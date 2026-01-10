Las 10 mejores alternativas a Saner IA para 2026

Has estado utilizando Saner IA para crear tu «segundo cerebro», y es ideal para capturar ideas y recordar contextos personales.

Pero ahora te encuentras con un obstáculo. A menudo, tus notas parecen estar aisladas de tus proyectos reales y tu equipo no puede acceder a las brillantes ideas que has documentado, lo que da lugar a frustrantes silos de información.

Esto crea una brecha entre pensar y hacer. ¡Así que es hora de arremangarse y explorar algunas alternativas sólidas a Saner IA!

Esta guía recoge las mejores opciones que te ayudarán a pasar de simplemente capturar conocimientos a terminar tus tareas.

Alternativas a Saner IA de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen para empezar:

Nombre de la herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios* ClickUp Entorno de trabajo convergente impulsado por IA que convierte las ideas en acciones. ClickUp Brain (IA contextual), ClickUp Docs, ClickUp Automatizaciones, AI Fields, AI Assign, Super Agents, 15+ Vistas, Calendario, Chat Plan Free disponible, precios personalizados para planes de pago. Motion Planificación con IA basada en el calendario para profesionales ocupados. Programación automática, bloqueo inteligente de tiempo, reordenación dinámica de prioridades, enlaces enlazados para reservar reuniones. No hay plan gratuito, los planes de pago empiezan a partir de 49 $ al mes. Notion IA Equipos con amplios conocimientos que crean bases de datos y wikis personalizadas. Redacción y resúmenes con IA, bases de datos relacionales, preguntas y respuestas en el entorno de trabajo, documentos de estilo wiki. Plan gratuito disponible, IA incluida en los planes de pago a partir de 24 $/usuario/mes. Sunsama Planificación diaria consciente y adaptada al TDAH. Rituales guiados de planificación diaria, visualización realista de la carga de trabajo, Calendario con intervalos de tiempo. No hay plan Free, los planes de pago empiezan a partir de 20 $ al mes. Obsidian Gestión del conocimiento personal centrada en la privacidad Notas Markdown locales, enlaces bidireccionales, vista gráfica, ecosistema de complementos. Aplicación básica gratuita, complementos opcionales de pago desde 5 $ al mes. Mem Captura de notas nativa de IA con organización automática. Búsqueda semántica, etiquetado automático, visualización de notas relacionadas, recuperación mediante IA. Plan Free disponible, planes de pago a partir de 12 $ al mes. Sin límites Recuerdo perfecto de la actividad digital y las reuniones Historial de pantalla con función de búsqueda, transcripción de reuniones, recuperación de cronograma privado. No hay plan Free gratuito público, los precios son personalizados (ecosistema Meta). Heptabase Mapas de ideas visuales y flujos de trabajo de investigación Pizarras espaciales, notas en tarjetas, síntesis de investigaciones. No hay plan Free, los planes de pago empiezan a partir de 11,99 $ al mes. Capacidades Organización del conocimiento personal orientada a objetos Objetos estructurados con propiedades, enlaces automáticos, notas diarias. Plan Free disponible, planes de pago a partir de 9,99 $ al mes. Tana Transformación de notas estructuradas basada en IA Supertags con campos, análisis con IA, búsquedas basadas en nodos. Plan Free disponible, planes de pago por determinar/en evolución.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué optar por alternativas a Saner IA?

La mayoría de las aplicaciones de «segundo cerebro » almacenan tus ideas, pero dificultan su conversión en trabajo real. Este es un reto cada vez mayor, ya que los trabajadores de oficina utilizan ahora 11 aplicaciones diferentes en una jornada laboral típica.

Necesitas una alternativa que no solo almacene conocimientos, sino que los ponga en práctica. Busca una herramienta que ofrezca:

Un entorno de trabajo compartido: tu equipo necesita acceder a la misma información para mantenerse alineado.

Un ámbito de aplicación más amplio de la IA: necesitas una IA que comprenda tus proyectos y tareas, no solo tus notas.

Un puente hacia la ejecución: tus ideas deben transformarse sin problemas en tareas viables.

Flujos de trabajo unificados: necesitas eliminar la proliferación de herramientas, no añadir otra aplicación a tu pila.

📖 Más información: Los mejores asistentes personales con IA para el trabajo que aumentan la productividad

Las mejores alternativas a Saner IA

1. ClickUp (el mejor entorno de trabajo convergente basado en IA que unifica proyectos, documentos y chat)

Gestiona todos tus documentos, proyectos, conversaciones y mucho más en una plataforma integral con la IA contextual de ClickUp.

La mayoría de las herramientas de IA se sitúan fuera de tu trabajo e intentan razonar sobre él a posteriori.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp adopta un enfoque más disciplinado al integrar la IA directamente en los sistemas donde se crea, se realiza el seguimiento y se completa el trabajo. El resultado es un entorno de trabajo donde la inteligencia opera con contexto en tiempo real en tareas, documentos, chats, metas y calendarios.

¡Esto significa que podrás aprovechar al máximo estos periodos de hiperconcentración sin tener que cambiar de pestaña!

