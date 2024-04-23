TickTick ou ClickUp : quelle est la meilleure application de gestion des tâches ?

Il est difficile de rester organisé et concentré ; trouver le bon outil de productivité peut être la clé pour sortir du chaos.

Découvrez les logiciels de gestion des tâches tels que TickTick et ClickUp, conçus pour vous aider à maîtriser votre liste à faire toujours plus longue. Ces gestionnaires de tâches numériques promettent de simplifier votre flux de travail, d'augmenter votre productivité et de mettre de l'ordre dans le chaos de votre quotidien.

Mais laquelle choisir ? Dans cet article, nous comparons en détail ClickUp et TickTick, en explorant leurs fonctionnalités et leurs tarifs, afin de déterminer quelle application est la meilleure en matière de gestion des tâches.

TickTick vs ClickUp : comparaison rapide pour choisir le bon gestionnaire de tâches

Fonctionnalité TickTick ClickUp Gestion des tâches Listes simples, priorités, listes intelligentes, tâches récurrentes Tâches avancées, sous-tâches, dépendances, automatisations, plus de 15 afficher Collaboration Partage basique ; affichage limite dans le forfait Free Collaboration en temps réel avec documents, commentaires, étiquettes, tâches liées Afficher et visualiser Calendrier et Kanban dans les forfaits payants Calendrier, tableau, diagramme de Gantt, chronologie, tableau et tableaux blancs inclus. Intégrations Limite (Slack, Gmail, Zapier) Plus de 1 000 intégrations Capacités de l'IA Aucune ClickUp Brain pour les résumés, les actions à entreprendre et les automatisations Gestion du temps Chronomètre Pomodoro, suivi des habitudes Suivi du temps, estimations, feuilles de temps, vue Charge de travail Tarifs* Gratuit ; Premium 35,99 $/an Gratuit ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Idéal pour Personnes ayant besoin de listes à faire simples Équipes et utilisateurs expérimentés ayant besoin d'une gestion des tâches flexible et évolutive

Qu'est-ce que TickTick ?

via TickTick

TickTick est une application de productivité simple conçue pour les freelances et les petites entreprises. Son interface utilisateur intuitive permet d'organiser vos tâches et de gérer plus facilement vos objectifs de travail et personnels en un seul endroit.

La fonctionnalité unique de cette application est sa capacité au suivi de plusieurs listes de tâches sur un seul écran, ce qui la rend très pratique pour les personnes qui gèrent des tâches dans divers domaines de la vie et du travail.

TickTick offre des fonctionnalités avancées telles qu'un calendrier flexible et un tableau Kanban, ce qui le rend idéal pour la gestion de projet légère.

Vous pouvez collaborer avec vos collègues ou les membres de votre famille, partager des listes, attribuer des tâches et suivre l'historique des tâches. Avec ses rappels automatiques pour les tâches ponctuelles et récurrentes et ses cinq vues de calendrier, TickTick simplifie la gestion des tâches pour les emplois du temps chargés.

Fonctionnalités de TickTick

Découvrons ensemble certaines des fonctionnalités clés de TickTick :

Entrée et gestion intelligentes des tâches

via TickTick

La création et la gestion des tâches sur TickTick sont non seulement flexibles, mais aussi intelligentes.

Oubliez le clavier : utilisez votre voix pour créer facilement des tâches en activant Siri avec TickTick sur votre iPhone. Si vous êtes utilisateur d'Android, utilisez la fonctionnalité Quick Ball pour créer des tâches depuis l'écran d'accueil, même lorsque le téléphone est verrouillé.

Vous pouvez définir des dates d'échéance, attribuer des tâches à d'autres personnes, ajouter des étiquettes et hiérarchiser les tâches à partir du widget TickTick, accessible à tous les utilisateurs de smartphones.

TickTick comprend également les dates en langage naturel (cette fonctionnalité s'appelle Smart Date Parsing). Dites « aujourd'hui » ou « demain » ou mentionnez un jour spécifique de la semaine, et l'application déterminera rapidement la date d'échéance de la tâche.

