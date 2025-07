Modèles gratuits de reconnaissances de dette pour suivre les prêts informels

Vous prêtez de l'argent à un client, à un membre de votre équipe ou même à un ami de la famille ? C'est généreux. Mais vous n'en gardez pas la trace ? C'est risqué.

Les prêts informels sont souvent contractés ou accordés sans aucun suivi ni documentation, ce qui entraîne des défauts de paiement, des relances délicates et beaucoup de stress.

Bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin d'engager un comptable ni de créer des feuilles de calcul compliquées à partir de zéro.

Notre guide vous propose des modèles de reconnaissance de dette gratuits, qui vous permettent de suivre facilement vos prêts informels, en toute clarté et en toute tranquillité. Commençons le suivi ! 💰

Que sont les modèles de reconnaissance de dette ?

Un modèle de reconnaissance de dette est un document juridique simple et informel utilisé pour enregistrer les prêts et les conditions de remboursement sans la complexité d'un contrat de prêt formel. I. O. U signifie « I Owe You » (je vous dois). Un modèle de reconnaissance de dette comprend des informations clés telles que le montant emprunté, la date d'échéance, le taux d'intérêt (le cas échéant) et les parties concernées.

Des prêts occasionnels aux paiements de freelance, mettre les conditions par écrit à l'aide d'un modèle de reconnaissance de dette permet de clarifier les attentes et d'éviter les malentendus.

📌 À retenir : votre reconnaissance de dette doit être un document simple et fiable qui précise le montant dû, la date de remboursement et les conditions éventuelles telles que les intérêts courus ou le paiement d'une somme forfaitaire.

Meilleurs modèles de reconnaissance de dette

Prêt à officialiser les choses ? Voici 21 modèles de reconnaissance de dette faciles à utiliser qui vous aideront à documenter correctement vos dettes :

1. Modèle de contrat de prêt ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rédigez et suivez les détails des prêts, tels que le montant, le taux d'intérêt et les conditions de remboursement, grâce au modèle de contrat de prêt ClickUp

Le modèle de contrat de prêt ClickUp est parfait pour les particuliers ou les entreprises qui ont besoin d'un moyen structuré pour documenter leurs prêts ou emprunts. Il vous aide à enregistrer tous les détails importants du prêt, du montant du prêt et du taux d'intérêt aux calendriers de paiement qui conviennent aux deux parties (hebdomadaire, mensuel, annuel ou personnalisé).

Il comprend également des sections telles que la renonciation de l'emprunteur, les conditions de résolution des litiges et la juridiction compétente, afin de garantir que l'accord est équilibré et applicable en cas de problème.

✅ Idéal pour : Les freelancers, les propriétaires de petites entreprises ou toute personne qui prête de l'argent et recherche un contrat de prêt clair et traçable, sans jargon juridique

2. Modèle d'accord de paiement simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez clairement les conditions de paiement, le calendrier et les obligations entre le débiteur et le créancier à l'aide du modèle d'accord de paiement simple ClickUp

Le modèle d'accord de paiement simple ClickUp simplifie les paiements ponctuels ou récurrents entre deux parties qui souhaitent éviter toute confusion et consigner toutes les conditions dès le départ.

Intégré à ClickUp Docs, il définit clairement les dates d'échéance des paiements et les conséquences en cas de retard afin d'éviter les litiges et de maintenir toutes les parties concernées sur la même page. Il comprend également des clauses juridiques telles que la responsabilité du successeur et la juridiction compétente afin de renforcer la validité de l'accord.

Dans Documents, les tâches ClickUp vous aident à attribuer des suivis et à suivre les paiements. Vous pouvez également utiliser des rappels récurrents pour rester informé des dates d'échéance, ce qui facilite la gestion des paiements sans suivi manuel.

✅ Idéal pour : Les freelancers, les coachs ou les petites entreprises qui souhaitent simplifier les accords de paiement ponctuels ou récurrents avec leurs clients

3. Modèle de lettre d'accord ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des contrats de prêt ou de paiement échelonné flexibles avec des conditions de paiement clairement définies à l'aide du modèle de lettre d'accord ClickUp

Le modèle de lettre d'accord ClickUp aide les freelancers, les agences ou les propriétaires de petites entreprises à documenter clairement les attentes dans les contrats de service.

