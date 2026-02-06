Las 10 mejores alternativas a Unframe IA en [año]

¿Sabías que el 47 % de los trabajadores digitales tienen dificultades para encontrar la información necesaria para realizar su trabajo de forma eficaz? Eso significa que uno de cada dos empleados no está rindiendo al máximo de su potencial.

Unframe IA ayuda a buscar y recuperar información en todo tu entorno de trabajo. Pero para la mayoría de los equipos, la búsqueda sigue siendo solo el primer paso. La verdadera pérdida de productividad proviene de la brecha entre encontrar una respuesta y actuar en consecuencia, especialmente cuando el trabajo se realiza en herramientas desconectadas entre sí.

Así que analizamos 10 alternativas a Unframe IA, desde herramientas de búsqueda empresariales específicas hasta plataformas de gestión del trabajo basadas en IA, que ayudan a los equipos a avanzar más rápido al conectar las respuestas directamente con la ejecución.

Algunas herramientas se especializan en la búsqueda. Otras se centran en las reuniones, la privacidad o los agentes de IA personalizados. Y unas pocas, como ClickUp, lo reúnen todo en un solo lugar.

Echemos un vistazo más de cerca.

¿Por qué optar por alternativas a Unframe IA?

Equipos como el suyo optan por alternativas a Unframe AI cuando la búsqueda no llega a la ejecución. Si cambia constantemente de contexto entre su herramienta de búsqueda, su gestor de proyectos y su aplicación de chat para realizar su trabajo, sabrá por qué el uso de Unframe AI resulta limitante:

Integración limitada en el flujo de trabajo Los equipos que buscan algo más que la recuperación de información quieren una IA que pueda resumir, actualizar o desencadenar trabajos dentro de sus flujos de trabajo existentes, no solo indicarles dónde se encuentra la información.

Cada equipo necesita un nivel diferente de soporte de IA . Algunos equipos quieren una búsqueda ligera. Otros necesitan inteligencia para reuniones, indexación local que priorice la privacidad o agentes de IA personalizados para . Algunos equipos quieren una búsqueda ligera. Otros necesitan inteligencia para reuniones, indexación local que priorice la privacidad o agentes de IA personalizados para la gestión del conocimiento entrenados con datos internos. Un enfoque único para la búsqueda con IA no se adapta a todos los flujos de trabajo.

Otra herramienta más que se suma a una pila ya abarrotadaPara las organizaciones que ya gestionan docenas de herramientas SaaS, introducir una capa de búsqueda independiente puede parecer que añade complejidad en lugar de reducirla, especialmente cuando no sustituye a nada más.

Las alternativas que se muestran a continuación incluyen todo, desde un entorno de trabajo de IA convergente hasta herramientas de búsqueda especializadas basadas en IA, lo que le ayudará a encontrar la opción más adecuada para las necesidades de su equipo.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar los correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

Alternativas a Unframe IA de un vistazo

Herramienta Lo mejor para Las mejores funciones Precios* ClickUp Teams que desean una gestión del trabajo basada en IA con búsqueda unificada en todo el trabajo. ClickUp Brain (IA sensible al contexto), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automatizaciones Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. monday. com Gestión visual del flujo de trabajo con automatización mediante IA. monday IA Assistant, tableros personalizables, más de 200 integraciones Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14 $/usuario/mes. Otter. /IA Transcripción de reuniones y toma de notas con IA Transcripción en tiempo real, resúmenes con IA, identificación de hablantes. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 16,99 $/usuario/mes. Recopilar Búsqueda de IA dedicada para corporaciones Búsqueda unificada en más de 100 aplicaciones, resultados personalizados, chatear con GenAI. Precios personalizados Microsoft Copilot Equipos integrados en el ecosistema de Microsoft 365. Integración con Teams, Outlook y aplicaciones de Office, generación de contenido. Incluido con Microsoft 365 E3/E5 Curiosidad Búsqueda unificada en el escritorio entre archivos locales y aplicaciones en la nube. Búsqueda entre aplicaciones, índice local centrado en la privacidad, asistente de IA. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 500 € al mes por entorno de trabajo. Dust Asistentes de IA personalizados para el conocimiento de la corporación. Agentes de IA personalizados, conectores de datos, seguridad de la corporación. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 29 € por usuario al mes. Onyx Búsqueda empresarial de IA de código abierto Opción autohospedada, conectores de documentos, personalizable. Prueba gratuita disponible; planes de pago a partir de 20 $/usuario/mes. Dropbox Dash Búsqueda universal en el almacenamiento en la nube y las aplicaciones. Búsqueda basada en IA, integración con Dropbox, organización de contenidos. Incluido en los planes de Dropbox. Notion Gestión flexible del conocimiento con funciones de IA. Notion IA, bases de datos relacionales, wikis, plantillas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $/usuario/mes.

Las mejores alternativas a Unframe IA que puedes utilizar

Cada herramienta de esta lista se ha evaluado en función de su uso de la IA, su eficacia a la hora de ayudarte a encontrar información y su facilidad para integrarse en el flujo de trabajo actual de tu equipo. Algunas herramientas son excelentes para hacer una cosa muy bien, mientras que otras, como ClickUp, adoptan un enfoque más amplio al reunir la gestión del trabajo, el conocimiento y la colaboración en una única plataforma de IA.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (ideal para equipos que desean ejecutar proyectos con tecnología de IA y una búsqueda unificada)

Prueba ClickUp gratis. Pasa de un trabajo disperso y fragmentado a una plataforma de IA convergente con ClickUp.

