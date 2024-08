15 mejores software OKR en 2024 (reseñas y precios)

Cuando pasé de ser un colaborador individual a dirigir un gran equipo, tuve un gran momento "Eureka". Me di cuenta de lo que hace que una empresa sea fuerte y tenga éxito: No, no se trata de crear una enorme gama de productos o de perseguir las cifras como si no hubiera un mañana; se trata de alinear los esfuerzos de todos hacia nuestros objetivos organizativos.

Al principio, utilizaba Google Docs y hojas de cálculo para crear y realizar el seguimiento de nuestros objetivos y resultados clave (OKR). Las herramientas eran sencillas y directas, y hacían el trabajo cuando nuestro equipo era pequeño.

Sin embargo, a medida que crecíamos, las simples hojas de cálculo dejaban mucho que desear. Necesitaba ver oKR de producto y oKR ágiles las herramientas de gestión ágil de OKRs ofrecen a los empleados la posibilidad de realizar análisis e informes avanzados y de vincular los OKRs individuales y de equipo a los OKRs departamentales, algo que estas sencillas herramientas no ofrecían.

Mi búsqueda del mejor software de OKR fue larga. Sin embargo, la investigación que llevé a cabo con mi equipo dio como resultado una lista de 15 herramientas de OKR que consideramos lo mejor de lo mejor.

En este artículo, compartiremos nuestros puntos de vista y experiencias con las herramientas de gestión de OKR, destacando lo que funcionó bien y lo que no, para ayudarte a encontrar la mejor solución para tu equipo.

¿Qué debe buscar en las herramientas de software OKR?

Antes de pasar a la lista, cubramos primero los aspectos básicos. Estas son algunas de las características que debe priorizar al invertir en un software de gestión OKR:

Panel de control de OKR: La herramienta debe incluir unCuadro de mando OKR que consolide todos los datos en un solo lugar, proporcionando una vista de pájaro de cómo sus OKRs y KPIs trabajan juntos

La herramienta debe incluir unCuadro de mando OKR que consolide todos los datos en un solo lugar, proporcionando una vista de pájaro de cómo sus OKRs y KPIs trabajan juntos Seguimiento del progreso en tiempo real: Busca funciones que permitan el seguimiento en tiempo real del progreso de los OKR con diagramas de Gantt, tableros Kanban, etc., para que todos los empleados y directivos puedan supervisar el progreso de los OKRmétricas de los objetivos y tomar decisiones informadas

Busca funciones que permitan el seguimiento en tiempo real del progreso de los OKR con diagramas de Gantt, tableros Kanban, etc., para que todos los empleados y directivos puedan supervisar el progreso de los OKRmétricas de los objetivos y tomar decisiones informadas Capacidades de integración: Asegúrese de que el software OKR se integra perfectamente con su pila de tecnología existente, tales como software de gestión de proyectos, sistemas CRM, o plataformas de comunicación

Asegúrese de que el software OKR se integra perfectamente con su pila de tecnología existente, tales como software de gestión de proyectos, sistemas CRM, o plataformas de comunicación Opciones de personalización: Busca una herramienta que te permita personalizarPlantillas OKRlos flujos de trabajo y los informes para adaptarlos a sus necesidadesestrategia de fijación de objetivos *Funciones de colaboración: El software debe facilitar la colaboración entre los miembros del equipo, permitiéndoles alinearse con los objetivos, compartir actualizaciones y proporcionar comentarios

Busca una herramienta que te permita personalizarPlantillas OKRlos flujos de trabajo y los informes para adaptarlos a sus necesidadesestrategia de fijación de objetivos *Funciones de colaboración: El software debe facilitar la colaboración entre los miembros del equipo, permitiéndoles alinearse con los objetivos, compartir actualizaciones y proporcionar comentarios Escalabilidad: Elija una herramienta que pueda escalar a medida que su organización crece, acomodando un número creciente de usuarios, OKRs y equipos sin comprometer el rendimiento

Elija una herramienta que pueda escalar a medida que su organización crece, acomodando un número creciente de usuarios, OKRs y equipos sin comprometer el rendimiento Interfaz fácil de usar: Priorice una interfaz de usuario intuitiva que sea fácil de usar tanto para equipos técnicos como no técnicos

Priorice una interfaz de usuario intuitiva que sea fácil de usar tanto para equipos técnicos como no técnicos Informes y análisis: Elija un software que proporcione informes completos y capacidades de análisis. Obtendrá información sobre el rendimiento de su equipo e identificará áreas de mejora

Software OKR de un vistazo

El gráfico resume los detalles clave de mis mejores selecciones de herramientas de software OKR.

Las 15 mejores herramientas de software OKR para usar en 2024

Echemos un vistazo a las herramientas OKR que han entrado en mi lista de las 15 mejores. He destacado sus principales características, limitaciones, precios y calificaciones para ayudarle a elegir la mejor herramienta para su negocio.

Cree, alcance y realice el seguimiento de todos sus OKR en todos los equipos y departamentos en un solo lugar con ClickUp

Llámenos tendenciosos, pero ClickUp es insuperable para la gestión de proyectos basada en OKR. Con funciones avanzadas de revisión del rendimiento y un gestión de equipos clickUp ofrece más valor que la mayoría de los programas de gestión de equipos software gratuito de gestión de proyectos y herramientas OKR. Es adecuado para empresas de todos los tamaños y puede personalizarse para realizar el seguimiento y la gestión de OKR en todos los sectores.

Lo mejor para la gestión de proyectos OKR

ClickUp es mi plataforma de gestión de OKR. La utilizo para establecer objetivos de marketing de contenidos alineados con nuestros objetivos generales de marketing de adquisición.

ClickUp mejora la transparencia entre departamentos y me permite estar al tanto de la gestión del rendimiento de mi pequeño pero potente equipo.

Así es como las funciones OKR de ClickUp contribuyen a mi flujo de trabajo:

Gestión de todos los objetivos en un solo lugar con ClickUp Goals

Establezca objetivos estratégicos alineados con el objetivo general de su empresa mediante Metas ClickUp

Uso Objetivos de ClickUp para gestionar mis OKRs en un hub central.

Esta función es ideal para establecer diferentes objetivos, desde OKR personales hasta objetivos para toda la empresa. Puedo personalizar fácilmente los objetivos dándoles un nombre, fijando una fecha de vencimiento, añadiendo asignados que sean responsables de los objetivos, controlando el acceso y compartiendo un desglose detallado de cada objetivo en objetivos e hitos mensurables.

Divida los objetivos en metas más pequeñas con Metas de ClickUp, establezca plazos y realice un seguimiento del progreso

Utilizo Objetivos de ClickUp para dividir los objetivos más grandes en tareas manejables. Puedo establecer varios objetivos por meta y personalizar sus nombres, descripciones, propietarios y métricas de seguimiento (como moneda, tareas y números).