Un flujo de trabajo típico comienza con la captura de ideas. Con ClickUp Brain y Talk-to-Text o las indicaciones en línea, se puede registrar al instante una idea aproximada en ClickUp Docs, Assigned Comment o tarea de ClickUp. Como Brain tiene acceso al contexto del entorno de trabajo, puede convertir esa idea en una tarea estructurada, deducir la prioridad, sugerir etiquetas y vincularla a la lista, carpeta o espacio correctos sin necesidad de configuración manual.

A partir de ahí, la planificación de la ejecución se automatiza en lugar de ser procedimental. La generación de tareas mediante IA divide el trabajo en subtareas basadas en el alcance y los patrones históricos. AI Fields puede extraer detalles clave, como el esfuerzo, el riesgo o la categoría, directamente de las descripciones y las notas de las reuniones. Con Automatizaciones y AI Assign, la propiedad y las actualizaciones de estado se desencadenan automáticamente a medida que cambian las condiciones.

Utiliza las propiedades de autocompletado de tareas con IA, asigna tareas automáticamente y prioriza automáticamente las tareas críticas según criterios predefinidos.

La programación se gestiona a nivel del sistema. Las tareas se transfieren al Calendario de ClickUp, donde las prioridades, las dependencias y los datos de carga de trabajo determinan cronogramas realistas. Cuando cambian las fechas, las tareas posteriores se actualizan automáticamente, lo que elimina los frágiles planes de proyecto que dependen de la reprogramación manual.

El conocimiento y la colaboración siguen estando estrechamente vinculados a la ejecución. ClickUp Docs está directamente enlazado a las tareas, por lo que las decisiones, las especificaciones y el contexto nunca se desvían. ClickUp Chat mantiene las conversaciones enlazadas a los elementos de trabajo, y AI Summaries puede convertir los hilos de conversación o las reuniones en seguimientos prácticos sin perder la atribución o la intención.

Crea y ejecuta planes más rápidamente con la compatibilidad de la IA en todas tus tareas y documentos.

Los superagentes de ClickUp amplían este modelo más allá de la asistencia y lo llevan a la acción. Estos agentes supervisan los flujos de trabajo, detectan obstáculos, revelan riesgos y ejecutan pasos rutinarios, como cambios de estado, seguimientos y traspasos. En lugar de reaccionar al trabajo, el sistema lo gestiona de forma proactiva dentro de unos límites definidos.

Crea agentes de IA personalizados con instrucciones y personalidades preconfiguradas con ClickUp Super Agents.

Lo que convierte a ClickUp en una alternativa a Saner AI es su arquitectura. La IA opera con datos de trabajo propios en tiempo real, a través de un modelo unificado de tareas, personas y prioridades. Eso significa menos herramientas, menos pérdida de contexto y flujos de trabajo que pasan de la idea a la entrega sin necesidad de intervención humana constante.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp Brain: Se trata de una capa de IA que funciona en todo tu entorno de trabajo. Responde a preguntas sobre tus proyectos, resume documentos y genera contenido con todo el contexto, ya que comprende tus tareas, documentos y comunicaciones con el equipo. Solo tienes que escribir @brain en un comentario de una tarea o en un mensaje de ClickUp Chat para hacer una pregunta, como lo harías con un compañero de equipo.

ClickUp Docs: conecta tu base de conocimientos directamente con tu trabajo con ClickUp Docs. Puedes enlazar Docs con tareas, colaborar con tu equipo en tiempo real e incluso crear tareas desde un documento para cerrar la brecha entre el conocimiento y la ejecución.

ClickUp Automatizaciones: Automatiza tareas repetitivas como asignar tareas, actualizar estados o enviar notificaciones con ClickUp Automatizaciones, para que puedas centrarte en lo que más importa.

ClickUp Views : Visualiza el trabajo de la forma que más sentido tenga para tu equipo con más de 15 vistas personalizables de ClickUp, incluyendo Lista, Tablero, Calendario y Gantt, todo ello mientras trabajas con los mismos datos subyacentes. Visualiza el trabajo de la forma que más sentido tenga para tu equipo con más de 15 vistas personalizables de ClickUp, incluyendo Lista, Tablero, Calendario y Gantt, todo ello mientras trabajas con los mismos datos subyacentes.

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

Elimina la dispersión del trabajo: consolida la gestión de proyectos, la documentación y la IA en una sola plataforma, lo que reduce los cambios de contexto. consolida la gestión de proyectos, la documentación y la IA en una sola plataforma, lo que reduce los cambios de contexto.

IA con contexto de trabajo completo: Obtén una ayuda realmente útil que se basa en tus tareas y documentos reales, no solo en datos genéricos, con ClickUp Brain.

Se adapta a tus necesidades: la plataforma funciona igual de bien para la productividad personal que para equipos de grandes corporaciones, por lo que nunca te quedará pequeña.

Contras:

Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje debido a las numerosas opciones de personalización.

La aplicación móvil está mejorando para igualar toda la potencia de la experiencia de escritorio.

