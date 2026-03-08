Plantillas gratuitas de presupuesto base cero para el seguimiento de los gastos

Según una encuesta de Harris Poll, solo 2 de cada 5 estadounidenses tienen un presupuesto y realizan un seguimiento activo de sus gastos.

Este artículo le muestra siete plantillas gratuitas de presupuesto base cero que le obligan a asignar cada dólar a una tarea específica antes de gastarlo, además de una guía paso a paso para utilizarlas de forma que su presupuesto se equilibre a cero en todo momento.

Plantillas de presupuesto base cero de un vistazo

¿Qué es un presupuesto base cero?

Los presupuestos tradicionales suelen dejar huecos en los que los gastos no se controlan. Esto suele ser motivo de frustración tanto para las personas como para los equipos que intentan gestionar las finanzas.

Cuando 200 dólares desaparecen cada mes en «varios», no solo estás perdiendo dinero, sino también la capacidad de tomar decisiones reales sobre lo que te importa. Para los equipos, esta falta de claridad conduce a sobrecostes en los proyectos y a una pérdida total de responsabilidad. Te quedas con la incertidumbre en lugar de tomar decisiones intencionadas con tus fondos.

El presupuesto base cero es un método que resuelve este problema obligándote a asignar cada dólar de tus ingresos a una tarea específica. La fórmula es sencilla: ingresos menos gastos es igual a cero.

Este enfoque funciona para el seguimiento de gastos personales, la planificación financiera del hogar e incluso la asignación de fondos para proyectos complejos en equipo. Una plantilla de presupuesto proporciona la estructura necesaria para que este método sea práctico, convirtiendo las conjeturas en un plan de gastos claro.

Qué buscar en una plantilla de presupuesto base cero

Utilizar la primera plantilla de presupuesto de Excel que encuentres suele suponer más trabajo, en lugar de menos. Te verás obligado a crear fórmulas, comprobar manualmente si hay errores y lidiar con una cuadrícula estática de celdas. Esto supone una pérdida de tiempo y puede dar lugar a costosos errores si una fórmula no es correcta.

Una plantilla realmente eficaz debería hacer el trabajo pesado por usted, para que pueda centrarse en tomar decisiones financieras inteligentes en lugar de luchar con el software. Esto es lo que diferencia una buena plantilla de presupuesto base cero de una básica:

Campos de seguimiento de ingresos: un espacio específico para registrar todas tus fuentes de ingresos, de modo que sepas exactamente cuál es tu número inicial para cada periodo presupuestario.

Categorización de gastos: categorías de gastos predefinidas pero personalizables, como vivienda, alimentación y transporte, que le ayudan a organizar sus gastos sin tener que empezar desde cero.

Cálculo del saldo en tiempo real: una calculadora automática que le muestra cuánto dinero le queda para asignar a medida que avanza. La meta es que este número sea exactamente cero.

Flexibilidad para gastos irregulares: la posibilidad de añadir fácilmente gastos puntuales o estacionales, como regalos navideños o reparaciones del coche, sin alterar toda la estructura presupuestaria.

Indicadores visuales de progreso: gráficos, tablas o códigos de colores que le permiten tener una vista rápida de sus gastos, para que sepa inmediatamente si va por buen camino.

Funciones de colaboración: para cualquiera que tenga un uso compartido de finanzas, como hogares o equipos de proyecto, la posibilidad de realizar ediciones, comentar y actualizar el presupuesto juntos en un para cualquiera que tenga un uso compartido de finanzas, como hogares o equipos de proyecto, la posibilidad de realizar ediciones, comentar y actualizar el presupuesto juntos en un entorno de trabajo colaborativo es esencial para mantenerse alineados.

Las mejores plantillas reducen el tiempo dedicado a elaborar el presupuesto de una hora a quince minutos, y te dan ganas de volver a abrirlas el mes siguiente.

Aquí tienes siete opciones gratuitas que te ayudarán a terminar el trabajo. ✨

7 plantillas gratuitas de presupuesto base cero para el seguimiento financiero

Tanto si eres un experto en hojas de cálculo como si prefieres una herramienta de gestión de proyectos más dinámica, una buena plantilla te proporciona una estructura ya preparada para tu presupuesto de base cero. Cada una de las opciones que se indican a continuación te ayuda a asignar cada dólar a una tarea, pero ofrecen diferentes funciones de seguimiento, elaboración de informes y colaboración.

1. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Gestiona las finanzas de tu empresa, aumenta los beneficios y reduce los gastos generales con la plantilla de gestión financiera de ClickUp.

Gestionar las finanzas a menudo significa hacer malabarismos con una hoja de cálculo presupuestaria, una aplicación independiente para las metas financieras y tal vez incluso otra herramienta para el seguimiento de las facturas: los trabajadores utilizan ahora una media de 11 aplicaciones. Esta dispersión de contexto, es decir, la dispersión de la información entre múltiples herramientas desconectadas que le obliga a perder tiempo cambiando de una aplicación a otra y buscando lo que necesita, crea confusión y hace perder tiempo.

La plantilla de gestión financiera de ClickUp resuelve ese problema al reunir sus ingresos, gastos y metas financieras en un entorno de trabajo unificado.

Por qué te gustará esta plantilla

Con esta plantilla, puede asignar cada dólar a una tarea o categoría específica y realizar el seguimiento de sus gastos reales en comparación con su plan en tiempo real. Proporciona una única fuente de información veraz para todas sus actividades financieras.

🚀 Ideal para: Personas o equipos pequeños que necesitan tener una visión general, no solo del presupuesto.

💡 Consejo profesional: configura paneles de control personalizados de ClickUp que integren datos de múltiples fuentes de datos para visualizar tus costes, ingresos y otras métricas en tiempo real.

2. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

Para los equipos, uno de los principales problemas es que el presupuesto del proyecto no se corresponde en absoluto con el trabajo real que se está realizando. Esto hace que sea casi imposible saber si el gasto está justificado o si el proyecto se encamina hacia un desastre financiero.

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga una panorámica de alto nivel del presupuesto de su proyecto mientras gestiona las tareas y los estados en esta plantilla fácil de usar.

La plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp elimina ese problema al vincular el seguimiento del presupuesto directamente a los resultados y hitos de su proyecto.

Por qué te gustará esta plantilla

Conecta los gastos directamente con el trabajo adjuntando los importes presupuestarios a tareas individuales mediante los Campos personalizados de ClickUp.

Obtenga una panorámica de alto nivel de la salud financiera de su proyecto con los paneles de ClickUp , que muestran el presupuesto frente al gasto real y se actualizan automáticamente.

Controle con precisión los costes laborales utilizando el control de tiempo de ClickUp para realizar un seguimiento exacto del tiempo dedicado a las tareas del proyecto.

Esta plantilla está diseñada para presupuestos basados en proyectos. Usted asigna fondos a tareas específicas y ningún gasto se aprueba sin estar vinculado a una partida presupuestaria, lo que garantiza una responsabilidad total.

🚀 Ideal para: Equipos que necesitan justificar cada dólar gastado en proyectos en relación con elementos específicos de trabajo.

💡 Consejo profesional: Deja de comprobar manualmente si te estás pasando del presupuesto configurando las automatizaciones de ClickUp para recibir alertas cuando el gasto en una categoría se acerque a su límite. También puedes configurar una para etiquetar a un compañero de equipo, crear una tarea o enviar un mensaje en un canal de chat del equipo.

3. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp

Intentar gestionar presupuestos de varios departamentos con hojas de cálculo puede ser caótico. Las versiones se mezclan, las aprobaciones se pierden en cadenas de correos electrónicos y nadie tiene una vista clara y global del gasto de toda la empresa.

Obtenga una plantilla gratuita Desglose los costes, realice el seguimiento de los ingresos y detecte las diferencias con la plantilla de presupuesto de empresa de ClickUp.

La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp está diseñada para la elaboración de presupuestos a nivel empresarial, lo que ofrece a las pequeñas empresas y a los jefes de departamento una forma centralizada de realizar el seguimiento de los presupuestos operativos con total visibilidad para todo el equipo.

Por qué te gustará esta plantilla

Mantén las finanzas y los responsables de departamento perfectamente alineados con funciones de colaboración en tiempo real como ClickUp Comments y la edición colaborativa.

