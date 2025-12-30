Las 11 mejores alternativas a Profound IA para GEO (optimización generativa de motores) en 2026

Si te dedicas al SEO, probablemente hayas vivido esta situación: tus clasificaciones parecen estables, tu contenido parece estar bien y, sin embargo, tu gráfico de tráfico empieza a comportarse como si tuviera miedo escénico.

A continuación, buscas tu consulta clave. Las descripciones generales de Google AI aparecen en primer lugar. El usuario obtiene una respuesta, asiente con la cabeza y nunca hace clic. Ese cambio es estructural. Gartner ha pronosticado un descenso significativo del tráfico de búsqueda tradicional a medida que los chatbots de IA y los agentes virtuales absorban más descubrimientos en los próximos años.

Por eso existen Profound AI y sus homólogos: para ayudarte al seguimiento de dónde aparece tu marca en las respuestas generadas por IA, no solo en los enlaces azules. Algunas herramientas se centran en el análisis de rastreadores de IA y el seguimiento de citas. Otras se centran en la creación y optimización de contenido para motores de búsqueda de IA.

En este blog, comparamos alternativas a Profound AI que ofrecen compatibilidad con la optimización generativa de motores, el seguimiento de la visibilidad de la IA y la supervisión de menciones en las principales plataformas de IA, para que su próximo informe incluya pruebas que pueda compartir.

⭐ Plantilla destacada Cuando las descripciones generales de IA comienzan a responder a la consulta antes de que se produzca un clic, necesitas un lugar para realizar el seguimiento de lo que está cambiando y lo que estás haciendo al respecto. La plantilla de seguimiento de KPI de SEO de ClickUp te ofrece un espacio de trabajo listo para usar que te permite supervisar la visibilidad de las búsquedas, asignar correcciones y mantener el trabajo de GEO (optimización generativa de motores) vinculado a los propietarios y los plazos. Olvídate de tener la información dispersa en múltiples pestañas y capturas de pantalla. Obtenga una plantilla gratuita Estructura tus KPI, notas y seguimientos con la plantilla de seguimiento de KPI SEO de ClickUp.

¿Qué es Profound IA?

Profound AI es una plataforma de GEO (optimización generativa de motores de búsqueda) y visibilidad de IA diseñada para ayudar a los equipos a comprender dónde aparece su marca en las respuestas generadas por IA, qué fuentes se citan y cómo cambia esa visibilidad con el tiempo.

A diferencia de las herramientas clásicas de SEO, que se centran en las clasificaciones y los clics, las herramientas de estilo Profound se centran en la presencia a nivel de indicación en sistemas como Google AI Overviews y los principales motores de respuesta LLM, y luego lo convierten en la elaboración de informes rastreables para los equipos de marca, contenido y búsqueda.

Los equipos suelen buscar alternativas a Profound IA cuando necesitan una cobertura de plataformas diferente, mejores traspasos de flujos de trabajo, pruebas de citas más claras, precios más económicos o elaboración de informes más rápida sobre «qué ha cambiado y qué hacer a continuación».

¿Por qué optar por alternativas a Profound IA?

Profound AI es útil, pero la verdadera prueba no es el panel. La verdadera prueba es si puedes convertir la visibilidad de la IA en decisiones que tu equipo pueda llevar a cabo. Si estás elaborando informes sobre búsquedas de IA y panorámicas de Google AI, necesitas respuestas que sean coherentes, comprensibles y fáciles de compartir entre los equipos de la corporación.

Aquí tienes una breve lista de control que te ayudará a encontrar las alternativas de IA profundas adecuadas para tu flujo de trabajo. Una herramienta potente debe ser capaz de:

Realice un seguimiento de la visibilidad de las búsquedas de IA en las plataformas y motores de búsqueda de IA.

Supervise las menciones de la marca y el seguimiento de citas dentro de las panorámicas de IA y las respuestas generadas por IA.

Supera las tendencias de seguimiento de la visibilidad por tema, intención y consultas de búsqueda para la optimización de la búsqueda de IA.

Conecta los datos de visibilidad con la creación y optimización de contenidos para que las correcciones sean evidentes.

Ofrece precios transparentes y versiones de prueba gratuitas para que puedas probar sin tener que pagar el precio de la corporación.

Alternativas a Profound IA de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de las 11 alternativas a Profound IA, para que puedas comparar las ventajas de cada herramienta antes de sumergirte en las reseñas detalladas.

