11 programas gratuitos de seguimiento de KPI en 2025

El mejor software KPI de un vistazo

Esta es nuestra selección de los 11 mejores programas de KPI con capacidades de análisis de datos para realizar el seguimiento del rendimiento:

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios ClickUp Seguimiento de KPI y gestión de proyectos todo en uno Metas, tareas, paneles, colaboración, plantillas Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Geckoboard Paneles de control de KPI en tiempo real y uso compartido de datos Paneles personalizados, más de 90 integraciones, alertas, instantáneas Prueba gratuita disponible; planes personalizados de pago disponibles para corporaciones. Tableau Exploración visual de datos y paneles de control de corporación Arrastrar y soltar, conectores de datos, imágenes enriquecidas, previsiones Precios personalizados Power BI Usuarios de Microsoft y paneles económicos Arrastrar y soltar, más de 300 fuentes, información basada en IA, actualizaciones en tiempo real. Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Databox Equipos de marketing que necesitan paneles rápidos y visuales Más de 120 integraciones, análisis predictivo, puntos de referencia Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Klipfolio Paneles personalizados a partir de más de 100 fuentes de datos. Más de 130 fuentes, fórmulas personalizadas, informes programados Versión de prueba gratuita disponible; planes personalizados de pago disponibles para corporaciones. SimpleKPI Equipos pequeños que necesitan paneles de control ilimitados con tarifa plana KPI ilimitados, paneles de control en tiempo real, informes personalizados. Prueba gratuita disponible; planes personalizados de pago disponibles para corporaciones. Sisense BI interno avanzado de nivel empresarial Capa de datos unificada, paneles integrados, información basada en IA Precios personalizados Qlik Sense Potentes paneles de control de autoservicio Consultas en lenguaje natural, sugerencias de IA, alertas Planes de pago personalizados disponibles para corporaciones. Zoho Analytics Equipos pequeños que se inician en la BI Paneles de control automáticos, asistente de IA, soporte para SQL Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Domo Organizaciones grandes con datos complejos ETL + IA, actualización en tiempo real, paneles integrados Precios personalizados

¿Qué debe buscar en un software de KPI?

Un usuario de Reddit señaló: «Fíjate en los resultados de las personas y su impacto en las metas de la empresa».

Aunque es un buen comienzo, confiar solo en la intuición no es suficiente. Sigue necesitando indicadores clave de rendimiento y una forma inteligente de realizar el seguimiento de ellos.

Por lo tanto, su herramienta KPI ideal le permitirá:

Cree paneles personalizables que destaquen las métricas clave y las iniciativas estratégicas más relevantes para sus metas empresariales ✅.

Proporcione seguimiento en tiempo real y precisión de datos para supervisar los KPI sin retrasos ✅

Soporte para integraciones fluidas con herramientas como CRM, plataformas de gestión de proyectos y herramientas de análisis ✅.

Permita que los equipos colaboren en metas compartidas con acceso centralizado a los informes de KPI ✅

Ofrece información útil a través de visualizaciones claras y la elaboración de informes periódicos ✅

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta convertir sus vagas aspiraciones profesionales en pasos claros? 25 ejemplos e ideas de metas profesionales SMART para el trabajo le muestra cómo establecer metas que realmente marquen la diferencia.

Los 11 mejores programas de KPI que debe probar

Estas herramientas de software KPI permiten una mejora continua al simplificar el seguimiento de los KPI, lo que facilita la alineación de los equipos en torno a métricas empresariales compartidas.

1. ClickUp (el mejor software todo en uno para el seguimiento de KPI y la gestión de proyectos)

Cuando los equipos utilizan múltiples herramientas para realizar el seguimiento del rendimiento, no logran documentar nada correctamente. Los datos se fragmentan, los flujos de trabajo se interrumpen y resulta más difícil optimizar los procesos.

ClickUp le evita tener que pagar ese precio al centralizar todo, desde los KPI hasta las tareas y los informes, en un solo lugar.

El primer paso para realizar el seguimiento de los KPI es definirlos. ClickUp Metas facilita el proceso al permitirle dividir los objetivos grandes en hitos más pequeños y fáciles de seguir.

Divida los objetivos generales en objetivos cuantitativos medibles con ClickUp Goals.