He aquí un ejemplo: Si el objetivo es lograr un aumento del 25% en las inscripciones a partir de las publicaciones de nuestro blog en un plazo de tres meses, lo divido en objetivos/metas más pequeños, como por ejemplo

Publicar 100 nuevas entradas de blog al mes

Optimizar las 50 entradas más visitadas del blog para conseguir conversiones añadiendo CTA interactivas

Crear 20 imanes de clientes potenciales descargables y llenos de valor como recursos gratuitos que acompañen a nuestras principales entradas del blog

Este enfoque ofrece una hoja de ruta paso a paso para alcanzar nuestros objetivos generales, al tiempo que me mantiene informado del progreso de cada objetivo.

Organizar los OKR con las plantillas de ClickUp

Ya no tengo que crear y gestionar los OKR desde cero, gracias a la rica biblioteca de plantillas de ClickUp.

Estructure sus OKR e iniciativas y realice un seguimiento de los progresos con la plantilla OKR de ClickUp

Plantilla OKR de ClickUp de ClickUp, por ejemplo, ofrece un marco para organizar los OKR según mis preferencias: puedo clasificar los objetivos por prioridad, departamento, progreso, plazo, etc. La Cadencia de planificación esboza una estructura para crear OKR, y las Listas de OKR desglosan los objetivos en acciones.

Con cinco campos personalizados y tipos de vista, junto con siete estados para realizar un seguimiento preciso de los OKR, esta plantilla me permite mantenerme al día con mis objetivos.

Ofrezca visibilidad de los OKR de toda la empresa, supervise el progreso, mantenga la transparencia y consolide las acciones diarias para alcanzar objetivos mayores con la plantilla de marco de OKR de ClickUp

Como alternativa, prefiero Plantilla del marco OKR de ClickUp para proyectos complejos en los que participa un gran número de personas. Mantiene a todos en la misma página, elimina la ambigüedad y mejora la responsabilidad entre los miembros del equipo.

Mi equipo y yo utilizamos la plantilla para:

CrearObjetivos SMART alineados con los objetivos del equipo

Seguimiento del progreso en tiempo real

Identificar los obstáculos y tomar medidas rápidas

Centrarse en las prioridades

También resulta útil durante las reuniones de todo el equipo Reuniones OKR cuando tengo que ir a buscar informes de progreso para revisar los resultados y decidir un plan de acción para mejorar nuestro enfoque.

Generación de OKRs con ClickUp Brain

Crea rápidamente OKR contextuales con ClickUp Brain

No puedo prescindir de Cerebro ClickUp ¡para brainstorming e ideación nunca más! Este Herramienta de IA sugiere los OKR más relevantes a seguir basándose en mi Tareas ClickUp y actividades en tiempo real dentro de mi espacio de trabajo ClickUp.

Así es como lo hago:

Introducción de datos de tareas y actividades: ClickUp Brain analiza las tareas y actividades dentro del área de trabajo para proporcionar información relevante para generar OKRs. Introduzco los datos necesarios o permito que ClickUp Brain recopile automáticamente la información del área de trabajo

ClickUp Brain analiza las tareas y actividades dentro del área de trabajo para proporcionar información relevante para generar OKRs. Introduzco los datos necesarios o permito que ClickUp Brain recopile automáticamente la información del área de trabajo Generar OKRs: Una vez que ClickUp Brain ha analizado los datos, sugiere OKRs basados en las tareas y actividades que ha analizado. Estos OKRs se adaptan a contextos de trabajo y objetivos específicos

Una vez que ClickUp Brain ha analizado los datos, sugiere OKRs basados en las tareas y actividades que ha analizado. Estos OKRs se adaptan a contextos de trabajo y objetivos específicos Revisar y editar: Revisar los OKRs sugeridos y hacer los ajustes necesarios para asegurar que están alineados con mis objetivos y resultados clave

Revisar los OKRs sugeridos y hacer los ajustes necesarios para asegurar que están alineados con mis objetivos y resultados clave Finalizar e implementar: Una vez que estoy satisfecho con los OKRs generados, los finalizo e implemento en mi flujo de trabajo y controlo el progreso utilizando las funciones de seguimiento de ClickUp

Simplemente proporcionando el contexto necesario, como el área de enfoque, el resultado deseado o las métricas clave, puedo generar OKRs sin ningún esfuerzo manual. Esto me ahorra mucho tiempo y garantiza que los OKR estén respaldados por datos y alineados con los objetivos de la organización.

ClickUp mejores características

Organice Objetivos similares mediante carpetas: visualice su porcentaje de progreso en una única vista

Añadir descripciones exclusivas para cada objetivo y meta, de modo que los miembros del equipo sepan en qué están trabajando

EnlaceTareas en ClickUp a un Objetivo y realice un seguimiento automático del progreso

Establezca y supervise resultados clave mensurables, como números (por ejemplo, crear 15 entradas de blog a la semana), valores monetarios (por ejemplo, alcanzar los 75.000 dólares de ingresos mensuales) u objetivos de verdadero/falso (por ejemplo, pagos realizados a contratistas: sí/no)

Asigne uno o varios propietarios a los objetivos, gestione los permisos de visualización y edición y controle quién puede acceder a sus OKR

Limitaciones de ClickUp

Para los nuevos usuarios, la amplia gama de funciones de ClickUp puede resultar abrumadora

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado: 7 $/usuario al mes

7 $/usuario al mes Empresa: 12 $/usuario al mes

12 $/usuario al mes Empresas: Consultar precios

Consultar precios ClickUp Brain está disponible en cualquier plan de pago por 5 $ por miembro y espacio de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

les encanta cómo ClickUp mejora la rendición de cuentas y aclara las funciones de los distintos proyectos.

La posibilidad de definir funciones específicas y asignar tareas ha sido fundamental para aumentar la transparencia en nuestro equipo. Todo el mundo sabe exactamente de qué es responsable, lo que reduce considerablemente los solapamientos y la confusión. Estamos más cohesionados que antes

2. Weekdone

vía Weekdone Weekdone es una herramienta de software OKR que ayuda a comunicar la estrategia anual de la empresa a todos los empleados y a implementarla con objetivos trimestrales a nivel de equipo.

Esta herramienta es útil para elevar la moral de los empleados, gracias a la tabla de líderes, que permite a los miembros del equipo votar a los demás. Este reconocimiento establece una cultura de apoyo, garantiza que se preste atención a las contribuciones individuales y motiva a los miembros del equipo a dar lo mejor de sí mismos.

Lo mejor para medir el progreso semanal

El progreso sostenible requiere acciones diarias coherentes y significativas. Cuando establezco mis OKR trimestrales, los reviso al final de cada semana para comprobar mi progreso y asegurarme de que mis esfuerzos van en la dirección correcta.

