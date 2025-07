Modèles gratuits de checklist d'inspection immobilière pour l'évaluation de biens immobiliers

Vous achetez ou vendez une maison ? Ou vous êtes simplement curieux de savoir ce qui se passe derrière vos murs (littéralement) et sous vos planchers. Une inspection résidentielle vous assure que tout, du toit aux fondations, est en bon état.

Mais garder une trace de tous ces recoins, fissures et coins grinçants peut s'avérer compliqué, et vous risquez de passer à côté de détails importants.

Un bon modèle de checklist d'inspection immobilière peut vous aider à organiser et à gérer le processus. Il contient tous les éléments essentiels à suivre, ce qui facilite la hiérarchisation des réparations urgentes et la documentation de tout ce qui doit être conservé pour référence future. Cela donne aux acheteurs et aux investisseurs une image claire de ce dans quoi ils s'engagent.

Nous avons répertorié 12 modèles gratuits de liste de contrôle d'inspection de maison pour vous aider à vérifier tous les détails importants et à repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en surprises coûteuses.

Que sont les modèles de checklist d'inspection immobilière ?

Les modèles de checklist d'inspection immobilière sont des outils préformatés qui vous aident à évaluer systématiquement les conditions d'un bien immobilier. Ils vous guident dans l'inspection de chaque partie d'une maison, comme le toit, la plomberie, les systèmes électriques et les fondations, sans avoir à déchiffrer des notes griffonnées et désorganisées.

Par exemple, lors d'une visite, vous pouvez utiliser des modèles de checklist pour cocher les éléments inspectés et noter tout problème visible. Les modèles comportent également des champs qui vous permettent d'évaluer la condition générale de zones spécifiques telles que la cuisine, les chambres, le système de chauffage, de ventilation et de climatisation ou les murs extérieurs.

Vous pouvez noter les recommandations de réparation, les problèmes de sécurité et les notes d'entretien en un seul endroit.

Ces modèles de gestion immobilière établissent une approche systématique de la rénovation domiciliaire et garantissent que rien d'important n'est oublié. Ils aident les propriétaires, les acheteurs et les investisseurs immobiliers à prendre des décisions éclairées, à mieux négocier, à estimer avec précision les coûts de réparation et à éviter les dépenses surprises après la conclusion de la transaction.

👀 Le saviez-vous ? Le dépassement des budgets est un problème récurrent dans les projets de construction, avec un dépassement moyen de 28 %.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de checklist d'inspection immobilière ?

Un modèle de checklist d'inspection immobilière solide peut transformer une évaluation immobilière fastidieuse en un processus simple, étape par étape. Bien sûr, vous pourriez griffonner des notes sur papier ou créer un fichier Excel, mais pourquoi partir de zéro alors qu'un modèle bien conçu fait déjà le gros du travail ?

Voici ce qui rend un modèle de checklist d'inspection gratuite vraiment utile :

Couverture pièce par pièce : Divise la maison en sections telles que cuisine, salles de bains, sous-sol, toiture, électricité, plomberie, chauffage, climatisation et extérieur. Chaque zone doit comporter des éléments spécifiques à vérifier afin de ne pas négliger les détails importants, même minimes

Échelle d'évaluation des conditions : vous permet de noter l'état de chaque élément, par exemple « Bon », « À réparer » ou « À remplacer », afin que vous puissiez rapidement évaluer ce qui est urgent. vous permet de noter l'état de chaque élément, par exemple « Bon », « À réparer » ou « À remplacer », afin que vous puissiez rapidement évaluer ce qui est urgent. Les modèles de contrôle qualité de bonne qualité devraient également vous permettre d'ajouter des notes de réparation pour chaque élément

Champs personnalisables : Vous permet d'adapter Vous permet d'adapter la checklist de remise du projet de construction en fonction du type de propriété, qu'il s'agisse d'une maison individuelle, d'un appartement ou d'un immeuble à plusieurs logements. Vérifiez si vous pouvez ajouter des éléments d'inspection et rédiger un rapport d'incident avec ce modèle

Espace pour les visuels et les commentaires sur la propriété : offre un espace pour ajouter des photos et des vidéos des zones concernées. Cette documentation visuelle permet de mieux prendre en charge les demandes de réparation, de négocier des accords et de suivre les problèmes récurrents au fil du temps

Disposition conviviale : organise tout de manière claire et facile à suivre, compréhensible aussi bien par les propriétaires inexpérimentés que par les entrepreneurs chevronnés. Assurez-vous que cela fonctionne également sur les appareils mobiles ou les tablettes

Section résumé : vous donne un aperçu de l'état général, des points clés et des prochaines étapes. Cela vous aide à partager vous donne un aperçu de l'état général, des points clés et des prochaines étapes. Cela vous aide à partager les rapports de projet avec vos clients, agents et entrepreneurs

🧠 Fait amusant : les poignées de porte en laiton ne sont pas seulement jolies, elles tuent aussi les bactéries ! Le cuivre présent dans le laiton a des propriétés antimicrobiennes qui peuvent tuer les germes en quelques heures, ce qui en fait un choix judicieux pour les surfaces fréquemment touchées.

