10 alternatives à Circleback IA pour les équipes et les réunions en 2025

Si vous avez passé plus de temps en appels Zoom qu'en pause déjeuner ces derniers temps, vous avez probablement déjà essayé Circleback IA, le collègue discret qui prend des notes pendant les réunions, rédige des résumés et assure le suivi des éléments à traiter.

C'est un outil pratique, mais qui peut rapidement devenir coûteux. Si vos réunions sont rapides ou chaotiques, les notes risquent de ne pas être pertinentes. De plus, il manque les fonctionnalités avancées de personnalisation et de collaboration d'équipe dont ont besoin de nombreuses équipes GTM.

Si vous avez dépassé les capacités de son installation de base, nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Circleback AI, des outils de prise de notes de réunion basés sur l'IA qui comprennent réellement comment les équipes modernes se réunissent, partagent et exécutent leurs tâches.

Des transcriptions plus intelligentes aux intégrations transparentes, ces outils apportent clarté et contrôle à votre calendrier, sans vous faire douter de vos souvenirs de réunion.

Que rechercher dans une alternative à Circleback IA ?

Selon Forbes, environ 55 millions de réunions ont lieu chaque jour, dont la moitié sont une perte de temps.

Un outil de transcription peut vous aider à gagner du temps et à mettre en œuvre les enseignements tirés des réunions grâce à des notes et des suggestions précises, afin que vous puissiez être réellement productif après la réunion.

Si Circleback IA ne vous convient pas, consultez les qualités suivantes pour vous aider à choisir une alternative :

Capture précise des réunions : capturez des transcriptions en temps réel avec le libellé des intervenants, même lors de discussions confuses ou rapides. Recherchez des fonctionnalités telles que la réduction du bruit, l'horodatage et l'assistance pour différents accents afin que vos notes restent claires

Assistance IA intelligente : extrayez les éléments d'action, analysez les sentiments et automatisez les suivis des réunions précédentes. Vous gagnerez des points supplémentaires si le : extrayez les éléments d'action, analysez les sentiments et automatisez les suivis des réunions précédentes. Vous gagnerez des points supplémentaires si le logiciel de reconnaissance vocale s'améliore en apprenant les habitudes de votre équipe au fil du temps

Intégration multi-plateforme : synchronisez avec Zoom, Google Meet, Slack, Notion et les CRM pour rationaliser les flux de travail. Le meilleur outil de prise de notes devrait envoyer automatiquement les notes à votre pile technologique existante

Options de résumé personnalisées : ajustez le ton, la longueur et la mise en forme des résumés (liste à puces ou récit complet) afin que chacun puisse accéder aux transcriptions des réunions de la manière qui lui convient le mieux

Modèles : utilisez utilisez des modèles de notes de réunion pour les appels commerciaux, les comptes rendus, les rétrospectives, etc. Les modèles réduisent le travail manuel et garantissent la cohérence des résultats de votre équipe

Fonctionnalités favorisant la collaboration : collaborez sur les notes de réunion grâce à des tableaux de bord partagés, l'étiquetage des équipes et des résumés modifiables pour que tout le monde reste aligné et responsable

Sécurité de niveau entreprise : protégez vos données grâce à un chiffrement de bout en bout, un stockage cloud sécurisé, un accès basé sur les rôles et la conformité à des normes telles que SOC 2, GDPR ou HIPAA

Exportations prêtes à l'emploi : exportez des notes de réunion soignées dans plusieurs formats, notamment PDF, Markdown ou directement vers votre gestionnaire de tâches, afin que les informations puissent être rapidement mises en action

🧠 Anecdote : Whisper d'OpenAI, un système de reconnaissance vocale alimenté par l'IA, peut parfois halluciner et inventer des phrases entières. Imaginez cela dans les notes de vos réunions ! Si votre outil ne peut pas gérer les discussions rapides, les chevauchements de locuteurs ou les variations d'accent, il risque de créer des éléments d'action fictifs, ou pire, d'en oublier certains essentiels.

