Las 13 mejores herramientas de redacción con IA para 2026

Las herramientas de redacción con IA suponen un cambio revolucionario. Entre algunas de las primeras aplicaciones de la IA de última generación, las herramientas de redacción con IA pueden ayudar a los escritores a generar nuevas ideas, acelerar la creación de contenido e incluso investigar, redactar y realizar la edición de artículos completos por ti.

¿Necesitas un guion para un vídeo? ¿Un esquema para una presentación? ¿Un resumen capítulo por capítulo de tu libro? ¡Una buena herramienta de redacción con IA puede hacerlo!

Pero, con tantas opciones disponibles, elegir la adecuada puede resultar más difícil que escribir el contenido tú mismo.

He dedicado horas a probar las herramientas de asistencia a la redacción con IA más populares para ver cuáles están a la altura de las expectativas.

Algunas son ideales para generar ideas para tu próximo gran proyecto. Otras te ayudan a superar el bloqueo del escritor o a pulir borradores más rápidamente.

El truco está en encontrar la que se adapte a tu flujo de trabajo, y no al revés. Esta guía analiza las mejores herramientas de IA para la redacción, para que dediques menos tiempo a adivinar y más a crear.

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Combina la potencia de múltiples modelos de lenguaje grande (LLM) en un único entorno de trabajo, gestión automatizada de tareas y colaboración en tiempo real Equipos pequeños, pymes y corporaciones. Destaca en la gestión de contenidos y proyectos integrada con IA. Plan Free disponible, personalización para corporaciones ChatGPT Creación de contenido versátil, generación de ideas e investigación Equipos multifuncionales. Funciona como un asistente basado en IA para la redacción y la investigación Plan Free; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes Jasper Guías personalizadas de voz de marca y plantillas de textos de marketing Empresas medianas y corporaciones. Ayuda a los equipos de marketing y creativos con el marketing de contenido asistido por IA. Los planes de pago empiezan en 49 $ al mes Copy. IA Automatización de flujos de trabajo para blogs, correos electrónicos y anuncios Equipos pequeños y medianos de tamaño pequeño a mediano. Ideal para la redacción publicitaria basada en IA a gran escala Plan Free; los planes de pago empiezan en 49 $ al mes Rytr Selección de tono y lenguaje, y un verificador de plagio integrado Autónomos y equipos pequeños: ideal para equipos con un presupuesto limitado que buscan servicios de redacción basados en IA Plan Free; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes Grammarly Comentarios sobre la redacción en tiempo real y sugerencias sobre gramática, puntuación y tono Equipos pequeños, pymes y corporaciones. Ideal para equipos de comunicación empresarial que buscan claridad, tono y precisión. Plan Free; los planes de pago empiezan en 30 $ al mes Gemini Asistencia en la redacción basada en datos y comprensión de contenidos multimodales Desde medianas empresas de tamaño mediano hasta grandes corporaciones. Ideal para la asistencia en la redacción y la investigación con IA. Plan Free; los planes de pago empiezan en 19,99 $ al mes. Sudowrite Herramientas de generación de tramas y caracteres con compatibilidad para la escritura creativa colaborativa Pequeños estudios, editoriales y equipos creativos. Funciona como un compañero de redacción basado en IA para contenido narrativo. Los planes de pago empiezan en 19 $ al mes Anyword Texto generado por IA para anuncios, páginas de destino y correos electrónicos, además de puntuación y optimización en tiempo real Empresas de tamaño mediano y corporaciones. Ideal para equipos de marketing basados en datos Los planes de pago empiezan en 49 $ al mes QuillBot Parafraseo y resumen basados en IA con correctores gramaticales y de plagio Escritores independientes, departamentos académicos. Ayuda a reescribir, parafrasear o resumir contenidos con IA. Plan Free; los planes de pago empiezan en 4,17 $ al mes. Wordtune Reescritura con IA con variaciones de tono y estilo, y herramientas para ampliar o resumir Equipos pequeños y de tamaño mediano. Ayuda a los equipos a mejorar la claridad y el tono en la comunicación empresarial Plan Free; los planes de pago empiezan en 13,99 $ al mes. Writer Redacción basada en IA y alineada con las normas de la marca Empresas: ideal para mantener la coherencia de la marca y el cumplimiento normativo en la redacción Prueba de 14 días, planes de pago a partir de 39 $ al mes Writesonic Generador de blogs y artículos con IA y optimización SEO Equipos pequeños y de tamaño mediano: ayuda a los equipos de producto a ampliar blogs de SEO, páginas de destino, etc. Plan Free; los planes de pago empiezan en 20 $ al mes

¿Qué debes buscar en una herramienta de redacción con IA?

