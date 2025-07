les 10 meilleures alternatives à Kumospace pour la collaboration virtuelle en 2025

Les équipes à distance et hybrides ont aujourd'hui besoin de bureaux virtuels dotés d'outils intelligents qui facilitent le travail, tels que la planification facile, le partage d'écran et la collaboration en temps réel.

Si Kumospace ne répond plus à vos besoins ou si vous recherchez simplement une solution plus fonctionnelle, vous êtes au bon endroit. Que vous organisiez des évènements virtuels ou gériez une équipe à distance, choisir la bonne plateforme fait toute la différence.

Nous avons sélectionné les meilleures alternatives à Kumospace qui mettent l'accent sur la productivité, et non sur des gadgets, afin d'aider votre équipe à communiquer, à collaborer et à accomplir ses tâches dans un bureau virtuel qui fonctionne.

👀 Le saviez-vous ? HBR rapporte que lorsque les systèmes de données ne sont pas synchronisés, les équipes à distance perdent du temps, manquent des mises à jour et perdent confiance dans les informations, ce qui ralentit les décisions et provoque des frictions inutiles. La solution ? Diverses plateformes qui connectent les calendriers, les discussions et les flux de tâches en un seul endroit.

Que rechercher dans une alternative à Kumospace ?

Un bureau virtuel ne doit pas seulement être esthétique, il doit aussi être fonctionnel. Au-delà d'une interface conviviale, il doit permettre à votre équipe de rester connectée, productive et peut-être même un peu enthousiaste à l'idée de se connecter.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un meilleur environnement virtuel :

Synchronisation du calendrier + applications de planification : Les intégrations natives avec Google Agenda, Outlook et Les intégrations natives avec Google Agenda, Outlook et des applications de planification telles que Calendly permettent de résoudre les problèmes courants de planification et de garder tout le monde sur la bonne voie

Des espaces intelligents, pas seulement esthétiques : Recherchez des dispositions flexibles, la personnalisation du bureau, le partage de fichiers, des salles de réunion et une navigation intuitive pour faciliter la communication, en particulier pour les équipes nombreuses ou hybrides

Outils de collaboration essentiels intégrés : le partage d'écran, les tableaux blancs, le partage de fichiers et les preneurs de notes alimentés par l'IA aident votre équipe à rester concentrée et à réduire les allers-retours

Évolutivité et performances : Que vous ayez 20 ou 2 000 utilisateurs, la plateforme doit être capable de gérer le trafic sans aucun décalage vidéo ni coupure audio

Discussions spontanées : Les meilleurs bureaux virtuels permettent de discuter et de réfléchir rapidement sans invitation formelle

Contrôles administrateur : Gérez facilement les salles, les rôles et les permissions, sans vous soucier des aspects techniques

À suivre : les meilleures alternatives à Kumospace pour une meilleure collaboration et des réunions vraiment productives.

10 alternatives à Kumospace en un coup d'œil

Avant d'entrer dans les détails, voici un petit aide-mémoire pour vous aider à trouver la solution qui vous convient, que vous souhaitiez créer un siège social virtuel, organiser un événement majeur ou simplement démêler les calendriers de votre équipe.