Herramienta Ideal para Mejores funciones Precios* Scrunch IA Seguimiento de la visibilidad de la IA a nivel de fuente en los principales motores de respuesta de IA Tamaño del equipo: equipos de SEO, equipos de contenido, agencias Seguimiento de la visibilidad de la IA, supervisión de citas, comparaciones con la competencia, auditorías rápidas, análisis de rastreo de bots de IA. Desde 100 $/usuario/mes Otterly. IA Supervisión ligera de búsquedas de IA para AI Overviews, ChatGPT y Perplexity Tamaño del equipo: pymes, creadores, consultores Seguimiento rápido, registros de menciones de marca, auditorías GEO, conector Looker Studio, complementos del modo IA. Desde 29 $ al mes AthenaHQ Visibilidad de IA de nivel corporativo más flujos de trabajo para «tomar medidas»Tamaño del equipo: De mediana a gran empresa Visibilidad de IA multiplataforma, SOV de la competencia, detección de puntos ciegos, herramientas llms.txt, integraciones de Analytics. Desde 95 $ al mes Writesonic Seguimiento GEO + creación de contenido en el mismo entorno de trabajo Tamaño del equipo: equipos de contenido, redactores SEO Seguimiento de búsquedas de IA, generador de contenido, búsqueda de palabras clave, análisis de tráfico de bots, Chatsonic Desde 49 $ al mes Perplexity IA Investigación rápida y citada sobre IA para equipos de contenido y SEO Tamaño del equipo: Todos Respuestas citadas, hilos de investigación, cambio de modelos, notas compartibles. Gratis; Pro desde 20 $/mes Peec IA Seguimiento de la visibilidad a nivel de indicación con contexto de citas Tamaño del equipo: Agencias, equipos de SEO Supervisión diaria de indicaciones, análisis de URL de origen, cambios de opinión, entornos de trabajo de clientes Precios personalizados Ahrefs Brand Radar Seguimiento de la visibilidad de la IA en Google AI Overviews y AI Mode Tamaño del equipo: Mediano a grande Cuota de voz de la IA, mapeo de citas, grupos de temas, visibilidad en Reddit y vídeos. Plans from 129 $/mes Nightwatch Rastreadores de posicionamiento que desean supervisar la panorámica de la IA en un solo lugar Tamaño del equipo: autónomos, agencias Comprobaciones diarias de posicionamiento, seguimiento de funciones SERP, auditorías de sitios web, complementos de panorámicas de IA. Desde 39 $ al mes Capacidad de posicionamiento Optimización de contenidos directamente relacionada con la visibilidad de la IATamaño del equipo: equipos de contenido, responsables de SEO Analizador de IA, optimizador en tiempo real, buscador de palabras clave, verificador de rastreabilidad Desde 149 $ al mes SEMrush IA SE Toolkit Visibilidad de IA integrada en su flujo de trabajo diario de SEO Tamaño del equipo: Agencias, corporaciones Seguimiento rápido, puntuación de visibilidad de IA, filtros de plataforma, elaboración de informes de citas Desde 199 $ al mes Brandwatch Supervisión de menciones de marca que admite flujos de trabajo GEO Tamaño del equipo: marca, relaciones públicas, corporación Seguimiento de menciones, análisis de opiniones, paneles, alertas, información sobre la competencia. Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, te ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las 11 mejores alternativas a Profound IA que puedes utilizar

Los equipos empresariales que necesitan un seguimiento detallado en las principales plataformas de IA han desarrollado potentes opciones de IA, como las herramientas GEO (optimización generativa de motores). Algunas herramientas son más ligeras y eficaces si su meta principal es supervisar las menciones de la marca, identificar cambios en las panorámicas generales de IA y utilizar esa información para la creación y optimización de contenidos.

La siguiente lista se centra en herramientas que le ayudan a realizar el seguimiento de la visibilidad, explican qué ha cambiado en la búsqueda con IA y le permiten actuar en consecuencia sin convertir la elaboración de informes en un segundo trabajo.

1. Scrunch AI (la mejor para el seguimiento de la visibilidad de la IA a nivel de fuente)

A través de Scrunch IA

Scrunch AI es útil cuando las respuestas generadas por IA reciben el primer clic. Puede comprobar rápidamente si su marca aparece. También puede ver dónde aparece. Y puede detectar qué páginas se están referenciando.