Segmente el seguimiento de su presupuesto con vistas a nivel de departamento, de modo que cada equipo solo vea los datos financieros que le son relevantes.

Estandarice su proceso de aprobación con los campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento de los códigos presupuestarios, los estados de aprobación y los períodos fiscales.

Cree resúmenes de nivel ejecutivo utilizando los paneles de ClickUp, que acumulan automáticamente los gastos de todas las categorías.

Esta plantilla obliga a cada departamento a justificar sus asignaciones desde cero en cada periodo presupuestario, en lugar de limitarse a trasladar los números del año anterior.

🚀 Ideal para: Empresas y equipos que implementan presupuestos de base cero a nivel organizativo.

📮ClickUp Insight: El 16 % de los gerentes tiene dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista cohesionada. Cuando las actualizaciones están dispersas, se termina dedicando más tiempo a recopilar información y menos tiempo a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y desalineación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los gerentes pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, lo que reduce el trabajo superfluo y permite obtener la información más importante justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúna a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas personalizables y control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

4. Plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp

El presupuesto base cero puede parecer intimidante, especialmente si eres nuevo en la elaboración de presupuestos. La complejidad de algunas herramientas puede hacer que quieras rendirte antes incluso de empezar.

Obtenga plantillas gratuitas Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos y el flujo de caja neto con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp.

La plantilla de presupuesto simple de ClickUp es la solución, ya que ofrece un punto de partida claro y sencillo para elaborar presupuestos personales o familiares sin complicaciones.

Por qué te gustará esta plantilla

Empiece rápidamente con categorías de gastos preestablecidas para los gastos domésticos habituales, como vivienda, servicios públicos, alimentación y transporte.

Céntrate en lo básico con una sencilla vista de ingresos frente a gastos que te muestra las matemáticas esenciales sin complicaciones.

Añada o elimine categorías fácilmente a medida que cambie su situación financiera, haciendo que la plantilla crezca con usted.

Actualiza tu presupuesto desde cualquier lugar con la app móvil de ClickUp, que te permite registrar tus gastos sobre la marcha.

🚀 Ideal para: Cualquiera que quiera probar el presupuesto base cero sin sentirse abrumado.

💡 Consejo profesional: ¿Tienes alguna pregunta sobre un gasto, una factura o una tarea de proyecto específicos relacionados con el presupuesto? Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain, la IA integrada en ClickUp. Con la búsqueda empresarial avanzada de ClickUp, la información de todo tu entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas está disponible en una sola barra de búsqueda. La búsqueda conectada permite la búsqueda empresarial en ClickUp.

5. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp

Ha realizado con éxito el seguimiento de su presupuesto mensual, pero ahora tiene que pasar horas introduciendo datos en una hoja de cálculo para crear un informe para sus accionistas. Este proceso manual es tedioso y propenso a errores.

Obtenga una plantilla gratuita Realice el seguimiento de los ingresos, los gastos y las diferencias presupuestarias con la plantilla de informe presupuestario de ClickUp.

La plantilla de informe presupuestario de ClickUp, centrada en la elaboración de informes, realiza la automatización del proceso y le ayuda a analizar el rendimiento del presupuesto y a crear resúmenes financieros en cuestión de minutos.

Por qué te gustará esta plantilla

Compare al instante el presupuesto con el gasto real gracias a las estructuras de informes predefinidas.

Crea presentaciones visuales con tablas y gráficos que comuniquen claramente el estado de tu presupuesto.

Añada contexto importante a sus números integrando ClickUp Docs para incluir explicaciones narrativas junto con sus datos.

Comparte fácilmente tus informes con personas ajenas a tu entorno de trabajo utilizando las opciones de exportación integradas.

Esta plantilla le muestra exactamente cómo se comportan sus asignaciones de base cero frente al gasto real, lo que le permite detectar fácilmente las variaciones y realizar ajustes más inteligentes para su próximo presupuesto.

🚀 Ideal para: Equipos financieros o gerentes que necesitan presentar datos presupuestarios claros y precisos.

