Comment calculer le temps de cycle pour livrer les produits à temps ?

Une voiture moyenne compte environ 30 000 pièces. Même un stylo-plume apparemment simple comporte environ 25 pièces différentes. La fabrication de certaines d'entre elles peut prendre quelques minutes, tandis que d'autres prennent des jours.

Dans le secteur de la production, les entreprises utilisent plusieurs indicateurs pour planifier avec précision le cycle de production et obtenir chaque pièce juste à temps. L'un des indicateurs les plus importants est la durée du cycle.

Cet indicateur, dont on sait qu'il est issu de la production allégée, est devenu populaire dans les industries de produits et de services. Voyons pourquoi et comment vous pouvez vous en servir pour améliorer l'efficacité de votre production.

Qu'est-ce que la durée du cycle ?

La durée du cycle fait référence à la durée réelle du parcours d'un élément de travail depuis le début du processus de production jusqu'à son achèvement. Il est important de noter ici qu'il s'agit d'une mesure du temps réel basée sur les performances passées, et non sur des prévisions pour l'avenir.

Prenons quelques exemples. Si vous fabriquez des stylos, il s'agit du temps qui s'écoule entre le moment où vous mettez les pastilles de PPC dans le moule d'injection et celui où vous achevez l'assemblage d'un seul stylo.

Si vous faites du pain, c'est le moment où vous commencez à pétrir la pâte et où vous sortez le pain du four. Si vous fabriquez des t-shirts, c'est le temps qui s'écoule entre la coupe du matériau et l'emballage prêt à être expédié.

Si cela vous rappelle d'autres indicateurs liés au temps, voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet la durée du cycle par rapport au délai de production .

La durée du cycle et le cycle de vie du développement logiciel

Mais tout d'abord, définissons-le. Dans le domaine du développement de logiciels, il s'agit du temps qui s'écoule entre le moment où une équipe commence à travailler sur une fonctionnalité et celui où elle est déployée en production. Les équipes de projet utilisent la durée du cycle de différentes manières.

Projections de livraison : Prévoir le temps qu'il faudra pour achever une tâche ou une fonctionnalité

: Prévoir le temps qu'il faudra pour achever une tâche ou une fonctionnalité Planification des sprints : Planifier les fonctionnalités/tâches de manière à ce qu'elles fonctionnent bien dans le cadre du sprint

: Planifier les fonctionnalités/tâches de manière à ce qu'elles fonctionnent bien dans le cadre du sprint Amélioration continue : Incorporer des boucles de rétroaction dans le processus de développement afin d'améliorer la qualité

: Incorporer des boucles de rétroaction dans le processus de développement afin d'améliorer la qualité Les révisions : La durée du cycle aide les managers à mesurer la productivité des individus et des équipes

Durée du cycle dans la gestion de projet agile

Le développement agile de logiciels s'apparente à la production allégée, en ce sens qu'il se concentre sur l'ordonnancement juste à temps, l'optimisation des processus, l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages.

Par conséquent, dans le cadre du développement de logiciels, la durée du cycle est un indicateur clé pour le calcul du délai, l'amélioration de l'efficacité et la rapidité de livraison. Elle est importante pour l'assistance au principe de développement agile qui consiste à livrer fréquemment des logiciels en état de marche.

Cela s'applique particulièrement aux tests de logiciels, où le suivi de la durée du cycle peut jouer un rôle aggravant dans la vitesse de déploiement.

Le rôle et les avantages de la durée du cycle

Comme délai de production la durée du cycle est une mesure liée au temps et à la vitesse que les organisations utilisent à diverses fins. Voici comment il profite à votre organisation/projet dans chaque cas.

Moins la durée du cycle, meilleure est l'efficacité

La réduction de la durée du cycle a un impact direct sur l'efficacité du processus. Tout gain d'efficacité permet à l'équipe de répondre à davantage de demandes de clients ou de résoudre des problèmes plus rapidement, ce qui se traduit par un cycle de développement plus productif.

