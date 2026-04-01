Saca más partido a Claude con ClickUp AI

¿ClickUp o Claude? No tienes por qué elegir.

Tu equipo ha elegido a Claude como estándar de IA. Eso hace que ClickUp sea más valioso, no menos. Claude es un motor de razonamiento para usuarios avanzados. ClickUp AI es la capa de inteligencia para toda la organización. Claude necesita datos estructurados sobre los que razonar, y ClickUp es el sistema que se los proporciona.

Mientras tanto, ClickUp AI enriquece tu entorno de trabajo de forma continua, potencia agentes que se ejecutan sin necesidad de indicación humana y ofrece a cada persona de cada equipo IA en el flujo de trabajo que ya utilizan.

Claude se encarga del razonamiento profundo y entre sistemas para tus usuarios técnicos. ClickUp AI se encarga del 95 % restante de tu plantilla. Juntos, te ofrecen una forma inteligente de ampliar el uso de la IA en el trabajo.

Sigue leyendo para descubrir cómo puedes sacar más partido a Claude con ClickUp AI.

💡 ¿Necesitas ayuda para descubrir cómo ClickUp AI y Claude podrían integrarse en tus flujos de trabajo?

Cómo funciona ClickUp AI

ClickUp AI es un conjunto completo de funciones de IA integradas en la plataforma donde tus equipos ya gestionan el trabajo.

En lugar de tratar la IA como un complemento independiente que carece de contexto respecto a tu trabajo, ClickUp te ofrece el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, donde la IA comprende a fondo tus tareas, documentos y conversaciones para proporcionarte un soporte relevante, contextual y que te ahorra tiempo en cada parte de tu flujo de trabajo.

Esto es lo que lo hace posible:

ClickUp Brain

ClickUp Brain es la capa de inteligencia integrada en ClickUp. Hace que todo tu entorno de trabajo sea más inteligente, tanto si es una persona quien lee los datos como si es Claude quien los extrae a través de MCP.

Prioriza las tareas para la acción desde tu entorno de trabajo utilizando las respuestas sensibles al contexto de ClickUp Brain

@mención a Brain : Etiqueta a Brain como si fuera un compañero de equipo en cualquier tarea, documento o chat. Es tu asistente inteligente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. : Etiqueta a Brain como si fuera un compañero de equipo en cualquier tarea, documento o chat. Es tu asistente inteligente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Respuestas automáticas : La IA responde automáticamente a las preguntas en el chat y en los hilos de comentarios, para que los humanos no tengan que hacerlo. : La IA responde automáticamente a las preguntas en el chat y en los hilos de comentarios, para que los humanos no tengan que hacerlo.

Inteligencia contextual : supervisa todo el contexto del trabajo para recopilar y actualizar las bases de conocimiento de forma continua

Búsqueda empresarial : Haz una pregunta en lenguaje natural y obtén respuestas de tareas, documentos, chats, comentarios y adjuntos. Respeta los permisos del entorno de trabajo : Haz una pregunta en lenguaje natural y obtén respuestas de tareas, documentos, chats, comentarios y adjuntos. Respeta los permisos del entorno de trabajo

Campos personalizados con IA : campos que se rellenan automáticamente en función del contenido de la tarea: tono, puntuación de prioridad, clasificación por categorías y resúmenes. No es necesario introducir nada.

AI Project Manager: resume automáticamente los proyectos en los paneles, detecta obstáculos, sugiere personas asignadas y genera actualizaciones de estado a partir de la actividad real.

📮ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacerle una pregunta a la IA, el esfuerzo asociado al cambio de pestaña y los costes de cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se encuentra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, puede entender indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

📚 Lee también: Cómo hacer que los proyectos de IA funcionen: la matriz de transformación de la IA

Superagentes

Los Superagentes son compañeros de equipo de IA que puedes configurar con instrucciones, desencadenantes, herramientas, conocimientos y memoria a través del Super Agent Builder.

Utiliza el Super Agent Builder de ClickUp, que no requiere código, para lanzar tu agente personalizado en cuestión de minutos, no de horas.

Puedes etiquetarlos, asignarles tareas, enviarles mensajes directos en el chat e incluso @mencionarlos justo donde estás trabajando. Actúan como un compañero de equipo humano, tomando los pasos necesarios de forma independiente para completar el trabajo asignado.

No tienes que darles indicaciones en cada paso. Realizan el trabajo de forma autónoma.