En plus de cela, l'application permet la création de balises personnalisées et dispose d'une fonctionnalité « e-mail vers tâche » pour une efficacité accrue.

2. Alertes et rappels multiples

via TickTick

Si vous réglez six alarmes pour vous réveiller (juste pour être sûr), vous apprécierez la fonctionnalité de TickTick qui permet de définir plusieurs alertes pour chaque tâche.

Ce qui distingue cette fonctionnalité, c'est son aspect personnalisé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plusieurs rappels, mais aussi d'adapter les alertes à vos préférences. Vous pouvez choisir entre des notifications push, des e-mails ou même des textes.

TickTick va encore plus loin avec des rappels basés sur l'emplacement pour les utilisateurs Android et iOS. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour méditer avant d'aller au travail, programmez des rappels qui se déclencheront dès que vous vous assiérez à votre bureau.

3. Organisation des tâches avec les listes intelligentes

via TickTick

Vous recherchez un assistant personnel pour organiser vos tâches ? Optez pour les listes intelligentes de TickTick.

Avec les listes intelligentes, vous pouvez créer des vues de tâches dynamiques basées sur des critères spécifiques tels que la priorité, la date d'échéance, les étiquettes ou la liste dans laquelle elles se trouvent. Il ne s'agit pas simplement de listes statiques : elles se mettent automatiquement à jour à mesure que les tâches répondent aux critères que vous avez définis. C'est comme de la magie pour personnaliser et actualiser votre vue des tâches.

Ces listes intelligentes personnalisées vous permettent de regrouper les tâches par emplacement, type de travail, relation ou échéances.

Achevez vos tâches par ordre de priorité (élevée, moyenne, faible ou aucune priorité) et utilisez un code de couleur pour mettre en évidence les éléments les plus importants. Recherchez facilement des tâches en les triant par heure, titre, balise, priorité ou selon vos propres filtres personnalisés.

4. Chronomètre Pomodoro pour améliorer la gestion du temps

via TickTick

TickTick intègre un chronomètre Pomodoro à votre logiciel de gestion des tâches.

Avec cet chronomètre, vous décidez combien de temps vous souhaitez travailler avant de faire une pause. Il suit la technique Pomodoro, qui consiste à diviser votre travail en intervalles, généralement de 25 minutes, entrecoupés de courtes pauses.

Vous pouvez même écouter un bruit blanc apaisant pendant que vous travaillez, mais le forfait payant offre davantage d'options. Les membres bénéficient d'un bonus : vous pouvez estimer le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche et le comparer au temps réellement passé sur cette tâche.

Tarifs TickTick

Free

Premium : 35,99 $/an

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un puissante qui offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos tâches et vos projets sans effort.

Reconnue par des entreprises telles qu'AirBnB, Netflix et Google, cette plateforme offre une solution de gestion des tâches haut de gamme avec des fonctionnalités qui augmentent la productivité et rationalisent les flux de travail.

ClickUp combine de manière transparente la gestion de projet, la collaboration sur des documents, les rappels, les calendriers et même les fonctionnalités de boîte de réception dans une plateforme puissante. Cette approche centralisée élimine le besoin de multiples applications et favorise des flux de travail plus fluides.

Sa suite de gestion de tâches conviviale facilite le multitâche et l'organisation de projets de toute taille. Elle vous aide à planifier des flux de tâches personnalisés avec des échéances afin de maximiser votre productivité. De plus, vous pouvez obtenir des rapports détaillés sur la progression de vos projets et tout organiser dans des tableaux de bord clairs. Vous pouvez également hiérarchiser les tâches à l'aide d'un système de codes couleurs, ce qui facilite l'identification des éléments de priorité.

ClickUp offre également des fonctionnalités complètes de gestion des tâches, notamment l'attribution de tâches, les sous-tâches, les dépendances, les rappels, les priorités, les balises, les commentaires, les pièces jointes, etc. Cette fonctionnalité robuste s'adresse aux équipes de toutes tailles et de tous secteurs.