Esto resulta útil durante las actualizaciones de contenido. En lugar de adivinar qué ha cambiado, obtienes pruebas. Puedes realizar el seguimiento de las indicaciones que son importantes para tu categoría. Puedes revisar los resultados en ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini y Google AI Overviews.

A continuación, puede actuar en función de lo que vea. Actualice las preguntas frecuentes que la IA sigue extrayendo de la competencia. Corrija las páginas que rara vez se citan. Añada fuentes más claras y resúmenes más sólidos donde su contenido sea escaso.

Si su meta es la visibilidad de la IA, esta estrategia se adapta perfectamente. Scrunch AI se centra en las menciones de IA, no solo en las clasificaciones clásicas. Le ayuda a conectar los cambios con páginas específicas y los siguientes pasos concretos.

Las mejores funciones de Scrunch IA

Realice un seguimiento de la visibilidad en ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini y Google AI Overviews.

Supervise las citas y las fuentes para ver de qué URL se extraen las respuestas de IA.

Realice auditorías de páginas que señalen los problemas técnicos que pueden bloquear el acceso de rastreo de los bots de IA.

Analice la presencia de la competencia con comparaciones a nivel de indicación y tendencias de visibilidad.

Revise la supervisión del tráfico de bots IA para comprender la actividad de los rastreadores y los patrones de referencia.

Limitaciones de Scrunch IA

Alcanza los límites de velocidad más rápido al supervisar varias plataformas de IA para el mismo conjunto de consultas

Observe las ocasionales lagunas de seguimiento para indicaciones o motores específicos en determinados días.

Confíe en API o herramientas externas para obtener flujos de trabajo de elaboración de informes de marca blanca más avanzados.

Precios de Scrunch IA

Explorer: 100 $ al mes por usuario

Crecimiento: 500 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Scrunch IA

G2: 4,7/5 (más de 50 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Scrunch IA?

Un crítico de G2 dice:

Facilita el seguimiento rápido. Las indicaciones generadas automáticamente le proporcionan un buen punto de partida a la hora de realizar el ajuste de una marca, y luego puede perfeccionarlas a medida que conoce mejor el panorama. Los gráficos de líneas y las vistas diarias son muy fáciles de leer (verde frente a rojo).

Facilita el seguimiento rápido. Las indicaciones generadas automáticamente le proporcionan un buen punto de partida a la hora de realizar el ajuste de una marca, y luego puede perfeccionarlas a medida que conoce mejor el panorama. Los gráficos de líneas y las vistas diarias son muy fáciles de leer (verde frente a rojo).

🤔 ¿Sabías que... Cuando Google amplió AI Overviews en 2024, dijo que la función se estaba implementando a gran escala: los informes describían que alcanzaría rápidamente a cientos de millones de usuarios y que tendría como objetivo llegar a más de mil millones de usuarios a finales de 2024.

2. Otterly. IA (la mejor para la supervisión ligera de búsquedas de IA en Google AI Overviews y otras plataformas de IA)

A través de Otterly.IA

Si necesita demostrar que su marca aparece en las respuestas de IA, las actualizaciones vagas no le servirán de nada. Otterly. AI realiza el seguimiento de la visibilidad en Google AI Overviews, ChatGPT y Perplexity utilizando indicaciones que reflejan las consultas reales que busca su público.

Usted configura las indicaciones una vez, Otterly. La IA las ejecuta según un calendario y registra los resultados. Esto facilita el uso compartido de pruebas con un cliente, un jefe o un compañero de equipo que quiera recibos.

Cuando los resultados de la IA cambian de una semana a otra, puede detectar rápidamente descensos en las menciones, cambios en las citas o competidores que ocupan su lugar. A continuación, puede decidir qué páginas actualizar primero en función de las herramientas de IA que realmente están haciendo referencia.

Otterly. IA también ofrece compatibilidad con la planificación de GEO (optimización generativa de motores) con una auditoría, además de un conector Looker Studio si su equipo desea estos datos dentro de los paneles existentes.

Otterly. Las mejores funciones de la IA

Realice un seguimiento de las panorámicas y citas de IA en ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity y Microsoft Copilot.

Cree informes de marca que hagan el seguimiento de las menciones de la marca y las citas de dominio a lo largo del tiempo.