Le modèle définit à l'avance la portée du projet et les modalités de paiement, garantissant ainsi que les deux parties sont d'accord avant le début du travail. Vous pouvez noter le mode de paiement et l'échéancier préférés afin d'éviter toute confusion ou tout suivi ultérieur.

Pour garantir la validité juridique de tout, le modèle comprend des clauses intégrées pour la protection contre les risques et la flexibilité, telles que des conditions d'indemnisation et de modification, sans alourdir le document.

✅ Idéal pour : Les entrepreneurs, consultants ou petites équipes qui s'engagent dans un nouveau partenariat commercial ou projet et qui souhaitent disposer d'un moyen rapide et clair de documenter les conditions.

🧠 Le saviez-vous ? La plus ancienne reconnaissance de dette connue en Grande-Bretagne remonte au 8 janvier 57 après J.-C. Elle a été découverte parmi des tablettes romaines sous le siège londonien de Bloomberg. Cette tablette en bois, gravée en latin cursif, constitue le premier témoignage d'activité commerciale dans ce qui est aujourd'hui le quartier financier de Londres.

4. Modèle de contrat d'achat ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Documentez facilement les informations sur le vendeur et l'acheteur, les détails des éléments et les conditions de paiement à l'aide du modèle de contrat d'achat ClickUp

Le modèle de contrat d'achat ClickUp est utile pour toute personne qui a besoin de formaliser l'achat ou la vente de biens, que vous travailliez dans le domaine des achats, que vous dirigiez une entreprise ou que vous gériez une équipe commerciale à vous seul.

Il offre un espace personnalisable pour ajouter des informations sur le vendeur et l'acheteur, y compris l'image de marque de l'entreprise comme les logos, et décrire exactement ce qui est échangé avec les spécifications et les photos des éléments.

Il vous permet également de définir les conditions de paiement, telles que le prix convenu et le mode de transfert de l'argent. Vous pouvez ajouter vos propres conditions et, une fois que les deux parties ont signé, vous disposez d'un accord clair et professionnel dans vos dossiers.

✅ Idéal pour : Les freelancers, les startups ou les entreprises qui gèrent des achats, des ventes ou des transactions avec des fournisseurs et qui ont besoin d'une documentation claire et traçable

5. Modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez clairement les rôles, les conditions de paiement et l'étendue du travail à l'aide du modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Le modèle de contrat de sous-traitance ClickUp est conçu pour les entreprises, les startups et les agences qui travaillent avec des sous-traitants indépendants ou des freelances. Il vous aide à établir un contrat juridiquement solide qui définit la relation, les conditions de paiement, l'étendue du travail, etc.

Le modèle détaille les responsabilités du prestataire et du client, notamment les services attendus et les modalités de paiement. Vous pouvez également ajouter des clauses pour plus de clarté à long terme, telles que la durée du contrat, son renouvellement et les modalités de modification.

La touche finale ? Une section sur la loi applicable et un espace pour les signatures des deux parties afin de sceller l'accord.

✅ Idéal pour : Les entreprises, les agences et les entrepreneurs individuels qui ont besoin d'un document juridiquement contraignant pour embaucher des sous-traitants et des freelances dans le cadre de pratiques commerciales transparentes

6. Modèle de contrat de location commerciale ClickUp (Texas)

Obtenez un modèle gratuit Définissez les conditions du bail, les règles d'occupation et les conditions de location avec le modèle de contrat de location ClickUp Texas

Lorsqu'il s'agit de locations commerciales, les choses peuvent rapidement devenir floues. Le modèle de contrat de location commerciale ClickUp aide les propriétaires et les locataires du Texas à documenter correctement leur contrat de location en définissant clairement les conditions et en minimisant la confusion.

Ce modèle contient plusieurs informations essentielles relatives au bail, telles que la date d'échéance du loyer, le dépôt de garantie et les limites d'occupation. Vous pouvez également documenter les détails de la propriété, tels que l'emplacement et le nombre de pièces, afin que les propriétaires et les locataires disposent d'un point de référence commun dès le premier jour.

Il couvre également des situations pratiques souvent négligées, comme ce qui se passe en cas de retard de loyer, comment sont gérées les inspections lors de l'emménagement ou qui est responsable des dommages. Vous pouvez même définir des règles concernant les animaux domestiques ou ajouter une clause de conformité basée sur les lois locales afin d'éviter tout litige.

