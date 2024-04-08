TickTick vs. Todoist: ¿qué aplicación de listas de tareas es mejor? 2025

Desde reuniones hasta presentaciones y proyectos, tienes mucho entre manos. Eres un trabajador diligente, pero puede resultar difícil gestionar tu carga de trabajo sin una aplicación de listas de tareas sólida que te ayude. 🐝

Parece que hoy en día hay una aplicación para todo, y el software de gestión de tareas no es una excepción.

Si estás buscando una aplicación para organizar tus tareas pendientes, es posible que te hayas encontrado con aplicaciones como TickTick y Todoist. Aunque estas potentes herramientas de productividad comparten algunas funciones, tienen sus pros y sus contras.

En esta guía, te mostraremos la comparación definitiva entre TickTick y Todoist. Descubre sus funciones, precios y cuál es la mejor aplicación de gestión de tareas, además de un competidor adicional que te dejará boquiabierto. 🧦

¿Qué es Todoist?

Vía Todoist

Todoist es una aplicación de gestión de tareas que utilizan más de 100 000 organizaciones en todo el mundo. Destaca en la gestión de tareas diarias y es ideal para manejar proyectos complejos. Úsala tanto si estás ensayando una gran presentación en el trabajo como si estás planificando tu próximo viaje por carretera. 🚗

En términos de colaboración en equipo, Todoist tiene todo lo que necesitas para triunfar. Crea proyectos, establece nuevas tareas con fechas límite y asígnalas a ti mismo o a los miembros de tu equipo.

Cada tarea de Todoist te permite compartir archivos, chatear con tu equipo y realizar el seguimiento del progreso. Si eres gerente, puedes ver las estadísticas de productividad de tu equipo a través del panel de rendimiento, lo cual es perfecto si necesitas reequilibrar la carga de trabajo entre los miembros del equipo menos ocupados.

Todoist tiene principalmente una vista Lista, pero también ofrece una vista Tablero de arrastrar y soltar al estilo Trello, si lo prefieres. Incluso incluye una vista de Calendario que muestra las tareas programadas de Todoist dentro de tu calendario.

Funciones de Todoist

Aunque sin duda puedes utilizar Todoist para realizar el seguimiento de tus metas y tareas personales, sus potentes funciones son más adecuadas para equipos profesionales con proyectos complejos. A continuación te ofrecemos un desglose de sus mejores funciones, que te permitirán optimizar tu flujo de trabajo.

1. Gestión de tareas robusta

Gestiona fácilmente tus tareas en tu dispositivo móvil con Todoist.

Todoist es fácil de usar, pero lo suficientemente potente como para gestionar todas las tareas pendientes. Gestiona mejor tus tareas en Todoist mediante:

Fechas límite recurrentes para las tareas que completas regularmente.

Organizar tareas en secciones

Añadir subtareas para dividir proyectos complejos en partes más pequeñas.

Crear tareas o añadir comentarios en Todoist a través de tu bandeja de entrada de correo electrónico

Ajusta los niveles de prioridad para cada tarea, de modo que sepas exactamente qué es lo que requiere tu atención primero.

Añade contexto a las tareas con notas de voz, comentarios o capturas de pantalla.

¿No tienes tiempo para perderte en los detalles de las tareas? Solo tienes que usar la función «Añadir rápidamente».

Este atajo de Todoist te permite crear una tarea con solo un clic. Añade el nombre de la tarea, prográmala y añádela a tu cola en cuestión de segundos. ✨

Todoist también archiva las tareas completadas e incluye una potente función de búsqueda. Si alguna vez necesitas buscar una tarea que completaste hace seis meses, la encontrarás en un santiamén.

2. Recordatorios y notificaciones

Puedes personalizar cómo y cuándo recibes las notificaciones de Todoist. Te avisa cada vez que alguien comenta una tarea o completa una tarea pendiente. Si no quieres recibir muchas notificaciones, configura Todoist para que te envíe un resumen diario o semanal.

Los recordatorios son una función de notificación de nivel superior que solo está disponible para los suscriptores del plan premium. Si te registras, Todoist te enviará recordatorios automáticos sobre las próximas fechas límite o eventos. En lugar de establecer una tarea diaria para recordarte que debes prepararte para una reunión importante, Todoist se encargará de ello por ti.

3. Todoist Karma

Aumenta tu nivel de karma con esta divertida función de Todoist.

El sistema Karma de Todoist añade un toque de diversión y motivación a tu lista de tareas pendientes, convirtiendo la productividad en una búsqueda, ¿nos atrevemos a decirlo?, agradable. Gana Todoist Karma por completar tareas y utilizar ciertas funciones avanzadas para que tu día transcurra con mayor fluidez.