Realice auditorías de optimización del motor generativo con asignaciones mensuales de auditorías de URL GEO según el plan.

Importa los datos de visibilidad de búsqueda de IA a Google Looker Studio para la elaboración de informes listos para los clientes.

Añada el modo IA de Google y el seguimiento de Gemini como complementos de pago cuando necesite una cobertura más amplia.

Otterly. Limitaciones de la IA

Se requiere un tiempo de adaptación para interpretar las métricas y convertirlas en acciones para el siguiente paso.

Puede resultar caro para equipos más pequeños cuando se necesitan volúmenes de indicaciones más elevados.

Señala los casos ocasionales de precisión o peculiaridades en el sentimiento que requieran una rápida comprobación humana.

Otterly. Precios de IA

Lite: 29 $ al mes

Estándar: 189 $ al mes

Premium: 489 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Otterly. Valoraciones y reseñas de IA

G2: 4,9/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otterly. IA?

Un crítico de G2 compartió:

Generect me ayuda a completar el eslabón perdido en mi flujo de trabajo de SEO: lo que ocurre después del clic. Siempre pedí atraer TRÁFICO CUALIFICADO, pero esta herramienta me ayudó a visualizar el flujo de ese tráfico dentro del catálogo de productos.

Generect me ayuda a completar el eslabón perdido en mi flujo de trabajo de SEO: lo que ocurre después del clic. Siempre pedí atraer TRÁFICO CUALIFICADO, pero esta herramienta me ayudó a visualizar el flujo de ese tráfico dentro del catálogo de productos.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para SEO

3. AthenaHQ (la mejor opción para la supervisión de búsquedas de IA de nivel corporativo con flujos de trabajo «take action» integrados)

A través de AthenaHQ

AthenaHQ es útil cuando los directivos quieren una respuesta clara sobre la visibilidad de la IA, no solo sobre los rankings de SEO. Muestra dónde aparece su marca en las descripciones generales de IA de Google y otras herramientas de IA como ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude y muchas más.

AthenaHQ también te ayuda cuando necesitas una vista competitiva. Con esta herramienta, puedes realizar el seguimiento de los competidores en paralelo y comparar cómo aparece cada marca para las mismas indicaciones. Esta función facilita la explicación de los cambios en la cuota de voz cuando cambian las respuestas de la IA.

Este software no solo sirve para la elaboración de informes. Esta herramienta puede indicarle acciones dentro y fuera de la página para mejorar la forma en que sus páginas aparecen en las respuestas de IA. Eso le ayuda a pasar de «hemos bajado» a «esto es lo que estamos arreglando».

Si necesita más control, AthenaHQ admite opciones como robots inteligentes. txt y llms. txt para gestionar cómo los rastreadores de IA acceden a su sitio. Esta herramienta funciona bien para equipos que desean supervisar y realizar un seguimiento en un solo flujo de trabajo.

Las mejores funciones de AthenaHQ

Realice un seguimiento de la visibilidad de las búsquedas de IA en ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Google AI Mode, Gemini, Claude, Copilot, Grok y más.

Compare a sus competidores con el seguimiento de la competencia, la suplantación de identidad y las indicaciones rápidas.

Conecta la visibilidad de la IA con los resultados del sitio web mediante las integraciones de Google Analytics y Google Search Console.

Mejora la estrategia de contenido con la detección de puntos ciegos de IA, las lagunas de contenido y los flujos de trabajo de optimización de contenido.

Controle el rastreo con rastreo dinámico de IA y robots inteligentes. txt y llms. gestión de txt

Limitaciones de AthenaHQ

Observe fallos menores ocasionales basados en los comentarios de los usuarios.

¿Desea obtener información más detallada en algunas áreas, dependiendo de su caso de uso?

Gestiona el uso con un modelo basado en créditos, ya que 1 crédito se correlaciona con 1 respuesta de IA.

Precios de AthenaHQ

Autoservicio: 95 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AthenaHQ

G2: 4,9/5 (más de 15 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre AthenaHQ?

Un crítico de G2 dice:

Me gustan los prácticos informes listos para usar que ofrece AthenaHQ, que hacen que los análisis sean más manejables desde el principio. La configuración fue sencilla, especialmente al añadir indicaciones y seguimiento.

Me gustan los prácticos informes listos para usar que ofrece AthenaHQ, que hacen que los análisis sean más manejables desde el principio. La configuración fue sencilla, especialmente al añadir indicaciones y seguimiento.