Es posible que algunas funciones avanzadas no estén disponibles para todos los usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario opina:

Me cambié a ClickUp después de usar Trello, y la diferencia es ENORME. Trello está bien, pero falla en cuanto empiezas a crecer y tu equipo aumenta de tamaño. La IA integrada en las tareas es muy útil, ya que ayuda con los resúmenes, la reasignación, la búsqueda de tareas y, en general, ahorra tiempo en las pequeñas cosas. Las automatizaciones también son muy potentes y pueden ayudar a reducir muchas tareas repetitivas para asignar prioridades, etc., y puedes sustituirlas por agentes de IA, que son básicamente automatizaciones potenciadas, jejeje. Me gusta tener vistas de lista y de tablero (a diferencia de Asana, que solo tiene lista, y Trello, que solo tiene tablero). Los canales de chat se parecen a los de Slack, lo cual es genial, ya que no tengo que pagar por otro software, y la posibilidad de crear documentos dentro de una tarea es muy útil, ya que no hay que ir a Drive, crear un documento de Google Docs y luego vincularlo dentro de una tarea. Ayuda a mantener la cordura. Además, la posibilidad de crear un clip (Loom) es genial, mi función más utilizada hasta ahora.

Me cambié a ClickUp después de usar Trello, y la diferencia es ENORME. Trello está bien, pero falla en cuanto empiezas a crecer y tu equipo aumenta de tamaño. La IA integrada en las tareas es muy útil, ya que ayuda con los resúmenes, la reasignación, la búsqueda de tareas y, en general, ahorra tiempo en las pequeñas cosas. Las automatizaciones también son muy potentes y pueden ayudar a reducir muchas tareas repetitivas para asignar prioridades, etc., y puedes sustituirlas por agentes de IA, que son básicamente automatizaciones con esteroides, jejeje. Me gusta tener vistas de lista y de tablero (a diferencia de Asana, que solo tiene lista, y Trello, que solo tiene tablero). Los canales de chat se parecen a los de Slack, lo cual es genial, ya que no tengo que pagar por otro software, y la posibilidad de crear documentos dentro de una tarea es muy útil, ya que no hay que ir a Drive, crear un documento de Google Docs y luego vincularlo dentro de una tarea. Ayuda a mantener la cordura. Además, la posibilidad de crear un clip (Loom) es genial, es la función que más he utilizado hasta ahora.

💟 Bonificación: Saner AI te ayuda a capturar y recordar ideas, pero BrainGPT , la superaplicación de IA de ClickUp, te ayuda a convertirlas en acciones. En lugar de operar con notas aisladas, BrainGPT funciona en todas tus tareas, documentos, chats, metas y calendario con un contexto completo y en tiempo real. Puede convertir ideas en tareas, dividir el trabajo en subtareas, sugerir prioridades y desencadenar automatizaciones sin cambiar de herramienta. Al unificar el pensamiento, la planificación y la ejecución en un solo sistema, no solo en una capa de memoria.

💟 Bonificación: Saner AI te ayuda a capturar y recordar ideas, pero BrainGPT , la superaplicación de IA de ClickUp, te ayuda a convertirlas en acciones. En lugar de operar con notas aisladas, BrainGPT trabaja en todas tus tareas, documentos, chats, metas y calendario con un contexto completo y en tiempo real. Puede convertir ideas en tareas, dividir el trabajo en subtareas, sugerir prioridades y desencadenar automatizaciones sin cambiar de herramienta. Al unificar el pensamiento, la planificación y la ejecución en un solo sistema, no solo en una capa de memoria. Dicta instrucciones, notas e ideas y conviértelas en texto con ClickUp BrainGPT Talk to Text.

2. Motion (la mejor para la programación con IA basada en el Calendario y el bloqueo automático de tiempo)

vía Motion

La mayoría de los profesionales sufren de «parálisis de planificación», ese frustrante ciclo de arrastrar manualmente tareas por un calendario abarrotado solo para que una única reunión a las 10:00 a. m. arruine el flujo de todo el día.

Motion da un giro a este guion al tratar tu agenda como un organismo vivo. En lugar de tener que encajar las tareas en los huecos disponibles, solo tienes que introducir tus plazos y prioridades, y el motor de IA crea la ruta más eficiente para avanzar. Si te surge un turno por la tarde o una llamada de emergencia, la plataforma recalibra al instante tus tareas pendientes.

Esto la convierte en una herramienta muy útil para profesionales ocupados y personas que viven según su calendario, pero su enfoque en la programación por encima de la gestión de proyectos puede ser limitante para trabajos complejos en equipo.

Las mejores funciones de Motion

Programación automática inteligente: la IA analiza tu calendario, los plazos de las tareas y las prioridades para asignar automáticamente las tareas a los mejores intervalos de tiempo.

Protección del tiempo basada en prioridades: garantiza que tu trabajo más importante se programe primero, protegiendo tu tiempo de concentración para que no se vea consumido por elementos de menor prioridad.

Enlaces para reservar reuniones: una función de programación integrada permite a otras personas reservar tiempo contigo respetando tus tareas laborales existentes.