Mientras probaba las funciones de Weekdone, me encantó la función de actualizaciones semanales y la opción de celebrar reuniones de control semanales.

Para los proyectos en los que tengo que estar más involucrado, prefiero organizar reuniones diarias con mi equipo. Pero los problemas de agenda ocurren más a menudo de lo que nos gustaría

En estos casos, el servicio de noticias diarias de Weekdone es muy útil, ya que me mantiene al tanto de lo que están haciendo los miembros de mi equipo, e incluso puedo elogiar a mis compañeros por un trabajo bien hecho o compartir opiniones.

Las mejores características de Weekdone

Establezca objetivos y resultados clave para cada departamento y para toda la organización

Priorizar proyectos de alto impacto con objetivos y actualizaciones semanales

Mejore el rendimiento de los empleados con la tabla de líderes

Obtener claridad sobre cómo los equipos y las tareas están conectados a la estrategia principal utilizando el árbol jerárquico

Colabore y comparta información con equipos remotos

Limitaciones de Weekdone

Admite hasta tres personas en el plan gratuito

Establecer objetivos es sencillo, pero elaborar OKR específicos es un poco más difícil

Precios de Weekdone

**Gratuito

Premium: A partir de 108 $/mes (paquete de 10 usuarios, a 10,80 $ por usuario/mes)

Valoraciones y reseñas de Weekdone

G2: 4.1/5 (30+ opiniones)

4.1/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (60+ opiniones)

3. Tablero de trabajo

vía Tablero de trabajo Workboard ofrece sólidas funciones de OKR que facilitan la retroalimentación en tiempo real, la visibilidad de los objetivos y el seguimiento del progreso. Puede que la interfaz no sea la mejor, pero cumple con su cometido de mantenerte en el buen camino para alcanzar tus objetivos.

Lo mejor para mejorar la productividad del equipo

Algunas características que se destacaron para mí fueron las integraciones perfectas con herramientas empresariales populares como Microsoft Teams, Jira, Slack y Outlook, paneles intuitivos y seguimiento detallado del progreso.

**También me parecieron útiles las agendas inteligentes que registran los aprendizajes clave y los puntos de partida para hacer que las reuniones sean más productivas y crear una cultura de responsabilidad y mejora continua

Las mejores características de Workboard

Establece objetivos y OKR, resúmenes de estado y obtén instantáneas del progreso de los empleados con Co-Author (la herramienta de inteligencia artificial de Workboard)

Asignar elementos de acción directamente en una reunión y realizar un seguimiento del progreso en el espacio de colaboración de Workboard, Workstream

Impulsa la responsabilidad mediante recordatorios y actualizaciones automáticos

Tome decisiones informadas con análisis avanzados que ofrecen una visión profunda de las métricas de rendimiento

Obtenga informes personalizables y compártalos con los equipos y las partes interesadas

Limitaciones de Workboard

La navegación por el software puede resultar compleja para los nuevos usuarios

Precios de Workboard

No disponible

Valoraciones y reseñas sobre Workboard

G2: 4,5/5 (más de 15 opiniones)

4,5/5 (más de 15 opiniones) Capterra: 4.7/5 (90+ opiniones)

4. Celosía

vía Celosía A menudo he visto que las organizaciones ignoran un factor crucial en la medición del rendimiento: Los empleados deben ver lo lejos que han llegado y cómo su trabajo encaja en el gran esquema de las cosas, ¡una forma segura de aumentar el compromiso de los empleados!

Lo mejor para la gestión del rendimiento y el compromiso de los empleados

Lattice es una herramienta de gestión de personas que ayuda a conectar las contribuciones individuales con el éxito de la organización.

La herramienta integra los OKR en la estrategia de gestión del rendimiento de la empresa, garantizando que los esfuerzos del equipo estén alineados con las principales prioridades empresariales.

Lo que más me gustó de este software OKR es el enfoque en la retroalimentación continua. Me permitió establecer 1:1s con los miembros del equipo y llevar a cabo controles de rendimiento rápidamente, asegurando que cada acción es intencional y orientada a objetivos y que los problemas se resuelven sin perder tiempo.

Las mejores características de Lattice

Alinee los objetivos estratégicos de toda la organización con las herramientas de alineación de Lattice, fáciles de usar

Realice un seguimiento eficaz del progreso con paneles intuitivos y personalizables

Facilitar la comunicación a través de herramientas integradas que apoyan la retroalimentación y la colaboración

Personaliza los OKRs con plantillas que se adaptan a las necesidades y objetivos específicos de la empresa

Integrar la herramienta con Jira, Salesforce y Microsoft Teams

Limitaciones de Lattice

Integraciones de terceros limitadas en comparación con los competidores, lo que puede obstaculizar el flujo de trabajo en entornos de tecnología diversa

La funcionalidad de la aplicación móvil es limitada, lo que podría afectar a la experiencia del usuario

Precios de Lattice

Gestión del rendimiento + OKRs y objetivos : 11 $/mes por usuario

: 11 $/mes por usuario Compromiso : +$4/mes por usuario

: +$4/mes por usuario Crecimiento : +$4/mes por usuario

: +$4/mes por usuario Compensación: +$6/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Lattice

G2: 4.7/5 (más de 3.800 opiniones)

4.7/5 (más de 3.800 opiniones) Capterra: 4.5/5 (120+ opiniones)

Algunos de Características más queridas de Lattice incluyen encuestas de compromiso, seguimiento de OKR y evaluaciones de rendimiento.

Me encanta el diseño de la interfaz de usuario de toda la plataforma. La facilidad de uso y la simplicidad no sólo de la administración de la herramienta, sino también de todos los materiales de compromiso y formación, incluyendo Lattice University y el servicio de asistencia de Lattice. Utilizamos muchas de las características incluyendo 1:1s, actualizaciones, retroalimentación, encuestas de compromiso, seguimiento de metas/OKR y revisiones de desempeño.

5. 15Cinco

vía 15Cinco 15Five es una plataforma SaaS de RRHH y una herramienta OKR que impulsa el compromiso de los empleados y mejora la gestión del rendimiento a través de la fijación de objetivos y el reconocimiento de los empleados.

Lo mejor para el seguimiento de OKR basado en feedback

Me encantó su interfaz fácil de usar y el énfasis en el apoyo a un bucle continuo de retroalimentación entre directivos y empleados. El panel de control Best-Self Review es un gran añadido, ya que integra el crecimiento personal de los empleados con la gestión del rendimiento.

Como gerente, utilizo el panel de revisión para ver el progreso de mi equipo, y los colaboradores individuales pueden utilizarlo para medir el progreso de sus ciclos de revisión personal.