Par exemple, une équipe qui affine ses phases d'intégration du code et de test pour réduire la durée du cycle de deux semaines à une semaine peut doubler le nombre de fonctionnalités qu'elle livre dans le même délai.

Des cycles plus rapides peuvent conduire à une meilleure qualité

Les gens pensent que le travail Terminé - typiquement considéré comme de la précipitation - affecte la qualité des résultats. Or, en gestion de projet scrum le contraire peut être vrai.

Des durées de cycle plus courtes encouragent des tests et des itérations plus fréquents, ce qui permet d'obtenir des logiciels de meilleure qualité. Les boucles de rétroaction rapides réduisent la probabilité que des défauts importants atteignent la productivité.

Le calcul de la durée du cycle crée de la prévisibilité

Lorsque vous connaissez la durée d'une tâche, vous pouvez mieux la forfaiter. Vous pouvez prévoir les échéanciers de livraison avec plus de précision et gérer les attentes des parties prenantes.

Par exemple, si vous savez que la durée du cycle de livraison d'une nouvelle fonctionnalité est en moyenne de trois semaines, vous pouvez programmer les versions de manière fiable. Cette prévisibilité renforce la confiance de toutes les parties prenantes.

Les calculs de la durée du cycle favorisent l'adaptabilité

Être agile vous oblige à être réactif aux changements et à répondre à la demande des clients. Votre durée du cycle est un indicateur direct de la rapidité avec laquelle vous pouvez réagir. Grâce à l'analyse comparative du secteur, vous pouvez raisonnablement mesurer l'avantage concurrentiel de votre entreprise à l'aide des durées de cycle.

La durée du cycle est le reflet des efforts d'amélioration continue

Le suivi de votre durée du cycle favorise une culture d'amélioration continue au sein de l'équipe de développement, en l'aidant à identifier en permanence les inefficacités et les domaines à améliorer.

Par exemple, une équipe peut découvrir que la révision du code est un goulot d'étranglement et adopter la programmation en binôme pour y remédier, améliorant ainsi son processus global et réduisant la durée du cycle.

Cycles plus courts = clients satisfaits

Tous les clients sont ravis de pouvoir obtenir des résultats plus rapidement. Des durées de cycle plus courtes améliorent donc directement la satisfaction des clients.

Prenons l'exemple d'une équipe de développement de logiciels qui réduit la durée du cycle des demandes de nouvelles fonctionnalités d'un mois à deux semaines. Les clients bénéficient de mises à jour plus rapides, ce qui peut avoir un impact direct sur les résultats.

Tout ce qui précède = des équipes heureuses

La durée du cycle est un indicateur essentiel des performances individuelles et de l'équipe. Une durée du cycle efficace donne aux membres de l'équipe le sentiment d'avoir accompli quelque chose et d'être valorisés. La réunion des demandes des clients stimule le moral de l'équipe.

L'amélioration continue accélère leur courbe d'apprentissage personnelle, ce qui leur donne un sentiment de fierté dans leur travail. Dans l'ensemble, la durée du cycle est souvent un indicateur de la progression d'une équipe.

Maintenant que vous connaissez ces avantages, comment pouvez-vous en profiter ? Jetons un coup d'œil.

La durée du cycle est simplement le temps qu'il vous faut pour achever une tâche à partir du moment où vous l'avez commencée. La durée du cycle est donc une formule assez simple.

Formule de durée du cycle pour les éléments de travail individuels

Durée du cycle = Durée d'arrivée - Durée de départ

La formule ci-dessus s'applique de préférence à des éléments de travail individuels. Qu'il s'agisse de pétrir la pâte à pain ou de coder une seule fonctionnalité. Si vous avez commencé à 12h30 et terminé à 23h, votre durée du cycle pour cette tâche est de deux heures.

