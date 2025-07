les 10 meilleures alternatives à Acuity Scheduling à essayer en 2025

Acuity Scheduling est un choix solide pour les petites entreprises et les professionnels indépendants : il est clair, simple et efficace.

Mais à mesure que votre entreprise se développe, vous pourriez vous sentir limité par une personnalisation restreinte, des intégrations peu pratiques ou des fonctionnalités qui ne s'adaptent pas à votre croissance.

Tout à coup, vous comblez les lacunes avec des outils supplémentaires et du temps supplémentaire.

Si Acuity commence à vous ralentir, il est peut-être temps de passer au niveau supérieur.

Nous avons sélectionné les meilleures alternatives à Acuity Scheduling offrant des automatisations plus fluides, de meilleures fonctionnalités d'équipe et des intégrations adaptées à votre flux de travail, afin que vous puissiez vous concentrer moins sur la planification et plus sur votre croissance.

Les meilleures alternatives à Acuity Scheduling en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Idéal pour les particuliers, les petites entreprises, les agences et les entreprises qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour la planification, la gestion des tâches et la collaboration en équipe Calendrier ClickUp, tâches ClickUp, ClickUp Brain Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Trafft Idéal pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels qui ont besoin d'un service de prise de rendez-vous 24 h/24, 7 j/7 et d'une assistance multi-emplacements Codes QR, formulaires de réservation Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Amelia Idéal pour les petites entreprises, les agences et les fournisseurs, prestataires de services disposant de sites Web WordPress et nécessitant une gestion personnalisable des réservations et des employés Plugin de réservation, gestion des employés À partir de 49 $/mois Doodle Idéal pour les petites entreprises, les agences et les recruteurs qui planifient des entretiens ou des réunions de groupe avec des candidats Synchronisez vos outils de réunion, suivez les performances des recruteurs et le déroulement des entretiens Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,95 $/mois SimplyBook. me Idéal pour les petites entreprises, les agences et les fournisseurs, prestataires de services qui ont besoin de pages de réservation personnalisables et d'une gestion des clients Point de vente, demandes automatiques de commentaires Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois YouCanBook. me Idéal pour les entrepreneurs individuels et les petites entreprises qui ont besoin d'un système de réservation en ligne simple et abordable Ajustement du fuseau horaire, intégration de la page de réservation Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/mois Goldie Idéal pour les entrepreneurs individuels, les salons et les fournisseurs de services de beauté indépendants qui ont besoin de profils clients et de listes d'attente Affichage des listes d'attente, des profils clients et des témoignages Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19,99 $/mois Fresha Idéal pour les petites entreprises et les agences dans le domaine de la beauté/du bien-être qui ont besoin d'une place de marché pour leurs services et de campagnes automatisées Marché de services, campagnes automatisées, temps tampon automatique Forfait Free disponible ; tarification personnalisée Noterro Idéal pour les petites cliniques de santé et de bien-être qui ont besoin d'un système de prise de rendez-vous médicaux et de gestion des dossiers patients Rappels vocaux, réservations d'ateliers et de séminaires, étiquettes prédictives pour les dossiers des patients Forfaits payants à partir de 30 $/mois GoReminders Idéal pour les petites entreprises et les fournisseurs, prestataires de services qui ont besoin de campagnes de messages automatisés et de rappels Application de rappel de calendrier, modèles de rappel de message, envoi groupé de textes Forfaits payants à partir de 9 $/mois

Que rechercher dans les alternatives à Acuity Scheduling ?

Plus de 70 % des consommateurs préfèrent prendre rendez-vous en ligne.

Cependant, vous devez vous assurer que votre système de prise de rendez-vous en ligne est robuste. Il doit offrir à vos utilisateurs une expérience fluide tout en fournissant à votre entreprise tous les outils nécessaires pour planifier les rendez-vous.