Ventajas y desventajas de Motion

Ventajas:

Elimina la carga cognitiva de decidir cuándo realizar el trabajo en qué.

Reorganiza dinámicamente tu día cuando cambian los planes.

Resulta natural para los usuarios que ya utilizan principalmente el Calendario.

Contras:

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos para proyectos complejos en equipo.

Las opciones de evaluación pueden ser limitadas.

Menos flexible para los usuarios que prefieren flujos de trabajo basados en listas.

Precios de Motion

Versión de prueba gratuita

Pro IA: 49 $ al mes

IA para empresas: 69 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Un usuario opina:

Me gusta usar Motion para automatizar mi calendario. Es una herramienta de automatización realmente fantástica, especialmente las funciones de automatización de tareas mediante IA y de bloqueo de tiempo. Me resulta muy útil cuando estoy abrumado, ya que me ayuda a establecer prioridades, mantener la concentración y no perderme entre tantas tareas y prioridades. También me gusta cómo las cosas se mueven y reajustan automáticamente en función de las prioridades, el calendario y los plazos. Además, se sincroniza con Google Calendar, lo cual es muy práctico.

Me gusta usar Motion para automatizar mi calendario. Es una herramienta de automatización realmente fantástica, especialmente las funciones de automatización de tareas mediante IA y de bloqueo de tiempo. Me resulta muy útil cuando estoy abrumado, ya que me ayuda a establecer prioridades, mantener la concentración y no perderme entre tantas tareas y prioridades. También me gusta cómo las cosas se mueven y reajustan automáticamente en función de las prioridades, el calendario y los plazos. Además, se sincroniza con Google Calendar, lo cual es muy práctico.

📖 Más información: Cómo planear tu jornada laboral de forma eficaz para mejorar la productividad

3. Notion IA (ideal para equipos con gran volumen de conocimientos que crean flujos de trabajo de bases de datos personalizados)

vía Notion

Si tienes una arquitectura de información compleja y necesitas un sistema flexible que se pueda personalizar según tus necesidades específicas, con IA para ayudarte con la gestión del conocimiento, esta herramienta te puede interesar.

Notion es la herramienta para «crear tu propio entorno de trabajo». Mediante un sistema de bases de datos relacionales y bloques de contenido, puedes crear estructuras personalizadas para cualquier tipo de información, desde un wiki para equipos hasta un CRM. Notion AI está perfectamente integrada y ofrece asistencia para la redacción, resumir y la posibilidad de hacer preguntas sobre tu contenido.

Esta flexibilidad definitiva es la mayor fortaleza de Notion y su mayor desafío. Requiere una inversión significativa en configuración y mantenimiento en comparación con herramientas más dogmáticas.

Las mejores funciones de Notion IA

Preguntas y respuestas con IA: convierte tu entorno de trabajo en una base de conocimientos consultable, lo que te permite hacer preguntas y obtener respuestas procedentes de tus páginas y bases de datos.

Asistencia para la redacción y edición: ayuda a redactar contenido, mejorar textos existentes, resumir documentos largos y ajustar el tono.

Autocompletado de bases de datos: la IA puede rellenar automáticamente las propiedades de las bases de datos basándose en el contenido de la página, lo que reduce la introducción manual de datos.

Ventajas e inconvenientes de Notion IA

Ventajas:

Su personalización sin igual te permite crear casi cualquier flujo de trabajo.

Destaca en la creación de wikis y bases de conocimiento interconectadas.

La IA se integra directamente en la experiencia de escritura y edición.

Contras:

Curva de aprendizaje pronunciada para crear y mantener sistemas sofisticados.

El rendimiento puede ralentizarse con bases de datos muy grandes.

La gestión de proyectos requiere una configuración manual significativa.

Precios de Notion IA

Versión de prueba gratuita

Incluido en el plan Business y superiores: desde 24 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2: 4,6/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion IA?

Un usuario opina:

He explorado varias formas de utilizar Notion, creando bases de datos para visualizar datos importantes y aplicando formatos a las notas para mejorar la claridad y la legibilidad. En lo que respecta a la toma de notas en sí, Notion es bastante eficaz. Sin embargo, las funciones de IA dejan mucho que desear. La IA de Notion es significativamente menos capaz que ChatGPT, con funcionalidades poco convincentes. La IA es lenta y, cuando se utiliza en páginas con gran cantidad de datos, experimenta una latencia severa, a menudo congelándose durante varios minutos. En general, Notion es una herramienta para tomar notas normalita que está muy por debajo de mis expectativas. Debido a mi experiencia insatisfactoria, recientemente he decidido cambiar a Obsidian, que me parece mucho más adecuada para tomar notas complejas y útiles totalmente personalizadas.