Formule de durée du cycle pour les lots

Toutefois, dans la plupart des cas, la durée du cycle d'une partie du processus - comme le pétrissage de la pâte ou le codage - n'est pas forcément la plus utile. Il est plus utile pour un gestionnaire de projet de connaître la durée du cycle entre le développement et le déploiement.

Cet ensemble de tâches est appelé "lot" et est mesuré en tant que durée du cycle du lot.

Durée du cycle du lot = Durée nette du cycle/Nombre d'unités produites

La durée du cycle nette est la somme des durées du cycle de toutes les tâches du lot. Elle est généralement mesurée en heures, en jours ou en semaines, en fonction de la portée et de l'ampleur des projets. Dans le secteur de la production, on l'appelle également temps de production net.

Le nombre d'unités produites correspond au décompte de tous les éléments de travail (par exemple, les fonctionnalités, les corrections de bugs, les histoires d'utilisateurs) achevés dans ce laps de temps.

Si cela semble assez simple, détrompez-vous. La durée du cycle, en particulier la durée du cycle par lots, est un ensemble de multiples pièces mobiles, chacune avec ses propres complexités. Une petite étape erronée peut fausser les calculs, créant ainsi divers défis.

Conséquences d'un mauvais calcul de la durée du cycle

Les conséquences les plus courantes d'un mauvais calcul de la durée du cycle sont les suivantes :

Des échéanciers de projet inexacts : La surestimation de la durée du cycle peut aboutir à une utilisation inefficace des ressources et à des retards de livraison, tandis que la sous-estimation entraîne des délais trop serrés, des situations de stress, l'insatisfaction de l'équipe et une baisse de la qualité.

Mauvaise allocation des ressources : Les équipes peuvent allouer trop ou trop peu de ressources sur la base de durées du cycle mal calculées, ce qui provoque des goulets d'étranglement ou laisse les ressources sous-utilisées.

Insatisfaction des clients : Les clients s'attendent à ce que les produits et les mises à jour soient livrés en temps voulu. Du point de vue du client, une durée du cycle mal calculée peut sembler louche, entraînant une perte de confiance, des critiques négatives et, en fin de compte, une perte d'entreprise.

Pertes financières : La sous-estimation de la durée du cycle peut entraîner des retards ou des dépassements de coûts. Une surestimation peut résulter en un gaspillage de ressources, des dépenses inutiles et des opportunités de marché manquées.

Expérience stressante : Toutes les parties prenantes, y compris les clients, les partenaires et les employés, peuvent être confrontées à un stress excessif résultant d'attentes irréalistes basées sur des durées de cycle mal calculées. Le risque d'épuisement professionnel est également élevé.

Cette situation peut finalement conduire à l'attrition, entraînant des dépenses supplémentaires pour l'embauche, l'intégration et la formation de nouveaux talents, sans parler de la perte de connaissances institutionnelles.

Exemples de calcul de la durée du cycle

Pour être sûr de ne pas se tromper dans le calcul des durées du cycle, il faut savoir comment le faire correctement. Voici quelques exemples de calcul de la durée du cycle à l'aide de la formule ci-dessus.

Durée du cycle de développement d'une fonctionnalité logicielle

Un développeur de logiciels consacre 3 heures à la correction d'un bug. La durée moyenne de toutes ses corrections de bogues est sa durée du cycle individuel de correction des bogues.

En tant qu'équipe, vous achevez et lancez huit fonctionnalités en un mois de 22 jours de travail. Votre durée du cycle est de :

Durée du cycle = 22 jours/8 fonctionnalités = 2,75 jours par fonctionnalité

Unité de fabrication

Une usine d'assemblage de voitures produit 300 voitures en un mois. Si le temps de production total entre le début de l'assemblage de la première voiture et l'achèvement de la 300e voiture est de 9 000 heures :

Durée du cycle = 9 000 heures/300 voitures = 30 heures par voiture

Plate-forme de commerce électronique

Une plateforme de commerce électronique traite et expédie 1000 commandes en une semaine, en travaillant 24×7$. La durée du cycle est donc de :

Durée du cycle = 7 jours x 24 heures/1000 commandes = 0,168 heure par commande, soit environ 10 minutes

Maintenant que vous savez comment calculer la durée du cycle, voici comment vous pouvez l'utiliser dans votre gestion de projet au quotidien.

