25 indicateurs clés de performance (KPI) pour le développement logiciel, avec des exemples

La définition d'objectifs s'accompagne inévitablement d'un suivi de leur réalisation. Il s'agit là d'une des principales responsabilités de tout chef de projet, et les responsables du développement logiciel ne font pas exception.

Les chefs de projet utilisent des indicateurs clés de performance spécifiques pour gérer efficacement les projets de développement logiciel. La vitesse de développement, la durée du cycle et le délai de production sont autant d'exemples d'indicateurs clés de performance pouvant être utilisés pour suivre les projets logiciels.

Ces indicateurs clés de performance (KPI) pour le développement logiciel constituent votre boîte à outils de données objectives pour suivre chaque étape du cycle de vie du développement logiciel, identifier les goulots d'étranglement et travailler à l'amélioration continue.

Voyons comment les équipes de développement logiciel peuvent optimiser le processus de développement à l'aide des 25 principaux indicateurs clés de performance (KPI) pour faciliter la prise de décision.

25 indicateurs de performance clés (KPI) pour le développement logiciel

Il existe d'innombrables indicateurs de performance clés adaptés à des objectifs commerciaux spécifiques et à des projets en cours. Voici les 25 principaux indicateurs généraux qui permettront à votre équipe de développeurs de rester en avance sur ses cibles.

Vous apprenez mieux en regardant ? Nous avons également rassemblé pour vous les indicateurs clés de performance les plus importants dans cette vidéo :

Examinons-les en détail ci-dessous.

1. Vitesse de développement

Améliorez vos estimations de sprints futurs en créant des rapports de vélocité précis et visuellement attrayants dans ClickUp

Mesurez les performances de l'équipe de développement logiciel à l'aide de la vélocité de développement. Elle indique le volume total de travail que votre équipe peut accomplir au cours d'un sprint (une période fixe pendant laquelle les tâches doivent être achevées).

Au cours d'un sprint, utilisez les points de story pour évaluer l'effort nécessaire à l'achevement d'une tâche sur une échelle de un à dix, un correspondant à la tâche la plus rapide et dix à la plus complexe. En mesurant chaque sprint et chaque point de story, vous pouvez déterminer la vélocité moyenne de votre équipe de développement sur trois sprints.

Sans ces indicateurs, il sera difficile de planifier, de hiérarchiser les priorités, d'allouer les ressources et de définir des attentes réalistes pour les projets futurs.

Vitesse de développement = nombre total de points de story achevés au cours d'un sprint

2. Durée du cycle

Suivez la durée du cycle dans ClickUp

La durée du cycle est un indicateur DevOps Research and Assessment (DORA) qui permet de mesurer le temps passé à accomplir une tâche particulière. Il quantifie les performances de l'équipe et estime le temps nécessaire pour mener à bien les tâches futures.

Par exemple, dans le domaine du développement logiciel, la durée du cycle peut désigner le temps nécessaire pour résoudre un bug, depuis le moment où il est attribué à un développeur et soumis à des tests de stabilité et de code jusqu'à ce qu'il soit corrigé et approuvé par l'assurance qualité.

Cet indicateur permet d'évaluer la productivité de l'équipe de développeurs et d'identifier les points à améliorer. Vous pouvez comparer la durée de chaque tâche avec la durée souhaitée afin d'analyser les lacunes de l'équipe.

Durée du cycle = Heure de fin – Heure de début

3. Couverture du code

La couverture de code, également appelée couverture de test, mesure le pourcentage de code testé. Cet indicateur DevOps évalue la qualité du logiciel à des fins de production et de test.

Il privilégie le développement piloté par les tests (TDD) et identifie les bugs dans les codes. Plus la couverture du code est élevée, moins il y a de risques de bugs.

Couverture du code = (Nombre de lignes de code exécutées par les tests / Nombre total de lignes de code) × 100

4. Fréquence de déploiement

La mise en œuvre de méthodologies agiles peut compliquer la mesure des performances de l'entreprise, car toute l'équipe doit suivre les indicateurs agiles tout au long du cycle de développement. Lorsque vous suivez les performances des outils et des processus de développement logiciel dans le cadre d'un tel processus, vous pouvez vous appuyer sur l'indicateur de fréquence de déploiement.