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Équipes de toutes tailles à la recherche d'une planification intelligente et d'une gestion des réunions avec intégration des tâches Calendrier alimenté par l'IA, automatisations, synchronisation des tâches, prise de notes IA, rappels, enregistrement d'écran, modèles personnalisables Forfait Free disponible ; tarification personnalisée disponible pour les entreprises SpatialChat Petites équipes ou établissements d'enseignement qui prévoient des webinaires interactifs, des espaces d'équipe et des évènements virtuels Salles, partage d'écran, mode diffusion, réactions par emojis, contrôles multi-rôles Forfait Free disponible ; forfait personnalisé pour les entreprises SoWork Équipes asynchrones et à distance à la recherche d'une expérience de bureau virtuel personnalisable Gamification, présence intelligente, résumés IA, salles d'équipe Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur Hyhyve Petites et moyennes équipes à la recherche d'espaces virtuels hébergés dans l'UE Conformité au RGPD, suivi du temps, salles spatiales et espaces de détente Pas de forfait Free ; à partir de 35 $/mois Teamflow Équipes hybrides et distribuées de taille moyenne ayant besoin d'une ambiance de bureau Tableaux blancs, synchronisation du calendrier, modèles de salles et bulles de présence Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur Spot Petites équipes créant une présence quotidienne structurée Alertes intelligentes, salles, intégration Slack et fuseaux horaires de l'entreprise Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur ivCAMPUS Campus privés et sécurisés de toutes tailles Cartes personnalisées, commandes de salle, avatars et hébergement d'évènements Pas de forfait Free ; à partir de 11 $/mois par utilisateur Sococo Grandes équipes nécessitant une collaboration en temps réel Salles de réunion, intégrations et plans visuels Pas de forfait gratuit ; à partir de 14,99 $/mois par utilisateur Hopin (RC) Équipes à la recherche d'outils de webinaire et d'évènements hybrides de niveau entreprise Affichage par étape, salles de réunion, cabines, analyses Pas de forfait gratuit ; à partir de 119 $/mois par organisateur Rassembler Des équipes de taille moyenne créent des QG virtuels avec une présence semblable à celle d'un jeu vidéo Avatars personnalisés, audio spatial, éditeur de mappe et salles collaboratives Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/mois par utilisateur

👀 Le saviez-vous ? Développé par IBM il y a plus de 70 ans, le cadre BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) aide les équipes commerciales à repérer rapidement les prospects à fort potentiel et à concentrer les réunions de découverte sur les opportunités réelles.

Les meilleures alternatives à Kumospace

Quel que soit le format et le style de vos réunions (compte rendu quotidien, réunions quotidiennes spontanées ou évènements réunissant tous les collaborateurs), la bonne plateforme peut faire toute la différence. Voici quelques alternatives à Kumospace qui apportent structure, énergie et clarté à votre environnement de travail virtuel, sans chaos.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour une planification fluide et une coordination d'équipe)

Essayez ClickUp dès maintenant Utilisez les tâches ClickUp pour diviser les grandes réunions en sous-tâches plus petites et faciles à suivre

Vous essayez de planifier une réunion entre plusieurs fuseaux horaires avec la moitié de votre équipe en télétravail et l'autre moitié en présentiel ? Cela peut vite devenir compliqué, sauf si vous utilisez ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail. De la synchronisation des calendriers à la prise de notes par IA, en passant par la réservation de bureaux partagés et la planification à partir de formulaires, ClickUp élimine le chaos de la coordination.

Planifiez des synchronisations interfonctionnelles et des entretiens individuels directement dans le calendrier ClickUp pour éliminer les doubles réservations

Tout commence avec le calendrier ClickUp, où les tâches, les évènements et la disponibilité des équipes fusionnent en un seul tableau de bord intelligent. Sa planification alimentée par l'IA suggère les meilleurs créneaux horaires en fonction des charges de travail et des délais, tandis que les rappels et la visibilité des tâches garantissent l'absence de conflits de planification.

La synchronisation en temps réel avec l'intégration Google Agenda de ClickUp et l'intégration Outlook de ClickUp permet de coordonner parfaitement les réunions internes et externes, même lorsque les forfaits changent à la dernière minute.

Automatisez la planification des réunions externes grâce à l'intégration ClickUp + Calendly pour déclencher instantanément la création de tâches

Et lorsque les réunions sont initiées en externe, l'intégration Calendly de ClickUp intervient pour automatiser le flux de travail. Elle déclenche la création de tâches, la mise à jour du calendrier et l'attribution des propriétaires en une seule opération fluide.

Préparer des réunions efficaces devient facile grâce au modèle de formulaire de réservation de réunion ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez votre processus de planification de réunions grâce au modèle de formulaire de réservation de réunion de ClickUp

Ce formulaire prêt à l'emploi permet de saisir les contributions des participants, les sujets de l'agenda, les créneaux horaires préférés et tout document joint, le tout automatiquement transformé en tâches avec les étiquettes et les assignés appropriés.

Vous pouvez le personnaliser pour la synchronisation interne des équipes, les appels clients, les réunions de découverte ou les check-ins d'intégration, ce qui facilite la standardisation de la préparation des réunions entre les différents services.

Au lieu de courir après les réponses dans votre boîte de réception, vous obtenez des données claires et structurées directement là où le travail se fait.