Les alternatives à Circleback IA en un coup d'œil

Voici les cas d'utilisation et les fonctionnalités clés de chaque outil de prise de notes IA pour réunions que nous examinons dans cet article :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Toutes les tailles d'équipe Prise de notes, résumés de réunion, enregistrement, documents collaboratifs, modèles et automatisation des tâches grâce à l'IA Free Forever ; Unlimited : forfaits payants à partir de 7 $ Fireflies. ai Santé, sociétés de capital-risque Transcriptions automatisées, analyse des sentiments, filtres intelligents, résumés IA Free Forever ; forfaits payants à partir de 18 $ Sembly IA Entreprises de taille moyenne à grande Chat IA, points forts, étiquetage intelligent, génération de propositions Personnel : gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 15 $ Fathom Entreprises de taille moyenne Résumés en direct, synchronisation CRM, exportations en temps réel, multilingue Free Forever ; forfaits payants à partir de 19 $ tl;dv Équipes internationales Transcriptions multilingues, détection des concurrents/phrases Free Forever ; forfaits payants à partir de 29 $ Application Fellow Petites et moyennes entreprises Agendas de réunion IA, transcriptions contextuelles, éléments d'action Free Forever ; forfaits payants à partir de 19 $ MeetGeek IA Entreprises Enregistrements simultanés, intégration du numéroteur, suivis automatisés Basic : gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 19 $ Tactiq Petites entreprises, entrepreneurs individuels Personnalisation des flux de travail, résumés ChatGPT, suivis Free Forever ; forfaits payants à partir de 12 $ Rev Recherche, médias, juridique Extraction de faits clés, sous-titres multilingues, transcription humaine/IA Free Forever ; forfaits payants à partir de 14,99 $ Grain Grandes entreprises informatiques Listes de lecture, guides étape par étape, analyse des tendances Free Forever ; forfaits payants à partir de 19 $/mois/utilisateur

Les meilleures alternatives à Circleback IA

Maintenant que vous savez à quoi ressemble une alternative idéale à Circleback IA, passons en revue les fonctionnalités des meilleures options.

1. ClickUp (Idéal pour les notes de réunion et l'automatisation des tâches basées sur l'IA)

Suivez chaque minute de vos réunions et générez des résumés exploitables avec ClickUp AI Notetaker

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, qui comprend un outil de prise de notes IA intégré et un calendrier intégré qui facilite l'organisation des réunions, la capture d'idées et la transformation des discussions en actions.

En tant qu'alternative robuste à Circleback AI, ClickUp va bien au-delà de la transcription passive et de la prise de notes.

Elle écoute activement, comprend et transforme vos réunions en résultats structurés que votre équipe peut réellement utiliser. Que vous soyez une équipe commerciale, un fondateur ou un responsable GTM jonglant entre plusieurs appels, la plateforme garantit que chaque moment critique est capturé, traité et stocké sans rien manquer.

Capturez des transcriptions précises de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Commencez à rationaliser vos réunions à l'aide du preneur de notes ClickUp AI, qui se connecte automatiquement à vos appels Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.

Il enregistre les réunions pendant une heure maximum et les diffuse en temps réel, avec des transcriptions consultables et le libellé des intervenants. Ainsi, même lors de discussions animées, vous savez clairement qui a dit quoi et quand. Ces transcriptions sont ensuite stockées dans des documents ClickUp privés, étiquetés avec le nom et la date de la réunion, ce qui les rend faciles à trouver et à consulter.

Générez des résumés de réunion avec ClickUp Brain

Une fois votre transcription en place, ClickUp Brain prend le relais. Cet assistant IA pour les notes de réunion analyse votre discussion et identifie instantanément les éléments d'action, puis vous aide à les transformer en tâches ClickUp exploitables, avec des dates d'échéance et des assignés.

Plus besoin de parcourir des notes interminables : demandez simplement à Brain et obtenez un résumé clair et concis de votre réunion, sur lequel votre équipe pourra s'appuyer pour agir. Vous saurez en quelques secondes si un client a mentionné une demande de fonctionnalité ou si un collègue a promis une livraison.

Collaborez sur les agendas et les notes de réunion avec ClickUp Docs

Pour faciliter la collaboration continue, ClickUp Docs permet à votre équipe de modifier en temps réel les agendas et les comptes rendus de réunion. Vous pouvez ajouter des commentaires, des étiquettes et attribuer des suivis directement dans le document.

Disponible dans tous les environnements de travail, vous pouvez mettre en forme vos notes pour les organiser visuellement, puis, lorsque vous êtes prêt, transformer n'importe quel élément en tâche, avec des échéances, des assignés et des priorités. C'est un moyen simple de passer d'une « simple idée » à un résultat concret en quelques secondes.

De plus, ClickUp dispose d'agents Autopilot qui peuvent être configurés pour envoyer les résumés des réunions aux bons canaux de discussion, aider les membres de l'équipe à trouver des réponses à partir des transcriptions des réunions, et bien plus encore.

