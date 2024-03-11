Café, code et gestion de crise : Une journée dans la vie d'un directeur de la technologie (CTO)

Les directeurs de la technologie (CTO) ou les technologues en chef sont comme des ponts pliants. 🌉

Ils vous aident à combler le fossé entre la technologie et la stratégie de l'entreprise. Commandant à la fois les prouesses techniques et l'acuité stratégique, les CTO sont très demandés dans toute entreprise moderne qui souhaite tirer le meilleur parti de son équipe technique ou être prête à faire face à une crise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

À quel genre de véhicules ces "ponts" font-ils face chaque jour ? Et comment font-ils pour savoir s'il est temps de plier bagage ou d'aller de l'avant ?

Si vous souhaitez explorer ce rôle, nous avons les réponses. Restez avec nous pour découvrir une journée dans la vie d'un directeur de la technologie (CTO). Nous en apprendrons également plus sur :

Rôles et responsabilités d'un CTO

Les paramètres des compétences attendues

Stratégies pour se préparer à la position

Qui sont les directeurs de la technologie ?

Les CTO sont un mélange de sagesse exécutive et d'expertise technologique. Ils possèdent la capacité unique de d'évaluer les décisions techniques à travers l'objectif de la croissance des entreprises et des objets stratégiques plus larges au sein de la direction de l'entreprise.

Cette perspective critique confère souvent au CTO une influence significative au sein de la direction générale de l'organisation. Particulièrement en les startups technologiques les CTO peuvent assumer un rôle équivalent à celui du directeur général (CEO). Un CTO de startup peut également gérer la conformité technologique en l'absence d'un responsable juridique à temps plein.

D'un point de vue pratique, un CTO prend des étapes exploitables pour aligner les complexités techniques d'un projet sur les réalités commerciales de l'entreprise. Il élabore des politiques et des procédures efficaces pour toutes les stratégies numériques.

Un directeur des technologies compétent possède des compétences techniques et de leadership complètes - le tableau ci-dessous présente certaines de ses principales qualités :

Compétences techniques | Compétences en gestion
Intelligence artificielle (IA) | Planification stratégique
Apprentissage automatique | Budgétisation
Cloud computing | DevOps

Aperçu des responsabilités du directeur technique au sein d'une entreprise

Les tâches d'un CTO varient considérablement, en fonction de son implication dans le développement de produits, la recherche et le développement (R&D) et le développement global de l'entreprise. 📈

Pour commencer, la plupart des directeurs techniques s'investissent fortement dans la planification stratégique. Ils recherchent de nouvelles technologies et exploitent les solutions nouvelles et existantes pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Parmi les responsabilités typiques qui accompagnent le travail d'un CTO, on peut citer :

Superviser les solutions technologiques de l'entreprise

Collaborer avec les cadres supérieurs sur la budgétisation et la gestion des ressources humainesla résolution des problèmes Veiller à ce que l'infrastructure de sécurité réponde aux exigences actuelles en matière de sécuritéCertifications ISO Gérer le développement et la supervision de la technologie pour les clients

Suivi des problèmes techniques internes

Aider les équipes d'ingénierie à collaborer avec l'équipe produit ou l'équipe marketing

Surveiller les concurrents et les attentes du marché

En ce qui concerne les relations avec les clients, le CTO est responsable en dernier ressort de la réception et de l'exploitation des réactions directes du marché, aux côtés de l'équipe technique. Commentaires des clients les aide à hiérarchiser les problèmes qui nécessitent une attention immédiate et à approuver les améliorations à apporter aux produits ou aux prototypes.

Astuce: Les directeurs techniques peuvent avoir à traiter avec des clients difficiles de temps en temps, en particulier dans les startups. C'est la raison pour laquelle les professionnels fermés aiment suivre de près les études d'utilisateurs et comprendre à l'avance les points de douleur de leurs clients. L'une des meilleures façons de le faire est d'utiliser le Modèle d'études utilisateurs ClickUp . Il permet de regrouper les utilisateurs en fonction de leur type et de leur âge, de l'aspect du logiciel qu'ils utilisent et d'autres catégories pertinentes.