He explorado varias formas de utilizar Notion, creando bases de datos para visualizar datos importantes y formateando notas para mejorar la claridad y la legibilidad. En lo que respecta a la toma de notas en sí, Notion es bastante eficaz. Sin embargo, las funciones de IA dejan mucho que desear. La IA de Notion es significativamente menos capaz que ChatGPT, con funcionalidades poco convincentes. La IA es lenta y, cuando se utiliza en páginas con gran cantidad de datos, experimenta una latencia grave, a menudo congelándose durante varios minutos. En general, Notion es una herramienta para tomar notas normalita que está muy por debajo de mis expectativas. Debido a mi experiencia insatisfactoria, recientemente he decidido cambiar a Obsidian, que me parece mucho más adecuada para tomar notas complejas y útiles totalmente personalizadas.

📮ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp converge todo tu flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Email Gestión de Proyectos, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Di adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupera tu tiempo de productividad. Descubre cómo. 👇🏼 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

4. Sunsama (la mejor para rituales de planificación diaria conscientes y aptos para personas con TDAH)

vía Sunsama

Existe esa temida sensación de estar constantemente abrumado por una lista interminable de tareas y la culpa de no haber terminado lo suficiente. Cuando el enfoque de la «cultura del ajetreo» para la productividad se desvanece, necesitas una forma más tranquila y deliberada de planificar tu día.

Sunsama está diseñada para ayudarte a hacer menos, pero mejor. Te guía a través de un ritual de planificación diaria en el que realizas una selección intencionada de un número realista de tareas para el día, calculas cuánto tiempo te llevarán y las asignas a tu Calendario. Está diseñada para evitar el exceso de compromisos y reducir la ansiedad.

Al extraer tareas de otras herramientas como Asana y Trello, actúa como una capa de planificación diaria sobre tus sistemas existentes, lo que la hace ideal para individuos, pero no como una solución completa de colaboración para el equipo.

Las mejores funciones de Sunsama

Planificación diaria guiada: un ritual matutino te guía a través de la revisión del día anterior, la selección de las tareas del día de hoy y su programación.

Evaluación realista de la carga de trabajo: muestra el tiempo total planificado en comparación con el tiempo disponible, lo que te anima a mover tareas si tu día está demasiado lleno.

Agregación de tareas multitarea: reúne las tareas de tus otras herramientas en una sola interfaz para el plan diario.

Ventajas y desventajas de Sunsama

Ventajas:

Reduce la sobrecarga y la ansiedad con sus restricciones intencionadas.

El ritual estructurado es útil para usuarios con TDAH o fatiga decisoria.

Se integra con tus herramientas de gestión de proyectos existentes en lugar de obligarte a migrar.

Contras:

Principalmente para la planificación individual, no para la gestión de proyectos en equipo.

Las opciones de evaluación pueden ser limitadas.

Carece de profundidad para el seguimiento de proyectos complejos y multifásicos.

Precios de Sunsama

14 días de versión de prueba gratuita

Suscripción mensual: desde 20 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Sunsama

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sunsama?

Un usuario opina:

He probado casi todas las herramientas de productividad/gestión de tareas que existen, incluyendo (pero sin limitarse a) Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any. do, Asana, Wrike y Quire. Aunque muchas de ellas son herramientas sólidas, no tenían lo que yo llamaría «el factor pegajoso». Sunsama tiene un flujo de trabajo que me funciona muy bien con una rutina matutina que me ayuda a planificar mi día y me da una visión centrada en el día, pero también en la semana. Me ayuda activamente a maximizar la eficiencia sin sobrecargar mi día. La integración con Google Calendar es perfecta y, junto con ella, puedo gestionar mi día con menos estrés y sin tener que preocuparme de que se me olviden cosas.

He probado casi todas las herramientas de productividad/gestión de tareas que existen, incluyendo (pero sin limitarse a) Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any. do, Asana, Wrike y Quire. Aunque muchas de ellas son herramientas sólidas, no tenían lo que yo llamaría «el factor pegajoso». Sunsama tiene un flujo de trabajo que me funciona muy bien con una rutina matutina que me ayuda a planificar mi día y me da una visión centrada en el día, pero también en la semana. Me ayuda activamente a maximizar la eficiencia sin sobrecargar mi día. La integración con Google Calendar es perfecta y, juntos, puedo gestionar mi día con menos estrés y sin tener que preocuparme de que se me olviden cosas.

⚡️ Archivo de plantillas: Cómo crear un plan de productividad con plantillas

5. Obsidian (la mejor para la gestión del conocimiento personal centrada en la privacidad con almacenamiento local prioritario)

vía Obsidian

Si quieres un «segundo cerebro» potente, pero necesitas tener el control total de tus datos, esta herramienta podría ser una buena opción.

Porque el principio fundamental de Obsidian es la propiedad de los datos. Tus notas son archivos Markdown sin formato almacenados localmente en tu dispositivo, no en el servidor de una empresa. Utiliza un sistema de enlaces bidireccionales para crear una «vista gráfica», una red visual de tus ideas conectadas.

Su función se puede ampliar enormemente con complementos creados por la comunidad, incluidos aquellos que añaden capacidades de IA.

Su enfoque en la privacidad y la personalización lo convierte en uno de los favoritos para la gestión del conocimiento personal, pero requiere una configuración más técnica y ofrece menos colaboración integrada que las herramientas nativas de la nube.

