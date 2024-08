10 meilleurs outils de scraping web en 2024

Vous êtes-vous déjà demandé comment les entreprises collectent de grandes quantités de données pour réaliser des études de marché, surveiller les prix, analyser les sentiments et générer des prospects ?

La réponse est le "web scraping". Les outils de web scraping extraient des données des canaux numériques et les transforment en informations faciles à lire, que vous pouvez analyser et manipuler. Les entreprises dépendent de ces informations pour cibler les prospects et les clients avec des messages pertinents.

Mais le "web scraping" n'est pas toujours facile. Les sites web emploient de plus en plus de mesures anti-scraping sophistiquées pour bloquer l'extraction de données. C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil adapté.

note : Veillez à respecter les bonnes pratiques et à vous conformer à toutes les lois locales régissant l'utilisation des données. Utilisez le web scraping pour les bonnes raisons et faites de l'internet un endroit moins pollué pour nous tous.**_

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils de web scraping, chacun avec ses forces et ses faiblesses, afin que vous trouviez celui qui répond le mieux à vos besoins. 🚀

Que faut-il rechercher dans un outil de Web Scraping ?

Les meilleurs outils de web scraping doivent pouvoir s'adapter à un paysage numérique en constante évolution. Mais avant d'aborder la liste des 10 meilleurs, voici quelques fonctionnalités clés à rechercher :

Facilité d'utilisation

No-code ou scraping visuel : Les outils qui offrent des interfaces intuitives pour pointer et cliquer sur votre chemin vers les données extraites sont mieux adaptés aux débutants et aux utilisateurs non techniques

: Les outils qui offrent des interfaces intuitives pour pointer et cliquer sur votre chemin vers les données extraites sont mieux adaptés aux débutants et aux utilisateurs non techniques Peu de code : Les utilisateurs avancés, quant à eux, préféreront les cadres qui permettent une installation flexible du scraper web et offrent une personnalisation de l'API du scraper par le biais du codage

Polyvalence

Statique ou dynamique : L'outil doit être capable de gérer les sites Web construits avec JavaScript ou AJAX, où le contenu se charge de manière dynamique

: L'outil doit être capable de gérer les sites Web construits avec JavaScript ou AJAX, où le contenu se charge de manière dynamique Extraction de la structure des données : Il doit être capable d'extraire des données dans un format Excel structuré comme le CSV, ou simplement du HTML brut

Évolutivité et performances

Services cloud : Les outils de scraping de données basés sur le cloud offrent une infrastructure et une évolutivité robustes pour les projets à grande échelle

: Les outils de scraping de données basés sur le cloud offrent une infrastructure et une évolutivité robustes pour les projets à grande échelle Multi-threading ou concurrence : L'outil doit être capable de gratter plusieurs pages simultanément pour une acquisition plus rapide des données

Traitement et stockage des données

L'extraction des données correctes ne représente que la moitié de la bataille. Les outils qui offrent des fonctionnalités de nettoyage, de transformation et de structuration des données sont inestimables

Les plateformes qui proposent un stockage cloud vous permettent de stocker en ligne toutes les données issues de vos outils de web scraping. Cela vous permet d'accéder aux données à distance et de réduire les coûts de stockage des données

Autres considérations

rotation d'IP et assistance proxy : Pour éviter le blocage des sites web, utilisez des outils qui offrent une rotation des adresses IP

: Pour éviter le blocage des sites web, utilisez des outils qui offrent une rotation des adresses IP Navigateurs sans fil : Il s'agit de navigateurs web sans interface graphique qui permettent d'émuler et d'automatiser les interactions avec les pages web

: Il s'agit de navigateurs web sans interface graphique qui permettent d'émuler et d'automatiser les interactions avec les pages web Intégration de l'apprentissage machine et de l'IA : Outils qui intègrent l'IA peuvent automatiquement identifier des points de données et affiner les stratégies de scraping