Obtenez un modèle gratuit Attribuez des bureaux et assurez le suivi des plans de travail hybrides à l'aide du modèle de gestion de l'espace de bureau ClickUp pour une clarté optimale en matière d'emplacement

La planification hybride n'est plus un jeu d'enfant grâce au modèle de gestion de l'espace de bureau ClickUp. Vous pouvez attribuer des bureaux, suivre la présence au bureau et gérer les réservations récurrentes en quelques clics.

Les champs personnalisés facilitent l'étiquetage des zones d'étage, des exigences d'accessibilité ou des horaires de travail, tandis que l'affichage de l'environnement de travail partagé permet à tout le monde de rester sur la même page.

Conçu pour offrir une visibilité sans encombrement, il permet à votre équipe de planifier son temps au bureau en toute confiance, sans coordination constante et en minimisant les conflits de réunion.

ClickUp apparaît également pendant la réunion elle-même. Avec ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer les mises à jour clés ou partager rapidement des résumés vidéo de manière asynchrone.

De plus, ClickUp AI Notetaker se connecte à toutes vos réunions virtuelles pour prendre des notes en temps réel. Il vous aide également à résumer les discussions et à les convertir instantanément en comptes rendus de réunion et en éléments d'action, afin que les résultats ne se perdent jamais dans la traduction.

Chaque réunion, du lancement au suivi, s'intègre directement dans l'espace d'exécution de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des flux de travail conditionnels qui déclenchent des tâches de suivi en fonction des informations saisies dans les formulaires

Partagez des affichages de calendrier avec des permissions basées sur les rôles pour plus de confidentialité et de clarté

Joignez des fichiers, des présentations ou des documents préparatoires à l'agenda de la réunion directement aux tâches concernées

Créez des séries de réunions récurrentes et liez-les aux objectifs de votre service

Discutez et partagez des informations dans le cadre de tâches en temps réel ou de manière asynchrone avec ClickUp Chat

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis Capterra indique :

Le produit offre des environnements de travail hautement personnalisables et s'intègre bien à d'autres systèmes. Il dispose de nombreuses fonctionnalités logicielles pour les tâches qui garantissent l'efficacité de la gestion des tâches et du suivi du temps. Le logiciel est peu coûteux.

Le produit offre des environnements de travail hautement personnalisables et s'intègre bien à d'autres systèmes. Il dispose de nombreuses fonctionnalités logicielles pour les tâches qui garantissent l'efficacité de la gestion des tâches et du suivi du temps. Le logiciel est peu coûteux.

💡 Conseil de pro : Une communication excessive peut être tout aussi néfaste que le silence. Définissez des plages horaires pendant lesquelles les équipes évitent les messages et les réunions inutiles. Utilisez les outils Calendrier et Statut de ClickUp pour signaler quand quelqu'un est en mode travail intensif, et respectez-le.

📮 ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et facilement accessibles.

2. SpatialChat (Idéal pour les évènements immersifs en équipe avec liberté de mouvement)

via SpatialChat

Entrer dans SpatialChat donne davantage l'impression de rejoindre une réunion informelle que d'assister à une réunion. Avec ses avatars mobiles, son audio spatial et ses espaces personnalisables, cette plateforme est idéale pour les évènements d'équipe, les brainstormings ou l'intégration.

Contrairement à Kumospace, il abandonne le look cartoon et offre une ambiance plus fluide et professionnelle. Vous pouvez intégrer des médias, configurer des zones audio et lancer des présentations en plein écran, tout en conservant le naturel des discussions.

Pour les équipes travaillant principalement à distance, il offre un équilibre entre structure et spontanéité, rendant la collaboration plus humaine et moins contraignante.

Meilleures fonctionnalités de SpatialChat

Personnalisez la disposition des salles en fonction des différents types d'évènements ou des départements

Ajoutez des tableaux blancs interactifs et des murs multimédias comme outils de collaboration

Utilisez les canaux de discussion textuelle pour aider les membres de l'équipe les plus discrets

Activez les liens d'accès invité avec des permissions temporisées

Intégrez des évènements diffusés en direct ou des réunions internes dans des salles partagées

Créez des espaces virtuels personnalisés avec des thèmes et des logos personnalisés

Limites de SpatialChat

Manque de gestion des tâches intégrée ou de synchronisation du calendrier

Les chevauchements audio peuvent être gênants dans les pièces très fréquentées

L'expérience mobile n'est pas aussi fluide que sur un bureau

Tarifs SpatialChat

Free

Bureau virtuel : 5 $/mois par utilisateur

Webinaires : à partir de 49 $/mois (25 utilisateurs)

Évènements : à partir de 99 $/mois (50 utilisateurs)

Éducation : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SpatialChat

G2 : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SpatialChat ?

