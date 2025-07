les 8 meilleures alternatives à Baserow pour des bases de données personnalisables en 2025

Avez-vous déjà eu l'impression que votre outil de base de données sans code vous freine au lieu de vous faire avancer ? Baserow offre une interface claire et une installation simple. Cependant, à mesure que vos données augmentent, des failles apparaissent : collaboration lente, automatisation limitée et trop de tâches manuelles fastidieuses.

Que vous développiez des outils internes, gériez des flux de travail entre plusieurs équipes ou suiviez de grands volumes de données, vous avez besoin de plus qu'un simple générateur. Vous avez besoin d'évolutivité, d'automatisation intelligente et de collaboration en temps réel intégrées.

C'est pourquoi nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Baserow. Chacune d'entre elles est conçue pour gérer des projets complexes, automatiser les tâches fastidieuses et synchroniser votre équipe (sans vous rendre fou). Laissez-nous vous aider à améliorer votre flux de travail, une tâche (et un tableau) à la fois.

Pourquoi choisir des alternatives à Baserow ?

Baserow est un bon choix pour faire vos premiers pas dans le monde du no-code. Mais voici le problème : les équipes modernes ont besoin de plus qu'un modèle de feuille de calcul relooké.

Voici pourquoi beaucoup préfèrent un meilleur logiciel de gestion des tâches et des projets à Baserow :

Gérer plus efficacement les tâches et les projets : accédez à des outils avancés pour attribuer des tâches, suivre la progression et organiser facilement des projets complexes

Collaboration en temps réel : bénéficiez de mises à jour instantanées et d'une coordination entre plusieurs équipes grâce à des fonctionnalités de collaboration en temps réel

Évoluez vos bases de données en toute confiance : gérez vos besoins croissants en matière de données grâce à des plateformes qui prennent en charge des bases de données plus volumineuses et plus évolutives

Automatisation facile des flux de travail : rationalisez les opérations et éliminez le travail manuel grâce aux fonctionnalités d'automatisation des flux de travail

Personnalisation complète des environnements de travail : Adaptez les vues, les bases de données et les formulaires aux besoins de votre équipe grâce à des options de personnalisation avancées

Communiquer sans friction : Utilisez le chat, les commentaires, les alertes et les intégrations intégrés pour renforcer la communication et la productivité de votre équipe

Intégration fluide à votre infrastructure technologique : Connectez-vous à vos outils et applications favoris grâce à un écosystème d'intégration plus large

👀 Le saviez-vous ? Edgar F. « Ted » Codd, informaticien et mathématicien anglais, est crédité d'avoir développé la théorie fondamentale de la gestion moderne des bases de données, en particulier le modèle relationnel.

Les meilleures alternatives à Baserow en un coup d'œil

Vous voulez la version TL;DR ? Voici votre aide-mémoire avant de passer aux détails. Ces outils vous apporteront de nouvelles façons de gérer vos projets, de collaborer en temps réel et d'automatiser les tâches répétitives.

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises ayant besoin d'une solution tout-en-un pour la gestion de projets et de données Champs personnalisés, vues Tableur et Liste, automatisations Forfaits Free disponibles, personnalisations disponibles pour les entreprises Airtable Équipes de petite et moyenne taille et chefs de projet ayant besoin de bases de données visuelles avec une expérience utilisateur simple Affichage en grille, blocs, automatisation Gratuit ; forfaits payants à partir de 24 $/utilisateur Quickbase Entreprises et grandes équipes gérant des flux de travail complexes et des applications de niveau entreprise Constructeur low-code, automatisation, rapports Essai gratuit pendant 30 jours, à partir de 35 $/utilisateur Coda Équipes et services interfonctionnels qui ont besoin d'une solution hybride documents + bases de données Pages, Tableurs, Packs Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur Tadabase Petites entreprises et équipes opérationnelles qui développent des applications d'entreprise personnalisées Constructeur par glisser-déposer, accès basé sur les rôles À partir de 50 $/utilisateur Knack Petites entreprises et organisations à but non lucratif ayant besoin de bases de données en ligne simples et d'automatisation des flux de travail Bases de données en ligne, automatisation des flux de travail À partir de 59 $/utilisateur NocoDB Développeurs et équipes techniques à la recherche d'une alternative open source à Airtable pour des bases de données collaboratives Interface utilisateur de type tableur, intégration API Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur Caspio Entreprises et secteurs réglementés nécessitant la création d'applications sans code avec une sécurité avancée Constructeur pointer-cliquer, intégrations À partir de 100 $/utilisateur

