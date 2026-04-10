Cómo crear una cartera de creador de contenido generado por el usuario (UGC) que destaque

Con una previsión de gasto publicitario en creadores en EE. UU. que alcanzará los 37 000 millones de dólares, las marcas están invirtiendo más que nunca en contenido de creadores. Sin embargo, muchos creadores siguen perdiendo oportunidades porque no cuentan con un portafolio claro y profesional que muestre a las marcas exactamente lo que son capaces de hacer.

Esta guía te explica cómo crear una cartera de creador de contenido generado por el usuario (UGC), qué incluir en ella, dónde alojarla y cómo mantenerla actualizada a medida que creces. También te mostramos cómo ClickUp puede ayudarte a organizar tu contenido, tus propuestas y los recursos de tu cartera en un solo lugar. 📚

¿Qué es un portafolio de creador de contenido generado por los usuarios?

Un portafolio de creador de contenido generado por el usuario (UGC) es una recopilación seleccionada de contenido que has creado para marcas o como trabajo de muestra para mostrar el tipo de contenido que puedes producir. Puede incluir demostraciones de productos, vídeos tipo testimonio, fotos de estilo de vida y clips listos para publicidad. Más que una galería, es una herramienta de ventas que ayuda a las marcas a evaluar rápidamente la calidad de tu contenido, tu adecuación al nicho, tu estilo y tu profesionalidad.

Un portafolio de creador de contenido generado por el usuario (UGC) es una recopilación seleccionada de contenido que has creado para marcas o como trabajo de muestra para mostrar el tipo de contenido que puedes producir. Puede incluir demostraciones de productos, vídeos tipo testimonio, fotos de estilo de vida y clips listos para publicidad. Más que una galería, es una herramienta de ventas que ayuda a las marcas a evaluar rápidamente la calidad de tu contenido, tu adecuación al nicho, tu estilo y tu profesionalidad.

Tampoco necesitas colaboraciones remuneradas con marcas para crear uno. Si acabas de empezar, unos buenos trabajos de muestra pueden seguir demostrando a las marcas de lo que eres capaz.

En qué se diferencia de un perfil en redes sociales

Tu cuadrícula de Instagram no es tu portafolio. Tampoco lo es tu página de TikTok. Un portafolio es un documento cuidadosamente seleccionado y elaborado con un propósito concreto que muestra a las marcas exactamente lo que necesitan ver para dar el sí.

Aspect Perfil en redes sociales Cartera de creador de contenido generado por los usuarios (UGC) Objetivo Crea una audiencia Consigue acuerdos con marcas Contenido Todo lo que publiques Tus mejores trabajos, los más relevantes Formato Depende de la plataforma Flexible y fácil de compartir Público Seguidores Responsables de marca y profesionales del marketing Control Plazas limitadas Todo en tus manos

Qué incluir en tu cartera de contenido generado por los usuarios

No hace falta que le lances todo lo que tienes a una marca. Solo necesitas lo adecuado, presentado con claridad. Un portafolio desordenado hace más daño que bien. Las marcas están muy ocupadas, y si tienen que esforzarse para encontrar lo que realmente importa, pasarán de ti. Esto es lo que todo buen portafolio de UGC debería tener.

Una breve biografía y tu nicho

Limítate a dos o tres líneas: quién eres, qué tipo de contenido creas y para quién lo creas. Las marcas deben saber en cuestión de segundos si encajas con ellas.

Piensa en ello como tu discurso de presentación en formato escrito: claro, concreto y sin florituras.

Tus mejores muestras de contenido

Elige entre tres y seis piezas que representen tu mejor trabajo. Da prioridad a la variedad de formatos (vídeos, fotos, unboxings, testimonios), pero asegúrate de que sean relevantes para el nicho al que te diriges.

Si te interesa una marca de cuidado de la piel, destaca el contenido sobre cuidado de la piel, no tu vídeo de viajes de hace seis meses.

Colaboraciones anteriores con marcas

Si ya has realizado trabajos con marcas anteriormente, muéstralo. Incluso las colaboraciones más pequeñas cuentan. Añade sus logotipos o realiza menciones para ganar credibilidad rápidamente.