**Otro favorito es "Choca esos cinco", una herramienta de reconocimiento entre compañeros que fomenta una cultura de trabajo positiva. Los miembros del equipo pueden "chocar esos cinco" unos a otros para mostrar su agradecimiento, y los jefes de equipo pueden utilizarla para celebrar las victorias y las contribuciones

Además, 15Five incluye potentes herramientas de generación de informes e integraciones con los programas empresariales más conocidos. Me encantó la perfecta integración con Google Calendar: es muy rápido y fácil programar reuniones individuales con los miembros de mi equipo directamente desde la aplicación.

15Five mejores características

Proporciona y recoge feedback con la función de check-in semanal que fomenta la comunicación abierta entre jefes y empleados

Mejorar la alineación estratégica conectando los objetivos individuales de los empleados con los objetivos generales de la empresa

Realice un seguimiento y analice el rendimiento con herramientas completas de elaboración de informes y obtenga información práctica

Se integra perfectamente con otras herramientas como Slack, Microsoft Teams y plataformas HRIS para mejorar la eficiencia de su flujo de trabajo

15Five limitaciones

Dependencia de la aportación regular de los usuarios: la eficacia de la herramienta disminuye sin la participación constante de todos los usuarios

15Cinco precios

Engage : 4 $/mes por usuario (sólo facturación anual)

: 4 $/mes por usuario (sólo facturación anual) Rendimiento : 10 $/mes por usuario (sólo facturación anual)

: 10 $/mes por usuario (sólo facturación anual) Plataforma Total: 16 $/mes por usuario (sólo facturación anual)

15Five opiniones y valoraciones

G2: 4,6/5 (1.700+ opiniones)

4,6/5 (1.700+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (880+ opiniones)

6. Asana

vía Asana Asana, ampliamente reconocida por sus capacidades de gestión de proyectos, también puede funcionar como una herramienta OKR para ayudar a las empresas a agilizar sus procesos de establecimiento y seguimiento de objetivos.

Lo mejor para la gestión de proyectos y tareas

La plataforma integra la gestión de tareas con los objetivos estratégicos, asegurando que cada miembro del equipo esté alineado con la visión de la empresa y que sus contribuciones individuales sean claramente visibles.

Me gustó especialmente la función de seguimiento del progreso de Asana, que tiene indicadores visuales claros y actualizaciones en tiempo real que mantienen a los equipos conectados e informados. Esto es particularmente útil cuando se planea escribir OKR eficaces y monitorizarlos a escala.

Además, Asana admite una amplia gama de integraciones con otras herramientas empresariales, lo que te permite mantener una pila tecnológica reducida y flujos de trabajo fluidos.

Las mejores características de Asana

Prioriza y asigna tareas eficientemente en la vista de lista

Automatiza tareas repetitivas, ahorrando tiempo y reduciendo el esfuerzo manual

Planifica sprints y establece hitos para mantener a tu equipo enfocado y encaminado

Monitorea el progreso de OKR del equipo en tiempo real con portafolios

Limitaciones de Asana

El plan gratuito sólo permite hasta 15 usuarios por equipo

Orientado principalmente a tareas, lo que podría diluir el enfoque en objetivos estratégicos de más alto nivel

No se pueden asignar tareas a varios miembros del equipo, lo que complica la colaboración en los objetivos

Precios de Asana

**Gratis

Iniciador : $13.49/mes por usuario

: $13.49/mes por usuario Avanzado : 30,49 $/mes por usuario

: 30,49 $/mes por usuario **Enterprise: Precios personalizados

**Empresa+:Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4.3/5 (9,900+ opiniones)

4.3/5 (9,900+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12,000+ opiniones)

A los usuarios les gusta Asana ayuda a mantener todo en un solo lugar:

OKR descendente y establecimiento de objetivos. Desde los grandes objetivos hasta el diseño detallado de las tácticas.

7. Betterworks

vía Betterworks Betterworks es un software de gestión del rendimiento que ayuda a establecer OKRs para impulsar el éxito de la organización y la alineación de los empleados. Integra el seguimiento de objetivos con el coaching continuo del rendimiento.

Lo mejor para la retroalimentación y la comunicación

Encontramos impresionante la capacidad de Betterworks para escalar OKRs a través de grandes empresas, con herramientas que apoyan la comunicación transparente, la alineación de objetivos y evaluaciones frecuentes del progreso.

Me encantó cómo esta herramienta mantiene el foco en los empleados, comprometiéndose con su progreso, invirtiendo en su aprendizaje, y resolviendo sus problemas. Pude establecer 1:1s con los miembros de mi equipo al instante, proporcionar retroalimentación en tiempo real, y recoger comentarios de ellos sobre cómo la gestión puede mejorar su experiencia.

Con esta herramienta, es fácil establecer un entorno centrado en el logro y la mejora continua, lo que en última instancia acerca a la organización a sus objetivos.

Betterworks mejores características

Mapear desarrollos trimestrales y establecer hitos para seguir el progreso

Utilizar los comentarios de los jefes y compañeros para mejorar el rendimiento individual

Realice calibraciones y obtenga información precisa e imparcial sobre el rendimiento de los empleados

Convierta a los directivos en entrenadores y alimente el potencial de su plantilla

Limitaciones de Betterworks

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada

El feedback en tiempo real y multievaluador sólo está disponible en el plan de empresa

Precios de Betterworks

Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados Mercado medio: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Betterworks

G2: 4.2/5 (120+ opiniones)

4.2/5 (120+ opiniones) Capterra: 3.9/5 (15+ opiniones)

8. Peoplebox

vía Peoplebox Peoplebox fusiona la fijación de objetivos con la gestión del talento, haciendo que los OKR formen parte integral del flujo de trabajo de todos.

Lo mejor para crear una cultura de alto rendimiento

Peoplebox viene con un conjunto de potentes funciones como actualizaciones automáticas de objetivos, feedback en tiempo real y reuniones personalizadas integradas, que garantizan una alineación continua y debates sobre el rendimiento.

**Su potente análisis me ayudó a extraer información en profundidad sobre la alineación del equipo. Pude identificar posibles obstáculos (en mi caso, un equipo con escasez de personal que no cumplía los plazos) y tomar mejores decisiones para resolverlos

Peoplebox también se integra con herramientas populares como Slack y Microsoft Teams, por lo que los equipos pueden hacer que forme parte de su pila tecnológica existente sin problemas.