Si Acuity Scheduling ne répond pas à ces critères, voici quelques qualités que vous devriez rechercher dans les alternatives :

Réservation en ligne : permet une planification 24 h/24, 7 j/7, des rappels automatisés et la synchronisation du calendrier par e-mail et SMS

Suivi de l'historique des clients : enregistre l'historique des services, les préférences et les notes afin de personnaliser l'expérience client et de fidéliser la clientèle

Traitement des paiements : prend en charge l'intégration des points de vente, plusieurs options de paiement et la facturation automatisée pour une expérience de paiement fluide

Planification du personnel : attribue les rendez-vous, assure le suivi des heures et évite les surréservations tout en surveillant les performances pour la croissance de l'équipe

Outils marketing : automatisez les campagnes par e-mail et SMS, les promotions et les programmes de fidélité pour fidéliser vos clients et les inciter à revenir

Suivi des stocks : suit les niveaux de stock et envoie des alertes pour vous assurer que vous ne soyez jamais à court des produits dont vos clients ont besoin

Rapports et informations : fournit des données sur les revenus, les réservations et les performances pour vous aider à prendre des décisions commerciales plus éclairées

Accès mobile : vous permet de gérer vos réservations, votre personnel et vos clients où que vous soyez grâce à une application mobile entièrement fonctionnelle

Intégrations intelligentes : se connecte aux sites Web, aux réseaux sociaux, aux outils de comptabilité et de marketing pour rationaliser votre flux de travail en un seul endroit

👀 Le saviez-vous ? Les grandes entreprises peuvent économiser jusqu'à 100 millions de dollars par an simplement en réduisant le nombre de réunions inutiles et en raccourcissant leurs listes d'invités.

Les meilleures alternatives à Acuity Scheduling

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Acuity Scheduling, voici les meilleures options qui répondent à vos besoins.

Explorons les fonctionnalités clés, les limitations, les tarifs et les évaluations pour voir lequel vous convient le mieux.

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser la planification et la collaboration en équipe)

Planifiez vos rendez-vous en fonction de vos priorités, tâches et objectifs avec ClickUp

ClickUp, « l'application qui fait tout pour le travail », est un outil puissant pour les équipes qui cherchent à unifier la gestion des tâches, la planification et la collaboration, le tout dans une plateforme intuitive alimentée par l'IA. Son ensemble complet de fonctionnalités le distingue des autres alternatives à Acuity Scheduling, en particulier pour les entreprises qui veulent plus qu'un simple système de prise de rendez-vous.

Commençons par ClickUp Calendar. Il ne s'agit pas d'un simple sélecteur de date et d'heure, mais d'un outil intelligent alimenté par l'IA qui vous aide à planifier vos tâches, les horaires de votre équipe et vos réservations.

L'interface glisser-déposer, les vues codées par couleur et le blocage automatique des créneaux horaires vous aident à gérer facilement vos rendez-vous. Que vous gériez un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel, les fonctionnalités de planification basées sur l'IA de ClickUp garantissent que votre calendrier est organisé efficacement et aligné sur la disponibilité de votre équipe.

Demandez à l'IA de s'occuper des tâches fastidieuses telles que la planification de tous ces rendez-vous

Par exemple, si vous en avez assez de copier et coller les mêmes tâches, définissez-les comme tâches récurrentes. Ou utilisez les automatisations ClickUp et les agents Autopilot pour gérer automatiquement les répétitions, ce qui est idéal pour gérer les check-ins réguliers ou les rendez-vous de service.

Automatisez vos tâches récurrentes ou configurez les agents Autopilot de ClickUp pour qu'ils s'en chargent à votre place !

Une autre fonctionnalité utile de l'IA est le ClickUp AI Notetaker, spécialement conçu pour ceux qui redoutent de prendre des notes lors de réunions et de passer à côté d'informations clés.

Transcrivez sans effort les discussions de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Il transcrit les discussions en temps réel et les organise directement dans votre environnement de travail. Si vos notes de réunion contiennent des éléments d'action, ClcikUp Brain peut automatiquement les attribuer à vos collègues avec des délais. Ainsi, vous êtes sûr de ne jamais manquer un suivi et de ne plus jamais perdre de vue les demandes des clients ou les décisions prises lors des réunions.

Ces fonctionnalités d'IA rivalisent avec les assistants IA autonomes et sont entièrement intégrées à l'écosystème ClickUp. Vous n'avez pas besoin d'utiliser plusieurs applications pour la planification, les réunions et la collaboration.

Si vous souhaitez simplifier encore davantage la planification, essayez le modèle de carnet de rendez-vous ClickUp. Il vous permet de visualiser les rendez-vous, de gérer les estimations de durée et de suivre les demandes de reprogrammation, le tout en un seul endroit.