Con tantas herramientas de redacción con IA disponibles, ¿cómo puedes identificar aquellas que realmente facilitan la redacción sin sentirte abrumado por una avalancha de contenido generado por IA?

Esto es lo que debes tener en cuenta:

Calidad del contenido: Elige una herramienta de redacción con IA capaz de generar contenido claro, preciso y atractivo que se adapte a tu tono y voz únicos, ya sea que busques un estilo informal, ingenioso o directo al grano ✅

Personalización personalizada: A nadie le gusta el contenido genérico. Busca herramientas que te permitan ajustar el tono, el formato y el estilo hasta que suene perfecto ✅

Compatibilidad multilingüe: Si escribes para un público de todo el mundo, asegúrate de que la herramienta pueda generar contenido en diferentes idiomas y contextos ✅

Integraciones perfectas: Tanto si redactas en Documentos de Google, WordPress u otra plataforma, comprueba si la herramienta tiene conexión con tus aplicaciones favoritas ✅

Facilidad de uso: No deberías necesitar un tutorial para saber cómo generar unas pocas líneas de texto. Las mejores herramientas son sencillas, intuitivas y te ayudan a escribir más rápido ✅

Precios que se adaptan a tus necesidades: Los planes Free son ideales para probar el servicio, pero si vas a pagar, asegúrate de que obtienes funciones que realmente te ayuden ✅

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos comerciales, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Veamos cómo se comparan en cuanto a funciones y facilidad de uso. Algunas ofrecen versiones gratuitas para probar antes de comprar. Sin embargo, las herramientas de IA generativa pueden producir contenido sesgado e inexacto, por lo que es importante revisar cuidadosamente el resultado.

1. ClickUp (La mejor para la gestión de contenidos y proyectos integrada con IA)

Consigue gestión de tareas, colaboración en tiempo real, automatización de flujos de trabajo y asistencia de redacción basada en IA con ClickUp

Piensa en tu proceso de redacción actual. Probablemente estés haciendo malabarismos con varias aplicaciones: una para redactar borradores, otra para recibir comentarios y otra totalmente distinta para la gestión de proyectos. Agotador, ¿verdad?

Ahí es donde ClickUp , la aplicación todoterreno para el trabajo, lo cambia todo. Analicemos su amplio conjunto de funciones.

ClickUp Brain

Una de las características más destacadas de ClickUp es su asistente personal con IA, ClickUp Brain. Te ayuda a redactar contenido atractivo con indicaciones en lenguaje natural y va un paso más allá para:

Redacta contenidos, comentarios y mensajes sin esfuerzo, adaptados a tus necesidades y tono específicos

Crea esquemas de contenido y genera borradores completos con ClickUp Brain

Genera resúmenes concisos de documentos largos, tareas o debates para ahorrar tiempo y elaborar la documentación de los proyectos

Resumir documentos extensos en un instante con ClickUp Brain

Perfecciona y mejora tu redacción con sugerencias basadas en IA para ganar en claridad, gramática, imagen de marca y estilo

Corrige la gramática, explica conceptos y traduce contenido con ClickUp Brain

Eso es solo la punta del iceberg de ClickUp Brain. Lo que necesitas es una IA potente que combine el poder de los agentes de IA y múltiples modelos de IA generativa con el contexto completo de tu ecosistema de trabajo más amplio. Y eso es exactamente lo que ofrece ClickUp Brain. Como red neuronal impulsada por IA, conecta a la perfección tareas, documentos y personas a través de la base de conocimientos de tu empresa y las aplicaciones conectadas, con la plena garantía de una privacidad de nivel empresarial. La redacción y la documentación se vuelven 10 veces más inteligentes y eficientes. Usa la voz para crear tareas, resumir reuniones, realizar automatizaciones de seguimientos o generar imágenes con Talk to text

Busca y recupera información de cualquier aplicación conectada, y luego actúa en consecuencia con la IA

Chatea con los últimos modelos de IA, como ChatGPT, Claude y Gemini, para programar, escribir, realizar razonamientos complejos y mucho más, sin tener que cambiar de app.