4. Writesonic (ideal para equipos que desean realizar seguimiento GEO y realizar la creación de contenido en un solo lugar)

A través de Writesonic

Si su trabajo de visibilidad de IA se divide entre «crear contenido» y «ver si aparece en las respuestas de IA», Writesonic acerca esos pasos. Puede redactar y perfeccionar páginas, y luego realizar un seguimiento para ver si su marca realmente aparece en los resultados generados por IA.

En cuanto al contenido, Writesonic te ayuda a planificar y escribir más rápido utilizando sus herramientas de escritura con IA. Esto resulta útil cuando necesitas publicar una nueva página de destino, actualizar una entrada de blog antigua o crear contenido de apoyo sobre un tema clave sin tener que empezar desde cero cada vez.

En cuanto a la supervisión, las funciones GEO de Writesonic te ayudan a realizar el seguimiento de la visibilidad de las búsquedas de IA con indicaciones que reflejan cómo la gente realmente formula las preguntas. Esto hace que sea más fácil detectar qué temas están funcionando, cuáles se están pasando por alto y dónde están apareciendo los competidores.

Esta herramienta también permite establecer prioridades de forma más inteligente. Puede utilizar patrones de visibilidad y señales de tráfico basadas en IA para decidir qué actualizar primero, de modo que su equipo dedique tiempo a las páginas que más probabilidades tienen de mejorar la presencia de la IA, y no solo a las páginas que parecen urgentes.

Las mejores funciones de Writesonic

Realice un seguimiento de la visibilidad de las búsquedas de IA con AI Search Tracking (GEO) y la supervisión diaria de indicaciones.

Supervise el tráfico de los bots de IA para comprender la actividad de los rastreadores de IA junto con sus comprobaciones habituales de visibilidad en las búsquedas.

Amplíe la cobertura de las indicaciones utilizando fuentes de palabras clave y comunidades como Ahrefs y Reddit.

Cree y optimice contenido con la generación de artículos mediante IA y flujos de trabajo de optimización de contenido.

Utiliza Chatsonic para chats de SEO y marketing con acceso a múltiples modelos de IA.

Limitaciones de Writesonic

Requiere revisión humana para el pulido final y la voz de la marca, especialmente para páginas de alto riesgo

Depende en gran medida de la calidad de las indicaciones, por lo que los resultados pueden variar entre los redactores del mismo equipo

Resulta caro en los niveles superiores para equipos más pequeños, según los comentarios de los usuarios.

Precios de Writesonic

Lite: 49 $ al mes

Estándar: 99 $ al mes

Profesional: 249 $ al mes

Avanzado: 499 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2: 4,7/5 (más de 2070 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Writesonic?

Un crítico de Capterra dice:

Una de las cosas que más aprecio de Writesonic es la variedad de formatos de contenido que ofrece. Tanto si necesito redactar una entrada de blog, crear pies de foto para redes sociales o escribir un boletín informativo por correo electrónico, Writesonic me ayuda en todo. Y el hecho de que ofrezca compatibilidad con el SEO y la interacción es una gran ventaja para nuestra visibilidad en línea.

Una de las cosas que más aprecio de Writesonic es la variedad de formatos de contenido que admite. Tanto si necesito redactar una entrada de blog, crear pies de foto para redes sociales o escribir un boletín informativo por correo electrónico, Writesonic me ayuda en todo. Y el hecho de que pueda optimizar el contenido para el SEO y la interacción es una gran ventaja para nuestra visibilidad en línea.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de creación de contenido con IA

5. Perplexity AI (la mejor para búsquedas rápidas de IA con respuestas citadas)

A través de Perplexity

Si está cansado de las respuestas de IA que parecen conjeturas, Perplexity AI le ofrece una forma más rápida de verificar lo que ve. Usted hace una pregunta y esta responde más como una herramienta de investigación, por lo que puede comprobar rápidamente de dónde proviene la información.

Esto resulta útil a la hora de redactar informes, elaborar documentos estratégicos o comprobar las afirmaciones de la competencia. En lugar de saltar de una pila de pestañas a otra, puede utilizar un solo hilo para recopilar información y mantener su razonamiento claro.

Perplexity IA también funciona bien para la investigación iterativa. Haz una primera pregunta y luego continúa para reducir el ángulo, comparar opciones o extraer ejemplos que se ajusten a tu público y mercado.