Obtenez un modèle gratuit Configurez un système de prise de rendez-vous facile avec le modèle de carnet de rendez-vous ClickUp

Une fois que vous avez invité vos collègues ou vos clients, ils peuvent afficher vos disponibilités et réserver directement un créneau avec vous. C'est un moyen simple de centraliser les réservations et les interactions avec les clients : fini les feuilles de calcul désordonnées et les rendez-vous manqués. Vous pouvez également utiliser les rappels ClickUp pour vous-même, votre équipe ou vos clients afin de vous assurer qu'aucune tâche ou aucun rendez-vous ne passe entre les mailles du filet. Il suffit d'appuyer sur une tâche ou un rendez-vous planifié pour créer des alertes et joindre des fichiers à l'aide de l'icône en forme de trombone afin que tout le monde soit prêt.

En résumé : grâce à une personnalisation poussée, une automatisation puissante, des modèles prêts à l'emploi et des fonctionnalités d'IA intégrées, ClickUp vous aide à passer moins de temps à jongler avec la logistique et plus de temps à développer votre entreprise. Une alternative parfaite à Acuity pour les équipes de toutes tailles.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez les quarts de travail, gérez la disponibilité des équipes et coordonnez les échéanciers de projet avec le modèle de calendrier d'équipe ClickUp

Configurez des rappels automatiques, mettez à jour le statut des tâches personnalisées ou attribuez des membres de l'équipe en fonction du type de rendez-vous grâce à plus de 50 déclencheurs d'actions

Planifiez chaque heure de votre journée ou le flux de travail de votre équipe grâce au modèle de planning 24 heures de ClickUp

Ajoutez des liens vers vos réunions dans votre calendrier ClickUp pour vous y joindre sans délai

Automatisez le suivi du temps en démarrant ou en arrêtant les chronomètres lorsque le statut des tâches change, ce qui est idéal pour les fournisseurs, prestataires qui facturent à l'heure ou qui ont besoin d'enregistrer précisément le temps passé sur chaque rendez-vous

Collectez les données de vos clients grâce aux modèles de formulaires ClickUp afin d'enregistrer directement leurs préférences et leurs demandes dans votre système de planification

Personnalisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les performances de votre équipe et les interactions avec vos clients

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues un peu intimidantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius indique :

J'utilise ClickUp pour centraliser mon travail quotidien. Cela m'aide dans tous les domaines. Si je souhaite gérer une réunion avec des clients ou avec une équipe, ou si je veux vérifier le statut de mon travail précédent, ClickUp est la meilleure solution.

J'utilise ClickUp pour centraliser mon travail quotidien. Cela m'aide dans tous les domaines. Si je souhaite gérer une réunion avec des clients ou avec une équipe, ou si je veux vérifier le statut de mon travail précédent, ClickUp est la meilleure solution.

2. Trafft (Idéal pour la prise de rendez-vous 24 h/24, 7 j/7)

via Trafft

59 % des gens en ont assez d'attendre en ligne juste pour prendre rendez-vous pendant les heures de bureau. Trafft offre à vos clients la commodité d'une réservation en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il permet aux clients de prendre, de reporter ou d'annuler des rendez-vous à leur convenance, sans avoir à attendre en ligne ou à se conformer aux heures d'ouverture traditionnelles.

Il vous permet également d'activer la réservation directement via votre site web ou vos réseaux sociaux, réduisant ainsi les problèmes de visibilité et de découverte.

Contrairement à Acuity, Trafft fournit également un créateur de site web de réservation sans code, vous n'avez donc pas besoin d'un développeur sur votre compte. Il offre également une assistance multilingue et multi-emplacement, des rendez-vous récurrents et de groupe, ainsi que l'automatisation des rappels et des reprogrammations.

Meilleures fonctionnalités de Trafft

Sélectionnez les créneaux horaires disponibles, précisez les détails du rendez-vous et générez des codes QR et des connexions pour vos clients

Accédez à un plugin gratuit de prise de rendez-vous pour votre site WordPress

Intégrez des formulaires de réservation à votre site Web existant à l'aide d'iframes pour permettre à vos clients de prendre rendez-vous directement

Répondez et confirmez les réservations avec des messages personnalisés et adaptés à votre marque

Limites de Trafft

Les fonctionnalités de disposition ne sont pas très polyvalentes

Il manque une intégration avancée

Tarifs Trafft

Free

Starter : 29 $/mois

Évolutif : 69 $/mois

Enterprise : À partir de 250 $/mois

Avis et évaluations sur Trafft

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trafft ?