À quoi ressemble une journée typique d'un bon CTO ?

La vie d'un directeur technique est un acte constant d'équilibre entre la corde raide de l'innovation et les étapes régulières de l'innovation l'efficacité opérationnelle . Voici à quoi ressemble leur journée, du matin au soir:

Matin

Avant de se préparer pour leur journée, la plupart des directeurs techniques alimentent leur cerveau avec un petit-déjeuner élaboré. 🥞

Comme il s'agit d'un rôle aux enjeux importants, la journée d'un CTO commence par une évaluation minutieuse de toutes les perturbations survenues au cours de la nuit. Par exemple : les murs de sécurité se sont-ils effondrés ? les systèmes ont-ils été mis hors d'état de nuire ? les équipes sont-elles confrontées à des obstacles inattendus ?

Le directeur technique évalue la situation et formule des stratégies pour faire face aux menaces immédiates

Avant de se rendre en réunion, les directeurs techniques dressent une liste des tâches à accomplir et organisent tout le travail qu'ils doivent achever avant la fin de la journée. Pour ce faire, il est facile d'utiliser l'outilModèle de travail à faire de ClickUp Les réunions matinales sont généralement organisées avec les membres de la direction, tels que :

Cofondateur
Le propriétaire du produit
Directeur des investisseurs
Directeur de la productivité
Directeur commercial

La collaboration est à l'honneur lors de ces réunions matinales . Les discussions tournent autour des nouvelles initiatives technologiques et des stratégies d'innovation. Le CTO doit souvent collaborer avec le Chief Marketing Officer (CMO) ou le chef de produit pour concevoir.. les feuilles de route des produits optimisées pour les derniers apports technologiques

Les discussions tournent autour des nouvelles initiatives technologiques et des stratégies d'innovation. Le CTO doit souvent collaborer avec le Chief Marketing Officer (CMO) ou le chef de produit pour concevoir les feuilles de route des produits optimisées pour les derniers apports technologiques.
À la fin de la première partie de la journée, la plupart des Teams organisent une réunion agile avec leur équipe pour discuter des anciens et des nouveaux livrables

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une matinée bien remplie ! C'est la raison pour laquelle les directeurs techniques intelligents tirent parti de l'expérience des des outils logiciels de gestion de projet professionnels comme ClickUp pour des tâches telles que la planification des journées et des réunions. 😏

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-211-1400x583.png La fonctionnalité de réunions de ClickUp Image du tableau de bord /$$$img/

Prenez des notes, suivez l'agenda et définissez des éléments d'action pour votre équipe en utilisant la fonctionnalité de réunion de ClickUp

Midi

La mi-journée d'un CTO est généralement consacrée au déjeuner et aux activités de forfait.

Le directeur technique se réunit avec son équipe de planification pour disséquer les technologies émergentes telles que les technologies de l'informationles logiciels d'automatisation des tâches et les outils IA, et analyser les tendances

Avant l'après-midi, les CTO examinent les contrats et les accords de niveau de service, en veillant à ce que les investissements technologiques soient étanches et produisent une valeur maximale

À la mi-journée, les CTO assimilent les paramètres de la veille en termes de ce qui a été forfaitaire ou de nouveaux objectifs

Si l'entreprise est confrontée à une situation d'urgence, le directeur de la technologie définit les points à aborder lors de la prochaine réunion du Tableau

Après-midi

L'après-midi, de nombreux directeurs techniques se consacrent au travail de gestion de projet et de programme lié à la technologie.

Ils évaluent les délais, répartissent les ressources d'ingénierie en fonction des contraintes budgétaires et réfléchissent à des décisions stratégiques pour les équipes individuelles

C'est le moment idéal pour évaluer la vulnérabilité de l'infrastructure et réfléchir à des solutionsles stratégies d'atténuation des risques en matière de cybersécurité Tout ce qui n'a pas été abordé lors des réunions de midi est discuté dans l'après-midi. C'est également le moment pour les CTO de prendre des nouvelles des employés et de voir s'ils ont besoin d'informations supplémentairesinstructions ou d'une formation supplémentaire La recherche fait également partie de l'après-midi d'un CTO moyen. Il peut vouloir identifier le type de technologie que les concurrents utilisent et faire un pas en avant avant de reculer. Il peut vouloir identifier le type de technologie utilisé par ses concurrents et agir avant de se replierModèle d'analyse concurrentielle ClickUp peut être d'une grande aide ici



Soirée

À la tombée du rideau, les CTO passent en revue les performances de la journée et vérifient si des ajustements sont nécessaires dans certains domaines.

Les directeurs techniques peuvent souvent rencontrer les PDG de leur réseau d'assistance autour d'une tasse de café. Mais le plus souvent, ces réunions ne sont pas très productives, principalement parce que ces deux rôles sont assumés par des personnalités très différentes qui ne peuvent discuter que le temps d'un café 😉

Ce n'est pas toujours le cas, mais les managers d'embauche peuvent demander aux CTO de mener des entretiens rapides pour l'équipe technique avant de partir

Avant la fin de la journée, les directeurs techniques avisés prennent également le temps de s'éloigner de l'écran et de se consacrer à leurs propres soins ou à d'autres activités de rajeunissement

Aperçu des différentes tâches d'un directeur technique

Bien que nous ayons analysé les tâches quotidiennes générales, les dépendances spécifiques d'un directeur technique peuvent varier de manière significative en fonction de la situation de l'entreprise objectifs et buts actuels de l'entreprise . De l'onglet sur tous les protocoles de logiciels à l'élaboration de stratégies avec le chef de projet, ils gèrent plusieurs rôles simultanément. 🤹

Voici quatre rôles qu'un CTO peut assumer:

1. Superviseur de l'infrastructure

Ce CTO supervise divers aspects de l'infrastructure cloud de l'entreprise, les mesures de sécurité des données, le travail de maintenance et les opérations du réseau. Il lance de temps à autre une enquête interne pour identifier les vulnérabilités de l'organisation en matière de données - ce qui est obligatoire si l'entreprise souffre de failles de sécurité.

La gestion des coûts d'infrastructure et l'optimisation des dépenses sont également des éléments essentiels du rôle d'un directeur technique. Les CTO visent à minimiser les dépenses en examinant les services et les outils que l'entreprise utilise actuellement et en prospectant des solutions alternatives si nécessaire.

2. Les leaders technologiques examinent la stratégie technologique d'une entreprise

Les directeurs techniques se concentrent sur la création d'une stratégie technologique solide. Il s'agit notamment de former une feuille de route à long terme pour l'infrastructure technologique de l'entreprise qui s'aligne sur les objectifs globaux de l'entreprise.

Cet aspect du travail consiste principalement à :

Élaborer des forfaits stratégiques pour la recherche, le développement technologique, l'adoption et l'application

La réalisation de tests techniques pertinents

L'établissement de normes et de lignes directrices technologiques afin de garantir l'uniformité des systèmes

Favoriser la collaboration entre les départements interfonctionnels

Conseil: Si vous élaborez une feuille de route informatique détaillée, envisagez d'utiliser l'outil de gestion de l'information du site Web de la Commission européenne Modèle de feuille de route informatique ClickUp . Il vous aide à établir un échéancier clair pour les produits à livrer et à tirer parti des outils de collaboration intégrés pour travailler avec d'autres services.

3. Collaborateur à la stratégie d'entreprise et aux documents de connaissance

Les CTO favorisent une culture de partage des connaissances en organisant des ateliers mensuels, qui servent de forums pour les discussions en amont (FE) et en aval (BE).

Ces sessions se révèlent être une plateforme d'échange d'idées imaginatives et de mise à jour sur les tendances numériques et les industries.

Les CTO peuvent également travailler à la rédaction de documents de connaissance, tels que les forfaits d'amélioration continue et Cadres de gouvernance de l'IA .