Las mejores características de Peoplebox

Alinear los objetivos del equipo de manera eficiente con las estrategias de la organización a través del seguimiento directo de OKR

Facilitar la retroalimentación en tiempo real para mantener a los miembros del equipo comprometidos e informados sobre su progreso

Llevar a cabo reuniones individuales productivas con agendas de reuniones integradas y acciones de seguimiento directamente vinculadas a los OKR

Automatice las actualizaciones para minimizar las entradas manuales y mantener a todo el mundo informado sobre el estado de los objetivos

Limitaciones de Peoplebox

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios que navegan por las funciones avanzadas

No tiene planes mensuales

Precios de Peoplebox

Gestión de talento : 7 $/mes por usuario (sólo facturación anual)

: 7 $/mes por usuario (sólo facturación anual) PlataformaOKR : 8 $/mes por usuario (sólo facturación anual)

: 8 $/mes por usuario (sólo facturación anual) Suite completa profesional : 12 $/mes por usuario (facturación anual únicamente)

: 12 $/mes por usuario (facturación anual únicamente) Paquete completo Premium : 15 $/mes por usuario (facturación anual únicamente)

: 15 $/mes por usuario (facturación anual únicamente) Plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre Peoplebox

G2: 4.5/5 (300 opiniones)

4.5/5 (300 opiniones) Capterra: 4.6/5 (229 opiniones)

9. PerformYard

vía PerformYard Diseñado para ayudar a las organizaciones a lograr la alineación estratégica, PerformYard permite establecer, seguir y gestionar claramente los OKR en todos los niveles de la empresa. Se centra en la facilidad de uso para destacar entre sus competidores. **PerformYard debería funcionar de maravilla para las pequeñas empresas nuevas en OKRs y revisiones de rendimiento.

Lo mejor para revisiones de rendimiento personalizables

Mis características favoritas son la cascada flexible de objetivos, los ciclos de revisión personalizables y los mecanismos de retroalimentación en tiempo real. Estas capacidades garantizan que las metas estén siempre alineadas con los objetivos de negocio, ayudando a cualquiera a gestionar activamente y optimizar el rendimiento de los empleados.

PerformYard también se integra perfectamente con los sistemas de RRHH existentes, proporcionando una experiencia cohesiva que apoya una cultura orientada al rendimiento.

Las mejores características de PerformYard

Agilizar los procesos de fijación de objetivos con plantillas de OKR personalizables y flexibles

Mejorar la alineación estratégica a través de la distribución eficaz de objetivos entre los departamentos

Facilitar la retroalimentación en tiempo real para asegurar la comunicación continua y el ajuste de los objetivos

Personalizar las revisiones del rendimiento para adaptarlas a los plazos y criterios específicos de su organización

Integrarse eficazmente con los sistemas de RR.HH. existentes para mantener la continuidad de los datos y reducir los gastos administrativos

Limitaciones de PerformYard

Integración de terceros limitada en comparación con otras herramientas OKR

Falta de transparencia en los precios, ya que los detalles no están disponibles en el sitio web, por lo que es necesario ponerse en contacto directamente para obtener un presupuesto

Precios de PerformYard

Gestión del rendimiento : 5-10 $/mes por usuario (sólo facturación anual)

: 5-10 $/mes por usuario (sólo facturación anual) Compromiso de los empleados: A partir de $1-$3/mes por usuario (sólo facturación anual)

Valoraciones y reseñas de PerformYard

G2: 4,7/5 (más de 800 opiniones)

4,7/5 (más de 800 opiniones) Capterra: 4.8/5 (80+ opiniones)

10. Hirebook

vía Libro de alquiler Hirebook organiza las caóticas prácticas de gestión y orienta a los empleados para que contribuyan de forma más eficaz. La herramienta convierte automáticamente las actividades diarias en resultados clave, para que los empleados puedan ver claramente el impacto que están teniendo y se sientan motivados para dar lo mejor de sí mismos.

Lo mejor para impulsar el compromiso de los empleados

Para pequeñas empresas y equipos remotos que buscan mejorar el compromiso e integrar el seguimiento del rendimiento, Hirebook ofrece un conjunto de funciones bien diseñadas. Algunas de ellas fomentan la comunicación regular y la retroalimentación positiva: check-ins, actualizaciones de resultados clave, uno-a-uno, y más.

He descubierto que Org Charts se adapta bien a mi flujo de trabajo.

Como nuestro equipo crece rápidamente, resulta difícil saber quién trabaja en qué departamento y en qué proyecto. **Con Org Charts, pude recuperar rápidamente información sobre los nuevos miembros, comprobar su progreso a un nivel granular y ofrecer la ayuda necesaria a través de check-ins

Las mejores características de Hirebook

Visualiza el progreso con OKRs en cascada y anima a los empleados a mantenerse al día con su contribución individual

Recibe informes de OKR en tu correo electrónico o dispositivos móviles

Personalice los check-ins por departamentos, equipos o individuos: haga preguntas relevantes y recopile comentarios precisos de los empleados

Permita a los empleados realizar comprobaciones en modo asíncrono

Limitaciones de Hirebook

No hay plan gratuito

No se pueden asignar objetivos o tareas a varios miembros del equipo

Precios de Hirebook

Empresas : 15$/mes por usuario

: 15$/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hirebook

G2: 4.9/5 (más de 300 opiniones)

4.9/5 (más de 300 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

A los usuarios de Mot les encanta lo sencillo e intuitivo que es utilizar la herramienta y están sorprendidos por sus muchas capacidades.

Aunque compré hirebook por sus capacidades de alineación OKR, me sorprendió gratamente descubrir las otras características que ofrece (por ejemplo, la creación de reuniones con los compañeros de equipo y ser capaz de realizar un seguimiento de varios puntos del orden del día a través del tiempo, la creación de KPIs diarios para los empleados más operativos, check-in para que sus informes directos puedan decirle regularmente cómo se sienten y lo que les preocupa) _Las capacidades de OKR son excelentes, intuitivas y visuales. Puedes alinear los OKRs para toda la organización y tener una idea de cómo los diferentes equipos están avanzando hacia sus objetivos

11. Resultados de Quantive

vía Resultados cuantitativos Diseñado para pequeños negocios y empresas, el software OKR de Quantive añade mucha flexibilidad al proceso de gestión de OKR. Importa automáticamente los datos de aplicaciones de terceros y actualiza los OKR, ¡sin necesidad de esfuerzo manual!

Mejor para informes de benchmarking

Durante nuestras pruebas, una característica que se destacó fue la capacidad de comparar el progreso y los procesos para identificar el margen de mejora.

En mi caso, el objetivo era aumentar el tráfico orgánico a nuestro sitio web en un 20%. A medida que avanzábamos y el sistema tenía suficientes datos con los que trabajar, podía comparar mis progresos y resultados con los de otros clientes de Quantive con objetivos similares.