✅ Idéal pour : Les propriétaires ou professionnels de l'immobilier au Texas qui gèrent des propriétés commerciales et ont besoin d'un contrat de location personnalisable

7. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez clairement les attentes en matière de services, de paiements et de conditions de résiliation à l'aide du modèle de contrat de services ClickUp

Le modèle d'accord de services ClickUp aide les freelances et les consultants à définir clairement les services qu'ils fournissent et les dates d'échéance des paiements. Il permet de décrire la portée du travail, de fixer des échéanciers et de s'assurer que les deux parties restent sur la même longueur d'onde.

Vous pouvez également laisser des notes ou enregistrer des mises à jour au fur et à mesure, créant ainsi une source unique et fiable pour l'accord. De plus, il sert également de registre. Ainsi, si un client oublie ce qu'il a signé (cela nous est tous déjà arrivé 😅 ), vous disposez de l'accord prêt à être consulté.

✅ Idéal pour : Les freelancers, les agences et les fournisseurs, prestataires de services qui souhaitent définir clairement leur travail et éviter toute dérive des objectifs

💡 Conseil de pro : si vous gérez plusieurs contrats clients, l'utilisation d'un logiciel de gestion des contrats en plus de ce modèle peut vous aider à rationaliser les mises à jour, les approbations et le contrôle des versions.

8. Modèle de contrat fournisseur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez les rôles des fournisseurs, les livrables et les échéanciers avec le modèle d'accord avec les fournisseurs de ClickUp

Le modèle de contrat fournisseur ClickUp est conçu pour les équipes d'approvisionnement, les chefs de projet et les propriétaires d'entreprise qui ont besoin de formaliser leurs relations avec leurs fournisseurs et de définir clairement leurs attentes.

Conçu pour favoriser la responsabilité mutuelle, il aide à clarifier les prix, les conditions de livraison, les responsabilités et les échéanciers. Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez gérer plusieurs contrats fournisseurs au même endroit, les mettre à jour si nécessaire et même collaborer avec des équipes internes pendant les négociations.

Si vous effectuez également le suivi de ces transactions à des fins comptables, consultez quelques exemples de grand livre général pour vous aider à classer les paiements des fournisseurs et à tenir des registres clairs.

✅ Idéal pour : Les petites entreprises et les équipes d'approvisionnement qui gèrent les relations avec les fournisseurs et ont besoin d'accords clairs et fiables dès le premier jour

Foire aux questions : une reconnaissance de dette écrite est-elle légale ? Réponse : Pour qu'une reconnaissance de dette ait une valeur juridique, elle doit clairement indiquer : Le montant emprunté

Les noms de l'emprunteur et du prêteur

Conditions de remboursement (comme la date et le mode de paiement)

Tout montant d'intérêt échelonné égal ou paiement forfaitaire prévu

Signatures de l'emprunteur et du prêteur

9. Modèle ClickUp pour les comptes fournisseurs

Obtenez un modèle gratuit Suivez le statut des factures, les conditions de paiement et les coordonnées des fournisseurs en un seul endroit grâce au modèle ClickUp Accounts Payable Template

Le modèle ClickUp Accounts Payable i est conçu pour les équipes financières et opérationnelles qui gèrent les factures de plusieurs fournisseurs. Il permet de rationaliser le suivi des factures et le traitement des paiements grâce à des étapes clairement définies telles que la réception, la saisie, l'acheminement et la vérification.

Le modèle comprend les champs essentiels pour saisir les coordonnées des fournisseurs, les types de paiement (comme le paiement intégral ou partiel) et les dates clés des factures. Vous pouvez également enregistrer les montants dus et suivre les identifiants et les priorités des tâches pour un traitement plus fluide des paiements.

De plus, grâce aux rappels et aux flux de travail automatisés, vous n'aurez plus jamais à courir après les échéances manuellement. Associez-le aux modèles de rapports de dépenses de ClickUp pour obtenir une vue claire des dépenses internes et des sorties de trésorerie.

