10 alternativas a Mammouth IA para la automatización de agentes a gran escala

A medida que los equipos buscan automatizar flujos de trabajo complejos, conectar herramientas e implementar IA en toda su pila, ha crecido la demanda de plataformas de IA capaces.

Mammouth IA es un entorno de trabajo multimodelo que reúne modelos como Claude, GPT y Gemini en una sola interfaz. Funciona bien para el uso diario de la IA, especialmente para chatear y realizar tareas ligeras.

Pero cuando necesitas coordinar flujos de trabajo, establecer conexiones entre sistemas o ejecutar agentes en diferentes herramientas, sus límites se hacen más evidentes.

En esta guía, examinamos las principales alternativas a Mammouth AI en función de dos necesidades: ampliar el trabajo diario con IA y crear flujos de trabajo con agentes que funcionen en todas sus herramientas.

Nota: Mammouth es principalmente un entorno de trabajo de IA multimodelo. Las alternativas que se indican a continuación incluyen tanto entornos multimodelo como plataformas de automatización agentica.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Mammouth IA?

Mammouth IA puede gestionar flujos de trabajo básicos, pero sus limitaciones pueden empujar a los equipos en crecimiento hacia herramientas de automatización de flujos de trabajo más potentes.

Esto es lo que hay que tener en cuenta al evaluar alternativas y plataformas de automatización de agentes. ⚙️

Agentes de coordinación: ¿pueden varios agentes colaborar, delegar trabajo y realizar el uso compartido del contexto entre flujos de trabajo?

Herramientas de conexión: ¿Se integra con sus aplicaciones, bases de datos y API desde el primer momento?

Personalice el comportamiento: ¿puede ajustar las indicaciones, las herramientas y las barreras de seguridad sin necesidad de realizar una codificación compleja?

Ejecutar en producción: ¿Tiene compatibilidad con la supervisión, la depuración, la seguridad y el cumplimiento normativo?

Mantén la usabilidad: ¿pueden los equipos sin conocimientos técnicos utilizarlo sin un gran apoyo por parte de los desarrolladores?

Predecir el coste: ¿Son claros los precios y los límites de uso a gran escala?

Control del alojamiento: ¿puede alojarlo usted mismo por motivos de privacidad, gobernanza o residencia de datos?

Alternativas a Mammouth IA de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores alternativas a Mammouth IA y lo que ofrece cada una. 📊

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* ClickUp Equipos que desean un entorno de trabajo de IA convergente donde convivan agentes, tareas, documentos y flujos de trabajo. Superagentes, búsqueda Enterprise, automatizaciones, BrainMax, más de 15 vistas, paneles. Free Forever; personalización disponible para corporaciones. ChatGPT (OpenAI) Asistencia versátil de IA para escritura, codificación, análisis y automatizaciones personalizadas. GPT personalizados, razonamiento en lenguaje natural, análisis de archivos, comprensión de imágenes, memoria multiturno. Gratis; planes de pago desde 8 $ al mes hasta 200 $ al mes; personalizado para corporaciones. CrewAI Flujos de trabajo de colaboración multiagente para investigación, contenido y análisis. Agentes basados en roles, memoria compartida, invocación de herramientas, traspasos orquestados. Gratis; Profesional desde 25 $ al mes. LangChain Desarrolladores que crean aplicaciones LLM y sistemas RAG de nivel de producción. Cadenas LCEL, LangGraph, agentes de uso de herramientas, componentes independientes del modelo. Gratis; Plus desde 39 $/asiento/mes. LlamaIndex Conexión de LLM a datos empresariales estructurados y no estructurados LlamaParse, RAG híbrido, índices jerárquicos, agentes sensibles a los datos. Gratis; paquete inicial desde 50 $ al mes. Acciones de IA de Zapier Automatización de acciones del mundo real en más de 6000 aplicaciones mediante el lenguaje natural. Zaps generados por IA, razonamiento dentro de los flujos de trabajo, invocación de herramientas. Gratis; planes de pago desde 29,99 $ al mes. Agentes de IA n8n Equipos que desean una automatización de IA autohospedada y totalmente controlada. Constructor basado en nodos, lógica multiagente, autohospedaje, código personalizado. Planes de pago desde 20 $ al mes (anual). Google Vertex IA Equipos de ML + GenAI integrales en Google Cloud. AutoML, Model Garden, canalizaciones MLOps, evaluación de modelos. Precios personalizados Azure IA Foundry Equipos empresariales que crean aplicaciones de IA seguras y con un alto nivel de gobernanza en el ecosistema de Microsoft. Servicio Foundry Agent, flujo rápido, catálogo de modelos, seguridad de Azure. Precios personalizados Databricks Model Serving Implementación de modelos ML y LLM a gran escala con gobernanza unificada. Escalado sin servidor, canalizaciones RAG, comparación de modelos, seguimiento MLflow. Prueba gratuita; precios personalizados.

