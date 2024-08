Comment établir un calendrier de travail chronologique pour votre équipe ?

Êtes-vous un lève-tôt ? Ou peut-être un oiseau de nuit ? À faire quelques heures productives aux petites heures du matin ou dans le vacarme de la nuit ? À faire, vous êtes un "chrono-travailleur".

L'écrivain Ellen Scott a inventé le terme "chrono-travail" dans l'une de ses bulletins d'information qui était une façon accrocheuse de décrire les heures de travail des gens de nos jours. Voyons ce qu'il en est, d'accord ?

Qu'est-ce que le chronotravail ?

Le chronoworking est le processus de création d'horaires de travail flexibles qui adaptent les heures de travail aux rythmes circadiens personnels et aux niveaux d'énergie d'un individu. Il s'agit d'un stratégie de gestion du temps reconnaît que chaque travailleur est différent, avec des besoins, des désirs, des préférences et des moments productifs de la journée qui lui sont propres.

Les lève-tôt peuvent travailler de 6 heures à 14 heures, tandis que les couche-tard peuvent commencer à 19 heures et travailler jusqu'au bout de la nuit. Vous pouvez également choisir de diviser cet horaire en deux ou trois périodes de temps productif.

Le chronotravail est plus qu'un simple flexibilité du lieu de travail mais il ne s'agit pas de la même chose. Il s'agit de la liberté de choisir son propre décalage horaire, en fonction de ses besoins personnels en matière de productivité ou de style de vie.

Les avantages et les inconvénients du chrono-travail

Comme la plupart des modèles de travail à horaires flexibles de l'ère du travail hybride, le chrono-travail est axé sur le travailleur du savoir individuel. Il leur permet de choisir ce qui travaille pour eux, offrant ainsi plusieurs avantages.

Autonomie : Les travailleurs du savoir, en particulier les employés expérimentés, préfèrent avoir l'autonomie nécessaire pour faire leur travail sans faire l'objet d'une microgestion. Le chronotravail incarne l'autonomie et crée la confiance et la fiabilité.

✅ Autogestion : Chronoworking simplifie la gestion d'équipe . Il crée des équipes autogérées qui sont comptables des résultats et pas seulement de leur présence/disponibilité pendant les heures de travail.

Productivité : Les gens ne sont pas uniformément productifs tout au long de la journée ; certains peuvent être plus alertes le matin, tandis que d'autres trouvent leur rythme de croisière dans l'après-midi ou le soir. Le chronotravail aide les équipes à atteindre les objectifs suivants des objectifs de productivité de la manière la plus naturelle pour eux et la moins stressante.

✅ L'équilibre entre le travail et la vie privée : L'équilibre traditionnel entre travail et vie privée impliquait des soirées et des week-ends libres, et peut-être trois semaines de vacances. Les familles modernes ont besoin de plus de flexibilité. Le chrono-travail permet aux gens de trouver l'équilibre travail-vie privée qui leur convient, afin qu'ils puissent plus facilement s'occuper de leurs affaires personnelles, gérer leur stress et prévenir l'épuisement professionnel.

Si cela vous semble idéal, faites une pause. Ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Voici quelques-unes des critiques couramment formulées à l'encontre des modèles de chronotravail.

Pas pour tout le monde : Les employés de magasins de détail, les cadres commerciaux, les guichetiers, etc. qui travaillent avec diverses parties prenantes, doivent être disponibles quand les autres le sont. Ces rôles ne conviennent pas aux Chronoshifts, car les horaires de bureau ne peuvent pas être modifiés en fonction des heures de travail de chacun.

❌ Not for collaboration en temps réel : Trouver un moment commun pour la collaboration de plusieurs membres d'une équipe peut être un cauchemar si tout le monde travaille en Chronoworking. De telles équipes auront recours à la communication asynchrone, qui peut parfois s'avérer inefficace pour résoudre des problèmes complexes.

❌ Pas pour les managers d'équipe : Si votre travail consiste à gérer une équipe, à répartir le travail, à examiner la production, à donner un retour d'information et à conduire vers des objectifs communs, le Chronoworking pourrait entraver vos tâches quotidiennes. Il serait également impossible pour les managers d'être disponibles à tout moment pour que les membres de leur équipe soient productifs.

Pas pour les jeunes employés inexpérimentés : Le chrono-travail exige un certain niveau d'autogestion et d'initiative. Les personnes totalement novices dans le monde professionnel pourraient se sentir distantes et peu soutenues.

Malgré les inconvénients potentiels du Chronoworking, il peut s'avérer inestimable pour les équipes distantes/hybrides. Voici comment.

Chronoworking découlant du travail télétravail

La pandémie, la charge émotionnelle, la fatigue liée à Zoom et le travail télétravail ont entraîné une évolution naturelle vers le Chronoworking. Alors que la pandémie a dissocié la présence physique au bureau du rendement au travail, le chrono-travail fait de même pour les heures de travail fixes.

