prévoyez différents scénarios pour être prêt à faire face à tout changement

Limites de Runn :

Ses options de personnalisation sont limitées et vous ne pourrez peut-être pas l'adapter à des éléments spécifiques du projet

Vous trouverez peut-être complexe de l'intégrer à des systèmes externes spécifiques

Tarification Runn :

Gratuit : Forever

PRO : 10 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Runn :

G2 : 4,5/5 (pas assez d'avis)

Capterra : 4,8/5 (30 avis)

5. Float

via Float

Float est une plateforme intégrée pour la gestion centralisée des ressources et la planification de projets. Vous pouvez l'utiliser pour gérer les tâches d'un projet, définir les budgets et les tarifs facturables, et définir les phases et les échéanciers du projet.

Grâce à son interface intuitive et à sa fonctionnalité glisser-déposer, vous pouvez créer des plannings détaillés, allouer efficacement les ressources et identifier les goulots d'étranglement potentiels. Sa fonctionnalité de suivi du temps fournit un aperçu du temps estimé par rapport au temps réel pour les tâches, ce qui aide à contrôler les budgets et les échéanciers des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Float :

Affichez en direct les calendriers de projet de votre équipe pour planifier les capacités et attribuer efficacement le travail

Répartissez les tâches, fixez les dates d'échéance et attribuez les budgets tout en bénéficiant d'un aperçu du taux d'utilisation de chacun

Suivez la progression de votre équipe et les budgets de vos projets en temps réel tandis que les membres de votre équipe enregistrent et modifient facilement leurs heures de travail réelles

Soyez informé des tendances en matière de travail non facturable et des pertes potentielles

Limites de flottement :

Cela peut être coûteux pour les petites équipes

Vous le trouverez peut-être peu adapté aux appareils mobiles et aurez des difficultés à faire défiler les pages sur un téléphone portable

Il offre des intégrations limitées

Prix variable :

Gratuit : essai de 14 jours

Starter : 7,5 $ par mois et par utilisateur

Avantage : 12,5 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Float :

G2 : 4,2/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

6. Teamdeck

via Teamdeck

Teamdeck est une plateforme complète de gestion des ressources et de planification de projets pour les équipes créatives et techniques. Elle permet de gérer la disponibilité des ressources, de suivre les heures facturables et de prévoir facilement les besoins. Vous pouvez suivre la charge de travail actuelle et future de votre équipe en temps réel sur des calendriers d'équipe et allouer les ressources en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités de Teamdeck :

Attribuez des projets au calendrier de votre équipe et définissez leur planning horaire en fonction des disponibilités, des positions, des compétences et des attributs que vous avez définis

Gérez les congés de votre équipe et suivez leur disponibilité horaire pour savoir quand ils seront présents ou absents au travail

Personnalisez les modèles de rapports pour différentes équipes telles que la gestion de projet, les ressources humaines, les finances et les opérations afin de gagner du temps

Suivez facilement le temps passé par chaque membre sur plusieurs projets

Planifiez mieux vos prochains projets en obtenant une vue complète de votre pipeline actuel et de l'utilisation de vos ressources

Limites de Teamdeck :

Il n'avertit personne lorsqu'un membre de l'équipe prend un jour de congé, ce qui rend difficile le suivi de la présence des membres de l'équipe

Les utilisateurs ont trouvé des erreurs dans les rapports

Il n'y a pas de forfait gratuit, seulement un essai gratuit

Tarifs Teamdeck :

Gratuit : essai de 30 jours

Membre Light : 2 $ par mois

Membre avec accès complet : 6 $ par mois

Évaluations et avis sur Teamdeck :

G2 : 4,6/5 (12 avis)

Capterra : 4,3/5 (42 avis)

7. Jira

via Jira

Jira est un outil de suivi des problèmes et de gestion de projet agile destiné aux équipes de développement logiciel. Vous pouvez planifier, suivre et publier des projets logiciels sans effort avec Jira. Il utilise des méthodologies agiles qui permettent aux équipes de réagir rapidement aux changements d'exigences, augmentant ainsi le taux de réussite des projets. Intégrez-le à d'autres applications de développement pour mapper les objectifs de l'entreprise et repérer les goulots d'étranglement dans différents services.

Les meilleures fonctionnalités de Jira :

Synchronisez votre équipe et les parties prenantes en ajoutant des épiques, en mappant les éléments de travail, les dépendances et les versions sur un échéancier

Utilisez des tableaux Scrum pour diviser les projets complexes et volumineux en tâches gérables afin que vos équipes, qui travaillent en sprints, puissent livrer plus rapidement

Créez des flux de travail personnalisables qui se mappent à n'importe quel style de travail

Configurez DevOps et intégrez Jira en toute simplicité à d'autres produits Atlassian

Obtenez des données en temps réel sur les risques et la progression des projets afin d'optimiser en permanence les performances

Limites de Jira :

Il ne peut pas automatiser complètement les projets

Les utilisateurs ont trouvé Jira peu flexible et difficile à personnaliser

Bien que vous puissiez importer des idées dans un projet à l'aide d'une importation CSV, vous ne pouvez pas transférer les paramètres des champs, les affichages ou les paramètres du projet avec cette méthode

Tarifs Jira :

Free Forever : Jusqu'à 10 utilisateurs

Standard : 7,16 $ par mois et par utilisateur

Premium : 12,48 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira :

G2 : 4,3/5 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 14 000 avis)

8. Basecamp

via Basecamp

Basecamp est un autre logiciel de gestion de projet et de contrôle de projet qui offre divers outils de planification, de suivi et de gestion de projet, tels que des tableaux d'affichage, des listes de tâches, des discussions de groupe et des tableaux de cartes pour la planification de projet. Son principal attrait réside dans son interface utilisateur simple, qui se concentre uniquement sur la collaboration en ligne.