📍 Una forma rápida de elegir la alternativa adecuada Elija un entorno de trabajo de IA multimodelo si lo que necesita principalmente es un borrador más rápido, mejores indicaciones y un cambio de modelo más sencillo. Elija una plataforma de automatización agencial si necesita flujos de trabajo que se ejecuten en diferentes herramientas con integraciones, desencadenantes y controles de producción.

Las mejores alternativas a Mammouth IA

Ahora vamos a entrar directamente en detalles.

1. ClickUp (la mejor opción para crear un entorno de trabajo de IA convergente para equipos)

Utiliza múltiples LLM desde una única interfaz con ClickUp Brain.

Mammouth IA puede ayudarle a crear agentes de IA básicos, pero no está diseñado para comprender de forma nativa los datos de trabajo estructurados de una organización. Para los equipos que trabajan a un ritmo rápido, esa brecha puede ralentizar las cosas.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp adopta un enfoque diferente. La plataforma reúne todas sus aplicaciones de trabajo, datos y flujos de trabajo en un único espacio impulsado por IA. Esta convergencia elimina la dispersión del trabajo (el cambio constante entre aplicaciones que roba horas cada semana) y proporciona una única interfaz en la que colaboran los seres humanos y los agentes de IA.

Cree compañeros de equipo inteligentes y sensibles al contexto con Super Agents.

Los Super Agents de ClickUp están diseñados para funcionar dentro del contexto del entorno de trabajo, lo que les permite ayudar a automatizar flujos de trabajo de varios pasos. Recopilan información de tareas, documentos, comentarios, campos personalizados, cronogramas, estados y mucho más para tomar decisiones basadas en su estado operativo real.

Para una automatización eficiente del lugar de trabajo, pueden revisar semanalmente las tareas pendientes, reasignar el trabajo en función de la carga de trabajo, publicar automáticamente resúmenes de proyectos, destacar los obstáculos y generar informes de sprints a partir de datos en tiempo real.

Automatice flujos de trabajo complejos de principio a fin con los superagentes personalizados de ClickUp.

También hay una ventaja en cuanto a la gobernanza. ClickUp admite permisos basados en roles y controles de acceso granulares en los niveles de entorno de trabajo, espacio, carpeta, lista y tarea. Los superagentes operan dentro de esos límites.

Automatice el trabajo repetitivo y la gestión de tareas con automatizaciones.

El motor de automatización de ClickUp automatiza sus flujos de trabajo. En lugar de repetir los mismos pasos una y otra vez, usted define reglas que se ejecutan automáticamente cuando se producen determinados eventos.

Hay más de 100 plantillas de automatización listas para usar que puede aplicar inmediatamente o personalizar para su flujo de trabajo, como la asignación automática de tareas, la notificación a los compañeros de equipo cuando se incumple un plazo, la actualización de estados o el traslado de tareas entre listas.

Para necesidades personalizadas, dispone de un generador de automatizaciones integrado y sin código para crear reglas de desencadenantes y acción. Las automatizaciones también tienen compatibilidad con personas asignadas dinámicas (por ejemplo, asignar a la persona que desencadenó el evento o a cualquiera que esté supervisando la tarea), lo que las hace flexibles y adaptables en entornos donde la propiedad cambia con regularidad.

Desencadena automáticamente las acciones adecuadas y ejecuta las operaciones sin problemas con ClickUp Automatizaciones.

Aquí te mostramos cómo puedes realizar la automatización de los flujos de trabajo en solo 5 minutos y ahorrar más de 5 horas cada semana ✨.

Incorpore inteligencia directamente en su entorno de trabajo con ClickUp Brain.

Detrás de Agents and Automations se encuentra ClickUp Brain, el motor de IA que lo impulsa todo. Impulsa la gestión de proyectos basada en IA al operar en tus tareas, documentos, comentarios, cronogramas, calendarios y mucho más.

Puede convertir el resumen de una reunión en tareas, asignar esas tareas a miembros específicos del equipo, establecer fechas límite basadas en el cronograma del proyecto, actualizar el estado de las tareas cuando cambian las condiciones y activar automatizaciones que notifican a las partes interesadas o pasan el trabajo a la siguiente fase.

Con este conocimiento contextual del entorno de trabajo, la red neuronal de ClickUp Brain elimina el paso manual de convertir la producción generativa en trabajo.

Interactúa con ClickUp Brain directamente desde tareas, chats, documentos y paneles para convertir la información en elementos procesables.

Encuentre respuestas en todo su ecosistema de trabajo con Enterprise Search.

Buscar en archivos, carpetas, chats y correos electrónicos esa actualización crítica se convierte en un obstáculo para la productividad diaria.

La búsqueda empresarial en ClickUp convierte el conocimiento laboral disperso en un único hub de búsqueda. En lugar de devolver coincidencias básicas de palabras clave o enlaces simples, la IA comprende el contexto y el significado detrás de su consulta.