Puede establecer objetivos numéricos, monetarios o basados en tareas, perfectos para gestionar todo, desde la cobertura del código hasta la puntuación neta de promotores. Proporciona a los equipos un punto de partida concreto para alinearse con resultados medibles.

Si desea comenzar por establecer sus metas para realizar el seguimiento del progreso a lo largo del año, la plantilla OKR de ClickUp ofrece una excelente planificación estructurada y listas de metas organizadas.

Otra joya es la plantilla SMART Goals de ClickUp. Esta plantilla le ayuda a establecer metas claras y viables, y a realizar un seguimiento eficaz del progreso para mantener a su equipo centrado, organizado y orientado a las metas.

Una vez definidos los KPI, ClickUp Tasks le ayuda a gestionar su ejecución. Puede asignar prioridades, establecer recordatorios y automatizar las actualizaciones para garantizar que su equipo esté siempre al día.

Priorice lo que más importa estableciendo niveles de prioridad con tareas de ClickUp.

Estas funciones garantizan la responsabilidad y reducen la carga mental que supone el seguimiento manual. Sin embargo, no todos los equipos necesitan las mismas métricas.

Con ClickUp Dashboards, puede crear paneles personalizados para visualizar solo lo que importa, ya sea que esté realizando un seguimiento de la frecuencia de implementación, analizando datos sobre la satisfacción del cliente o la rotación de código.

Cree informes visuales que destaquen las métricas empresariales clave, el estado de los proyectos o los KPI de desarrollo de software utilizando los paneles de ClickUp .

Incluso puede importar datos de múltiples fuentes de datos para obtener una vista completa del rendimiento del equipo. Obtenga más información sobre cómo crear su propio panel personalizado de ClickUp 👇🏻.

¿Se pregunta qué hacer con los comentarios de las partes interesadas? Con ClickUp, todas las actualizaciones se convierten instantáneamente en tareas. Gracias a la colaboración en tiempo real de ClickUp, las actualizaciones se realizan en directo, lo que garantiza que todo el equipo y los gestores de proyectos estén sincronizados y no se pierda ninguna información.

Convierta al instante los comentarios en tareas y coordine a los equipos sin perder el contexto con las funciones de colaboración en tiempo real de ClickUp.

Si desea empezar de inmediato y centrarse en lo que más importa, pruebe la plantilla KPI de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento del progreso hacia las metas empresariales con claridad y coherencia con la plantilla KPI de ClickUp.

Centraliza todas sus métricas clave en un panel visual y fácil de usar para que todos estén alineados. Ya sea que esté analizando tendencias o tomando decisiones estratégicas, esta plantilla le brinda la información que necesita rápidamente.

Las mejores funciones de ClickUp

Desglose los objetivos estratégicos en KPI medibles utilizando ClickUp Metas.

Asigne tareas, realice automatizaciones de flujos de trabajo y mantenga la priorización de proyectos con las tareas de ClickUp.

Cree paneles de KPI personalizables en tiempo real con múltiples widgets y vistas de datos.

Realice un seguimiento del progreso del equipo utilizando múltiples tipos de objetivos KPI, como numéricos, monetarios y verdadero/falso.

Colabore al instante con las partes interesadas mediante la edición en directo, los comentarios y las actualizaciones.

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje pronunciada para equipos que no están familiarizados con las herramientas todo en uno.

La interfaz con numerosas funciones puede resultar abrumadora al principio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre ClickUp

Un usuario de G2 dice:

Me encanta que todo esté en un solo lugar. He utilizado muchas herramientas a lo largo de los años para ayudarme a realizar el seguimiento del trabajo, y ClickUp resuelve todos mis problemas. Me gusta la flexibilidad que ofrece ClickUp.

🔎 Dato curioso: El concepto de medición del rendimiento se remonta al siglo III, durante la dinastía Wei de China, donde los emperadores empleaban un sistema de nueve rangos para evaluar el rendimiento de los miembros de la familia real.

2. Geckoboard (ideal para paneles de control de KPI en tiempo real y uso compartido de datos)

vía Geckoboard

Geckoboard es un sencillo software de KPI diseñado para equipos que necesitan comunicar los indicadores clave de rendimiento de forma clara y rápida.

La interfaz de arrastrar y soltar de esta herramienta facilita la creación de paneles de KPI personalizables que muestran métricas críticas para la empresa. Tanto si realiza el seguimiento de sus indicadores clave de rendimiento (KPI) desde Google Analytics, Salesforce o Excel, Geckoboard recopila datos de rendimiento de más de 90 fuentes de datos.