: Outils qui intègrent l'IA peuvent automatiquement identifier des points de données et affiner les stratégies de scraping Assistance : Une excellente assistance client est cruciale lors de l'onboarding, de la formation des utilisateurs et de la maintenance continue

: Une excellente assistance client est cruciale lors de l'onboarding, de la formation des utilisateurs et de la maintenance continue Intégration de bases de données : Les outils qui proposent des intégrations via des API aident les data scientists à visualiser et à construire des modèles de données avec leurs bases de données

Au-delà de ces fonctions de base, des fonctionnalités supplémentaires telles que l'accès aux API, les capacités de planification, la visualisation des données et les intégrations avec d'autres plateformes peuvent contribuer à rationaliser votre flux de travail.

Les 10 meilleurs outils de Web Scraping à utiliser en 2024

Maintenant que nous avons couvert les exigences de table stakes dans un outil de web scraping, regardons les 10 meilleurs outils de web scraping de 2024.

1. Import.io

via Import.io Un manque d'expertise en matière de code n'est pas un problème avec cet outil. L'interface pointer-cliquer d'Import.io vous permet d'extraire rapidement les données dont vous avez besoin. Il suffit de lui dire ce que vous voulez (prix des produits, poignées de médias sociaux, etc.), et il extrait les informations dans un format soigné et structuré.

Import.io, l'un des meilleurs outils de scraper web, s'intègre de manière transparente aux outils de business intelligence les plus répandus, plateformes d'analyse marketing et les systèmes de gestion de la relation client. Vos données récupérées sont ainsi facilement accessibles partout où elles sont nécessaires.

À Import.io fait plus que simplement extraire des données. Il peut suivre la progression de votre scraping, surveiller les taux de réussite et programmer des rafraîchissements automatiques des données.

Les meilleures fonctionnalités d'Import.io

Identifiez et capturez des informations à l'aide d'une fonction conviviale de type pointer-cliquer, sans avoir besoin d'écrire un code complexe

Intégrez les plateformes d'analyse et les applications d'entreprise les plus courantes grâce à son API

Exportez vos données dans différents formats, notamment CSV, JSON et XML, pour une analyse plus approfondie dans vos outils préférés

Planifiez les extractions de données via un simple appel API pour maintenir vos données constamment à jour grâce à des flux de travail automatisés

Limites d'Import.io :

Import.io excelle dans le traitement des données structurées, mais les sites web très dynamiques ou complexes qui utilisent AJAX ou JavaScript peuvent nécessiter des techniques de scraping plus avancées

Les modèles de tarification basés sur le volume de données et les fonctionnalités peuvent devenir coûteux pour les entreprises ayant des besoins importants en matière de données

Prix d'Import.io

Débutant : 399 $/mois

: 399 $/mois Standard : 599 $/mois

: 599 $/mois Avancé : 1099 $/mois

: 1099 $/mois Personnalisé : Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

Capterra : Pas assez de commentaires

2. Mozenda

via Mozenda Mozenda est un outil de web scraping populaire qui permet d'extraire facilement et rapidement des données, même complexes, à partir de sites web. Il offre une interface conviviale, un large intervalle de fonctionnalités et de puissantes capacités de scraping.

Il vous permet de développer des capacités de scraping localement, puis d'exécuter les processus de scraping dans le cloud. Cette architecture permet une mise à l'échelle à la demande et des intégrations avec vos applications d'analyse et d'entreprise.