**Este proceso de benchmarking me ayudó a entender mejor el escenario del tráfico orgánico. Como estábamos casi a la par con el punto de referencia, tenía la seguridad de que íbamos por el buen camino

Quantive Results mejores características

Destaca los mayores logros de un equipo o un individuo y premia el rendimiento con insignias, gifs y comentarios para mantener altos los niveles de compromiso

Manténgase al día con la actividad de OKR de su equipo y mantener un registro de auditoría con el historial de actividad

Mantente en contacto con tus compañeros de equipo y colabora en objetivos y tareas en tiempo real con la integración de Slack y Microsoft Teams

Cree automáticamente un organigrama para ayudar a los miembros del equipo a comprender la estructura de la empresa

Limitaciones de Quantive Results

La configuración inicial y la formación requieren tiempo y recursos para aprovechar plenamente las capacidades de la plataforma

Precios de Quantive Results

Esenciales : Gratis

: Gratis Escala : 9 $/mes por usuario

: 9 $/mes por usuario Empresas: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Quantive Results

G2: 4.6/5 (más de 100 opiniones)

4.6/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.7/5 (80+ opiniones)

12. Kallidus Perform

vía Kallidus Perform Kallidus Perform es una herramienta de software OKR diseñada para agilizar la gestión del rendimiento y mejorar los procesos de fijación de objetivos dentro de las organizaciones. Permite a las empresas definir claramente y realizar un seguimiento de los objetivos y resultados clave tanto a nivel individual como de equipo, fomentando una cultura de alto rendimiento y mejora continua.

Lo mejor para la gestión del ciclo de vida de los empleados y la formación y el desarrollo profesional

Destaca su interfaz de fácil uso. Me encantó cómo simplifica el seguimiento y la gestión de OKR a varios niveles, haciéndolo accesible para todos los empleados.

Pero el punto fuerte de Kallidus va más allá de las ya de por sí excelentes funciones de OKR. Es un ecosistema muy bien construido para dar soporte a todo tipo de programas de aprendizaje y desarrollo. Probé a redirigir las campañas de formación a través de Kallidus personalizando las plantillas y diseñando los módulos, y obtuve una respuesta positiva de todo el equipo.

Kallidus Perform también soporta un ciclo continuo de gestión del rendimiento, integrando check-ins regulares y feedback en tiempo real que mantienen a los equipos alineados y centrados en sus objetivos. Lo recomendaría a las organizaciones que buscan mantener la agilidad y la adaptabilidad en sus operaciones estratégicas.

Las mejores características de Kallidus Perform

Agiliza el establecimiento de objetivos con plantillas de OKR personalizables que son fáciles de ajustar y alinear con las estrategias de negocio

Aumentar el compromiso de los empleados al permitir la retroalimentación regular y check-ins, la promoción de una cultura de mejora continua

Simplificar el seguimiento del rendimiento con una interfaz fácil de usar que facilita a todos la adopción y utilización de los OKR

Personalizar las revisiones del rendimiento para satisfacer las necesidades y los plazos de los distintos equipos

Integrar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo en el proceso de gestión del rendimiento

Limitaciones de Kallidus Perform

La curva de aprendizaje para los nuevos usuarios puede ser empinada debido a la profundidad de las características y opciones de personalización disponibles

Las capacidades de integración con otros sistemas son limitadas

Precios de Kallidus Perform

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Kallidus Perform

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

13. Profit.co

vía Profit.co Profit.co es otra herramienta de software de OKR que se ha hecho popular por su enfoque integral de la gestión de objetivos y resultados clave, que permite a las empresas perfeccionar su planificación y ejecución estratégicas.

Cuenta con flujos de usuario bellamente diseñados y personalizaciones granulares que hacen que la herramienta sea una delicia de usar.

Lo mejor para la gestión personalizable de OKR

Profit.co ofrece un conjunto de características que promueven la alineación en todos los niveles de una organización, asegurando que todo el mundo se mueve en sincronía hacia objetivos comunes. **Me impresionaron sus más de 400 KPI integrados y personalizados para medir el rendimiento de forma eficaz

Mientras utilizaba Profit.co, a menudo destacaba lo visuales que eran los cuadros de mando para mis compañeros. Como espacio todo en uno para compartir actualizaciones, comentarios y recursos relacionados con los objetivos, Profit.co funciona bastante bien: me ayudó a explorar actualizaciones en tiempo real y a estar al tanto de los OKR mientras colaboraba con los miembros del equipo. También puedes crear un OKR de equipo con la ayuda de guías y plantillas de OKR.

Me encantó cómo la plataforma se centra en ofrecer recursos educativos. Los módulos de formación ayudan a los usuarios a maximizar los beneficios de los OKR y a mejorar el rendimiento de toda la empresa.

Las mejores características de Profit.co

Proporciona a los empleados una visión general de la visión de la empresa a través de cuadros de mando de alineación

Aproveche los más de 400 KPI incorporados y personalizados para medir el rendimiento de forma eficiente

Personaliza y crea un periodo OKR o un ciclo de revisión del rendimiento con el título y la duración que elijas

Limitaciones de Profit.co

No se pueden crear campos OKR personalizados en el plan gratuito

Integraciones limitadas con otras herramientas de gestión de proyectos como Asana, Trello, Proofhub

No puedes visualizar tus tareas en vista Gantt

Precios de Profit.co

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Profit.co

G2: 4.8/5 (más de 200 opiniones)

4.8/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.9/5 (80+ opiniones)

14. Goles Viva

vía Goles Viva Microsoft Viva Goals es una herramienta estratégica de software OKR integrada en la suite Microsoft Viva, diseñada para alinear los esfuerzos del equipo con los objetivos más críticos de una organización.

Lo mejor para el establecimiento y seguimiento de objetivos mediante plantillas prediseñadas

Aprovechando la sólida infraestructura del ecosistema de Microsoft, Viva Goals permite establecer, realizar el seguimiento y gestionar objetivos y resultados clave tanto a nivel de equipo como de organización.

La integración rápida y perfecta con otros productos de Microsoft, como Teams y Azure DevOps, es una característica imprescindible.

Además, Viva Goals puede automatizar las actualizaciones de progreso y proporcionar información procesable a través de análisis avanzados. También me sorprendió el gran número de opciones personalizables OKRs y plantillas de fijación de objetivos personalizables **que se adaptan a numerosos casos de uso, facilitando el establecimiento y el seguimiento del rendimiento a gran escala

Las mejores características de Viva Goals

Se integra sin esfuerzo con las herramientas y servicios de Microsoft Office para mantener un flujo de trabajo unificado

Automatizar el seguimiento del progreso para proporcionar actualizaciones en tiempo real y reducir la introducción manual de datos

Impulse la alineación estratégica vinculando claramente los objetivos individuales y de equipo con los objetivos empresariales generales

Mejorar la toma de decisiones con análisis avanzados que ofrecen información detallada sobre el rendimiento de los OKR

Facilitar la colaboración aprovechando Microsoft Teams para la comunicación y las actualizaciones relacionadas con los OKR

Limitaciones de Viva Goals

La dependencia del ecosistema de Microsoft puede limitar su atractivo para las organizaciones que no están totalmente integradas con los productos de Microsoft

El coste puede suponer un obstáculo para las pequeñas empresas o las empresas de nueva creación, ya que el precio suele estar incluido con otros productos Viva o Microsoft 365

La configuración y adopción iniciales pueden requerir tiempo y esfuerzo considerables, especialmente para organizaciones sin exposición previa a la interfaz de Microsoft

Precios de Viva Goals

Microsoft Viva en Microsoft 365: Disponible como parte del plan empresarial Microsoft 365

Disponible como parte del plan empresarial Microsoft 365 Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/mes por usuario (solo facturación anual)

2 $/mes por usuario (solo facturación anual) Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $/mes por usuario (solo facturación anual)

6 $/mes por usuario (solo facturación anual) Microsoft Viva Suite: 12 $/mes por usuario (solo facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Viva Goals

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

15. Mooncamp

vía Mooncamp Mooncamp es un programa informático para crear y comunicar la estrategia empresarial a las personas internas y fomentar la alineación de toda la empresa mediante OKR.

