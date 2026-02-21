10 plantillas de indicaciones LLM para blogs

Puedes tener la mejor idea para un blog del mundo y aún así perder una hora con los mismos problemas iniciales.

¿Qué enfoque debemos adoptar? ¿Qué esquema tendrá un flujo real? ¿Cómo encontramos el tono adecuado? ¿Qué ejemplos hacen que esto parezca real? ¿Y cómo mantenemos la coherencia en la redacción de todas las publicaciones?

Las plantillas de LLM resuelven ese complicado punto intermedio. Te proporcionan una estructura inicial que puedes reutilizar, adaptar y mejorar con el tiempo, tanto si estás escribiendo una lista, un tutorial, una publicación comparativa o una guía sobre un producto.

En esta publicación, le guiaremos a través de las plantillas de indicaciones LLM para blogs, diseñadas para acompañar sus resúmenes, esquemas y borradores, de modo que pueda generar mejores primeras versiones, ajustar su estructura más rápidamente y mantener la coherencia de su contenido sin tener que reinventar sus indicaciones cada semana.

¿Qué es una plantilla de LLM para blogs?

Una plantilla de LLM para blogs es una plantilla reutilizable que se rellena con los datos necesarios y que se proporciona a una herramienta de escritura de IA para generar contenido coherente para el blog bajo demanda.

Piensa en ello como un procedimiento operativo estándar para las indicaciones. En lugar de escribir una indicación nueva cada vez, utilizas la misma estructura e intercambias variables como {tema}, {palabra clave principal}, {público}, {tono}, {número de palabras}, {enfoque} y {ejemplos}.

📌 Ejemplo: Estás escribiendo una entrada de blog sobre SEO acerca de: {tema} Audiencia: {audiencia}

Meta: {meta}

Palabra clave principal: {primary_keyword}

Palabras clave secundarias que se deben incluir de forma natural: {secondary_keywords}

Intención de búsqueda: {intento}

Tono y estilo: {tone_style}

Restricciones: {restricciones} Requisitos de salida: 1) Proporciona 5 opciones de título (incluye la palabra clave principal en 3 de ellas). 2) Escribe una introducción breve y atractiva (gancho + por qué es importante + qué aprenderá el lector). 3) Crea un esquema con H2 y H3. 4) Escribe la publicación completa (~{word_count} palabras) con ejemplos y pasos prácticos. 5) Añade una breve sección de preguntas frecuentes (4-6 preguntas). 6) Termina con una llamada a la acción clara y relevante para {product_or_next_step}

Las 10 mejores plantillas de LLM para escribir blogs

O bien te quedas mirando una página en blanco o bien revisas miles de indicaciones genéricas que no se ajustan al flujo de trabajo de tu blog. Este análisis paralizante conduce a indicaciones débiles y a una pérdida de tiempo.

La solución es un conjunto de plantillas que cubre todo el flujo de trabajo de contenido, desde la ideación hasta la optimización. La siguiente lista combina colecciones de plantillas listas para usar con plantillas ClickUp integradas que combinan plantillas con una estructura completa de gestión de proyectos, lo que le proporciona un punto de partida práctico para cualquier tarea de blogging.

1. Guía de indicaciones y notas de ClickUp AI para entradas de blog Plantilla

Obtenga una plantilla gratuita Convierte tus notas temáticas en un esquema de blog con la plantilla ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts.

La plantilla ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts es un kit de escritura basado en ClickUp Docs que convierte un montón de temas desordenados en un esquema de blog sobre el que puedes construir. Empieza por colocar tu Tema y Notas de lluvia de ideas en el Doc, y luego sigue los bloques de indicaciones para dar forma a una estructura de borrador ordenada sin perder tu idea original.

Cuando desees una primera revisión más rápida o una segunda revisión más limpia, ClickUp Brain se integra directamente en el documento para ayudarte en la edición, ampliación, simplificación o escritura sin cambiar de herramienta.