Genera imágenes, tareas, mensajes, proyectos y mucho más, sin necesidad de ingeniería de indicaciones ni de introducir datos manualmente. Lleva la creación de contenido al siguiente nivel con ClickUp Brain MAX Lleva tus proyectos más allá con ClickUp Brain MAX, un compañero de escritorio dedicado a la IA que unifica la IA, la búsqueda y la automatización en todas las aplicaciones de trabajo, marcando el comienzo de una nueva era de IA contextual y poniendo fin al caos de las herramientas de IA inconexas. ClickUp elimina por completo la proliferación de la IA. ClickUp Brain permite utilizar múltiples modelos de IA generativa, como Claude, ChatGPT y Gemini, para que obtengas las mejores respuestas con Brain. Tampoco es necesario utilizar múltiples modelos de lenguaje grande (LLM).

Pizarras de ClickUp

ClickUp Pizarras es el lienzo creativo ideal para la lluvia de ideas, las pizarras virtuales y las explicaciones visuales.

Utiliza las pizarras de ClickUp para planear los resultados de contenido y correlacionar todo el recorrido del contenido

En Pizarra puedes esbozar embudos de blog, correlacionar el recorrido del cliente y planificar todo un calendario editorial. Además, tu equipo puede añadir ideas, comentar en tiempo real e incluso convertir notas adhesivas en tareas directamente desde Pizarra.

ClickUp Docs

Y sí, escribir contenido es una cosa, pero el contenido que realmente genera interés surge de perspectivas diversas y de una edición minuciosa.

Con ClickUp Docs, dispones de un espacio compartido para hacer precisamente eso: etiquetar a los miembros de tu equipo, dejar comentarios y opiniones, y convertir las tareas en acciones concretas, manteniendo tu flujo de trabajo de contenido organizado y colaborativo.

Crea documentos con un formato impecable con ClickUp Docs

Docs también te ayuda con la planificación de contenidos y la creación de briefings. Ábrelo durante tu sesión de brainstorming para tomar notas rápidamente y capturar ideas, así no acabarás olvidando nada de lo que se haya discutido.

Una vez que hayas terminado, podrás desarrollar fácilmente tus ideas y crear resúmenes completos para cada pieza de contenido dentro de Docs. Las completas opciones de formato, como tablas, viñetas y encabezados, son ideales para estructurar el resumen y organizar plazos, redactores asignados, fechas de publicación y mucho más.

Plantilla de ClickUp para escalar la producción de contenido

Además, las plantillas de ClickUp facilitan mucho la creación de briefings personalizados para distintos tipos de contenido.

Por ejemplo, la plantilla de escalado de la producción de contenido de ClickUp está diseñada para ayudar a los redactores, editores y equipos de contenido a escalar su proceso de producción de contenido.

Consigue una plantilla gratuita Optimiza la ampliación de contenido con la plantilla de ampliación de la producción de contenido de ClickUp

Esta plantilla te ayuda a:

Organiza y prioriza futuros proyectos de contenido creando un hub centralizado para resúmenes de blogs, comentarios e incluso URL activas

Realiza un seguimiento y gestiona fácilmente los contenidos a lo largo del ciclo de producción utilizando los estados de las tareas en la base de datos del blog

Personaliza atributos como el tipo de contenido, las fechas de publicación y la fuente del autor para que la plantilla se adapte a tu flujo de trabajo de contenido específico

Del mismo modo, la plantilla de calendario de contenido de ClickUp simplifica la planificación, la organización y el seguimiento de mi proceso de creación de contenido de principio a fin, de modo que cada artículo se publique a tiempo y esté alineado con las metas de marketing que tengo en mente.

Las mejores funciones de ClickUp

Elige entre la biblioteca de ClickUp, con más de 1000 plantillas , para poner en marcha fácilmente tu proceso de creación de contenido

Crea tareas en ClickUp Tasks con estados personalizados, como «En revisión», «Concepto», «En desarrollo», etc., para realizar el seguimiento del progreso de cada pieza de contenido.

Utiliza las automatizaciones de ClickUp para automatizar el flujo de trabajo de contenido, agilizar las solicitudes de contenido y gestionar las aprobaciones

Limitaciones de ClickUp

La interfaz, repleta de funciones, puede resultar un poco abrumadora para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es su personalización y flexibilidad. Ya sea creando flujos de trabajo a medida para diferentes equipos (como marketing y desarrollo web), utilizando campos personalizados para realizar el seguimiento de detalles específicos de los proyectos o automatizando tareas repetitivas, ClickUp me permite adaptarlo a nuestras necesidades exactas. Ayuda a mantener todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de proyectos y la comunicación entre equipos. Además, las integraciones y automatizaciones nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa.