Lo mejor para el diseño de estrategias jerárquicas

Probé la función Strategy Tree para ofrecer a todos una perspectiva de alto nivel de nuestra estrategia organizativa. El tablero de dibujo editable me permitió trazar nuestras áreas de enfoque clave para el trimestre, los objetivos y las iniciativas por jerarquía.

Por ejemplo, nuestra jerarquía de objetivos trimestrales para los equipos de éxito del cliente tenía este aspecto:

Área de enfoque: Excelencia en el servicio al cliente

Objetivo: Mejorar la capacidad de respuesta y la eficacia de la atención al cliente

Resultado clave 1: Reducir el tiempo medio de respuesta a las consultas de los clientes en un 20%

Reducir el tiempo medio de respuesta a las consultas de los clientes en un 20% **Resultado clave 2: Alcanzar una tasa de resolución del 90% en el primer contacto

**Resultado clave 3: Aumentar el índice de satisfacción del servicio de atención al cliente hasta el 85%

Iniciativas:

Implantar un nuevo sistema de tickets para un mejor seguimiento y gestión de las consultas

Formar a los representantes de atención al cliente en técnicas avanzadas de resolución de problemas

Crear una base de conocimientos de atención al cliente para agilizar las consultas

El software permitió a mi equipo comprender esta jerarquía paso a paso de un vistazo y actuar en consecuencia.

Las mejores características de Mooncamp

Realiza cambios en los objetivos de forma masiva mediante operaciones como editar, eliminar o duplicar

Haz que tus objetivos sean visibles públicamente o mantenlos privados: el control está en tus manos

Integre la herramienta con Slack o Microsoft Teams y realice comprobaciones periódicas

Añada propiedades personalizadas a sus objetivos utilizando terminología específica del sector

Limitaciones de Mooncamp

La experiencia móvil no es tan fluida como la versión de escritorio

Precios de Mooncamp

Esencial : 6 $/mes por usuario (sólo facturación anual)

: 6 $/mes por usuario (sólo facturación anual) Profesional : 10 $/mes por usuario (sólo facturación anual)

: 10 $/mes por usuario (sólo facturación anual) Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mooncamp

G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

4,8/5 (más de 200 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

Casi todos los usuarios de Mooncamp (como yo) admiran la sencillez y facilidad de uso de la herramienta, y le atribuyen el mérito de haber simplificado su gestión de los OKR.

Utilizo Mooncamp para el seguimiento de los OKR, y me ha resultado muy útil para no perder de vista mis objetivos. He utilizado otras herramientas de seguimiento de OKR antes, pero he sido capaz de mantenerme más consistente con Mooncamp. Esto es en gran parte debido a su facilidad de uso y flexibilidad, que es realmente importante en las nuevas empresas, ya que las prioridades pueden estar cambiando constantemente

Beneficios del uso de herramientas OKR

Las herramientas de software OKR ofrecen una variedad de beneficios que pueden mejorar significativamente la forma en que las organizaciones establecen objetivos y miden el rendimiento. Aquí están los principales beneficios:

1. Alineación y transparencia

Las herramientas OKR ayudan a garantizar que todos los miembros de la organización comprendan los objetivos estratégicos y vean cómo sus esfuerzos contribuyen a alcanzarlos.

La transparencia ayuda a alinear los esfuerzos de los distintos departamentos y equipos, impulsando un enfoque unificado de los objetivos de la organización.

2. Mayor concentración y claridad

Al establecer objetivos claros y medibles, las herramientas OKR ayudan a los equipos y a las personas a priorizar su trabajo y a centrarse en las actividades de mayor impacto.

Para nosotros, significó dejar de malgastar esfuerzos en tareas de baja prioridad y garantizar una asignación eficiente de los recursos.

3. Mayor compromiso

Cuando los empleados comprenden cómo contribuye su trabajo a los objetivos de la empresa, su compromiso y motivación aumentan.

Al utilizar ClickUp para realizar el seguimiento de los OKR en ClickUp, hemos sido capaces de promover un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad, ya que los empleados pueden ver los resultados de sus esfuerzos y entender su papel en el éxito de la empresa.

4. Agilidad y adaptabilidad

Las herramientas OKR fomentan las revisiones y actualizaciones periódicas, lo que permite a los equipos ajustar sus estrategias rápidamente en respuesta a las volátiles condiciones del mercado.

Esta agilidad garantiza que la organización mantenga su capacidad de respuesta y pueda aprovechar las oportunidades.

5. Decisiones basadas en datos

Con las herramientas OKR, la toma de decisiones se orienta más hacia los datos. Los líderes pueden seguir el progreso en tiempo real, analizar los resultados y tomar decisiones informadas basadas en datos reales de rendimiento en lugar de suposiciones, lo que conduce a mejores ajustes estratégicos y resultados.

Podemos ver rápidamente, por ejemplo, si la producción de más contenido se correlaciona con más inscripciones o si debemos centrar los esfuerzos en la optimización de las piezas existentes en primer lugar.

6. Mejora de la gestión del rendimiento

Con métricas y objetivos claros para evaluar el rendimiento de los empleados, el proceso de revisión del rendimiento es más ágil.

El enfoque estructurado de las herramientas OKR allana el camino para realizar revisiones del rendimiento objetivas, transparentes e imparciales y ayuda a identificar áreas de mejora.

7. Facilitación de la mejora continua

Las funciones de medición e información periódicas de las herramientas OKR fomentan un ciclo continuo de fijación de objetivos, medición de resultados y perfeccionamiento de estrategias.

Este proceso continuo promueve una cultura de mejora continua dentro de la organización. En ClickUp, también es evidente en uno de nuestros valores fundamentales: crecer un 1% cada día

8. Escalabilidad

Las herramientas OKR son escalables y pueden ser utilizadas eficazmente por organizaciones de todos los tamaños, desde nuevas empresas hasta grandes compañías.

A medida que la organización crece, las herramientas pueden adaptarse a estructuras más complejas y dar cabida a más usuarios.