Que vous soyez un entrepreneur indépendant ou une grande entreprise, ClickUp s'adapte à vos besoins.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion des tâches de plus en plus populaire qui offre une suite complète de fonctionnalités.

Personnalisez votre environnement de travail et vos tâches

Attribuez, surveillez et suivez tous les progrès de votre équipe dans un seul espace de travail grâce à la tâche ClickUp.

tâche ClickUp vous permet de personnaliser vos flux de tâches à l'aide de champs personnalisés adaptés aux besoins de votre équipe ou de votre projet. Ces champs peuvent capturer des données ou métadonnées supplémentaires sur les tâches, telles que les niveaux de priorité, les types de tâches, les services ou d'autres informations pertinentes. Cela vous aide à organiser et filtrer les tâches plus efficacement.

Vous pouvez facilement collaborer avec votre équipe en attribuant des tâches à plusieurs personnes et en créant des fils de commentaires. Personnalisez ces commentaires avec des instructions spécifiques ou du contexte pour chaque assigné. Vous pouvez même transformer les commentaires en éléments à entreprendre et gagner du temps grâce à des enregistrements d'écran partageables.

Au lieu de vous fier aux statuts de tâche par défaut (par exemple, Ouvert, Fermé), vous pouvez définir des statuts personnalisés dans ClickUp qui correspondent au flux de travail de votre équipe. En exemple, vous pouvez créer des statuts tels que « en cours », « En attente de révision », « Bloqué » ou « En attente ». Cela permet d'obtenir plus de contexte et de clarté sur l'état actuel de chaque tâche.

Naviguez rapidement dans vos projets et visualisez votre travail sous différents angles. Personnalisez les sous-tâches pour afficher les informations dont vous avez besoin au bon moment. ClickUp propose différentes vues (par exemple, tableau, liste, calendrier) pour visualiser et gérer les tâches.

Qu'il s'agisse d'un projet spécifique ou de tâches quotidiennes, cette fonctionnalité vous permet de gérer tous les types de travail avec une plus grande efficacité et une meilleure visibilité. Vous pouvez personnaliser votre environnement de travail et définir les types de tâches qui conviennent le mieux à votre équipe.

2. Accélérez vos tâches grâce aux modèles

Téléchargez ce modèle Simplifiez la gestion des tâches grâce à un cadre tout-en-un avec le modèle de gestion des tâches de ClickUp.

Vous pouvez garantir une efficacité optimale grâce à un modèle de gestion des tâches adapté à chaque membre, projet et flux de travail.

Le modèle de gestion des tâches de ClickUp est doté de fonctionnalités complètes qui permettent aux équipes de :

Structurez et classez les tâches en fonction de leur statut, de leur importance ou de la répartition des équipes.

Surveillez et affinez les flux de travail en évaluant la capacité de votre équipe et l'avancement des tâches.

Effectuez un travail en toute transparence à la planification, à la délégation et à l'exécution des tâches entre différents groupes.

3. Automatisez les tâches récurrentes avec ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour prendre en charge les tâches répétitives et banales pendant que vous vous concentrez sur les choses importantes.

ClickUp Brain dans la gestion des tâches, c'est comme avoir un génie utile pour votre travail. En quelques clics, il vous permet d'automatiser presque tout à l'aide de commandes en langage naturel, ce qui permet à votre équipe de se concentrer plus facilement sur les tâches essentielles. Grâce à cette fonctionnalité, il est très facile de définir et de suivre les objectifs de gestion de projet.

Cet outil d'IA peut rapidement résumer les notes de réunion ou les mises à jour de projet et générer des actions à mener et des informations à partir de documents et de tâches. Grâce à des en-têtes et des tableaux pré-structurés, l'IA garantit aux chefs de projet un contenu bien organisé.

Mais ce n'est pas tout.

