Los 10 mejores rastreadores de macronutrientes para optimizar tu dieta

Se prevé que el mercado mundial de aplicaciones de dieta y nutrición alcance unos 6940 millones de dólares.

Ese crecimiento no se debe simplemente a que a la gente le haya empezado a gustar registrar lo que come. La mayoría de nosotros simplemente queremos una dieta predecible, viable y suficiente.

Así que, si te estás preguntando cómo llegar hasta allí, empieza por llevar un seguimiento de tus macros. Cuando puedas ver tus proteínas, carbohidratos y grasas en números reales, empezarás a hacer pequeños cambios que se acumularán.

Esta guía analiza los 10 mejores rastreadores de macros, cuáles son sus puntos fuertes y a quiénes les facilitan más la vida.

Software de seguimiento de macros de un vistazo

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Registro diario o por comidas basado en tareas, campos personalizados de macronutrientes con fórmulas, paneles de control para agregar resúmenes semanales y mensuales, documentos para recetas y planes de comidas, recordatorios para mantener la constancia. Personas que desean un macro tracker flexible que puedan personalizar para convertirlo en un completo sistema de planificación de comidas y hábitos, impulsado por IA. Free Forever; precios personalizados para corporaciones. Cronometer Bases de datos de alimentos verificadas, seguimiento detallado de micronutrientes junto con macronutrientes, objetivos personalizados, registro de recetas y comidas, integración con dispositivos. Seguimiento centrado en datos con macronutrientes y micronutrientes (vitaminas, minerales, sodio, fibra). Plan Free disponible; planes de pago disponibles. MacroFactor Objetivos semanales adaptables de macronutrientes y calorías basados en la tendencia de peso y la ingesta, la estimación del gasto y los modos de registro flexibles. Personas que desean objetivos macro personalizados que se ajusten automáticamente a medida que cambia su progreso. Los planes de pago comienzan en 71,99 $ al año. MyFitnessPal Enorme base de datos de alimentos, registro rápido de códigos de barras, importador de recetas desde URL, registro de voz, amplias integraciones. Registro diario rápido con una enorme base de datos y entrada rápida de comidas. Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 24,99 $ al mes. ¡Pierde peso! Registro de fotos, registro de voz, metas y rachas, vistas del progreso y retos. Registro sencillo con entrada prioritaria de fotos y voz. Precios personalizados FatSecret Diario alimenticio con vistas de Calendario, registro basado en fotos, creador de recetas, funciones comunitarias e integraciones con dispositivos portátiles. Seguimiento de macros con potentes flujos de trabajo para comidas repetidas y cobertura global de alimentos. Precios personalizados Carb Manager Seguimiento de carbohidratos netos, biblioteca de recetas bajas en carbohidratos y cetogénicas, seguimiento del ayuno, registro de glucosa y cetonas. Seguimiento de la dieta cetogénica y baja en carbohidratos, donde los carbohidratos netos son lo más importante. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5,50 $ al mes. Nutritionix Track Registro de comidas en lenguaje natural, amplia base de datos de restaurantes de EE. UU., exportaciones y uso compartido con tu entrenador. Personas que desean registrar rápidamente comidas caseras y platos de restaurante. Precios personalizados Yazio Seguimiento de macros más cronómetro de ayuno, ideas de recetas, análisis del progreso y mediciones. Seguimiento de macronutrientes combinado con rutinas de ayuno intermitente. Prueba gratis; precios personalizados. Samsung Health Registro de alimentos junto con el sueño, los entrenamientos, los pasos y el estrés; sincronizar dispositivos; retos para motivarte. Usuarios de Samsung que desean macros dentro de un panel de control de salud todo en uno. Gratis (incluido con los dispositivos Samsung)

¿Qué es un rastreador de macronutrientes?

Un macro tracker es una herramienta digital, como una app o un software, que te ayuda a registrar y controlar tu ingesta diaria de macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. A diferencia de un simple contador de calorías, se centra en la composición de los alimentos.

En términos generales, registras lo que comes en un rastreador de macronutrientes y este calcula la cantidad total de cada macronutriente que has consumido en comparación con tu objetivo diario. Ejemplo de objetivo:

Proteínas: 140 g

Carbohidratos: 200 g

Grasa: 60 g

Un macro tracker muestra tu progreso, por ejemplo: «Hasta ahora has consumido 95 g de proteínas, 130 g de carbohidratos y 40 g de grasas».

Qué buscar en un rastreador de macros

La base de cualquier macro tracker es su base de datos de alimentos. Un tracker solo es útil en la medida en que es capaz de reconocer lo que comes, así que busca aplicaciones con datos nutricionales verificados. Los mejores macro trackers ofrecen múltiples formas de registrar tus alimentos para que el proceso sea lo más rápido y sencillo posible.