Si tu día a día incluye muchas peticiones del tipo «¿Puedes buscar esto?», Perplexity IA puede ayudarte a convertir preguntas rápidas en notas útiles que puedes compartir con tu equipo.

Las mejores funciones de Perplexity IA

Responde a las preguntas con fuentes citadas para que puedas verificarlas rápidamente.

Refina los resultados con preguntas de seguimiento sin reiniciar la búsqueda

Cambia entre diferentes modelos de IA en función de la profundidad y el tono.

Guarda y revisa los hilos de investigación para flujos de trabajo repetibles

Uso compartido de los resultados para una alineación más rápida entre las partes interesadas

Limitaciones de Perplexity IA

Requiere una formulación cuidadosa de las consultas para evitar resultados amplios o mixtos.

Ofrece menos controles de flujo de trabajo específicos de la marca que las plataformas GEO dedicadas

Mantiene muchas funciones avanzadas solo en los planes de pago

Precios de Perplexity IA

Free

Ventaja: 20 $ al mes

Enterprise Pro: 40 $ al mes por usuario

Enterprise Max: 325 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Perplexity IA

G2: 4,5/5 (más de 80 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity IA?

Un crítico de Capterra dice:

Empecé a utilizar Perplexity para experimentar con la IA, pero pronto me di cuenta de que era una herramienta de búsqueda estupenda, mucho mejor que Google: no te inunda de anuncios publicitarios o de pago y siempre te ofrece resultados relevantes, pero la mejor función es el enlace directo a las fuentes, de modo que puedes juzgar por ti mismo si son fiables y, hasta ahora, siempre lo han sido.

Empecé a utilizar Perplexity para experimentar con la IA, pero pronto me di cuenta de que era una herramienta de búsqueda estupenda, mucho mejor que Google: no te inunda de anuncios publicitarios o de pago y siempre te ofrece resultados relevantes, pero la mejor función es el enlace directo a las fuentes, de modo que puedes juzgar por ti mismo si son fiables y, hasta ahora, siempre lo han sido.

6. Peec AI (la mejor para el seguimiento de la visibilidad de la IA basada en indicaciones con contexto de citas)

A través de Peec IA

Si busca una palabra clave monetaria en ChatGPT y ve que aparece primero un competidor, Peec AI le ayuda a averiguar qué ha pasado. Convierte la visibilidad de la IA en algo que se puede realizar un seguimiento a lo largo del tiempo, para que no tenga que depender de capturas de pantalla y corazonadas.

Peec AI te permite supervisar las indicaciones en plataformas de IA como ChatGPT y Perplexity. También puedes ver qué fuentes se citan, lo que te permite establecer conexiones entre las respuestas de la IA y las páginas y los tipos de fuentes que las influyen.

Esta función es útil para la elaboración de informes prácticos. Configure las indicaciones que sean importantes para su canalización. A continuación, revise las tendencias en visibilidad y menciones a medida que cambian los resultados.

Una vez que vea lo que se cita, puede actuar en consecuencia. Utilice esas señales para decidir qué páginas actualizar, qué temas tratar a continuación y qué contenido tiene más probabilidades de ganar visibilidad en las respuestas de IA.

Las mejores funciones de Peec IA

Realice un seguimiento de la visibilidad de las búsquedas de IA a nivel de indicación en ChatGPT, Perplexity y AI Overviews.

Supervise las citas y las URL de origen para comprender qué influye en las respuestas de la IA.

Ejecute indicaciones diariamente y analice grandes volúmenes de respuestas generadas por IA a escala.

Segmente y supervise las fuentes a lo largo del tiempo para detectar cambios en la visibilidad y en la opinión.

Admite la elaboración de informes de estilo agencia con entornos de trabajo de presentación para datos de visibilidad listos para el cliente.

Limitaciones de Peec IA

Ofrece un límite en el volumen de reseñas de terceros en este momento, por lo que la validación aún es preliminar.

Cobra un suplemento por algunos modelos adicionales, lo que puede ser importante para la supervisión de búsquedas de IA de corporación.

Actualiza los datos diariamente, por lo que no está diseñado para la supervisión en tiempo real.

Precios de Peec IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Peec IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Peec IA?