12 modèles de checklist d'inspection de maison

Vous ne savez pas où trouver des modèles qui répondent à tous vos besoins ?

Ces 12 modèles gratuits de checklist d'inspection immobilière vous couvrent. Chacun d'entre eux est conçu pour vous guider à travers les différentes pièces d'une propriété sans rien oublier. Vous pouvez obtenir ces modèles gratuitement sur ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

1. Modèle de checklist et de rapport d'inspection immobilière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez votre processus d'inspection immobilière du début à la fin grâce au modèle de checklist et de rapport d'inspection immobilière ClickUp

Les inspections résidentielles peuvent sembler fastidieuses, avec des prises électriques manquantes, de la pourriture non identifiée et des fuites mystérieuses, surtout lorsque vous les effectuez vous-même. Organiser les informations pour chaque client dans des feuilles de calcul encombrées ne fait qu'empirer les choses.

Et si vous êtes entrepreneur ou inspecteur immobilier, vous ne pouvez vous permettre aucun oubli, même lorsque vous avez plusieurs clients en attente. Les conséquences pourraient être désastreuses !

Le modèle de checklist et de rapport d'inspection immobilière ClickUp organise tout, des checklists aux notes et aux rapports, en un seul endroit. Il dispose de champs dédiés pour vous aider à passer en revue chaque pièce et à signaler les éléments dans un environnement de travail clair.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Listez chaque espace de la propriété sous forme de tâches avec des colonnes spécifiques pour la condition, le statut, les matériaux et l'adresse

Divisez en différentes catégories ce qui nécessite une attention urgente et ce qui peut être fait plus tard

Affectez le bon inspecteur immobilier et suivez la progression de chaque tâche d'inspection

Ajoutez des photos, des notes et des recommandations pour les réparations nécessaires

Rédigez des rapports d'inspection détaillés avec des illustrations

🎯 Idéal pour : Conserver tout document accessible pendant les inspections rapides et les rénovations de maison à faire soi-même.

2. Modèle de rapport d'inspection immobilière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez rapidement des rapports sur l'état des propriétés pour vos clients grâce au modèle de rapport d'inspection immobilière ClickUp

Les inspections immobilières impliquent souvent une montagne de documents contractuels, des notes désorganisées, des photos éparpillées et des détails oubliés. Lorsque vient le moment de rédiger un rapport, il devient très difficile de tout rassembler.

Le modèle de rapport d'inspection résidentielle ClickUp simplifie cette tâche en générant instantanément des rapports professionnels détaillés à partir de vos notes et de vos conclusions. Grâce à des résumés faciles à lire, des listes de réparations et des preuves, il garantit que vos rapports sont soignés et clarifie les attentes des clients dès le départ.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Notez les éléments en bon état et ceux qui sont endommagés

Organisez vos conclusions en catégories faciles à lire

Ajoutez des photos de la propriété et des visuels analytiques à partager avec vos clients

Comparez les inspections pour aider les acheteurs potentiels à prendre la bonne décision

Évitez les erreurs coûteuses dues à des rapports incorrects ou incomplets

Aidez à protéger les inspecteurs contre les problèmes juridiques liés à des rapports inadéquats

Suivez les activités d'inspection immobilière grâce à des enregistrements d'écran, la modification collaborative, l'automatisation, l'IA et bien plus encore

🎯 Idéal pour : les inspecteurs immobiliers indépendants, les agents immobiliers et les entrepreneurs.

3. Modèle de checklist professionnelle ClickUp pour l'inspection

Obtenir un modèle gratuit Élaborez un plan d'inspection étape par étape avec le modèle de checklist professionnelle pour inspection de ClickUp

Entre la recherche des problèmes cachés et la création de la liste des réparations à effectuer, vous risquez d'oublier de vérifier ou d'ajouter certains détails. Pourquoi prendre ce risque alors que vous pouvez simplement utiliser le modèle de checklist professionnelle ClickUp pour l'inspection?