Automatisez facilement les tâches fastidieuses avec les agents Autopilot de ClickUp

Besoin d'une documentation visuelle ? Utilisez les clips ClickUp pour enregistrer vos réunions ou partager de courtes vidéos pour des mises à jour asynchrones. Ces clips peuvent être intégrés dans des tâches, des documents et des discussions pour fournir un contexte supplémentaire, ce qui facilite la révision ou l'intégration ultérieure d'autres personnes.

Outre toutes ces fonctionnalités, les modèles de prise de notes de ClickUp peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et d'efforts lorsqu'il s'agit d'aider les équipes à augmenter leur productivité.

Obtenez un modèle gratuit Organisez facilement les transcriptions de vos réunions grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp, par exemple, vous aide à rédiger les agendas des réunions et à organiser les participants, les notes et les étapes suivantes, afin que vous ne manquiez jamais les détails importants.

Il facilite également le suivi en vous permettant de convertir directement les comptes rendus de réunion en tâches.

De plus, pour les entretiens individuels indispensables, vous pouvez essayer le modèle ClickUp Employee & Manager 1:1.

Obtenez un modèle gratuit Suivez les discussions entre employés et managers grâce au modèle ClickUp Employee & Manager 1:1

Ce modèle vous aide à aligner les objectifs, à suivre les discussions et à donner un retour d'information qui conduit à une réelle amélioration. Vous pouvez planifier des sessions récurrentes, suivre la progression et vous assurer que chaque réunion donne des résultats.

Avec une transcription avancée, des résumés intelligents, une collaboration fluide, une intégration étroite des tâches et des modèles prêts à l'emploi et intégrables, ClickUp fait passer Circleback AI pour un simple brouillon.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues un peu intimidantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp est très intuitif et flexible. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité d'étiquetage, qui nous aide vraiment à organiser tous nos projets par unité commerciale, puis à établir des rapports sur le temps passé et les ressources allouées à chaque unité. L'équipe a très facilement pris en main l'outil lors de sa mise en place, et nous l'utilisons tous les jours. Désormais, tout est regroupé au même endroit : toutes nos tâches et toutes nos notes. Il est très facile de transformer les éléments d'action d'une réunion en tâches, ce qui était auparavant un véritable casse-tête. Auparavant, nous utilisions EasyProjects, qui avait une fonction de recherche horrible, qui ne permettait jamais de trouver ce dont on avait besoin, et qui était beaucoup trop compliqué. Nous apprécions également la fonctionnalité de calendrier, que nous devions auparavant gérer séparément sur Sharepoint. Désormais, tout ce dont nous avons besoin est regroupé au même endroit !

ClickUp est très intuitif et flexible. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité d'étiquetage, qui nous aide vraiment à organiser tous nos projets par unité commerciale, puis à établir des rapports sur le temps passé et les ressources allouées à chaque unité. L'équipe a très facilement pris en main l'outil lors de sa mise en place, et nous l'utilisons tous les jours. Désormais, tout est regroupé au même endroit : toutes nos tâches et toutes nos notes. Il est très facile de transformer les points d'action d'une réunion en tâches, ce qui était auparavant un véritable casse-tête. Auparavant, nous utilisions EasyProjects, qui avait une fonction de recherche horrible, qui ne permettait jamais de trouver ce dont on avait besoin, et qui était beaucoup trop compliqué. Nous apprécions également la fonctionnalité de calendrier, que nous devions auparavant gérer séparément sur Sharepoint. Désormais, tout ce dont nous avons besoin est regroupé au même endroit !

💡 Conseil de pro : Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires après chaque réunion afin de comprendre l'opinion de votre équipe sur la pertinence de la réunion et ce qui aurait pu être fait pour la rendre plus efficace

2. Fireflies. ai (Idéal pour analyser les sentiments lors des réunions en ligne)

Alors que Circleback IA se limite souvent à des transcriptions basiques, Fireflies. ai offre des informations intelligentes et une collaboration qui vont bien au-delà des notes de réunion IA.

Au-delà du suivi des informations issues des réunions, ce logiciel de gestion des réunions se distingue par sa fonctionnalité d'analyse des sentiments, qui vous montre exactement ce que les participants ont ressenti pendant la discussion.

Fireflies. ai aide également les entreprises du secteur de la santé à automatiser les notes cliniques et à enregistrer les informations sur les patients. Vous pouvez stocker des informations médicales sensibles et maintenir la conformité avec une sécurité de niveau entreprise.