Estadísticas y métricas de rendimiento

Las visualizaciones, la tasa de interacción, los clics, el tiempo de visualización, los guardados o las conversiones pueden ayudarte a reforzar tu portafolio. No todos los creadores tendrán acceso a datos completos de rendimiento, especialmente en el caso de trabajos no remunerados o en fase inicial, así que comparte los números más sólidos de los que dispongas. Las métricas hacen que tu propuesta resulte más creíble y ofrecen a las marcas algo concreto que evaluar.

Tus tarifas y servicios

Una descripción sencilla de tus servicios y tarifas iniciales te ahorra tiempo y te posiciona como profesional. Puedes elaborar una lista de los productos finales, como un vídeo de formato corto, tres fotos de productos o un paquete de contenido mensual.

No es necesario que incluyas los precios completos de Todo. Basta con indicar una tarifa inicial o una nota indicando que los precios están disponibles bajo petición para iniciar la conversación.

Una llamada a la acción clara

Termina indicando exactamente lo que quieres que hagan a continuación. Que te envíen un correo electrónico, que reserven una llamada o que rellenen un formulario. Haz que sea un solo paso, no cinco. Cuanto más fácil les resulte ponerse en contacto contigo, más probable será que lo hagan.

📮 Dato de ClickUp: Solo el 39 % de los encuestados afirma que sus archivos, notas y documentos están completamente organizados. Para el resto de personas, la información suele estar almacenada en una mezcla de lugares: una aplicación de chat, el correo electrónico, un disco duro y herramientas de gestión de datos. El esfuerzo mental de recordar dónde se encuentra algo puede resultar tan agotador como la tarea en sí. La búsqueda empresarial de ClickUp te ofrece una única barra de búsqueda que te permite acceder a tareas, documentos y conversaciones desde un único punto de entrada. ¿Necesitas información específica? Pregúntale a ClickUp Brain y te proporcionará rápidamente los detalles más relevantes. En lugar de reconstruir el contexto a partir de la memoria, puedes retomar el trabajo con claridad y sin perder el impulso.

Cómo elegir las muestras adecuadas para tu cartera de contenido generado por los usuarios

Ser selectivo es lo que distingue un portafolio que genera resultados de uno que simplemente parece recargado. El objetivo es mostrar variedad sin perder relevancia. A continuación te explicamos cómo elegir las muestras adecuadas para tu portafolio de creador de contenido generado por los usuarios (UGC):

Ser selectivo es lo que distingue un portafolio que genera resultados de uno que simplemente parece recargado. El objetivo es mostrar variedad sin perder relevancia. A continuación te explicamos cómo elegir las muestras adecuadas para tu portafolio de creador de contenido generado por los usuarios (UGC):

Empieza con tu mejor trabajo, no con el más reciente, porque la primera impresión importa más que la cronología.

Adapta tus muestras al sector o al tipo de marca al que te diriges; una marca de fitness no necesita ver tu contenido sobre alimentación.

Incluye diferentes formatos siempre que puedas: el vídeo, la fotografía y el contenido escrito muestran variedad y versatilidad.

Crea dos o tres trabajos de muestra para marcas que realmente te gusten y utilices, sobre todo si acabas de empezar.

Si realizas el trabajo en varios nichos, también puede resultarte útil mantener una cartera principal y crear versiones más pequeñas y personalizadas para categorías de marcas específicas.

Dónde alojar tu cartera

Elegir la plataforma adecuada para alojar tu portafolio es más importante de lo que la mayoría de los creadores creen. El mejor portafolio del mundo no sirve de nada si está enterrado en una carpeta desordenada de Google Drive o si hay que hacer tres clics para abrirlo.

Quieres algo sencillo, fácil de usar compartido y aún más fácil de actualizar. Aquí tienes un breve resumen de tus opciones.