Edita, amplía o sigue escribiendo dentro de documentos con ClickUp Brain.

Por qué te gustará esta plantilla:

Acelera las operaciones de contenido con las capacidades de IA de ClickUp Brain cuando necesites reescribir rápidamente o definir los siguientes pasos.

Redacta más rápido con un flujo de indicaciones integrado que te guía a través del título, la metadescripción, la introducción y las secciones de contenido principal en un solo documento.

Perfecciona el borrador con acciones de ClickUp Brain como «Mejorar la redacción», «Corregir ortografía y gramática», «Alargar», «Acortar» y «Simplificar la redacción».

✅ Ideal para: especialistas en marketing de contenidos SEO que escriben entradas de blog semanales y escritores autónomos que entregan borradores largos a sus clientes.

🧠 Dato curioso: el 51 % de los profesionales del marketing utilizan herramientas de IA para optimizar el contenido, desde campañas de correo electrónico hasta la optimización de motores de búsqueda. Y el 50 % crea contenido con inteligencia artificial.

2. Plantillas de ChatGPT de ClickUp para escribir

Obtenga una plantilla gratis Empieza a escribir con una biblioteca de plantillas bajo demanda utilizando las plantillas ClickUp ChatGPT Prompts for Writing.

Cuando te quedas mirando una página en blanco y tu mente está pensando en cualquier cosa menos en escribir, la plantilla ClickUp ChatGPT Prompts for Writing te ofrece una biblioteca de plantillas listas para usar que puedes abrir y utilizar cuando lo necesites.

Se configura en Docs con secciones que puedes expandir y contraer para saltar al conjunto de indicaciones que necesitas, en lugar de tener que buscar entre las notas guardadas.

Y como se encuentran en ClickUp, puedes mantener las indicaciones junto a tus resúmenes, borradores y comentarios, y luego recurrir a ClickUp Brain para reescribir, ampliar, resumir o generar nuevos ángulos sin salir del documento.

Por qué te gustará esta plantilla:

Encuentre rápidamente la indicación adecuada con secciones agrupadas y plegables, como redacción de blogs, biografías, libros y mucho más, para que siempre esté a un clic del siguiente borrador.

Mantén tu sistema de escritura en un solo lugar enlazando el documento a tareas u otros documentos, para que las indicaciones permanezcan conectadas al trabajo.

Mejora la calidad del resultado con las instrucciones de uso integradas y, a continuación, utiliza ClickUp Brain para pulir secciones, seguir escribiendo o convertir párrafos en elementos de acción.

✅ Ideal para: redactores de contenido que crean una biblioteca de indicaciones reutilizables o redactores publicitarios autónomos que combinan múltiples estilos de redacción para diferentes clientes.

3. Plantilla para blogs de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Redacta entradas de blog con un diseño de estilo editorial con la plantilla de blog de ClickUp.

Si tus entradas de blog deben tener el aspecto y el estilo de una página editorial real antes de publicarlas, la plantilla de blog de ClickUp te ofrece ese diseño directamente en ClickUp. Obtendrás un documento limpio, con estilo de lectura, con una imagen destacada, contenido seccionado y un panel de navegación integrado que facilita la lectura rápida y la revisión de entradas largas.

A diferencia de los documentos de indicaciones independientes, esta plantilla conecta tus indicaciones LLM con plazos, personas asignadas y flujos de trabajo de aprobación, convirtiendo las instrucciones en un plan de proyecto viable.

Por qué te gustará esta plantilla:

Redacta tu contenido con un diseño pulido, al estilo de un blog, con una imagen de portada, encabezados de sección y un índice al estilo de una barra lateral que facilita el seguimiento del flujo.

Convierte cada publicación en un flujo de trabajo rastreable con los estados personalizados de ClickUp para cada fase, desde el borrador hasta la revisión, pasando por la programación y la publicación.

Utiliza ClickUp Brain MAX cuando necesites extraer referencias de tu entorno de trabajo y de la web, y luego genera rápidamente rellenos como introducciones, esquemas de secciones, preguntas frecuentes e ideas para pies de foto justo cuando estés escribiendo.