Fireflies. ai meilleures fonctionnalités

Enregistrez automatiquement les réunions dans votre CRM avec les éléments d'action et les notes joints

Recherchez des transcriptions par intervenant, sujet ou sentiment à l'aide de filtres intelligents

Transformez les discussions vocales en tâches, tickets et suivis dans l'ensemble de vos technologies existantes

Résumez instantanément les longs appels grâce à des comptes rendus de réunion et des listes à puces générés par l'IA

Limites de Fireflies.ai

L'outil de transcription peut être coûteux pour les petites entreprises et les start-ups

Tarifs Fireflies.ai

Free Forever

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Business : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 680 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies.ai ?

Un avis G2 dit :

Dans certaines réunions Teams (selon les permissions ou l'installation de la réunion), la connexion du bot peut être retardée ou nécessiter une invitation manuelle. Ce n'est pas un gros problème, mais il faut en tenir compte. Dans un environnement bruyant, Fireflies reste excellent pour capter les discussions, mais il arrive parfois qu'il interprète mal ce qui a été dit et que vous deviez modifier manuellement les notes de réunion, ce qui est très facile à faire à l'aide de leur plateforme en ligne. Ce serait formidable s'il pouvait résumer et enregistrer les réunions téléphoniques, mais cette fonctionnalité n'est pas disponible pour le moment.

Dans certaines réunions Teams (selon les permissions ou l'installation de la réunion), la connexion du bot peut être retardée ou nécessiter une invitation manuelle. Ce n'est pas un gros problème, mais il faut en tenir compte. Dans un environnement bruyant, Fireflies reste excellent pour capter les discussions, mais il arrive parfois qu'il interprète mal ce qui a été dit et que vous deviez modifier manuellement les notes de réunion, ce qui est très facile à faire à l'aide de leur plateforme en ligne. Ce serait formidable s'il pouvait résumer et enregistrer les réunions téléphoniques, mais cette fonctionnalité n'est pas disponible pour le moment.

📮 ClickUp Insight : Le blues du lundi ? Il s'avère que le lundi est le maillon faible de la productivité hebdomadaire (sans jeu de mots), 35 % des travailleurs le considérant comme leur journée la moins productive. Ce ralentissement peut être attribué au temps et à l'énergie consacrés à la recherche des mises à jour et des priorités hebdomadaires le lundi matin. Une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, peut vous aider. Par exemple, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, peut vous « mettre à jour » sur toutes les mises à jour et priorités critiques en quelques secondes. Et tout ce dont vous avez besoin pour travailler, y compris les applications intégrées, est consultable grâce à la recherche connectée de ClickUp. Avec la gestion des connaissances de ClickUp, créer un point de référence partagé pour votre organisation est un jeu d'enfant ! 💁

3. Sembly IA (Idéal pour générer automatiquement des propositions à partir de réunions)

Grâce à l'identification des locuteurs en temps réel et au suivi des mots-clés, Sembly IA vous aide à surmonter les limites de transcription de Circleback IA. Cette plateforme transforme vos réunions en un référentiel consultable, ce qui en fait une alternative solide.

Vous pouvez également générer des propositions en fonction des discussions, et vos équipes peuvent étiqueter des moments spécifiques et attribuer des tâches directement sur Sembly IA. De plus, le chat IA intégré peut répondre à des questions sur votre réunion et tirer des enseignements de plusieurs réunions simultanément, vous guidant ainsi pour faire votre meilleur travail.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Détectez et étiquetez automatiquement les intervenants pour des transcriptions organisées

Utilisez Semblian 2.0, le bot d'intelligence artificielle de l'outil, pour générer des éléments d'action, des décisions et des points forts

Recherchez dans les transcriptions de réunions à l'aide de mots-clés, de filtres ou des noms des intervenants

Exportez les notes et les résumés de réunion vers des outils tels que Notion, Slack ou Trello pour faciliter le transfert et poursuivre la collaboration entre les différentes plateformes

Limites de Sembly IA

Le prix augmente lorsque vous agrandissez votre équipe

Tarifs de Sembly IA

Personnel : Gratuit pour toujours

Professionnel : 15 $/mois

Équipe : 29 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly IA

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les clients réels à propos de Sembly IA ?

Un avis G2 dit :

J'adore le chat IA. Vous pouvez traiter les notes de réunion en donnant des invites, des instructions à l'IA Chat. C'était en fait beaucoup plus rapide et mieux qu'un humain. Je déteste le dire. 🙂

J'adore le chat IA. Vous pouvez traiter les notes de réunion en donnant des invites, des instructions à l'IA Chat. C'était en fait beaucoup plus rapide et mieux qu'un humain. Je déteste le dire. 🙂

🧠 Anecdote : La plus grande participation à une conférence virtuelle pour les entreprises en une semaine a été de 21 261 personnes au Home Service Super Summit et CONQUER® (États-Unis). Cela a même été inscrit au Guinness World Record !