✅ Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise, les comptables ou toute personne gérant des paiements récurrents qui a besoin d'un moyen fiable et traçable pour garder le contrôle sur ses dépenses

Vous souhaitez rationaliser davantage le processus d'approbation des factures ? Regardez ce tutoriel sur l'automatisation des flux de travail pour découvrir comment automatiser les tâches, les approbations et les rappels dans ClickUp.

10. Modèle de contrat de location ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez clairement les conditions de location, l'utilisation du bien et les responsabilités des propriétaires et des locataires grâce au modèle de contrat de location ClickUp

Conçu pour un usage résidentiel, le modèle de contrat de location ClickUp aide les propriétaires et les locataires à créer des contrats de location simples, sans jargon juridique complexe. Il couvre les éléments de base tels que le montant du loyer, la durée du bail, la caution et l'adresse du bien, ainsi que des détails facultatifs tels que les paiements anticipés et les règles relatives aux services publics.

Il comprend également des sections utiles sur l'utilisation des biens, les inspections et la résiliation du contrat afin d'éviter toute confusion ultérieure. Intégré à ClickUp Docs, ce modèle vous permet d'assigner des suivis et de stocker les accords signés en un seul endroit, ce qui est idéal pour gérer plusieurs unités locatives en toute simplicité.

✅ Idéal pour : Les propriétaires indépendants ou les petits gestionnaires immobiliers qui souhaitent disposer d'un contrat de location clair, professionnel, facile à gérer et à mettre à jour

11. Modèle de facture pour freelance ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Générez des factures professionnelles et suivez les paiements en attente pour les projets de vos clients à l'aide du modèle de facture freelance ClickUp

Le modèle de facture pour freelance ClickUp aide les freelancers à créer rapidement des factures professionnelles et soignées, afin que vous puissiez être payé sans surcharger l'administrateur. Ce modèle comprend des champs personnalisables pour les coordonnées du client, les services, les conditions de paiement et les informations bancaires afin de faciliter le paiement.

Mieux encore, vous pouvez suivre chaque facture en temps réel, rester informé grâce aux notifications et même organiser plusieurs factures avec la vue Tableur ou Liste de ClickUp.

Et si vous surveillez également vos finances globales, associez ce modèle à des modèles de bilan personnel pour obtenir une vue plus claire de vos flux de trésorerie.

✅ Idéal pour : Les freelances et les entrepreneurs individuels qui souhaitent des factures rapides, traçables et professionnelles

12. Modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Envoyez des demandes de paiement formelles et enregistrez les services freelance de manière professionnelle à l'aide du modèle de facture pour prestataires indépendants ClickUp

Le modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp vous aide à suivre vos revenus à l'aide de factures claires et détaillées, sans le tracas du suivi manuel.

Ce modèle vous permet d'inclure facilement tout ce dont vos clients ont besoin : étendue des travaux, heures, tarifs, taxes et dates d'échéance. Vous pouvez même détailler les services et les dépenses ligne par ligne, rendant ainsi votre facture claire et incontestable, tout en gardant un œil sur les paiements restants.

Si vous avez souvent du mal à demander un paiement de manière professionnelle, ce modèle vous donne également les outils nécessaires pour rester ferme tout en restant aimable.

✅ Idéal pour : Les entrepreneurs indépendants qui gèrent plusieurs clients ou projets et qui ont besoin d'un moyen simple et fiable de facturer et d'assurer un suivi efficace

13. Modèle « Je vous dois » par Smallpdf

via Smallpdf

Le modèle « Je vous dois » de Smallpdf est idéal pour les accords de prêt informels entre amis, membres de la famille ou collègues. Il est facile à remplir et prend en charge des conditions de remboursement simples, telles que le remboursement en une seule fois ou en plusieurs versements. Vous pouvez également inclure les intérêts ou les dates de versement si nécessaire.

Facile à remplir et à signer, il garantit que les deux parties sont d'accord sur les conditions sans avoir besoin d'un contrat formel et peut également aider à suivre les dettes mineures ou à surveiller les indicateurs clés de performance financière personnels.

✅ Idéal pour : Les particuliers qui ont besoin d'un document juridique simple et rapide pour un usage personnel ou informel, sans inscription ni formalités

14. Modèle de reconnaissance de dette par eSign

via eSign

Ce modèle de reconnaissance de dette par eSign couvre les conditions de remboursement et les dates d'échéance clés tout en offrant une valeur juridique supplémentaire grâce à des fonctionnalités telles que la confession de jugement de l'emprunteur (lorsque cela est autorisé).