A diferencia de Unframe AI, ClickUp es un espacio de trabajo de IA convergente: proyectos, tareas, documentos, chat e IA, todo en un único sistema conectado. En lugar de superponer la IA sobre herramientas dispersas, ClickUp integra la inteligencia contextual directamente en el lugar donde se realiza el trabajo. Por eso las respuestas no se limitan a los resultados de búsqueda.

Con ClickUp Brain , el asistente de IA nativo, puedes

Haz preguntas en lenguaje natural sobre tu entorno de trabajo.

Resuma hilos de tareas largos.

Genera actualizaciones utilizando todo el contexto de tus proyectos, documentos y conversaciones.

Prioriza las tareas para actuar desde tu entorno de trabajo utilizando las respuestas contextuales de ClickUp Brain.

Actúa como tu AI Knowledge Manager y gestor de proyectos para garantizar que ninguna tarea se quede estancada y que no tengas que intercambiar mensajes con tus compañeros para obtener respuestas. También puedes escribir @brain en cualquier comentario o hilo de chat de ClickUp para que la IA te ayude cuando lo necesites.

Brain MAX amplía aún más esa capacidad con una superaplicación de IA para escritorio. Puede capturar respuestas no solo en el entorno de trabajo de ClickUp, sino también en aplicaciones conectadas como Google Drive, Slack, Figma, GitHub y muchas más. ClickUp Enterprise Search, que está diseñado para ofrecerte los resultados más relevantes en función de tu trabajo en curso.

El trabajo no siempre se realiza frente al teclado. La función Talk to Text de Brain MAX te permite capturar ideas, actualizaciones o instrucciones utilizando tu voz. Se transcribe y se convierte instantáneamente en tareas estructuradas, notas o comentarios sin interrumpir el flujo, ¡cuatro veces más rápido que escribir!

A partir de ahí, ClickUp Automatizaciones se encarga de las tareas repetitivas y tediosas, como las actualizaciones de estado, las asignaciones o las notificaciones. Y cuando los equipos están listos para ir más allá, los superagentes de IA actúan como compañeros de equipo de IA sensibles al contexto. Puede enviarles mensajes, asignarles tareas y delegarles flujos de trabajo complejos de principio a fin, tal y como lo haría con un humano. ¡Recupere fácilmente más de 8 horas cada semana dejando que sus Super Agents ejecuten el trabajo por usted!

Automatiza flujos de trabajo complejos de principio a fin con los superagentes personalizados de ClickUp.

Vea este vídeo para obtener más información sobre Super Agents:

Las mejores funciones de ClickUp

Mantén el conocimiento conectado con la ejecución creando y almacenando documentos directamente junto con las tareas y proyectos relacionados con creando y almacenando documentos directamente junto con las tareas y proyectos relacionados con ClickUp Docs . ClickUp Brain puede buscarlos y referenciarlos contextualmente, ya que son nativos de ClickUp.

Rellene automáticamente las propiedades de las tareas con IA generando automáticamente personas asignadas, prioridades, estados y descripciones basados en el contexto.

Crea tareas directamente desde los mensajes de chat con un solo clic utilizando la IA.

Captura los resultados de las reuniones automáticamente con automáticamente con ClickUp AI Notetaker , que resume los debates y extrae los elementos que se deben tomar.

Planifica tu tiempo de forma inteligente con el con el Calendario ClickUp , basado en IA, que te ayuda a programar el trabajo en función de las prioridades y la disponibilidad.

Accede a múltiples modelos de IA, incluidos los últimos de Claude, Gemini y ChatGPT, dentro del propio ClickUp Brain.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Reduce los cambios de contexto al mantener las respuestas y la ejecución en el mismo lugar.

La IA entiende las relaciones entre el trabajo, no solo las palabras clave.

Lo suficientemente flexible como para dar soporte a equipos de cualquier tamaño o función.

Se adapta desde casos de uso sencillos hasta flujos de trabajo avanzados impulsados por agentes sin necesidad de migrar herramientas.

Contras:

Los nuevos usuarios pueden necesitar tiempo para explorar todas las funciones.

La experiencia de la aplicación móvil aún no está a la altura de la capacidad completa del escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario satisfecho de G2 informa:

ClickUp me parece increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que funciona como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Este aspecto de automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual.

ClickUp me parece increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que funciona como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Este aspecto de automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual.

ClickUp me parece increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que funciona como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Este aspecto de automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual.

2. monday. com (Lo mejor para la gestión visual del flujo de trabajo con automatización basada en IA)

¿A su equipo le gustan las herramientas visuales? ¿Evitan adoptar la mayoría de las plataformas basadas en IA porque les parecen torpes y poco intuitivas? Si observa que su equipo vuelve a utilizar hojas de cálculo y procesos manuales, incluso cuando hay funciones potentes disponibles, monday.com puede ayudarle.

Su flexible sistema operativo de trabajo es conocido por su interfaz visual y colorida.

Aunque no es un sustituto directo de la búsqueda empresarial, su potente IA ayuda a los equipos a automatizar los flujos de trabajo y reducir el trabajo manual. monday sidekick (su asistente de IA) puede generar descripciones de tareas, resumir actualizaciones y crear fórmulas para tus tableros. También puedes crear bloques de IA personalizados o automatizaciones utilizando indicaciones en lenguaje natural.