Escaneo de códigos de barras: obtiene rápidamente información nutricional precisa de los alimentos envasados, ideal para aperitivos, salsas y cualquier producto con rótulo.

Entrada de voz: te permite registrar las comidas hablando de forma natural («2 huevos, tostadas, café») para que no tengas que escribir cada ingrediente.

Reconocimiento fotográfico: utiliza la cámara para identificar los alimentos y calcular las raciones, lo que resulta útil para registrar rápidamente los alimentos, aunque es posible que tengas que comprobar la precisión.

Opciones de adición rápida: guarda comidas habituales, aperitivos o recetas personalizadas para poder registrar repeticiones con un solo toque, lo que es muy útil para mantener la constancia.

Creador de recetas: crea una receta una vez (como tu avena o tu bol de pollo favoritos) y reutilízala con los macros correctos cada vez.

Metas + ajustes macro: te permite establecer objetivos de proteínas/carbohidratos/grasas (y ajustarlos por día o por días de entrenamiento frente a días de descanso, si es necesario).

Información sobre el progreso: muestra las tendencias a lo largo del tiempo, no solo los totales diarios, para que puedas ver si estás consumiendo la cantidad adecuada de proteínas, si estás comiendo demasiadas grasas, etc.

Los 10 mejores rastreadores de macronutrientes

Ahora, vamos a sumergirnos y ver las diez mejores selecciones ⬇️

1. ClickUp (el mejor para realizar el seguimiento de los macronutrientes, planificar las comidas y mantener la constancia con recordatorios, documentos e IA, todo en un solo lugar).

Optimiza la compra de comestibles, la organización de recetas y la preparación de comidas con ClickUp.

ClickUp, el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, te ofrece una ubicación centralizada para realizar el seguimiento de los macronutrientes, planificar las comidas y mantener tus hábitos relacionados con la dieta.

Para empezar, crea un espacio dedicado en ClickUp y llámalo «Rastreador de macros» o «Rastreador de nutrición». Este será tu centro de operaciones para todo lo relacionado con la dieta, separado de tus proyectos de trabajo.

Desde aquí, puedes:

Registra cada día o cada comida como una tarea.

Crea tareas de ClickUp para cada día si quieres una configuración sencilla (por ejemplo, «Macros diarias de febrero 1») o crea una tarea para cada comida si quieres más detalles (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos). Si quieres profundizar más, utiliza subtareas para elementos individuales o añade una lista de control para obtener una lista rápida de ellos sin complicaciones.

Realiza un seguimiento de tu progreso y tus metas de preparación de comidas con las tareas de ClickUp.

Además, añade campos personalizados de ClickUp para calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. También puedes añadir un campo de fórmula para calcular cantidades (por ejemplo, proteínas, carbohidratos y grasas diarias) utilizando campos numéricos, de modo que los totales se actualicen automáticamente a medida que los registras.

Si los valores proteicos son complejos, utiliza campos de fórmula a través de los campos personalizados de ClickUp.

Crea una panorámica de macronutrientes con los paneles de ClickUp.

Una vez que tus macros sean consistentes, probablemente querrás alejarte y ver el panorama general. Si deseas realizar el seguimiento de tus objetivos semanales y mensuales y detectar fácilmente si los estás alcanzando, utiliza los paneles de control de ClickUp.

En esta solución, puedes añadir tarjetas según tus necesidades, como por ejemplo:

Tarjetas de cálculo para sumar o calcular la media de tus campos macro en un periodo de tiempo (por ejemplo, el total semanal de proteínas o la media diaria de calorías). Las tarjetas de cálculo pueden extraer datos de tareas, documentos, campos personalizados y, básicamente, de todo tu entorno de trabajo.

Una tarjeta con gráfico circular , si quieres tener una vista rápida del reparto de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas).

Filtros de tiempo mediante campos de fecha, para que puedas cambiar entre los últimos 7 días, este mes o cualquier intervalo personalizado.

Guarda recetas y listas de control de preparación de comidas en ClickUp Docs.

Y para todo lo relacionado con la dieta, utiliza ClickUp Docs como tu biblioteca de recetas y hub de preparación de comidas.

Almacena y estandariza todos tus documentos relacionados con recetas, preparaciones de comidas y listas de control con ClickUp Docs.

Solo tienes que crear un documento y organizarlo con páginas como «Desayunos ricos en proteínas», «Alimentos básicos para preparar comidas» o «Plan semanal». Si encuentras una estructura que te gusta, guárdala como plantilla de documento para que todas las páginas de recetas nuevas sigan el mismo formato.

Y lo que es mejor, puedes insertar referencias útiles de recetas (como un tutorial de YouTube o una hoja de ingredientes) directamente en el documento para que todo quede en un solo lugar mientras preparas la comida.