El karma es como los puntos en «Whose Line Is It Anyway?». No se pueden canjear por nada, pero visualizan tu progreso con pequeños gráficos agradables y logros que hacen que el trabajo sea más emocionante. 🏆

4. Plantillas de Todoist

Todoist incluye un número limitado de plantillas para agilizar la creación de proyectos. Cuenta con plantillas prediseñadas para proyectos como escribir un libro, realizar el seguimiento de incidencias de software e incluso para tareas personales como cocinar más en casa. 🍳

5. Integraciones y compatibilidad

Todoist se integra con numerosas aplicaciones de terceros, entre las que se incluyen:

Google Calendar

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

A Todoist no le importa qué dispositivo, aplicación o navegador prefieras. Se sincroniza en todos los dispositivos y tiene una aplicación web para macOS, Windows y Linux. También tiene aplicaciones móviles para Android, iPhone, iPad y Apple Watch.

Asegúrate de descargar las extensiones para el navegador, así como las extensiones para Gmail y Outlook, para minimizar el tiempo que pasas cambiando de una plataforma a otra.

Precios de Todoist

Free

Pro: 4 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

Business: 6 $ al mes por usuario, facturado anualmente.

¿Qué es TickTick?

Vía TickTick

TickTick es una aplicación de productividad sin florituras que organiza tanto tus metas laborales como personales en un solo lugar. Su interfaz de usuario sencilla es atractiva y directa. Pero no te dejes engañar por su simplicidad: TickTick es popular por una razón.

Colabora fácilmente con tus compañeros de trabajo o tu pareja para realizar el uso compartido de listas, asignar tareas y ver el historial completo de tareas de cada elemento que tengas entre manos.

TickTick genera automáticamente recordatorios para tareas puntuales y periódicas, siempre y cuando incluyas una fecha y hora para la fecha límite. Disfruta de cinco vistas de calendario diferentes, establece duraciones de tareas personalizadas y visualiza tus tareas desde una perspectiva totalmente nueva. 💡

Funciones de TickTick

Desde sus intuitivas funciones de gestión de tareas hasta sus herramientas integradas de control de tiempo, TickTick crea una experiencia de usuario que es a la vez funcional y divertida. Veamos las cinco funciones principales de TickTick.

1. Creación inteligente de tareas

Creación de tareas mediante activación por voz en TickTick

¿Quién tiene tiempo para escribir un montón de tareas? TickTick es una plataforma que da prioridad a la voz, por lo que es fácil crear tareas con entradas de voz. Si utilizas un iPhone, activa Siri con TickTick para crear tareas sin esfuerzo con tu asistente de voz.

Si usas Android, prueba la función Quick Ball para crear tareas desde la pantalla de inicio de tu teléfono, incluso cuando esté bloqueado. Todos los usuarios de teléfonos inteligentes también tienen acceso al widget de TickTick, además de una función de correo electrónico a tarea que crea tareas desde tu bandeja de entrada. 📩

La suscripción de pago a TickTick te permite colaborar con otras 29 personas en una lista de tareas. Esto incluye a los usuarios gratuitos de TickTick, pero estos necesitan una suscripción de pago para acceder a las funciones Premium de la lista. Esto significa que, si utilizas filtros personalizados (una función de pago), las personas con el plan Free de tu lista no verán ese filtro.

2. «Alertas molestas» y recordatorios

Vista de cronograma de TickTick

Si eres de los que ponen seis alarmas por la mañana para levantarse de la cama, te encantará la función «Alerta molesta» de TickTick. Con la Alerta molesta, recibirás múltiples recordatorios de las tareas de alta prioridad para que estén siempre presentes en tu mente durante todo el día, todos los días. ⏰

TickTick también tiene recordatorios basados en la ubicación para su aplicación de Android e iOS. Si necesitas recordar meditar antes de empezar tu jornada laboral, configura recordatorios que se activarán en el momento en que te sientes en tu escritorio.

3. Organización de tareas

Vía TickTick

Organiza tus tareas de TickTick en carpetas o listas. La plataforma crea automáticamente listas inteligentes para tus tareas de hoy y mañana, pero la versión de pago te permite crear filtros personalizados.

Establece tareas de prioridad alta, media, baja y ninguna, con códigos de colores, para que te llamen la atención las acciones más importantes de tu lista. Para buscar una tarea, puedes ordenarlas fácilmente por hora, título, etiqueta, prioridad o un filtro personalizado que elijas.