ClickUp Brain peut également analyser les données d'un projet, améliorer la prise de décision, estimer les coûts d'un projet, optimiser l'allocation des ressources, faire une prévision des besoins en capacité, simplifier la gestion d'équipe et surveiller les risques potentiels en temps réel.

4. Optimisez vos processus grâce aux checklists de tâches

Créez des flux de travail pratiques à partir de vos listes à faire au sein d'une tâche à l'aide des checklist des tâches.

Les tâches ClickUp vous aident à créer des listes à faire simples et des étapes au sein d'une tâche. Avec une disposition simple, une interface glisser-déposer et des éléments imbriqués, les checklists transforment votre liste de tâches en flux de travail pratiques pour vous et votre équipe.

Les checklist sont parfaites pour répertorier les étapes ou les tâches qui impliquent plusieurs actions répétitives. Vous pouvez gérer vos checklist quotidiennes depuis votre ordinateur, votre appareil mobile ou votre navigateur. Elles vous permettent même d'ajouter de la mise en forme et des couleurs personnalisées pour rendre les choses plus intéressantes.

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 10 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 19 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par environnement de travail et par membre et par mois.

TickTick vs ClickUp : comparaison des fonctionnalités

Fonctionnalité TickTick ClickUp Afficher le calendrier en mode afficher Uniquement dans la version payante Oui Organisation des tâches Simple et basique ; comprend des listes intelligentes et des tâches à priorités multiples. Avancée : permet d'ajouter des tâches et des objectifs, de regrouper des tâches, d'attribuer des commentaires, de définir des notifications et de tout afficher grâce à plus de 15 vues. Collaboration Limite ; les utilisateurs gratuits n'ont pas accès aux affichages Calendrier et Kanban. Expansif : créez des documents, liez-les à des tâches et attribuez-leur les étiquettes appropriées afin que tout soit mis à jour automatiquement. Intégrations Limite ; peut se connecter à Slack et Gmail Plus de 1 000 intégrations IA Non Oui Analyses Limite Avancé Rappels Oui Oui Suivi du temps Oui Oui Service client Discuter, e-mail Discuter, e-mail, téléphone, tutoriels

TickTick et ClickUp offrent toutes deux de solides fonctionnalités de gestion des tâches, répondant aux divers besoins des individus et des équipes.

Cependant, en y regardant de plus près, leurs fonctionnalités et leurs approches diffèrent, ce qui rend l'une d'entre elles potentiellement mieux adaptée à vos besoins spécifiques. Examinons les détails et comparons leurs offres :

1. Organisation

TickTick

L'organisation des tâches dans TickTick est simple et basique. Des listes intelligentes et des options permettant de hiérarchiser les tâches offrent aux utilisateurs des moyens simples d'organiser et d'attribuer les tâches aux bonnes personnes. Vous pouvez également ajouter des dates d'échéance, créer des étiquettes personnalisées et utiliser ses modèles limite pour vous aider à démarrer.

ClickUp

D'un autre côté, ClickUp peut faire tout ce que TickTick peut faire, et plus encore. De la définition des objectifs et des tâches à leur suivi sur un tableau de bord unifié, cette plateforme va encore plus loin.

Au lieu de créer de nouvelles listes de tâches à chaque fois, vous pouvez enregistrer les tâches récurrentes sous forme de modèle et les ajouter immédiatement à votre collection pour les réutiliser ultérieurement. Utilisez sa vaste bibliothèque de modèles de gestion des tâches et de gestion de projet si vous souhaitez disposer de modèles prêts à l'emploi.

Regroupez les tâches similaires, ajoutez des commentaires, configurez des notifications, réfléchissez à de nouvelles idées sur la même plateforme et affichez-les de plus de 15 façons différentes pour suivre chaque tâche exactement comme vous le souhaitez.