Estos paneles se pueden integrar en sitios web, mostrar en televisores de oficina o utilizar de forma compartida por correo electrónico o Slack, lo que resulta ideal para equipos que trabajan en diferentes plataformas y ubicaciones.

Las mejores funciones de Geckoboard

Cree paneles de KPI totalmente personalizables utilizando widgets, gráficos y rastreadores de metas.

Realice un seguimiento de las métricas empresariales en tiempo real y supervise el rendimiento del equipo con indicadores de estado.

Configure alertas, instantáneas programadas y vistas interactivas para supervisar en profundidad los datos de rendimiento.

Limitaciones de Geckoboard

Profundidad limitada de la elaboración de informes y análisis en comparación con las herramientas de BI específicas.

Puede resultar caro a medida que aumenta el número de paneles o de usuarios.

Algunas fuentes de datos no tienen compatibilidad con la transmisión en tiempo real.

Menos opciones de personalización para usuarios avanzados que necesitan visualizaciones personalizadas.

Precios de Geckoboard

Imprescindible : 75 $ al mes por usuario.

Básico : 219 $ al mes por usuario

Pro : 399 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Geckoboard

G2 : 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 110 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Geckoboard?

Un usuario de Capterra dice:

La información se puede ver de una manera atractiva, lo cual es muy importante teniendo en cuenta que a veces es necesario comunicar KPI difíciles de entender. Otro aspecto positivo es que el equipo de Geckoboard añade constantemente nuevas fuentes de datos para aumentar la compatibilidad.

💡 Consejo profesional: si su equipo sigue fijando metas que se desvanecen a mitad de camino, los 12 mejores programas de establecimiento de metas para equipos pueden ayudarle a mantenerse centrado, alineado y a alcanzar realmente esos objetivos.

3. Tableau (ideal para la exploración visual de datos y paneles de KPI de corporaciones)

vía Tableau

Entre reuniones, envíos de código, gestión de problemas de clientes o cierre de acuerdos, la mayoría de los equipos no disponen de tiempo libre para averiguar cómo crear un panel.

La interfaz de arrastrar y soltar de Tableau facilita el trabajo incluso a los usuarios sin conocimientos técnicos que necesitan convertir datos sin procesar en información clara y útil.

Sin escribir una sola línea de código, los equipos pueden crear paneles elegantes e interactivos que realizan el seguimiento de todo, desde la satisfacción del cliente hasta los KPI de desarrollo de software.

Las mejores funciones de Tableau

Conecte grandes fuentes de datos de hojas de cálculo, plataformas en la nube o bases de datos SQL con conectores nativos .

Utilice el intuitivo generador de arrastrar y soltar para diseñar informes y paneles con una formación mínima.

Cree representaciones visuales detalladas de los KPI, las tendencias y las previsiones utilizando gráficos y filtros predefinidos.

Acceda a los paneles a través de la web, el escritorio o el móvil para obtener información en cualquier momento y tomar decisiones basadas en datos.

Implemente de forma segura a gran escala con opciones locales o en la nube adaptadas a la infraestructura de su equipo.

Limitaciones de Tableau

Requiere una importante formación y capacitación de los equipos para dominar todas sus capacidades.

Puede resultar caro a medida que se acumulan los asientos de usuario y los complementos.

Problemas de rendimiento con paneles grandes o al realizar el trabajo con múltiples fuentes de datos.

Precios de Tableau

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tableau

G2 : 4,4/5 (más de 2300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Tableau?

Un usuario de G2 dice:

Es una buena herramienta para gestionar datos y realizar análisis de datos; proporciona información clara y también buenas comparaciones de una fecha a otra. Es fácil de entender una vez que se ha dedicado el tiempo suficiente a aprender a utilizarlo.

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta identificar qué es lo que ralentiza a su equipo de desarrollo? «25 KPI de desarrollo de software con ejemplos» proporciona las métricas de desarrollo de software exactas que se necesitan para realizar el seguimiento del progreso, mejorar los flujos de trabajo y acelerar las entregas.