Mozenda meilleures fonctionnalités

Remplissez des formulaires web et soumettez des requêtes automatiquement en utilisant des entrées statiques ou dynamiques avec la fonctionnalité d'automatisation web

Utiliser des fonctionnalités supplémentaires permettant la récupération d'images, le suivi du temps, la gestion des tâches, la diffusion de données, le pré-remplissage des champs de données, l'extraction de données et les mises à jour en temps réel

Récupérer des données à partir de dispositions de pages web complexes, de listes et de catégories imbriquées

Limites de Mozenda

Les fonctionnalités de l'essai gratuit sont limitées

Prix de Mozenda

Essai gratuit

Standard : Prix personnalisé

: Prix personnalisé Entreprise : Prix personnalisé

: Prix personnalisé Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

3. ScrapeHero

via ScrapeHero Ce scraper web abordable peut extraire des données de sites web, créer des API et analyser des données, ce qui en fait une bonne option pour les entreprises de toutes tailles.

ScrapeHero peut également gérer des sites JavaScript complexes, des codes CAPTCHA et même des listes noires d'adresses IP grâce à son logiciel et à l'utilisation de proxys.

ScrapeHero est particulièrement utile pour les projets sensibles au temps et à l'analyse. Les données scrappées qu'il recueille comprennent des marques mondiales dans de nombreux secteurs et des millions d'emplacements de PoI (Point d'intérêt).

Les meilleures fonctionnalités de ScrapeHero

Intégrer des données provenant de sites Web qui ne font pas d'API et d'API à évaluation limitée ou à données limitées avec des API en temps réel personnalisées

Analyser les données recueillies à l'aide de web scrapers avec une IA personnalisée grâce à des solutions d'apprentissage automatique (ML) et de traitement du langage naturel (NLP)

Maintenir la qualité et la cohérence des données à l'aide de méthodes d'assurance qualité manuelles et automatisées qui font appel à l'IA et au ML

Scraper des sites web dynamiques et des pages web complexes basées sur JavaScript et AJAX sans être bloqué par des CAPTCHA et des listes noires d'adresses IP

Limites de ScrapeHero

Il n'existe pas de version gratuite

Seul le forfait Enterprise dispose de ressources d'assistance dédiées

Prix de ScrapeHero

Sur - Demande : 550$+/par site web par rafraîchissement

- : 550$+/par site web par rafraîchissement Business : 199$+/par mois par site web

: 199$+/par mois par site web Enterprise Basic : 1500+ $/mois

: 1500+ $/mois Enterprise Premium : 8000$+/mois

G2 : 4.7/5 (50+ commentaires)

: 4.7/5 (50+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

4. Robots Web

via Robots du web Web Robots propose des services de scraping web entièrement gérés. L'outil crée, exécute et maintient des robots qui parcourent le web et récupèrent des données pour vos besoins.

Les projets ayant des exigences uniques en matière de web scraping bénéficieront de l'environnement de développement intégré (IDE) proposé dans le cadre de la plateforme SaaS de Web Robots. La plateforme assiste JavaScript et jQuery afin que vous puissiez créer vos robots.

En outre, une extension de navigateur gratuite pour Chrome et Edge permet d'extraire des données directement dans des fichiers Excel ou CSV. Bien qu'il s'agisse d'un outil gratuit, il nécessite une opération manuelle sur la page souhaitée. Cette option est idéale pour les tâches de base comme le suivi des prix ou la recherche universitaire.

Les meilleures fonctionnalités de Web Robots

Analysez les données collectées grâce à l'intégration du service de web scraping avec vos bases de données

Les limites de Web Robots

Seuls les navigateurs Chrome et Edge sont assistés

Prix de Web Robots

Extraction unique : 399 $/source

: 399 $/source Périodique Données Extraction : 99 $/mois/source

: 99 $/mois/source Entreprise Forfait : Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

5. Extracteur de contenu web

via Extracteur de contenu Web Grâce à son option d'achat unique, cet outil est idéal pour les entreprises ayant des besoins limités en matière de scraping de données. Web Content Extractor propose également plusieurs niveaux de forfaits proxy abordables pour ceux dont les besoins en matière de scraping pourraient déclencher une liste noire d'adresses IP ou une limite de fréquence.

