Vous êtes-vous déjà demandé comment les éléments de votre panier apparaissent automatiquement sur la page de paiement - le montant total calculé, les réductions et les bons de réduction ajoutés, et les détails de l'expédition inclus ?

À faire en sorte que votre voiture télécommandée se déplace sans effort à l'aide d'un simple joystick alimenté par une batterie ?

Le mérite en revient en grande partie aux développeurs de logiciels. 🕹️

Le développement de logiciels est le fondement du progrès technologique. Les développeurs utilisent les mathématiques, la logique et les programmes informatiques pour trouver des solutions aux problèmes quotidiens et repousser les limites de l'innovation.

Aujourd'hui, le rôle d'un développeur de logiciels est vital dans tous les secteurs d'activité, car il peut transformer des idées en systèmes fonctionnels.

À quoi ressemble une journée dans la vie d'un développeur de logiciels ?

Nous avons les réponses à ces questions. 👀

Qui est un développeur de logiciels ?

Un développeur de logiciels est un professionnel qualifié qui utilise ses connaissances en programmation et en conception informatique pour créer, concevoir, construire et maintenir des applications ou des systèmes logiciels qui aident à résoudre des problèmes ou à répondre aux besoins des utilisateurs.

Ces passionnés de technologie sont chargés de créer des programmes informatiques pour divers appareils, des bureaux aux téléphones portables, en passant par les automobiles et même les feux de signalisation. Les développeurs de logiciels procèdent également au débogage ou à la correction des logiciels et à la mise à jour des logiciels existants.

Chaque application, ordinateur et système numérisé fonctionne grâce à un logiciel. Les développeurs de logiciels travaillent au sein de des équipes d'ingénieurs en tant qu'individus dans de petites organisations, ou en tant qu'indépendants sur une grande variété de projets de ce type.

ClickUp combine le suivi des tâches, la communication, les documents et l'automatisation en une seule plateforme unifiée conçue pour les équipes de développement de logiciels afin d'améliorer la productivité et la collaboration

S'engager dans des flux de travail orientés équipe, travailler en étroite collaboration avec les concepteurs de produits et les gestionnaires de projets pour assurer l'alignement et l'achèvement des projets dans les délais impartis

Fournir des mises à jour sur les tâches, la progression et les problèmes potentiels

4. Résolution de problèmes et innovation

Analyser les problèmes techniques et proposer des solutions pour améliorer le cadre et les performances des logiciels

Explorer les nouvelles technologies, les outils et les méthodologies pour améliorer les processus de développement de logiciels et la productivité

5. Documentation et rapports

Créer de la documentation technique, telle que des journaux de code, des manuels d'utilisateur et des spécifications de système, afin de faciliter la maintenance et le développement futurs. Cela est particulièrement utile dans les cas où de nouveaux développeurs doivent intervenir pour travailler sur des applications existantes

Établir des rapports réguliers sur les tâches achevées, les jalons atteints et les défis rencontrés par les parties prenantes concernées afin de tenir tout le monde au courant

À force de jongler avec toutes ces compétences et responsabilités techniques, comment les développeurs font-ils pour organiser une journée type sans être débordés ou épuisés ?

Voici ce qu'ils font.

Une journée dans la vie d'un développeur de logiciels

Une journée typique dans la vie d'un développeur de logiciels comprend le développement d'applications, de logiciels et de systèmes à différentes étapes, ainsi que l'interaction avec des personnes d'autres équipes et fonctions pour faire le travail terminé.

Voici un aperçu de ce à quoi peut ressembler une journée de travail.

Matin

La matinée commence par l'examen rapide des tâches en suspens, la vérification des e-mails importants et le traitement des pannes du système survenues la veille.

S'il n'y a pas d'erreurs, le développeur consulte son Calendrier et classer les tâches de sa liste à faire par ordre de priorité pour la journée.

Les développeurs travaillent généralement en ' sprints mon travail consiste à créer ou à mettre à jour des applications. Il peut s'agir de coder, d'écrire des algorithmes ou de déboguer du code existant pour assurer la bonne fonction des composants logiciels. 🏃🏼

Pendant cette période, le développeur peut collaborer avec d'autres membres de l'équipe pour discuter des stratégies de mise en œuvre ou résoudre des problèmes techniques.

Les développeurs prennent de courtes pauses pour se tenir au courant de l'actualité du secteur, lire des articles techniques et s'informer sur le monde de la technologie et ses dernières avancées. Certains développeurs peuvent utiliser ce temps pour des projets personnels ou pour explorer de nouveaux langages ou outils de programmation.