Un avis G2 dit :

J'apprécie ses nombreuses fonctionnalités et la possibilité d'utiliser des webhooks. J'aime les personnes qui ont créé ce produit.

J'apprécie ses nombreuses fonctionnalités et la possibilité d'utiliser des webhooks. J'aime les personnes qui ont créé ce produit.

💡 Astuce pro : Utilisez les raccourcis clavier sur ClickUp pour réduire le nombre de clics. Par exemple, en survolant une tâche et en tapant m, celle-ci vous sera automatiquement attribuée, ou vous pouvez créer un nouveau rappel en tapant r.

3. Amelia (idéal pour les sites Web WordPress)

via Amelia

Un problème courant avec Acuity Scheduling est le manque de personnalisation et de fonctionnalités avancées dans ses forfaits de base. Amelia, un plugin WordPress, résout ces deux problèmes. Il propose des formulaires de réservation hautement personnalisables, des dispositions et des fonctionnalités avancées telles que la gestion des employés et des ressources, même dans son forfait de base.

Les outils de gestion d'évènements et les calendriers visuels d'Amelia sont particulièrement efficaces pour les entreprises qui organisent des cours ou des évènements. De plus, vous bénéficiez d'un tableau de bord analytique complet pour suivre vos prospects, vos rendez-vous réussis, vos absences, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités d'Amelia

Bénéficiez d'intégrations de paiement avec Stripe, PayPal et Square

Utilisez la planification des ressources pour gérer et attribuer efficacement le matériel et les autres ressources

Concevez des forfaits de services personnalisables avec de multiples offres

Gérez les horaires des employés, définissez les heures de travail et traitez les demandes de congés

Limites d'Amelia

Ce n'est pas un outil de planification idéal si vous n'hébergez pas votre site web sur WordPress

L'intégration avec Google Agenda cesse souvent de fonctionner

Tarifs Amelia

Starter : 49 $/an

Standard : 99 $/an

Pro : 184 $/an

Elite : 638 $/an

Avis et évaluations sur Amelia

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Aucun avis disponible

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises constatent une augmentation moyenne de 27 % de leur chiffre d'affaires lorsqu'elles utilisent des systèmes de réservation en ligne

via Doodle

35 % des recruteurs affirment que la planification et la réalisation des entretiens constituent la partie la plus chronophage de leur travail, 67 % d'entre eux consacrant entre 30 minutes et deux heures à la seule coordination des réunions avec les candidats. Bien qu'Acuity Scheduling offre une bonne automatisation des rendez-vous avec les clients, il n'est pas conçu pour gérer le chaos lié à la planification des entretiens.

Doodle offre une interface basée sur des sondages qui simplifie la planification de groupe et élimine les fils d'e-mails interminables. Il vous permet de proposer plusieurs créneaux horaires et de laisser les candidats choisir celui qui leur convient le mieux.

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Synchronisez-vous avec des outils de réunion en ligne tels que Zoom, Google Meet ou Webex, et ajoutez automatiquement des liens vidéo à chaque réunion réservée

Personnalisez les invitations de réservation en fonction de votre marque

Organisez des entretiens collectifs en un seul clic pour rationaliser le recrutement

Suivez les performances des recruteurs sur le tableau de bord

Limites de Doodle

La planification de plusieurs évènements peut s'avérer très fastidieuse

Les notifications de compilation des sondages n'apparaissent pas souvent

Tarifs Doodle

Free

Basic : 12,95 $/mois par utilisateur

Pro : 14,95 $/mois par utilisateur

Équipe : 19,95 $/mois pour cinq utilisateurs

Avis et évaluations sur Doodle

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Doodle ?

Un avis G2 dit :

J'aime le fait que Doodle soit facile et gratuit à utiliser, et qu'il affiche les résultats générés en un instant. J'adore le fait que tout le monde l'utilise.

J'aime le fait que Doodle soit facile et gratuit à utiliser, et qu'il affiche les résultats générés en un instant. J'adore le fait que tout le monde l'utilise.