Los tableros personalizables con más de 30 tipos de columnas te permiten visualizar el trabajo de múltiples maneras, incluyendo vistas Kanban, Gantt y calendario. Con más de 200 integraciones, es una opción sólida para los equipos que desean una capa de gestión de proyectos visual con asistencia de IA.

monday. com mejores funciones

Clasifica datos, extrae información clave de textos o archivos, detecta opiniones, traduce contenido o mejora la calidad del texto directamente en los tableros con múltiples funciones de IA.

Enriquece los flujos de trabajo de CRM con agentes de IA, como AI Sales y AI Lead Agents, que pueden realizar descubrimientos, personalizar la divulgación, enriquecer los prospectos y resumir las interacciones por correo electrónico para acelerar la participación en el proceso de ventas.

Visualiza el trabajo en tiempo real con paneles intuitivos codificados por colores y actualizaciones de estado en tiempo real, lo que ayuda a los equipos a detectar obstáculos o progreso de un vistazo.

Ventajas y desventajas de monday.com

Ventajas:

El diseño colorido y de arrastrar y soltar facilita la incorporación de equipos sin conocimientos técnicos.

Ofrece productos independientes para CRM, desarrollo y gestión de servicios, lo que permite a los equipos expandirse dentro de la misma plataforma.

Cientos de plantillas prediseñadas aceleran la configuración para casos de uso comunes en todos los equipos.

Contras:

Los nuevos usuarios solo se pueden añadir en incrementos agrupados (por ejemplo, 3, 5 o 10 asientos a la vez); el número mínimo de asientos puede complicar la elaboración del presupuesto para equipos pequeños.

El modelo de facturación a invitados puede generar costes inesperados.

Las capacidades de automatización e integración varían según el nivel, por lo que es posible que tengas que actualizar tus planes para disfrutar de todas las funciones.

Precios de monday.com

Free

Estándar: 14 $/usuario/mes

Pro: 24 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de monday.com

G2: 4,7/5 (más de 14 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Directamente de una reseña de G2:

La interfaz es limpia, flexible y fácil de personalizar. Con tableros, automatizaciones, paneles y plantillas, es muy sencillo crear flujos de trabajo que reflejen el funcionamiento real de un equipo. Admite tanto la planificación estructurada de proyectos como la coordinación de tareas cotidianas, y la clara visibilidad de la propiedad, los plazos y el progreso ayuda a reducir los cuellos de botella.

La interfaz es limpia, flexible y fácil de personalizar. Con tableros, automatizaciones, paneles y plantillas, es muy sencillo crear flujos de trabajo que reflejen el funcionamiento real de un equipo. Admite tanto la planificación estructurada de proyectos como la coordinación de tareas cotidianas, y la clara visibilidad de la propiedad, los plazos y el progreso ayuda a reducir los cuellos de botella.

La interfaz es limpia, flexible y fácil de personalizar. Con tableros, automatizaciones, paneles y plantillas, es muy sencillo crear flujos de trabajo que reflejen el funcionamiento real de un equipo. Admite tanto la planificación estructurada de proyectos como la coordinación de tareas cotidianas, y la clara visibilidad de la propiedad, los plazos y el progreso ayuda a reducir los cuellos de botella.

3. Otter. ai (la mejor opción para la transcripción de reuniones con tecnología de IA y archivos de conversaciones con función de búsqueda)

a través de Otter.ai / IA

👀 ¿Sabías que... ClickUp descubrió que el 27 % de los encuestados tiene dificultades con las reuniones que carecen de seguimiento, lo que conduce a la pérdida de elementos pendientes, tareas sin resolver y, en última instancia, a una productividad inferior a la media.

El contexto crítico de sus reuniones a menudo se pierde en notas desordenadas o grabaciones de una hora de duración. Si usted y su equipo siguen perdiendo tiempo volviendo a ver vídeos o preguntando a sus compañeros «¿qué decidimos?», es hora de probar una herramienta como Otter. ai.

Otter. ai es una herramienta de transcripción y gestión de reuniones basada en IA que permite buscar en las conversaciones habladas como si fueran documentos escritos. Puede integrarla con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para obtener transcripciones en tiempo real de sus reuniones.

Después de la reunión, la IA de Otter genera resúmenes, extrae elementos de acción e identifica a los interlocutores, lo que hace que sus llamadas sean más prácticas. Aunque destaca en la inteligencia de reuniones, no sustituye a las herramientas de gestión del conocimiento más amplias ni a los sistemas de ejecución de proyectos.

Las mejores funciones de Otter.ai

Captura automáticamente el audio de las reuniones y conviértelo en texto, distinguiendo entre los distintos interlocutores para que las transcripciones sean fáciles de seguir.

Obtenga resúmenes condensados que destaquen las decisiones clave y extraiga los elementos mencionados durante el debate.

Consulta reuniones pasadas por palabra clave, ponente o fecha para encontrar debates específicos sin tener que revisar archivos de audio.

Ventajas y desventajas de Otter.ai / IA

Ventajas:

Maneja bien múltiples hablantes, acentos y terminología técnica.

Únase a las reuniones automáticamente (¡con su permiso, por supuesto!) directamente en Zoom, Google Meet y Microsoft Teams.

Los miembros del equipo pueden resaltar, comentar y realizar la edición de transcripciones juntos.

Contras:

Centrado exclusivamente en el contenido de las reuniones y no aborda las necesidades de búsqueda más amplias de la corporación.

La calidad de la transcripción puede verse afectada por un audio de mala calidad.