4. Responsable de l'acquisition des talents et de l'évaluation des performances

En tant que responsables de l'acquisition des talents et de l'évaluation des performances dans les entreprises à forte croissance, les CTO gèrent les salaires et.. l'évaluation des performances pour les professionnels de la technologie au sein des équipes à distance et sur site.

Les CTO expérimentés offrent leur aide dans les domaines suivants :

Attirer et intégrer des experts en technologie

Mener des entretiens avec les équipes

Fournir un mentorat aux équipes technologiques

Rectifier les lacunes en matière de compétences grâce à des stratégies de formation et de développement ciblées

Template to try: The Modèle de matrice de formation ClickUp pour évaluer l'ensemble des paramètres et identifier les possibilités d'apprentissage pour les équipes techniques.

Étant donné que ce rôle de cadre supérieur exige une expertise technique et des compétences en matière de gestion de l'information, il est important de savoir comment devenir directeur technique de solides compétences en matière de leadership vous trouverez ici de bonnes barrières à l'entrée. La plupart des rôles de CTO exigent plus de 15 ans d'expérience dans le champ technologique et sont généralement ouverts aux professionnels ayant une expérience de leadership, tels que les directeurs informatiques ou les développeurs Java seniors. Vous devez généralement vous soumettre à un processus d'embauche strict, achevé par des tests et des entretiens.

La description d'un poste de CTO standard comprend les attributs clés suivants:

Une solide formation universitaire en informatique, en ingénierie ou dans un champ pertinent

Une passion pour l'apprentissage continu et le suivi des dernières tendances technologiques par le biais de certifications et de cours de développement professionnel

La capacité de diriger et d'inspirer les équipes tech avec des compétences exceptionnelles en matière de communication et de relations interpersonnelles, en assurant une collaboration efficace avec diverses parties prenantes

Une compréhension approfondie des concepts émergents tels que l'intelligence artificielle,les cadres de gestion des risques de cybersécuritéet la conduite du changement

Les organisations peuvent parfois rechercher des candidats qui se distinguent davantage sur le plan académique, en donnant la priorité à une maîtrise en informatique ou en gestion de la technologie.

6 stratégies pour aider les directeurs de la technologie (et les futurs directeurs de la technologie !) à se surpasser chaque jour

Si vous aspirez à devenir directeur de la technologie, ne vous laissez pas intimider par la charge de travail ou les exigences en matière d'expérience. Préparez un forfait à long terme dès les premières étapes de votre carrière et travaillez dans ce sens.

Une grande faveur que vous pouvez vous faire est d'améliorer vos compétences multitâches et votre esprit critique - ce sont les compétences de base qui aident les CTO à mieux gagner leur vie que leurs collègues professionnels de l'informatique.

Pour développer vos compétences de base et alléger votre charge de travail, commencez à utiliser comprehensive outils de gestion de projet comme ClickUp Suite de gestion de projet assiste la documentation, l'automatisation et bien d'autres fonctionnalités dont les CTO peuvent tirer parti !

Essayez de mettre en œuvre ces six stratégies triées sur le volet en utilisant ClickUp pour vous assurer d'avoir toujours une étape d'avance dans votre carrière ! 🧑‍💻

1. Maîtriser l'art de la gestion du temps

Comment faire pour rester productif tout en naviguant entre les e-mails, les appels et les réunions ? En maîtrisant la planification et la gestion du temps !

Avec le Affichage du Calendrier ClickUp avec le calendrier ClickUp, vous pouvez vous assurer que votre liste à faire reste bien organisée et visuellement attrayante. Planifiez des blocs dédiés à vos tâches principales, en allouant du temps pour les réunions agiles et de saut, les interactions entre pairs et les engagements de l'équipe de direction. La fonctionnalité de glisser-déposer du Calendrier vous aide à garder votre journée flexible et à la reprogrammer sans effort.

Utilisation La gestion du temps de ClickUp de gestion du temps de ClickUp suivre du temps sur différentes plateformes et intégrer de manière transparente les relevés de temps dans les flux de travail des projets.