📖 À lire également : Modèles de calendriers gratuits et mignons pour rester organisé avec style

5. SimplyBook.me (Idéal pour personnaliser votre page de réservation)

Contrairement à Acuity, SimplyBook.me vous permet de personnaliser votre page de réservation afin de refléter la personnalité de votre marque et les spécificités de vos services. Vos clients savent exactement qui vous êtes, ce que vous représentez et quels services vous proposez. Vous pouvez créer des profils clients afin de personnaliser vos services et recueillir les avis de vos clients directement depuis la plateforme.

La flexibilité de SimplyBook.me convient aux entreprises de services ayant des flux de travail uniques ou des besoins de conformité spécifiques. Comparé à Acuity, il offre un contrôle plus précis sur l'expérience de réservation et donne la priorité à la sécurité des informations.

Les meilleures fonctionnalités de SimplyBook.me

Gérez vos ventes quotidiennes, vos pourboires et vos acomptes par carte, en espèces et par paiement anticipé en ligne grâce à la fonctionnalité de point de vente (PoS)

Envoyez automatiquement des demandes de commentaires après un rendez-vous et intégrez les avis directement sur votre site web depuis la plateforme

Créez des profils pour vos clients existants et nouveaux, et accédez à l'historique des services et aux préférences afin de personnaliser leur expérience

Choisissez la disposition de votre page de réservation parmi plus de 20 thèmes et modèles

Limites de SimplyBook.me

La configuration manuelle prend du temps

Les utilisateurs ne peuvent pas réserver plusieurs créneaux horaires à la fois

Tarifs SimplyBook.me

Free

Basique : 9,9 $/mois

Standard : 29,9 $/mois

Premium : 59,9 $/mois

Avis et évaluations SimplyBook.me

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SimplyBook.me ?

Un avis G2 dit :

Programme moderne, esthétique sur plusieurs appareils. Nombreuses possibilités de configuration personnalisée.

Programme moderne, esthétique sur plusieurs appareils. Nombreuses possibilités de configuration personnalisée.

6. YouCanBook. me (Idéal pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels)

Vous recherchez un logiciel de planification avancé pour votre petite entreprise sans vous ruiner ? Si Acuity Scheduling dépasse un peu votre budget, essayez plutôt YouCanBook.me.

Vous pouvez l'utiliser pour configurer un horaire hebdomadaire régulier ou personnaliser la disponibilité pour des semaines spécifiques. Cet outil vous permet de définir la durée des rendez-vous, d'ajouter des temps tampons entre les réunions et de définir des périodes de préavis minimales ou maximales pour les réservations.

YouCanBook. me meilleures fonctionnalités

Détectez et ajustez les différents fuseaux horaires pour les réservations

Envoyez automatiquement des e-mails de confirmation et des rappels par SMS à vos clients

Créez et intégrez votre page de réservation directement dans votre site web à l'aide de diverses options telles que l'intégration en ligne, les fenêtres contextuelles modales ou les boutons flottants

Comprend une version gratuite riche en fonctionnalités

Limites de YouCanBook.me

Il n'offre pas de personnalisation individuelle des notifications

Le processus d'exportation des données est trop complexe

Tarifs YouCanBook. me

Free

Individuel : 9 $/mois

Professionnel : 13 $/mois

Teams : 18 $/mois

Avis et évaluations sur YouCanBook.me

G2 : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 340 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de YouCanBook.me ?

Un avis G2 dit :

YCBM est un excellent outil de planification lorsqu'il fonctionne, mais il manque de fonctionnalités « basiques ».

YCBM est un excellent outil de planification lorsqu'il fonctionne, mais il manque de fonctionnalités « de base ».

7. Goldie (Idéal pour les salons et les fournisseurs de services de beauté indépendants)

via Goldie

Si vous êtes un professionnel indépendant ou si vous gérez une petite entreprise avec plusieurs emplacements, Goldie est une alternative idéale à Acuity Scheduling. Outil léger et mobile, Godie offre un moyen convivial de créer votre propre site web personnalisé, de proposer à vos clients de prendre eux-mêmes leurs rendez-vous et de traiter les paiements par carte enregistrée.

Goldie vous permet également d'automatiser vos campagnes marketing. Vous pouvez annoncer de nouveaux services et même partager des offres spéciales pour remplir les créneaux restants et gérer facilement votre temps.