Ce logiciel de web scraping convivial permet aux utilisateurs d'extraire des données de n'importe quel site web sans avoir à écrire une seule ligne de code.

les meilleures fonctionnalités de #### Web Content Extractor

Utilisation de forfaits de proxy abordables et basés sur l'utilisation

Exportation des données dans les fichiers CSV, texte, HTML, XML, JSON, SQL, MySQL et Excel

Récupérez les données de plusieurs sites Web sans déclencher de mesures anti-scraping, grâce à la rotation automatique du proxy, qui fait pivoter votre adresse IP pour chaque requête

Profitez d'une extraction de données rapide et efficace grâce au crawler web multithread

Profitez d'une installation facile grâce à un assistant convivial qui vous guide

Limites de Web Content Extractor

Convient uniquement pour les travaux simples d'extraction de données

Prix de Web Content Extractor

Essai gratuit

Achat unique : $70

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

6. Apify

via Apify Vous recherchez une solution de scraping de données et d'automatisation de bout en bout ? Apify est une plateforme complète pour le scraping web, la collecte de données web et l'automatisation. Elle vous permet de construire des crawlers web évolutifs, de les déployer et de surveiller leurs tâches de scraping.

Vous avez le code de votre robot d'exploration ? Apify vous permet de le déployer en tant qu'" acteur ", une micro-application sans serveur facile à exécuter, à partager et à intégrer.

Vous pouvez même stocker vos données extraites sur le cloud pour les rendre accessibles de n'importe où grâce à Apify Storage.

Les meilleures fonctionnalités d'Apify

Évitez d'être bloqué lors du scraping de sites web avec la gestion de proxy à partir d'un pool de centres de données et de proxys résidentiels

Entraînez vos grands modèles linguistiques (LLM) avec du contenu textuel extrait à l'aide d'outils de raclage de sites Web

Utilisez plus de 1 600 outils de scraping prédéfinis pour des projets de scraping Web ou d'automatisation disponibles sur l'Apify Store

Assistance au développement avec la bibliothèque de scraping web open-source d'Apify appelée Crawlee, ou avec le SDK Python d'Apify

Limites d'Apify

Le déploiement peut être un peu difficile pour les utilisateurs qui n'ont pas de compétences techniques

Prix d'Apify

**Free

Débutant : 49 $/mois

: 49 $/mois Échelle : 499 $/mois

: 499 $/mois Business : 999 $/mois

: 999 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (100+ commentaires)

: 4.8/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (100+ commentaires)

7. Les pros du scraping

via Scraping Pros Présent sur le marché du web scraping depuis plus de 15 ans, Scraping Pros propose des services robustes de data scraping et de data cleansing. Une fois le processus de scraping terminé, le service de nettoyage peut post-traiter les données, transformant les données web brutes en informations utilisables.

Scraping Pros accorde la priorité à la sécurité et à la conformité des données. Il sécurise activement vos données et maintient la conformité légale tout au long de vos opérations.

Les utilisateurs bénéficient d'une qualité de données constante, d'une grande précision, d'une livraison dans les délais et d'une garantie de performance, comme indiqué dans les accords de niveau de service de l'outil.

Les meilleures fonctionnalités de Scraping Pro

Assurez-vous de la qualité des scrappeurs web grâce à une personnalisation illimitée et à des échantillons de données gratuits

Évolution transparente de vos opérations de web scraping au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise

Gérer votre projet avec un gestionnaire de compte dédié

Limites de Scraping Pros

Les forfaits de niveau inférieur n'offrent qu'une assistance pour les types de fichiers CSV et JSON

Les prix peuvent devenir élevés pour des fonctionnalités supplémentaires

Prix de Scraping Pros

Essentiel : A partir de 450$/mois

: A partir de 450$/mois Pro : A partir de 1000$/mois

: A partir de 1000$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

8. Priceva

via Prix Les outils de data scraping de Priceva sont spécialisés dans le suivi des prix des concurrents. Son IA suit les concurrents sur les principales places de marché, fournissant des informations en temps réel pour votre l'optimisation de votre site web besoins.