Ils peuvent être amenés à participer à des réunions d'équipe ou à des réunions quotidiennes de l'équipe de développement réunions de résumé rapide pour partager les rapports de progression et les mises à jour de l'échéancier et mettre en évidence les obstacles ou les difficultés.

Après-midi

Pour un développeur de logiciels, si les matinées sont consacrées à la résolution des problèmes, les après-midi sont dédiés à l'idéation et à la créativité.

Mon travail consiste à coder, tester et affiner les solutions logicielles. Il s'agit d'écrire de nouvelles fonctions, d'effectuer des révisions de code ou d'optimiser le code existant en termes de performances et d'évolutivité.

Ensuite, ils assument des tâches telles que la mise à jour de la documentation, la réponse aux e-mails ou la participation à des sessions de formation ou à des ateliers pour se tenir au courant des nouvelles technologies ou méthodologies.

Soirée

Les développeurs ont des préférences différentes pour terminer leur journée. Certains choisissent d'achever toutes les tâches en suspens ou de se préparer pour le lendemain. D'autres préfèrent continuer à travailler sur des projets individuels ou participer à des communautés de programmation en ligne pour partager leurs connaissances ou demander de l'aide pour résoudre des problèmes difficiles.

Bien entendu, les échéanciers peuvent varier considérablement en fonction des projets, des structures d'organisation et d'équipe, et des styles de travail individuels.

Parfois, leur routine peut nécessiter une certaine flexibilité - les tâches peuvent s'étendre jusqu'au soir ou au week-end, en particulier à l'approche des jalons du projet.

Quels outils les développeurs de logiciels font-ils ?

Les développeurs utilisent divers logiciels pour programmer, tester et publier des logiciels. Cela dépend fortement de l'infrastructure informatique et de la pile technologique de leur organisation. Outils de gestion de projet sont des bouées de sauvetage pour les développeurs de logiciels. Voici une liste des plus productifs et des plus utiles outils de gestion de projet les plus productifs et les plus utiles ainsi que leurs meilleures fonctionnalités :

1. ClickUp

Utilisez ClickUp pour simplifier l'ensemble du cycle de développement grâce à un hub de travail tout-en-un qui rassemble le travail d'équipe, les outils et les connaissances transversales en un seul endroit.

Les développeurs ont besoin de collaboration, de productivité et d'agilité - ClickUp leur offre tout cela.

ClickUp est un excellent outil de gestion de projet qui aide les équipes à collaborer et à optimiser leurs tâches quotidiennes. ClickUp pour les équipes de développement de logiciels possède des fonctionnalités qui permettent aux équipes de développement de gérer facilement leurs tâches quotidiennes et leurs projets à long terme. La gestion de projet agile de ClickUp permettent aux équipes de développement de collaborer de manière transparente avec d'autres équipes pour les feuilles de route des produits, les sprints et les backlogs.

Les fonctionnalités de ClickUp

Accès aux tableaux de bord agiles

Développement accéléré grâce à desmodèles d'ingénierie Bénéficiez d'intégrations transparentes avec GitHub, GitLab et Bitbucket

Mon travail avec des outils de base de données sans code

Utilisez le modèle ClickUp Extension Chrome pour les développeurs Définissez des dates de sprint, attribuez des points et marquez les priorités pour que les membres de l'équipe restent connectés avec l'aide de ClickUp Sprints Ajoutez automatiquement les tâches inachevées à votre prochain sprint

Gérez plusieurs applications, outils et flux de travail en un seul endroit avec Formulaires ClickUp Suivez la progression de votre équipe avec diagrammes d'avancement et d'épuisement des ressources Rationalisez les tâches et les éléments organisationnels du processus de développement de logiciels en utilisant desModèles de développement logiciel ClickUp Prix ClickUp

Gratuit

Unlimited : 7 $ par mois/utilisateur

: 7 $ par mois/utilisateur Business : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ### 2. GitHub

via GitHubGitHub est une plateforme de programmation populaire qui offre un large éventail de fonctionnalités pour aider les développeurs de logiciels à créer, stocker, héberger et gérer du code. Il s'agit également d'une plateforme basée sur le cloud qui permet aux développeurs de logiciels de collaborer avec leurs pairs à travers le monde.