4. Compatibilidad e integraciones multiplataforma

Al igual que Todoist, TickTick está disponible en varias plataformas. Cuenta con aplicaciones de escritorio para Windows, Mac y Linux. También tiene aplicaciones para teléfonos y tabletas Android, iPhone y iPad, y Apple Watch.

No te olvides de las extensiones para Firefox y Chrome ni de los complementos para Outlook y Gmail. Esto te da la libertad de crear y gestionar tareas estés donde estés sin necesidad de abrir TickTick.

TickTick incluye potentes herramientas de productividad para mantenerte en el buen camino.

Utiliza el cronómetro Pomodoro para programar bloques de tiempo de concentración intensa. La app también incluye un reproductor de ruido blanco, perfecto para ahogar las conversaciones de tus compañeros de trabajo al chatear.

TickTick también calcula una puntuación de logros basada en tu actividad en la aplicación. Cuando completas tareas a tiempo, ganas más puntos y subes de nivel. ¿Y si olvidas una tarea o la retrasas? Tu puntuación baja.

Precios de TickTick

Free

Premium: 27,99 $ al año.

TickTick vs. Todoist: ¿quién gana?

La principal diferencia entre TickTick y Todoist es su nivel de organización y complejidad. Todoist permite hasta dos subcarpetas por carpeta de tareas, pero TickTick solo permite una organización de carpetas muy simple.

En el tira y afloja entre TickTick y Todoist, no hay un ganador claro. Al final, todo se reduce a qué funciones te parecen más valiosas. Si no sabes cuál de las dos opciones elegir, aquí te mostramos cómo se comparan TickTick y Todoist. 🥊

1. Organización

Dado que Todoist está diseñado más para empresas y equipos, ofrece muchas más opciones de organización. Si estás llevando a cabo un proyecto complejo, Todoist es probablemente la mejor opción. Crea hasta dos subcarpetas por carpeta de tareas para mantener todas tus tareas en una sola vista y organizarlas de forma más eficaz.

También necesitas una suscripción de pago a TickTick para crear filtros personalizados, mientras que la versión gratuita de Todoist te ofrece tres filtros.

Ganador: Todoist

En el enfrentamiento entre TickTick y Todoist, debemos reconocer que cada plataforma cuenta con sus propias herramientas de productividad útiles. El ganador en esta categoría depende de las funciones que te resulten más útiles.

A continuación te mostramos una comparación entre TickTick y Todoist:

Todoist incluye plantillas, pero TickTick no.

TickTick se integra a la perfección con los asistentes de voz, pero Todoist no.

Tanto TickTick como Todoist tienen elementos gamificados, pero TickTick te penalizará (reduciendo tu puntuación) si no cumples con los plazos.

Tanto Todoist como TickTick incluyen cronómetros Pomodoro, aunque con configuraciones diferentes. En Todoist, debes crear un proyecto Pomodoro especial, por lo que es más complicado que el cronómetro Pomodoro de TickTick.

Flujo de trabajo Pomodoro en Todoist

La ventaja es que Todoist se integra con Toggl, PomoDone y Flat Tomato. Si ya utilizas estas herramientas, Todoist es la mejor opción. Pero si necesitas un sencillo rastreador Pomodoro dentro de tu sistema de gestión de tareas, TickTick es mejor.

Ganador: depende de tus necesidades

2. Recordatorios

Las versiones premium de TickTick y Todoist incluyen recordatorios. TickTick es famosa por sus recordatorios basados en la ubicación, aunque es importante señalar que Todoist también los ofrece.

Configura una «alerta molesta» para asegurarte de que terminas tu trabajo.

En nuestra opinión, la función «Alerta molesta» de TickTick supera a Todoist en esta categoría. Te mantiene al tanto de las tareas pendientes con plazos ajustados, lo que es perfecto si necesitas múltiples recordatorios diarios.

Ganador: TickTick

3. Precios

No podemos comparar TickTick y Todoist de forma justa sin hablar de sus precios. Ambas tienen opciones gratuitas que te permitirán llegar muy lejos.

En cuanto a las opciones de pago que desbloquean todas las funciones, Todoist cuesta entre 48 y 72 dólares al año para un usuario, mientras que TickTick cuesta 27,99 dólares al año.

TickTick es más barato, pero no te dejes deslumbrar por el precio. Se trata de obtener un buen valor por el dinero, así que asegúrate de utilizar TickTick por sus funciones, no solo por su asequibilidad. 💰

Ganador: TickTick

TickTick vs. Todoist en Reddit

Tenemos nuestras propias opiniones sobre el debate entre TickTick y Todoist, por lo que hemos consultado a la buena gente de Reddit para que nos den su opinión sobre cuál es la mejor aplicación de listas de tareas.