Les meilleures fonctionnalités de Goldie

Conservez des profils clients détaillés, comprenant leurs coordonnées et l'historique de leurs rendez-vous

Recueillez des informations spécifiques sur les clients lors du processus de réservation grâce à des champs personnalisables

Affichez votre travail en ajoutant des photos à votre page de réservation en ligne pour renforcer la confiance

Gérez les agendas complets en permettant aux clients de s'inscrire sur une liste d'attente pour combler les annulations de dernière minute et optimiser vos créneaux horaires

Limites de Goldie

La fonctionnalité de messagerie groupée manque souvent sa cible en termes de livraison en temps opportun

La plateforme ne dispose pas d'une assistance multilingue

Tarifs Goldie

Free

Pro : 19,99 $/mois

Pro Plus : 39,99 $/mois

Avis et évaluations sur Goldie

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Goldie ?

Un avis Capterra dit :

Facile à utiliser et à naviguer. C'est génial de pouvoir ajouter des photos et des notes. Les différentes sections de l'application sont faciles à trouver.

Facile à utiliser et à naviguer. C'est génial de pouvoir ajouter des photos et des notes. Les différentes sections de l'application sont faciles à trouver.

8. Fresha (Idéal pour une utilisation en tant que place de marché de services)

via Fresha

Si Acuity Scheduling vous permet de gérer vos rendez-vous, il ne propose toutefois pas d'outils pour vous aider à générer davantage de réservations. Fresha, lui, le fait. Ce logiciel de réservation en ligne offre une place de marché où les clients peuvent trouver et vérifier votre entreprise en fonction des avis clients, puis prendre rendez-vous.

Conçu pour les cliniques de beauté et les centres de bien-être, Fresha vous permet d'accepter les réservations de plusieurs clients simultanément, ce qui est idéal pour les sessions de groupe ou les évènements. Vous pouvez également sécuriser les rendez-vous avec des paiements partiels ou complets à l'avance, réduisant ainsi les annulations et les absences.

Les meilleures fonctionnalités de Fresha

Prenez des rendez-vous sans commission

Envoyez automatiquement à vos clients des messages de suivi avec des instructions de soins post-traitement

Définissez des délais entre les rendez-vous, déterminez à l'avance combien de temps à l'avance les clients peuvent réserver et gérez les politiques d'annulation pour éviter les problèmes de planification au travail

Conservez des profils clients détaillés, suivez l'historique des rendez-vous et personnalisez les services en fonction des préférences

Mettez en place des campagnes automatisées, des recommandations de clients et des réductions promotionnelles pour augmenter les réservations et fidéliser vos clients

Limites de Fresha

Les packs de sessions ne fonctionnent pas toujours

Plus cher que les autres alternatives à Acuity

Tarifs Fresha

Free

Équipe : 9,95 $/mois (essai de 14 jours)

Enterprise : tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Fresha

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fresha ?

Un avis Capterra dit :

Nous avons quitté Booker, avec qui nous étions depuis 8 ans, et jusqu'à présent, l'expérience est excellente. J'adore le fait que Fresha fonctionne très bien sur tous les appareils et que nos clients peuvent pratiquement tout faire depuis leur téléphone, notamment prendre et modifier des rendez-vous, remplir des formulaires de consultation, ajouter des cartes de paiement, consulter leur historique, etc. Nos clients peuvent facilement prendre rendez-vous et vérifier les disponibilités de leur thérapeute préféré en quelques clics.

Nous avons quitté Booker, avec qui nous étions depuis 8 ans, et jusqu'à présent, l'expérience est excellente. J'adore le fait que Fresha fonctionne très bien sur tous les appareils et que nos clients peuvent pratiquement tout faire depuis leur téléphone, notamment prendre et modifier des rendez-vous, remplir des formulaires de consultation, ajouter des cartes de paiement, consulter leur historique, etc. Nos clients peuvent facilement prendre rendez-vous et vérifier les disponibilités de leur thérapeute préféré en quelques clics.

👀 Le saviez-vous ? Les services personnalisés génèrent souvent une augmentation de 10 à 15 % du chiffre d'affaires. Veillez donc à demander à vos clients quelles sont leurs préférences afin de personnaliser leurs sessions.