Las mejores funciones de Obsidian

Almacenamiento Markdown local primero: tus notas se almacenan como archivos de texto sin formato en tu dispositivo, lo que garantiza que siempre seas el propietario de tus datos en un formato portátil.

Enlaces bidireccionales y vista gráfica: crea una red visual de tus ideas enlazadas, lo que te ayuda a descubrir relaciones que quizá no habías notado.

Ecosistema de complementos extensible: una amplia biblioteca de complementos de la comunidad añade funciones como asistencia con IA, calendarios y tableros Kanban.

Ventajas y desventajas de Obsidian

Ventajas:

Tienes la propiedad y la privacidad completas de tus datos.

Sin dependencia de un proveedor gracias al uso de archivos Markdown estándar.

Altamente personalizable mediante temas y cientos de complementos.

Contras:

Curva de aprendizaje más pronunciada que la mayoría de las alternativas.

La colaboración no está integrada y requiere soluciones técnicas alternativas.

Las funciones de IA dependen de la instalación y configuración de complementos de terceros.

Precios de Obsidian

Free

Sincronizar: 5 $ al mes

Publicar: 10 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Obsidian

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Un usuario opina:

Obsidian es increíblemente rápido y adaptable. Me gusta tener un control total sobre mis datos, ya que todas mis notas se guardan localmente en formato de texto sin formato.

Obsidian es increíblemente rápido y adaptable. Me gusta tener un control total sobre mis datos, ya que todas mis notas se guardan localmente en formato de texto sin formato.

6. Mem (la mejor para la captura de notas con IA nativa y organización automática)

vía Mem

¿Alguna vez has deseado tener una herramienta en la que la IA se encargara de archivar y recuperar información por ti? Mem está diseñada para ser un «entorno de trabajo autoorganizado».

Usted captura notas y la IA las etiqueta automáticamente, las relaciona con otras notas y las muestra cuando son relevantes. Su búsqueda semántica comprende el significado detrás de sus consultas, por lo que puede hacer preguntas en lenguaje natural para encontrar lo que necesita.

Este enfoque facilita la captura de ideas rápidas. Sin embargo, ofrece menos control manual para los usuarios que prefieren carpetas claras y organizadas.

Las mejores funciones de Mem

Búsqueda y recuperación semántica: entiende preguntas en lenguaje natural para encontrar notas relevantes, incluso sin palabras clave exactas.

Organización automática: elimina la necesidad de crear carpetas manualmente al establecer conexiones basadas en el contenido.

Notas relacionadas emergentes: te muestra automáticamente contenido relacionado de tu base de conocimientos mientras escribes.

Ventajas y desventajas de Mem

Ventajas:

Reduce la fricción de capturar ideas.

La recuperación basada en IA se siente como una conversación.

Reduce la carga que supone la organización manual.

Contras:

Menos control para los usuarios que prefieren estructuras de carpetas explícitas.

Funciones de colaboración del equipo limitadas.

Un producto más nuevo con un conjunto de funciones en constante evolución.

Precio de Mem

Free

Mem Pro: 12 $ al mes

Mem Teams: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Mem

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mem?

Un usuario opina:

Faltan muchas funciones para tomar notas. La función que más se echa en falta es la posibilidad de reordenar las líneas de las notas con el teclado (incluidas las viñetas y las listas numeradas). Entre los muchos usos que le doy a esta función, el más importante es revisar las notas justo después de una reunión. Mover líneas y párrafos es una parte fundamental del proceso de revisión a la hora de organizar las notas que he escrito apresuradamente durante una reunión.

Faltan muchas funciones para tomar notas. La función que más se echa en falta es la posibilidad de reordenar las líneas de las notas con el teclado (incluidas las viñetas y las listas numeradas). Entre los muchos usos que le doy a esta función, el más importante es revisar las notas justo después de una reunión. Mover líneas y párrafos es una parte fundamental del proceso de revisión a la hora de organizar las notas que he escrito apresuradamente durante una reunión.

📖 Más información: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

7. Limitless, adquirida por Meta (la mejor para recordar perfectamente tu actividad digital y tus reuniones)

vía Limitless

¿Olvidas constantemente dónde viste cierta información? ¿Estaba escondida en una página web, perdida en un hilo de Slack o hubo una mención breve en una reunión? Esta «amnesia digital» hace perder tiempo y provoca un cansancio mental constante.

Limitless, recientemente adquirida por Meta, actúa como una memoria consultable para tu vida digital. Graba tu pantalla y el audio para crear un cronograma privado y cronológico de todo lo que has visto, oído o dicho.

Ya sea un documento específico que leíste hace tres semanas o el comentario de un compañero en una reunión de ayer, puedes buscar ese momento y la herramienta lo encontrará.

Aunque se está pasando al ecosistema de Meta, su promesa principal sigue siendo un enfoque centrado en la privacidad para garantizar que ningún detalle se pierda.

Las mejores funciones sin límites

Historial de pantalla con función de búsqueda: crea un índice de la actividad de tu pantalla para que puedas buscar cualquier cosa que haya aparecido en tu monitor.