Un avis G2 indique :

Évènements où il est important que les participants puissent se déplacer librement, choisir leurs propres petits groupes de discussion, etc., tels que les ateliers d'innovation collaborative, les formations en « compétences relationnelles », les rencontres informelles, les événements sociaux.

Évènements où il est important que les participants puissent se déplacer librement, choisir leurs propres petits groupes de discussion, etc., tels que les ateliers d'innovation collaborative, les formations en « compétences relationnelles », les rencontres informelles, les événements sociaux.

💡 Conseil de pro : Utilisez les documents ClickUp qui accompagnent votre tableau des tâches au lieu de répéter les instructions à chaque réunion. Utilisez-les pour suivre les décisions, les notes de réunion et les mises à jour de statut en un seul endroit. Lorsque de nouveaux membres rejoignent l'équipe ou que les parties prenantes se connectent, vous ne perdrez pas de temps à les mettre au courant.

3. SoWork (Idéal pour les bureaux à distance gamifiés et personnalisés)

via SoWork

Vous avez toujours rêvé que votre bureau à distance propose des pauses danse, des chapeaux de sorcier et des discussions spontanées autour de la machine à café ? SoWork rend tout cela possible, tout en permettant à votre équipe de rester concentrée sur ses tâches. Il s'agit d'un environnement de travail animé, basé sur des avatars, où vous pouvez vous rendre à une réunion, passer en mode concentration ou partager un beignet virtuel.

Plus dynamique que Kumospace, SoWork ajoute du mouvement, des indications de statut et des zones interactives qui rendent le travail quotidien plus humain. C'est l'idéal pour les équipes qui recherchent une connexion, une culture et un rythme à long terme dans leur siège social virtuel.

Meilleures fonctionnalités de SoWork

Organisez des réunions quotidiennes dans des salles thématiques ou des zones de discussion

Suivez la présence et la disponibilité à l'aide d'icônes de statut visuelles

Utilisez le mode « walk-and-talk » pour des discussions informelles

Récompensez l'engagement avec des badges de reconnaissance ludiques

Attribuez des avatars et des rôles personnalisés pour identifier les membres de votre équipe

Utilisez la modification en cours pour faire évoluer la disposition de votre bureau au fil du temps

Limites de SoWork

L'interface peut sembler trop informelle pour certaines équipes d'entreprise

Manque d'intégrations approfondies avec les outils de gestion des tâches/projets

Peut être gourmand en ressources sur les appareils ou navigateurs plus anciens

Tarifs SoWork

Gratuit : jusqu'à 10 membres, limite de 30 minutes par réunion, pas de vidéo

Basique : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SoWork

G2 : 4,8/5 (plus de 45 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SoWork ?

Un avis G2 dit :

SoWork est très facile à prendre en main et à utiliser. Son design inspiré des jeux vidéo le rend particulièrement intuitif si vous êtes un joueur. Il est facile de s'exprimer grâce à toutes les options de personnalisation, et interagir avec ses collègues est un jeu d'enfant. J'adore le fait que vous puissiez garder votre caméra allumée sans être vu jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de vous. Les réunions sont plus amusantes car vous pouvez voir tous les avatars ensemble, et j'aime beaucoup la vue plus classique de type galerie si tout le reste vous distrait.

SoWork est très facile à prendre en main et à utiliser. Son design inspiré des jeux vidéo le rend particulièrement intuitif si vous êtes un joueur. Il est facile de s'exprimer grâce à toutes les options de personnalisation, et interagir avec ses collègues est un jeu d'enfant. J'adore le fait que vous puissiez garder votre caméra allumée sans être vu jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de vous. Les réunions sont plus amusantes car vous pouvez voir les avatars de tout le monde ensemble, et j'aime beaucoup le fait qu'il existe une vue plus classique de type galerie si tout le reste vous distrait.