Plataforma Ideal para Ventajas Contras ClickUp Principiantes y creadores organizados Diseño limpio, fácil de actualizar, enlace para compartir, gratuito al principio, aspecto profesional Hay una ligera curva de aprendizaje si eres nuevo en esto Página web personal Creadores consolidados Control total, altamente personalizable Requiere más tiempo y dinero para ponerlo en marcha PDF Presentaciones rápidas Fácil de enviar, funciona sin conexión Difícil de actualizar, sin interactividad Google Sites Principiantes Gratis, sencillo, sin necesidad de programar Parece básico, con un límite en el control sobre el diseño

Para los creadores que buscan algo fácil de crear, actualizar y compartir, ClickUp es una opción muy recomendable. Te ofrece un enlace para compartir que puedes incluir en un correo electrónico de presentación, un diseño limpio que no requiere conocimientos de diseño y una forma sencilla de actualizar tu portafolio cada vez que tu trabajo evolucione.

Cómo presentar tu cartera cuando te presentes ante un cliente

Ya has creado la cartera. Ahora tienes que mostrárselo a las personas adecuadas de una forma clara y profesional. La forma de presentarla es tan importante como su contenido. Una presentación convincente es breve, concreta y facilita a la marca entender por qué eres el candidato ideal.

Empieza explicando por qué eres el candidato ideal

No empieces tu correo electrónico de presentación con «Hola, soy un creador de contenido generado por los usuarios (UGC) en busca de colaboraciones». Todo el mundo dice eso. En su lugar, realiza una mención específica sobre la marca, un producto que hayas utilizado, una campaña que te haya llamado la atención o un valor que defienda.

Dos frases con un contexto auténtico pueden marcar la diferencia incluso antes del uso compartido del enlace.

Escribe un correo electrónico breve

Los responsables de marca reciben decenas de propuestas a la semana. No es necesario que tu correo electrónico lo explique todo; para eso está la cartera.

Preséntate, comparte una o dos muestras relevantes, incluye el enlace a tu portafolio y diles qué quieres que hagan a continuación. Eso es todo.

Haz que el enlace sea imposible de pasar por alto

No escondas el enlace a tu portafolio al final de un párrafo largo. Colócalo en un lugar destacado, con un rótulo claro como «Aquí está mi portafolio» o «Echa un vistazo a mis trabajos recientes».

Cuantos menos clics se necesiten para llegar hasta él, mejor.

Haz un seguimiento una vez

Si no recibes respuesta en un plazo de cinco a siete días, envía un mensaje de seguimiento. Hazlo breve, amable y conciso. Haz referencia a tu correo electrónico original, pregunta si han tenido ocasión de ver tu trabajo y deja la puerta abierta.

Después de eso, pasa a otra cosa. Perseguir a una marca más de dos veces rara vez lleva a algo bueno.

🚀 Ventaja de ClickUp: No te pierdas nunca un seguimiento con las automatizaciones de ClickUp. Crea una tarea para cada marca a la que te dirijas y establece la fecha límite en siete días. A continuación, utiliza el generador de automatizaciones como desencadenante para activar un cambio de estado o una notificación en la bandeja de entrada cuando llegue esa fecha límite, lo que supone, en esencia, un recordatorio integrado para enviar tu seguimiento. Deja que las automatizaciones de ClickUp se encarguen de recordarte las cosas para que mantengas la constancia sin que te suponga una carga mental

Lleva un registro de a quién te has presentado

Este paso suele pasarse por alto, pero marca una gran diferencia. Llevar un registro de tus contactos te ayuda a evitar presentar tu propuesta a la misma marca dos veces, olvidarte de los seguimientos o perder el impulso en conversaciones que iban por buen camino. Con el tiempo, también te ayuda a detectar patrones, como qué nichos responden con más frecuencia o qué versiones del portafolio dan mejores resultados.

Una cartera no es algo que se crea una vez y se olvida. Los creadores que consiguen acuerdos de forma constante tratan su cartera como un documento vivo, que crece y mejora a medida que ellos lo hacen. Dejar que se quede obsoleto es una de las formas más fáciles de perder un acuerdo que tenías casi asegurado.