Si buscas «TickTick vs. Todoist» en Reddit, verás que algunos usuarios prefieren la simplicidad de TickTick, mientras que otros prefieren el potente procesamiento del lenguaje natural de Todoist:

«El día que Todoist tenga un calendario integrado que me permita bloquear tiempo tan fácilmente como TickTick, me cambiaré. La opción Google Calendar no es tan sencilla como la que ofrece TickTick».

«Todoist es mucho mejor a la hora de capturar tareas rápidamente, especialmente con el procesamiento del lenguaje natural».

Tras un largo debate, los usuarios de Reddit llegaron a esta conclusión: si buscas estabilidad, elige Todoist. Si quieres muchas actualizaciones y la posibilidad de disfrutar de funciones interesantes (y no te importan las posibles incidencias), elige TickTick.

«En resumen: elige TickTick si quieres algo emocionante con muchas actualizaciones, pero elige Todoist si quieres algo estable y consistente».

¡Compara Notion y Todoist!

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a TickTick y Todoist.

Echa un vistazo a las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar tu flujo de trabajo según tus necesidades.

Como puedes ver, TickTick y Todoist tienen mucho que ofrecer.

Solo hay un pequeño problema: ambas aplicaciones aíslan tu trabajo real de tu lista de tareas pendientes. Esto significa que tienes que cambiar entre varias aplicaciones a lo largo de tu jornada laboral.

Eso supone una gran pérdida de tiempo, ¿no crees?

ClickUp está aquí para revolucionar las cosas. Somos una verdadera plataforma todo en uno para realizar el seguimiento de tus tareas pendientes, colaborar con tu equipo y hacer trabajo real.

TickTick y Todoist tienen dificultades para mantenerse al día con las funciones avanzadas de ClickUp.

Gestiona procesos con listas de control de tareas.

Crea listas de tareas claras y multifuncionales para gestionar fácilmente tus ideas y realizar el trabajo desde cualquier lugar, y así no volverás a olvidar nada.

Las listas de tareas de ClickUp crean tareas pendientes y pasos sencillos dentro de una tarea. Gracias a su diseño sencillo, su interfaz de arrastrar y soltar y sus elementos anidados, las listas de tareas transforman tu lista de tareas pendientes en flujos de trabajo prácticos para ti y tu equipo. 🤩

Elimina la carga mental de pensar qué hacer a continuación: ClickUp se encarga de todo lo pendiente.

Las listas de control son ideales para esbozar pasos o tareas que requieren múltiples pasos repetitivos. Gestiona tus listas de control desde tu escritorio, dispositivo móvil o navegador. Incluso permiten un formato personalizado y colores para que resulten más interesantes.

Crea tu lista de tareas diarias.

Reduce el estrés con una sencilla plantilla de lista de tareas pendientes de ClickUp.

¿Te sientes abrumado por tu enorme lista de tareas pendientes? Deshazte del estrés con la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp. Esta detallada plantilla de lista de tareas te ofrece una vista sencilla de todas las tareas que tienes que realizar durante el día, para que te resulte más fácil gestionarlas. 🧘

Crea estados, archivos y vistas personalizados con esta plantilla. Incluso incluye recordatorios automáticos, notas, seguimiento del progreso y rótulos para simplificarte todo. Siempre puedes utilizar la vista Tablero de ClickUp para realizar un seguimiento de tu progreso y ver lo que te queda por completar.

Pon tus flujos de trabajo en piloto automático con plantillas de listas de control.

No es por presumir, pero ClickUp tiene más plantillas que Todoist, y sirven para mucho más que solo proyectos. ClickUp tiene plantillas para gestión de proyectos, marketing, desarrollo, recursos humanos y mucho más. 🙌

Las plantillas de listas de control de ClickUp gestionan todos tus procesos con solo unos clics. Utiliza una de nuestras plantillas o crea tu propia lista de control y guárdala como plantilla. Incluso puedes crear tareas periódicas dentro de las listas de control guardadas para seguir un proceso coherente en todo momento.

Bonus: ¡Aplicaciones de listas de control diarias!

Prueba ahora las listas de control de ClickUp.

¿Quién tiene tiempo para elegir entre TickTick y Todoist? Elige la aplicación que lo hace todo y más. Las listas de control, las listas de tareas pendientes y las plantillas de ClickUp, que permiten ahorrar tiempo, la convierten en la opción ideal para equipos de todos los tamaños.

¿Necesitas convencerte? Lo entendemos. Empieza a usar ClickUp gratis y comprueba la diferencia por ti mismo. Nunca te pediremos tu número de tarjeta de crédito, es Free Forever. Regístrate ahora en ClickUp.