Lo que más me gusta de ClickUp es su personalización y flexibilidad. Ya sea creando flujos de trabajo a medida para diferentes equipos (como marketing y desarrollo web), utilizando campos personalizados para realizar el seguimiento de detalles específicos de los proyectos o automatizando tareas repetitivas, ClickUp me permite adaptarlo a nuestras necesidades exactas. Ayuda a mantener todo en un solo lugar, lo que facilita la gestión de proyectos y la comunicación entre equipos. Además, las integraciones y automatizaciones nos ahorran mucho tiempo, lo que nos permite centrarnos en lo que realmente importa.

🎥 Mira: Aprende a usar ClickUp Brain para la redacción con IA

💡 Consejo profesional: Utiliza un agente de piloto automático personalizado en ClickUp Chat para que actúe como tu asistente de redacción con IA. Configúralo como un desencadenante cuando alguien publique un borrador y haz que reescriba, corrija o mejore automáticamente el tono utilizando ClickUp Brain. Puedes darle acceso a las directrices de tu marca almacenadas en Docs, para que pueda realizar la edición con el contexto adecuado.

2. ChatGPT (La mejor para la redacción y la investigación basadas en IA)

a través de ChatGPT

Desarrollado por OpenAI, ChatGPT es un asistente de redacción basado en IA capaz de generar entradas de blog, correos electrónicos y pies de foto para redes sociales a partir de indicaciones.

Aunque es una excelente herramienta gratuita de escritura con IA para generar ideas y superar el bloqueo del escritor, sigue requiriendo un toque humano para pulir el resultado. Si bien es útil para empezar, siempre debes revisar y humanizar el contenido.

Las mejores funciones de ChatGPT

Traduce contenido a más de 90 idiomas sin perder el contexto ni el significado

Sube archivos en cualquier formato: texto, imagen y, en algunos casos, incluso voz.

Resumir artículos largos, informes de investigación y transcripciones con ChatGPT

Limitaciones de ChatGPT

Soporte al cliente lento y engorroso

La página web se cuelga con frecuencia y, a veces, las respuestas pueden tardar bastante en llegar.

Precios de ChatGPT

Free Forever

Además : 20 $ al mes

Pro : 200 $ al mes

Equipo : 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2 : 4,7/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

Aquí tienes una reseña de G2:

Mi proceso de redacción de contenidos se ha vuelto más rápido y mejor. Cuanto más detallada es la indicación que doy, mejores resultados obtengo. Incluso puedo seleccionar el formato de la respuesta.

Mi proceso de redacción de contenidos se ha vuelto más rápido y mejor. Cuanto más detallada es la indicación que doy, mejores resultados obtengo. Incluso puedo seleccionar el formato de la respuesta.

🔍 ¿Sabías que ChatGPT recibe más de 4790 millones de visitas al mes? ¡Eso es mucho amor por la IA! Entonces, ¿cómo se compara con Grammarly? ¡Descubrámoslo en ChatGPT vs. Grammarly!

3. Jasper (La mejor para el marketing de contenido asistido por IA)

vía Jasper

Jasper es útil para crear contenido para campañas de marketing y ayuda a generar entradas de blog, textos publicitarios, guiones de vídeo y estructuras de contenido.

Una de sus funciones más destacadas es la capacidad de adaptar el contenido a las directrices específicas de la marca, lo que resulta útil para equipos que necesitan coherencia en el tono y los mensajes.

Dicho esto, aunque Jasper utiliza modelos de IA para acelerar la creación de contenido, sigue siendo necesario realizar ajustes para garantizar que el resultado refleje fielmente la voz y la estrategia de la marca. He descubierto que es una herramienta que funciona mejor cuando se combina con un proceso editorial sólido.

Las mejores funciones de Jasper

Genera contenido con plantillas prediseñadas para artículos largos, textos de marketing y publicaciones en redes sociales

Simplifica textos complejos con la función «Explícamelo como a un niño de quinto curso».

Limitaciones de Jasper

Algunos usuarios señalan que los resultados de Jasper son genéricos y carecen de creatividad.

La facturación y las suscripciones son bastante complejas y pueden resultar especialmente complicadas a la hora de cancelar tu cuenta

Precios de Jasper

Creato r: 49 $ al mes por usuario

Pro : 69 $ al mes por usuario

Business: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2 : 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jasper?

Aquí tienes una reseña de G2:

Yo uso Jasper para mejorar mi escritura; me da ideas y me ayuda a evitar el bloqueo del escritor.

Yo uso Jasper para mejorar mi escritura; me da ideas y me ayuda a evitar el bloqueo del escritor.

🔎 ¿Sabías que...? Según una encuesta realizada a directores de marketing, las empresas que utilizan la IA en marketing registraron un aumento del 6,2 % en las ventas, un incremento del 7 % en la satisfacción del cliente y una reducción del 7,2 % en los costes de marketing.