Un crítico de G2 dijo:

Es fácil de usar, la configuración es extremadamente rápida, se obtienen información inmediata y, finalmente, se obtienen datos para comprender mejor dónde y cómo se realiza la mención de su marca en los LLM. Lo que más me gusta es que también puedo ver las URL que se han citado.

Es fácil de usar, la configuración es extremadamente rápida, se obtienen información inmediata y, finalmente, se obtienen datos para comprender mejor dónde y cómo se hace mención de su marca en los LLM. Lo que más me gusta es que también puedo ver las URL que se han citado.

📖 Lea también: Mejore la gestión de datos con sistemas de recuperación de información

7. Ahrefs Brand Radar (el mejor para el seguimiento de la visibilidad de la IA en Google AI Overviews, AI Mode y otros motores de respuesta)

Vía Ahrefs

Ahrefs Brand Radar te ayuda a responder a la pregunta «¿Aparecemos realmente en la IA?» con datos que puedes utilizar para la elaboración de informes, no capturas de pantalla. Está diseñado para el seguimiento de búsquedas de IA en Google AI Overviews, AI Mode y otras plataformas de IA importantes, para que puedas rastrear patrones a medida que cambian los resultados.

Ahrefs Brand Radar correlaciona la cuota de voz de su IA y muestra las citas detrás de las respuestas de IA. También agrupa las indicaciones en temas, lo que le ayuda a convertir los momentos en los que «desaparecemos» en una lista clara de soluciones de contenido.

Ahrefs Brand Radar también realiza el seguimiento de la visibilidad en lugares como Reddit y YouTube, donde a menudo se origina la demanda y las menciones de la marca. Esto facilita mostrar dónde se habla de su marca y qué aspectos se deben mejorar a continuación.

Las mejores funciones de Ahrefs Brand Radar

Realice un seguimiento de las respuestas reales generadas por IA en Google AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Copilot, Gemini y Perplexity.

Compare la visibilidad de búsqueda de IA con la de sus competidores utilizando la cuota de voz de IA.

Agrupa las indicaciones en temas para detectar lagunas de contenido y planear la optimización del contenido.

Identifica y prioriza las citas de IA que ayudan a que tu marca aparezca con más frecuencia.

Supervise la visibilidad en Reddit y las señales de visibilidad de los vídeos relacionadas con cómo habla la gente de su marca.

Limitaciones de Ahrefs Brand Radar

Se requiere un plan de pago de Ahrefs para acceder a los informes de demanda de búsqueda y visibilidad web.

Ofrece algunos módulos de visibilidad como «próximamente», por lo que la cobertura puede parecer desigual dependiendo de lo que necesites.

Asume un coste de corporación si necesitas todas las plataformas de IA para un seguimiento completo.

Precios de Ahrefs Brand Radar

Lite: 129 $ al mes

Estándar: 249 $ al mes

Avanzado: 449 $ al mes

Enterprise: 1499 $/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Ahrefs Brand Radar

G2: 4,5/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 570 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Ahrefs Brand Radar?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más valoro de Ahrefs es la fiabilidad y profundidad de sus datos en todas sus herramientas. El índice de backlinks destaca como uno de los más sólidos del sector, y lo utilizo a diario para examinar las estrategias de la competencia, analizar la distribución del texto de anclaje y supervisar las tendencias de crecimiento de los enlaces.

Lo que más valoro de Ahrefs es la fiabilidad y profundidad de sus datos en todas sus herramientas. El índice de backlinks destaca como uno de los más sólidos del sector, y lo utilizo a diario para examinar las estrategias de la competencia, analizar la distribución del texto de anclaje y supervisar las tendencias de crecimiento de los enlaces.

8. Nightwatch (ideal para equipos de seguimiento de posicionamiento que también desean supervisar los resúmenes de IA)

Vía Nightwatch

Nightwatch le ayuda a realizar el seguimiento de la visibilidad de las búsquedas sin tener que vivir entre hojas de cálculo. Es útil cuando se necesita un lugar único para supervisar las clasificaciones, los cambios en los SERP y las señales que pueden influir en las respuestas generadas por la IA.

Nightwatch es práctico para equipos que realizan SEO y optimización de motores generativos al mismo tiempo. Si una página clave desaparece de la primera página, puede ver el cambio de rango, lo que apareció en su lugar (funciones en la SERP, movimiento de la competencia) y dónde ese cambio podría afectar la forma en que las plataformas de IA resumen o hacen referencia a los temas.