4. Fathom (Idéal pour le marquage en temps réel des points importants pendant les réunions)

via Fathom

Ne souhaiteriez-vous pas pouvoir marquer les parties importantes d'une réunion pendant qu'elle se déroule, plutôt que de vous précipiter après coup ? Contrairement à Circleback IA, Fathom vous permet d'étiqueter les moments clés en temps réel et d'obtenir instantanément des résumés horodatés pour des réunions plus productives. Plus besoin de revenir en arrière ou de revoir la réunion.

La plateforme synchronise également en temps réel les points forts de vos réunions, les décisions prises et les actions à mener dans votre CRM. Vous pouvez également enregistrer et partager des clips de discussion spécifiques pendant une réunion. De plus, elle peut traduire et résumer les appels dans 28 langues étrangères, dont le français, l'allemand et l'espagnol.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Mettez en évidence et résumez les moments clés en direct pendant les réunions, grâce à la reconnaissance vocale

Synchronisez les notes de plusieurs réunions et récapitulatifs directement vers des outils tels que HubSpot et Salesforce

Partagez instantanément les résumés de réunion par e-mail ou Slack

Classez automatiquement les informations par sujet, projet et intervenant

Comprenez les limites

Le preneur de notes IA occupe toute une box utilisateur, même lors de réunions à deux, ce qui est assez gênant

Comprendre les tarifs

Free Forever

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 900 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 770 avis)

Que disent les clients réels à propos de Fathom ?

Un avis G2 dit :

Nous recherchions un outil de prise de notes depuis un certain temps. Nous avons examiné Decisions, mais après discussion en tant que PME, nous avons réalisé que le prix n'était pas réaliste pour nous. Nous avons ensuite fait quelques recherches qui nous ont amenés à Fathom. Après avoir utilisé les versions d'essai de Decisions et de Fathom, je recommande vivement Fathom plutôt que Decisions, car il est plus efficace comme outil de prise de notes, avec des liens vers la réunion d'origine, ce qui permet de revenir sur la communication pour s'assurer que les informations extraites sont correctes et de les utiliser comme base de référence pour les consultations futures, afin de pouvoir les consulter fréquemment pour vérifier les réunions. Nous avons mis ce produit en œuvre très rapidement, car il est facile à intégrer dans notre quotidien

Nous recherchions un outil de prise de notes depuis un certain temps. Nous avons examiné Decisions, mais après discussion en tant que PME, nous avons réalisé que le prix n'était pas réaliste pour nous. Nous avons ensuite fait quelques recherches qui nous ont amenés à Fathom. Après avoir utilisé les versions d'essai de Decisions et de Fathom, je recommande vivement Fathom plutôt que Decisions, car il est plus efficace comme outil de prise de notes, avec des liens vers la réunion d'origine, ce qui permet de revenir sur la communication pour s'assurer que les informations extraites sont correctes et de l'utiliser comme base de référence pour vérifier fréquemment les réunions. Nous avons mis ce produit en œuvre très rapidement, car il est facile à intégrer dans notre quotidien

📖 À lire également : Les meilleurs outils de transcription IA à essayer

5. tl;dv (Idéal pour les transcriptions multilingues)

Si vous travaillez avec des équipes internationales, vous savez à quel point l'assistance multilingue est importante dans les outils de transcription. Qui veut traduire chaque transcription dans un autre outil pour que les équipes restent alignées au-delà des frontières ? tl;dv vise à faciliter la transcription multilingue.

La plateforme traite également les discussions et les documents de vos réunions, puis envoie des e-mails de suivi en conséquence. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec Circleback IA.

tl:dv meilleures fonctionnalités

Mettez à jour automatiquement votre CRM en fonction des discussions lors des réunions avec les clients

Suivez les mentions de vos concurrents, ainsi que d'autres détails importants, dans vos 20 dernières réunions

Envoyez chaque semaine des mises à jour automatiques sur vos réunions dans votre boîte de réception

Traduisez les transcriptions de vos réunions dans plus de 30 langues

limitations de tl:dv

L'interface est un peu déroutante pour les débutants

tl:dv tarification

Free Forever

Pro : 29 $/mois par place

Business : 65 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur tl:dv

G2 : 4,7/5 (plus de 380 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les clients réels à propos de tl:dv ?