Il détermine la vitesse à laquelle l'équipe de déploiement déploie le code dans différents environnements, tels que le staging, les tests et la production. Cet indicateur figure parmi les quatre indicateurs DORA et est étroitement lié à d'autres, tels que le taux d'échec des changements, le délai de production des changements et le temps moyen de rétablissement.

Ces indicateurs clés de performance (KPI) vous permettent d'évaluer l'efficacité et l'agilité de votre équipe de développement, de définir des paramètres pour améliorer vos pratiques de déploiement et de favoriser l'amélioration continue.

Fréquence de déploiement = Nombre total de déploiements / Période

5. Net Promoter Score

Le Net Promoter Score (NPS) mesure la satisfaction client sur une échelle de zéro à dix, où zéro correspond à la pire expérience utilisateur et dix à la meilleure.

Les personnes qui attribuent une note comprise entre zéro et six sont qualifiées de détracteurs, celles qui attribuent une note de sept ou huit sont considérées comme passives, et celles qui attribuent une note de neuf ou dix sont des promoteurs. Si le nombre de promoteurs dépasse celui des détracteurs, cela signifie que le logiciel fonctionne bien.

Net Promoter Score = (% de promoteurs) – (% de détracteurs)

6. Temps moyen entre pannes (MTBF)

Pour évaluer la fiabilité d'un logiciel, l'indicateur MTBF quantifie le temps moyen entre deux pannes logicielles.

Dans le domaine du développement logiciel, où les défaillances sont inévitables, l'indicateur MTBF est essentiel pour évaluer les tâches logicielles et élaborer des stratégies de réparation.

Temps moyen entre pannes (MTBF) = Temps de fonctionnement total / Nombre total de pannes

7. Taux d'échec des changements

Mesurer la qualité d'un logiciel est complexe en raison de sa subjectivité. L'indicateur « Taux d'échec des changements » donne un aperçu de la qualité du logiciel en calculant le pourcentage de déploiements qui entraînent un échec en production.

Un faible taux d'échec des modifications indique moins de bogues et une qualité élevée. À l'inverse, un taux élevé signifie davantage de bogues et la nécessité pour l'équipe de remanier le code.

CFR = (Nombre de modifications ayant échoué / Nombre total de modifications) / 100

Il est facile de réaliser la connexion de ClickUp via des intégrations Git pour des tâches telles que les demandes de tirage

8. Taille des demandes de tirage (PR)

La taille des demandes de tirage est un indicateur de développement logiciel qui mesure le nombre de modifications de code dans une seule demande de tirage, reflétant ainsi l'ampleur ou la portée des modifications apportées par un développeur.

Les petites demandes de modification sont plus faciles à examiner et à traiter, ce qui facilite une intégration plus rapide, permet de fournir des commentaires plus précis et réduit le risque de bugs. À l'inverse, les grandes demandes de modification prennent plus de temps à comprendre, à examiner et à corriger.

9. Taux de détection des défauts (DDR)

Le ratio DDR mesure le nombre de défauts détectés avant la mise en production par rapport à ceux détectés après la mise en production.

Utilisez l'indicateur DDR pour évaluer le nombre de défauts non détectés par votre équipe de test et rencontrés par les clients, qui ont un impact négatif sur leur expérience.

Taux de détection des défauts = (Défauts détectés au cours d'une phase + Nombre total de défauts) × 100

10. Taux de renouvellement du code

Les codes doivent souvent être révisés à la suite de mises à jour logicielles et de l'introduction de nouvelles fonctionnalités. L'indicateur de renouvellement du code mesure le nombre de fois où un code logiciel nécessite une itération au cours d'une période donnée. Un taux de renouvellement élevé indique une maintenance plus importante et des risques accrus.

Par exemple, les équipes DevOps fonctionnent généralement avec un taux de renouvellement du code de 25 % en moyenne, ce qui indique que les codes sont efficaces à 75 %.

Taux de rotation du code = Nombre total de lignes de code au départ – (Lignes ajoutées + lignes supprimées + lignes modifiées)/ Nombre total de lignes de code × 100

11. Simplicité du code

Un code simple exécuté avec succès vaut mieux qu'un code complexe nécessitant des itérations constantes. La simplicité du code peut être mesurée à l'aide de plusieurs indicateurs tels que la complexité cyclomatique, la duplication de code, le taux de renouvellement du code, etc.

Un code simple est un code qui prend moins de temps à développer, nécessite moins d'itérations et comporte moins de bugs.

Il n'existe pas de formule directe pour mesurer la simplicité du code, comme la complexité cyclomatique, car il s'agit d'un indicateur qualitatif plutôt que quantitatif.

12. Flux cumulé

Utilisez des rapports tels que les diagrammes de flux cumulés ou les diagrammes de surcharge pour suivre la progression de vos sprints

Les responsables du développement logiciel souhaitent souvent connaître l'étape d'avancement des projets de développement logiciel. Le flux cumulé montre, à l'aide de diagrammes visuels, si une tâche est approuvée, en cours ou en attente.

Les différentes couleurs indiquent différents statuts. De plus, la largeur de la bande vous indique la durée du cycle. Cet indicateur de performance clé (KPI) de développement logiciel vous permet d'évaluer l'état d'avancement du développement, d'identifier les goulots d'étranglement et de calculer l'effort nécessaire pour achever les éléments en attente.

À lire également : À quoi ressemble la journée d'un développeur logiciel?

13. Taux de bugs

Le taux de bogues correspond au nombre de bogues identifiés lors des tests logiciels. La plupart des équipes de développement logiciel utilisent cet indicateur pour comparer les taux de bogues entre les projets, les équipes et les périodes, établir des références et fixer des objectifs réalistes pour réduire les bogues.

Vous pouvez les examiner sous deux angles : le nombre total de bugs détectés et la gravité des bugs identifiés.

Taux de bogues = (Nombre de bogues détectés / Nombre total de lignes de code) × 100

14. Burndown du sprint

Visualisez les rapports de sprint sur ClickUp à l'aide de diagrammes Burnup et Burndown

Mesurez le nombre total de tâches exécutées au cours d'un sprint à l'aide de l'indicateur « sprint burndown ». Il s'agit de l'un des principaux indicateurs clés de performance (KPI) en génie logiciel qui permettent d'évaluer le travail accompli pendant les sprints. Réajustez les performances de l'équipe si les résultats ne correspondent pas aux attentes.

Les entreprises utilisent souvent des diagrammes de burndown de sprint et mesurent le temps et la charge de travail restant à achever en points d'histoire pour vérifier s'il y a des écarts par rapport à la progression idéale.

15. Burndown de la version

L'indicateur de performance clé « release burndown » mesure la progression de la mise en production du produit et permet de prédire le nombre de sprints nécessaires pour achever une version, en se basant sur les sprints précédents.

Utilisez un diagramme de suivi de la progression des versions pour évaluer si les opérations se déroulent dans les délais ou avec du retard, et pour présenter l'avancement du projet aux parties prenantes.

16. Efficacité du flux

L'indicateur clé de performance (KPI) « efficacité du flux » mesure le rapport entre le temps total et le temps actif afin de donner un aperçu des périodes d'inactivité et d'optimiser le flux de travail.

Efficacité du flux = (temps à valeur ajoutée / délai de production) × 100

Temps à valeur ajoutée = temps consacré à des activités contribuant directement aux besoins du client, comme le code source ou les tests.

Délai de production total = temps écoulé entre le moment où un élément entre dans le système Kanban et celui où il est livré au client.

17. Temps moyen de réparation (MTTR)

Le temps moyen de réparation désigne le temps total nécessaire à un système pour résoudre un problème ou une panne. Il inclut le temps de réparation et de test, ainsi que tout le temps nécessaire jusqu’à ce que le logiciel soit à nouveau pleinement opérationnel.

Un MTTR élevé dans les projets de développement logiciel peut entraîner des temps d'arrêt imprévus.

Le MTTR évalue la fiabilité et la disponibilité de vos systèmes et équipements, et identifie les axes d'amélioration ainsi que les tendances en matière de pannes, afin que vos développeurs puissent optimiser les stratégies de maintenance.

MTTR = Temps total de maintenance / Nombre de réparations

18. Temps d'attente

Le temps d'attente correspond au délai entre l'émission d'un ticket et sa résolution. Il désigne la période pendant laquelle le ticket se trouve encore en attente et n'a pas encore été traité ou résolu.

Les longs délais d'attente peuvent être dus à un manque de spécialistes en assurance qualité, à une mauvaise communication interne ou à des outils et une assistance insuffisants. Cet indicateur de performance clé (KPI) montre dans quelle mesure le pipeline est optimisé ; par conséquent, plus il est bas, mieux c'est.