4. Copy.ai (La mejor para la redacción publicitaria a gran escala basada en IA)

He utilizado Copy.ai para crear contenido de marketing y ventas, y es una herramienta muy útil para generar borradores rápidos y realizar automatizaciones de tareas.

Con más de 90 herramientas de redacción basadas en casos de uso, ayuda a acelerar la creación de contenido y a personalizar la difusión, lo cual es ideal para ampliar el esfuerzo.

Las mejores funciones de Copy.ai

Crea textos con tu propio estilo utilizando Voicecopy. IA

Etiqueta la información en tu Infobase para evitar tener que proporcionar contexto cada vez

Resume transcripciones en resúmenes de contenido con la herramienta Summarize-to-Brief

Limitaciones de Copy.ai

La plataforma puede ser inestable y presentar errores con frecuencia

El contenido generado puede carecer de fuentes fiables, lo que requiere una verificación exhaustiva de los datos.

Precios de Copy.ai / IA

Free Forever

Starter : 49 $ al mes

Avanzado : 249 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Copy.ai / IA

G2 : 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Copy.ai?

Aquí tienes una reseña de G2:

La interfaz de la herramienta me parece sencilla y fácil de usar. Utilizo Copy.ai para publicaciones en redes sociales y descripciones de productos, introducciones de blogs y textos para sitios web.

La interfaz de la herramienta me parece sencilla y fácil de usar. Utilizo Copy.ai para publicaciones en redes sociales y descripciones de productos, introducciones de blogs y textos para sitios web.

😵‍💫 ¿No sabes qué pedirle a tu herramienta de redacción con IA? ¡Aquí tienes las mejores indicaciones de redacción con IA para que los profesionales del marketing y los escritores puedan empezar!

5. Rytr (La mejor opción para la redacción publicitaria basada en IA con un presupuesto ajustado)

vía Rytr

Rytr es una herramienta muy útil para generar borradores rápidos para blogs, textos publicitarios, pies de foto en redes sociales y correos electrónicos. Lo que más destaca es su capacidad para analizar muestras de texto e imitar un estilo específico, lo que hace que el resultado parezca más natural en lugar de obviamente generado por IA.

La plataforma también ofrece varias opciones de tono, para que puedas adaptar tu redacción a diferentes públicos y proyectos. Aunque sin duda agiliza el proceso, el contenido sigue beneficiándose de un pequeño toque humano para que realmente destaque.

Las mejores funciones de Rytr

Genera contenido para más de 40 casos de uso, desde entradas de blog hasta descripciones de productos

Mejora el flujo de la redacción con el autocompletado de IA para frases y párrafos

Crea contenido en más de 30 idiomas para un público internacional

Limitaciones de Rytr

Requiere indicaciones de redacción detalladas para generar resultados satisfactorios

Los usuarios pueden alcanzar rápidamente su cuota mensual si no se establecen límites de respuestas en los planes de pago.

Precios de Rytr

Gratis para siempre

Ilimitado : 9 $ al mes

Premium: 29 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Rytr

G2 : 4,7/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rytr?

Aquí tienes una reseña de G2:

Es fácil de usar, ofrece una experiencia de redacción fluida y genera contenido de calidad. La interfaz de usuario es realmente buena en comparación con cualquier otro redactor de IA. El resultado es aceptable.

Es fácil de usar, ofrece una experiencia de redacción fluida y genera contenido de calidad. La interfaz de usuario es realmente buena en comparación con cualquier otro redactor de IA. El resultado es aceptable.

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6. Grammarly (el mejor software de redacción con IA para textos pulidos y sin errores)

vía Grammarly

Grammarly es una herramienta imprescindible en el arsenal de cualquier creador de contenido. Es un buen aliado de redacción basado en IA que te ayuda a expresar tus ideas de forma concisa, gramaticalmente correcta y atractiva.

Puedes utilizar la IA de Grammarly para redactar documentación, crear correos electrónicos, pulir informes e incluso perfeccionar publicaciones en redes sociales.

Las mejores funciones de Grammarly

Utiliza el generador de párrafos para reescribir párrafos completos y mejorar la claridad, el tono y el interés.

Crea plantillas de mensajes personalizadas que tus equipos puedan utilizar para responder rápidamente a los correos electrónicos

Utiliza la función Authorship de Grammarly para clasificar tu contenido basándote en fuentes fiables

Limitaciones de Grammarly

Puede resultar rígido, sin dejar mucho margen para el estilo personal del escritor

Reestructurar frases puede resultar poco natural en ocasiones

Tiende a sugerir cambios excesivamente formales que pueden restar personalidad al texto.