Así, para un gestor de productos que busca obstáculos en el lanzamiento de una función, Enterprise AI Search comprueba el estado actual de las tareas relacionadas con el proceso de pago, revisa los comentarios recientes en los chats, busca cambios en los documentos de planificación del lanzamiento e incluso tiene en cuenta la actividad más reciente de los tableros de sprints.

Encuentre cualquier cosa en su entorno de trabajo y herramientas conectadas con Enterprise Search.

Esa es la diferencia: en lugar de mostrar dónde se encuentra la información, la IA le dice qué está sucediendo y por qué, basándose en datos reales.

🚨 Nota importante: ClickUp hace hincapié en la privacidad de nivel empresarial. Los datos permanecen dentro de su entorno de trabajo y los proveedores de IA externos no pueden entrenarlos.

Las mejores funciones de ClickUp

Gestiona el trabajo con tareas de ClickUp: divide las ideas en acciones claras, asigna propietarios, establece prioridades y realiza el seguimiento del progreso de principio a fin. divide las ideas en acciones claras, asigna propietarios, establece prioridades y realiza el seguimiento del progreso de principio a fin.

Mantén las conversaciones directamente conectadas al trabajo en ClickUp Chat : vincula los chats a tareas y proyectos para reducir los cambios de contexto y permitir un seguimiento más rápido. : vincula los chats a tareas y proyectos para reducir los cambios de contexto y permitir un seguimiento más rápido.

Visualice el mismo trabajo de diferentes maneras con más de 15 vistas personalizadas : cambie entre listas tradicionales, tableros de estilo Kanban, diagramas de Gantt, calendarios codificados por colores, etc. : cambie entre listas tradicionales, tableros de estilo Kanban, diagramas de Gantt, calendarios codificados por colores, etc.

Convierta los datos del proyecto en visibilidad en tiempo real en los paneles de ClickUp : detecte los riesgos de forma temprana y realice el seguimiento del rendimiento sin tener que buscar actualizaciones manualmente. : detecte los riesgos de forma temprana y realice el seguimiento del rendimiento sin tener que buscar actualizaciones manualmente.

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de opciones de personalización puede resultar un poco abrumador para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que dice una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable que es. Como usuario de la empresa, puedo organizar las tareas de una manera que se adapta realmente a nuestro flujo de trabajo, ya sea trabajando con listas, tableros o cronogramas. Funciones como las prioridades de las tareas, las fechas límite, los comentarios y los adjuntos facilitan el seguimiento del trabajo y la colaboración con los miembros del equipo en un solo lugar. También aprecio que todo esté centralizado, por lo que no tengo que saltar entre múltiples herramientas solo para comprender el estado de una tarea, el progreso general o las últimas actualizaciones.

Lo que más me gusta de ClickUp es lo personalizable que es. Como usuario de la empresa, puedo organizar las tareas de una manera que se adapta realmente a nuestro flujo de trabajo, ya sea trabajando con listas, tableros o cronogramas. Funciones como las prioridades de las tareas, las fechas límite, los comentarios y los adjuntos facilitan el seguimiento del trabajo y la colaboración con los miembros del equipo en un solo lugar. También aprecio que todo esté centralizado, por lo que no tengo que saltar entre múltiples herramientas solo para comprender el estado de una tarea, el progreso general o las últimas actualizaciones.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX integra capacidades de IA en una única aplicación unificada conectada a su trabajo y sus aplicaciones. No está vinculada únicamente a los datos de ClickUp, sino que está diseñada para extraer contexto de todas sus aplicaciones, como Google Drive, GitHub, SharePoint, Notion y muchas más, con acceso a modelos de IA premium. Integra todo tu trabajo para obtener resultados más rápidos con ClickUp BrainMAX.

2. ChatGPT (OpenAI) (ideal para un asistente de IA versátil con GPT personalizados)

a través de OpenAI

ChatGPT (OpenAI) es una herramienta de productividad de IA de uso general diseñada para dar soporte a una amplia gama de conocimientos y trabajos creativos. Su punto fuerte reside en la comprensión del lenguaje natural y la adaptación al contexto, lo que la hace útil para todo, desde la redacción de contenidos y el resumen de documentos hasta la respuesta a preguntas y el razonamiento a través de problemas.

En lugar de centrarse en un único flujo de trabajo, la herramienta funciona como un asistente flexible. Puede analizar archivos, interpretar imágenes, generar código y mantener el contexto de conversación a lo largo de múltiples turnos.

Funciones como GPT personalizados, proyectos y memoria te permiten adaptar la experiencia a tareas específicas o trabajos de larga duración, lo que convierte a la plataforma en un entorno de trabajo de IA versátil más que en una herramienta especializada.

Las mejores funciones de ChatGPT (OpenAI)

Comprenda y siga instrucciones complejas en lenguaje natural, incluyendo indicaciones de varios pasos y seguimientos de conversación.

Genere contenido de alta calidad para escribir, resumir, reescribir y crear ideas creativas en distintos casos de uso.