4. HyHyve (Idéal pour le réseautage spontané et les réunions de type évènement)

via HyHyve

HyHyve apporte une spontanéité ludique aux évènements virtuels, où les discussions naissent du mouvement, et non des réunions. Dirigez votre avatar en temps réel, croisez vos coéquipiers et laissez les interactions se dérouler naturellement.

C'est l'idéal pour les formats nécessitant beaucoup de réseautage, comme les conférences virtuelles ou les rencontres inter-équipes. Contrairement aux dispositions fixes de Kumospace, HyHyve privilégie le flux, ce qui en fait davantage une expérience qu'un simple lieu.

Avec une personnalisation de la marque, un suivi de l'engagement et des configurations de salles flexibles, c'est un bon choix pour les équipes qui recherchent une connexion, et pas seulement une coordination, dans leur plateforme de bureau virtuel.

Meilleures fonctionnalités de HyHyve

Lancez des dispositions multi-salles pour des sessions simultanées

Activez les bulles d'interaction qui déclenchent la vidéo à proximité

Utilisez les zones sponsors pour les stands de vos partenaires

Configurez des sessions de réseautage limitées dans le temps avec des comptes à rebours

Autorisez les invités anonymes pour les évènements ouverts à tous

Personnalisez les écrans d'accueil et les instructions pour faciliter l'intégration

Limites de HyHyve

Utilité limitée pour la collaboration structurée en équipe

Pas de gestion native des tâches ni de suivi

Une base d'utilisateurs plus réduite signifie moins d'intégrations tierces

Tarifs HyHyve

Occasionnel : 35 $/mois (2 000 minutes)

Medium : 70 $/mois (5 000 minutes)

Heavy : 118 $/mois (10 000 minutes)

Enterprise : tarification personnalisée

Prix en euros convertis en dollars américains*

Évaluations et avis sur HyHyve

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

5. Teamflow (idéal pour les bureaux virtuels toujours actifs avec des flux de travail visuels)

via Teamflow

Teamflow allie l'ambiance d'un bureau physique à des outils conçus pour le travail réel. C'est comme si votre équipe avait emménagé dans un loft numérique : tableaux blancs, réunions et tableaux de tâches, le tout dans un espace partagé.

Contrairement à Kumospace, qui est plutôt axé sur le social, Teamflow est conçu pour une collaboration ciblée en temps réel. Des applications déplaçables telles que des tableaux de tâches et des documents sont disponibles dans chaque salle, afin que votre équipe puisse réfléchir, attribuer des tâches et se réunir sans changer d'onglet.

Les meilleures fonctionnalités de Teamflow

Utilisez l'audio spatial pour segmenter naturellement les discussions

Organisez des réunions improvisées en faisant glisser des avatars les uns vers les autres

Attribuez des zones de projet avec des dispositions et des permissions uniques

Ajoutez des signets aux ressources partagées dans des vues d'environnement de travail persistantes

Personnalisez les salles en fonction des différents services ou fonctions

Limites de Teamflow

L'interface visuelle peut sembler trop chargée pour les minimalistes

Ne convient pas aux réseaux de type événementiel ou aux rassemblements à grande échelle

Certaines fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits supérieurs

Tarifs Teamflow

Gratuit : jusqu'à 5 utilisateurs

Seed : 20 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Teamflow

G2 : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teamflow ?

Un critique G2 écrit :

Teamflow rend le travail quotidien à distance amusant et facile pour tout le monde, et permet à l'employeur de créer une meilleure culture d'entreprise. Les employés peuvent facilement trouver des personnes à qui parler selon leurs besoins, sans se sentir exclus ou seuls lorsqu'ils sont coincés chez eux pour travailler tous les jours. Cela aide à briser plus facilement les barrières lorsque tout le monde est nouveau et que l'équipe se sent plus proche les uns des autres.

Teamflow rend le travail quotidien à distance amusant et facile pour tout le monde, et permet à l'employeur de créer une meilleure culture d'entreprise. Les employés peuvent facilement trouver des personnes à qui parler selon leurs besoins, sans se sentir exclus ou seuls lorsqu'ils sont coincés chez eux pour travailler tous les jours. Cela aide à briser plus facilement les barrières lorsque tout le monde est nouveau et que l'équipe se sent plus proche les uns des autres.