Precios de Grammarly

Gratis para siempre

Premium : 30 $ al mes por usuario

Empresas: 25 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Grammarly

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grammarly?

Aquí tienes una reseña de G2:

Grammarly se ha convertido para mí en algo más que un simple asistente de redacción: es una parte fundamental de mi comunicación profesional. Me ayuda en todas las fases de mi proceso de redacción, desde esbozar las ideas iniciales hasta pulir el mensaje final.

Grammarly se ha convertido para mí en algo más que un simple asistente de redacción: es una parte fundamental de mi comunicación profesional. Me ayuda en todas las fases de mi proceso de redacción, desde esbozar las ideas iniciales hasta pulir el mensaje final.

7. Gemini (La mejor para la búsqueda y la generación de contenido con IA)

vía Gemini

Gemini es ese amigo que lo sabe todo cuando se trata de investigar, escribir y abordar esas preguntas complejas que requieren un análisis en profundidad. Desde la actualización a Flash 2.0, es aún mejor, mucho más rápido y preciso, y maneja texto, imágenes e incluso código con facilidad.

Las mejores funciones de Gemini

Genera contenido multimodal con texto, imágenes y audio para crear experiencias atractivas

Ayuda en proyectos de programación con Gemini Code Assist, que ofrece hasta 180 000 autocompletados de código al mes.

Limitaciones de Gemini

Gemini puede quedarse corto en lo que respecta a los resúmenes de vídeos

En algunas instancias, ofrece respuestas incompletas o poco útiles.

Carece de una comprensión avanzada de temas muy especializados o de nicho

Precios de Gemini

Gratis con una cuenta de Google

Google IA Pro : 19,99 $ al mes

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2 : 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gemini?

Aquí tienes una reseña de G2:

Es muy fácil de usar. Cuando redacto un correo electrónico para mis clientes, me resulta muy útil para mantener la profesionalidad en mis mensajes.

Es muy fácil de usar. Cuando redacto un correo electrónico para mis clientes, me resulta muy útil para mantener la profesionalidad en mis mensajes.

😎 Un pequeño recordatorio: integrar la IA en documentos de Word, como usar Google Gemini en Docs, puede acelerar tanto tu escritura que podrías ahorrar hasta un 66 % de tu tiempo. ¡Son cuatro horas extra para tomarte un café, ver una serie o, por fin, vaciar tu bandeja de entrada!

8. Sudowrite (el mejor compañero de escritura con IA para ficción)

vía Sudowrite

¿Te has atascado en una escena? ¿No encuentras las palabras adecuadas? Sudowrite está diseñado para ayudar a todos los escritores de ficción. Es como tener una mirada fresca sobre tu escritura, que te sugiere modificaciones, perfecciona las frases y te saca de esos atolladeros creativos.

Con más de 1000 complementos, puedes adaptar sus sugerencias a tu estilo. No escribirá tu novela por ti (¿dónde estaría la diversión?), pero hará que el proceso sea mucho más fluido, y quizá incluso un poco más emocionante.

Las mejores funciones de Sudowrite

Genera narrativas completas con Story Engine

Mejora los detalles sensoriales con la función «Describir»

Perfecciona tu prosa con la herramienta Rewrite

Limitaciones de Sudowrite

Opciones de personalización limitadas con una interfaz de usuario básica

Ofrece menos integraciones con herramientas de terceros

Precios de Sudowrite

Aficionados y estudiantes : 19 $ al mes

Profesional : 29 $ al mes

Max: 59 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Sudowrite

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sudowrite?

Aquí tienes una reseña de Reddit:

Sudowrite me ayudó a pulir la trama y ahora la estoy escribiendo por mi cuenta al mismo ritmo vertiginoso con el que escribí el primer libro de la serie. Solo por la ayuda que me prestó, ya valió totalmente la pena el coste.

Sudowrite me ayudó a pulir la trama y ahora la estoy escribiendo por mi cuenta al mismo ritmo vertiginoso con el que escribí el primer libro de la serie. Solo por la ayuda que me prestó, ya valió totalmente la pena el coste.

😎 Dato curioso: El cortometraje de 2016 «Sunspring » fue escrito íntegramente por un bot de IA que utilizaba redes neuronales.

9. Anyword (Ideal para textos de marketing basados en datos)

vía Anyword

Anyword es una herramienta de creación de contenido basada en IA que hace que redactar contenido de marketing sea un poco más divertido. Puedes usarla para retocar el texto, adaptar el tono a diferentes públicos o incluso hacerte una idea de cómo podría funcionar algo antes de publicarlo.