9. Noterro (Idéal pour les cliniques de santé et de bien-être)

via Noterro

Les rapports montrent que les patients, en particulier ceux souffrant de conditions à long terme, sont 67 % plus susceptibles de prendre rendez-vous en ligne chez le médecin. Ainsi, si vous gérez un cabinet médical ou une clinique, Noterro est l'alternative idéale à Acuity pour mettre en place un système de prise de rendez-vous.

Outre la planification, vous pouvez gérer les assurances en ajoutant des codes de facturation, de diagnostic et de modification, et en exportant des formulaires CMS-1500 pour accélérer votre flux de travail lié aux demandes de remboursement. Il propose également des suggestions prédictives pour étiqueter les antécédents médicaux des patients afin d'améliorer l'organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Noterro

Configurez facilement votre système de prise de rendez-vous médicaux en ligne et proposez une prise de rendez-vous en libre-service

Gérez vos cliniques situées à plusieurs emplacements à partir d'un seul endroit

Créez des réservations de groupe pour des ateliers et des séminaires

Envoyez des rappels vocaux à vos clients

Limites de Noterro

La livraison des reçus par e-mail est défectueuse

Il est très difficile de supprimer des notes une fois qu'elles ont été ajoutées

Tarifs Noterro

Core : 30 $/mois

Plus : 50 $/mois

Max : 70 $/mois

Avis et évaluations sur Noterro

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4,8/5 (plus de 600 avis)

📖 À lire également : Calendly vs Acuity Scheduling : quel outil de planification est le meilleur ?

10. GoReminders (Idéal pour automatiser les campagnes de messages)

via GoReminders

Bien qu'Acuity s'intègre aux outils de marketing par e-mail, il ne dispose pas d'une fonctionnalité intégrée pour envoyer des messages aux clients concernant vos créneaux disponibles et vos offres gratuites. Outre le calendrier et la prise de rendez-vous, GoReminder vous permet d'envoyer des messages groupés avec des offres personnalisées et des rappels aux clients.

Il se connecte également à un logiciel CRM et extrait facilement les informations sur les clients. Vous pouvez ainsi analyser les tendances des équipes commerciales, évaluer les performances et ajuster vos stratégies en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités de GoReminders

Personnalisez les modèles de rappel de messages pour chaque client avec des étiquettes spéciales et la date et l'heure du rendez-vous

Automatisez les confirmations de rendez-vous

Gérez vos rendez-vous où que vous soyez grâce à une application de rappel de calendrier

Limites de GoReminders

Il est difficile de connaître la disponibilité des membres du personnel lorsqu'un client se présente sans rendez-vous

La fonctionnalité de messagerie groupée peut être défectueuse

Tarifs GoReminders

À partir de 29 $/mois

Avis et évaluations sur GoReminders

G2 : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GoReminders ?

Un avis G2 dit :

J'apprécie la commodité de l'application et le fait de pouvoir disposer d'une liste de tous nos clients pour prendre des rendez-vous et envoyer des rappels pour chaque rendez-vous, ainsi que pour leur envoyer des messages ou tout type de rappel annuel à tout moment. C'est très simple et rapide.

J'apprécie la commodité de l'application et le fait de pouvoir disposer d'une liste de tous nos clients pour configurer des rendez-vous et envoyer des rappels pour chaque rendez-vous, ainsi que pour leur envoyer des messages ou tout type de rappel annuel à tout moment. C'est très simple et rapide.

Allez au-delà de la planification de base d'Acuity et gérez tout avec ClickUp

Si vous en avez assez des solutions de contournement et de l'utilisation de différentes applications pour effectuer vos réservations à votre façon, essayez plutôt l'un des concurrents d'Acuity Scheduling ci-dessus. Certains offrent d'excellentes personnalisations, d'autres sont dotés d'une planification et d'une automatisation basées sur l'IA, et d'autres encore génèrent des analyses pertinentes pour vos rendez-vous.

Si vous souhaitez bénéficier de toutes ces qualités et bien plus encore dans une seule application, pourquoi ne pas choisir ClickUp ? Elle est facile à utiliser, abordable et tellement riche en fonctionnalités que vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas commencé à l'utiliser plus tôt.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! Mettez en place un système de prise de rendez-vous qui satisfait vos clients et aide votre équipe à gérer son travail plus rapidement et plus efficacement.