19. Taux d'achèvement du périmètre

Plus le processus de clôture des tickets est rapide, plus cela reflète positivement l'efficacité de l'équipe de développement logiciel. Le taux d'achèvement du périmètre est un indicateur qui détermine le nombre total de tickets achevés au cours d'un sprint.

Un faible taux d'achèvement des tâches peut être le signe de processus non optimisés, de cibles irréalistes ou d'un effectif insuffisant.

20. Portée ajoutée

Le « Scope added » est un indicateur essentiel pour tous les responsables de développement logiciel, car il correspond au nombre total de points de story ajoutés après le début du sprint.

Un pourcentage élevé de périmètre ajouté indique un manque de planification pour anticiper les défis à venir. Cela perturbe la planification du sprint en réduisant la possibilité d'effectuer du travail nouveau.

Pour réduire la portée du projet, supprimez les fonctionnalités qui nécessitent plus de temps que votre équipe ne peut y consacrer. Vous pouvez également établir une prévision de maintenance indiquant le temps et les efforts nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la fonction à long terme.

21. Délai de production

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Le délai de production mesure la durée totale d'une tâche, de la demande à son achèvement. Contrairement à la durée du cycle des équipes de développement logiciel, il prend également en compte le temps d'attente, les validations et les révisions nécessaires avant que la tâche ne soit achevée.

Un délai de production plus court est synonyme d'une mise sur le marché plus rapide, d'une agilité accrue et d'une utilisation efficace des ressources. Ensemble, ces facteurs contribuent à une plus grande satisfaction client.

Délai de production = horodatage du déploiement – horodatage de la validation

22. Effort gaspillé

L'indicateur « efforts gaspillés » mesure le temps et les ressources consacrés à des tâches qui ne contribuent pas au projet final ni aux objectifs de l'entreprise.

Par exemple, si l'équipe a travaillé sur une fonctionnalité logicielle qui s'est avérée inutile au bout de deux semaines, l'effort gaspillé correspondrait au montant versé à tous les développeurs pour leur travail au cours de ces deux semaines.

Pour augmenter la productivité et réduire les délais de mise sur le marché, mesurez les indicateurs clés de performance (KPI) liés au développement logiciel, tels que le gaspillage d'efforts, et trouvez des moyens de le réduire afin d'assurer la réussite du projet.

Effort gaspillé = (Effort total gaspillé / Effort total) × 100

23. Interruptions

Les indicateurs d'interruption mesurent le nombre total de tâches interrompues au cours d'une période donnée. Vous pouvez également mesurer le nombre total d'interruptions au sein d'une tâche pour avoir une idée plus précise.

Les interruptions ont un impact direct sur les performances et doivent être mesurées pour respecter des échéanciers réalistes. Parmi les exemples d'interruptions, on peut citer les problèmes techniques, les pannes de système, les interruptions personnelles ou celles dues à l'indisponibilité des ressources.

Taux d'interruption = (Nombre total d'interruptions / Temps total travaillé) × 100

24. Recrutement et temps d'intégration

Vous avez besoin de ressources suffisantes pour mener à bien le cycle de vie de votre projet de développement logiciel. Le recrutement d'une équipe de développeurs qualifiés prend parfois du temps, ce qui souligne la nécessité de définir des attentes réalistes en matière d'accomplissement des tâches.

Le délai de recrutement correspond à la période comprise entre le moment où le candidat postule à un rôle et celui où il l'accepte. Il faut également tenir compte du délai de mise en route, qui désigne le temps écoulé entre l'embauche du candidat et le moment où il devient pleinement productif dans son rôle.

Tenez compte de ces deux indicateurs lorsque vous évaluez le cycle de vie du développement logiciel.

Les parties prenantes exigent souvent une date de livraison estimée pour l'achèvement du logiciel, et cet indicateur aide les services interfonctionnels à planifier leur travail.

La date de livraison peut évoluer au fur et à mesure de la progression des opérations et être modifiée en cas de changements.

À lire également : Quelle est la différence entre les OKR et les KPI?