El nivel gratuito tiene un límite en los minutos de transcripción, por lo que los usuarios intensivos pueden necesitar explorar opciones adicionales.

Precios de Otter.ai / IA

Básico

Pro: 16,99 $/usuario/mes

Empresa: 30 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,4/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Un usuario de Cap t erra comparte:

Utilizamos Otter.ai durante mucho tiempo y apreciamos sus fiables capacidades de transcripción y toma de notas. Nos resultó muy útil para la captura básica de reuniones y nos gustó la posibilidad de cargar audio y utilizar la aplicación móvil para grabaciones en persona. Dicho esto, a medida que nuestro flujo de trabajo se volvió más complejo, necesitábamos una herramienta que no solo transcribiera, sino que también comprendiera el contexto de las conversaciones y nos ayudara a tomar medidas.

Utilizamos Otter.ai durante mucho tiempo y apreciamos sus fiables capacidades de transcripción y toma de notas. Nos resultó muy útil para la captura básica de reuniones y nos gustó la posibilidad de cargar audio y utilizar la aplicación móvil para grabaciones en persona. Dicho esto, a medida que nuestro flujo de trabajo se volvió más complejo, necesitábamos una herramienta que no solo transcribiera, sino que también comprendiera el contexto de las conversaciones y nos ayudara a tomar medidas.

Utilizamos Otter.ai durante mucho tiempo y apreciamos sus fiables capacidades de transcripción y toma de notas. Nos resultó muy útil para la captura básica de reuniones y nos gustó la posibilidad de cargar audio y utilizar la app móvil para grabaciones en persona. Dicho esto, a medida que nuestro flujo de trabajo se volvió más complejo, necesitábamos una herramienta que no solo transcribiera, sino que también comprendiera el contexto de las conversaciones y nos ayudara a tomar medidas.

📮ClickUp Insight: El 21 % de los encuestados quiere aprovechar la IA para destacar profesionalmente aplicándola a reuniones, correos electrónicos y proyectos. Aunque la mayoría de las aplicaciones de correo electrónico y plataformas de gestión de proyectos tienen integrada la IA como función, es posible que no sea lo suficientemente fluida como para unificar los flujos de trabajo entre las distintas herramientas. ¡Pero en ClickUp hemos descifrado el código! Con las funciones de gestión de reuniones basadas en IA de ClickUp, puedes crear fácilmente elementos del orden del día, tomar notas de las reuniones, crear y asignar tareas a partir de las notas de las reuniones, transcribir grabaciones y mucho más, gracias a nuestro AI Notetaker y ClickUp Brain. Ahorra hasta 8 horas de reunión a la semana, ¡igual que nuestros clientes de Stanley Security!

4. Glean (la mejor para la búsqueda dedicada de IA de la corporación)

a través de Glean

👀 ¿Sabías que... Incluso hoy en día, los trabajadores del conocimiento dedican el 60 % de su tiempo a buscar información en herramientas desconectadas entre sí.

A medida que las organizaciones crecen, el conocimiento se difunde rápidamente y encontrar una respuesta fiable se vuelve más difícil que crear contenido nuevo. Los documentos se almacenan en Drive. Las decisiones se toman en hilos de Slack. El contexto queda oculto en tickets, correos electrónicos y wikis. Glean se ha diseñado precisamente para solucionar este problema.

Glean se centra en una sola cosa: la búsqueda en toda la corporación. Se conecta a un gran ecosistema de herramientas de trabajo y crea una única capa de búsqueda con permisos para todas ellas. Los empleados pueden hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas sintetizadas de múltiples fuentes, en lugar de tener que buscar en carpetas o adivinar qué aplicación contiene la información correcta.

Donde Glean destaca es en la recuperación y la relevancia. Los resultados se personalizan en función del rol, la actividad y los derechos de acceso, lo que ayuda a reducir el ruido en las grandes organizaciones.

Descubre las mejores funciones.

Unifique la búsqueda en más de 100 aplicaciones con una sola barra de búsqueda para todo el conocimiento de la empresa.

Respeta los modelos de seguridad de la corporación con una indexación estricta y consciente de los permisos.

Revela de forma proactiva el conocimiento relevante en función de lo que los usuarios están haciendo en su trabajo.

Analice las ventajas y desventajas.

Ventajas:

Excelente velocidad de búsqueda y relevancia a escala de corporación.

Las respuestas basadas en IA proporcionan información directa en lugar de solo una lista de enlaces.

Sólida postura de seguridad y cumplimiento normativo para grandes organizaciones.

Funciona bien en entornos con muchas herramientas profundamente arraigadas.

Contras:

Añade otra herramienta a tu conjunto de tecnologías en lugar de consolidarlo.

No tiene funciones nativas de gestión de proyectos o ejecución de proyectos.

Es ideal para empresas medianas y corporaciones.

Obtenga información sobre los precios

Precios personalizados

Recopile valoraciones y reseñas.

G2: 4,7/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Glean?

Un usuario de G2 dice:

Yo utilizo Glean para buscar conocimientos en el lugar de trabajo, lo que me evita tener que rebuscar en infinidad de recursos, ya que me proporciona un acceso rápido a la información que necesito. Es intuitivo, fácil de usar y recopila recursos para comprobar la precisión.

Yo utilizo Glean para buscar conocimientos en el lugar de trabajo, lo que me evita tener que rebuscar en infinidad de recursos, ya que me proporciona un acceso rápido a la información que necesito. Es intuitivo, fácil de usar y recopila recursos para comprobar la precisión.