Un avis G2 dit :

tl;dv est devenu un élément essentiel de mon flux de travail quotidien. Je l'utilise pour enregistrer, transcrire et résumer toutes mes réunions, qu'elles soient internes avec mon équipe ou externes avec des clients et des fournisseurs. Les transcriptions sont très précises, les résumés me font gagner un temps considérable et les points forts mis en évidence par l'IA sont étonnamment pertinents. Cela a considérablement amélioré la communication et la responsabilité au sein de mon organisation, en particulier lors de la révision des points d'action ou du partage des points clés avec les parties prenantes absentes.

tl;dv est devenu un élément essentiel de mon flux de travail quotidien. Je l'utilise pour enregistrer, transcrire et résumer toutes mes réunions, qu'elles soient internes avec mon équipe ou externes avec des clients et des fournisseurs. Les transcriptions sont très précises, les résumés me font gagner beaucoup de temps et les points forts mis en évidence par l'IA sont étonnamment pertinents. Cela a considérablement amélioré la communication et la responsabilité au sein de mon organisation, en particulier lors de la révision des points d'action ou du partage des points clés avec les parties prenantes absentes.

👀 Le saviez-vous ? Les PDG passent 72 % de leur temps en réunion. Cela représente beaucoup de discussions. S'appuyer sur des notes de réunion précises et alimentées par l'IA n'est plus un luxe, mais une nécessité

6. Application Fellow. (Idéale pour planifier vos prochaines réunions)

Alors que Circleback offre des fonctionnalités limitées pour définir de manière collaborative les agendas des réunions à venir, l'application Fellow. excelle dans ce domaine. Vous pouvez l'utiliser comme assistant d'intelligence artificielle pour planifier les agendas des réunions, sélectionner les participants et même organiser des entretiens individuels directement sur la plateforme.

Et, bien sûr, il générera des transcriptions de toutes vos réunions en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de l'application Fellow

Prenez des notes précises lors de vos réunions, même lors des discussions les plus techniques

Générez automatiquement des agendas de réunion et des points de discussion grâce à l'IA

Divisez les transcriptions de réunion en chapitres contextuels, éléments d'action et décisions

Limitez la durée des réunions et optimisez leur efficacité grâce aux directives de réunion IA intégrées

Limites de l'application Fellow

Il y a souvent une minute de retard dans la saisie des transcriptions des réunions

Tarifs de l'application Fellow

Free Forever

Solo : 19 $/mois par utilisateur

Équipe : 11 $/mois par utilisateur

Business : 23 $/mois par utilisateur

Enterprise : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur l'application Fellow

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Que disent les clients réels à propos de l'application Fellow. ?

Un avis Capterra dit :

Ce que je préfère dans Fellow, ce sont les éléments d'action. C'est comme ça que je fais avancer les choses. Je m'appuie sur les éléments d'action dans tous les aspects de mon travail, ainsi que pour mes tâches personnelles. Le panneau des éléments d'action est incroyable. Il me permet de hiérarchiser l'ordre de ma liste d'actions, ce qui est un énorme avantage pour m'aider à achever les tâches les plus importantes en premier.

Ce que je préfère dans Fellow, ce sont les éléments d'action. C'est comme ça que je fais avancer les choses. Je m'appuie sur les éléments d'action dans tous les aspects de mon travail, ainsi que pour mes tâches personnelles. Le panneau des éléments d'action est incroyable. Il me permet de hiérarchiser l'ordre de ma liste d'actions, ce qui m'aide énormément à terminer les tâches les plus importantes en premier.

7. MeetGeek. ai (Idéal pour le suivi du contexte des réunions)

Des réunions quotidiennes en anglais aux présentations clients en français, MeetGeek comprend parfaitement l'ambiance de vos réunions, contrairement à Circleback AI. Il identifie la langue, le type de réunion et le contexte comme un pro afin que vos notes soient toujours pertinentes. Pas de boutons à presser, pas de stress lié à l'installation !

Ses points forts comprennent l'enregistrement vidéo automatique, la transcription précise et la livraison instantanée de notes et de résumés de réunion générés par l'IA juste après chaque appel.

Contrairement à Circleback IA, MeetGeek se concentre fortement sur l'analyse granulaire des réunions et les modèles de notes personnalisés. Il offre également des intégrations robustes, ce qui le rend idéal pour les équipes qui gèrent des réunions multilingues ou qui ont besoin d'une automatisation approfondie des flux de travail.