🎥 Mira este vídeo para obtener más información sobre cómo crear y trabajar con Super Agents:

Cada departamento cuenta con paquetes de agentes preconfigurados y listos para usar:

Departamento Agentes Gestión de proyectos Agente de recepción, agente de asignación, agente de gestión de proyectos, agente de respuestas en directo Marketing Agente de informes, agente de contenido, agente de marca, agente de inteligencia en tiempo real Producto e ingeniería Agente PRD, agente Triage, agente Codegen, agente Live Answers RR. HH. Agente de incorporación, agente de control de pulso, agente formador, agente de respuestas en directo Liderazgo Agente de recordatorio de metas, agente de alineación, agente de resultados clave, agente de actualización de estado Equipo de ventas Agentes personalizados para flujos de trabajo de ventas

Bell Direct demuestra que, con ClickUp, no necesitas un equipo técnico para implementar la IA de forma eficaz.

Gracias a ClickUp Super Agents, el equipo automatizó un flujo de trabajo integral de recepción y clasificación sin necesidad de escribir código ni añadir nuevas herramientas.

💡 ¿Buscas mejoras similares en la eficiencia para tu equipo?

Piloto automático y agentes ambientales

Se trata de agentes siempre activos que se ejecutan en segundo plano sin necesidad de indicación. Piensa en:

Resúmenes del panel generados cada mañana

Actualizaciones del estado enviadas sin necesidad de registrarse

Tareas clasificadas y distribuidas automáticamente por prioridad

Elementos vencidos señalados y escalados

Datos enriquecidos continuamente en todos los entornos de trabajo

Agentes certificados

Para flujos de trabajo en los que hay tanto en juego que justifica una solución personalizada, los ingenieros de implementación avanzada de ClickUp diseñarán e implementarán un agente adaptado a los procesos específicos de tu organización. Con los agentes certificados, obtienes una configuración de primera clase, así como un uso ilimitado.

👀 ¿Sabías que...? El agente certificado de ClickUp obtuvo una puntuación de 96 sobre 100 en una comparativa directa de planes de proyecto listos para la ejecución. El competidor más cercano alcanzó los 61 puntos, mientras que la mayoría de los demás se quedaron entre los 40 y los 50. En la práctica, los equipos podrían pasar de la idea → al plan → a la ejecución en un solo paso, con una intervención humana mínima. Eso es lo que hace que Certified Agent destaque en esta comparativa.

Reuniones con IA

Con ClickUp Calendario y AI Notetaker, los equipos pueden programar reuniones en contexto y tomar notas automáticamente.

Deja que ClickUp AI automatice tus reuniones, desde la programación hasta la toma de notas y el resumen

Utiliza comandos en lenguaje natural para consultar la disponibilidad en los calendarios del equipo y programar reuniones

Únete a reuniones desde ClickUp, sin cambiar de pestaña

Recibe notas de reuniones automáticas en tu bandeja de entrada de ClickUp, con rótulos de los participantes, resúmenes, temas clave y decisiones resaltadas.

La IA extrae los elementos a realizar de las notas de las reuniones y los convierte en tareas de ClickUp que se pueden seguir.

El seguimiento de los avances está enlazado con el proyecto correspondiente

Los resúmenes se publican en el espacio de ClickUp correspondiente

Todos los participantes en la reunión tienen visibilidad sobre lo que se ha debatido, qué hay que hacer a continuación y quién es el responsable.

Varias opciones de modelos de IA en una sola plataforma

ClickUp es independiente del modelo. Los usuarios pueden alternar entre ChatGPT, Claude (incluido Opus 4.6), Gemini y más de 12 modelos de IA de primer nivel directamente desde la barra de herramientas de ClickUp sin salir de la plataforma.

Accede a múltiples modelos de IA por el precio de uno con ClickUp Brain

Brain utiliza estos modelos en segundo plano para la inteligencia del entorno de trabajo, y los Superagentes se pueden configurar para aprovechar cualquier modelo disponible. Los administradores pueden restringir qué modelos están disponibles en cada entorno de trabajo.

Esto significa que tu equipo ya dispone del razonamiento de Claude dentro de ClickUp, aplicado a todo el contexto de trabajo.

📚 Lee también: Utiliza modelos de IA externos desde ClickUp

Lo que Claude aporta

Claude es un potente motor de razonamiento y, cuando se utiliza junto con ClickUp, aporta una auténtica inteligencia entre sistemas:

Claude Code : Codificación agencial nativa de terminal. Edición autónoma de múltiples archivos, refactorización y depuración. Ideal para desarrolladores : Codificación agencial nativa de terminal. Edición autónoma de múltiples archivos, refactorización y depuración. Ideal para desarrolladores

Claude Cowork : agente de trabajo intelectual con conocimientos previos. Piensa en hojas de cálculo, informes y análisis de datos que se ejecutan de forma autónoma.

Claude Escritorio: asistente de IA de uso general para el trabajo en profundidad, la investigación y el análisis individuales

Claude se conecta a ClickUp a través de MCP (Model Context Protocol), un estándar abierto que permite a cualquier herramienta de IA leer y escribir en sistemas externos. El servidor MCP de ClickUp le da a Claude acceso completo a tareas, documentos, comentarios, campos personalizados y búsquedas.