Yo utilizo Glean para buscar conocimientos en el lugar de trabajo, lo que me evita tener que rebuscar en infinidad de recursos, ya que me proporciona un acceso rápido a la información que necesito. Es intuitivo, fácil de usar y recopila recursos para comprobar la precisión.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando en documentos internos o en la base de conocimientos de la empresa para encontrar información relacionada con el trabajo. ¿Y cuando no lo encuentran? Uno de cada seis recurre a soluciones personales, como rebuscar en correos electrónicos antiguos, notas o capturas de pantalla solo para reconstruir la información. ClickUp Brain elimina la búsqueda al proporcionar respuestas instantáneas basadas en IA extraídas de todo tu entorno de trabajo y aplicaciones de terceros integradas, para que obtengas lo que necesitas sin complicaciones.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los empleados (57 %) pierden tiempo buscando en documentos internos o en la base de conocimientos de la empresa para encontrar información relacionada con el trabajo. ¿Y cuando no lo encuentran? Uno de cada seis recurre a soluciones personales, como rebuscar en correos electrónicos antiguos, notas o capturas de pantalla solo para reconstruir la información. ClickUp Brain elimina la búsqueda al proporcionar respuestas instantáneas basadas en IA extraídas de todo tu entorno de trabajo y aplicaciones de terceros integradas, para que obtengas lo que necesitas sin complicaciones.

5. Microsoft Copilot para Microsoft 365 (ideal para equipos integrados en el ecosistema de Microsoft)

a través de Microsoft

En lugar de actuar como una herramienta de búsqueda independiente, Microsoft Copilot funciona dentro del ecosistema de Microsoft, ayudando a los usuarios a extraer contexto de correos electrónicos, reuniones, archivos y chats sin salir de las aplicaciones que ya utilizan. Es especialmente eficaz cuando el trabajo está muy estandarizado en torno a Word, Excel, PowerPoint y Teams, y cuando la seguridad y el cumplimiento normativo se gestionan de forma estricta a través de la capa de identidad de Microsoft.

Copilot puede crear una presentación a partir de un documento de Word, resumir un largo hilo de correo electrónico o encontrar elementos de acción de una reunión de Teams. Es ideal para equipos que ya utilizan herramientas de Microsoft, pero su valor disminuye rápidamente si sus flujos de trabajo se extienden más allá de la pila de Microsoft, con herramientas como Slack, Figma o Jira.

Las mejores funciones de Microsoft Copilot para Microsoft 365

Genere contenido en todas las aplicaciones de Microsoft redactando documentos, diapositivas y hojas de cálculo utilizando datos de la corporación.

Aprovecha la inteligencia entre aplicaciones para extraer información de un correo electrónico y crear una tarea en Planner o generar una presentación basada en la transcripción de una reunión.

Resumir reuniones y conversaciones directamente en Teams y Outlook para destacar los puntos clave y los siguientes pasos a seguir.

Analice y manipule datos en Excel utilizando indicaciones en lenguaje natural.

Ventajas e inconvenientes de Microsoft Copilot para Microsoft 365

Ventajas:

Resulta familiar y natural para los equipos que ya utilizan Microsoft 365 de forma estándar.

Heredera automáticamente el modelo de identidad, seguridad y cumplimiento normativo de Microsoft.

Reduce la fricción al mantener la IA dentro de las herramientas cotidianas.

Configuración mínima en comparación con las plataformas de IA de corporación independientes.

Contras:

Es menos útil para equipos que utilizan una pila tecnológica diversa y ajena a Microsoft.

Se requiere una licencia de corporación específica para acceder.

Puede ser lento en responder y, a veces, ofrece resultados genéricos o inexactos.

Precios de Microsoft Copilot

Copilot Business: 21,00 $ por usuario/mes (pago anual)

Copilot Enterprise: 30,00 $ por usuario/mes (pago anual)

Valoraciones y reseñas de Microsoft Copilot para Microsoft 365

G2: 4,5/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Copilot?

Directamente de una reseña de Capterra:

La interfaz de usuario es fácil de usar para principiantes y fácil de navegar. ¡Lo mejor es crear agentes de IA utilizando indicaciones! Prueba, publica, realiza el uso compartido, integra y muchas otras funciones increíbles.

La interfaz de usuario es fácil de usar para principiantes y fácil de navegar. ¡Lo mejor es crear agentes de IA utilizando indicaciones! Prueba, publica, realiza el uso compartido, integra y muchas otras funciones increíbles.

La interfaz de usuario es fácil de usar para principiantes y fácil de navegar. ¡Lo mejor es crear agentes de IA utilizando indicaciones! Prueba, publica, realiza el uso compartido, integra y muchas otras funciones increíbles.

6. Curiosity (la mejor opción para la búsqueda unificada en el escritorio centrada en la privacidad en aplicaciones locales y en la nube)

a través de Curiosity

Algunos equipos quieren una búsqueda basada en IA, pero no pueden enviar sus datos a la nube. Si tu organización tiene normas de privacidad de datos tan estrictas, esta es la solución ideal para ti.

Curiosity adopta un enfoque fundamentalmente diferente al de Unframe IA, ya que se ejecuta localmente en su dispositivo, indexando archivos, correos electrónicos y aplicaciones conectadas sin enviar los datos a servidores externos. Esto lo hace atractivo para personas o equipos pequeños que trabajan con información confidencial, datos regulados o requisitos internos estrictos de privacidad.