💡 Consejo profesional: Configura Super Agents en ClickUp para supervisar continuamente tu presupuesto y tus gastos, y actuar cuando haya algún cambio. Se trata de compañeros de equipo con IA que pueden trabajar automáticamente en función de los roles específicos que les asignes. Por ejemplo, puede configurar un Super Agent para: Controle el presupuesto Listas y categorías marcadas que superan un umbral

Resuma las notas de gastos mensuales y los documentos antes de su revisión.

Te da una indicación para que revises las decisiones financieras pendientes (como una suscripción que querías cancelar).

Cambios superficiales en metas, tareas y documentos en una actualización concisa. Más información aquí:

6. Hoja de cálculo de presupuesto base cero de Vertex42

a través de Vertex42

Para aquellos que prefieren el entorno familiar de una hoja de cálculo, la hoja de cálculo de presupuesto base cero de Vertex42 es una buena opción. Está diseñada específicamente para presupuestos base cero y funciona tanto en Excel como en Hojas de cálculo de Google.

Por qué te gustará esta plantilla

Calcula automáticamente tu saldo restante a medida que asignas fondos, utilizando fórmulas predefinidas.

Aprovecha las secciones dedicadas a ingresos y gastos con categorías comunes ya configuradas.

Imprímelas si prefieres llevar un seguimiento de tu presupuesto en papel y úsalas sin conexión.

La principal limitación es que se trata de una hoja de cálculo estática. No dispondrá de funciones dinámicas como la colaboración en tiempo real o las alertas automáticas, y toda la introducción de datos es completamente manual.

🚀 Ideal para: Entusiastas de las hojas de cálculo que desean un enfoque manual y sin complicaciones.

7. Plantilla de presupuesto base cero de Template.net

a través de Template.net

Si desea la flexibilidad de una hoja de cálculo, pero no está vinculado a un programa específico, la plantilla de presupuesto de base cero descargable de Template.net es una buena opción. Está disponible en varios formatos, incluidos Excel, Hojas de cálculo de Google e incluso PDF, lo que le da la libertad de elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

Por qué te gustará esta plantilla

Trabaje con sus herramientas actuales, ya que está disponible en múltiples formatos de archivo.

Utiliza el diseño limpio y profesional tanto para uso personal como para pequeñas empresas.

Personaliza las categorías y los campos para que se adapten a tus necesidades financieras específicas.

Al igual que otras opciones basadas en hojas de cálculo, esta plantilla requiere actualizaciones manuales y carece de funciones integradas de colaboración o automatización. Es posible que algunas plantillas del sitio web requieran que cree una cuenta para descargarlas.

🚀 Ideal para: Usuarios que desean una hoja de cálculo tradicional con un diseño limpio.

📚 Lea también: Opciones de plantillas gratuitas para el seguimiento del pago de deudas

Cómo utilizar una plantilla de presupuesto base cero

Ya ha elegido una plantilla, ¿y ahora qué? Una hoja en blanco puede resultar intimidante, y es fácil cometer un error que eche por tierra todo su plan. La clave está en seguir un proceso sencillo y repetible en cada periodo presupuestario. De este modo, la elaboración de presupuestos pasará de ser una tarea tediosa a convertirse en un hábito muy útil. 🛠️

Aquí tienes una guía paso a paso que funciona con cualquier plantilla de presupuesto base cero:

Calcula tus ingresos totales: antes de hacer nada más, suma todo el dinero que esperas recibir durante el periodo presupuestario. Esto incluye tu sueldo habitual, cualquier ingreso extra y otras entradas de efectivo.

Lista primero los gastos fijos: comience con los gastos no negociables. Se trata de las facturas que son aproximadamente de la misma cantidad cada mes, como el alquiler o la hipoteca, los pagos del coche, los pagos de préstamos y las suscripciones.

Asigna a categorías variables: A continuación, asigna los fondos restantes a tus gastos variables. Estas son las categorías que cambian de un mes a otro, como la compra, la gasolina, salir a comer fuera y el ocio.

Prioriza el ahorro y la deuda: trata tus trata tus metas financieras como gastos obligatorios. Esto significa crear una partida presupuestaria para las aportaciones al ahorro, las inversiones para la jubilación y cualquier pago adicional de la deuda que tengas planificado realizar.