🌟 Esto es algo positivo. Cuantas más herramientas de IA se conecten a ClickUp a través de MCP, más esencial se vuelve ClickUp como sistema de contexto.

Cuatro razones por las que ClickUp y Claude funcionan mejor juntos

En lugar de competir, ClickUp y Claude se complementan en el análisis, la ejecución y la adopción por parte de todo el equipo. Combinan un razonamiento profundo con el contexto operativo, para que puedas convertir el pensamiento inteligente en un trabajo organizado y eficiente.

Así es como funciona:

1. Analiza con Claude, codifica con ClickUp

👉🏼 Claude es excelente en el análisis: investigar, sintetizar, explorar cómo podría ser un flujo de trabajo, extraer datos de distintos sistemas y generar recomendaciones. Eso es lo que hace bien un motor de razonamiento.

🏆 ClickUp es donde esos conocimientos se convierten en flujos de trabajo consolidados.

El análisis se convierte en tareas con propietarios y plazos

La recomendación se convierte en un Superagente que se ejecuta cada vez que cambia el estado

La investigación se estructura en documentos enlazados con el proyecto

El resultado puntual se convierte en un proceso repetible y regulado que toda la organización lleva a cabo.

Claude te ayuda a averiguar qué hacer. ClickUp AI te ayuda a hacerlo realmente, a gran escala, para todos los equipos, sin que nadie tenga que dar nuevas indicaciones.

2. IA de uso compartido para la organización frente a IA personal para individuos

👉🏼 Lo que creas en Claude se queda contigo: tus habilidades, tus configuraciones de MCP, el contexto de tu proyecto. Si creas algo genial, el resto del equipo no tiene forma de verlo, utilizarlo ni beneficiarse de ello.

🏆 ClickUp AI está pensado para un uso compartido:

Los Superagentes tienen visibilidad en el entorno de trabajo. Cuando una persona crea un agente, toda la organización se beneficia

Las automatizaciones de ClickUp son desencadenantes para todos, no solo para la persona que las ha configurado

Los campos personalizados con IA se rellenan para todo el equipo

Las bases de conocimientos compartidas son accesibles para todos los usuarios y todos los agentes

3. Inteligencia siempre activa frente a respuestas bajo demanda

👉🏼 Claude funciona cuando alguien le da una indicación. Si nadie le pregunta, no pasa nada.

🏆 ClickUp AI funciona de forma continua, independientemente de si alguien le presta atención o no:

Brain enriquece los datos en segundo plano: resume proyectos, rellena campos personalizados y actualiza bases de conocimientos.

Los agentes de piloto automático supervisan los entornos de trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana: señalan los elementos vencidos, clasifican automáticamente las nuevas tareas y agregan resúmenes en el panel.

Los Superagentes son desencadenantes de eventos del flujo de trabajo: cambios de estado, nuevas tareas, menciones y programaciones

El entorno de trabajo se vuelve más inteligente cada hora sin que nadie lo impulse activamente. No utilizas ClickUp AI de la misma manera que utilizas Claude. ClickUp AI simplemente funciona.

4. Profundidad de contexto que hace que Claude sea más inteligente

ClickUp AI enriquece continuamente los datos que se encuentran en tu entorno de trabajo. Así que, cuando Claude se conecta a ClickUp a través de MCP, no lee volcados de tareas sin procesar. Lee información preprocesada: resúmenes generados por Brain, campos personalizados clasificados por IA e información estructurada sobre los proyectos que se ha creado sin que nadie haya dado una indicación al respecto.

El ciclo de retroalimentación:

🤝 El resultado: Claude obtiene mejores resultados porque ClickUp AI ya ha hecho el trabajo duro de organizar, resumir y clasificar los datos antes de que Claude los haya tocado. Y cuando Claude devuelve el trabajo, ClickUp AI lo recoge y mantiene el ciclo en marcha.

📮 ClickUp Insight: Nuestra encuesta sobre la madurez de la IA muestra que el acceso a la IA en el trabajo sigue siendo limitado: el 36 % de las personas no tiene acceso en absoluto, y solo el 14 % afirma que la mayoría de los empleados puede realmente experimentar con ella. Cuando la IA está restringida por permisos, herramientas adicionales o configuraciones complicadas, los equipos ni siquiera tienen la oportunidad de probarla en el trabajo real y cotidiano. ClickUp Brain elimina todas esas barreras al integrar la IA directamente en el entorno de trabajo que ya estás utilizando. Puedes acceder a múltiples modelos de IA, generar imágenes, escribir o depurar código, buscar en la web, resumir documentos y mucho más, sin cambiar de herramienta ni perder la concentración. Es tu compañero de IA ambiental, fácil de usar y accesible para todos los miembros del equipo.