MeetGeek. ai meilleures fonctionnalités

Enregistrez plusieurs réunions et générez des transcriptions simultanément

Évaluez combien vous pouvez économiser en coûts de réunion grâce au calculateur de retour sur investissement

Transcrivez et enregistrez vos réunions téléphoniques grâce à l'intégration d'un numéroteur

Automatisez l'entrée des données de réunion et les suivis

Intégrez d'autres outils pour synchroniser les notes, les éléments d'action et les informations dans votre flux de travail

Limites de MeetGeek.ai

Vous devez transcrire une réunion à partir du milieu si vous n'avez pas planifié sa transcription à l'avance

Tarifs MeetGeek. ai

Basique : Gratuit pour toujours

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur MeetGeek.ai

G2 : 4,6/5 (plus de 440 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les clients réels à propos de MeetGeek.ai ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'aime le plus, c'est qu'il dispose d'une extension Chrome et que je peux l'inviter manuellement à une réunion en cours. [Mais] le partage de l'enregistrement de la réunion et des notes prend environ 30 minutes, ce qui est trop long.

Ce que j'aime le plus, c'est qu'il dispose d'une extension Chrome et que je peux l'inviter manuellement à une réunion en cours. [Mais] le partage de l'enregistrement de la réunion et des notes prend environ 30 minutes, ce qui est trop long.

8. Tactiq (Idéal pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels)

via Tactiq

Tactiq fournit des transcriptions en direct et spécifiques à chaque intervenant pour Google Meet, Zoom et Microsoft Teams sans enregistrer la réunion ni nécessiter la participation d'un bot. Cette approche privilégie la confidentialité et le confort des participants, car seule la transcription est générée et aucun enregistrement audio n'est conservé.

Cet outil, une extension Chrome, est une alternative utile à Circleback si vous recherchez un générateur de comptes rendus de réunion IA abordable. Son installation non intrusive et sans bot, son accent mis sur la transcription en direct pendant la réunion et sa capacité d'action immédiate en font l'outil idéal pour les équipes qui souhaitent éviter les enregistrements et rationaliser le suivi directement à partir de la transcription.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Étiquetez, libellez et exportez les moments clés ou les éléments d'action dans différents formats

Intégrez des outils tels que Slack, Notion et HubSpot pour une collaboration fluide

Générez instantanément des résumés ChatGPT, des éléments d'action et des points clés

Tirez parti des invites, instructions ou mises à jour de projet personnalisés générés par l'IA

Limites de Tactiq

Certaines traductions (comme l'espagnol) ne sont pas assez sophistiquées

Tarifs Tactiq

Free Forever

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les clients réels à propos de Tactiq ?

Un avis sur Product Hunt dit :

Des super pouvoirs pour vos réunions. Le simple fait de disposer d'archives indiquant qui a dit quoi lors de quelle réunion vaut à lui seul le prix de l'entrée, mais pouvoir demander des résumés et des éléments d'action change complètement la donne !

Des super pouvoirs pour vos réunions. Le simple fait de disposer d'archives indiquant qui a dit quoi lors de quelle réunion vaut à lui seul le prix de l'entrée, mais pouvoir demander des résumés et des éléments d'action change complètement la donne !

📖 À lire également : Comment organiser des réunions efficaces pour un impact maximal

9. Rev (idéal pour les équipes de recherche, les entreprises médiatiques et les cabinets juridiques)

via Rev

Les équipes juridiques et de recherche ne peuvent pas se permettre de perdre du temps lors d'appels virtuels. Elles ont besoin de transcriptions de réunion précises et fiables qui permettent de conserver des dossiers clairs, de rester en conformité et d'exploiter les données sans difficulté.

Contrairement à Circleback IA, Rev est conçu pour les flux de travail de recherche. Vous pouvez y transcrire des entretiens et des réunions, puis valider la transcription humaine pour en garantir l'exactitude. Il vous permet de télécharger plusieurs fichiers audio et vidéo de témoignages, d'entretiens et de dépositions, et d'extraire en quelques secondes les faits clés et les contradictions contenus dans les fichiers.

Rev les meilleures fonctionnalités

Téléchargez des fichiers audio/vidéo ou intégrez Zoom pour générer facilement des transcriptions

Recevez des transcriptions avec horodatage, identification des intervenants et texte modifiable

Choisissez entre la transcription humaine ou IA en fonction de la vitesse, de la précision et de votre budget

Ajoutez à vos vidéos des sous-titres traduits par des humains dans plus de 17 langues

Identifiez les faits clés et les contradictions dans les fichiers

Limites de Rev

La fonctionnalité de téléchargement de vidéos est parfois lente

Tarification Rev

Free Forever

Basic : 14,99 $/mois par utilisateur

Pro : 34,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les clients réels à propos de Rev ?