Ajuste hasta llegar a cero: si le sobra dinero después de asignarlo a todas las categorías, destínelo a algo. Asignarlo a su fondo de emergencia, al pago de una deuda adicional o a si le sobra dinero después de asignarlo a todas las categorías, destínelo a algo. Asignarlo a su fondo de emergencia, al pago de una deuda adicional o a una meta de ahorro específica . Si tiene un saldo negativo, tendrá que recortar los gastos de sus categorías discrecionales hasta que su presupuesto se equilibre.

Realice un seguimiento de los gastos reales: a medida que avanza el mes, registre todos los gastos en su plantilla. Este es el paso más importante para comparar su plan con la realidad.

Revisa y ajusta: al final del periodo presupuestario, siéntate y compara tus al final del periodo presupuestario, siéntate y compara tus gastos planificados con los reales . Utiliza esta información para identificar áreas problemáticas y hacer que tu presupuesto para el mes siguiente sea aún más preciso.

El uso de una herramienta de gestión de proyectos como ClickUp puede ayudarte a automatizar partes de este proceso. Por ejemplo, puedes configurar tareas periódicas en ClickUp para las facturas y recibir recordatorios automáticos de ClickUp para asegurarte de que nunca te pierdas un ciclo de pago.

Automatice las tareas rutinarias y reduzca el riesgo de incumplir los plazos con las tareas periódicas de ClickUp.

💡 Consejo profesional: si ya utilizas ClickUp para realizar el seguimiento de presupuestos, facturas u objetivos financieros, puedes utilizar ClickUp Brain como un asistente financiero ligero y sensible al contexto, sin necesidad de realizar conexiones con cuentas bancarias. Como Brain entiende las tareas, los documentos y las metas de tu entorno de trabajo, puedes hacer preguntas como: «¿Cuánto estoy presupuestando para gastos discrecionales este mes?»

«¿Qué suscripciones debería cancelar el próximo trimestre según mis patrones de uso?»

«¿Qué decisiones financieras aplazé el año pasado y por qué?»

🎥 Si a menudo te cuesta mantener tus proyectos personales o de trabajo dentro del presupuesto, este vídeo te ofrece algunos consejos útiles.

📚 Lea también: Plantillas gratuitas de presupuesto mensual para gestionar los gastos

Desarrolle disciplina financiera con ClickUp.

La magia del presupuesto base cero no es la perfección, sino el momento en el que te das cuenta de que has decidido dónde va cada dólar en lugar de preguntarte dónde ha desaparecido. Empieza con una de estas plantillas este mes y ese momento estará más cerca de lo que crees.

Una plantilla de seguimiento de presupuesto base cero elimina la fricción de los cálculos manuales y proporciona una estructura clara, lo que le permite centrarse en sus decisiones financieras, no en crear fórmulas de hojas de cálculo. La elección entre una hoja de cálculo sencilla o una plataforma completa de gestión de proyectos depende del nivel de visibilidad, automatización y colaboración que necesite.

Crear el hábito de asignar los ingresos de forma intencionada, aunque al principio no lo haga a la perfección, es un gran paso para tomar el control de sus finanzas. Empiece gratis con ClickUp y compruebe lo fácil que resulta elaborar un presupuesto.

Preguntas frecuentes

Una plantilla de presupuesto de base cero requiere que asigne cada dólar de sus ingresos a una categoría hasta que el saldo restante sea cero. Las hojas de cálculo de presupuesto tradicionales suelen limitarse a realizar el seguimiento de los gastos a posteriori, lo que deja lagunas en las que el dinero no se contabiliza.

Sí, es muy eficaz para los proyectos porque obliga a los equipos a justificar cada gasto en relación con un resultado específico. Esto evita que los presupuestos se aprueben basándose en los números del año anterior y aumenta la responsabilidad.

Las hojas de cálculo están bien para presupuestos personales sencillos, pero una herramienta de gestión de proyectos ofrece grandes ventajas para equipos o finanzas domésticas complejas. Obtienes colaboración en tiempo real, cálculos automatizados y paneles visuales que conectan tu presupuesto con el trabajo real.

Estas plantillas crean un registro claro y comparativo de tus gastos previstos frente a tus gastos reales. Esto facilita la identificación de desviaciones presupuestarias, la detección de tendencias de gasto excesivo y la generación de informes que muestran exactamente dónde se ha gastado tu dinero.