Es ideal para esos momentos en los que te estás replanteando cada palabra o te quedas mirando una página en blanco y solo necesitas un punto de partida sólido. No hará todo el trabajo por ti, pero sin duda agiliza el proceso.

Las mejores funciones de Anyword

Genera textos respaldados por datos con puntuaciones de rendimiento predictivas

Tiene compatibilidad con la creación de contenido multilingüe en más de 30 idiomas

Se integra directamente con Google Ads, Meta Ads y todas tus cuentas de redes sociales

Limitaciones de Anyword

Anyword tiene una alta compatibilidad con el inglés, lo que podría suponer una limitación para los usuarios que necesitan ayuda con contenidos en otros idiomas.

El límite de palabras puede hacer que la herramienta resulte difícil de usar para blogs extensos

Precios de Anyword

Starter : 49 $ al mes

Basada en datos : 99 $ al mes

Business : 499 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Anyword

G2 : 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Anyword?

Aquí tienes una reseña de G2:

Anyword nos ayuda a mi equipo y a mí a superar la fase de lluvia de ideas y a generar textos atractivos con solo unos clics. Hemos ahorrado tiempo especialmente en la redacción de anuncios, y la capacidad de crear un Tono de voz nos ha ayudado mucho en este sentido.

Anyword nos ayuda a mi equipo y a mí a superar la fase de lluvia de ideas y a generar textos atractivos con solo unos clics. Hemos ahorrado tiempo especialmente en la redacción de anuncios, y la capacidad de crear un Tono de voz nos ha ayudado mucho en este sentido.

10. QuillBot (la mejor herramienta de IA para parafrasear y resumir)

vía QuillBot

QuillBot es una sólida incorporación a cualquier kit de herramientas de redacción, especialmente cuando necesitas pulir tus textos. Cuenta con herramientas para parafrasear, detectar plagios, revisar la gramática, traducir, crear resúmenes e incluso crear citas.

Me ha resultado especialmente útil a la hora de reformular algo sin que suene robótico. No es perfecta (a veces simplifica demasiado las cosas), pero cuando se usa bien, ahorra muchísimo tiempo y mantiene la precisión de tu redacción.

Las mejores funciones de QuillBot

Investiga, escribe y mejora tus borradores con su asistente de IA integrado, Quillbot Flow.

Genera citas precisas sin esfuerzo con el generador de citas

Personaliza la paráfrasis con varios modos, como Estándar, Fluidez y Creativo

Limitaciones de QuillBot

A veces genera textos repetitivos o sin sentido que requieren una revisión minuciosa

Las funciones avanzadas, como la gramática avanzada y los múltiples estilos de paráfrasis, requieren una suscripción de pago.

Precios de QuillBot

Gratis para siempre

Premium : 4,17 $ al mes

Plan para equipos: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de QuillBot

G2 : 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuillBot?

Aquí tienes una reseña de G2:

Es fácil de usar, ofrece varios idiomas entre los que elegir y cuenta con muchas otras herramientas, como un parafrasador, un verificador de plagio y mucho más, lo que convierte a Quillbot en un paquete completo para escritores.

Es fácil de usar, ofrece varios idiomas entre los que elegir y cuenta con muchas otras herramientas, como un parafrasador, un verificador de plagio y mucho más, lo que convierte a Quillbot en un paquete completo para escritores.

💡 Consejo profesional: Utiliza plantillas de IA para facilitar considerablemente tu proceso de creación de contenido. Por ejemplo, una plantilla de IA para entradas de blog puede ayudar a los profesionales del marketing a definir rápidamente los objetivos de la campaña, los mensajes clave y los canales para sus blogs.

11. Wordtune (la mejor herramienta de IA para reescribir y mejorar la claridad)

vía Wordtune

Wordtune es un software de redacción basado en IA que hace que escribir resulte un poco menos frustrante. Cuando te cuesta encontrar la frase adecuada, sus sugerencias de reescritura suenan realmente naturales.

Las plantillas integradas ayudan a agilizar el proceso, sobre todo cuando no quieres empezar desde cero. La versión gratuita funciona bien para reescribir rápidamente y superar el bloqueo del escritor.

Las mejores funciones de Wordtune

Reformule frases con sugerencias de reescritura contextual, incluyendo argumentos contrarios y conclusiones

Añade humor, énfasis o un tono informal con Editor Spices

Genera, amplía o perfecciona textos con Ask IA

Limitaciones de Wordtune

Limita a los usuarios del plan Free a 10 generaciones de IA al día

Aunque tiene compatibilidad con varios idiomas, no es tan eficaz para contenidos que no estén en inglés.