✅ Ideal para: especialistas en marketing de contenido que publican entradas de blog semanalmente o fundadores independientes que escriben actualizaciones de productos y artículos de liderazgo intelectual.

4. Plantilla de calendario editorial para blogs de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica las entradas del blog en un proceso por fases con la plantilla de calendario editorial para blogs de ClickUp.

La planificación de blogs resulta mucho más fácil cuando todas las publicaciones se encuentran en un único canal visual. La plantilla del calendario editorial de blogs de ClickUp te ofrece un tablero por fases para tu motor de contenido, de modo que puedas ver de un vistazo qué hay en fase de ideación, investigación de palabras clave, redacción, diseño y promoción. Y cuando quieras alejar la vista, la vista del calendario de ClickUp te ayuda a correlacionar las fechas de publicación a lo largo del mes de un solo vistazo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Mueve cada publicación a través de fases claras como Idea, Investigación de palabras clave, Redacción de contenido, Diseño y Promoción utilizando un tablero de flujo de trabajo.

Mantén los detalles clave adjuntos a cada publicación mediante el seguimiento de la fase del blog, las fechas de publicación, los gráficos, los canales y la aprobación de los textos directamente en cada tarjeta.

Añade subtareas para entregables como esquemas, borradores, elementos visuales, actualizaciones SEO y control de calidad final.

✅ Ideal para: Responsables de operaciones de contenido que coordinan la redacción, el diseño y la promoción de cada publicación.

5. Plantilla de redacción de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Redacta comunicados de prensa con un diseño guiado utilizando la plantilla de redacción de contenidos de ClickUp.

Cuando necesites enviar un comunicado de prensa rápidamente, la plantilla de redacción de contenidos de ClickUp te ofrece un borrador ya preparado que puedes utilizar de inmediato. Comienza con un espacio para tu logotipo y luego te guía a través de los elementos esenciales del comunicado de prensa en el mismo orden que espera tu lector: la información del comunicado de prensa en la parte superior, un titular y un subtítulo claros, y una sección de cuerpo guiada que te ayuda a comenzar con una fecha adecuada y a mantener el ritmo de la historia.

Y como la redacción es solo la mitad del trabajo, los comentarios asignados de ClickUp te ayudan a enviar ediciones específicas al revisor adecuado sin necesidad de intercambios innecesarios, mientras que las automatizaciones de ClickUp pueden mantener el borrador en flujo a través de los pasos de revisión con avisos y traspasos oportunos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Captura lo esencial desde el principio con campos específicos para la información de contacto y la fecha de publicación, de modo que cada borrador esté listo para el uso compartido al instante.

Escribe con menos lagunas utilizando las indicaciones integradas para el título, el subtítulo y el cuerpo, incluido el formato de fecha directamente en el documento.

Mantén la coherencia de tu marca añadiendo tu logotipo en la parte superior del documento.

✅ Ideal para: responsables de relaciones públicas que redactan y envían comunicados de prensa para su revisión y aprobación.

💡 Consejo profesional: El contenido solo parece «lento» cuando está disperso. En otras palabras, tienes el resumen en una herramienta, los comentarios en otra y las aprobaciones se realizan en mensajes directos. ClickUp reúne todo tu contenido en un solo lugar, para que puedas pasar del resumen al borrador, la revisión y la versión final sin tener que buscar enlaces ni jugar a ser detective de los comentarios. Mira este vídeo para ver cómo los equipos utilizan ClickUp para optimizar la producción de contenido de principio a fin, desde los comentarios hasta los activos finales:

6. Plantilla de base de datos para blogs de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza el seguimiento de cada entrada del blog, desde el borrador hasta su publicación, con la plantilla de base de datos de blogs de ClickUp.

Si tu blog tiene cada vez más trabajo atrasado, la plantilla de base de datos de blogs de ClickUp te ofrece un lugar donde realizar el seguimiento de todas las publicaciones, desde el borrador hasta la publicación y más allá.