Il vous permet de noter à l'avance les détails de la propriété et de planifier une stratégie d'inspection étape par étape pour la gestion de projets immobiliers. Lorsque vous visitez la propriété, il vous suffit de suivre les tâches comme un guide, d'achever chaque tâche d'inspection et de la cocher.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez les coordonnées du client, telles que son numéro de téléphone et son adresse, ainsi que les résultats et les résumés de l'inspection

Attribuez le bon inspecteur immobilier à chaque propriété

Créez des checklists personnalisées pour chaque pratique et tâche d'inspection

Laissez l'inspecteur immobilier organiser et suivre toutes les données en un seul endroit

Téléchargez et partagez les résultats avec vos collègues, entrepreneurs et clients

🎯 Idéal pour : Organiser des inspections immobilières pour plusieurs projets et s'assurer que chaque détail est pris en compte.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion d'audit pour des audits internes rationalisés

4. Modèle de rapport d'inspection de toiture ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vérifiez régulièrement votre toiture et consignez les détails des réparations à l'aide du modèle de rapport d'inspection de toiture ClickUp

Votre toit peut sembler en bon état à première vue, mais il cache souvent des bardeaux fissurés, des solins usés ou des fuites insidieuses. Parmi les toits inspectés chaque année, 77 % nécessitent des réparations. C'est un nombre considérable !

Le modèle de rapport d'inspection de toiture ClickUp vous aide à documenter chaque détail, à signaler les problèmes urgents et à créer des rapports professionnels que vous pouvez télécharger et partager avec votre entrepreneur ou vos clients.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les problèmes spécifiques à chaque partie du toit et accédez aux détails des réparations antérieures

Ajoutez des schémas et des photos pour étayer vos conclusions

Comparez les devis de différents entrepreneurs et établissez facilement votre budget

Ajoutez des statuts personnalisés pour suivre la progression de l'inspection du toit

🎯 Idéal pour : Suivre l'état de la toiture et simplifier la planification des réparations grâce à des rapports détaillés et partageables.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes telles que QubicaAMF ont récupéré plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

5. Modèle de checklist de contrôle qualité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que les inspections immobilières sont effectuées correctement grâce au modèle de checklist de contrôle qualité ClickUp

Si vous êtes un investisseur à la recherche de biens immobiliers à louer, l'incertitude quant à la diligence raisonnable de l'inspecteur peut mettre en péril l'ensemble de votre investissement. Le modèle de checklist de contrôle qualité ClickUp vous aide à dissiper ces doutes grâce à des barres de progression simples, des statuts d'approbation et différents silos pour signaler les conditions. Vous pouvez voir exactement comment l'inspection a été menée, ce qui garantit la responsabilité.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Forfait, organisez et suivez les inspections de maison pour une gestion adéquate de la qualité des projets

Décomposez les tâches complexes en petites checklists et précisez les détails relatifs aux autorisations d'accès

Communiquez avec les membres de votre équipe et attribuez rapidement les tâches

Ajoutez les bonnes pratiques et une checklist d'assurance qualité pour les inspections immobilières, et vérifiez qu'elles ont bien été respectées

🎯 Idéal pour : Avoir une visibilité complète sur le processus d'inspection immobilière.

👀 Le saviez-vous ? Les propriétaires du sud de la Californie dépensent plus de 10 000 dollars pour réparer les dommages directs et indirects causés par des fuites dans leur toiture.

6. Modèle ClickUp pour la gestion de projets de rénovation domiciliaire

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle des inspections et des réparations de votre maison grâce au modèle de gestion de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

52 % des Américains sont convaincus que les rénovations domiciliaires prennent toujours plus de temps que prévu. Et plus cela prend de temps, plus vous dépensez d'argent en frais de main-d'œuvre.

Avec le modèle de gestion de projet de rénovation domiciliaire ClickUp, vous pouvez respecter votre budget pour les inspections, les réparations et les réaménagements de votre maison. Il vous permet de surveiller les coûts de main-d'œuvre et de matériaux et de mapper les étapes de la rénovation afin que vous et votre entrepreneur soyez sur la même longueur d'onde.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez, visualisez et gérez les étapes de votre projet de rénovation domiciliaire en un seul endroit

Attribuez des tâches, fixez des délais et suivez facilement la progression

Organisez les membres de votre équipe, les entrepreneurs et les ressources

Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que « En cours » et « Achevé » pour suivre la progression

Suivez vos dépenses pour vous assurer que les tâches sont achevées dans les délais et dans les limites du budget

Établissez une meilleure communication entre l'équipe du projet et les clients

🎯 Idéal pour : Réaliser vos travaux de rénovation dans les délais et sans dépasser votre budget.