En lugar de actuar como una capa de conocimiento para toda la corporación, Curiosity funciona más bien como una capa de inteligencia personal. Ayuda a los usuarios a encontrar y sintetizar rápidamente la información en su propio contenido local y basado en la nube. Es rápido, fácil de usar sin conexión y está diseñado teniendo en cuenta la privacidad.

Las mejores funciones de Curiosity

Indexa el contenido localmente en archivos, correos electrónicos y aplicaciones conectadas, y opera sin conexión una vez completada la indexación.

Conecta tu correo electrónico, calendario, almacenamiento en la nube y archivos locales en una única interfaz con función de búsqueda.

Haz preguntas en lenguaje natural y obtén respuestas sintetizadas a partir de tu contenido indexado.

Ventajas y desventajas de Curiosity

Ventajas:

Elimina las preocupaciones sobre el procesamiento de datos confidenciales por parte de servicios en la nube de terceros.

La indexación local proporciona resultados casi instantáneos sin latencia de red.

Busca en tus archivos y notas sin conexión a internet.

Contras:

Solo está disponible para ordenadores de escritorio, por lo que no se puede acceder a través de la web ni de dispositivos móviles.

Necesita almacenamiento local y potencia de procesamiento, lo que podría afectar al rendimiento en equipos antiguos.

Las funciones de colaboración en equipo no son tan sólidas como las herramientas nativas de la nube.

Precios de Curiosity

Desarrollador: Gratis

Entorno de trabajo en la nube: 500 €/entorno de trabajo/mes

Entorno de trabajo empresarial: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Curiosity

G2: No hay suficientes reseñas.

AppSumo: 4,0/5 (más de 20 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Curiosity?

La mayoría de los usuarios aprecian la búsqueda rápida y fiable, como esta en G2:

Fácil de usar, puede encontrar cualquier documento a través de: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, etc. (casi cualquier aplicación). Ahorro mi valioso tiempo en lugar de buscar documentos/archivos. Mis datos permanecen seguros en mi ordenador.

Fácil de usar, puede encontrar cualquier documento a través de: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, etc. (casi cualquier aplicación). Ahorro mi valioso tiempo en lugar de buscar documentos/archivos. Mis datos permanecen seguros en mi ordenador.

Fácil de usar, puede encontrar cualquier documento a través de: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, etc. (casi cualquier aplicación). Ahorro mi valioso tiempo en lugar de buscar documentos/archivos. Mis datos permanecen seguros en mi ordenador.

7. Dust (ideal para crear asistentes de IA personalizados con conectores de datos de corporación)

vía Dust

Algunos equipos no quieren una herramienta de búsqueda de uso general. Quieren asistentes de IA que reflejen cómo funciona su empresa.

Dust está diseñado para empresas que desean crear asistentes de IA personalizados, entrenados con datos internos y adaptados a casos de uso específicos, como la habilitación de ventas, el soporte al cliente o las consultas de conocimiento interno. En lugar de ofrecer un asistente compartido, Dust permite a los equipos crear múltiples agentes diseñados específicamente con instrucciones, acceso a datos y comportamientos distintos.

Dust se integra con Notion, Slack, Google Drive y GitHub para que tus agentes personalizados tengan acceso al conocimiento de la empresa. Es ideal para equipos con los conocimientos técnicos necesarios para configurar y mantener estos agentes, ya que no es una solución plug-and-play.

Las mejores funciones de Dust

Ajusta cómo responden los agentes, qué fuentes priorizan y cómo gestionan los diferentes tipos de consultas.

Conéctese a sus herramientas existentes para proporcionar a los agentes de IA conocimientos contextuales sobre su empresa.

Controle a qué datos puede acceder cada agente de IA y qué miembros del equipo pueden utilizarlos.

Ventajas y desventajas de Dust

Ventajas:

Evita los límites de los asistentes universales de tamaño único.

Sólida gobernanza para el acceso a los datos de la corporación

Ideal para organizaciones con experiencia interna en IA u operaciones.

Contras:

Necesitarás recursos dedicados para la configuración técnica y la configuración continua.

La creación y optimización de agentes personalizados requiere un gran esfuerzo de aprendizaje.

Tiene una comunidad y un ecosistema más pequeños en comparación con las herramientas de IA de las corporaciones consolidadas.

Precios de Dust

Versión de prueba gratuita disponible.

Pro: 29 €/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados (más de 100 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Dust

G2: 4,9/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dust?

Una opinión en G2 dice lo siguiente:

Nos permite crear e implementar agentes de IA muy rápidamente y poner en marcha equipos con IA directamente dentro de sus flujos de trabajo, en lugar de tratar la IA como un experimento independiente o una herramienta secundaria. Esa rapidez en la obtención de valor ha sido fundamental para impulsar la adopción real en toda la organización... sería increíble poder ofrecer a los usuarios externos (clientes/clientes potenciales) un acceso más fácil para interactuar con ellos.

Nos permite crear e implementar agentes de IA muy rápidamente y poner en marcha equipos con IA directamente dentro de sus flujos de trabajo, en lugar de tratar la IA como un experimento independiente o una herramienta secundaria. Esa rapidez en la obtención de valor ha sido fundamental para impulsar la adopción real en toda la organización... sería increíble poder ofrecer a los usuarios externos (clientes/clientes potenciales) un acceso más fácil para interactuar con ellos.