Puedes ver rápidamente lo que está «Publicado», lo que necesita una revisión «Actualización requerida» o lo que está «En curso», junto con la categoría a la que pertenece y su fecha de vencimiento.

Por qué te gustará esta plantilla:

Agrupa las publicaciones por estado para que puedas ver de un vistazo el proceso de publicación (publicadas, pendientes de actualización, en curso).

Etiqueta cada publicación con el estado de la base de datos y la categoría del blog para mantener tu biblioteca organizada a medida que crece.

Añade personas asignadas, fechas límite y prioridad para mantener la publicación adecuada en marcha en el momento adecuado.

✅ Ideal para: gestores de marketing de contenidos que mantienen un backlog y un ciclo de actualización de blogs de múltiples categorías.

📮 Información de ClickUp: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y tu entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia de escritura impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y más, todo ello mientras se mantiene el contexto de todo tu entorno de trabajo.

7. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Estandariza las reglas de voz y redacción para todos los escritores con la plantilla de directrices de redacción de ClickUp.

Cuando hay varias personas escribiendo, se necesita un formato estandarizado para garantizar que todo lo que se publique tenga la misma voz, tono y estructura de redacción.

La plantilla de directrices de redacción de ClickUp ofrece a tu equipo un único lugar fácil de seguir con las reglas que dan forma a tu contenido, desde la voz y el tono de tu marca hasta las decisiones gramaticales que quieres que todos respeten.

Los nuevos redactores, ya sean humanos o IA, pueden producir contenido acorde con la marca desde el primer día, ya que las reglas están integradas directamente en el sistema.

Por qué te gustará esta plantilla:

Documenta la personalidad de tu marca y los principios de voz para que los redactores puedan consultarlos rápidamente mientras redactan.

Estandariza la gramática y la mecánica, incluyendo opciones como la voz activa frente a la pasiva, para que las revisiones sean más fáciles de realizar.

Utiliza las secciones integradas para crear una guía de estilo viva que tu equipo pueda actualizar a medida que evolucione tu contenido.

✅ Ideal para: responsables de contenido que gestionan un equipo de redactores que publican bajo una misma voz de marca.

🧠 Dato curioso: el 45 % de los profesionales del marketing utilizan herramientas de IA para generar conceptos e ideas de contenido.

8. Indicaciones de marketing y productividad de HubSpot

vía HubSot

Necesitas una indicación para una tarea de marketing muy específica, pero no sabes por dónde empezar.

Esta enorme biblioteca de más de 1000 plantillas de indicaciones de marketing y productividad de HubSpot es una referencia completa para casi cualquier caso de uso de marketing, ventas o productividad, e incluye una amplia sección sobre contenido para blogs.

Por qué te gustará esta plantilla:

Elige entre más de 1000 indicaciones que abarcan tanto el trabajo de marketing como la productividad diaria, para que siempre tengas lista la siguiente indicación para la tarea que tengas entre manos.

Personaliza las indicaciones para que se adapten a tu meta, canal y público, en lugar de reescribirlas desde cero cada vez.

Úsalas como un «banco de indicaciones» repetible para una ejecución más rápida en trabajos de SEO, redes sociales, marca, generación de clientes potenciales y planificación.

✅ Ideal para: Directores de marketing que desean una biblioteca de indicaciones únicas y reutilizables para planificar y producir contenido en múltiples canales.

9. Marco CO-STAR para indicaciones LLM

vía Medium

El marco CO-STAR para indicaciones LLM es un sistema estructurado para escribir indicaciones eficaces. Son los formatos de Context (contexto), Objective (objetivo), Style (estilo), Tone (tono), Audience (audiencia) y Response (respuesta).

Por qué te gustará esta plantilla:

Crea indicaciones con contexto y objetivo para que el modelo comprenda la situación y la tarea exacta que debe realizar antes de empezar a escribir.