L'outil vous permet de gérer les sites web de vos clients en paramétrant des alertes personnalisées, en analysant les données en toute simplicité et en optimisant les prix à partir d'un tableau de bord intuitif tout-en-un. Vous êtes ainsi assuré de respecter la politique de prix minimum annoncé (MAP).

Les meilleures fonctionnalités de Priceva

Surveillez les prix à l'aide des services de surveillance des prix de Priceva

Utilisez l'outil de refonte automatique des prix pour définir des paramètres définis par l'utilisateur

Collectez des données supplémentaires, telles que les promotions, les stocks et les frais d'expédition

Affichez les données que vous recherchez en un coup d'œil, grâce à un tableau de bord personnalisable

Limites de Priceva

Mon travail se limite à la surveillance des prix. À ne fait pas d'autres services de web scraping

Il ne fait pas d'analyse des canaux de distribution, de prévisions ou de forfaits

Prix de Priceva

Débutant : Free

: Free Business : 99$/mois

: 99$/mois Pro : 199$/mois

: 199$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

NA

9. NetNut

via NetNut NetNut est un fournisseur prestataire qui propose des outils de scraping pour les SERP et les sites de médias sociaux. Il s'approvisionne en IP directement auprès des FAI du monde entier, éliminant ainsi les principaux goulets d'étranglement dans le traitement des tâches à grande échelle. Vous pouvez utiliser la rotation d'IP et changer de serveur automatiquement pour éviter le blacklistage basé sur l'IP ou l'emplacement.

Cela vous aide à gérer plusieurs activités de scraping, à accéder à des données pertinentes en termes d'emplacement et à garantir l'anonymat pour vos tâches de scraping web.

NetNut meilleures fonctionnalités

Choisissez le meilleur forfait parmi un large intervalle d'options pour différentes catégories de services

Tirez parti d'un intervalle étendu d'adresses IP et de serveurs dans le monde entier

Utilisez l'API de scraping SERP et les outils de scraping de médias sociaux avec un scraping de données en direct et à la demande

Limites de NetNut

Pas d'assistance SOCKS5 pour le paramètre d'emplacement virtuel

Les utilisateurs ont rapporté un manque d'intégration et de formation

Prix de NetNut

Débutant: 300$/mois (forfait 20GB)

300$/mois (forfait 20GB) Avancé: 600 $/mois (forfait de 50 Go)

600 $/mois (forfait de 50 Go) Production : 800 $/mois (forfait de 100 Go)

: 800 $/mois (forfait de 100 Go) Semi - Pro : 1625$/mois (forfait 250GB)

- : 1625$/mois (forfait 250GB) Professionnel : 2500 $/mois (forfait de 500 Go)

: 2500 $/mois (forfait de 500 Go) Master : 4000$/mois (forfait de 1To)

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

10. Bright Data

via Données lumineuses Bright Data propose des proxys, des services de données web et un intervalle d'IP résidentielles provenant de réseaux P2P. Des IP provenant directement de FAI du monde entier sont également disponibles pour offrir une plus grande fiabilité.

L'outil propose également aux utilisateurs des paramètres pré-remplis dans les cas suivants le mappage du site et le déblocage du site ont déjà été Terminés. Cela permet de réduire considérablement les coûts de collecte des données.