6. Spot (idéal pour une présence légère des équipes et une collaboration basée sur l'humeur)

via Spot

Spot est le coin calme et confortable du monde du bureau virtuel, conçu pour les équipes qui accordent de la valeur à la connexion sans le bruit. Avec son design simple, ses indicateurs d'humeur et son audio spatial, il crée un espace pour une présence réelle sans encombrement numérique.

Contrairement aux salles thématiques et à l'installation lourde en avatars de Kumospace, Spot offre une interface claire et intuitive. C'est l'outil idéal pour les petites équipes soudées qui souhaitent collaborer, prendre des nouvelles ou simplement rester en contact, sans la pression d'une culture de la performance à distance.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Attribuez des zones à des équipes ou à des flux de travail spécifiques

Activez les sons ambiants à faible volume dans différentes pièces

Créez des espaces de réunion quotidienne instantanés pour des discussions courtes

Intégrez une fonctionnalité de discussion légère pour les vérifications asynchrones

Autorisez des zones audio privées en un clic pour les entretiens individuels entre managers

Identifiez les limites

Évolutivité limitée pour les grandes équipes ou les évènements externes

Aucun outil intégré de suivi des projets ou des tâches

L'ensemble des fonctionnalités peut sembler trop minimaliste pour les startups en pleine expansion

Prix à la demande

Gratuit (jusqu'à 5 utilisateurs simultanés)

Croissance : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Découvrez les évaluations et les avis

G2 : 4,9/5 (plus de 35 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Spot ?

Un critique G2 partage son avis :

Spot a résolu un défi permanent : maintenir des connexions solides entre les équipes dans un contexte de télétravail. Notre transition vers Spot a redynamisé la collaboration à distance. Alliant personnalisation et collaboration, le concept de bureau virtuel comble les lacunes existantes. Cela a permis de reconnecter les équipes, de booster la productivité et de renouveler l'esprit d'équipe.

Spot a résolu un défi permanent : maintenir des connexions solides entre les équipes dans un environnement de télétravail. Notre transition vers Spot a redynamisé la collaboration à distance. Alliant personnalisation et collaboration, le concept de bureau virtuel comble les lacunes existantes. Cela a permis de reconnecter les équipes, de booster la productivité et de renouveler l'esprit d'équipe.

7. ivCAMPUS (Idéal pour les campus virtuels de type universitaire et la collaboration structurée)

via ivCAMPUS

Si Zoom avait un campus et que Slack fonctionnait selon un horaire, vous obtiendriez ivCAMPUS. Conçu pour offrir structure et clarté, il utilise une disposition basée sur un horaire avec une confidentialité au niveau des salles, un accès spécifique aux rôles et des espaces dédiés à des fins précises, tels que des laboratoires, des bureaux ou des salles de classe.

Contrairement aux dispositions ludiques et ouvertes de Kumospace, ivCAMPUS mise sur la routine et l'organisation. Réservez des salles, verrouillez-les pour des réunions et suivez l'activité par espace. C'est l'idéal pour les équipes qui ont besoin de flux de travail prévisibles.

Pour les installations à distance qui ne permettent pas de commander comme dans un bureau physique, ivCAMPUS vous offre cette possibilité, sans les trajets quotidiens.

meilleures fonctionnalités d'ivCAMPUS

Planifiez des réunions récurrentes dans des espaces numériques fixes

Créez des « heures de bureau » à l'aide de blocs de présence visibles

Affectez des mentors ou des responsables à des zones spécifiques pour l'intégration des nouveaux employés

Utilisez les check-ins dans les salles pour suivre la présence ou l'engagement

Personnalisez l'interface pour reproduire la disposition réelle de votre bureau ou de votre campus

limites d'ivCAMPUS

Moins adapté aux interactions spontanées ou sociales au sein d'une équipe

L'interface peut sembler rigide pour les équipes très créatives ou agiles

Intégrations d'applications tierces limitées par rapport à d'autres solutions

tarifs ivCAMPUS

Basique : 11 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

évaluations et avis sur ivCAMPUS

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. Sococo (idéal pour les amateurs de disposition de bureau traditionnelle et les équipes distribuées)

via Sococo

Vous vous souvenez des plans d'étage ? Sococo les remet au goût du jour, en version numérique. Vous « entrez » dans les pièces, voyez qui est présent et participez aux discussions comme vous le feriez dans un vrai bureau.