Actualiza tus muestras

Revisa tu portafolio cada uno o dos meses para asegurarte de que sigue reflejando tus mejores trabajos y tu orientación actual. Si has creado algo mejor que lo que ya hay en él, cámbialo. Si una muestra ya no encaja con el nicho por el que quieres que te conozcan, elimínala. También debes actualizar tu portafolio cada vez que:

Consigue una nueva colaboración con una marca

Alcanza un hito significativo en cuanto a interacción o rendimiento

Cambia tu nicho o el tipo de contenido que creas

Renueva tu identidad personal como creador

🚀 Ventaja de ClickUp: Mantener tus recursos de contenido organizados en ClickUp Documentos significa que siempre sabes lo que tienes disponible y puedes realizar actualizaciones en cuestión de minutos sin tener que rebuscar en carpetas o unidades antiguas. Crea un único documento como tu centro de tu portafolio de contenido generado por los usuarios, con secciones divididas por tipo de contenido, como cuidado de la piel, comida, estilo de vida o unboxing. Crea un documento de ClickUp que sirva de hub para tu cartera de contenido generado por los usuarios En cada sección, incluye tus muestras con una breve nota sobre la marca, el tipo de contenido (vídeo, foto, carrusel) y la plataforma para la que se creó. De esta forma, cuando una marca te pida ejemplos relevantes, podrás seleccionar en cuestión de segundos exactamente lo que se ajusta a sus requisitos.

Cuenta una historia con tu evolución

Tu cartera debe reflejar tu crecimiento como creador. A medida que consigas más acuerdos, mejores tu calidad y perfecciones tu nicho, ese progreso debe reflejarse claramente en los trabajos que elijas mostrar.

Sustituye tus primeros trabajos, actualiza tu biografía cuando tu nicho evolucione y ajusta tus tarifas para reflejar tu valor actual. Una cartera que muestre un crecimiento planificado transmite a las marcas que no eres solo un creador puntual, sino alguien en quien vale la pena invertir a largo plazo.

Realizar el seguimiento de lo que funciona

Presta atención a qué versión de tu portafolio recibe respuestas y cuál no. Si te presentas a proyectos con regularidad, pequeños ajustes, como empezar con una muestra diferente o reescribir tu biografía, pueden marcar una diferencia notable.

💡 Consejo profesional: Utiliza las tareas de ClickUp con campos personalizados para hacer el seguimiento de tus propuestas junto con las actualizaciones de tu portafolio, de modo que puedas establecer la conexión entre lo que ha cambiado y lo que ha empezado a generar resultados. Configura tareas de ClickUp con campos personalizados para organizar mejor tu portafolio de contenido generado por los usuarios

Cómo organizar el flujo de trabajo de tu cartera de contenido generado por los usuarios

Los creadores de contenido generado por los usuarios (UGC) gestionan múltiples tareas a la vez.

Los briefings de las marcas llegan por correo electrónico, los comentarios llegan a través de mensajes directos, las ediciones se guardan en carpetas en la nube y los archivos finales se encuentran dispersos por diferentes plataformas. Esta configuración dificulta el seguimiento de lo que está aprobado, lo que necesita revisión y lo que debe incluirse en tu cartera.

ClickUp for Creative Teams resuelve este problema mediante un entorno de trabajo de IA convergente en el que la planificación de contenidos, los comentarios, las revisiones y los activos finales permanecen conectados. Esto reduce la proliferación de SaaS y minimiza los cambios de contexto, ya que cada activo, comentario y actualización permanece vinculado a la misma tarea.

A continuación te explicamos cómo utilizar ClickUp para la gestión de contenido generado por los usuarios.

Crea y estructura contenido más rápido

Los flujos de trabajo de contenido generado por los usuarios (UGC) suelen comenzar con ideas dispersas, briefings preliminares y múltiples entregables. ClickUp Brain te ayuda a convertir esos datos sin procesar en contenido estructurado y pasos prácticos.