Les défis liés à la mise en œuvre des indicateurs clés de performance (KPI) en développement logiciel et les conseils pour les surmonter

Choisir les bons indicateurs clés de performance

Lors de la définition des indicateurs de performance clés (KPI) pour le développement logiciel, il peut être difficile de déterminer ceux qui sont les plus pertinents pour votre projet. Comment choisir les indicateurs de performance clés les plus importants parmi les différentes options disponibles ?

Nous vous recommandons de commencer par les objectifs organisationnels et les indicateurs clés de performance (KPI) qui soutiennent les initiatives stratégiques. Par exemple, parmi les domaines clés où le développement logiciel peut avoir un impact significatif, on peut citer l'amélioration de la qualité des produits, l'augmentation de la satisfaction client et la réduction des délais de mise sur le marché.

Les KPI qui apportent une valeur ajoutée à l'entreprise comprennent la couverture de code, la durée du cycle, la qualité du code, le MTTR pour améliorer la qualité du produit, le NPS pour la satisfaction client et la fréquence de déploiement pour la mise sur le marché.

Recueillez les commentaires des ingénieurs, des testeurs, des développeurs, des responsables de projet et des responsables produit afin d'en faire un effort collaboratif et d'augmenter les chances de réussite de la mise en œuvre.

Ajuster et effectuer le suivi régulier des indicateurs clés de performance

Les indicateurs clés de performance ne sont pas statiques ; ils doivent être régulièrement adaptés à l'évolution des exigences et des objectifs de l'entreprise. Vous pouvez les suivre à l'aide de feuilles de calcul ; cependant, cette méthode présente une évolutivité limitée en raison du contrôle des versions, de l'absence d'automatisation des mises à jour des données et de l'accès basé sur les rôles.

Vous avez besoin d'un logiciel ou d'un modèle pour suivre et ajuster vos indicateurs de performance clés (KPI) de développement logiciel afin d'achever votre projet avec succès.

Manque de coordination au sein des équipes

Imaginons un scénario dans lequel l'équipe de développement mesure et donne la priorité au score NPS, mais oublie de le communiquer à l'équipe d'assistance. Sans cette coordination, l'équipe d'assistance risque de privilégier la rapidité au détriment de l'expérience client, ce qui compromettrait l'objectif de l'entreprise.

En plus de mesurer ces indicateurs clés de performance, vous devez les communiquer aux membres concernés de l'équipe afin qu'ils en comprennent l'importance et l'alignement sur les objectifs de l'entreprise.

Sans utiliser un tableau de bord ou un logiciel commun, comment vous assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde concernant les indicateurs clés de performance et qu'il est en mesure de contribuer à leur réalisation ?

Qualité et exactitude des données

Le suivi des données à l'aide de tableurs présente plusieurs inconvénients, notamment les entrées doublées, les erreurs de saisie manuelle et les informations obsolètes, qui peuvent induire en erreur lors de la prise de décision.

Des silos de données se créent dans de nombreuses entreprises où chaque service travaille de manière isolée, avec ses propres données et méthodologies.

Par exemple, l'équipe chargée de la cybersécurité au sein de l'organisation peut travailler sur différentes sources de données. En revanche, l'équipe de développement peut avoir des méthodologies distinctes, alors que ces équipes partagent un objectif commun : réduire les vulnérabilités logicielles susceptibles d'être exploitées par des cyberattaques.

Il en résulte un paysage fragmenté, dépourvu de source unique de vérité. Les organisations ne peuvent sous-estimer l'importance de la qualité et de l'actualité des données pour une prise de décision éclairée, en particulier lorsque des équipes interfonctionnelles collaborent vers un objectif commun. Il est essentiel de disposer d'une source unique de vérité, à laquelle toutes les équipes ont accès via des données centralisées.

Suivez et mettez en œuvre des indicateurs clés de performance (KPI) pour le développement logiciel grâce aux tableaux de bord ClickUp

Une fois que vous connaissez les principaux indicateurs de performance clés (KPI) en matière de développement logiciel, la question suivante est de savoir comment vous allez les suivre et les mettre en œuvre.

Le suivi des indicateurs de performance clés (KPI) en matière de logiciels est chronophage et source d'erreurs sans outils efficaces qui fournissent des données précises de manière claire et exploitable.

ClickUp est une plateforme complète qui vous permet de suivre tous vos indicateurs clés de performance liés à votre projet logiciel et de vous assurer qu'ils sont alignés sur vos objectifs d'entreprise et stratégiques.

Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs clés de performance les plus pertinents grâce à des données en temps réel et favoriser une prise de décision efficace et opportune. Le tableau de bord peut être personnalisé avec des cartes de rapport de sprint telles que les cartes de vélocité, les cartes de burndown, les cartes de burnup, le flux cumulé, la durée du cycle et le délai de production.

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Toutes ces cartes sont mises à jour régulièrement (à l'exception de la vélocité) afin de simplifier le suivi des indicateurs clés de performance et de mesurer les efforts de développement. Ces cartes offrent diverses options de personnalisation, notamment la source, l'intervalle, la durée de l'échantillon, la charge de travail, les filtres des tâches, etc.

Les tableaux de bord ClickUp intègrent des données précieuses provenant de différentes sources de données afin de fournir une vue d'ensemble des indicateurs et des performances du projet de développement logiciel. Ces données peuvent être utilisées pour prendre des décisions fondées sur des données concernant le processus de développement logiciel, optimiser l'allocation des ressources et le processus de développement dans son ensemble.

Modèles de KPI ClickUp

La réussite repose sur la capacité à devancer les indicateurs clés de performance (KPI) et, en tant que responsable, vous devez évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour votre équipe de développement logiciel.

Les modèles de développement logiciel ClickUp sont conçus pour un développement logiciel de haute qualité. Ils comprennent des sous-catégories prêtes à l'emploi et entièrement personnalisables, et permettent le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) de la gestion de projet grâce à des vues, des statuts et des champs personnalisés.

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Le modèle de KPI ClickUp facilite la mesure des KPI, que vous soyez une start-up ou une entreprise bien établie. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Restez informé de vos indicateurs clés les plus importants : tout est regroupé au même endroit pour tous vos développeurs.

Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur l'effort de votre équipe de développement en suivant la progression par rapport aux objectifs

Identifiez les tendances, suivez et mesurez la progression de vos indicateurs clés de performance (KPI) à l'aide d'un diagramme visuel

Voici comment ClickUp pour les équipes de développement logiciel simplifie la mesure des indicateurs clés de performance :

Définissez des objectifs : élaborez des objectifs mesurables et réalisables qui correspondent à vos objectifs à court et à long terme

Tableau de bord ClickUp : identifiez les indicateurs qui correspondent le mieux à vos besoins et utilisez le tableau de bord pour les suivre

Définissez des jalons : suivez vous-même les indicateurs ou utilisez des outils d'analyse automatisés pour suivre les performances en temps réel

Analysez les résultats : utilisez la vue « Diagramme de Gantt » ou la vue « Tableau » de ClickUp pour analyser les résultats et modifier les cibles si nécessaire

À lire également : Indicateurs clés de performance (KPI) pour la gestion de produit 🎯

Impact de l'assurance qualité sur les indicateurs clés de performance (KPI) du développement logiciel

L'assurance qualité doit être au cœur de la mesure des indicateurs de développement logiciel, qu'il s'agisse d'identifier les failles de sécurité ou de tester le logiciel pour détecter les bugs.

Un processus de test structuré et fiable garantit que l'équipe de développement corrige tous les bugs et problèmes avant que le client n'utilise votre produit ou logiciel.

De plus, une livraison de qualité optimale réduit le temps consacré à la refonte du code et diminue le taux de bogues ainsi que le taux de détection des défaillances. C'est pourquoi nous recommandons d'optimiser l'assurance qualité pour des processus de développement logiciel rapides et fluides.

Mesurez les indicateurs clés de performance (KPI) du développement logiciel pour maximiser vos chances de réussite pour votre projet

Le développement logiciel est un processus itératif qui nécessite un suivi et des ajustements fréquents pour garantir la réussite du projet. La définition de paramètres clés de performance (KPI) en matière de développement logiciel permet de responsabiliser chacun et garantit que les efforts de développement se concentrent sur les objectifs de l'entreprise.

Ils servent de repère aux équipes de développement logiciel, en mesurant la progression quotidienne et en aidant la direction et les responsables à mieux appréhender la situation dans son ensemble.

Intégrez le logiciel de gestion de projet ClickUp à votre processus de livraison logicielle pour mesurer la progression, suivre les indicateurs clés de performance, les ajuster si nécessaire et optimiser votre processus de développement.

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