Analice los problemas paso a paso para explicar conceptos, resolver problemas o brindar soporte para la toma de decisiones.

Analice documentos, datos y archivos para extraer información, resumir datos o responder preguntas específicas del contexto.

Cree GPT personalizados con instrucciones y conocimientos adaptados para respaldar tareas o flujos de trabajo especializados.

Limitaciones de ChatGPT (OpenAI)

En tareas más largas o complejas, las respuestas pueden desviarse o repetir ideas.

Precios de ChatGPT (OpenAI)

Free

Go : 8 $ al mes

Más : 20 $ al mes.

Pro : 200 $ al mes

Empresa : 30 $/usuario/mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT (OpenAI)

G2: 4,6/5 (más de 1800 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT (OpenAI)?

Un usuario opina:

ChatGPT sigue siendo la mejor solución de IA todo en uno para mi amplia gama de necesidades. Reúne la generación de texto, la codificación y la creación de audio y vídeo de forma fluida en una única plataforma. Lo que más valoro es la profundidad de sus opciones de personalización: puedo ajustar los GPT personalizados para flujos de trabajo específicos, adaptar el estilo y el tono de las respuestas y conectar diferentes herramientas según sea necesario.

ChatGPT sigue siendo la mejor solución de IA todo en uno para mi amplia gama de necesidades. Reúne la generación de texto, la codificación y la creación de audio y vídeo de forma fluida en una única plataforma. Lo que más valoro es la profundidad de sus opciones de personalización: puedo ajustar los GPT personalizados para flujos de trabajo específicos, adaptar el estilo y el tono de las respuestas y conectar diferentes herramientas según sea necesario.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a ChatGPT

3. CrewAI (la mejor para flujos de trabajo de colaboración con IA multiagente)

a través de CrewAI

CrewAI está diseñado para situaciones en las que un solo modelo de IA no es suficiente. En lugar de pedirle a un solo modelo que lo haga todo, esta herramienta de gestión de proyectos de IA le permite crear un pequeño equipo de agentes de IA que trabajan juntos. Cada agente tiene un rol claro, como investigador, analista o redactor, y colaboran para llevar adelante tareas complejas.

Los agentes pueden tener un uso compartido del contexto, pasarse el trabajo entre ellos y utilizar herramientas como búsquedas web, bases de datos o API externas para realizar su trabajo.

Esto lo hace especialmente útil para tareas como la investigación profunda, los canales de contenido o los flujos de trabajo de desarrollo, en los que las tareas se dividen naturalmente en pasos.

Las mejores funciones de CrewAI

Coordine múltiples agentes de IA con roles, metas y traspasos definidos para que las tareas complejas se ejecuten como flujos de trabajo coordinados en lugar de indicaciones aisladas.

Cree flujos estructurados y basados en eventos que gestionen el estado, la lógica de ramificación y los procesos de larga duración en tareas de IA de varios pasos.

Conecta los agentes a herramientas y API reales, incluyendo búsqueda web, archivos de datos, ejecución de Python e integraciones personalizadas para una automatización integral.

Mantenga la memoria compartida y el contexto entre los agentes para que la investigación, las decisiones y los resultados se mantengan coherentes a medida que avanza el trabajo.

Limitaciones de CrewAI

Requiere prueba y error para diseñar flujos de trabajo complejos para agentes.

Curva de aprendizaje pronunciada para la coordinación de múltiples agentes.

Precios de CrewAI

Básico : Gratis

Profesional : 25 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CrewAI

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre CrewAI?

Un usuario opina:

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos proporcionarle un rol, una meta y una historia, lo que aumenta considerablemente su rendimiento. Tiene compatibilidad con todos los proveedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc. La documentación es muy clara y fácil de entender. Tiene compatibilidad con muchas herramientas y servidores MCP que podemos utilizar para crear sistemas multiagente.

Lo mejor de crewAI es que, al crear un agente, podemos proporcionarle un rol, una meta y una historia, lo que aumenta considerablemente su rendimiento. Tiene compatibilidad con todos los proveedores de LLM, como OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc. La documentación es muy clara y fácil de entender. Tiene compatibilidad con muchas herramientas y servidores MCP que podemos utilizar para crear sistemas multiagente.

🔎 ¿Sabías que...? La idea de que varios agentes de IA trabajen juntos como un equipo se remonta a la informática inspirada en la naturaleza. En 1986, el investigador de gráficos por ordenador Craig Reynolds creó los boids (criaturas digitales simples que seguían solo tres reglas básicas y de repente formaban bandadas, bancos y manadas realistas). Esta simulación temprana mostró cómo los agentes independientes podían producir un comportamiento colectivo inteligente, que es el principio exacto detrás de los marcos multiagente actuales.

4. LangChain (la mejor para crear aplicaciones LLM de nivel de producción)

a través de LangChain

LangChain ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones reales basadas en grandes modelos de lenguaje, proporcionando un marco para establecer conexiones con LLM. Estandariza la forma en que interactúan los diferentes componentes, lo que facilita experimentar o cambiar entre proveedores como OpenAI y Anthropic sin tener que reconstruir la aplicación desde cero.