Contrairement aux zones thématiques et au style visuel de Kumospace, Sococo privilégie la simplicité et la structure. Sa disposition de type plan aide les équipes à distance à rester organisées, visibles et concentrées.

Si votre équipe privilégie la clarté à la nouveauté, Sococo est une alternative solide à Kumospace, conçue pour les opérations quotidiennes et pas seulement pour les évènements spéciaux.

Meilleures fonctionnalités de Sococo

Configurez des plans de bureau personnalisés avec des salles libellées

Coordonnez vos réunions en réservant des espaces à l'avance

Surveillez la présence des membres de votre équipe grâce à l'occupation des salles en temps réel

Attribuez des bureaux privés ou des zones d'équipe au personnel clé

Utilisez des espaces de réunion virtuels pour les mises à jour spécifiques à chaque service

Concevez des dispositions uniques pour différents services ou emplacements

Limites de Sococo

L'interface utilisateur peut sembler obsolète par rapport aux plateformes plus récentes

Manque de fonctionnalités intégrées pour la collaboration sur des tâches ou des documents

Personnalisation limitée au-delà de la disposition structurelle

Tarifs Sococo

Sococo : 14,99 $/mois par utilisateur

Sococo Unlimited : 24,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Sococo

G2 : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sococo ?

Un avis Capterra indique :

La disposition du bureau virtuel est utile pour voir qui est en réunion avec qui. C'est bien mieux que de simplement voir que quelqu'un est en ligne, comme dans Hangouts, ou en ligne et en appel, comme dans Slack. La possibilité de voir quelles personnes sont en réunion est très efficace. De plus, il est facile d'entrer et de sortir d'une réunion.

La disposition du bureau virtuel est utile pour voir qui est en réunion avec qui. C'est bien mieux que de simplement voir que quelqu'un est en ligne, comme dans Hangouts, ou en ligne et en appel, comme dans Slack. La possibilité de voir quelles personnes sont en réunion est très efficace. De plus, il est facile d'entrer et de sortir d'une réunion.

9. Hopin/RingCentral (Idéal pour l'organisation d'évènements virtuels et de sommets à grande échelle)

via Hopin

Contrairement à la plupart des options présentées ici, Hopin (désormais RingCentral) ne reproduit pas un bureau, mais construit une étape. Conçu pour les évènements à grande échelle tels que les lancements de produits, les sommets ou les webinaires à plusieurs pistes, il offre des outils en coulisses, des salons de réseautage et des salles de session structurées qui vont bien au-delà des réunions informelles.

Alors que Kumospace se concentre sur l'interaction libre, Hopin propose des évènements sophistiqués et de grande capacité avec des fonctionnalités telles que des agendas, la billetterie, des stands virtuels et des analyses en direct.

En tant qu'alternative à Kumospace, cette solution est parfaite pour les équipes qui ont besoin de précision et de professionnalisme, idéale pour accueillir des clients, des partenaires ou tout autre évènement où l'impact compte.

Meilleures fonctionnalités de Hopin

Configurez plusieurs étapes simultanées ou sessions en petits groupes

Concevez des pages d'inscription et des types de billets personnalisés

Intégrez des stands de sponsors et des salles de démonstration interactives

Gérez l'accès aux coulisses et aux intervenants séparément de celui des participants

Activez le réseautage rapide grâce à l'appariement aléatoire

Suivez l'engagement de votre équipe grâce à des outils d'analyse intégrés

Limites de Hopin

Pas idéal pour faciliter les réunions quotidiennes ou informelles

Cela peut sembler complexe pour les utilisateurs novices sans assistance technique

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux tarifs personnalisés

Tarifs Hopin

Events Pro : 119 $/mois par organisateur

Events Pro+ : 239 $/mois par organisateur

Events Enterprise : 359 $/mois par organisateur

Évaluations et avis sur Hopin

G2 : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hopin ?

Un avis G2 indique :

La facilité d'utilisation des fonctionnalités et de l'installation, ainsi que la RingCentral University, qui fournit des étapes détaillées pour comprendre comment configurer votre événement. Il est facile de créer le lieu, les horaires et l'image de marque. J'adore le fait que les pages de l'évènement et d'inscription puissent être personnalisées et avoir un aspect professionnel grâce à des paramètres simples et intuitifs.