2. Collaboration

TickTick

TickTick est idéal pour collaborer avec d'autres personnes. Vous pouvez partager des listes avec différents utilisateurs, que ce soit pour des projets de travail ou d'autres tâches. Ainsi, les tâches figurant dans les listes peuvent être attribuées à des membres spécifiques de l'équipe, ce qui clarifie les responsabilités.

Si TickTick vous permet de voir l'avancement des tâches, ses fonctionnalités sont limitées dans le forfait Free. En exemple, ses vues Calendrier et Kanban sont réservées aux membres premium.

Ces applications fournissent un excellent aperçu des flux de travail en cours et permettent le suivi de la progression, mais ce n'est pas quelque chose dont les utilisateurs gratuits peuvent profiter, les invitant à rechercher des alternatives à TickTick.

ClickUp

ClickUp simplifie la collaboration au sein des équipes en intégrant de manière transparente des fonctionnalités d'organisation de projets et de collaboration en temps réel dans une plateforme puissante. Grâce à la possibilité de créer des documents ClickUp riches et collaboratifs et de les lier directement aux tâches pertinentes, les équipes peuvent maintenir une base de connaissances centralisée qui fournit un contexte et une clarté à chaque étape.

L'une des fonctionnalités phares de ClickUp est son système d'étiquette intuitif pour les documents. Il permet aux équipes de trier, rechercher et parcourir facilement les informations, éliminant ainsi le désordre et le manque d'organisation qui caractérisent souvent les méthodes de documentation traditionnelles.

En attribuant des tâches, des projets et des documents avec des relations claires, ClickUp garantit que les mises à jour et les modifications sont automatiquement répercutées à tous les niveaux, ce qui permet à tout le monde de rester synchronisé et à jour.

3. Intégrations

TickTick

TickTick n'est pas aussi performant que ClickUp en matière d'intégrations. Bien que l'application soit disponible sur divers appareils (des ordinateurs de bureau aux montres connectées), elle ne peut s'intégrer qu'à une poignée de plateformes telles que Slack, Zapier et Gmail.

Cela peut poser problème pour les équipes interfonctionnelles qui utilisent quotidiennement plusieurs plateformes. Le fait de passer constamment d'une application à l'autre nuit souvent à l'efficacité et à la productivité.

ClickUp

ClickUp, quant à lui, peut se connecter à plus de 1 000 applications grâce à ClickUp Integrations! Cela en fait un choix idéal pour les équipes qui utilisent plusieurs plateformes pour terminer leur travail.

Au lieu de passer constamment d'une application à l'autre, ils peuvent regrouper leurs tâches et leurs projets dans un seul espace de travail collaboratif. Cela fluidifie leurs flux de travail, favorise une gestion efficace et améliore la productivité.

4. Tarifs

forfait TickTick ClickUp Free Ajoutez des tâches à la voix, transformez vos e-mails en tâches, analysez intelligemment les dates, recevez des alertes agaçantes, créez des listes intelligentes. Tâches illimitées, tableaux blancs, documents collaboratifs, tableaux Kanban, vue « Tout », vue « Calendrier », champs personnalisés Payant 1 forfait : Premium. Comprend toutes les fonctionnalités gratuites, plus : afficher Calendrier, abonnements à des calendriers tiers, affichage Kanban, filtres personnalisés, historique des modifications, suivi de la progression. 3 forfaits : Unlimited, Business et Entreprise Unlimited Business Enterprise Tout est gratuit, plus le suivi du temps, les invités avec permission, les intégrations illimitées, les équipes, l'afficher des formulaires, l'IA. Tout d'Unlimited, plus l'automatisation avancée, le suivi du temps avec des estimations détaillées, les relevés de temps, la gestion de la charge de travail et le partage public avancé. Tout dans l'entreprise, plus les permissions avancées, les rôles personnalisés illimités, le partage d'équipe pour les espaces, la capacité personnalisée dans la charge de travail.

TickTick

La tarification de TickTick est assez simple : vous avez le choix entre une version gratuite et un forfait payant, c'est tout. Certains pourraient trouver cela trop restrictif, d'autant plus que le forfait payant comprend les fonctionnalités les plus avancées, comme les filtres personnalisés.