Transcripción y recuperación de reuniones: captura y transcribe automáticamente el audio de tus reuniones, lo que permite buscar en todas las conversaciones.

Procesamiento local que prioriza la privacidad: diseñado para que la grabación y el índice se realicen en el dispositivo, lo que te permite controlar tus datos personales.

Ventajas y desventajas ilimitadas

Ventajas:

Acaba con la frustración de buscar enlaces, mensajes o documentos perdidos.

Te permite estar 100 % presente en las conversaciones sin preocuparte por tomar notas manualmente.

Ofrece una vista única en «cronograma» de toda tu jornada laboral.

Contras:

Tras la adquisición de Meta, se centra principalmente en los usuarios existentes y en la integración en el futuro hardware de Meta.

Almacenar un historial visual y de audio de tu día requiere una cantidad significativa de espacio en el disco local.

Es una excelente herramienta para la memoria, pero carece de las funciones activas de gestión de tareas o de proyectos que se encuentran en las aplicaciones de productividad tradicionales.

Precios ilimitados

Precios personalizados (como parte de Meta)

Valoraciones y reseñas ilimitadas.

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. Heptabase (la mejor para mapas de ideas visuales y flujos de trabajo de investigación)

vía Heptabase

Las notas lineales basadas en texto pueden no siempre coincidir con tu forma de pensar. Tus ideas son una red de conexiones, y necesitas una herramienta que te permita correlacionarlas espacialmente para ver el panorama general.

Heptabase es una herramienta visual para tomar notas dirigida a investigadores y pensadores que trabajan con información compleja. Las notas se presentan en forma de tarjetas en una pizarra infinita, lo que te permite organizarlas, conectarlas y agruparlas para construir argumentos y comprender relaciones.

Está diseñada para proporcionar soporte completo al proceso de investigación, desde la recopilación de fuentes hasta la síntesis de ideas.

Las mejores funciones de Heptabase

Lienzo espacial para el pensamiento visual: una pizarra infinita te permite organizar tarjetas de notas espacialmente para correlacionar relaciones.

Soporte para el flujo de trabajo de investigación: destaca en la recopilación de fuentes, la extracción de puntos clave y su organización para construir argumentos.

Varias pizarras con tarjetas conectadas: utilice la misma tarjeta de notas en diferentes pizarras para organizar la información en múltiples contextos sin duplicaciones.

Ventajas y desventajas de Heptabase

Ventajas:

Intuitivo para usuarios que piensan en diagramas y mapas mentales.

Excelente para sintetizar investigaciones complejas y encontrar patrones.

Una interfaz atractiva y centrada que no te estorba.

Contras:

Menos adecuada para usuarios que prefieren flujos de trabajo lineales y basados en texto.

Funciones de colaboración en equipo limitadas.

Un producto más nuevo con una comunidad de usuarios más pequeña.

Precios de Heptabase

Pro: 11,99 $ al mes.

Premium: 23,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Heptabase

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Capacidades (la mejor para la organización de notas orientada a objetos con datos estructurados)

vía Capacidades

Las notas pueden versar sobre diversos temas, como personas, libros o proyectos, que requieren diferentes tipos de información; sin embargo, la mayoría de las aplicaciones las tratan todas como páginas genéricas. Esta falta de estructura hace que tu base de conocimientos sea desordenada y difícil de realizar consultas.

Capacities utiliza un enfoque «orientado a objetos». En lugar de páginas en blanco, se crean «objetos» estructurados para diferentes tipos de contenido. Un objeto «Libro» tiene automáticamente campos para Autor y Valoración, mientras que un objeto «Persona» tiene campos para Información de contacto. Esto crea una base de datos personal y organizada sin la complejidad de una herramienta como Notion.

Este enfoque estructurado es ideal para crear un CRM personal o realizar el seguimiento de los medios de comunicación. Sin embargo, tendrás que dedicar algo de tiempo a configurar tus tipos de objetos.

Capacidades: mejores funciones

Objetos tipificados con propiedades: crea objetos estructurados para diferentes tipos de contenido, lo que hará que tu información esté más organizada y sea más útil.

Enlaces automáticos: muestra automáticamente todos los lugares en los que se hace mención de un objeto, creando una red de conexiones sin esfuerzo manual.

Diseño limpio y centrado: una interfaz minimalista reduce las distracciones y mantiene la atención en tu contenido.

Ventajas y desventajas de las capacidades

Ventajas:

Proporciona una estructura útil sin ser demasiado rígida.

Excelente para crear un CRM personal o una biblioteca multimedia.

Diseño cuidado y con carácter, con ajustes predeterminados inteligentes.

Contras:

Requiere una configuración inicial para definir los tipos de objetos.

Funciones de colaboración en equipo limitadas.

Ecosistema de complementos más reducido que el de herramientas más consolidadas.

Capacidades y precios

Free

Pro: 9,99 $ al mes

Believer: 12,49 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de capacidades

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Capacities?