Utiliser la durée du cycle pour atteindre et mesurer les objectifs et la réalisation du projet

Mesurer, enregistrer et optimiser la durée du cycle est l'un des aspects les plus transformateurs de toute gestion de projet. Comme nous l'avons vu plus haut, elle peut avoir un impact sur divers indicateurs, du moral de l'équipe au résultat net du client.

Pour vous assurer de suivre et d'améliorer les durées du cycle de manière cohérente, commencez par utiliser des outils de gestion de projet conçus à cet effet un logiciel de gestion de projet conçu à cet effet comme ClickUp. Voyons comment.

1. Mesure de la durée du cycle

Avant toute chose, mettez en place des paramètres pour mesurer la durée du cycle. Généralement, ces informations sont disponibles sur les Relevés de temps, mais la plupart des équipes de logiciels remplissent finalement les relevés de temps au petit bonheur la chance.

Pour suivre la durée du cycle avec précision, essayez de Le suivi du temps de ClickUp qui permettent à chaque membre de l'équipe de démarrer/arrêter un chronomètre ou d'entrer le temps manuellement. Les équipes peuvent suivre le temps pour chaque tâche/sous-tâche. De plus, plusieurs membres de l'équipe peuvent suivre le temps pour chaque tâche/sous-tâche Plusieurs membres de l'équipe peuvent également suivre le temps consacré à une même tâche.

suivez le temps efficacement avec ClickUp_

2. Analyser les durées du cycle

Une fois que vous avez enregistré le temps que prend chaque tâche, vous pouvez commencer à analyser les tendances. Les Tableau de bord ClickUp est un endroit idéal pour rassembler toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-169.png Tableau de bord ClickUp Sprint /%img%/

Améliorez la planification et la performance de votre équipe avec ClickUp Sprint Dashboard, y compris la vélocité du sprint, le burn up, le burn down, le délai de production, la durée du cycle, et les diagrammes de flux cumulatifs

Utilisez ces informations à partir de Le logiciel de gestion de projet agile de ClickUp pour éclairer les décisions stratégiques, telles que la réaffectation des ressources ou la modification des flux de travail, afin d'optimiser les durées du cycle et d'améliorer la qualité de l'information les produits livrables du projet et la performance.

3. Identifier les facteurs qui nuisent à la productivité

L'analyse de la durée du cycle a pour but d'identifier les facteurs qui nuisent à la productivité. Les plus courants sont les suivants.

Goulets d'étranglement

On parle de goulot d'étranglement lorsqu'une étape particulière du processus ralentit le flux de travail, ce qui entraîne des retards et augmente la durée du cycle. Il est possible d'éviter ces goulets d'étranglement en procédant comme suit

Mesurant la durée du cycle pour chaque élément de travail de votre lot

Évaluer les éléments qui prennent trop de temps

Mettre en œuvre des améliorations ciblées pour atténuer ces blocages, par exemple en réaffectant des ressources ou en rationalisant le flux de travail

Temps d'attente et retards

Supposons que vos durées de cycle individuelles s'élèvent à 20 heures ; cependant, la durée du cycle de votre lot pour le même processus est de 80 heures. Cela signifie qu'il y a un temps d'attente quelque part.

Utiliser Diagrammes de Gantt ClickUp pour voir les écarts entre la fin d'un cycle et le début du suivant dans un même lot. Comprendre les inefficacités pour mieux agir planification des ressources entre les tâches et les projets.

Surtraitement

On parle de surtraitement lorsque l'on consacre plus de travail à un produit ou à un service que ne l'exige le client ou que ne l'exige le projet. Cela peut conduire à de mauvaises gestion de projet et de temps .