Avec ClickUp pour la gestion de projets immobiliers, vous pouvez gérer les rendez-vous avec les acheteurs, les entrepreneurs et les agents, collaborer sur les plans de rénovation et même transformer chaque étape en liste de tâches. Les agents immobiliers et les inspecteurs immobiliers peuvent utiliser une carte interactive pour mettre en évidence les annonces ou suivre les projets.

J'ai utilisé pratiquement tous les outils de checklist et de gestion de projet qui existent et nous avons retenu ClickUp comme étant le plus robuste et le plus flexible, tout en restant très facile à utiliser pour l'utilisateur final.

J'ai utilisé pratiquement tous les outils de checklist et de gestion de projet qui existent et nous avons retenu ClickUp comme étant le plus robuste et le plus flexible, tout en restant très facile à utiliser pour l'utilisateur final.

7. Modèle de planificateur de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez vos projets de rénovation domiciliaire avec le modèle de planificateur de projets de rénovation domiciliaire ClickUp

Vous avez déjà commencé un projet de rénovation et abandonné en cours de route en raison de sa complexité ? Simplifiez et facilitez votre processus grâce au modèle de planificateur de projet de rénovation ClickUp.

Avec tout ce dont vous avez besoin, des listes de tâches au suivi budgétaire, vous restez organisé et en phase avec vos objectifs. Vous pouvez suivre la progression, ajouter des notes et planifier le budget de chaque espace. Si vous avez fait appel à un entrepreneur, ce modèle vous aidera à l'aligner sur votre budget et votre vision.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez un forfait complet pour votre projet de rénovation domiciliaire

Visualisez la progression des tâches grâce à des diagrammes de Gantt interactifs

Attribuez des tâches d'amélioration et des sous-tâches aux membres de l'équipe en un seul clic

Ajoutez les premiers signes de dommages, vos observations et vos recommandations de réparation

Planifiez les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre nécessaires afin d'établir un budget précis et d'éviter le gaspillage

🎯 Idéal pour : Planifier et suivre les rénovations de votre maison.

🧠 Anecdote amusante : grâce à la célèbre « décision Ghostbusters », les vendeurs sont légalement tenus de divulguer si une maison est hantée !

8. Modèle ClickUp pour la gestion de projets immobiliers

Obtenir un modèle gratuit Mettez en place un système innovant pour votre entreprise immobilière avec le modèle de gestion de projet immobilier ClickUp

Les projets immobiliers impliquent un tourbillon de délais, de documents et de visites sur le terrain. Sans le bon système, vous risquez de décevoir vos clients.

Le modèle de gestion de projet immobilier ClickUp vous aide à organiser vos attentes, vos livrables, votre budget et vos échéances en un seul endroit. Vous pouvez surveiller les performances de votre équipe, hiérarchiser les tâches, estimer l'échéancier et établir des devis en conséquence.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez et suivez chaque détail, de la prévente à la livraison du projet

Visualisez et suivez la progression de l'ensemble de votre portfolio

Gérez les ressources, les budgets et les échéanciers

Identifiez les risques et problèmes potentiels du projet

Assurez la transparence de vos décisions

Ajoutez des attributs tels que le coût estimé, la durée estimée, les jours de variation, le coût de variation et des remarques

🎯 Idéal pour : les promoteurs immobiliers, les chefs de projet et les consultants immobiliers qui ont besoin d'un système en ligne et centralisé pour rationaliser leurs opérations.

9. Modèle de checklist pour la clôture d'une transaction immobilière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que toutes les tâches finales sont terminées avant de conclure une transaction grâce au modèle de checklist de clôture immobilière ClickUp

La conclusion d'une transaction immobilière devrait être synonyme de victoire. Cependant, trop souvent, elle se transforme en un sprint de dernière minute pour trier les documents, recueillir les signatures et dissiper la confusion.

Le modèle de checklist de clôture immobilière ClickUp apporte une structure à cette folie. Il vous aide à suivre chaque tâche, document et échéance en un seul endroit, du premier contact à la visite finale. Vous pouvez conserver tous les permis et accords dans les tâches de clôture de la transaction pour y accéder facilement.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez une liste des tâches à accomplir avant la clôture, et ajoutez des checklists et des sous-tâches dans chacune d'elles

Suivez la progression de chaque tâche en temps réel

Collaborez avec les agents et les autres parties prenantes impliquées dans la transaction

Achevez toutes les formalités administratives et les authentifications notariales dans les délais impartis

🎯 Idéal pour : les agents, courtiers et coordinateurs de transactions pour mener à bien chaque projet.