Precios de Wordtune

Free Forever

Avanzado : 13,99 $ al mes

Ilimitado: 19,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Wordtune

G2 : 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 70 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wordtune?

Aquí tienes una reseña de G2:

Wordtune es una excelente opción para cualquier escritor que carezca de palabras o motivación para escribir, ya que se inspira en lo que ya está escrito y genera nuevas frases. También podemos retocar esas frases con la ayuda de opciones de reescritura integradas que nos ayudan a definir el tono de las frases.

Wordtune es una excelente opción para cualquier escritor que carezca de palabras o motivación para escribir, ya que se inspira en lo que ya está escrito y genera nuevas frases. También podemos retocar esas frases con la ayuda de opciones de reescritura integradas que nos ayudan a definir el tono de las frases.

12. Writer (La mejor para asistencia en redacción con IA y contenido alineado con la marca)

vía Writer

Writer se parece más a un copiloto de IA para los flujos de trabajo empresariales que a una simple herramienta de redacción. Puede responder preguntas, extraer información, traducir contenido e incluso analizar imágenes. Lo que más me llamó la atención es la seriedad con la que se toma la seguridad y la privacidad, con opciones de implementación que se ajustan a los estándares globales de cumplimiento de datos.

Las mejores funciones de Writer

Genera contenido preciso a partir de datos propios con un gráfico de conocimiento

Crea aplicaciones con un editor de arrastrar y soltar sin necesidad de escribir código

Automatiza las comprobaciones de cumplimiento normativo en todos los activos de contenido

Limitaciones de los escritores

El límite para los planes no empresariales es de 5 usuarios, sin opción de añadir más.

Las actualizaciones frecuentes hacen que la app sea bastante impredecible en ocasiones

Precios de Writer

14 días de versión de prueba gratuita

Starter : 39 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de escritores

G2 : 4,3/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Writer?

Aquí tienes una reseña de G2:

Tiene un aspecto elegante, profesional y limpio: es una aplicación fácil de usar con múltiples entradas (extensiones, aplicación web, escritorio). Se integra bien con los sistemas de marketing que utilizamos y fue fácil de implementar.

Tiene un aspecto elegante, profesional y limpio: es una app fácil de usar con múltiples entradas (extensiones, aplicación web, escritorio). Se integra bien con los sistemas de marketing que utilizamos y fue fácil de implementar.

👀 Dato curioso: Los grafos de conocimiento pueden analizar párrafos y mostrar conexiones entre temas, subtemas y conceptos. Esto los convierte en herramientas muy útiles para redactar ensayos, ya que esta visualización estructurada puede utilizarse como un esquema para organizar ideas y mantener un flujo lógico entre conceptos.

13. Writesonic (La mejor para la redacción de artículos y el marketing con IA)

vía Writesonic

Writesonic incluye algunas funciones de IA muy útiles para la creación de contenido, el análisis de la competencia y la investigación. Se integra con Ahrefs, Google Analytics y WordPress, lo que facilita la obtención de datos en tiempo real y la planificación de contenido sin tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas.

Las mejores funciones de Writesonic

Accede a funciones como el verificador SEO y los grupos de temas para optimizar tu contenido.

Interactúa con Chatsonic (un chatbot con IA) para obtener asistencia en tiempo real

Crea chatbots de IA personalizados sin necesidad de escribir código con Botsonic

Limitaciones de Writesonic

El soporte no es muy receptivo y la resolución de las consultas suele retrasarse

La generación de artículos está un poco desfasada

Precios de Writesonic

Free Forever

Particulares : 20 $ al mes

Lite: 49 $ al mes

Estándar : 99 $ al mes

Profesional: 249 $ al mes

Avanzado: 499 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Writesonic?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me encanta cómo Writesonic entiende los principales puntos débiles de un escritor o creador de contenido, que es escribir un artículo que sea a la vez compatible con el SEO y que cuente con un generador de artículos de 10 pasos junto con otro de 4 pasos para ayudar al escritor a producir contenido valioso con solo hacer clic en un botón.

Me encanta cómo Writesonic entiende los principales puntos débiles de un escritor o creador de contenido, que es escribir un artículo que sea a la vez compatible con el SEO y que cuente con un creador de artículos de 10 pasos junto con otro de 4 pasos para ayudar al escritor a producir contenido valioso con solo hacer clic en un botón.

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