4. Power BI (ideal para usuarios del ecosistema de Microsoft y paneles de KPI económicos)

a través de Microsoft

Si ya está abrumado por las hojas de cálculo de Excel, cambiar a un software de paneles de control de KPI a gran escala puede parecer otro proyecto para el que nadie tiene tiempo. Power BI es una solución ideal para numerosos equipos debido a su potencia, familiaridad y sorprendente facilidad de uso.

Con su generador de paneles de control de arrastrar y soltar, Power BI facilita la conversión de datos sin procesar en indicadores clave de rendimiento significativos.

También obtendrá funciones basadas en IA, sólidas opciones de integración de datos y alertas visuales, para que siempre esté al tanto de todo.

Las mejores funciones de Power BI

Cree paneles de control de KPI interactivos con la facilidad del arrastrar y soltar y cientos de opciones de visualización.

Conéctese a más de 300 fuentes de datos, entre las que se incluyen Excel, SQL, Salesforce y Google Analytics.

Acceda a información generada por IA, como análisis de opiniones y previsiones hipotéticas, con Premium.

Configure actualizaciones en tiempo real, alertas y acceso móvil para el seguimiento de los KPI de gestión de proyectos siempre activos.

Proteja sus datos con el cumplimiento normativo, el cifrado y el control de acceso de nivel corporativo de Microsoft.

Limitaciones de Power BI

Curva de aprendizaje pronunciada si va más allá de los paneles y visualizaciones básicos.

No hay versión nativa para escritorio para usuarios de Mac o Linux.

Niveles de precios y estructura de licencias confusos para equipos en crecimiento.

Puede producirse un retraso o un tiempo de espera al procesar conjuntos de datos muy grandes.

Precios de Power BI

Power BI Desktop : gratuito

Power BI Pro : 14 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Power BI Premium : 24 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Power BI Embedded : Variable (pago por uso)

Power BI Premium (basado en capacidad): desde 4995 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Power BI

G2 : 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios sobre Power BI?

Un usuario de Capterra dice:

Es fácil enlazarlo con conjuntos de datos existentes en el ecosistema de Microsoft y bases de datos externas, como servidores SQL. Los informes se pueden personalizar para mostrar la información como usted desee.

📖 Lea también: 10 plantillas gratuitas para la revisión trimestral de la empresa (QBR)

5. Databox (ideal para equipos de marketing que necesitan paneles de control de KPI rápidos y visuales)

vía Databox

Los equipos de marketing suelen estar abrumados por las herramientas: Google Analytics, HubSpot, Meta Ads y un sinfín de hojas de cálculo. ¿Quién tiene tiempo para iniciar sesión en cinco plataformas solo para comprobar qué funciona?

Ahí es donde Databox destaca. Este software de KPI reúne todos sus datos de rendimiento en un solo lugar, lo que le ofrece una visión instantánea y visual de sus KPI de marketing sin tener que cambiar de pestaña.

Databox ofrece un generador de paneles fácil de usar, con función de arrastrar y soltar, adecuado incluso para miembros del equipo sin conocimientos técnicos, que permite el acceso desde el escritorio, el móvil o incluso la pantalla de televisión de su oficina.

Las mejores funciones de Databox

Conecte más de 120 fuentes de datos, incluyendo Google Ads, HubSpot y plataformas de redes sociales.

Cree paneles atractivos y personalizables utilizando visualizaciones de arrastrar y soltar.

Realiza la previsión de las tendencias futuras de los datos de KPI mediante análisis predictivos basados en IA.

Compare sus campañas con las de otras empresas del sector para encontrar oportunidades de crecimiento.

Limitaciones de Databox

El plan Free ofrece personalización limitada y frecuencia de actualización de datos limitada.

Algunas integraciones y métricas avanzadas requieren un plan de nivel superior.

La aplicación móvil y la interfaz de usuario podrían ser más receptivas en pantallas más pequeñas.

Los precios aumentan rápidamente para los equipos con muchas fuentes de datos.

Precios de Databox

Free Forever (3 paneles de control, actualizaciones diarias)

Starter : 59 $ al mes por usuario

Profesional : 199 $ al mes por usuario

Crecimiento : 399 $ al mes por usuario

Premium: 999 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Databox

G2 : 4,4/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Databox?

Un usuario de Capterra dice:

En general, es muy fácil de usar, especialmente la forma de organizar plantillas para un uso compartido entre cuentas de clientes, crear alertas e integraciones nativas con las plataformas más utilizadas.