Vous pouvez finaliser l'accord avec les signatures numériques de l'emprunteur, du prêteur et d'un témoin, directement sur la plateforme eSign, rendant ainsi le processus officiel et efficace.

✅ Idéal pour : Les particuliers qui prêtent de l'argent à des amis, à leur famille ou à des collègues et qui souhaitent un accord simple et structuré avec des détails de remboursement intégrés

15. Modèle de reconnaissance de dette par PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de reconnaissance de dette de PandaDoc est idéal pour documenter les prêts personnels ou professionnels structurés. Il prend en charge des calendriers de remboursement flexibles, des garants facultatifs et vous permet de répartir les intérêts en versements égaux sur une période donnée.

Il comprend des clauses telles que la responsabilité solidaire, les droits de modification et la loi applicable, ce qui en fait un modèle de reconnaissance de dette détaillé.

✅ Idéal pour : Toute personne qui prête de l'argent et souhaite disposer d'un accord de reconnaissance de dette flexible mais bien structuré, avec des éléments juridiques facultatifs tels que les intérêts, les cosignataires ou les versements échelonnés

16. Modèle de reconnaissance de dette personnelle par Template.net

Modèle. Le modèle de reconnaissance de dette personnelle de net offre un moyen clair et respectueux de documenter l'échange, qu'il s'agisse entre amis, en famille ou entre collègues.

Il met l'accent sur la simplicité tout en conservant des informations claires grâce à des détails clés tels que le montant du prêt et la date limite de remboursement. C'est également un outil utile si vous cherchez à organiser vos finances et souhaitez conserver un registre clair de vos prêts personnels.

✅ Idéal pour : Les particuliers qui prêtent ou empruntent des sommes importantes et qui souhaitent un accord clair et facile à remplir

17. Modèle de promesse de paiement par Template.net

Le modèle de billet à ordre de Template.net combine la simplicité d'une reconnaissance de dette avec la structure juridique d'un billet à ordre, garantissant ainsi clarté, applicabilité et protection pour les deux parties.

Il décrit un forfait de remboursement sur 24 mois avec un taux d'intérêt annuel de 5 %, des frais de retard de 50 $ pour les paiements en souffrance et une clause de remboursement anticipé qui permet à l'emprunteur de rembourser le prêt plus tôt sans pénalité.

✅ Idéal pour : Les particuliers ou les prêteurs qui proposent des prêts formels avec intérêts et qui souhaitent obtenir une promesse de remboursement documentée et juridiquement contraignante

18. Modèle de reconnaissance de dette client par Template.net

Modèle. Le modèle de reconnaissance de dette client de net est un document personnalisable conçu pour formaliser les contrats de prêt entre emprunteurs et prêteurs. Il comprend des sections pour les informations relatives à l'emprunteur et au prêteur, le montant du capital, les conditions de remboursement, le taux d'intérêt, les conditions du contrat, les conditions supplémentaires et les signatures du prêteur et de l'emprunteur.

Le modèle permet de décrire facilement les détails de la dette en langage simple : combien est dû, par qui et quand le solde restant doit être payé.

✅ Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise ou les freelancers qui accordent des crédits ou des faveurs financières à leurs clients et qui ont besoin d'un document de reconnaissance de dette personnalisé avec le logo de leur entreprise et d'aspect professionnel

💡 Conseil de pro : pour votre prêt, il est judicieux de suivre le capital séparément des intérêts afin d'éviter toute confusion. Le capital correspond au montant initial emprunté, et les mensualités d'intérêts correspondent au total des intérêts répartis de manière égale sur la période de remboursement.

19. Modèle de reconnaissance de dette pour paiement de loyer par Template. net

Le modèle de reconnaissance de dette pour paiement de loyer de Template. net documente les loyers impayés entre le propriétaire et le locataire à l'aide de champs clés, notamment le loyer total dû, les dates d'échéance initiales et nouvelles, et les intérêts de retard (5 % par mois).

Les conditions précisent que le non-paiement peut entraîner des intérêts supplémentaires, et une section réservée à la signature confirme que l'emprunteur reconnaît sa dette et les conditions de remboursement.