En lugar de llamadas a modelos puntuales, se crean cadenas que combinan indicaciones, modelos de IA, memoria y datos externos en flujos de trabajo repetibles. Es una herramienta fiable para la generación aumentada por recuperación, en la que los modelos extraen información de documentos internos o bases de datos vectoriales para producir respuestas más fundamentadas.

La plataforma convierte los LLM en sistemas que pueden razonar, recuperar y actuar dentro de aplicaciones de nivel de producción, en lugar de experiencias de chat aisladas. Esto es posible gracias a herramientas del ecosistema como LangGraph y LangSmith, que amplían las capacidades de la plataforma.

Las mejores funciones de LangChain

Cree flujos de trabajo complejos con LCEL para que las cadenas sigan siendo legibles, tengan compatibilidad con respuestas en streaming y ejecuten pasos de forma asíncrona o en paralelo.

Intercambia modelos y componentes de IA fácilmente utilizando interfaces estandarizadas para LLM, plantillas de indicaciones, analizadores de salida y cargadores de documentos.

Cree agentes autónomos que decidan qué herramientas, API o fuentes de datos utilizar mediante el razonamiento y los marcos de los agentes.

Limitaciones de LangChain

La herramienta puede resultar demasiado compleja para casos de uso sencillos, con una curva de aprendizaje pronunciada para los principiantes.

Precios de LangChain

Desarrollador : Gratuito

Más : 39 $ por asiento/mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LangChain

G2: 4,7/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LangChain?

Un usuario opina:

Me gusta mucho cómo LangChain reúne todas las partes móviles del desarrollo de aplicaciones de IA en un solo lugar. La integración con diferentes LLM, bases de datos vectoriales y API es muy fluida, por lo que no pierdo tiempo creando conectores desde cero.

Me gusta mucho cómo LangChain reúne todas las partes móviles del desarrollo de aplicaciones de IA en un solo lugar. La integración con diferentes LLM, bases de datos vectoriales y API es muy fluida, por lo que no pierdo tiempo creando conectores desde cero.

🔍 ¿Sabías que...? LangChain comenzó como un proyecto paralelo de 800 líneas en GitHub en octubre de 2022 (literalmente días después del lanzamiento de ChatGPT). Harrison Chase lo creó porque los desarrolladores necesitaban desesperadamente una forma de conectar los LLM con herramientas, memoria y datos. En cuestión de meses, se convirtió en uno de los proyectos de código abierto de más rápido crecimiento de la historia.

📮 ClickUp Insight: El 30 % de las personas afirma que su mayor frustración con los agentes de IA es que suenan seguros, pero se equivocan. Esto suele ocurrir porque la mayoría de los agentes trabajan de forma aislada. Responden a una única indicación sin saber cómo le gusta hacer las cosas, cómo trabaja o cuáles son sus procesos preferidos. Los superagentes funcionan de manera diferente. Operan con un contexto 100 % extraído directamente de sus tareas, documentos, chats, reuniones y actualizaciones en tiempo real. Además, conservan la memoria reciente, basada en preferencias e incluso episódica a lo largo del tiempo. Y eso es lo que convierte a un agente de un adivino seguro de sí mismo en un compañero de trabajo proactivo que puede mantenerse al día a medida que evoluciona el trabajo.

5. LlamaIndex (la mejor opción para establecer la conexión entre LLM y datos de corporación)

a través de LlamaIndex

LlamaIndex se centra en un problema y lo hace bien: conectar grandes modelos de lenguaje con sus propios datos.

En lugar de tratar un LLM como un chatbot independiente, la herramienta actúa como una capa intermedia, gestionando la forma en que se ingestan, estructuran y recuperan los documentos, las bases de datos y las API, de modo que las respuestas se basan en la información relevante de sus datos.

Es una opción sólida para casos de uso con gran volumen de datos y basados en documentos. Puede extraer contenido de diversas fuentes de datos, organizar esos datos en índices eficientes y utilizar la generación aumentada por recuperación para reducir las alucinaciones.

Las mejores funciones de LlamaIndex

Analice documentos complejos con precisión utilizando LlamaParse para manejar archivos PDF, tablas, imágenes y diagramas, y conviértalos a formatos limpios y listos para LLM.

Mejora la calidad de las respuestas con RAG avanzado mediante búsqueda híbrida, fragmentación semántica e índice jerárquico que muestra el contexto más relevante.

Cree flujos de trabajo agenticos y sensibles a los datos que tengan compatibilidad con razonamientos de varios pasos, uso de herramientas y memoria para aplicaciones con gran cantidad de documentos y basadas en la recuperación.

Limitaciones de LlamaIndex

Los límites de contexto y tokens plantean retos con documentos de gran tamaño.

Límite en la memoria de conversación para interacciones de múltiples turnos.