Consigue la ayuda de ClickUp Brain para planificar y mantenerte en el buen camino.

Además de la estructura, ClickUp también te ofrece una capa de IA con ClickUp Brain. Puedes utilizarlo para elaborar planes de comidas o recetarios basados en tus planes de dieta personales y tus metas a largo plazo.

Consigue la ayuda de ClickUp Brain para crear planes de comidas personalizados

Y eso no es todo. También puede ayudarte a mantenerte alineado con tus objetivos al resumir el progreso hacia tus metas y avisándote cuando tus registros muestran que te estás desviando del camino.

Las mejores funciones de ClickUp

Captura actualizaciones sin usar las manos: utiliza utiliza ClickUp BrainMAX ClickUp Talk-to-Text para convertir la voz en una nota registrada, un borrador de plan o una entrada rápida de comida cuando te resulte incómodo escribir.

Planifica tus rutinas antes de la confirmación: utiliza ClickUp Pizarras para pensar en rutinas de comidas, flujos de preparación y hábitos, y luego conviértelos en tareas y listas de control.

Automatiza el seguimiento: utiliza utiliza ClickUp Super Agents para crear tareas diarias recurrentes, enviarte recordatorios cuando faltan entradas y recopilar un resumen semanal de macros en un documento.

Controla tus hábitos automáticamente: configura configura recordatorios de ClickUp para las comidas, el agua, los pesajes y el registro al final del día, de modo que el seguimiento sea constante incluso en los días más ajetreados.

Marca los puntos clave: utiliza utiliza ClickUp Hitos para metas más importantes, como una racha de 30 días de constancia, un objetivo semanal de calorías o una fecha de transición entre la reducción y el mantenimiento.

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje para los usuarios nuevos en la interfaz de ClickUp.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Anteriormente utilicé ClickUp para gestionar mi clínica y mi trabajo relacionado con la educación. Como dietista y gerente de una clínica de homeopatía, tenía muchas tareas pequeñas pero importantes, como el seguimiento de pacientes, la revisión de planes de dieta, la revisión de informes y la planificación de contenidos. ClickUp me ayudó a mantener todas estas tareas organizadas en un solo lugar, lo que facilitó el trabajo diario. Fue fácil empezar a utilizarlo y no requirió mucha configuración. Pude crear rápidamente tareas para revisar la dieta de los pacientes, establecer recordatorios para los seguimientos y realizar un seguimiento del trabajo pendiente. Lo utilicé regularmente durante ese tiempo para planear las actividades de la clínica y organizar temas de educación sanitaria. Las funciones eran prácticas para mis necesidades, como las listas de tareas, las fechas límite y el seguimiento del progreso. También se adaptaba bien a mi flujo de trabajo diario y me ayudaba a tener claro lo que requería mi atención. En general, ClickUp me ayudó a organizarme mejor y a gestionar el trabajo con mayor fluidez cuando lo utilizaba.

Anteriormente utilicé ClickUp para gestionar mi clínica y mi trabajo relacionado con la educación. Como dietista y gerente de una clínica de homeopatía, tenía muchas tareas pequeñas pero importantes, como el seguimiento de pacientes, la revisión de planes de dieta, la revisión de informes y la planificación de contenidos. ClickUp me ayudó a mantener todas estas tareas organizadas en un solo lugar, lo que facilitó el trabajo diario. Fue fácil empezar a utilizarlo y no requirió mucha configuración. Pude crear rápidamente tareas para revisar la dieta de los pacientes, establecer recordatorios para los seguimientos y realizar un seguimiento del trabajo pendiente. Lo utilicé regularmente durante ese tiempo para planificar las actividades de la clínica y organizar temas de educación sanitaria. Las funciones eran prácticas para mis necesidades, como las listas de tareas, las fechas límite y el seguimiento del progreso. También se adaptaba bien a mi flujo de trabajo diario y me ayudaba a tener claro lo que requería mi atención. En general, ClickUp me ayudó a organizarme mejor y a gestionar mi trabajo con mayor fluidez cuando lo utilizaba.

2. Cronometer (el mejor para un seguimiento preciso de macronutrientes con desgloses detallados de micronutrientes)

a través de Cronometer

Cronometer es una aplicación de seguimiento nutricional que te permite registrar los alimentos y el ejercicio con un fuerte enfoque en la calidad de los datos. Se basa en bases de datos nutricionales verificadas y analizadas en laboratorio, y distingue las fuentes de datos en la búsqueda, lo que resulta útil cuando se desean obtener números macro más fiables.

Más allá de los macronutrientes, Cronometer realiza un seguimiento de un amplio conjunto de micronutrientes y los convierte en instantáneas diarias, gráficos y tendencias a lo largo del tiempo. También puedes personalizar los objetivos nutricionales directamente en los ajustes o desde el diario. Esto suele ser beneficioso cuando se realiza un seguimiento de intervalos específicos de proteínas, fibra, sodio o vitaminas.

Para el registro diario, admite un escáner de códigos de barras gratis, además de comidas y recetas personalizadas para alimentos repetidos. Si quieres que la nutrición y la actividad física convivan en el mismo lugar, Cronometer también se sincroniza con dispositivos y plataformas como Fitbit, Garmin y Apple Health.

Las mejores funciones de Cronometer

Realiza un seguimiento de más de 80 nutrientes, incluidas todas las vitaminas, minerales y aminoácidos, para identificar las carencias en tu dieta.

Describe tu comida en lenguaje sencillo y deja que la IA la analice para obtener datos nutricionales precisos.

Realiza un seguimiento de los periodos de ayuno con el cronómetro de ayuno integrado cuando sigas rutinas de ayuno intermitente.

Limitaciones de Cronometer

El escaneo de códigos de barras puede ser poco fiable en algunos dispositivos Android, lo que obliga a realizar la entrada manualmente cuando el escáner no reconoce los códigos.

Añadir alimentos agrupados o comidas repetidas puede resultar menos intuitivo de lo esperado, lo que ralentiza el registro hasta que se crea una rutina.

Precios de Cronometer

Básico: Gratis

Oro: Precios personalizados

Profesional: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Cronometer

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Cronometer?

Un usuario de Reddit dice:

Quiero controlar mis nutrientes, ya que hago mucho ejercicio y he perdido 47,6 kg (en un periodo de dos años) utilizando Cronometer. He mantenido mi peso durante un año y para mí es muy importante mantener mi pérdida de peso y mi buena salud. Anoto todo lo que como y bebo.

Quiero controlar mis nutrientes, ya que hago mucho ejercicio y he perdido 47,6 kg (en un periodo de dos años) utilizando Cronometer. He mantenido mi peso durante un año, y para mí es muy importante mantener mi pérdida de peso y mi buena salud. Anoto todo lo que como y bebo.

3. MacroFactor (el mejor para objetivos macro personalizados que se adaptan a tu progreso cada semana)

vía MacroFactor

MacroFactor es una aplicación premium de seguimiento de macros y asesoramiento nutricional basada en un ciclo básico: registra tu alimentación y tu peso de forma constante y obtén objetivos actualizados de calorías y macros basados en tu progreso real. En lugar de encerrarte en un plan estático, recalcula tu gasto energético estimado a partir de tu ingesta calórica y tu tendencia de peso, y luego ajusta tus objetivos durante los controles semanales.

El algoritmo de gasto de la aplicación analiza los alimentos y el peso que has registrado para determinar tus necesidades energéticas reales. Cada semana, recalcula tus objetivos de calorías y macronutrientes en función de tu progreso. Esto elimina las conjeturas a la hora de ajustar tu dieta.

MacroFactor es ideal si te has estancado con objetivos estáticos.

Las mejores funciones de MacroFactor

Realiza un seguimiento de la tendencia de peso para suavizar las fluctuaciones diarias de la báscula y facilitar la interpretación del progreso semana tras semana.

Registra las comidas mediante el escaneo de códigos de barras, la búsqueda en lenguaje natural o una función de «descripción» que analiza comidas complejas.

Los entrenadores pueden ver los datos de los clientes, ajustar los objetivos y dejar comentarios en la app.

Limitaciones de MacroFactor

La integración con Fitbit está obsoleta y se va a eliminar, lo que crea un límite en las opciones para los equipos o usuarios que utilizan los flujos de trabajo estandarizados de Fitbit.

Entradas inconsistentes o difíciles de encontrar para alimentos comunes en la búsqueda, lo que puede añadir fricción al registrar alimentos básicos sencillos.

Precios de MacroFactor

El precio anual comienza en 71,99 $ al año.

Valoraciones y reseñas de MacroFactor

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

4. MyFitnessPal (el mejor por su enorme base de datos de alimentos y su rápido registro diario)

a través de MyFitnessPal

MyFitnessPal es una aplicación de seguimiento nutricional basada en una enorme base de datos de alimentos y un flujo de trabajo centrado en el diario para registrar comidas, calorías y macros.

La enorme base de datos permite al escáner de códigos de barras extraer instantáneamente los datos de los alimentos envasados, mientras que el importador de recetas analiza las recetas de las URL para calcular los macronutrientes por ración. También se sincroniza con aplicaciones de fitness y dispositivos wearables para ajustar tu ingesta calórica diaria en función de la actividad.

También ofrece compatibilidad con funciones como el seguimiento del ayuno intermitente y las metas específicas para cada día, que son ideales para los objetivos que varían entre los días de entrenamiento y los de descanso.

Las mejores funciones de MyFitnessPal

Con más de 14 millones de alimentos, el escáner de códigos de barras reconoce la mayoría de los productos al instante.

Pega la URL de cualquier sitio web de recetas y la app calculará el desglose nutricional por ración.

Registra tus comidas con Voice Logging para realizar entradas más rápidamente cuando te resulte lento escribir.

Limitaciones de MyFitnessPal

Las entradas de la base de datos de alimentos pueden ser inexactas, ya que muchos elementos son enviados por los usuarios, lo que requiere una verificación manual para obtener recuentos fiables de macronutrientes.

Inestabilidad de la aplicación, como los informes de bloqueo de la vista del diario durante su uso.

Precios de MyFitnessPal

Versión de prueba gratuita disponible.

Plan anual: 8,34 $ al mes (99,99 $ facturados anualmente).

Plan mensual: 24,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de MyFitnessPal

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MyFitnessPal?

Un usuario de Google Playstore dice:

MFP realmente ayuda a comer de forma consciente. Al principio, lleva algo de tiempo acostumbrarse al seguimiento de lo que se ingiere, pero el hábito fomenta una alimentación intuitiva y saludable. ¡Me encanta y lo recomiendo encarecidamente! También tengo la versión premium, y el escáner de códigos de barras es una auténtica revolución.

MFP realmente ayuda a comer de forma consciente. Al principio, lleva algo de tiempo acostumbrarse al seguimiento de lo que se ingiere, pero el hábito fomenta una alimentación intuitiva y saludable. ¡Me encanta y lo recomiendo encarecidamente! También tengo la versión premium, y el escáner de códigos de barras es una auténtica revolución.

5. Lose It! (El mejor para un seguimiento ligero de macros con registro de fotos y voz)

Lose It! es un monitor de calorías y macronutrientes diseñado para ayudarte a registrar tus datos de forma constante y convertir ese registro en progreso. En otras palabras, estableces una meta, registras las comidas en un diario alimenticio y utilizas las vistas de progreso integradas para mantenerte alineado con tus objetivos, ya sean calorías, macronutrientes o un programa de ayuno intermitente.

Aparte de eso, Lose It! es conocido por su rapidez de entrada. El registro por voz con IA te permite capturar las comidas sobre la marcha, con funciones para planificar las comidas y establecer objetivos alimenticios.

Lose It! funciona mejor para los usuarios que aprenden de forma visual y los que responden bien a la gamificación.

Lose It! Las mejores funciones

Haz una foto de tu comida con «Snap It» y la app utilizará el reconocimiento de imágenes para identificar los elementos y calcular las raciones.

Gana insignias, mantén rachas y participa en retos para mantener la motivación.

Conecta los resultados de las pruebas genéticas para recibir recomendaciones personalizadas.

Limitaciones de Lose It!

Navega por los cambios en la interfaz de usuario que hacen que el flujo de «añadir alimentos» resulte menos compacto, mostrando menos elementos a la vez durante la búsqueda y la selección.

Corrige los errores de registro diarios cuando las entradas se adelantan o se atrasan un día, lo que puede alterar los totales diarios de macronutrientes.

Precios de Lose It!

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lose It!

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lose It!?

Un usuario de Trustpilot dice:

Al igual que la app, podría mejorar en un par de aspectos, pero por lo demás es ideal para realizar el seguimiento.

Al igual que la app, podría mejorar en un par de aspectos, pero por lo demás es ideal para el seguimiento.

6. FatSecret (el mejor para el seguimiento de macronutrientes con una base de datos internacional de alimentos y la posibilidad de realizar entradas personalizadas de alimentos y recetas)

vía FatSecret

FatSecret es un rastreador de calorías y macronutrientes que combina un diario alimenticio estructurado con reconocimiento de imágenes integrado para comidas y productos. En lugar de buscar cada vez, puedes registrar una comida a partir de una foto y guardarla en un álbum de fotos, lo que facilita mantener la constancia cuando se repiten los patrones alimenticios.

La herramienta ofrece una clara visibilidad diaria. FatSecret incluye un calendario de dieta, un rastreador de peso y la elaboración de informes detallados y metas para calorías y macros, lo que te ayuda a revisar los patrones a lo largo de los días, más allá de las comidas individuales.

Si realizas un seguimiento de tu actividad junto con tu ingesta, FatSecret ofrece compatibilidad para sincronizarlo con aplicaciones como Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health y Garmin.

Las mejores funciones de FatSecret

Títulos de comidas personalizados con tipos de comidas adicionales para una estructuración más detallada del día.

Introduce los ingredientes y los tamaños de las raciones para calcular el desglose nutricional de las comidas caseras.

Los foros y las comunidades sociales te permiten conectarte con otros usuarios para obtener soporte e ideas de recetas.

Limitaciones de FatSecret:

A veces te encontrarás con entradas de alimentos poco prácticas, especialmente antes de que se hayan acumulado tus alimentos y comidas frecuentes.

En ocasiones faltan alimentos específicos en la base de datos, lo que ralentiza el registro cuando no hay coincidencias exactas disponibles.

Precios de FatSecret

Descarga gratuita

Niveles Premier: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FatSecret

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre FatSecret?

Un usuario de Google Playstore dice:

Me encanta esta aplicación. Es más grande y más abierta. Es más fácil de leer y navegar, especialmente para las personas mayores o aquellas que tienen dificultades con la tecnología. Tanta información diaria puede resultar un poco excesiva, pero puedes leerla o eliminarla según desees. Se puede guardar una lista de tus alimentos habituales, para que no tengas que buscarlos cada vez. Me hace responsable al ver mi seguimiento y mi progreso delante de mí. Me señala cuántas calorías innecesarias solía consumir al día y por qué engordé. Pruébala. Solo tienes que perder peso.

Me encanta esta aplicación. Es más grande y más abierta. Es más fácil de leer y navegar, especialmente para las personas mayores o aquellas que tienen dificultades con la tecnología. Tanta información diaria puede resultar un poco excesiva, pero puedes leer o eliminar lo que desees. Se puede guardar una lista de tus alimentos habituales, para que no tengas que buscarlos cada vez. Me hace responsable al ver mi seguimiento y mi progreso delante de mí. Me señala cuántas calorías innecesarias solía consumir al día y por qué engordé. Pruébala. Solo tienes que perder peso.

7. Carb Manager (el mejor para el seguimiento de macros bajas en carbohidratos y cetogénicas con carbohidratos netos incorporados)

a través de Carb Manager

Los rastreadores de macros estándar tratan todos los carbohidratos por igual, pero para las personas que siguen una dieta cetogénica, lo que importa son los carbohidratos netos. Carb Manager está diseñado para este caso de uso, ya que calcula automáticamente los carbohidratos netos y ofrece funciones adaptadas a los estilos de vida bajos en carbohidratos.

La aplicación muestra los carbohidratos netos de forma destacada. Una biblioteca de recetas específicas para la dieta cetogénica te ayuda a encontrar comidas que se ajusten a tus macros, y una plantilla flexible de planificación de comidas te ayuda al seguimiento de ellas. También puedes registrar las lecturas de glucosa y cetonas en sangre para correlacionarlas con tu dieta.

Carb Manager es una opción útil para cualquiera que sea seguidor de la dieta cetogénica, Atkins u otros protocolos bajos en carbohidratos.

Las mejores funciones de Carb Manager

Calcula y muestra automáticamente los carbohidratos netos (carbohidratos totales menos fibra y alcoholes de azúcar).

Miles de recetas bajas en carbohidratos y cetogénicas con información nutricional completa.

Registra el ayuno intermitente y los periodos de alimentación en la app, junto con tu ingesta diaria.

Limitaciones de Carb Manager

Incoherencias en la base de datos, donde un mismo alimento puede mostrar diferentes totales de carbohidratos dependiendo de quién haya añadido la entrada.

Problemas en la creación de recetas, donde la acción Guardar puede ser difícil de encontrar, lo que provoca la pérdida del trabajo después de introducir los ingredientes.

Precios de Carb Manager

Básico: Gratis

Premium: 5,50 $ al mes (facturado trimestralmente)

Valoraciones y reseñas de Carb Manager

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Carb Manager?

Un usuario de Google Playstore dice:

*Esta es una aplicación estupenda si estás intentando seguir una dieta estricta. Es muy fácil de usar, solo tienes que buscar un alimento que hayas comido y añadirlo a tu comida (desayuno, almuerzo, cena y merienda), y ella calcula la información nutricional por ti y lleva un registro diario. Tiene todo tipo de alimentos con toda su información nutricional, y puedes añadirlos por peso o por unidades, e incluso tiene fracciones de 1/8 a 7/8. Introduces tus metas y puedes planear tus comidas, buscar recetas, añadir ejercicios e incluso la ingesta diaria de agua.

*Esta es una aplicación estupenda si estás intentando seguir una dieta estricta. Es muy fácil de usar, solo tienes que buscar un alimento que hayas comido y añadirlo a tu comida (desayuno, almuerzo, cena y merienda), y ella calcula la información nutricional por ti y lleva un registro diario. Tiene todo tipo de alimentos con toda su información nutricional, y puedes añadirlos por peso o por unidades, e incluso tiene fracciones de 1/8 a 7/8. Introduces tus metas y puedes planear tus comidas, buscar recetas, añadir ejercicios e incluso la ingesta diaria de agua.

8. Nutritionix Track (el mejor para el seguimiento rápido de los macronutrientes, con una amplia base de datos de alimentos y restaurantes de EE. UU.)

a través de Nutritionix Track de seguimiento

Buscar en bases de datos de alimentos y escanear códigos de barras sigue requiriendo esfuerzo. Nutritionix Track ofrece un registro en lenguaje natural: solo tienes que escribir o decir lo que has comido en inglés sencillo y la app lo analiza y lo convierte en datos nutricionales precisos. Esta interfaz conversacional hace que el registro resulte más natural.

La función «Track» acepta entradas como «dos huevos con tostadas y un vaso de zumo de naranja» y registra automáticamente el desglose nutricional. Además, la app utiliza una base de datos de calidad comercial que proporciona datos nutricionales a las principales cadenas de restaurantes.

Nutritionix Track funciona bien para los usuarios que encuentran tedioso el registro tradicional de alimentos. El procesamiento del lenguaje natural es beneficioso y maneja bien las descripciones complejas de las comidas.

Nutritionix Track: mejores funciones de seguimiento

Exporta los datos nutricionales y de progreso a una hoja de cálculo utilizando la función «Exportar».

Realiza el uso compartido de tus registros alimenticios con un entrenador o dietista a través del Portal del entrenador.

Revisa las tendencias de progreso en la vista Estadísticas para detectar patrones en las entradas de calorías, macros y peso.

Nutritionix Límites de seguimiento

Supera las limitaciones del creador de recetas que impiden la selección de marcas, tamaños o elementos específicos al crear una receta, lo que puede reducir la precisión.

Problemas de estabilidad al añadir alimentos personalizados, incluyendo cargas lentas y bloqueos de la aplicación durante los guardados.

Nutritionix Track precios

Precios personalizados

Nutritionix Seguimiento de valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nutritionix Track?

Un usuario de Google Playstore dice:

Esta aplicación me ayudó a identificar el consumo elevado de cosas malas que quizá no esperabas. El seguimiento del sodio era fácil, ya que el exceso provenía de un solo lugar, y con eso, lo podía corregir fácilmente. La cantidad de sodio y colesterol que contienen tus alimentos puede sorprenderte una vez que empieces a usar la aplicación. El escáner de códigos de barras es imprescindible, realmente lo hace muy fácil de usar. En ocasiones, es posible que veas una pequeña imprecisión en los datos, pero nada importante y no con mucha repetición.

Esta aplicación me ayudó a identificar el consumo elevado de cosas malas que quizá no esperabas. Era fácil realizar el seguimiento de dónde provenía el exceso de sodio y, con eso, corregirlo fácilmente. La cantidad de sodio y colesterol que hay en tu comida te sorprenderá una vez que empieces a usar la aplicación. El escáner de códigos de barras es imprescindible, realmente lo hace muy fácil de usar. De vez en cuando, es posible que veas una pequeña imprecisión en los datos, pero nada importante y no con mucha repetición.

9. Yazio (el mejor para el seguimiento de calorías y macronutrientes, con planes de ayuno y recetas integrados)

vía Yazio

Muchas personas combinan el seguimiento de macronutrientes con el ayuno intermitente, pero varias de esas aplicaciones son independientes. Yazio integra ambas experiencias. Eso significa que cuenta con un cronómetro de ayuno integrado junto con el seguimiento de macronutrientes.

El cronómetro de ayuno realiza el seguimiento de tus períodos de alimentación y ayuno, con notificaciones para proporcionarte recordatorios cuando tu ventana se abre o se cierra. Además, los planes de comidas personalizados sugieren comidas que se ajustan a tus objetivos macro y a tu horario de comidas.

Yazio es ideal para usuarios que practican el ayuno intermitente y también desean un seguimiento detallado de los macronutrientes. El enfoque combinado es más conveniente que usar aplicaciones separadas.

Las mejores funciones de Yazio

Lleva un registro de las calorías y los macronutrientes en un diario, junto con análisis detallados y estadísticas que muestran los patrones de progreso a lo largo del tiempo.

Utiliza rastreadores de ayuno intermitente como 16:8 o 5:2 con cronómetros integrados y compatibilidad para la planificación.

Registra tu peso, porcentaje de grasa corporal y otras medidas para visualizar las tendencias.

Limitaciones de Yazio

En ocasiones se producen problemas de fiabilidad en la búsqueda y la entrada de datos, por lo que la búsqueda de alimentos por escrito puede no funcionar de forma consistente para algunos usuarios.

Ten en cuenta que, en ocasiones, el escaneo de códigos de barras puede ser lento, lo que puede añadir fricción al registrar rápidamente varios elementos envasados.

Precios de Yazio

Básico

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Yazio

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Yazio?

Un usuario de Google Playstore dice:

Hasta ahora, me encanta. Si alguien tiene dificultades con las dietas restrictivas, esta aplicación es realmente increíble. En el último año, he perdido casi 45 kilos, y me ha costado mucho mantener el peso, tanto que a veces tengo miedo de comer demasiado y no cuento las calorías, así que no como mucho durante todo el día y luego me doy un atracón al día siguiente. ¡Ya no! Otra GRAN VENTAJA es que tienen todo en su base de datos. ¡No hay ni un solo alimento que haya buscado que no esté ahí! ME ENCANTA

Hasta ahora, me encanta. Si alguien tiene dificultades con las dietas restrictivas, esta aplicación es realmente increíble. En el último año, he perdido casi 45 kilos, y ha sido muy, muy difícil mantenerlo, tanto que a veces tengo miedo de comer demasiado y no cuento las calorías, así que no como mucho en todo el día y luego me doy un atracón al día siguiente. ¡Ya no! Otra GRAN VENTAJA es que tienen todo en su base de datos. ¡No hay ni un solo alimento que haya buscado que no esté ahí! ME ENCANTA

10. Samsung Health (el mejor para el seguimiento de macros para personas que ya están en el ecosistema Galaxy)

a través de Samsung Health

Samsung Health ofrece seguimiento de macronutrientes como parte de una plataforma de salud integral que ya está en tu dispositivo.

La función de registro de alimentos incluye una base de datos con función de búsqueda y un escáner de códigos de barras. Pero el verdadero valor es la integración: tus datos nutricionales se almacenan junto con los registros de sueño, estrés y entrenamiento de tu Galaxy Watch, todo sincronizado automáticamente.

Samsung Health es ideal para los propietarios de dispositivos Samsung que desean una experiencia de seguimiento de la salud unificada. El seguimiento de macronutrientes es funcional, pero básico en comparación con las aplicaciones dedicadas a la nutrición.

Las mejores funciones de Samsung Health

Registra tus comidas, tentempiés, consumo de agua y cafeína en un cronograma diario junto con tus registros de salud.

Realiza un seguimiento de las calorías quemadas durante los entrenamientos y los pasos dados en la misma app para obtener una vista más completa de la relación entre ingesta y gasto calórico.

Únete a los retos de Samsung Health Together para obtener motivación adicional junto con el seguimiento de tu nutrición y actividad física.

Limitaciones de Samsung Health

Establece un límite en el escaneo de códigos de barras para el registro de alimentos en regiones específicas.

Es posible que la versión para iOS no tenga todas las mismas funciones que la versión para Android.

Precios de Samsung Health

Incluido con los dispositivos Samsung.

Valoraciones y reseñas de Samsung Health

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Realiza el seguimiento de tus macros con ClickUp.

El mejor rastreador de macros no es el más avanzado. Es aquel que se adapta discretamente a tu rutina y no hace que el seguimiento parezca un segundo trabajo.

Ahí es donde ClickUp funciona de manera diferente. En lugar de obligarte a utilizar una aplicación de nutrición rígida, te permite crear un sistema sencillo basado en cómo planificas tu semana, comprobar tu progreso y ajustarlo cuando tu vida se vuelve ajetreada. Tus comidas, objetivos, recordatorios y notas se encuentran todos en un solo lugar, para que nada se te escape.

Con el tiempo, los patrones se vuelven más fáciles de detectar, los ajustes se sienten intencionales en lugar de reactivos, y el seguimiento deja de ser algo que «intentas mantener». Se convierte en parte de cómo te cuidas.

Empieza gratis con ClickUp y crea un sistema de macronutrientes que se adapte realmente a tu vida. ✨

Preguntas frecuentes

Un contador de calorías solo realiza el seguimiento de tu ingesta energética total. Un macro tracker desglosa esas calorías en proteínas, carbohidratos y grasas, mostrándote la composición de tu dieta.

La mayoría de los rastreadores de macros te permiten guardar comidas o copiar entradas de días anteriores. Esto convierte la alimentación repetitiva en una ventaja para el seguimiento, ya que solo necesitas registrar una comida una vez y luego puedes reutilizar la entrada.

Sí, las aplicaciones sin suscripciones premium pueden ser lo suficientemente precisas para la mayoría de los usuarios. La principal fuente de imprecisión suele ser los datos introducidos por los usuarios en la base de datos de alimentos, por lo que es recomendable verificar las entradas con los rótulos nutricionales.

Las funciones de IA, como el reconocimiento de fotos, son útiles para realizar estimaciones rápidas, pero suelen ser menos precisas que el registro manual con datos verificados. Son ideales para un seguimiento ocasional, pero si tienes metas precisas, debes comprobar las entradas de la IA.