La meilleure façon d'éviter un traitement excessif consiste à comparer la durée du cycle à celle d'autres projets ou à des normes sectorielles. Si vous mettez trop de temps à livrer quelque chose, examinez-en les raisons.

Si vous ne savez pas par où commencer, essayez quelques solutions modèles de gestion du temps . Appliquez-les à l'ensemble des projets afin de collecter des données pour l'analyse comparative.

4. Améliorer les processus

Sur la base de calculs et d'informations précis, améliorez vos processus afin de réduire la durée du cycle.

Automatiser les processus qui n'ont pas besoin d'être achevés manuellement. Automatisations ClickUp propose plus de 100 modèles pour les besoins de la gestion de projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Task-Creation-Automatisation.png ClickUp Automatisation /%img%/

automatisations ClickUp pour une gestion de projet plus efficace_

Simplifiez les transferts avec les tâches ClickUp, les sous-tâches et les checklists. Rédigez des histoires d'utilisateurs complètes dans les descriptions de tâches et utilisez les checklists pour les critères d'acceptation.

Simplifiez la documentation produit avec ClickUp Brain. Utilisez l'IA pour vous aider à rédiger de la documentation ou pour relire, modifier et résumer votre travail.

Livrez vos projets à temps à chaque fois avec ClickUp

Que vous soyez un architecte d'intérieur indépendant ou un gestionnaire de projet dans une grande organisation de développement de logiciels, la durée du cycle est votre principale mesure de productivité et d'efficacité.

En tant que fabricant ou fournisseur prestataire, il vous aide à comprendre la durée d'une tâche. Au minimum, vous pouvez utiliser la durée du cycle pour prévoir les échéanciers de livraison pour vos clients. Tout au plus pouvez-vous effectuer de simples calculs de rentabilité pour déterminer si votre entreprise peut se maintenir à ce rythme.

Les durées du cycle peuvent être utilisées pour optimiser des chaînes de montage complexes, répondre à des besoins de développement personnel, concevoir la bonne stratégie de tarification ou améliorer la budgétisation.

Intégrer la durée du cycle dans vos projets est une stratégie puissante pour débloquer une productivité et une efficacité accrues. Elle permet d'accélérer les délais de livraison et d'améliorer la qualité globale du produit.

ClickUp rend extraordinairement simple l'intégration des calculs de durée du cycle dans les flux de travail de vos projets. Voyez par vous-même. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

FAQ sur la durée du cycle

1. Quelle est la formule de la durée du cycle ?

La formule de la durée du cycle pour les éléments de travail individuels est la suivante :

Durée du cycle = Temps d'arrivée - Temps de départ

La durée du cycle pour les lots, c'est-à-dire les ensembles d'éléments de travail qui achèvent une tâche/une livraison, est la suivante.

Durée du cycle du lot = Durée nette du cycle/Nombre d'unités produites

2. À faire le calcul de mon cycle de période ?

Déterminez les dates de début et de fin : Déterminez la date début du projet et la date fin prévue ou réelle.

Calculer la durée : En soustrayant la date de début de la date de fin.

Si vous êtes en train de forfaiter et que vous n'avez pas de date de fin, vous pouvez estimer la durée en vous basant sur des projets antérieurs similaires.

Cycle de la période = date de fin du projet - date de début du projet

3. À faire pour calculer la durée du cycle d'une machine ?

Identifiez les points de départ et d'arrivée de l'opération à mesurer

Mesurez le temps de production total, y compris le temps de traitement réel, le temps de chargement et de déchargement, le temps d'inspection et tout temps mort entre les opérations

Comptez le nombre d'unités produites

Calculer la durée du cycle à l'aide de la formule suivante : Durée du cycle machine = Durée totale de production / Nombre total d'unités produites

Par exemple, si une machine a mis 120 minutes pour produire 60 unités, la durée du cycle de la machine sera de 120/60 = 2 minutes par unité.

Cela signifie qu'en moyenne, il faut 2 minutes à la machine pour achever un cycle d'opération, produisant une unité.