Precios de LlamaIndex

Free

Starter : 50 $ al mes

Pro : 500 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LlamaIndex

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LlamaIndex?

Un usuario opina:

Como científico de datos que trabaja con modelos de lenguaje grandes (LLM), LlamaIndex me ha resultado muy útil para gestionarlos. Me ha permitido introducir datos en formatos como PDF o API, bases de datos y Excel, lo que me facilita el entrenamiento y la ejecución de LLM con numerosos conjuntos de datos.

Como científico de datos que trabaja con modelos de lenguaje grandes (LLM), LlamaIndex me ha resultado muy útil para gestionarlos. Me ha permitido introducir datos en formatos como PDF o API, bases de datos y Excel, lo que me facilita el entrenamiento y la ejecución de LLM con numerosos conjuntos de datos.

📚 Más información: Cómo ClickUp utiliza AI Docs para simplificar la creación de POE.

6. Zapier AI Actions (la mejor opción para la automatización de flujos de trabajo basados en IA en diferentes aplicaciones)

a través de Zapier

En lugar de crear un Zap tradicional, las acciones de IA interpretan un comando en lenguaje sencillo y ejecutan una de las muchas acciones de automatización de Zapier en su nombre.

El modelo comprende la intención del usuario, la correlaciona con la acción correcta de Zapier, rellena los campos obligatorios y envía la solicitud a través de la infraestructura de Zapier. Antes de la ejecución, puede revisar previamente las acciones para obtener una mayor precisión y control.

La autenticación, la gestión de API, los reintentos y las integraciones de terceros se gestionan directamente en Zapier. Eso significa que no es necesario gestionar manualmente los tokens ni escribir middleware personalizado. Una vez que se realiza la conexión de una cuenta de aplicación en Zapier, la IA puede invocar de forma segura sus acciones permitidas sin necesidad de trabajo de ingeniería adicional.

La plataforma se puede conectar a plataformas como GPT o configuraciones de IA personalizadas, convirtiendo los comandos de lenguaje natural en operaciones en vivo a través de herramientas conectadas.

Las mejores funciones de Zapier IA Actions

Incorpore el razonamiento de IA directamente en los flujos de trabajo mediante el análisis de texto, imágenes o datos dentro de un Zap y la devolución de resultados estructurados que puede utilizar en pasos posteriores.

Implemente agentes de IA autónomos que gestionen trabajos no estructurados y de varios pasos mediante la investigación y la toma de medidas en aplicaciones conectadas.

Cree automatizaciones utilizando lenguaje natural para que pueda describir un flujo de trabajo en inglés sencillo y dejar que Zapier lo genere, depure y refine por usted.

Limitaciones de las acciones de IA de Zapier

Curva de aprendizaje pronunciada para usuarios sin conocimientos técnicos que crean flujos de trabajo avanzados.

Los planes gratuitos y de inicio restringen en gran medida la experimentación.

Precios de Zapier

Free

Profesional : desde 29,99 $ al mes.

Equipo : desde 103,50 $ al mes.

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1700 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Un usuario opina:

Me encanta su facilidad de uso, especialmente ahora con las funciones de asistencia de IA. Puedes describir lo que necesitas y la IA lo preconfigurará todo por ti. Zapier es, sinceramente, un salvavidas, ya que te permite automatizar tareas tediosas y repetitivas con facilidad. Es la mejor herramienta para la generación de clientes potenciales. Nos mantiene a mí y a mis clientes actualizados en tiempo real.

Me encanta su facilidad de uso, especialmente ahora con las funciones de asistencia de IA. Puedes describir lo que necesitas y la IA lo preconfigurará todo por ti. Zapier es, sinceramente, un salvavidas, ya que te permite automatizar tareas tediosas y repetitivas con facilidad. Es la mejor herramienta para generar clientes potenciales. Nos mantiene a mí y a mis clientes informados en tiempo real.

📖 Lea también: Las mejores alternativas a Zapier

7. Agentes de IA n8n (los mejores para la automatización de IA autohospedada con control total)

a través de n8n

n8n ofrece a los equipos un control total sobre la lógica de automatización, especialmente cuando la IA forma parte del flujo de trabajo. A diferencia de las herramientas simples basadas en desencadenantes, esta herramienta le permite diseñar flujos de trabajo complejos y ramificados en los que los agentes de IA pueden tomar decisiones e interactuar con cientos de aplicaciones basándose en condiciones reales.

Su punto fuerte es la flexibilidad y la transparencia. Puedes extraer datos de varias fuentes de datos, pasarlos por modelos de IA y luego actuar según los resultados en más de 400 integraciones.

Con su editor visual basado en nodos y su compatibilidad con código personalizado, funciona bien para equipos técnicos que necesitan una lógica precisa y agentes de IA que se comporten de forma predecible dentro de sistemas de automatización más grandes, en lugar de actuar como cajas negras.