Vous avez du mal à respecter les délais dans le cadre des projets informatiques de votre équipe ? Au lieu d'organiser des réunions quotidiennes avec les employés, tirez parti de l'outil Estimations ClickUp pour créer des estimations de durée pour chaque tâche de votre flux de travail. Paramètres des dates et des heures pouvant faire l'objet d'un suivi et recevez une notification lorsque des tâches sont en retard.

Envisagez d'appliquer des Modèles informatiques à vos flux de travail pour gagner du temps sur les tâches quotidiennes telles que les rapports d'incidents et le suivi des bugs.

Les Modèle d'agenda quotidien ClickUp est une autre ressource inestimable pour la maintenance de vos tâches quotidiennes internes et en contact avec la clientèle. Ce modèle polyvalent vous permet de :

Classer les tâches dans des sections distinctes telles que Personnel, Travail ou Objectifs

Classer les tâches par ordre de priorité en fonction de leur importance et de leur urgence

Visualiser les lancements de production à l'aide de graphiques et de diagrammes

2. Organiser les tâches de l'équipe de manière proactive

Nous connaissons tous les célèbres paroles de l'oncle Ben à l'égard de Peter Parker : Les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités.

Mais n'importe quel directeur technique dirait : Les plus grands rôles impliquent de plus grandes responsabilités.

Heureusement, le Suite de l'équipe ClickUp Software est conçu pour aider les directeurs techniques à faire face à toutes leurs responsabilités de travail à partir d'une seule plateforme, grâce à des fonctionnalités de :

Planification et suivi des sprints

Suivi des bugs et des problèmes

Création de checklists pour le plan de mise en production

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-503.png Image du tableau de bord des tâches ClickUp /$$$img/

Organisez votre projet selon la hiérarchie unique de ClickUp, puis personnalisez la façon dont vous visualisez votre travail avec plus de 15 affichages

Organisez les flux de travail de l'équipe avec Tâches ClickUp et d'ajouter des dépendances pour des actions interconnectées. L'interface visuelle de la plateforme vous aide à paramétrer des tâches pour des feuilles de route entières en quelques clics.

Vous pouvez également faire le premier pas vers la centralisation de toute la documentation à l'aide de la fonction Documents ClickUp . Cette fonctionnalité vous permet de créer une documentation technique parfaitement structurée, telle que des guides utilisateurs, des livres blancs, des manuels de produits et des rapports d'infrastructure. Utilisez la mise en forme de texte riche pour ajouter des tableaux, des puces, des listes et des bannières et partagez instantanément les textes avec les membres de l'équipe.

Vous souhaitez accélérer les mises en production ? Grâce à collaboration en direct , vous pouvez travailler sur des accords et des procédures opérationnelles standard avec les membres de l'équipe senior en temps réel. De plus, avec ClickUp IA grâce à ClickUp AI, également appelé ClickUp Brain, votre équipe a accès à des invites spécifiques à votre secteur d'activité qui lui permettent de générer des documents plus rapidement que jamais !

Vous pouvez également utiliser l'outil IA pour faire du brainstorming, générer des e-mails clients, créer des briefs de produits, construire.. feuilles de route technologiques et résumer des textes longs. 🤩

/$$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif Exemple de document sur les exigences du produit ClickUp AI /$$img/

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage grâce à ClickUp

Bonus: ClickUp s'intègre aux outils Git, permettant aux équipes de gérer toutes les tâches de développement à partir d'une seule plateforme.

3. Automatiser dans la mesure du possible

L'automatisation des tâches répétitives permet non seulement de libérer un temps précieux pour vous et votre équipe, mais aussi de rationaliser le flux de travail global. Le champ d'application de l'automatisation s'étend au-delà des tâches d'assurance qualité (AQ) dans le secteur informatique. Les activités administratives quotidiennes peuvent également bénéficier de manière significative de l'automatisation des processus d'automatisation . Automatisations ClickUp peut s'avérer particulièrement utile pour automatiser sans effort les tâches de routine. Cette fonctionnalité propose plus de 100 Automatisations qui peuvent être personnalisées en fonction d'un évènement ou d'une date. Cette approche permet à chacun de se concentrer sur les priorités essentielles sans être accaparé par des tâches banales.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-12.gif Image du tableau de bord de l'Automatisation ClickUp /$$img/

Paramétrer des automatisations personnalisées dans ClickUp pour les tâches répétitives

4. Créer une liste hebdomadaire de priorités et en assurer le suivi

S'il est crucial de maîtriser l'art du multitâche, il est essentiel de trouver un équilibre entre les tâches qui alimentent la stratégie de l'entreprise et celles de nature plus tactique.