Crea guiones y planes de contenido con ClickUp Brain

Imagina que recibes un briefing de una marca para una campaña de un producto para el cuidado de la piel. El briefing incluye mensajes clave, detalles sobre el público y los resultados esperados, pero carece de un guion claro. Le pides a ClickUp Brain: Crea un guion de vídeo de contenido generado por el usuario (UGC) de 30 segundos para un producto para el cuidado de la piel destinado a pieles propensas al acné basándote en este briefing.

La IA contextual genera un guion estructurado que incluye un gancho, una demostración del producto y una llamada a la acción. Puedes perfeccionar el guion dentro de la misma tarea y empezar a grabar.

ClickUp Brain ofrece compatibilidad con múltiples fases del flujo de trabajo de contenido generado por los usuarios (UGC):

Resumir los extensos briefings de los clientes en puntos de acción claros

Crea listas de control de tareas en ClickUp para la grabación, la edición y la entrega

Reescribe los pies de foto para diferentes plataformas, como TikTok e Instagram

Extrae los puntos clave de los comentarios de los clientes

Si necesitas ayuda para estructurar y presentar tu trabajo de forma más eficaz, este vídeo explica cómo pueden ayudarte los generadores de portafolios basados en IA:

Revisa y perfecciona tus recursos visuales con ClickUp Revisión

Una vez que el contenido del portafolio toma forma, la calidad de los recursos se convierte en el siguiente punto de atención. Los portafolios de contenido generado por los usuarios (UGC) dependen en gran medida de imágenes como fotografías de productos, contenido de estilo de vida y creatividades de campañas.

ClickUp Revisión te permite revisar y perfeccionar esos recursos directamente.

Revisa y añade comentarios a las imágenes de la cartera con ClickUp Revisión

Imagina que estás preparando fotos de productos para la sección de portfolio de una marca de moda y subes borradores de imágenes a una tarea de ClickUp enlazada a ese proyecto.

Puedes revisar cada imagen y dejar comentarios precisos:

Destaca las inconsistencias de iluminación en una fotografía de producto

Marca las zonas en las que es necesario limpiar el fondo

Sugiere ajustes de recorte para formatos específicos de cada plataforma

Cada comentario se adjunta directamente a la imagen, por lo que las ediciones quedan claras y son fáciles de aplicar. Tu equipo y tus colaboradores también se incorporan al mismo flujo de trabajo y añaden comentarios en contexto. Las anotaciones y los comentarios en las imágenes ayudan a reducir la confusión durante las revisiones.

Un usuario compartió:

ClickUp ha sido una herramienta fantástica para mantener a nuestro equipo organizado y coordinado. Facilita la gestión de proyectos, la asignación de tareas y el seguimiento del progreso, todo en un mismo lugar. Valoro especialmente su flexibilidad: puedes personalizar los flujos de trabajo, crear plantillas y adaptar la plataforma a los diferentes procesos del equipo. Ha sido muy útil para crear sistemas repetibles para cosas como POE, evaluaciones de rendimiento y seguimiento de proyectos. Tener las tareas, los documentos y la comunicación conectados ayuda a reducir las idas y venidas y mantiene a todo el mundo en sintonía.

ClickUp ha sido una herramienta fantástica para mantener a nuestro equipo organizado y coordinado. Facilita la gestión de proyectos, la asignación de tareas y el seguimiento del progreso, todo en un mismo lugar. Valoro especialmente su flexibilidad: puedes personalizar los flujos de trabajo, crear plantillas y adaptar la plataforma a los diferentes procesos del equipo. Ha sido muy útil para crear sistemas repetibles para cosas como procedimientos operativos estándar (POE), evaluaciones de rendimiento y seguimiento de proyectos. Tener las tareas, los documentos y la comunicación conectados ayuda a reducir las idas y venidas y mantiene a todo el mundo en sintonía.

Errores comunes que cometen los creadores

Incluso los creadores con contenido de calidad pierden oportunidades debido a errores evitables en su cartera. La mayoría de estos son fáciles de solucionar una vez que sabes en qué fijarte.

Sobrecarga de contenido

Más no es mejor. Una cartera con 20 muestras no te hace parecer experimentado; te hace parecer que no sabes realizar la edición de tu propio material. Las marcas quieren ver tus mejores trabajos, no todos tus trabajos.