Tendencias en herramientas OKR

El software OKR está en constante cambio a medida que las organizaciones reconocen la creciente importancia de la fijación de objetivos estratégicos y la alineación. Estas son algunas de las tendencias clave en el panorama de las herramientas OKR a tener en cuenta:

1. Los OKR se expanden más allá de las empresas

Organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas e incluso particulares están adoptando el marco OKR para la fijación de objetivos.

Además, hay una tendencia en las empresas más grandes y tradicionales a mezclar los OKR con los KPI para mejorar la agilidad e incorporar la fijación de objetivos trimestrales a corto plazo para proyectos con KPI de éxito anual más rígidos.

2. En las herramientas de OKR están aumentando los análisis avanzados y las capacidades de elaboración de informes más sofisticadas

Las organizaciones buscan una visión más profunda de los datos de rendimiento y las tendencias que puedan orientar las decisiones estratégicas.

Las herramientas de OKR están incorporando funciones analíticas más sólidas para ofrecer estos conocimientos, incluidos análisis predictivos y recomendaciones basadas en IA.

3. La experiencia del usuario y la accesibilidad están mejorando

Existe una tendencia hacia herramientas de OKR más accesibles y fáciles de usar.

A medida que estas herramientas se convierten en una parte central de la cultura organizativa, aumenta la demanda de plataformas fáciles de usar y accesibles desde diversos dispositivos, incluidos los móviles.

El objetivo es animar a todos los empleados a participar activamente en el proceso de OKR.

4. El coaching y la formación en OKR son cada vez más importantes

A medida que crece la adopción de las metodologías OKR, también lo hace la necesidad de una formación y un apoyo adecuados.

Muchos proveedores de herramientas OKR ofrecen ahora servicios de coaching profesional, recursos educativos y módulos de formación para garantizar el éxito de la implantación de OKR y su uso sostenido.

Por ejemplo, ClickUp University (una plataforma de aprendizaje en línea para dominar ClickUp) organiza la Effectively Implement and Track OKRs taller en vivo para ayudar a los usuarios en su viaje de seguimiento de objetivos.

5. Las funciones de automatización se imponen

La automatización en las herramientas OKR está aumentando, con características como actualizaciones automáticas de progreso, sistemas de notificación y recordatorios automatizados que se están convirtiendo en estándar.

Estas funciones ayudan a reducir la carga administrativa y a mantener a todo el mundo al corriente de los acontecimientos clave. Automatizaciones ClickUp es un buen ejemplo

6. Se hace hincapié en los objetivos de sostenibilidad e impacto social

Existe una tendencia creciente a incorporar objetivos de sostenibilidad e impacto social en el marco de los OKR.

Por ejemplo, Patagonia, la popular marca de ropa y equipamiento para actividades al aire libre, se ha fijado múltiples objetivos climáticos, como hacer que sus envases sean totalmente reutilizables para 2025, eliminar los materiales de petróleo virgen de sus productos para 2025 y llegar a cero emisiones netas para 2024.

Las organizaciones están utilizando herramientas OKR para establecer, gestionar e informar sobre objetivos relacionados con el impacto medioambiental y la responsabilidad social, alineando las estrategias corporativas con objetivos sociales más amplios.

7. Las empresas redoblan su apuesta por el compromiso de los empleados

A medida que el trabajo a distancia se hace más frecuente, hay un creciente énfasis en el uso de herramientas OKR para involucrar a los empleados.

Se está dando prioridad a las funciones que promueven el reconocimiento, el desarrollo personal y la retroalimentación continua para mantener a los equipos remotos motivados y conectados con los objetivos de la organización.

8. Mayor transparencia

La transparencia, la colaboración entre equipos y la alineación son claves para el éxito de la implementación de los OKR. Mediante el uso de herramientas de OKR, los OKR y los datos de éxito se están volviendo menos aislados en las organizaciones.

Las empresas están combinando OKR estratégicos descendentes con OKR ascendentes, impulsados por los equipos, para salvar la distancia entre la dirección general y las contribuciones individuales.

Por eso siempre estoy a favor de hacer visibles los OKR en cada nivel de la organización y de organizar talleres de OKR entre equipos para, por ejemplo, establecer OKR de proyectos o de experiencia del cliente.

Elija la mejor herramienta de software OKR para su equipo

Las opciones de software OKR que hemos preseleccionado en este artículo se adaptan a organizaciones de diferentes tamaños. Ofrecen una hoja de ruta para establecer y supervisar los OKR y le animan a alcanzar sus ambiciosos objetivos.

Aunque tienen sistemas de fijación de objetivos sin fisuras, no todos son lo suficientemente completos como para reunir a todo el personal, los procesos y los sistemas de su organización bajo un mismo techo. Algunas funcionan muy bien como herramientas independientes de seguimiento de OKR, mientras que otras admiten capacidades de colaboración limitadas.

Las organizaciones que crecen rápidamente necesitan algo más potente que un software de seguimiento de OKR aislado. El software OKR adecuado se integra en su flujo de trabajo y sistema de gestión de proyectos, mantiene a los equipos en la misma página y escala con usted.

Teniendo en cuenta estos factores, ClickUp es un claro ganador.

Los objetivos de ClickUp vinculan los objetivos individuales a una visión más amplia de la empresa, permite a los equipos comunicarse entre sí y visualizar el progreso, le ayuda a crear OKR de forma rápida y sistemática mediante plantillas y, por si fuera poco, dispone de ClickUp Brain para idear OKR basados en tareas. Empiece con ClickUp ¡hoy mismo!

Preguntas frecuentes sobre OKR Software

1. ¿Qué es el software OKR?

El software OKR es una plataforma de ejecución de estrategias diseñada para ayudar a las organizaciones a establecer, seguir y gestionar objetivos y resultados clave (OKR) para equipos y empleados. Proporciona una plataforma centralizada para que los equipos creen, alineen y supervisen sus objetivos, manteniendo la transparencia y la responsabilidad.

2. ¿Es el software OKR adecuado para todo tipo de organizaciones?

El software OKR es beneficioso para organizaciones de varios tamaños e industrias. Si bien es comúnmente utilizado en empresas de tecnología y startups, otras industrias como la salud, la educación y las finanzas también han adoptado OKRs para impulsar el rendimiento y el crecimiento.

3. ¿Qué características debo buscar en un software OKR?

Al elegir un software de OKR, tenga en cuenta características como el establecimiento y seguimiento de objetivos, la visualización del progreso, las capacidades de integración con otras herramientas (como el software de gestión de proyectos) y la facilidad de uso. Asegúrese de que el software se ajusta a las necesidades y objetivos específicos de su organización.

4. ¿Cuál es la diferencia entre el OKR y el Cuadro de Mando Integral (CMI)?

Al hablar de OKRs vs. Cuadros de Mando Integral los OKR se centran en logros específicos y medibles para impulsar la innovación, mientras que los cuadros de mando integral alinean las actividades empresariales con la estrategia de la organización, utilizando una combinación de métricas de rendimiento para obtener una visión global.