Un avis G2 dit :

Rev me fait gagner beaucoup de temps lors de la transcription d'entretiens vidéo, car je peux ensuite rédiger des articles à partir du texte. J'apprécie également le fait qu'il puisse filtrer les mots de remplissage et les « euh » lorsque les personnes sont interviewées, ce qui rend les transcriptions beaucoup plus faciles à lire et à utiliser, avec peu ou pas de modifications en cours. Dans l'ensemble, Rev est très facile à utiliser.

Rev me fait gagner beaucoup de temps lors de la transcription d'entretiens vidéo, ce qui me permet de rédiger des articles à partir du texte. J'apprécie également le fait qu'il puisse filtrer les mots de remplissage et les « euh » lorsque les personnes sont interviewées, ce qui rend les transcriptions beaucoup plus faciles à lire et à utiliser, avec peu ou pas de modifications en cours. Dans l'ensemble, Rev est très facile à utiliser.

🧠 Anecdote : les abeilles organisent aussi des réunions ! Lorsqu'elles recherchent un nouveau domicile, des centaines d'abeilles explorent différentes options de nids et se regroupent pour prendre une décision collective. Tout comme votre équipe évalue les mises à jour d'un projet ou les commentaires des clients lors de réunions, les abeilles collaborent pour parvenir au meilleur résultat, prouvant ainsi que même dans la nature, des réunions efficaces (et de bonnes notes !) sont importantes.

10. Grain (idéal pour la formation interne aux logiciels)

via Grain

Le partage de ressources techniques avec vos stagiaires ne devrait pas ressembler à un casse-tête. Mais avec Circleback IA, c'est un peu le cas. Tout ce jargon et cette complexité ? Cela ne fait que ralentir les choses.

Grain vous facilite la tâche. Il transforme vos transcriptions en guides clairs et détaillés que votre équipe peut suivre. Vous pouvez également créer des listes de lecture et des récits pour organiser les enregistrements et les transcriptions des réunions. Si vous souhaitez suivre chaque fois qu'une phrase importante est mentionnée, configurez des notifications par mot-clé et Grain vous alertera.

Les meilleures fonctionnalités de Grain

Organisez et partagez les transcriptions de vos réunions sous forme d'histoires et de guides étape par étape

Joignez des guides, des conseils ou des notes importantes à des éléments spécifiques du compte rendu de réunion pour une meilleure compréhension

Créez une liste de ressources directement sur la plateforme et partagez-la avec vos stagiaires

Repérez les tendances et suivez les termes clés à partir des transcriptions des réunions

Limites de grains

La reconnaissance de phrases dans les étiquettes intelligentes est limitée

Prix du grain

Free Forever

Starter : 19 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grain

G2 : 4,6/5 (plus de 290 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les clients réels à propos de Grain ?

Un avis G2 dit :

J'ai trouvé Grain très facile à adapter et à mettre en œuvre dans notre entreprise. Zach a été très réactif à mes questions pendant notre essai et nous avons pu l'utiliser dès le départ. Il a été facile de créer de nouveaux modèles et notre équipe a beaucoup appris grâce à la fonctionnalité de coaching. Nous avons intégré Grain à notre compte HubSpot et avons déjà constaté une nette amélioration de nos données.

J'ai trouvé Grain très facile à adapter et à mettre en œuvre dans notre entreprise. Zach a été très réactif à mes questions pendant notre essai et nous avons pu l'utiliser dès le départ. Il a été facile de créer de nouveaux modèles et notre équipe a beaucoup appris grâce à la fonctionnalité de coaching. Nous avons intégré Grain à notre compte HubSpot et avons déjà constaté une nette amélioration de nos données.

Transformez chaque minute de réunion en action avec ClickUp

Avec la bonne alternative à Circleback IA, votre équipe n'aura plus à se battre pour obtenir des notes et pourra commencer à agir sur des points concrets.

Si tous les outils mentionnés ci-dessus peuvent vous aider à transcrire vos réunions, ClickUp se distingue par sa disposition hautement personnalisable, ses fonctions d'enregistrement et de prise de notes précises, ainsi que ses résumés précis générés par l'IA.

Vous pouvez collaborer avec votre équipe sur les agendas des réunions, discuter des idées futures et assurer le suivi des conclusions des réunions grâce à des tâches planifiées. Choisir ClickUp, c'est choisir de booster la productivité de vos réunions !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour découvrir par vous-même la différence que peuvent faire nos notes automatisées.