Avec Basecamp, vous pouvez créer des vérifications automatiques pour les tâches répétitives de l'équipe et afficher la progression globale de plusieurs projets. Il vous permet également de planifier des évènements, des échéances et des jalons de projet, garantissant ainsi l'efficacité et la transparence du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp :

Organisez tous vos projets, missions et calendriers dans un tableau de bord simple d'une seule page

Utilisez des espaces organisés pour créer, partager et discuter des documents, fichiers et images

Communiquez efficacement grâce au chat de groupe en temps réel

Configurez des vérifications automatiques pour réduire le temps passé en réunion

Limites de Basecamp :

Il manque des fonctionnalités essentielles de gestion de projet telles que le suivi du temps, l'attribution des tâches et les diagrammes de Gantt

Vous ne pouvez pas ajouter d'étiquettes de libellé pour hiérarchiser, attribuer ou classer les éléments d'action

Il n'y a pas de forfait Free

Tarifs Basecamp :

Essai gratuit de 30 jours, pas de forfait Free

Basecamp : 15 $ par mois et par utilisateur

Forfait Pro Unlimited : 299 $ par mois

Évaluations et avis sur Basecamp :

G2 : 4,1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 000 avis)

9. Hub Planner

via Hub Planner

Avec Hub Planner, vous pouvez planifier et programmer vos ressources pour différents projets et suivre leurs performances en comparant le temps prévu avec le temps réel. Cela vous aide à suivre les performances de l'équipe par rapport aux objectifs fixés et à évaluer les compétences de chaque ressource. Il fournit également des tableaux de bord intuitifs et des modèles de rapports pour suivre la progression et la rentabilité des projets.

Il aide également les utilisateurs à demander et à approuver rapidement des ressources au sein du système à l'aide d'une extension du flux de travail.

Principales fonctionnalités de Hub Planner :

Suivez les échéanciers des projets grâce aux relevés de temps Hub Planner en comparant le temps prévu et le temps rapporté pour chaque tâche

Planifiez facilement vos projets entre les équipes internes et externes

Utilisez la carte thermique dynamique pour identifier rapidement les lacunes dans le calendrier de votre projet et visualiser la charge de travail de votre équipe

Gérez les dépenses de vos projets et obtenez des informations sur leur rentabilité

Limites de Hub Planner :

Vous ne pouvez pas modifier une erreur dans le relevé de temps de votre projet

Certains utilisateurs trouvent les rapports de projet un peu compliqués

Bien qu'il soit utile pour les petites équipes, ce logiciel peut ne pas convenir aux exigences complexes des équipes plus importantes

Tarifs Hub Planner :

Plug & Play : 7 $ par mois et par utilisateur

Premium : 18 $ par mois et par utilisateur

Business Leader : 54 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Hub Planner :

G2 : 4,2/5 (19 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 100 avis)

10. Saviom

via Saviom

La solution Enterprise Project Portfolio Management de Saviom aide les organisations à gérer plusieurs projets simultanément. Vous pouvez suivre le statut des projets et les livrables en temps réel, identifier les risques liés aux projets dès le début et réduire les goulots d'étranglement.

De plus, Saviom analyse les performances des projets par rapport aux budgets fixés afin d'augmenter la rentabilité. En vous aidant à prévoir la force de travail et les exigences des projets, il vous aide à minimiser les frais généraux et à améliorer l'utilisation facturable.

Les meilleures fonctionnalités de Saviom :

Achevez plus de projets avec moins de ressources grâce à la solution Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) qui génère des prévisions des besoins en ressources, vous aidant ainsi à optimiser leur utilisation

Attribuez et déplacez les tâches par simple glisser-déposer

Prenez de meilleures décisions grâce à des tableaux de bord détaillés en temps réel et à des rapports personnalisables avec des filtres et des champs personnalisés

Générez différents scénarios pour anticiper et planifier les défis de votre entreprise

Créez des séquences automatisées et des flux de travail personnalisés pour gagner du temps et réduire vos efforts

Limites de Saviom :

La documentation est limitée ; par conséquent, obtenir le résultat souhaité nécessite plusieurs essais et erreurs, ce qui peut prendre beaucoup de temps au début

Les utilisateurs ont trouvé l'interface un peu maladroite et démodée

Tarifs Saviom :

Licence Power : tarification personnalisée

Licence Lite : Tarification personnalisée

Licence non utilisateur : prix personnalisé

Évaluations et avis sur Saviom :

G2 : NA

Capterra : 4,2/5 (20 avis)

Assurez la réussite de vos projets avec ClickUp

Les chefs de projet peuvent utiliser un logiciel de contrôle de projet pour garantir la réussite de projets complexes en favorisant la transparence, l'efficacité et la responsabilité. ClickUp offre un large intervalle de fonctionnalités pour rationaliser les processus de gestion de projet. De la planification et l'allocation des capacités au suivi des tâches et à la création de rapports, il optimise le flux de travail pour une livraison réussie des projets.