Les fonctionnalités de GitHub

Collaborer avec des développeurs du monde entier

Créez des flux de travail personnalisés etautomatiser les tâches répétitives avec GitHub Actions

Utiliser les pages GitHub pour créer et publier des sites web statiques sans avoir besoin d'un service d'hébergement ou d'un nom de domaine distinct

Réduire le temps d'écriture du code avec l'aide de GitHub Copilot, qui utilise l'IA et le ML pour suggérer et achever automatiquement le code

Échanger des idées avec des notes, des critiques et des mentions

Suivre l'historique des tâches, la propriété, la progression et les modifications de votre code à travers les versions

Tarifs GitHub

Particuliers/Organisations : Free

: Free Teams : 4 $ par mois et par utilisateur

: 4 $ par mois et par utilisateur Entreprise : 21 $ par mois par utilisateur

3. JIRA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-24.png JIRA /$$$img/

Via Atlassian Jira est un outil polyvalent que les développeurs de logiciels utilisent pour la gestion de projet, le suivi des bugs et des problèmes et la collaboration. Il aide les équipes à organiser, communiquer et visualiser efficacement un projet de développement logiciel.

Les fonctionnalités de JIRA

Mon travail en mode agile sur Jira

Utiliser des tableaux de bord personnalisés

Accélérer la livraison des projets

Améliorer continuellement les projets

Faciliter le travail de vos équipes

Suivez, organisez et priorisez les problèmes, les bugs, les fonctionnalités et les tâches

Prix de Jira

Individus/Organisations : Free

: Free Standard : 8,15 $ par mois et par utilisateur

: 8,15 $ par mois et par utilisateur Premium : 16 $ par mois et par utilisateur

: 16 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

En résumé, les développeurs de logiciels utilisent divers outils pour écrire, tester, construire, déboguer, profiler, contrôler les versions, documenter et déployer le code, permettant une collaboration efficace dans les projets logiciels modernes.

Perspectives de carrière et de salaire d'un ingénieur logiciel

Le développement technologique va de l'avant et évolue plus rapidement chaque jour, ce qui explique que les développeurs de logiciels soient très demandés dans tous les secteurs d'activité. Le développement de logiciels est un secteur florissant qui offre un plan de carrière avec un immense potentiel de croissance. Le Bureau des statistiques du travail projette un taux de croissance de l'emploi plus rapide que la moyenne entre 2022 et 2023 pour les développeurs de logiciels, les testeurs et les analystes de l'assurance qualité, en raison du besoin continu de nouvelles applications et de nouveaux systèmes. Le marché mondial du développement d'applications devrait atteindre 507,23 milliards de dollars en 2025.

Les développeurs de logiciels peuvent s'attendre à une rémunération compétitive en fonction de la demande d'emploi, de l'ancienneté, du rôle, de la pile technologique et de la géographie. Selon l'étude Glassdoor le salaire annuel moyen d'un développeur de logiciels aux États-Unis est de 1 12 419 $.

Le rôle d'un développeur de logiciels est difficile mais gratifiant. Vous pouvez acquérir des connaissances sur les entreprises et la technologie en travaillant avec plusieurs clients dans divers domaines.

Le développement de logiciels est un excellent choix de carrière si vous aimez résoudre des problèmes, travailler avec des ordinateurs et collaborer avec d'autres personnes pour trouver des solutions efficaces à des problèmes concrets.

Vous pouvez vous spécialiser dans des domaines tels que le développement web, le développement d'applications mobiles, la gestion de bases de données, l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage, l'apprentissage automatique, la cybersécurité et plus encore, offrant des parcours professionnels diversifiés.

À faire ?

Un diplôme en développement de logiciels est le moyen le plus simple d'entamer une carrière dans ce domaine - vous pouvez commencer par un cours de premier cycle dans une école qui propose des programmes de développement de logiciels.

Toutefois, vous devez également prendre le temps de bien comprendre les concepts standard de la technologie choisie ainsi que les pratiques et procédures de programmation.

💡Tip: Acquérir une expérience pratique en travaillant sur au moins une plateforme frontend et une plateforme backend.

Donnez un coup de fouet à votre carrière de développeur de logiciels

Le développement de logiciels est une discipline fascinante qui trouve des applications dans les champs les plus avancés, tels que la médecine, la production, l'automatisation, l'IA, les jeux, la robotique, et bien plus encore.

Si vous aimez bricoler des applications logicielles ou aspirez à construire des solutions qui s'adressent à des multitudes de personnes pour améliorer leur vie, devenir développeur de logiciels pourrait être la solution ! S'inscrire sur ClickUp et découvrez des outils formidables pour le développement de logiciels.