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à Baserow

Bon, retroussons nos manches et plongeons-nous dans le vif du sujet. Il ne s'agit pas simplement de clones de bases de données Excel, mais d'alternatives à Baserow qui deviendront à coup sûr votre prochain outil incontournable, que vous recherchiez la simplicité ou la puissance d'une solution d'entreprise.

1. ClickUp (gestion de projet et de données tout-en-un)

Essayez ClickUp gratuitement Créez des feuilles de calcul et des bases de données visuelles puissantes sans utiliser de code avec ClickUp

Si vous avez toujours rêvé d'une application professionnelle qui en fait autant que vous, ClickUp est sur le point de devenir votre nouvelle meilleure amie.

Il combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Au-delà des tâches, ClickUp transforme l'ensemble de votre flux de travail, en regroupant la gestion de projet, les documents, les bases de données et la collaboration en temps réel dans un package complet.

Afficher ClickUp

L'une de ses fonctionnalités les plus puissantes (et les plus populaires) est Custom Views. Elle vous permet de voir vos tâches et vos rapports comme vous le souhaitez, sans aucun codage.

La vue Tableur de ClickUp, par exemple, affiche chaque tâche sous forme de ligne et les champs sous forme de colonnes. Imaginez les tâches et les données de votre projet affichées comme dans un tableur, mais en plus intelligent : entièrement interactif, personnalisable et directement lié à vos flux de travail.

Créez plus de 15 types de champs personnalisés à l'aide de la vue Tableur ClickUp

Vous pouvez basculer entre les vues Tableur et Liste pour obtenir différentes perspectives : Tableur pour les travaux riches en données, Liste pour le suivi simple des tâches. Ces vues vous permettent également de simplifier les actions groupées et d'utiliser des raccourcis clavier pour accélérer les mises à jour répétitives.

Baserow propose des tableaux de base de données, mais la vue Tableur de ClickUp est parfaitement liée à la gestion de projet et de tâches, ce qui vous permet d'assigner des tâches, de suivre la progression et de mettre à jour les données du projet sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Champs personnalisés ClickUp

Les champs personnalisés ClickUp sont également étroitement intégrés aux tâches et aux fonctionnalités de gestion de projet, ce qui vous permet de gérer à la fois les données structurées et les éléments de travail exploitables en un seul endroit.

Ajoutez des champs de données personnalisés à vos tâches et projets pour adapter votre flux de travail

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux listes, dossiers, espaces ou à l'ensemble de votre environnement de travail, et suivre tous les points de données pertinents pour votre équipe, tels que les détails des clients, les étapes des projets ou les chiffres budgétaires.

Cela ajoute du contexte aux tâches, rendant les rapports plus pertinents. Vous pouvez également contrôler la visibilité et les permissions dans les champs, garantissant ainsi la protection des données sensibles.

De plus, vous pouvez utiliser des champs de formule pour effectuer des calculs automatiques sans codage afin de réduire les erreurs manuelles.

Automatisations ClickUp

Vous souhaitez automatiser plus que de simples nombres ? Essayez ClickUp Automations, qui gère automatiquement toutes les tâches répétitives. Pensez à l'attribution de tâches aux membres de l'équipe, à la mise à jour des statuts ou à l'envoi de rappels.

Restez proactif en configurant les automatisations ClickUp pour réduire le besoin de tâches manuelles

Il vous permet de créer des règles qui déclenchent des actions en fonction du statut des tâches, des changements d'assigné et des dates d'échéance. Celles-ci peuvent être configurées au niveau de l'espace, du dossier ou de la liste.

Baserow se concentre sur la gestion de bases de données et ne dispose pas d'automatisation native des flux de travail pour les tâches et les processus de projet. Mais les automatisations de ClickUp sont conçues pour la gestion de projet, ce qui facilite la mise en œuvre des flux de travail et permet aux équipes de rester sur la bonne voie.

Documents ClickUp

De plus, ClickUp Docs centralise toutes les données, tâches et documents du projet pour un accès facile.

Collaborez entre plusieurs équipes avec ClickUp Docs

Les membres de l'équipe peuvent commenter, étiqueter leurs collègues, joindre des fichiers et même créer des documents collaboratifs dans les tâches. Il prend en charge plusieurs équipes travaillant sur des projets complexes grâce à ses permissions granulaires.

Vous pouvez également organiser vos documents comme un pro en utilisant des pages et des sous-pages pour créer une hiérarchie claire du contenu. Réorganisez-les facilement par glisser-déposer et imbriquez les pages connexes pour une meilleure structure.

Tableaux de bord ClickUp

Pour plus de clarté visuelle, essayez les tableaux de bord ClickUp. Ils vous permettent de voir et de mesurer rapidement votre progression personnelle, le temps suivi par votre équipe et les performances de vos projets.

Suivez et analysez vos objectifs en détail ou en un coup d'œil grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord regroupent toutes les données de vos projets (tâches, échéanciers, progression et indicateurs de performance) dans une interface unique et personnalisable, vous évitant ainsi d'avoir à passer d'un outil ou d'une feuille de calcul à l'autre.

Vous pouvez personnaliser les tableaux de bord à l'aide d'un large intervalle de widgets, tels que des diagrammes, des listes de tâches, des calendriers, le suivi du temps et des outils de suivi des objectifs, afin d'afficher exactement les informations dont votre équipe a besoin.

Contrairement à Baserow, qui est principalement un outil de base de données, ClickUp combine la visualisation des données, la gestion des projets et des tâches exploitables, ainsi que la collaboration, tout en offrant une personnalisation plus poussée et l'automatisation des flux de travail sur une seule plateforme.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des dépendances entre les tâches et des chemins critiques pour gérer les échéanciers de projets complexes

Utilisez les cartes mentales et les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir et connecter vos idées de manière visuelle

Tirez parti des vues intégrées de suivi du temps et de la charge de travail pour optimiser l'allocation des ressources

Éliminez le besoin de créer des structures à partir de zéro et réduisez le temps d'intégration grâce aux modèles ClickUp

Réduisez la prolifération des outils et augmentez la productivité des équipes qui gèrent à la fois les données et les flux de travail grâce à la collaboration en temps réel, aux commentaires et aux @mentions

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage légère pour les nouveaux utilisateurs

Ralentissements occasionnels avec des environnements de travail très volumineux

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les questions urgentes et de centraliser la communication. La possibilité d'automatiser les processus, de passer d'une vue à l'autre (liste, tableau, calendrier, etc.) et d'intégrer d'autres outils a considérablement amélioré ma productivité quotidienne. C'est une plateforme tout-en-un qui s'adapte parfaitement à notre flux de travail et rend la gestion d'équipe beaucoup plus efficace.

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les questions urgentes et de centraliser la communication. La possibilité d'automatiser les processus, de passer d'une vue à l'autre (liste, tableau, calendrier, etc.) et d'intégrer d'autres outils a considérablement amélioré ma productivité quotidienne. C'est une plateforme tout-en-un qui s'adapte parfaitement à notre flux de travail et rend la gestion d'équipe beaucoup plus efficace.

Bonus : découvrez ClickUp Brain Max , une IA contextuelle qui s'intègre parfaitement à votre environnement de travail. Voici comment : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, le Web et bien plus encore.

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter et commander votre travail à la voix, en mode mains libres, où que vous soyez.

Brain MAX remplace des dizaines d'outils d'IA déconnectés tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique et indépendante des LLM*

Connaît vos projets, votre équipe, vos délais et votre historique de travail, pour vous fournir des réponses et une automatisation qui ont vraiment du sens

2. Airtable (idéal pour les bases de données visuelles avec une expérience utilisateur simple)

via Airtable

Si Baserow vous semble un peu trop basique, Airtable pourrait être une mise à niveau intéressante. Il combine une interface élégante et conviviale avec la flexibilité dont les utilisateurs expérimentés ont besoin.

Vous voulez des visuels ? Airtable vous offre les blocs, qui vous permettent de créer des tableaux de bord personnalisés, des diagrammes et d'autres éléments visuels sans aucune connaissance en codage.

Airtable ajoute une nouvelle dimension à l'automatisation. Vous pouvez configurer des flux de travail qui gèrent des tâches répétitives telles que la mise à jour d'enregistrements ou l'envoi d'e-mails. Grâce à de nombreuses intégrations qui synchronisent vos applications et vos données, Airtable vous permet de travailler plus intelligemment sans avoir à maîtriser le code.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Organisez vos tâches et vos projets sans effort grâce à une vue en grille intuitive

Étendez les fonctionnalités avec des blocs modulaires pour les diagrammes, les plans et les échéanciers

Automatisez les flux de travail et connectez-vous en toute transparence à des applications tierces populaires

Accédez à une immense bibliothèque de modèles Airtable pour démarrer plus rapidement

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires, aux pièces jointes et aux rappels

Limites d'Airtable

Cela peut devenir coûteux à mesure que votre équipe s'agrandit

Outils de rapports limités par rapport à certaines plateformes destinées aux entreprises

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 24 $/mois par utilisateur

Business : 54 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Un avis G2 dit :

Airtables est idéal pour le suivi et l'enregistrement des données, et dispose d'une interface utilisateur géniale. Simple et facile à prendre en main, ses automatisations sont puissantes et très complètes. Ce que je préfère, c'est la possibilité de lier les tableaux, car cela permet de créer des champs de recherche qui facilitent grandement la segmentation des données.

Airtables est idéal pour le suivi et l'enregistrement des données, et dispose d'une interface utilisateur géniale. Simple et facile à prendre en main, ses automatisations sont puissantes et très complètes. Ce que je préfère, c'est la possibilité de lier les tableaux, car cela permet de créer des champs de recherche qui facilitent grandement la segmentation des données.

💡 Conseil de pro : explorez les modèles intégrés avant de partir de zéro. La plupart de ces outils proposent des installations prêtes à l'emploi pour des tâches telles que le suivi de projet ou la gestion de la relation client (CRM), ce qui vous permet de gagner du temps et d'éviter de réinventer la roue.

3. Quickbase (idéal pour les flux de travail complexes et les applications d'entreprise)

via Quickbase

Quickbase est une plateforme sans code conçue pour les flux de travail plus complexes, tels que les approbations, la conformité et les processus en plusieurs étapes qui nécessitent une coordination étroite. Elle est souvent utilisée par les grandes équipes qui souhaitent créer des applications personnalisées, automatiser des tâches répétitives et assurer la circulation des données entre les services.

Comparé à Baserow, il s'oriente davantage vers les tâches « lourdes ». Vous bénéficiez également d'outils de rapports solides et de fonctionnalités de sécurité robustes, ce qui en fait un bon choix pour les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes.

Meilleures fonctionnalités de Quickbase

Créez des applications sur mesure avec un générateur visuel low-code

Créez des chaînes d'approbation en plusieurs étapes avec une logique conditionnelle pour les flux de travail complexes

Générez des rapports et des analyses en temps réel pour une meilleure prise de décision

Connectez-vous en toute transparence à vos systèmes existants et à des outils tiers

Assurez une sécurité et une conformité robustes pour tous vos projets

Limites de Quickbase

Son prix plus élevé le rend plus adapté aux budgets des entreprises

Courbe d'apprentissage pour les personnalisations avancées

Tarifs Quickbase

Essai gratuit pendant 30 jours

Équipe : à partir de 35 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Business : à partir de 55 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Quickbase

G2 : 4,4/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Quickbase ?

Un avis Capterra dit :

Quick Base offre des applications de base de données personnalisables, un développement rapide, une accessibilité cloud, une évolutivité, des capacités d'intégration, une sécurité et une automatisation qui améliorent l'efficacité organisationnelle. .

Quick Base offre des applications de base de données personnalisables, un développement rapide, une accessibilité cloud, une évolutivité, des capacités d'intégration, une sécurité et une automatisation qui améliorent l'efficacité organisationnelle. .

4. Coda (idéal pour les documents + bases de données hybrides)

via Coda

Coda combine l'aspect d'un document avec la puissance d'une base de données, offrant aux équipes un espace flexible pour créer des flux de travail personnalisés sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Il combine du texte, des tableaux et des fonctionnalités similaires à celles d'une application, le tout en un seul endroit, afin que vous puissiez écrire, organiser et automatiser sans quitter la page.

Coda surpasse Baserow par sa polyvalence. Au lieu de jongler entre différents outils pour les documents, les tâches et les tableaux, vous pouvez tout regrouper dans un seul document dynamique. Les pages et les tableaux travaillent main dans la main, vous permettant de créer des bases de données interactives parallèlement à des plans écrits ou des notes de réunion.

Grâce aux packs et aux boutons, vous pouvez vous connecter à des outils de collaboration tels que Slack, Jira ou Google Agenda et déclencher des actions sans quitter votre document. Si vous recherchez des alternatives à Airtable mais souhaitez une solution plus complète, Coda vaut le détour.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Combinez documents, bases de données et applications dans un seul espace collaboratif

Créez des tableaux interactifs avec des données relationnelles et des formules

Automatisez les flux de travail à l'aide de boutons, de packs et d'intégrations

Personnalisez les pages pour qu'elles correspondent exactement à vos processus et à votre style

Partagez des mises à jour en temps réel sur les pages de l'équipe grâce à la synchronisation des modifications apportées aux documents

Limites de Coda

Au premier abord, cela peut sembler intimidant en raison de sa flexibilité

Les fonctionnalités avancées nécessitent une certaine prise en main

Tarifs Coda

Forfait Free disponible

Pro : 12 $/mois par Doc Maker

Équipe : 36 $/mois par créateur de documents

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coda ?

Un avis G2 indique :

Il offre des possibilités infinies. Vous pouvez rédiger de la documentation, créer des tableaux (complexes), créer des pages à l'intérieur de pages, mentionner des personnes et des pages, intégrer miro, Google Sheets/Docs/etc., insérer des images, des liens... Je pense que c'est l'outil le plus complet que j'ai jamais utilisé. [Mais] certaines fonctionnalités et possibilités ne sont pas très claires ni intuitives. Bien que l'interface soit très conviviale, il faut comprendre comment utiliser certaines fonctions.

Il offre des possibilités infinies. Vous pouvez rédiger de la documentation, créer des tableaux (complexes), créer des pages à l'intérieur de pages, mentionner des personnes et des pages, intégrer miro, Google Sheets/Docs/etc., insérer des images, des liens... Je pense que c'est l'outil le plus complet que j'ai jamais utilisé. [Mais] certaines fonctionnalités et possibilités ne sont pas très claires ni intuitives. Bien que l'interface soit très conviviale, il faut comprendre comment utiliser certaines fonctions.

5. Tadabase (Idéal pour les applications d'entreprise personnalisées)

via Tadabase

Tadabase est comme un terrain de jeu sans code pour les créateurs d'entreprise qui souhaitent donner vie à leurs idées d'applications, rapidement. Il abandonne la complexité au profit d'une interface intuitive par glisser-déposer, ce qui permet de tout mettre en place facilement, des portails clients aux systèmes de suivi internes, sans aucun codage.

Tadabase surpasse Baserow grâce à ses options de personnalisation et de contrôle avancées. Vous pouvez ajuster précisément ce que chaque utilisateur voit à l'aide d'un accès basé sur les rôles, créer des formulaires et des rapports élégants, et concevoir des applications qui s'affichent parfaitement sur tous les appareils. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent une application entièrement fonctionnelle qui reflète leur flux de travail dans les moindres détails.