La facilité d'utilisation des fonctionnalités et de l'installation, ainsi que la RingCentral University, qui fournit des étapes détaillées pour comprendre comment configurer votre événement. Il est facile de créer le lieu, les horaires et l'image de marque. J'adore le fait que les pages de l'évènement et d'inscription puissent être personnalisées et avoir un aspect professionnel grâce à des paramètres simples et intuitifs.

10. Gather (Idéal pour les lieux de rencontre virtuels ludiques avec fonctionnalité de réunion)

via Gather

Vous vous souvenez quand les anniversaires et les sessions de brainstorming se déroulaient dans la même pièce ? Gather recrée cette énergie en ligne grâce à des avatars en pixel art, des fonctionnalités interactives telles que des plans de bureau et un son spatial qui réagit aux mouvements. Au-delà d'un simple aspect visuel amusant, cette solution favorise les discussions informelles et les moments de convivialité au sein de l'équipe.

En tant qu'alternative à Kumospace, Gather mise tout sur un design ludique et des espaces personnalisables. Des salles thématiques aux interactions basées sur la proximité, il allie travail et divertissement de manière naturelle, ce qui est idéal pour les équipes qui accordent autant d'importance à la connexion qu'à la productivité.

Bénéficiez des meilleures fonctionnalités

Gardez vos coéquipiers visibles à l'écran grâce aux vignettes vidéo flottantes

Définissez des statuts personnalisés avec des liens vers des projets ou des indications de disponibilité

Démarrez instantanément des visioconférences en un seul clic

Affectez des groupes de travail pour rationaliser les vérifications spontanées

Activez le flou d'arrière-plan et la suppression du bruit

Intégrez une visibilité légère du calendrier pour le flux quotidien

Rassembler les limites

Un aspect ludique peut ne pas plaire aux équipes d'entreprise formelles

L'installation et la prise en main peuvent prendre du temps pour les grands espaces

Les performances du navigateur peuvent être ralenties sur les machines anciennes ou en cas de connexion Internet instable

Obtenir les tarifs

Free

Premium : 7 $/mois par utilisateur

Recueillez des évaluations et des avis

G2 : 4,9/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gather ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'aime le plus chez Gather, c'est la façon dont il humanise le télétravail. Contrairement aux outils de visioconférence traditionnels, Gather crée un environnement spatial et ludique où vous pouvez « croiser » vos collègues, vous rendre à des réunions ou passer du temps dans des salons virtuels. Il ramène la spontanéité et les interactions informelles qui font souvent défaut dans les installations à distance. De plus, les espaces et les avatars personnalisables rendent la collaboration plus engageante et même un peu amusante.

Ce que j'aime le plus chez Gather, c'est la façon dont il humanise le télétravail. Contrairement aux outils de visioconférence traditionnels, Gather crée un environnement spatial et ludique où vous pouvez « croiser » vos collègues, vous rendre à des réunions ou passer du temps dans des salons virtuels. Il ramène la spontanéité et les interactions informelles qui font souvent défaut dans les installations à distance. De plus, les espaces et les avatars personnalisables rendent la collaboration plus engageante et même un peu amusante.

Renforcez la stabilité de votre flux de travail à distance avec ClickUp

Que vous organisiez des réunions spontanées, des évènements à grande échelle ou que vous planifiiez la semaine hybride à venir, le meilleur outil de bureau virtuel s'adapte à votre rythme, et non l'inverse.

Des salons animés par des avatars aux hubs de collaboration haute performance, cette liste montre qu'il existe de multiples options pour remplacer Kumospace. Certains outils apportent une structure, d'autres de l'énergie. Et seuls quelques-uns offrent tout sous un même toit.

C'est pourquoi ClickUp est le choix idéal. Ce n'est pas seulement un lieu de réunion, c'est votre environnement de travail, votre planificateur, votre générateur de formulaires, votre moteur d'automatisation et votre tableau blanc collaboratif.

Si vous êtes prêt à centraliser vos outils et à faciliter la collaboration entre vos équipes, ClickUp est la solution tout-en-un qu'il vous faut.

Construisez votre siège social virtuel plus intelligent et plus performant. Inscrivez-vous à ClickUp pour rassembler votre équipe, où qu'elle se trouve.