Un usuario opina:

Al principio me costó mucho entenderlo. Estoy acostumbrado a guardar notas en carpetas o en páginas interminables. ¿Aquí? Todo es un objeto. Proyectos, libros, ideas aleatorias... los conviertes en pequeños bloques de construcción y los conectas. Me llevó tres días dejar de resistirme. Pero cuando lo entendí, fue mágico. De repente, mis notas diarias se enlazaron con un proyecto personal, que a su vez se enlazó con una cita de un libro que había guardado meses atrás. Sentí que mis pensamientos finalmente se comunicaban entre sí. La vista gráfica muestra estas conexiones inesperadas que nunca había planificado. Daily Notes me salvó, es perfecto para las mañanas caóticas. Vuelca tus pensamientos allí y luego convierte los fragmentos en objetos adecuados. Desventajas: la curva de aprendizaje es REAL. No es para quienes toman notas de forma ocasional. Pero después de tres semanas, estoy enganchado. No es perfecto, pero entiende cómo funciona realmente el pensamiento desordenado. Me permite divagar y luego une los hilos. Si estás cansado de que las notas te parezcan muertas, pruébalo. Solo tienes que superar el tercer día.

Al principio me costó mucho entenderlo. Estoy acostumbrado a guardar notas en carpetas o en páginas interminables. ¿Aquí? Todo es un objeto. Proyectos, libros, ideas aleatorias... los conviertes en pequeños bloques de construcción y los conectas. Me llevó tres días dejar de resistirme. Pero cuando lo entendí, fue mágico. De repente, mis notas diarias se enlazaron con un proyecto personal, que a su vez se enlazó con una cita de un libro que había guardado meses atrás. Sentí que mis pensamientos finalmente se comunicaban entre sí. La vista gráfica muestra estas conexiones inesperadas que nunca había planificado. Daily Notes me salvó, es perfecto para las mañanas caóticas. Vuelca tus pensamientos allí y luego convierte los fragmentos en objetos adecuados. Desventajas: la curva de aprendizaje es REAL. No es para quienes toman notas de forma ocasional. Pero después de tres semanas, estoy enganchado. No es perfecto, pero entiende cómo funciona realmente el pensamiento desordenado. Me permite divagar y luego une los hilos. Si estás cansado de que las notas te parezcan muertas, pruébalo. Solo tienes que aguantar hasta el tercer día.

vía Tana

¿Buscas un sistema que pueda reconocer y actuar sobre esta estructura automáticamente?

Tana es una potente herramienta para usuarios que desean crear flujos de trabajo altamente estructurados. Su función principal son las «supertags», etiquetas que contienen campos y comportamientos.

Al etiquetar una línea con #reunión, se pueden añadir automáticamente campos para los asistentes y los elementos pendientes. Su IA también puede analizar texto no estructurado y aplicar esta estructura por ti.

Tana es potente, pero tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Puede que sea más de lo que necesitas si buscas una solución sencilla para tomar notas.

Las mejores funciones de Tana

Supertags con campos: etiquetas que aportan estructura y convierten las notas de formato libre en una base de datos consultable.

Análisis sintáctico basado en IA: la IA puede tomar texto no estructurado y extraer automáticamente información estructurada, como tareas y fechas.

Potentes búsquedas en tiempo real: crea búsquedas guardadas que actúan como vistas dinámicas y se actualizan automáticamente con tus datos.

Ventajas y desventajas de Tana

Ventajas:

Flexibilidad sin precedentes para crear sistemas de información personalizados.

/IA que te ayuda a estructurar tus notas, no solo a resumirlas.

Una comunidad activa y apasionada con un uso compartido de flujos de trabajo avanzados.

Contras:

Curva de aprendizaje muy pronunciada que requiere una inversión de tiempo significativa.

Puede resultar abrumador para los usuarios que prefieren la simplicidad.

Todavía en fase de acceso anticipado, con una interfaz y funciones en constante evolución.

Valoraciones y reseñas de Tana

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tana?

Un usuario opina:

Tana es la herramienta para tomar notas del futuro. Combina los mejores elementos de un sistema de esquema y de toma de notas relacional, y lo integra con IA. Vale la pena echarle un vistazo si eres un trabajador del conocimiento o un creativo.

Tana es la herramienta para tomar notas del futuro. Combina los mejores elementos de un sistema de esquema y de toma de notas relacional, y lo integra con IA. Vale la pena echarle un vistazo si eres un trabajador del conocimiento o un creativo.

Elige la alternativa a Saner IA más adecuada para tu flujo de trabajo.

La mejor alternativa a Saner. La IA depende del problema que realmente estés tratando de resolver.

¿Se trata de un calendario caótico, una base de conocimientos fragmentada o la brecha entre las ideas y la ejecución? Recuerda que no necesitas una herramienta con más funciones.

Necesitas una solución que reduzca la fragmentación en lugar de añadir silenciosamente otra capa más. En última instancia, la mejor herramienta de productividad es aquella que utilizarás de forma constante. Las funciones importan menos que lo bien que se adapta una herramienta a tu estilo de pensamiento y flujo de trabajo únicos.

¿Estás listo para ver cómo un entorno de trabajo de IA convergente acorta la distancia entre el conocimiento y la ejecución? Empieza hoy mismo con ClickUp.