Les meilleures fonctionnalités de Bright Data

Connectez vos cadres d'automatisation tels que Puppeteer, Playwright ou Selenium au navigateur de décapage de Bright Data pour un déblocage automatisé des sites Web

Créez des scrapeurs Web sur l'infrastructure de proxy de déblocage de Bright Data à l'aide de l'IDE Web Scraper

Limites de Bright Data

Les utilisateurs non techniques signalent une légère courbe d'apprentissage

L'une des plateformes de scraping web les plus chères

Prix de Bright Data

Payez au fur et à mesure

Micro – Package : 10 $/mois

– : 10 $/mois Croissance : 500$/mois

: 500$/mois Business : 1000$/mois

: 1000$/mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (150+ commentaires)

: 4.6/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (50+ commentaires)

Gérer les données Web avec ClickUp

Les outils de scraping web excellent dans l'extraction de données à partir de sites web, les plates-formes de gestion de projet comme ClickUp offrent une approche plus robuste et plus intelligente de la gestion des données. ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités alimentées par l'IA, telles que la création de tâches, les modèles de données et les capacités de visualisation des données. Combinées, ces fonctionnalités vous aident à organiser et à utiliser efficacement vos données extraites.

La gestion des données peut être incroyablement complexe et prendre beaucoup de temps. Mais avec un système de gestion des données bien structuré un forfait de projet bien structuré grâce à ClickUp, peu importe que vous créiez un nouveau centre de données pour stocker des données ou que vous agrandissiez un centre existant, votre tâche devient plus facile.

Construisez une structure et assurez l'alignement du début à l'achvé avec le plan de projet de centre de données de ClickUp

Le modèle Modèle de plan de projet de centre de modèles ClickUp fournit un cadre structuré pour s'assurer que toutes les tâches sont comptabilisées, que tous les fournisseurs prestataires sont alignés sur les échéanciers et les objets, et que votre projet de données se déroule dans les délais et dans les limites de votre budget.

Ce modèle comprend des statuts personnalisés, des champs personnalisés, des affichages personnalisés et divers éléments d'information gestion de projet des fonctionnalités pour aider les équipes des centres d'hébergement à suivre la progression et à gérer les complexités d'un projet de migration de données.

Il offre également des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les e-mails.

Simplifiez l'extraction d'informations exploitables à partir des données en utilisant le modèle de conclusions d'analyse de données de ClickUp

Modèle de conclusions de l'analyse des données de ClickUp vous permet de capturer, d'organiser et d'analyser efficacement des informations provenant de diverses sources. Grâce à ce modèle, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur le comportement et les préférences des clients et prendre des décisions plus éclairées.

Le modèle permet d'assurer l'exactitude des données, d'identifier les tendances et les valeurs aberrantes, de reconnaître les modèles et les corrélations, et de mettre les données en forme de manière visuelle et attrayante.

Découvrez des informations exploitables à partir de vos données grâce au modèle de rapport d'analyse de données de ClickUp

Que vous exécutiez des analyses pour la prise de décision ou que vous fassiez des prévisions sur les équipes commerciales, Modèle de rapport d'analyse de données de ClickUp vous aidera à faire votre travail rapidement et efficacement.

Le modèle comprend également des fonctionnalités de gestion de projet, telles que l'enregistrement d'écran, la modification collaborative, l'automatisation et l'IA, pour renforcer davantage votre processus d'analyse.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des flux de travail à l'aide d'une vaste bibliothèque de modèles

Intégrez ClickUp à vos outils de scraping pour déclencher automatiquement des flux de travail et des tâches de scraping

Gérer et suivre les tâches de scraping à l'aide deLa vue Tableur de ClickUp* Construire des bases de données de contenu à l'aide de modèles

Limites de ClickUp

Légère courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités et de personnalisations

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

: gratuit Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Révéler la puissance des outils de Web Scraping

Que vous soyez une entreprise faisant des études de marché, un chercheur analysant les tendances ou un développeur créant des applications basées sur les données, les outils de web scraping vous aident à débloquer des informations cachées pour prendre des décisions éclairées, améliorer les stratégies de marketing et favoriser l'orientation client au sein de votre organisation.

La suite de produits ClickUp vous aide à maximiser le potentiel de l'outil de web scraping que vous avez choisi, pour le plus grand bonheur de vos équipes et de vos clients. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !