Cómo utilizar Snowflake Cortex para el análisis empresarial de corporación

Seguramente ya has experimentado las dificultades que supone la cola de solicitudes de datos.

Cuando hay que esperar días a que un analista traduzca una pregunta de negocio a SQL, la oportunidad de actuar sobre esos datos suele perderse. Snowflake Cortex ayuda a reducir las idas y venidas entre los equipos de negocio y los equipos de datos al incorporar consultas y recuperación basadas en IA dentro de Snowflake. Los equipos pueden formular preguntas en lenguaje natural sobre datos regulados y pasar de la pregunta a la respuesta mucho más rápido.

Esta guía explica cómo utilizar Snowflake Cortex para el análisis empresarial con funciones como Cortex Analyst y Cortex Search, de modo que más equipos puedan obtener respuestas controladas sin tener que esperar en la cola de solicitudes de datos. También aprenderás a combinar estos conocimientos con un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp para garantizar que cada respuesta que obtengas de Snowflake dé lugar a un plan documentado y una tarea asignada. 🤗

¿Qué es Snowflake Cortex?

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Snowflake Cortex es el conjunto de capacidades de IA gestionadas de Snowflake para datos estructurados y no estructurados. Incluye herramientas como Cortex Analyst para el análisis del lenguaje natural, Cortex Search para la recuperación de texto con índice y Cortex Agents para coordinar flujos de trabajo de varios pasos dentro de Snowflake.

Cortex se basa en tres pilares fundamentales:

Cortex Analyst: Tu herramienta de BI conversacional que traduce preguntas en lenguaje sencillo a código SQL preciso

Cortex Search: un motor para contenido no estructurado que permite buscar en documentos, tickets de soporte y archivos PDF

Agentes de Cortex: automatizadores de flujos de trabajo que coordinan tareas de varios pasos utilizando las demás herramientas de Cortex

El verdadero valor reside aquí en la democratización de los datos. Los usuarios de su empresa podrán por fin formular preguntas con sus propias palabras y obtener respuestas fiables, reguladas por el modelo de seguridad de Snowflake, con un comportamiento de acceso que dependerá de la configuración subyacente de los objetos y servicios. No se requieren conocimientos de SQL. ✨

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Funcionalidades clave de Snowflake Cortex para el análisis

Cortex no es una sola herramienta, sino un conjunto de herramientas. Usarlo de forma eficaz significa saber qué herramienta elegir para cada tarea, al tiempo que se tiene en cuenta que utilizar la herramienta incorrecta conduce a resultados ineficaces.

A continuación te presentamos los componentes principales para que puedas elegir con confianza la función más adecuada para tus necesidades específicas de análisis.

1. Cortex Analyst para consultas en lenguaje natural

Tu equipo de ventas quiere saber qué producto fue el que mejor rendimiento tuvo el trimestre pasado, pero no sabe SQL. Cortex Analyst actúa como traductor en este caso. Convierte preguntas en lenguaje natural en SQL validado haciendo referencia a un modelo semántico que tú defines.

Un modelo semántico es una capa orientada al negocio que describe sus tablas, métricas, relaciones y terminología, de modo que los analistas puedan interpretar las consultas utilizando la lógica de su empresa en lugar de tener que adivinar a partir del esquema sin procesar.

Es un archivo que le dice a la IA qué significan realmente tus datos: define términos empresariales, aclara las relaciones entre tablas y proporciona sinónimos. El flujo de trabajo es sencillo: un usuario formula una pregunta, un analista utiliza el modelo semántico para comprender la intención, genera el SQL correcto y devuelve una respuesta, a veces acompañada de un gráfico. 🤩

Este modelo actúa como una capa de control para la interpretación, al basar Analyst en definiciones empresariales aprobadas, relaciones y consultas de ejemplo. Mejora la coherencia, pero aún requiere pruebas e iteraciones. Puede incluir consultas verificadas y lógica empresarial para garantizar que las métricas que devuelve sean precisas y fiables. También le permite integrar Analyst en interfaces personalizadas, como aplicaciones Streamlit, o acceder a él a través de una API REST.

2. Cortex Search para datos no estructurados

No todo el conocimiento de su empresa se encuentra ordenado en filas y columnas. ¿Qué pasa con los miles de tickets de soporte, contratos legales y documentos de comentarios sobre productos? En este caso, Cortex Search se presenta como un servicio de recuperación híbrido que combina el poder de las incrustaciones vectoriales con la búsqueda tradicional por palabras clave.

Cortex Search permite a los equipos realizar consultas en texto indexado almacenado en Snowflake, incluidos campos de texto libre y contenido extraído a tablas en las que se pueden realizar búsquedas. Usted crea un servicio de Cortex Search sobre una fuente de texto elegida, y Snowflake gestiona la capa de índice y recuperación. A continuación, puede consultar sus documentos mediante SQL sencillo o una llamada a la API.

Esto genera un valor significativo para los equipos de la corporación. Su departamento jurídico puede identificar cláusulas específicas en los contratos en cuestión de segundos, y los equipos de producto pueden analizar temas recurrentes en miles de entradas de comentarios de clientes.

😎 Para comprender cómo se compara Snowflake Cortex Search con otras soluciones de búsqueda empresarial del mercado, vea esta panorámica de las principales herramientas de búsqueda empresarial y sus capacidades.

3. Agentes de Cortex para flujos de trabajo de automatización

A veces, una sola pregunta no es suficiente. Es necesario realizar una serie de pasos para completar una respuesta completa. Los agentes de Cortex son los coordinadores de la automatización de flujos de trabajo. Pueden encadenar múltiples herramientas —incluidas Analyst, Search e incluso funciones personalizadas— para completar una tarea compleja.

Por ejemplo, podría crear un agente que reciba una pregunta general como: «¿Qué tal está funcionando nuestra nueva función?».

El agente podría decidir utilizar primero Cortex Analyst para realizar una consulta de métricas de rendimiento a partir de sus datos estructurados y, a continuación, utilizar Cortex Search para encontrar comentarios relevantes de los clientes en los tickets de asistencia. Por último, podría combinar ambos resultados en un único resumen unificado.

💡Consejo profesional: Los agentes pueden incluso llamar a API externas a través de las integraciones de acceso externo de Snowflake, lo que les permite realizar acciones fuera de Snowflake, como enviar una alerta de Slack o actualizar un registro en tu CRM.

Casos de uso de Enterprise Snowflake Cortex

A continuación, te presentamos casos concretos en los que Cortex aporta un gran valor a los equipos de la corporación.

Operaciones de ventas Esperar días para recibir informes de rendimiento regional o comparativas de ingresos Realice una consulta «Ingresos en el oeste frente al este el último trimestre» para obtener respuestas instantáneas y visualizadas sin necesidad de un ticket de datos. Atención al cliente personalizada Revisar manualmente miles de tickets para encontrar incidencias recurrentes Detecta problemas recurrentes, como los «errores de inicio de sesión», en todo el historial de soporte para identificar las incidencias antes de que se agraven. Finanzas Cuellos de botella durante el cierre de fin de mes al calcular las variaciones Utilice el lenguaje natural para comparar los datos reales con las previsiones de departamentos específicos en cuestión de segundos Marketing Depender de los analistas para extraer datos de atribución de cada campaña Explora los factores que impulsan las inscripciones en promociones específicas formulando preguntas directas sobre los datos de atribución Asuntos jurídicos y de riesgo Pasar días realizando revisiones manuales para encontrar cláusulas contractuales específicas Implemente Cortex Search para encontrar de una sola vez todos los documentos que contengan lenguaje específico sobre responsabilidad civil

Todos estos casos de uso tienen algo en común: permiten a los equipos obtener sus propias respuestas, al tiempo que mantienen los datos gestionados de forma segura dentro de Snowflake. Esto elimina la dependencia constante de un reducido grupo de expertos en SQL.

Cómo configurar Snowflake Cortex para el análisis empresarial

⚠️ Estos pasos dan por hecho que dispone de una cuenta de Snowflake Enterprise Edition (o superior) con las funciones de Cortex habilitadas en una región compatible. También necesitará un almacén de datos de un tamaño adecuado, tablas con los datos que desea consultar y un rol con privilegios CREATE sobre el esquema de destino.

Paso 1: Configura tu entorno Snowflake

Debe asegurarse de que su configuración esté lista. Empiece por confirmar que la región de su cuenta tiene compatibilidad con Cortex consultando la documentación más reciente de Snowflake. A continuación, cree o designe un almacén para que lo utilice Cortex; un tamaño MEDIUM suele ser un buen punto de partida para realizar pruebas.

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A continuación, deberá conceder los privilegios necesarios al rol que creará sus modelos semánticos o servicios de búsqueda. Además del acceso a nivel de esquema, Cortex Search también puede requerir privilegios de integración de Cortex, como SNOWFLAKE.CORTEX_USER o SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER, dependiendo de su configuración.

📌 Nota importante: Pruebe siempre primero en un esquema que no sea de producción para evitar cualquier interrupción accidental en sus flujos de trabajo activos.

Paso 2: Crea tu modelo semántico

El modelo semántico es el núcleo de Cortex Analyst. Se trata de un archivo YAML que actúa como traductor, enseñando a la IA su lenguaje empresarial específico. Por ejemplo, sin él, la IA no sabría que «ARR» significa «ingresos recurrentes anuales». O que la columna user_id de una tabla se corresponde con la columna customer_id de otra.

Esta capa semántica define sus tablas, columnas, relaciones, sinónimos específicos de la empresa y lógica de ejemplo, de modo que Analyst pueda generar SQL utilizando definiciones de empresa aprobadas en lugar de conjeturas basadas en esquemas sin procesar. Estas son las secciones clave que deberá definir:

Tablas: Crea una lista de tus tablas y añade descripciones claras de lo que contiene cada una.

Dimensiones: Incluya sus campos categóricos, como región, categoría de producto o segmento de clientes

Medidas: Haga una mención de sus campos numéricos, como ingresos, cantidad o coste

Dimensiones temporales: Especifique sus campos de fecha y su granularidad (día, semana, mes)

Consultas verificadas: Proporcione muestras de preguntas y SQL que sirvan de ejemplos para guiar a la IA hacia interpretaciones precisas.

📌 Nuestra recomendación: Empieza poco a poco. Céntrate en un único dominio de datos que conozcas bien, como una tabla de hechos y unas pocas dimensiones clave, antes de intentar modelar todo tu almacén de datos. Snowflake también ofrece una herramienta de generación de modelos semánticos que puede ayudarte a crear un archivo YAML inicial a partir de tus tablas existentes.

Paso 3: Crea tu primera consulta en Cortex Analyst

Una vez que tenga su modelo semántico en marcha, es el momento de formular su primera pregunta. Dispone de dos vías principales para hacerlo. Puede utilizar el panel de chat de Analyst directamente en la interfaz de usuario de Snowsight para realizar consultas rápidas e interactivas, o bien llamar a la API REST mediante programación para integrar la funcionalidad en sus propias aplicaciones.

El proceso es sencillo: solo tiene que indicar la ubicación del archivo de su modelo semántico y la pregunta del usuario en lenguaje natural. La respuesta puede incluir el código SQL generado para la verificación, el conjunto de resultados y el contexto de la conversación, lo que permite realizar preguntas de seguimiento a través de la API de Analyst o del flujo de trabajo de la interfaz de usuario.

📌 Atención: Si detectas que el Analista está interpretando incorrectamente un término, actualiza tu modelo semántico añadiendo un sinónimo u otra consulta verificada para guiarlo en la dirección correcta.

Paso 4: Implemente y pruebe su flujo de trabajo de análisis

Ahora debe comprobar que está listo para la producción. Para crear una experiencia de usuario pulida y profesional, le recomendamos integrar Cortex Analyst en una aplicación Streamlit en Snowflake. Esto le permite crear una interfaz personalizada y fácil de usar para sus equipos de empresa.

Antes de implementarlo, debe someterlo a pruebas rigurosas. Cree un conjunto de validación con preguntas empresariales habituales cuyas respuestas correctas se conozcan. Ejecute estas preguntas en Analyst y evalúe la precisión de los resultados.

📌 Nota: Supervise la adopción y el gasto con vistas de observabilidad y uso específicas de Cortex, como la vista de observabilidad del administrador de Analyst y ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, en lugar de basarse únicamente en el historial de consultas genérico.

Buenas prácticas de seguridad y gobernanza para Cortex

Dar acceso a los datos a más personas plantea preocupaciones legítimas en materia de seguridad y gobernanza de la IA. Pero Cortex se diseñó teniendo en cuenta la seguridad de las corporaciones.

Cortex hereda directamente el sólido modelo de seguridad de Snowflake. Esto significa que su control de acceso basado en roles (RBAC) actual, sus políticas de seguridad a nivel de fila y sus reglas de enmascaramiento dinámico de datos se aplican automáticamente a todas las consultas de Cortex. No es necesario configurar un conjunto de permisos independiente.

Como buena práctica, cree roles específicos para los usuarios de Cortex con los privilegios mínimos necesarios para realizar su trabajo.

La actividad de Cortex se puede auditar mediante las herramientas de gobernanza e historial existentes de Snowflake, y Analyst también ofrece observabilidad específica para la supervisión de consultas en todos los activos semánticos. Podrá ver exactamente quién realizó una consulta y cuándo. Además, dado que Cortex procesa los datos dentro de su región de Snowflake, la información nunca sale de su perímetro regulado. De este modo, se garantiza el cumplimiento de los requisitos de residencia de datos.

💡Consejo profesional: Ten cuidado al escribir las definiciones de tu modelo semántico. Evita incluir información confidencial en las descripciones de las columnas o en las consultas de muestra, ya que podría quedar expuesta inadvertidamente a los usuarios.

Ventajas de Snowflake Cortex para los equipos de la corporación

Invertir en la configuración inicial ofrece beneficios cuantificables al cambiar la forma en que los equipos interactúan con sus datos. Así es como Cortex transforma la base operativa de equipos de corporación como el suyo:

Tiempo hasta la obtención de información: Acelera la toma de decisiones al eliminar los tiempos de espera que suelen estar asociados a la capacidad de los analistas.

Productividad del equipo de datos: redirige a tus expertos en SQL hacia tareas de modelado de alto valor, como redirige a tus expertos en SQL hacia tareas de modelado de alto valor, como el análisis de la plantilla y la gobernanza, mediante la automatización de las consultas ad hoc.

Postura de seguridad: Mantiene la soberanía de los datos al ejecutar consultas LLM directamente dentro del entorno controlado de Snowflake

Gastos operativos: Facilita Facilita la consolidación de herramientas mediante una arquitectura totalmente gestionada y sin servidores que elimina la necesidad de utilizar bases de datos vectoriales externas.

Escalabilidad de autoservicio: Estandariza la lógica empresarial a través de un modelo semántico central para garantizar que todos los departamentos utilicen definiciones de datos coherentes

🔎 ¿Sabías que...? El 78 % de los empleados lleva ahora sus propias herramientas de IA al trabajo (BYOAI). En las pequeñas y medianas empresas, el número se eleva al 80 %. En pocas palabras, si su equipo no puede obtener fácilmente información útil de sus datos internos, recurrirá a modelos de lenguaje grandes (LLM) externos y sin verificar. Esto crea una enorme brecha de seguridad. Al implementar Cortex, le proporciona a su equipo la velocidad impulsada por la IA que busca, al tiempo que mantiene los datos confidenciales de su empresa firmemente dentro del entorno regulado de Snowflake.

Limitaciones del uso de Snowflake Cortex para equipos de corporación

Conocer los límites de una herramienta le ayuda a planificar su implementación de forma eficaz. La mayoría de ellos no son obstáculos, pero sí requieren una estrategia bien pensada:

Disponibilidad por región: Compruebe la compatibilidad de las funciones en sus regiones de nube específicas (AWS, Azure o GCP) antes de realizar la confirmación de una versión de producción.

Deuda del modelo semántico: Mantenga la capa semántica basada en YAML a medida que evolucionan sus esquemas subyacentes para evitar una disminución de la precisión de las consultas.

Complejidad de las consultas: Optimice los modelos de datos altamente normalizados en diseños más planos, de esquema en estrella, para ayudar al LLM a gestionar las uniones complejas de forma más fiable.

Canales de datos no estructurados: Prepara un flujo de trabajo de preprocesamiento para extraer y cargar texto de archivos PDF o imágenes en tablas de Snowflake para la indexación de Cortex Search.

Consumo de créditos: Supervise la facturación basada en tokens mediante monitores de recursos específicos para evitar picos imprevistos en los costes del almacén.

Puede mitigar la mayoría de estos retos estableciendo una propiedad clara sobre su modelo semántico, partiendo de dominios de datos bien modelados y supervisando activamente su uso y sus costes.

Cómo ClickUp mejora los flujos de trabajo y el análisis de la corporación

Aunque Snowflake Cortex es un motor de élite para realizar consultas y extraer datos de su almacén, esos datos suelen permanecer estáticos una vez que llegan al panel de BI. ¡ClickUp se encarga del trabajo que lo rodea y mucho más!

ClickUp es un entorno de trabajo de IA convergente. Mantiene tus tareas, proyectos, documentación, automatizaciones e IA conectados en un solo sistema, para que tu equipo evite la dispersión del trabajo y avance por la planificación y la ejecución en un único flujo.

¡Eche un vistazo más de cerca! 👀

Pon en práctica tus insights de Snowflake con los paneles de ClickUp

Snowflake Cortex identifica el «qué», como un repentino aumento de los riesgos de un proyecto o una caída en la eficiencia de los recursos, pero la pila de datos a menudo se detiene en la información. Los paneles de ClickUp sirven como capa de ejecución para los resultados de Snowflake.

Representa los datos en los paneles de ClickUp Visualiza datos complejos con ClickUp

Reúne tus métricas de alto nivel en el mismo entorno de trabajo en el que opera tu equipo, eliminando la pérdida de contexto que supone cambiar entre una herramienta de BI y un plan de proyecto.

Así es como puedes utilizar los paneles de ClickUp:

Previsión de los riesgos del proyecto: implemente implemente tarjetas de IA para organizar automáticamente los cronogramas y equilibrar las cargas de trabajo, garantizando que las soluciones estratégicas identificadas por Cortex se mantengan dentro del calendario previsto.

Supervise el impacto en los ingresos: integre integre tarjetas de cálculo para realizar el seguimiento de las horas facturables y el rendimiento del pipeline en comparación con los datos reales de todo el departamento que extrae de Snowflake

Visualice la ejecución de las campañas: Cree widgets personalizados para ver cómo su equipo de marketing está actuando en los canales específicos de alto rendimiento que Cortex ha identificado.

Centralice los portales de clientes: Consolide los comentarios de las partes interesadas externas y el estado de los proyectos internos en una única vista para mantener a los socios alineados con los hitos basados en datos

Cubre las lagunas de conocimiento interno con ClickUp Brain

Si Snowflake Cortex es el motor de tu almacén de datos, ClickUp Brain es el motor de tu conocimiento operativo. Funciona como una red neuronal que abarca tus proyectos, documentos y personas, garantizando que los insights que encuentras en Snowflake no se pierdan en un mar de tareas.

Al conectar los datos de su entorno de trabajo, Brain ofrece la misma capacidad de consulta en lenguaje natural para su trabajo que Cortex ofrece para sus tablas SQL.

A continuación te explicamos cómo:

Obtenga respuestas al instante: utilice utilice Enterprise Search para encontrar propietarios de proyectos, versiones específicas de archivos o comentarios de las partes interesadas en todo su entorno de trabajo sin necesidad de buscar manualmente

Automatice el seguimiento del progreso: implemente implemente reuniones de IA para recopilar las actualizaciones diarias y los obstáculos en un resumen claro, eliminando la necesidad de reuniones de estado manuales

Resumir el contexto de la reunión: Convierte las transcripciones y los clips de Convierte las transcripciones y los clips de AI SyncUps en resúmenes con función de búsqueda y listas de tareas automatizadas para que el equipo esté al tanto de los próximos pasos.

Una vez que Snowflake Cortex obtenga una información, puedes delegar el trabajo de seguimiento a los Superagentes de ClickUp. Estos compañeros de equipo operan con habilidades de nivel humano, como enviar mensajes a las partes interesadas, asignar tareas y redactar documentación, para garantizar que los hallazgos basados en datos se ejecuten las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin supervisión manual. Te puede ayudar con lo siguiente: Automatice la delegación de tareas rutinarias: Asigne un agente para supervisar tareas específicas sincronizadas con Snowflake y rediríjalas automáticamente a los miembros del equipo adecuados en función de su carga de trabajo actual

Mantén una visión global del contexto del proyecto: utiliza agentes para supervisar discretamente el contexto del proyecto en segundo plano, lo que te permitirá obtener respuestas instantáneas y adaptadas al contexto a preguntas sobre tus iniciativas de datos en curso.

Amplíe la memoria institucional: aproveche la memoria infinita de los Super Agents para capturar y actualizar su base de conocimientos interna a medida que se toman decisiones, garantizando que su equipo nunca repita los mismos errores analíticos

Desencadena flujos de trabajo inmediatos con ClickUp Automatizaciones

Cuando Snowflake Cortex identifica una anomalía o tendencia crítica, el retraso entre el insight y la acción lo diluye. Las automatizaciones de ClickUp convierten las alertas basadas en datos en tareas definidas y repetibles. Elimina los traspasos manuales que a menudo hacen que los insights se pierdan al vincular tu entorno analítico directamente con tu capa de ejecución.

Desencadenantes de automatizaciones personalizadas de ClickUp configurando la lógica en IA Automation Builder

Utiliza las automatizaciones de ClickUp para:

Estandarice los protocolos de respuesta: aplique plantillas predefinidas a las nuevas tareas de forma automática para garantizar que todos los equipos sigan el mismo procedimiento operativo estándar (POE) para las soluciones basadas en datos.

Asigna tareas de forma dinámica: asigna el trabajo automáticamente a los creadores de tareas, a los observadores o a los responsables de departamentos específicos en función de los cambios de estado o del envío de formularios para mantener los proyectos en marcha

Genera actualizaciones basadas en IA: activa activa los campos de IA para rellenar automáticamente resúmenes de tareas, análisis de opiniones o actualizaciones de proyectos en el momento en que se alcance un umbral de datos

Conecta tu pila tecnológica: utiliza integraciones preconfiguradas o webhooks para sincronizar acciones con herramientas externas como HubSpot o GitHub, asegurándote de que los resultados de Snowflake desencadenen actualizaciones en todas las aplicaciones de la corporación

Estandarice los registros de decisiones y los documentos de procedimientos con ClickUp Docs

La información obtenida de Snowflake Cortex solo tiene valor en la medida en que inspire un plan. Si tus conclusiones analíticas residen en una herramienta y la ejecución de tu proyecto en otra, corres el riesgo de sufrir el síndrome de la página en blanco, en el que los equipos tienen dificultades para convertir los datos en acciones.

ClickUp Docs actúa como nexo de unión, permitiéndole crear wikis y POE verificados que están enlazados de forma nativa a sus flujos de trabajo.

Gestiona tareas y plantillas de ClickUp directamente desde ClickUp Docs

La documentación de ClickUp puede ayudarte a:

Vincula los resultados a los flujos de trabajo: conecta tus registros de investigación y de decisiones directamente a las tareas y los widgets para que todos los colaboradores dispongan del contexto completo de Snowflake dentro de su editor

Convierte el texto en acción: Transforma las ideas de tus resúmenes de proyecto en Transforma las ideas de tus resúmenes de proyecto en tareas de ClickUp que se pueden seguir al instante utilizando comandos de barra inclinada, asegurándote de que ninguna parte de tu estrategia de datos quede sin asignar

Colabora en los POE técnicos: edita los manuales de procedimientos en tiempo real junto con tu equipo para pasar de la interpretación de datos sin procesar a un plan documentado sin problemas de control de versiones

Organice el conocimiento institucional: Cree un hub de documentos con función de búsqueda, páginas anidadas y tiras codificadas por colores para clasificar sus hojas de ruta de análisis de la corporación y bases de conocimiento.

No somos los únicos que afirmamos que ClickUp puede facilitar la colaboración. ¡Nuestros clientes también están de acuerdo! Esto es lo que opina un cliente de ClickUp:

Como formamos parte del equipo de Operaciones, mantenemos constantemente conversaciones sobre cómo mejorar la colaboración entre nuestras diferentes áreas. ClickUp nos ha proporcionado un hub desde el que gestionar, realizar el seguimiento y elaborar informes sobre cada una de nuestras diferentes áreas.

Como formamos parte del equipo de Operaciones, mantenemos constantemente conversaciones sobre cómo mejorar la colaboración entre nuestras diferentes áreas. ClickUp nos ha proporcionado un hub desde el que gestionar, realizar el seguimiento y elaborar informes sobre cada una de nuestras diferentes áreas.

Acortar la distancia entre el análisis y la ejecución

Snowflake Cortex reduce las barreras de acceso al análisis empresarial. Los usuarios de su empresa pueden formular preguntas en lenguaje natural sin renunciar a la estricta seguridad y el control que exigen las corporaciones.

Sin embargo, su intento correcto depende de un modelado semántico bien pensado, de definiciones claras de roles y de un compromiso con el mantenimiento continuo.

A medida que el análisis nativo de IA se convierte en el nuevo estándar, las empresas que prosperarán serán aquellas que inviertan hoy en un autoservicio regulado. Superarán a los competidores que siguen derivando todas las consultas empresariales a un equipo de datos que está constantemente desbordado.

Ahí es donde encaja ClickUp: no como sustituto de Snowflake, sino como la capa de ejecución donde los insights se convierten en planes documentados, tareas asignadas y seguimiento. Snowflake Cortex ayuda a los equipos a obtener respuestas contrastadas más rápidamente. ClickUp ayuda a los equipos a actuar en base a esas respuestas convirtiendo los insights en tareas, documentos, flujos de trabajo y responsabilidad en un único espacio de trabajo. Empieza gratis con ClickUp para mantener conectados el análisis y la ejecución.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Cortex Analyst está diseñado para el análisis en lenguaje natural de datos estructurados, mientras que Cortex Agents puede coordinar flujos de trabajo de varios pasos que combinan capacidades como Analyst, Search y otras herramientas.

Sí, Cortex Analyst está diseñado específicamente para usuarios empresariales que no conocen SQL. Pueden formular preguntas en lenguaje natural, aunque la precisión de las respuestas depende de un modelo semántico bien definido.

Cortex utiliza un modelo de facturación basado en el consumo vinculado al uso de tokens LLM y a los recursos de computación. Es importante que las corporaciones supervisen el volumen de consultas y establezcan presupuestos utilizando los monitores de recursos de Snowflake para evitar costes inesperados.

Cortex ofrece un entorno gestionado y regulado con seguridad integrada, lo que simplifica la implementación. Las soluciones personalizadas proporcionan más flexibilidad, pero requieren que mantenga su propia infraestructura de LLM, ingeniería de prompts y controles de seguridad, lo que conlleva unos gastos operativos significativamente más elevados.