Limítate a entre tres y seis trabajos destacados y deja que estos hablen por sí mismos. Si tienes contenido de calidad en varios nichos, plantéate crear versiones separadas del portafolio para cada uno, en lugar de meterlo todo en un único documento.

No hay un nicho claro

Si tu portafolio incluye contenido de belleza, vlogs de viajes, reseñas gastronómicas y unboxings de productos tecnológicos, todo en un mismo sitio, una marca de cuidado de la piel no sabrá qué hacer contigo. Cuanto más específico sea tu portafolio, más fácil será que la marca adecuada te diga que sí.

La claridad en tu nicho demuestra que entiendes a tu público, y las marcas están dispuestas a pagar por ese tipo de enfoque.

Esto es sorprendentemente habitual. A una marca le encanta tu trabajo, quiere ponerse en contacto contigo y no encuentra la manera de hacerlo. Incluye siempre:

Tu correo electrónico o método de contacto preferido

Una tarifa inicial o una nota indicando que las tarifas están disponibles bajo petición

Una llamada a la acción clara para que sepan exactamente qué hacer a continuación que es lo pendiente

No hagas que las marcas interesadas tengan que hacer un trabajo adicional para contratarte.

Usar la misma cartera para todas las propuestas

Un portafolio genérico puede parecer pulido y, aun así, no dar en el blanco. Si te diriges a marcas de diferentes sectores, adapta el pedido de muestras o los trabajos destacados para que el portafolio resulte más relevante para cada una de ellas. Incluso pequeños ajustes pueden hacer que tu propuesta parezca más meditada y aumentar tus posibilidades de obtener una respuesta.

Tu trabajo digno de ser clicado se une a ClickUp

Un buen portafolio de contenido generado por el usuario (UGC) hace una cosa muy bien: facilita que una marca diga que sí. Un posicionamiento claro, muestras relevantes y una estructura sencilla ayudan a los responsables de la toma de decisiones a comprender rápidamente tu valor sin tener que rebuscar entre un montón de información.

Sin embargo, muchos creadores siguen teniendo dificultades para mantener su cartera organizada, actualizada y lista para enviar en un formato profesional. Esa diferencia suele ser determinante para que un acuerdo salga adelante o quede descartado.

Ahí es donde ClickUp marca la diferencia. Puedes crear, gestionar y actualizar tu cartera en Docs, mantener tu contenido organizado, hacer el seguimiento del alcance de las marcas en Tareas y gestionar los comentarios sin perder el contexto con ClickUp Brain.

Todo está conectado, por lo que dedicarás menos tiempo a buscar recursos y más a presentar propuestas, crear contenido y cerrar acuerdos.

Tu portafolio debería trabajar tan duro como tú. Regístrate en ClickUp y crea un sistema de portafolio más fácil de gestionar, actualizar y compartir.

Preguntas frecuentes

Actualiza tu portafolio cada vez que completes un proyecto que sea mejor que tu muestra actual más floja, o como mínimo una vez al mes. Un portafolio desactualizado indica a las marcas que estás inactivo o que no estás desarrollando activamente tus habilidades.

2. ¿Se puede crear un portafolio de contenido generado por el usuario (UGC) sin ningún trabajo remunerado para marcas?

Sí, puedes crear fácilmente muestras de trabajo utilizando productos que ya tienes en casa. Las marcas evalúan la calidad de tu ejecución y tu estilo, no si una empresa te ha pagado realmente por hacer el vídeo.

3. ¿Cuál es la diferencia entre una cartera de contenido generado por el usuario (UGC) y un kit de prensa?

Un portafolio de contenido generado por el usuario (UGC) muestra muestras de tu contenido y tu capacidad de producción, mientras que un kit de prensa se centra principalmente en los datos demográficos de la audiencia, el alcance y la frecuencia de publicación. Los creadores que realizan ambos tipos de trabajo suelen necesitar ambos, pero un creador que se dedica exclusivamente al UGC puede presentarse solo con el portafolio.