Las herramientas de IA adecuadas para cada caso de uso

La idea no es sustituir a Claude por ClickUp AI, sino utilizar la IA adecuada para cada tarea.

Caso práctico La mejor herramienta Por qué Investigación y análisis en profundidad Claude Razonamiento entre sistemas, síntesis de contexto amplio Codificación y depuración de agentes Código de Claude Cambios autónomos en varios archivos, nativos de terminal Coordinación de datos entre sistemas Claude + MCP Combina datos de ClickUp, Salesforce y bases de datos Actualizaciones del estado del proyecto ClickUp AI Siempre activo, generado automáticamente a partir de la actividad real Borradores de contenido dentro de los documentos ClickUp AI En contexto, enlazado con el resumen y la tarea Preguntas sobre el trabajo Brain Respuestas instantáneas desde tareas, documentos, chat y comentarios Distribución y clasificación de tareas Superagentes Basado en eventos, adaptado al entorno de trabajo y con permisos específicos Notas de reuniones y seguimientos Reuniones con IA Captura automática, creación de elementos Supervisión en segundo plano Agentes de piloto automático 24/7, sin necesidad de indicaciones, siempre en funcionamiento Flujos de trabajo personalizados de alto riesgo Agentes certificados Diseñado específicamente, con compatibilidad con FDE, sin límites Trabajo profundo personal Claude Escritorio Razonamiento individual, redacción, exploración Flujos de trabajo compartidos del equipo Superagentes Visible para la organización, gestionado a nivel del entorno de trabajo

🔑 Idea clave: Claude se encarga del trabajo personal, profundo y entre sistemas. ClickUp AI se encarga de los flujos de trabajo compartidos, siempre activos y para todo el equipo. Entre los dos, tienes cubierta toda la organización.

Qué significa esto para tu organización

Para cada miembro del equipo

Una IA que funciona en cuanto abren ClickUp, sin necesidad de realizar la configuración de MCP, sin comandos de terminal y sin requerir indicaciones específicas. Brain responde a sus preguntas, los agentes se encargan del trabajo repetitivo, los campos personalizados clasifican las tareas automáticamente y las notas de las reuniones se redactan solas.

Para usuarios avanzados con conocimientos técnicos

Claude Code, Claude Cowork y Claude Escritorio para el razonamiento profundo, la programación y la coordinación entre sistemas. El servidor MCP de ClickUp les da acceso completo al entorno de trabajo. Lo que crean en Claude se integra en ClickUp, donde los agentes lo procesan posteriormente.

Siemens India lo vio en acción. Su equipo de Servicios de Proyectos incorporó 150 años de experiencia combinada en gestión de proyectos a los flujos de trabajo impulsados por IA de ClickUp. Las revisiones de riesgos de la cartera pasaron de durar entre 12 y 15 horas a solo 15 minutos, y un gestor de proyectos con tres meses de experiencia ahora cuenta con la misma inteligencia que un veterano con amplia trayectoria.

Para TI y directivos

Una plataforma de IA regulada con el mismo SSO, los mismos permisos y el mismo nivel de cumplimiento que el resto de ClickUp. Certificada según la norma ISO 42001 para la gestión de la IA, sin retención de datos por parte de los socios de IA y con controles de administración centralizados sobre qué modelos, agentes y capacidades están habilitados. Compáralo con 200 instancias individuales de Claude ejecutándose en toda la organización sin una visibilidad centralizada de lo que la IA está haciendo con los datos de la empresa.

Para tu estrategia de IA

ClickUp es independiente del modelo, por lo que hoy tu equipo puede preferir Claude Opus 4.6, pero mañana el mejor modelo podría provenir de otro lugar completamente distinto. ClickUp incorpora los modelos más recientes sin necesidad de que nadie tenga que reconstruir flujos de trabajo, volver a entrenar a los agentes o reconfigurar las conexiones MCP. Tu estrategia de IA se mantiene flexible incluso cuando el panorama de los modelos sigue cambiando.

Cómo se conectan ClickUp y Claude a través de MCP: La arquitectura

El razonamiento profundo se une a la ejecución real con ClickUp AI y Claude

Claude puede ser tu estándar de IA en la capa de modelos. ClickUp AI es la forma en que esa inteligencia se pone en práctica en toda tu organización.

Como la IA laboral más completa y sensible al contexto del mundo, Brain hace que el entorno de trabajo sea más inteligente desde dentro. Los Superagentes proporcionan a cada equipo compañeros de trabajo con IA que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras que los Agentes Certificados ayudan a gestionar flujos de trabajo complejos, de alto riesgo y personalizados.

Claude aprovecha esa inteligencia enriquecida procedente del exterior a través de MCP.

Juntos, se potencian.