Un forfait tarifaire aussi rigide pourrait dissuader les grandes marques, qui recherchent peut-être des fonctionnalités spécifiques pour assurer l'assistance à leur évolutivité.

ClickUp

D'un autre côté, les forfaits de ClickUp sont extrêmement flexibles. Ils sont abordables et offrent des avantages spéciaux personnalisés pour les équipes et les entreprises de toutes tailles. Cela donne aux clients une grande marge de manœuvre en termes d'évolutivité et d'économies.

ClickUp propose quatre niveaux : gratuit, illimité, professionnel et entreprise. Vous pouvez faire votre choix en fonction de la taille de votre entreprise et de vos besoins actuels.

TickTick vs ClickUp sur Reddit

Pour vous aider à faire un choix éclairé entre TickTick et ClickUp, nous avons décidé d'examiner ce que les utilisateurs de Reddit avaient à dire sur ces outils.

Un utilisateur a clairement exprimé son opinion sur ClickUp pour gérer toutes ses tâches quotidiennes.

J'utilise ClickUp pour ma liste de tâches personnelles et à faire en travail. Pour un usage personnel, elle permet de gérer des besoins de planification plus complexes. Au travail, je l'utilise pour le suivi de ma liste à faire [sic]... Je trouve qu'elle fonctionne bien car certaines catégories comportent des tâches récurrentes. Ainsi, si je souhaite voir uniquement ces tâches, je peux simplement afficher cette liste en particulier.

J'utilise ClickUp pour ma liste de tâches personnelles et à faire au travail.

Pour un usage personnel, elle permet de gérer des besoins de planification plus complexes.

Au travail, je l'utilise pour le suivi de ma liste à faire [sic]... Je trouve qu'elle fonctionne bien car certaines catégories comportent des tâches récurrentes. Ainsi, si je souhaite voir uniquement ces tâches, je peux simplement afficher cette liste en particulier.

D'autres ont adopté une approche plus diplomatique, expliquant leur choix en détail.

Si vous avez simplement besoin d'une liste de tâches rapide et simple et d'une application mobile fiable, optez pour TickTick. Je suis passé de ces deux applications à Clickup parce que j'avais besoin de plus de fonctionnalités de gestion de projet. Oui, Clickup est assez lent en comparaison, mais des fonctionnalités telles que le suivi du temps sur les tâches, les champs personnalisés et une catégorisation plus granulaire des tâches sont indispensables pour une gestion complète [sic].

Si vous avez simplement besoin d'une liste de tâches rapide et simple et d'une application mobile fiable, optez pour TickTick.

Je suis passé de ces deux applications à ClickUp parce que j'avais besoin de plus de fonctionnalités de gestion de projet. Oui, ClickUp est assez lent en comparaison, mais des fonctionnalités telles que le suivi du temps sur les tâches, les champs personnalisés et une catégorisation plus granulaire des tâches sont indispensables pour une gestion complète [sic].

Quel logiciel de gestion des tâches est le meilleur ?

Il est temps de désigner le gagnant. 🏆

Dans le duel entre ClickUp et TickTick, ClickUp remporte la victoire.

Si TickTick excelle dans la gestion des tâches, il peine à répondre aux besoins croissants des équipes modernes et des utilisateurs individuels. Son interface simple a ses limites, surtout par rapport aux nouveaux outils qui offrent plus de flexibilité, de fonctionnalités et de fonctionnalités.

TickTick présente des lacunes en matière d'automatisation des flux de travail, de collaboration, d'intégration et de tarification.

Mais ClickUp ? Non seulement il comble ces lacunes, mais il va encore plus loin. C'est l'un des logiciels de gestion de projet les plus personnalisables à l'heure actuelle et il s'adaptera parfaitement à vous et à votre équipe.

Vous avez besoin de plus de preuves ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et découvrez ses fonctionnalités par vous-même.