📮 ClickUp Insight: La mitad de los equipos que participaron en una encuesta afirman que el viernes es el día más productivo. ¿Por qué? Probablemente porque hay menos reuniones y se ha ido acumulando impulso a lo largo de la semana. Con menos interrupciones, las personas tienen más espacio para concentrarse y realizar un trabajo significativo. ¿Quiere que todos los días sean como un viernes? Pruebe la comunicación asíncrona con ClickUp, su hub de trabajo todo en uno. Grabe actualizaciones con ClickUp Clips, genere transcripciones instantáneas con ClickUp Brain o deje que ClickUp AI Notetaker resuma las reuniones por usted en cuestión de segundos.

6. Klipfolio (ideal para crear paneles personalizados a partir de más de 100 fuentes de datos)

vía Klipfolio

Para los equipos basados en datos, con un millón de pestañas abiertas y múltiples plataformas, obtener una vista general del rendimiento parece casi imposible.

Por eso el producto Klips de Klipfolio es tan útil: combina las métricas empresariales más importantes y las presenta en paneles interactivos que puede utilizar.

Con más de 130 integraciones, Klipfolio Klips se adapta a su conjunto de datos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Las mejores funciones de Klipfolio

Conecte más de 130 fuentes de datos, incluyendo Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel y API.

Cree paneles con una precisión milimétrica mediante fórmulas personalizadas, KPI y visualizaciones.

Acceda a sus paneles desde el escritorio, el móvil o enlaces compartidos, ideal para la elaboración de informes para los clientes.

Configure informes programados, alertas por correo electrónico y paneles con Marca blanca para una imagen de marca impecable.

Limitaciones de Klipfolio

Los paneles pueden experimentar tiempos de carga más lentos con datos complejos o de gran volumen.

La personalización avanzada (SSO, branding, Marca blanca) requiere planes de nivel superior.

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje al realizar el ajuste de métricas o fórmulas personalizadas.

Funciones de IA limitadas en comparación con las plataformas de BI y las herramientas de software KPI más recientes.

Precios de Klipfolio

Base : 90 $ al mes por usuario

Grow : 190 $ al mes por usuario

Equipo : 350 $ al mes por usuario

Team+: 690 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Klipfolio

G2 : 4,5/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 140 opiniones)

🔎 Dato curioso: En el siglo XV, los comerciantes venecianos practicaban una forma primitiva de retorno de la inversión (ROI) comparando los costes de sus expediciones comerciales con los beneficios obtenidos por la venta de productos importados. ​

7. SimpleKPI (ideal para equipos pequeños que necesitan paneles de control ilimitados a una tarifa plana)

vía SimpleKPI

Cuando se trata de mantener la cohesión de un equipo dinámico, lo último que necesita es una herramienta de panel poco práctica o unos precios que penalicen su crecimiento.

Ahí es donde entra en juego SimpleKPI: fiel a su nombre, simplifica el seguimiento del rendimiento sin cobrarle por cada usuario.

Este software KPI basado en la nube le ofrece supervisión en tiempo real, paneles de control visuales claros y herramientas flexibles para la elaboración de informes KPI, todo ello por una tarifa plana.

Las mejores funciones de SimpleKPI

Realice un seguimiento ilimitado de KPI, usuarios, paneles y informes por un precio fijo único.

Utilice paneles en tiempo real con gráficos, diagramas y tablas para visualizar las métricas.

Cree y exporte informes KPI personalizados en formatos PDF, Excel y Word.

Empiece rápidamente con plantillas de paneles y la fácil importación de datos desde Excel.

Limitaciones de SimpleKPI

Personalización limitada en comparación con herramientas de software KPI más avanzadas.

No hay una aplicación móvil específica para acceder desde cualquier lugar.

Precios de SimpleKPI

Tarifa plana: 99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de SimpleKPI

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para establecer metas y realizar un seguimiento en Excel y ClickUp.

8. Sisense (la mejor opción para BI interno avanzado de nivel de corporación)

vía Sisense

A medida que las empresas crecen, también lo hacen sus datos, tanto en marketing como en operaciones, finanzas y plataformas de clientes. Dar sentido a todo ello, especialmente a gran escala, no es una tarea sencilla.

Supongamos que maneja datos valiosos de gran volumen y complejidad y necesita una forma de modelarlos, establecer conexiones y explorarlos entre equipos o productos. En ese caso, Sisense le ofrece la flexibilidad que necesita.