Depuis lors, le chrono-travail et le travail à distance entretiennent une relation symbiotique. Pour les travailleurs à distance, le chronotravail s'inscrit dans le cadre d'une journée productive. Par exemple, de nombreux membres de l'équipe commencent leur journée de travail au compte rendu de 11 heures et travaillent jusque tard dans la nuit sur des tâches hautement spécialisées.

Comme personne ne les surveille physiquement, ils n'ont pas à s'inquiéter de paraître en ligne pendant un nombre d'heures déterminé. Si les travailleurs à distance ont besoin de changer d'espace, ils peuvent se rendre dans le café le plus proche.

D'autre part, pour être un Chronoworker efficace, il est préférable de travailler à partir de l'Accueil. Le travail télétravail vous donne la productivité, l'espace physique et le temps de choisir vos heures les plus productives.

Si le travail télétravail est largement assisté par les modèles de Chronoworking, vous pouvez le mettre en œuvre pour toutes sortes d'équipes. Voici comment procéder.

Dans le cadre de votre politique de travail flexible, vous pouvez offrir aux membres de votre équipe la possibilité de choisir leurs horaires. Certains d'entre eux peuvent même être en Chronoworking.

Cependant, la mise en œuvre d'une approche structurée du Chronoworking peut vous apporter, ainsi qu'à votre équipe, une plus grande clarté. Un logiciel de gestion de projet robuste vous aidera à mettre en œuvre, contrôler, optimiser et pérenniser le Chronoworking. Voici comment procéder.

1. Évaluer l'adéquation du poste

Comme nous l'avons dit précédemment, le chronotravail ne convient pas à tout le monde. Par conséquent, avant de le mettre en œuvre, évaluez quels rôles conviennent aux horaires de travail flexibles.

Définissez les rôles : Rédigez une description de poste complète pour vous assurer d'inclure tous les aspects du travail qui exigent qu'un employé soit présent à une certaine heure.

Définir les résultats attendus : Pour que le Chronowork soit efficace, les membres de l'équipe doivent savoir ce qu'ils doivent accomplir. Par conséquent, définissez les attentes et les résultats attendus de chaque personne avant de convenir d'un accord de chronotravail.

Identifier les indicateurs : La façon la plus simple pour les équipes de mesurer la productivité était le nombre d'heures travaillées. Si vous travailliez huit heures par jour, vous étiez considéré comme productif. Le chronotravail exige une nouvelle façon de penser.

2. Élaborer des politiques claires

Élaborer des politiques détaillées pour garantir la clarté et l'équité. Proposer conseils pour le bureau à domicile . Indiquez leurs droits et leurs devoirs. Par exemple, les "Chronoworkers" peuvent avoir le droit de choisir leurs heures de travail à condition d'être disponibles tous les jours pour le compte rendu ou de répondre à toutes les communications dans un délai de 12 heures.

Une entreprise peut exiger des employés qu'ils soient disponibles pour les réunions d'équipe entre 10 heures et 14 heures, mais leur permettre de choisir leurs heures de début et de fin de travail en dehors de ces horaires. ClickUp Documents est un moyen fantastique de documenter les politiques de Chronoworking. Mettez en forme et surlignez le texte pour attirer l'attention. Partagez avec l'ensemble de l'équipe et rendez le document accessible à tous. Modifiez-les en collaboration et maintenez un registre des politiques mises à jour.

clickUp Docs pour l'enregistrement des politiques de l'entreprise

3. Préparez votre travail

Le chrono-travail peut représenter un changement important pour la plupart des équipes habituées à travailler selon le modèle 9-5. Pour que la transition se fasse en douceur, vous avez besoin d'un forfait. Le modèle de forfait de travail à distance de ClickUp est un excellent point de départ. Ce modèle convivial pour les débutants est idéal pour créer un forfait complet pour les travailleurs à distance. Personnalisez-le pour répondre aux besoins de votre organisation en matière de travail à distance.

cliquezUp à distance

le plan de travail à distance de ClickUp est un modèle de plan de travail à distance pour les entreprises et les particuliers https://clickup.com/fr-FR/blog/56577/modeles-de-plans-de-travail/ modèle de plan de travail _%href/ _%href/ _%href/ /%href/ Modèle de plan de travail de l'équipe ClickUp vous aide à afficher en un seul endroit une vue effacée du calendrier de travail de votre équipe. Cela vous permet de garder une trace de ce qui se passe au quotidien.

décomposer un projet de grande envergure en parties plus petites et plus faciles à gérer en utilisant le modèle de répartition du travail de ClickUp_

Ce modèle vous permet de diviser un projet en éléments gérables, ce qui facilite sa distribution et sa gestion. Cela vous permettra d'afficher clairement les tâches, les échéanciers et les produits à livrer afin que les travailleurs à distance puissent les utiliser.