✅ Idéal pour : Les propriétaires et les locataires confrontés à des retards de paiement et qui souhaitent clarifier les nouvelles conditions par écrit sans aggraver les tensions

20. Modèle de reconnaissance de dette par Template.net

Le modèle de reconnaissance de dette de Template.net sert à confirmer par écrit une dette existante. 🧾 Il comprend des champs de base tels que les noms de l'emprunteur et du prêteur, le montant du prêt, les coordonnées et l'échéancier de remboursement.

Il y a également un espace pour les signatures de l'emprunteur et du prêteur, ainsi que pour un témoin facultatif, ce qui en fait un moyen pratique de consigner par écrit les accords verbaux passés ou les soldes impayés sans avoir à rédiger un tout nouveau contrat de prêt.

✅ Idéal pour : Toute personne qui a déjà prêté de l'argent et souhaite désormais obtenir une reconnaissance écrite de la dette afin de documenter clairement l'accord et les conditions de remboursement

21. Modèle de reconnaissance de dette par Wondershare

via Wondershare

Le modèle de reconnaissance de dette Wondershare est clair, bien structuré et convient aussi bien à l'argent qu'aux éléments non monétaires tels que les équipements, les terrains ou d'autres actifs.

Le modèle couvre les éléments essentiels, tels que les noms, le montant dû, le mode de remboursement et la date d'échéance, tout en offrant des options supplémentaires telles que des champs d'intérêt facultatifs et des notes juridiques. Il est plus structuré qu'une simple reconnaissance de dette, mais reste facile à personnaliser à l'aide de n'importe quel éditeur de texte basique.

✅ Idéal pour : Les particuliers ou les petites entreprises qui recherchent un modèle de reconnaissance de dette flexible et téléchargeable, qui fonctionne aussi bien pour les dettes financières que non financières

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de reconnaissance de dette ?

Un bon modèle de reconnaissance de dette permet de tout clarifier et évite* les moments où l'on se demande « Attends, c'était quoi déjà, le deal ? ».

Voici ce qu'il vous offre :

Personnalisation : adaptez les champs pour les noms, le montant emprunté, les dates d'échéance et les notes afin qu'ils correspondent à tout type d'accord

Suivi des remboursements : enregistrez chaque transaction de prêt, suivez les paiements, définissez des rappels et respectez les échéances

Rappels et checklists : Utilisez des modèles qui vous permettent de suivre les relances ou les paiements récurrents comme une liste de tâches

Collaboration : partagez le document avec toutes les parties concernées pour éviter toute mauvaise communication

Flexibilité : modifiez à tout moment les forfaits, les montants ou les échéanciers, sans avoir à repartir de zéro

En gros, choisissez un modèle simple mais complet. Voici un aperçu des éléments essentiels que tout bon modèle de reconnaissance de dette doit inclure :

Élément de la reconnaissance de dette Pourquoi est-ce important ? Noms complets des deux parties Clarifie qui prête et qui emprunte 🧍‍♀️ Montant exact du prêt Évitez les erreurs lorsque vous écrivez des nombres et des mots 💸 Date de la transaction Enregistre la date à laquelle le prêt a été émis 📅 Date ou calendrier de remboursement Définissez un calendrier de remboursement clair, qu'il s'agisse d'un paiement unique ou récurrent ⏳ Conditions de remboursement Précise si des intérêts sont inclus 🧾 Signatures des deux personnes Ajoutez une couche de confiance juridique et mutuelle ✍️ Format modifiable et accessible Facile à réutiliser, mettre à jour ou partager numériquement 📱

Suivez correctement les prêts informels avec ClickUp

Prêter de l'argent sans documentation peut entraîner des confusions, voire une perte de confiance. Qu'il s'agisse d'une petite faveur ou d'un accord sérieux, disposer du bon modèle de reconnaissance de dette peut vous éviter bien des soucis par la suite.

ClickUp vous offre un moyen organisé et flexible de gérer tous les types de documents liés aux prêts. Des simples accords de paiement aux contrats détaillés avec les fournisseurs, il existe un modèle pour chaque situation. Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin d'être un expert juridique pour les utiliser.

Alors n'hésitez plus, choisissez le modèle qui vous convient, remplissez-le et partagez-le en toute confiance. ✅