Este software de KPI es especialmente útil para los equipos internos de BI que desean centralizar la información y distribuirla entre las diferentes funciones empresariales.

Sisense también ofrece compatibilidad con la integración, por lo que si está creando aplicaciones o paneles orientados al cliente y desea incorporar análisis, puede integrar los análisis donde ya trabajan sus usuarios.

Las mejores funciones de Sisense

Unifique los datos de docenas de fuentes de datos en una única capa de análisis.

Incorpore paneles directamente en las herramientas internas o personalizadas.

Aproveche las herramientas basadas en IA , como las consultas en lenguaje natural y los modelos predictivos.

Impleméntelo de forma flexible en configuraciones en la nube, locales o híbridas.

Cumpla con los estándares de seguridad y cumplimiento normativo de nivel de corporación.

Limitaciones de Sisense

Requiere tiempo de ajuste si su caso de uso es complejo.

El precio se basa en su configuración y uso.

Algunas funciones requieren asistencia técnica para configurarlas completamente.

Precios de Sisense

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sisense

G2 : 4,2/5 (más de 1010 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 380 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Sisense

Un usuario de Capterra dice:

Elasticube es el núcleo del producto SiSense: permite al administrador realizar conexiones a múltiples fuentes de datos dispares para crear una agrupación lógica de datos. Los paneles son atractivos y funcionales.

💡 Consejo profesional: ¿Sigue gestionando los OKR en hojas de cálculo? Se está perdiendo visibilidad y alineación: el mejor software de OKR le ayuda a encontrar herramientas diseñadas para escalar las metas y resultados de su equipo.

9. Qlik Sense (ideal para equipos que desean potentes paneles de control de autoservicio)

a través de Qlik Sense

La gestión de múltiples flujos de datos, como plataformas de ventas y herramientas de comentarios de clientes, puede hacer que los equipos pierdan fácilmente la visión global.

Qlik le ofrece las herramientas necesarias para explorar sus datos de forma intuitiva y tomar decisiones inteligentes y rápidas sin tener que esperar a los analistas de datos o al departamento de TI. Este software de KPI destaca especialmente por sus paneles interactivos, sus potentes funciones de búsqueda y sus conocimientos basados en la IA.

El objetivo principal de Qlik es que cualquier miembro de su equipo pueda formular una pregunta y obtener una respuesta significativa, sin necesidad de conocer SQL ni estadísticas avanzadas.

Las mejores funciones de Qlik Sense

Habilite el análisis basado en búsquedas y chats para consultas en lenguaje natural.

Provea paneles de control receptivos y adaptados a dispositivos móviles con actualizaciones en tiempo real.

Ofrece información mejorada con IA y sugerencias predictivas.

Ofrezca alertas y automatización para detectar y abordar los problemas de forma temprana.

Limitaciones de Qlik Sense

El rendimiento puede ralentizarse con conjuntos de datos muy grandes.

Algunas funciones, complementos u opciones de exportación requieren una configuración adicional.

Los precios pueden aumentar rápidamente para equipos más grandes.

Precios de Qlik Sense

Starter: 200 $ al mes por usuario

Estándar : 825 $ al mes por usuario

Premium: 2750 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Qlik Sense

G2 : 4,4/5 (más de 910 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 260 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Qlik Sense?

Un usuario de G2 dice:

En mi organización, utilizamos Qlik Sense para la visualización y el análisis interactivo de datos a través de paneles, gráficos y tablas. Me gustó lo personalizable que es y la flexibilidad que nos ofrece al permitirnos trabajar con una amplia gama de fuentes de datos y conectores.

🔎 Dato curioso: En el siglo XIX, un molinero escocés utilizaba cubos de madera de colores colocados en los escritorios de los empleados para indicar los niveles de rendimiento (verde para bueno, rojo para malo), lo que servía como un sistema visual temprano de KPI.

10. Zoho Analytics (ideal para equipos pequeños que se inician en la inteligencia empresarial)

a través de Zoho Analytics

Si tiene una estructura ágil y aún así desea acceder a funciones de análisis avanzadas, Zoho Analytics podría ser la opción adecuada.

Lo que distingue a Zoho es su equilibrio: es accesible para usuarios sin conocimientos técnicos, pero ofrece profundidad para los analistas. Los equipos pueden utilizar paneles de control de arrastrar y soltar y conectores preintegrados para obtener sugerencias basadas en IA para la elaboración de informes.