10. Modèle de forfait pour projet de rénovation de salle de bain ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Achevez la rénovation de votre salle de bain dans les délais grâce au rapport de rénovation de salle de bain ClickUp

Vous êtes à mi-chemin de la rénovation de votre salle de bain et vous vous rendez compte que le carrelage ne correspond pas aux équipements ? Ou que les matériaux ne seront pas livrés avant le rendez-vous du plombier ? C'est un scénario courant lorsque vous ne définissez pas de forfait précis et traçable avant de commencer les travaux dans la salle de bain et les toilettes.

Le modèle de forfait de projet de rénovation de salle de bain ClickUp organise chaque étape de votre rénovation du début à la fin et vous aide à éviter ces erreurs coûteuses. Il vous offre une visibilité complète sur les échéanciers, le budget et les rendez-vous de service afin que vous puissiez mieux coordonner vos efforts.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les dépendances entre les tâches pour une meilleure allocation des ressources

Estimez le temps nécessaire pour obtenir des dates de livraison plus précises

Accédez à des rapports en temps réel pour vous aider à rester sur la bonne voie

Vous permet de connaître l'étendue et les coûts associés au projet

🎯 Idéal pour : les propriétaires ayant peu ou pas d'expérience dans la rénovation de salles de bains.

11. Modèle de gestion des installations ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez au courant de tous les travaux de réparation à effectuer dans l'ensemble de vos propriétés grâce au modèle de gestion des installations ClickUp

Le suivi des problèmes et l'organisation des réparations nécessaires dans les délais impartis sont difficiles lorsque vous gérez plusieurs installations. Vous devez surveiller les inspections, les calendriers d'entretien et les exigences de conformité de vos propriétés.

Avec le modèle de gestion des installations ClickUp, vous vous assurez qu'aucune de vos installations n'est négligée et que toutes les commodités fonctionnent correctement. Cela permet de satisfaire vos locataires et vos invités et de faire prospérer votre entreprise.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créer des checklists d'inspection immobilière

Affectez les membres de l'équipe et suivez la progression de chaque tâche

Définissez des rappels récurrents pour les inspections et les réparations de routine

Signalez les problèmes fréquents d'un bien immobilier afin de prévoir une solution plus permanente

🎯 Idéal pour : les propriétaires, les loueurs de logements et les hôteliers qui souhaitent suivre et effectuer les réparations en temps opportun.

12. Modèle d'analyse de la sécurité au travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez les risques pour la sécurité dans chaque projet immobilier grâce au modèle d'analyse de la sécurité au travail de ClickUp

Un seul danger négligé peut entraîner des blessures graves, des temps d'arrêt coûteux ou des violations de la conformité. De plus, si vous ne connaissez pas les risques liés à un projet, vous ne pouvez pas affecter les bonnes personnes ayant l'expérience requise.

Utilisez le modèle d'analyse de la sécurité au travail de ClickUp pour analyser les risques. Ce modèle peut vous aider à mieux planifier et établir des devis pour chaque projet d'inspection et de construction.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Identifiez les dangers potentiels liés à une inspection et à des travaux de construction

Évaluez les risques liés à chaque danger

Déléguez les projets en fonction des compétences, de l'expérience et des risques associés

Définissez des stratégies de contrôle pour atténuer les risques

🎯 Idéal pour : Identification et gestion des risques liés à la construction et à la rénovation.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de gestion de projet de construction (gratuits et payants)

Simplifiez les inspections immobilières et évitez les erreurs coûteuses avec ClickUp

Chaque modèle répertorié ci-dessus correspond à une partie de votre projet d'inspection et de rénovation. Que vous planifiez la rénovation de la maison de vos rêves ou que vous souhaitiez garantir à vos clients une maison sûre et belle, vous trouverez un modèle gratuit qui vous convient.

Vous pouvez les utiliser individuellement. Mieux encore, choisissez ClickUp pour regrouper tous vos modèles d'inspection, vos listes de tâches, vos communications avec les entrepreneurs et le suivi de la progression dans un seul environnement de travail intelligent. ClickUp vous permet de fixer des délais, de télécharger des photos d'inspection, d'attribuer des tâches et de générer sans effort des rapports et des résumés alimentés par l'IA.

Inscrivez-vous à ClickUp pour organiser, préciser et faciliter la gestion de toutes vos inspections immobilières !