Ses fonctionnalités d'automatisation réduisent également les tâches manuelles fastidieuses et vous permettent de consacrer plus de temps à ce qui fait réellement progresser votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Tadabase

Configurez des contrôles avancés des permissions des utilisateurs pour personnaliser l'accès en toute sécurité

Concevez des applications mobiles élégantes et réactives, complètes avec des formulaires, des diagrammes et des rapports

Automatisez les flux de travail et les alertes pour assurer le bon déroulement des opérations en arrière-plan

Créez des portails destinés à vos clients avec des identifiants personnalisés et une interface utilisateur réactive

Limites de Tadabase

Nécessite du temps pour maîtriser les fonctionnalités avancées

Les options d'intégration sont plus limitées que celles de certains concurrents

Tarifs Tadabase

Pour les équipes et les particuliers

Starter : 50 $/mois

Croissance : 125 $/mois

Professionnel : 250 $/mois

Elite : 450 $/mois

Pour les agences et les revendeurs

Essentials : 500 $/mois

Avancé : 750 $/mois

Elite : 1 000 $/mois

Évaluations et avis sur Tadabase

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,9/5 (plus de 25 avis)

6. Knack (Idéal pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif)

via Knack

Knack reste simple tout en offrant une puissance impressionnante. Il est conçu pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un moyen simple de créer des bases de données en ligne et de rationaliser leurs flux de travail sans se prendre la tête avec la technologie.

Ce qui distingue Knack de Baserow, c'est son attention particulière à la convivialité et son large intervalle de modèles, qui facilitent la prise en main.

Knack vous permet de tout créer, des répertoires et systèmes d'inventaire aux inscriptions à des évènements et CRM, sans aucune connaissance en codage. Son automatisation des flux de travail garantit que les tâches répétitives telles que les approbations ou les notifications sont gérées en arrière-plan, tandis que ses rôles utilisateur personnalisables vous permettent de contrôler exactement qui voit quoi.

Les meilleures fonctionnalités de Knack

Créez des bases de données en ligne à l'aide d'un générateur intuitif

Automatisez les tâches et rationalisez les approbations en toute simplicité

Personnalisez les rôles et les permissions des utilisateurs pour un accès sécurisé

Lancez des CRM, des répertoires ou des outils d'inventaire à partir de kits de démarrage spécifiques à votre secteur d'activité

Profitez de dispositions optimisées pour les appareils mobiles pour une expérience fluide

Limites de Knack

Outils d'analyse avancée et de rapports limités

Peut devenir coûteux avec les modules complémentaires de fonctionnalités avancées

Tarification Knack

Starter : 59 $/mois

Pro : 119 $/mois

Entreprise : 269 $/mois

Plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Knack

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Knack ?

Un avis G2 dit :

Knack est suffisamment simple pour permettre à tout un chacun de créer des applications de base de données très utiles. Mais en même temps, il est extrêmement robuste et offre des fonctionnalités très haut de gamme aux utilisateurs un peu plus expérimentés. La capacité quelque peu limitée à améliorer la mise en forme et la disposition des pages dans les rapports détaillés et les formulaires.

Knack est suffisamment simple pour permettre à tout un chacun de créer des applications de base de données très utiles. Mais en même temps, il est extrêmement robuste et offre des fonctionnalités très haut de gamme aux utilisateurs un peu plus expérimentés. La capacité quelque peu limitée à mieux mettre en forme et disposer les pages des rapports détaillés et des formulaires.

🧠 Anecdote : Le mot « base de données » a en fait fait son apparition dans le monde militaire vers 1964. À l'époque, il ne s'agissait pas d'applications ou de sites web, mais de systèmes de données partagées pour les ordinateurs à temps partagé utilisés dans le domaine de la défense !

7. NocoDB (meilleure alternative open source à Airtable)

via NocoDB

NocoDB est une bonne option si vous recherchez la flexibilité d'Airtable, mais la liberté des outils open source. Il transforme n'importe quelle base de données SQL en une interface utilisateur collaborative et intelligente sous forme de feuille de calcul, vous permettant de gérer vos données visuellement sans renoncer au contrôle de votre backend.