Las mejores funciones de Zoho Analytics

Genere automáticamente paneles basados en sus datos para ayudarle a empezar más rápido.

Soporte para consultas SQL e informes personalizados para usuarios avanzados.

Habilite el uso compartido basado en roles y los filtros para una colaboración con seguridad.

Utilice el asistente de IA integrado (Zia) para realizar consultas en lenguaje natural y obtener información rápida.

Elija entre opciones de publicación flexibles, como presentaciones de diapositivas, enlaces privados y vistas incrustadas.

Limitaciones de Zoho Analytics

Los principiantes pueden encontrarse con una curva de aprendizaje para casos de uso complejos.

Algunos complementos y un mayor almacenamiento tienen un coste adicional.

El rendimiento puede disminuir con grandes conjuntos de datos si no se dispone de planes superiores.

Precios de Zoho Analytics

Free

Básico : 30 $ al mes por usuario

Estándar : 60 $ al mes por usuario

Premium : 145 $ al mes por usuario

Enterprise: 575 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Analytics

G2 : 4,3/5 (más de 330 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 350 opiniones)

📖 Lea también: Más de 65 ejemplos y plantillas de indicadores clave de rendimiento (KPI)

11. Domo (ideal para grandes organizaciones con datos complejos y grandes presupuestos)

a través de Domo

Cuando su empresa comienza a funcionar con docenas de herramientas, cada una con sus propios informes, métricas y paneles, resulta difícil responder incluso a preguntas sencillas como «¿Cómo nos está yendo?».

Este software de KPI está diseñado para equipos que desean un espacio centralizado para conectar todos sus datos y traducirlos en decisiones, ya sea a través de paneles interactivos, alertas en tiempo real o información basada en IA.

Domo también ofrece compatibilidad con más de 1000 fuentes de datos, desde AWS hasta SAP, lo que lo convierte en la opción perfecta para empresas con diversas herramientas y sistemas.

Las mejores funciones de Domo

Combine ETL, visualización, IA y paneles en una sola plataforma.

Actualice los datos en tiempo real con alertas personalizables.

Analice utilizando un asistente de IA para consultas en lenguaje natural.

Da soporte a equipos grandes con necesidades de paneles de control integrados.

Limitaciones de Domo

Curva de aprendizaje elevada para equipos de autoservicio sin ingenieros de datos.

El modelo de precios basado en el consumo puede dar lugar a costes impredecibles.

Precios de Domo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Domo

G2 : 4,3/5 (más de 830 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 320 opiniones)

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta convertir sus grandes sueños en pasos concretos? Los ejemplos de metas a uno, cinco y diez años para la planificación de metas a largo plazo le ofrecen una hoja de ruta práctica para establecer y alcanzar metas a largo plazo con claridad y confianza.

Aunque estas herramientas de KPI no han entrado en nuestra lista de las mejores, siguen siendo bastante eficaces para realizar el seguimiento de los KPI en determinados escenarios:

Weekdone : realice el seguimiento de los OKR y el progreso semanal con sencillos paneles y actualizaciones de estado que ayudan a mantener la responsabilidad mediante controles periódicos.

Whatagraph : visualice los KPI de marketing en múltiples canales en informes de automatización fáciles de usar para el uso compartido, ideales para el seguimiento del rendimiento en plataformas como Google Ads, Meta y LinkedIn.

Google Looker Studio: cree y utilice paneles de KPI dinámicos de forma gratuita con la herramienta de visualización de Google.

Utilice ClickUp para mantenerse al día con sus KPI.

Seguimiento de los KPI = Visibilidad

Sin visibilidad del rendimiento, incluso sus mejores esfuerzos pueden pasar desapercibidos (o peor aún, no quedar demostrados).

Ahí es donde ClickUp destaca. Con metas, paneles y colaboración en tiempo real integrados en una sola plataforma, ClickUp le ayuda a centrarse en los resultados, no solo en los productos.

Como destacó Christian González, coordinador administrativo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara:

Simplificamos todos los procesos de nuestros departamentos integrando plataformas de inteligencia empresarial, herramientas de correo con automatización y almacenando KPI, formularios, documentos de procesos y dependencias en una sola app (ClickUp).