Las mejores funciones de n8n

Coordine flujos de trabajo con múltiples agentes asignando agentes especializados para investigar, planificar, redactar, validar y actuar en procesos complejos de múltiples pasos.

Cree una automatización de IA altamente controlada mediante aprobaciones humanas en el bucle, API personalizadas y lógica JavaScript o Python cuando los nodos visuales no sean suficientes.

Diseña flujos de trabajo de nivel de producción con transparencia combinando reglas determinísticas con IA, rastreando la entrada, la indicación y la salida de cada nodo para facilitar la depuración.

Ejecute de forma segura en su propia infraestructura con autohospedaje, credenciales cifradas y soporte para el cumplimiento normativo de nivel corporativo para entornos de datos confidenciales.

Limitaciones de n8n

Pequeños errores de configuración pueden ser desencadenantes de ejecuciones excesivas o costes inesperados, especialmente en bucles o flujos de trabajo de scraping.

Precios de n8n

Starter : 20 $ al mes (facturado anualmente)

Pro : 50 $ al mes (facturado anualmente)

Business : 800 $ al mes (facturación anual)

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de n8n

G2 : 4,8/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 40 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre n8n?

Un usuario opina:

n8n es una herramienta de automatización increíblemente asequible con potentes capacidades. La opción de implementación automática en Hostinger Cloud es rentable y le ofrece un control total. El generador visual de flujos de trabajo es intuitivo y cuenta con compatibilidad para amplias integraciones. Una herramienta excelente para proyectos con un alto grado de automatización.

n8n es una herramienta de automatización increíblemente asequible con potentes capacidades. La opción de implementación automática en Hostinger Cloud es rentable y le ofrece un control total. El generador visual de flujos de trabajo es intuitivo y admite integraciones extensas. Una herramienta excelente para proyectos con un alto grado de automatización.

🧠 Dato curioso: n8n es un numerónimo de nodemation (nodo + automatización). El «8» representa las ocho letras que hay entre la primera y la última «n».

📖 Lea también: Las mejores alternativas a n8n

8. Google Vertex IA (la mejor opción para ML y GenAI integrales en la nube de Google)

a través de Google Vertex IA

Google Vertex IA le ofrece un único entorno de trabajo para preparar datos, entrenar modelos, implementarlos y supervisar su rendimiento.

Funciona tanto para equipos principiantes como avanzados. Puede utilizar AutoML para la creación de modelos con poco código o entrenar modelos de IA personalizados con marcos populares. En cuanto a la IA generativa, la herramienta le permite acceder a los modelos de IA Gemini de Google, así como a opciones de código abierto y de terceros, a través de Model Garden.

Las capacidades MLOps integradas y los controles de gobernanza de Google Cloud lo convierten en una opción fiable para sistemas de IA a escala de producción.

Las mejores funciones de Google Vertex IA

Realice un seguimiento de las versiones de los modelos, pruebe los cambios, supervise el rendimiento y solucione los problemas cuando surjan.

Reutilice conjuntos de funciones precalculadas y coherentes en todos los modelos, mejorando el rendimiento y reduciendo la duplicación.

Acceda a herramientas que le ayudarán a interpretar las decisiones del modelo y evaluar el rendimiento en todos los conjuntos de datos.

Limitaciones de Google Vertex AI

La configuración de canalizaciones personalizadas o la depuración de flujos de trabajo más complejos a veces puede requerir un profundo conocimiento de Google Cloud y de los conceptos básicos de ML.

Precios de Google Vertex IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Vertex IA

G2: 4,3/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Vertex IA?

Un usuario opina:

Lo que más me gusta de Vertex AI es su ecosistema unificado. Reúne la preparación de datos, el entrenamiento de modelos y la implementación en un único flujo de trabajo cohesionado, lo que hace que el proceso general resulte fluido y esté bien conectado. Model Garden es para mí una característica realmente destacada, ya que ofrece un fácil acceso a más de 150 modelos básicos, como Gemini y Claude, y acelera notablemente la creación y la entrega de soluciones de IA aptas para la producción.

Lo que más me gusta de Vertex AI es su ecosistema unificado. Reúne la preparación de datos, el entrenamiento de modelos y la implementación en un único flujo de trabajo cohesionado, lo que hace que el proceso general resulte fluido y bien conectado. Model Garden es para mí una auténtica joya, ya que ofrece un fácil acceso a más de 150 modelos básicos, como Gemini y Claude, y acelera notablemente la creación y la entrega de soluciones de IA aptas para la producción.

9. Azure AI Foundry Portal (ideal para aplicaciones de IA corporativas con el ecosistema de Microsoft)

a través de Microsoft

Azure AI Foundry Portal ofrece a los desarrolladores acceso a un conjunto seleccionado de modelos de IA, incluidos Azure OpenAI, modelos de Microsoft y opciones abiertas y de terceros seleccionadas de un catálogo integrado.

Facilita el desarrollo de IA con herramientas coherentes, compatibilidad con SDK y plantillas de inicio que ayudan a los equipos a pasar fácilmente del prototipo a la producción.