Nos permite crear e implementar agentes de IA muy rápidamente y poner en marcha equipos con IA directamente dentro de sus flujos de trabajo, en lugar de tratar la IA como un experimento independiente o una herramienta secundaria. Esa rapidez en la obtención de valor ha sido fundamental para impulsar la adopción real en toda la organización... sería increíble poder ofrecer a los usuarios externos (clientes/clientes potenciales) un acceso más fácil para interactuar con ellos.

8. Onyx (la mejor opción para la búsqueda empresarial de IA de código abierto autohospedada)

a través de Onyx

¿Necesita una búsqueda con IA de nivel empresarial, pero quiere tener un control total sobre sus datos por motivos de cumplimiento normativo? Las soluciones en la nube patentadas pueden parecerle una caja negra y es posible que desee evitar la dependencia de un proveedor.

Aquí es donde entra en juego Onyx (antes Danswer). Se trata de una plataforma de búsqueda empresarial de código abierto que puedes alojar tú mismo en tu propia infraestructura. Ofrece respuestas a preguntas basadas en IA en todas las herramientas internas, al tiempo que proporciona a las organizaciones una visibilidad y un control totales sobre cómo se indexan, procesan y almacenan los datos.

Como alternativa a Unframe IA, Onyx es ideal para sectores regulados, ya que ofrece a las empresas un control y una transparencia que las soluciones en la nube no pueden igualar.

Las mejores funciones de Onyx

Autohospeda la búsqueda empresarial con IA en tu propia infraestructura.

Personaliza la lógica de recuperación y clasificación para adaptarla a las necesidades internas.

Se conecta a docenas de herramientas para potenciar la búsqueda impulsada por IA y la respuesta a preguntas.

Revisa el código base, contribuye con mejoras o personaliza la funcionalidad según tus necesidades específicas.

Ventajas y desventajas de Onyx

Ventajas:

Máximo control sobre la residencia de los datos y el cumplimiento normativo.

El modelo de código abierto evita el aumento de los costes a medida que tu equipo crece.

Actualizaciones y mejoras periódicas de la comunidad de código abierto.

Contras:

Necesitarás un equipo técnico para la implementación, la configuración y el mantenimiento.

El soporte se basa en la comunidad, a menos que opte por el soporte de corporación.

La configuración inicial es más compleja que las alternativas SaaS nativas de la nube.

Precios de Onyx

Prueba gratuita disponible.

Empresas: 20 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Onyx

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Dropbox Dash (la mejor opción para la búsqueda universal en Dropbox y aplicaciones conectadas en la nube)

a través de Dropbox

Dropbox Dash está diseñado para equipos cuyo trabajo ya gira en torno a Dropbox, pero que desean formas más inteligentes de buscar y organizar contenido más allá de las carpetas.

Dash te permite utilizar consultas en lenguaje natural y organizar el contenido en «pilas» para agrupar información relacionada.

Al igual que Unframe IA, Dash funciona mejor para equipos centrados en la búsqueda de archivos, no en conocimientos más amplios o flujos de trabajo de ejecución. Mejora la capacidad de búsqueda dentro de un ecosistema existente, en lugar de unificar el trabajo entre herramientas.

Las mejores funciones de Dropbox Dash

Busca en Dropbox y en las aplicaciones conectadas utilizando lenguaje natural para obtener respuestas sintetizadas.

Agrupa archivos, enlaces y contenido relacionados de diferentes fuentes en colecciones.

Accede a Dash desde cualquier lugar en el que trabajes utilizando una extensión del navegador y una aplicación de escritorio, para disfrutar de funciones de búsqueda rápida.

Ventajas e inconvenientes de Dropbox Dash

Ventajas:

Complemento de fácil integración para los usuarios actuales de Dropbox.

Se centra en la búsqueda y la organización sin la complejidad de las herramientas completas de gestión de proyectos.

Experiencia sencilla y centrada con una configuración mínima.

Un puente útil entre el almacenamiento de archivos y la búsqueda.

Contras:

Es muy valioso para los equipos que ya utilizan Dropbox.

No cuenta con sólidas capacidades de gestión de proyectos ni de ejecución de tareas.

Es un producto relativamente nuevo que aún está desarrollando funciones.

Precios de Dropbox Dash

Incluido con un plan de Dropbox.

Valoraciones y reseñas de Dropbox Dash

G2: 4,2/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dropbox Dash?

Una reseña de G2 dice:

En lugar de saltar entre diferentes herramientas, puedo utilizar la búsqueda universal para encontrar archivos, enlaces y documentos al instante, ya sea en Dropbox, Google Drive, Slack o cualquier otro lugar. Los atajos y resúmenes basados en IA también me ahorran mucho tiempo, ya que me ayudan a encontrar la información correcta más rápidamente y a mantener la concentración.

En lugar de saltar entre diferentes herramientas, puedo utilizar la búsqueda universal para encontrar archivos, enlaces y documentos al instante, ya sea en Dropbox, Google Drive, Slack o cualquier otro lugar. Los atajos y resúmenes basados en IA también me ahorran mucho tiempo, ya que me ayudan a encontrar la información correcta más rápidamente y a mantener la concentración.

En lugar de saltar entre diferentes herramientas, puedo utilizar la búsqueda universal para encontrar archivos, enlaces y documentos al instante, ya sea en Dropbox, Google Drive, Slack o cualquier otro lugar. Los atajos y resúmenes basados en IA también me ahorran mucho tiempo, ya que me ayudan a encontrar la información correcta más rápidamente y a mantener la concentración.