Define el estilo, el tono y el público cuando necesites que el resultado sea coherente en todas las publicaciones, páginas o partes interesadas.

Especifica el formato de respuesta para obtener los resultados en el formato que necesites, como un esquema, una tabla, una lista de control o JSON.

✅ Ideal para: Estrategas de contenido que escriben indicaciones repetibles para resúmenes de blogs y borradores listos para su producción.

Consejos para escribir indicaciones LLM eficaces para blogs

Incluso la mejor plantilla puede fallar si no sabes cómo personalizarla de forma eficaz. Utiliza estos consejos para obtener resultados consistentes y de alta calidad con cualquier plantilla de ingeniería de indicaciones.

Define la meta, las limitaciones y el público de antemano: cada indicación debe responder a tres preguntas antes de solicitar contenido: ¿Cuál es la meta de este artículo? ¿Qué no puede incluir? ¿Quién lo va a leer?

Proporciona contexto, fuentes y ejemplos: Dale a la IA material de referencia, como publicaciones de la competencia con las que diferenciarse, documentos originales que citar o publicaciones de ejemplo que capturen el tono deseado. Extrae el contexto de los documentos y tareas enlazados de ClickUp Docs utilizando ClickUp Brain, para que tus indicaciones incluyan automáticamente los antecedentes relevantes.

Especifica la estructura, el estilo y la longitud del resultado: Indica a la IA exactamente cómo quieres que sea el producto final. Por ejemplo: «Escribe una entrada de blog de 1200 palabras con un H1, cuatro secciones H2 y viñetas debajo de cada H2». Incluye también instrucciones de estilo como «Escribe en segunda persona, con un tono coloquial, sin jerga y con un nivel de lectura de 8.º curso».

Prueba, evalúa y repite: tu primer intento con una indicación rara vez produce resultados perfectos. Ejecútala, evalúa el resultado, identifica lo que falta o lo que es incorrecto y, a continuación, tu primer intento con una indicación rara vez produce resultados perfectos. Ejecútala, evalúa el resultado, identifica lo que falta o lo que es incorrecto y, a continuación, perfecciona la indicación . Mantén un registro de las versiones de tus indicaciones y sus resultados para realizar un seguimiento de lo que funciona en tus escenarios de prueba LLM específicos.

Convierte las indicaciones en un sistema de blog repetible con ClickUp.

La verdadera ventaja es crear una biblioteca de indicaciones que tu equipo pueda reutilizar, mejorar y en la que pueda confiar en todos los blogs que publiques.

ClickUp lo hace fácil. Almacena tus indicaciones donde se encuentra tu contenido, junto a los resúmenes, esquemas, borradores y comentarios. Convierte cada plantilla en un flujo de trabajo coherente, mantén clara la propiedad y utiliza la IA dentro del entorno de trabajo para redactar, perfeccionar, resumir las ediciones y dar los siguientes pasos sin perder el contexto.

Cuando las indicaciones y el proceso conviven, la escritura se vuelve más rápida y la calidad se mantiene constante.

Crea tu sistema de indicaciones en ClickUp. ✅

Preguntas frecuentes

Una indicación es una instrucción única y puntual que se da a un modelo de IA para una tarea específica. Una plantilla de indicación es una estructura reutilizable con variables que se pueden personalizar para cada uso: se escribe una vez y se puede utilizar repetidamente con diferentes entradas.

Empieza por documentar la voz de tu marca, el público objetivo y los estándares de contenido en un documento central. A continuación, incrústalos de forma predeterminada en tus plantillas. Enlaza tu guía de estilo Doc con las tareas de contenido para que ClickUp Brain la consulte automáticamente al generar borradores.

No, las plantillas están diseñadas para acelerar la redacción y reducir el trabajo repetitivo, pero el criterio humano sigue siendo esencial para la estrategia, la verificación de datos, la incorporación de ideas originales y la edición final. Piensa en la IA como una máquina de primeros borradores, no como un sustituto completo de la supervisión editorial.