Vous pouvez également utiliser l'un des modèles suivants modèles gratuits de gestion de projet pour commencer.

5. Mettre tout le monde sur la même page

Les travailleurs de Teams sont plus performants en tant qu'équipe lorsque la perte de communication/traduction est minimale. Utilisez un outil de gestion de projet conçu à cet effet pour vous assurer que toutes les informations sont transmises efficacement aux membres de l'équipe. ClickUp pour le travail télétravail est la réponse parfaite !

Créez des tâches avec des descriptions détaillées et des critères d'acceptation

Utilisez des checklists pour le contrôle de la qualité

Utiliser le fichierL'affichage du ClickUp Chat pour voir tous les messages en un seul endroit

Obtenez une visibilité achevée de toutes vos tâches avec les 15+ vues personnalisées de ClickUp, y compris le diagramme Gantt, l'échéancier, le calendrier, et plus encore. Construire des modèles de productivité personnalisés pour votre organisation en vue de leur réutilisation.

utilisez l'affichage personnalisé des tâches qui convient le mieux à votre projet

6. Formez vos responsables

Pour que ce modèle soit efficace, vous devez doter les dirigeants des compétences nécessaires pour gérer une équipe de chronotravail. Proposez des formations sur :

La définition des paramètres

Mesurer les résultats plutôt que les heures travaillées

L'assistance aux membres de l'équipe qui ont des emplois du temps différents

Le maintien de canaux de communication clairs

Résolution des conflits

Techniques de gestion du temps

Depuis l'essor du travail télétravail, les réunions sont devenues importantes de perte de temps au bureau . Pour éviter ce fardeau, formez vos managers et vos titres de service à organiser des réunions efficaces qui n'interrompent pas le temps productif de votre équipe.

Si tout cela vous semble beaucoup de changements organisationnels pour une nouvelle tendance, détrompez-vous.

Explorer les tendances futures du chronotravail

Tout comme le travail télétravail et le travail hybride, le chronoworking a le potentiel de remplacer la journée de travail traditionnelle de 9 à 5 heures. Le chronotravail offre la possibilité de faire un travail de pointe en puisant dans le temps le plus créatif de l'employé, en particulier dans le domaine du travail intellectuel comme la rédaction, le code, la conception, etc.

Par extension, le chrono-travail peut devenir la norme chez les nomades numériques, qui travaillent non seulement d'où ils veulent, mais aussi quand ils veulent. L'évolution outils du nomade numérique permettent de faciliter la transition.

Outils IA et les applications de planification du travail peuvent également aider les Chronoworkers en agissant comme leur assistant personnel indépendamment des heures de bureau. En s'appuyant sur le train de l'IA générative, les organisations utiliseront des outils plus intelligents pour permettre le Chronoworking.

Adopter activement le Chronoworking avec ClickUp

Bien que le chronoworking ne convienne pas à tout le monde, il peut changer la donne pour la plupart des entreprises, en particulier dans le cadre d'un lieu de travail hybride ou entièrement distant. Il peut stimuler de manière exponentielle la productivité et la créativité des travailleurs intellectuels.

Par essence, le chronotravail est un comportement de travail sain que les équipes pourraient bien adopter. La clé de la réussite réside toutefois dans une mise en œuvre réfléchie et adaptable.

Un outil comme le Gestion de projet ClickUp vous garantit tout ce dont vous avez besoin pour assurer la réussite des télétravailleurs et des chronotravailleurs. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

FAQ sur le chronotravail

1. Qu'est-ce que le Chronoworking ?

Le chronoworking est un régime de travail flexible qui permet aux employés de choisir leurs heures de travail en fonction de leur rythme de productivité et de leur horloge biologique.

2. Pourquoi le chronoworking est-il la prochaine tendance en matière de travail ?

Le chronoworking offre toutes les avantages des équipes virtuelles et plus encore. Il s'aligne sur les préférences modernes en matière de flexibilité, en faisant correspondre les heures de travail aux pics d'énergie personnels. Il assiste l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et exploite les technologies qui facilitent le travail télétravail et asynchrone.

Cette approche répond parfaitement aux besoins évolutifs d'une main-d'œuvre diversifiée et mondiale et s'adapte à la dynamique contemporaine du lieu de travail.

Chronoworking stimule la productivité des employés en :

Permettant aux individus de travailler pendant les périodes de forte énergie

Réduisant la fatigue

Minimisant les interruptions

Assistance à un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée

Améliorer la satisfaction au travail

Cet alignement sur les rythmes de productivité personnels se traduit par un travail plus efficace et plus performant.