10. Notion (ideal para una gestión flexible del conocimiento con búsqueda y generación de contenido basadas en IA)

a través de Notion

Para los equipos en los que el conocimiento está en constante evolución, el reto no es solo encontrar información, sino mantenerla actualizada, con conexión y utilizable. Ahí es donde Notion encaja como alternativa a Unframe IA.

Notion funciona mejor como un centro de conocimiento vivo. En lugar de indexar la información en diferentes herramientas, anima a los equipos a centralizar documentos, notas, wikis y rastreadores de proyectos ligeros en un entorno de trabajo flexible. Con Notion IA superpuesto, los equipos pueden hacer preguntas, resumir contenido o generar borradores directamente a partir de lo que ya está documentado.

Esta flexibilidad significa que tendrás que dedicar tiempo a configurar tu entorno de trabajo para que se adapte a la estructura de las herramientas de gestión de proyectos específicas.

Las mejores funciones de Notion

Genera y perfecciona contenido utilizando IA para escribir, resumir y generar ideas.

Cree bases de datos interconectadas y vea los mismos datos en forma de tabla, tablero Kanban, calendario o cronograma.

Combina texto, bases de datos e incrustaciones para crear sistemas personalizados para cualquier caso de uso.

Empieza rápidamente con plantillas para wikis, documentos y sistemas internos.

Ventajas y desventajas de Notion

Ventajas:

Cree prácticamente cualquier sistema, desde rastreadores de proyectos hasta CRM y bases de conocimiento.

Destaca en la creación de bases de conocimiento interconectadas donde la información se enlaza de forma natural.

Contras:

Las configuraciones complejas tienen una curva de aprendizaje pronunciada, lo que puede abrumar a los nuevos usuarios.

El rendimiento puede ralentizarse con bases de datos muy grandes.

Sus funciones nativas de gestión de proyectos no son tan sólidas como las herramientas de gestión de proyectos específicas.

Precios de Notion

Free

Plus : 12 $/usuario/mes

Empresa : 24 $/usuario/mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Esto es lo que dice una reseña mixta de Capterra:

Sin duda, lo que más me gusta de Notion es su facilidad de uso, incluso para principiantes... Sin embargo, las funciones de IA dejan mucho que desear. La IA de Notion es significativamente menos capaz que ChatGPT, con funcionalidades poco convincentes. La IA es lenta y, cuando se utiliza en páginas con gran cantidad de datos, experimenta una latencia severa, a menudo congelándose durante varios minutos.

Sin duda, lo que más me gusta de Notion es su facilidad de uso, incluso para principiantes... Sin embargo, las funciones de IA dejan mucho que desear. La IA de Notion es significativamente menos capaz que ChatGPT, con funcionalidades poco convincentes. La IA es lenta y, cuando se utiliza en páginas con gran cantidad de datos, experimenta una latencia severa, a menudo congelándose durante varios minutos.

Sin duda, lo que más me gusta de Notion es su facilidad de uso, incluso para principiantes... Sin embargo, las funciones de IA dejan mucho que desear. La IA de Notion es significativamente menos capaz que ChatGPT, con funcionalidades poco convincentes. La IA es lenta y, cuando se utiliza en páginas con gran cantidad de datos, experimenta una latencia severa, a menudo congelándose durante varios minutos.

Encuentre la herramienta adecuada para establecer la conexión entre las respuestas y la acción.

No existe una única alternativa «mejor» a Unframe IA. Y, sinceramente, esa es la cuestión.

Algunos equipos necesitan una mejor inteligencia para las reuniones. Otros se preocupan profundamente por la privacidad, los agentes de IA personalizados o mantener el conocimiento limpio y organizado. La herramienta adecuada depende de cómo trabaja realmente tu equipo, no de cómo se ve una demostración del producto.

Pero hay algunas cosas que siempre son ciertas.

La búsqueda por sí sola no es suficiente. Encontrar información solo importa si conduce a decisiones, seguimientos o progreso.

Más herramientas no siempre significan más productividad. Añadir otra capa de búsqueda puede aumentar el cambio de contexto en lugar de reducirlo.

Las soluciones más sólidas conectan la información con la ejecución. Las herramientas que enlazan las respuestas directamente con las tareas, los documentos y los flujos de trabajo ayudan a los equipos a avanzar más rápido y con menos fricciones.

Cuando la búsqueda, los documentos, las tareas y la automatización conviven, convertir las respuestas en acciones se convierte en la norma. Si tu meta es reducir la dispersión del contexto y reunir tu trabajo, tus conocimientos y la IA en un solo lugar, prueba ClickUp gratis y comprueba la diferencia por ti mismo ✨.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Unframe AI es una herramienta de búsqueda y gestión del conocimiento para corporaciones basada en IA. Ayuda a los equipos a encontrar información en sus aplicaciones y fuentes de datos conectadas, mostrando respuestas procedentes de las bases de conocimiento de la corporación.

Las herramientas de productividad de IA se centran en la búsqueda inteligente, la generación de contenido y la obtención de información automatizada. El software tradicional de gestión de proyectos hace hincapié en el seguimiento de tareas, los cronogramas y la gestión del flujo de trabajo, aunque las plataformas convergentes como ClickUp combinan ambas capacidades.

Sí, la mayoría de las alternativas ofrecen integraciones con herramientas comunes del lugar de trabajo, como Slack, Google Workspace y Microsoft 365. Sin embargo, la profundidad de estas integraciones varía, desde conexiones básicas hasta sincronización bidireccional profunda o búsqueda unificada en todas las aplicaciones conectadas.