Ce qui fait de NocoDB une étape supérieure à Baserow, c'est sa nature open source et sa conception axée sur l'API. Vous bénéficiez d'une transparence totale, de la possibilité d'auto-hébergement et d'une plateforme que les développeurs apprécient pour son adaptabilité. L'interface de type tableur est familière et conviviale, mais elle est conçue pour s'adapter et s'intégrer de manière transparente à vos systèmes existants.

Les meilleures fonctionnalités de NocoDB

Connectez-vous instantanément à des bases de données relationnelles existantes et transformez-les en une interface de tableur intelligente

Collaborez avec vos équipes à l'aide d'une grille, d'une galerie, d'un tableau Kanban et de formulaires intuitifs et familiers

Établissez des relations entre les tableaux grâce à de puissants champs de liaison pour la modélisation des données relationnelles

Automatisez les processus en intégrant des logiciels de gestion des flux de travail tels que Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, e-mail et d'autres API tierces via la boutique d'applications intégrée

Partagez des bases ou des vues publiquement ou en privé, avec des options de protection par mot de passe

Limites de NocoDB

Nécessite des connaissances techniques pour être pleinement exploité

Expérience utilisateur moins aboutie que les plateformes payantes

Tarifs NocoDB

Cloud

Free

Équipe : 15 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Auto-hébergé

Free

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NocoDB

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : aucune évaluation disponible

8. Caspio (Idéal pour la création d'applications sans code pour les entreprises)

via Caspio

Caspio est conçu pour les entreprises. Il vous offre un environnement complet de création d'applications où vous pouvez concevoir, déployer et gérer des applications d'entreprise personnalisées sans écrire une seule ligne de code. Si vous travaillez avec des données sensibles ou des flux de travail complexes, Caspio est conçu pour les gérer, et bien plus encore.

Caspio devance Baserow en matière de sécurité, d'évolutivité et d'options d'intégration robustes pour les entreprises. Son interface pointer-cliquer facilite la création d'applications qui répondent exactement à vos besoins, tandis que ses fonctionnalités de conformité intégrées (telles que l'assistance HIPAA et RGPD) en font un choix fiable pour les secteurs soumis à des réglementations strictes en matière de données.

Les meilleures fonctionnalités de Caspio

Déployez plus rapidement des applications d'entreprise à l'aide de modèles guidés et d'outils d'importation de données

Outils de conformité intégrés pour les secteurs réglementés

Infrastructure évolutive pour répondre aux besoins croissants en matière de données

Options d'intégration étendues avec les outils professionnels populaires

Contrôles de sécurité et de gouvernance au niveau de l'entreprise

Limites de Caspio

Les prix sont plutôt élevés

L'interface peut sembler obsolète par rapport aux plateformes plus récentes

Tarifs Caspio

Lite : 100 $/mois

Plus : 300 $/mois

Business : 600 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Caspio

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

La base de données idéale vous attend sur ClickUp

Que vous recherchiez la simplicité, la liberté de l'open source ou la puissance d'une solution d'entreprise, ces alternatives à Baserow valent le détour.

Chaque outil présenté ici est conçu pour combler les lacunes de Baserow, vous offrant une meilleure automatisation, une personnalisation plus poussée et une collaboration en temps réel plus solide entre les équipes techniques et non techniques.

La clé est de choisir l'outil de base de données personnalisé qui correspond le mieux à votre flux de travail unique et à la taille de votre équipe.

ClickUp est une alternative supérieure à Baserow pour les équipes à la recherche d'une plateforme flexible et tout-en-un qui fusionne des bases de données personnalisables avec une gestion de projet puissante, l'automatisation des flux de travail et la collaboration en temps réel.

Ses fonctionnalités sont conçues pour vous aider à gérer des projets complexes, automatiser des tâches répétitives et coordonner plusieurs équipes, le tout dans un environnement de travail unique et intuitif.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez la manière dont votre équipe collabore et gère des bases de données évolutives.