Diseñado para uso empresarial, Azure AI Foundry añade gobernanza, evaluación y gestión del ciclo de vida a la experiencia anterior de Azure AI Studio. Los equipos pueden probar diferentes modelos y ver cuál funciona mejor para su caso de uso antes de implementarlo.

Las mejores funciones de Azure AI Foundry

Utilice el sistema de seguridad de Microsoft Azure para controlar quién puede acceder a los datos, los modelos y las aplicaciones.

Cree y gestione agentes de IA con memoria, herramientas y conversaciones de múltiples turnos utilizando Foundry Agent Service.

Cree y pruebe flujos de trabajo de IA paso a paso sin necesidad de escribir código complejo con el generador visual de Prompt Flow.

Limitaciones de Azure IA Foundry

La interfaz de chat resulta menos intuitiva que las plataformas de IA más recientes.

Requiere un esfuerzo técnico significativo para la configuración y personalización.

Precios de Azure IA Foundry

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Azure IA Foundry

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Databricks Model Serving (ideal para implementar modelos de ML a gran escala)

a través de Databricks

Databricks Model Serving permite a los equipos implementar modelos de aprendizaje automático, modelos de lenguaje grandes y agentes de IA como API listas para la producción sin necesidad de gestionar la infraestructura.

Puede utilizar diferentes tipos de modelos a través de un único punto final, con escalabilidad y gobernanza integradas. Los usuarios avanzados aprecian la flexibilidad de trabajar con múltiples modelos de IA y compararlos para optimizar el rendimiento en diferentes casos de uso.

Con la optimización automática de costes y la estrecha integración con los flujos de trabajo de Databricks, es una buena opción para los equipos que desean una IA fiable y de nivel empresarial en producción sin los gastos operativos adicionales.

Las mejores funciones de Databricks Model Serving

Implemente modelos de IA al instante con una infraestructura sin servidor que se escala automáticamente desde cero y optimiza los costes.

Ofrece predicciones en tiempo real y por lotes con un alto rendimiento y una baja latencia, con CPU/GPU flexibles integradas.

Acelere los casos de uso de GenAI y LLM mediante el ajuste fino, RAG a través de la búsqueda vectorial y el acceso a una biblioteca de modelos de IA y modelos básicos.

Centralice todos los modelos de IA en un solo lugar utilizando MLflow y Unity Catalog para el seguimiento, el linaje y la gobernanza.

Límites del servicio de modelos de Databricks

A veces, la depuración de errores o los problemas de rendimiento también pueden suponer un reto, especialmente en flujos de trabajo grandes o muy integrados.

Precios de Databricks Model Serving

Prueba gratuita

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Databricks Model Serving

G2 : 4,6/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Databricks Model Serving?

Un usuario opina:

La plataforma de inteligencia de datos Databricks es muy fiable y es bueno saber que la arquitectura nativa de la nube no se cayó justo después de implementarla en Kubernetes. Sinceramente, pensé que la integración de Python/R se estropearía, así que fue una sorpresa descubrir que ambos funcionaban sin ningún retraso.

La plataforma de inteligencia de datos Databricks es muy fiable y es bueno saber que la arquitectura nativa de la nube no se cayó justo después de implementarla en Kubernetes. Sinceramente, pensé que la integración de Python/R se estropearía, así que fue una sorpresa descubrir que ambos funcionaban sin ningún retraso.

Mammouth AI es útil si lo que busca principalmente es una forma sencilla de trabajar con varios modelos de IA. Pero la mayoría de los equipos no solo quieren mejores respuestas. Quieren una IA que impulse el trabajo en todos los proyectos, personas y herramientas.

Por eso, las alternativas de esta lista se dividen en dos categorías:

Entornos de trabajo de IA para acelerar la redacción, el análisis y el soporte para la toma de decisiones.

Plataformas de automatización de agentes para la coordinación, las integraciones y los flujos de trabajo de producción.

Si quieres que tu IA se mantenga vinculada al contexto de trabajo real y convierta los resultados en acciones, ClickUp es la mejor opción. Mantiene la planificación y la ejecución en un solo lugar, para que tus agentes y automatizaciones puedan operar con la misma fuente de información que tu equipo utiliza a diario.

Preguntas frecuentes

Mammouth AI se utiliza normalmente para crear prototipos de agentes de IA y flujos de trabajo básicos. Los equipos suelen buscar otras opciones cuando necesitan integraciones más profundas, gobernanza y supervisión de la producción.

Si quieres agentes de IA que funcionen directamente dentro de proyectos, tareas, documentos y flujos de trabajo del equipo, ClickUp suele ser la mejor opción, ya que la ejecución se lleva a cabo en el mismo lugar que la coordinación.

Si necesita marcos de agentes y flujos de trabajo componibles, CrewAI, LangChain y LlamaIndex son opciones habituales, dependiendo de si da prioridad a la orquestación, la creación de aplicaciones o la recuperación.