Pour résoudre ce conflit, créez chaque semaine une liste de priorités de haut niveau avec Priorités ClickUp . Affinez-la quotidiennement pour un alignement optimal à l'aide de quatre étiquettes à code couleur :

Faible Normal Élevée Urgent

vous voulez suivre les priorités de vos projets à partir d'une seule plateforme ?

Automatisation du suivi des projets avec l'aide d'agile Tableaux de bord ClickUp . Vous pouvez personnaliser les KPI, les indicateurs et les statuts que vous souhaitez suivre et.. mettre en place des cartes pour les surveiller en temps réel. Ce n'est pas tout : vous pouvez même vérifier vos priorités, vos sprints et vos dates d'échéance depuis votre tableau de bord personnalisé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-427-1400x916.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Obtenez des aperçus de haut niveau de votre travail avec des tableaux de bord entièrement personnalisables dans ClickUp

5. Déléguez des tâches chaque fois que c'est possible

Gérer efficacement les responsabilités tactiques et stratégiques d'un CTO peut s'avérer écrasant. Évitez de tout faire par vous-même - il vaut mieux déléguer des tâches aux membres de l'équipe. Il suffit de leur fournir des conseils et de l'assistance lorsque c'est nécessaire, et vous verrez que cela vous facilitera la tâche.

Cette approche vous permet, en tant que dirigeant, de canaliser vos efforts vers des initiatives stratégiques plus exigeantes au fur et à mesure que votre entreprise se développe

ClickUp dispose d'un grand nombre d'outils de collaboration pour l'assistance aux tâches déléguées Afficher le chat pour obtenir des éclaircissements instantanément. Vous pouvez également mentionner les membres de l'équipe ou assigner des éléments d'action par le biais de commentaires pour communiquer les mises à jour.

6. Allouer du temps à l'auto-réflexion et à l'amélioration des compétences

**Le rôle complexe d'un CTO exige une réflexion stratégique et un perfectionnement constant

Que vous soyez directeur technique ou que vous souhaitiez le devenir, prévoyez dans votre Calendrier des réunions et du temps libre pour le travail, en vous accordant le luxe de vous éloigner des projets et de réfléchir à votre développement personnel ou professionnel. L'idée est de prendre le temps de.. :

Revoir vos compétences matérielles et immatérielles

Acquérir de l'expertise dans les nouvelles technologies

Étudier les certifications pour acquérir des compétences dans des domaines en vogue (comme l'internet des objets ou l'architecture des réseaux)

Les CTO peuvent facilement définir des cibles réalistes et suivies pour eux-mêmes ou les membres de leur équipe en utilisant les outils suivants Objectifs ClickUp . Il peut s'agir de cibles de travail mesurables ou d'objectifs personnels de perfectionnement.

Commencez votre journée en tant que directeur de la technologie avec ClickUp

Le rôle d'un directeur de la technologie est à la fois exigeant et gratifiant. Il s'agit de façonner l'avenir et de faire travailler la technologie et les entreprises. Si vous êtes attiré par le frisson de l'innovation et le défi de l'équilibre stratégique, la vie d'un CTO vous attend. Mais préparez-vous : les lumières de l'étape ne pardonnent pas et le public s'attend à un chef-d'œuvre !

Laissez ClickUp être votre trousse à outils de CTO avec son interface intuitive, ses outils de gestion et ses fonctionnalités collaboratives pour vous assurer de gagner à chaque défi. S'inscrire gratuitement et partez à la conquête de vos responsabilités professionnelles et personnelles ! ❤️