Nightwatch también facilita el trabajo de investigación cuando el tráfico disminuye. Puede alinear «lo que ha cambiado» con el contexto de apoyo, como el movimiento de palabras clave, la volatilidad de SERP y el seguimiento a nivel de página, y luego decidir si necesita una actualización del contenido, actualizaciones de enlaces internos o una solución técnica.

Nightwatch incluye una auditoría del sitio basada en un rastreador para que puedas confirmar si el problema es técnico. Si las páginas importantes no se rastrean o no se indexan bien, o si hay problemas en la página que las frenan, puedes detectarlo rápidamente en lugar de adivinar y reescribir contenido que no era el verdadero problema.

Las mejores funciones de Nightwatch

Realice un seguimiento diario de las clasificaciones en Google, YouTube y Bing.

Elaboración de informes segmentados por ubicación y dispositivo para un contexto de visibilidad de búsqueda más preciso

Automatice la elaboración de informes de marca blanca para las actualizaciones de los clientes.

Provea soporte para la supervisión continua de las búsquedas sin necesidad de realizar comprobaciones manuales constantes.

Añada capacidades de seguimiento de IA para supervisar los cambios de visibilidad relacionados con las panorámicas de IA.

Limitaciones de Nightwatch

Necesitas tiempo para realizar los ajustes necesarios para configurar vistas claras de la elaboración de informes si gestionas muchos clientes.

Considere el seguimiento de IA como un complemento, lo que puede aumentar el coste total.

Opte por integraciones más profundas en función de su pila de elaboración de informes.

Precios de Nightwatch

250 palabras clave: 39 $ al mes

Corporaciones de gran volumen (más de 10 000 palabras clave): Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nightwatch

G2: 4,9/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nightwatch?

Un usuario de G2 dice:

Llevo 4 años utilizando Nightwatch.io y ha supuesto un gran cambio en mis esfuerzos de SEO. La plataforma ofrece un sólido conjunto de herramientas que me permiten realizar el seguimiento de las clasificaciones, analizar a los competidores hasta cierto punto y gestionar múltiples proyectos con facilidad. La precisión de los datos y el nivel de detalle proporcionado son excepcionales, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

Llevo 4 años utilizando Nightwatch.io y ha supuesto un gran cambio en mis esfuerzos de SEO. La plataforma ofrece un sólido conjunto de herramientas que me permiten realizar el seguimiento de las clasificaciones, analizar a los competidores hasta cierto punto y gestionar múltiples proyectos con facilidad. La precisión de los datos y el nivel de detalle proporcionado son excepcionales, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de informes de Rank Tracker

9. Rankability (la mejor para la optimización de contenidos que alimenta la elaboración de informes de visibilidad de búsqueda de IA)

A través de Rankability

Si ha visto cómo su página ha subido en el SEO tradicional, pero sigue perdiendo citas de IA frente a un competidor, Rankability le ayuda a cerrar esa brecha. Las clasificaciones siguen siendo importantes, pero Rankability le ayuda al seguimiento también del segundo marcador: si sus páginas reciben menciones o citas en respuestas generadas por IA, incluso cuando su posición en SERP sigue siendo la misma.

Rankability mantiene el flujo de trabajo del contenido práctico. Su optimizador de contenido le guía mientras escribe con puntuaciones en tiempo real, sugerencias de cobertura de temas y resúmenes, para que pueda corregir lo que falta antes de publicar. También es útil cuando actualiza páginas antiguas, ya que puede detectar rápidamente las lagunas de contenido y actualizar las secciones que los sistemas de IA son más propensos a referenciar.

Rankability también admite la supervisión de búsquedas de IA a través de su AI Analyzer. Puede realizar el seguimiento de la visibilidad en las principales plataformas de IA, incluidas Google AI Overviews y Google AI Mode, observar los cambios a lo largo del tiempo y comparar su presencia con la de sus competidores para saber qué páginas y temas requieren mayor atención.

Las mejores funciones de Rankability

Compare la visibilidad de búsqueda de IA en ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot y más.

Realice un seguimiento de la presencia en Google AI Overviews y Google AI Mode para comprender dónde aparece su marca en las respuestas de IA.

Optimice los borradores con puntuaciones de cobertura de temas en tiempo real, resúmenes/esquemas y un asistente de IA integrado en el editor para la optimización del contenido.

Encuentre temas y lagunas con Keyword Finder en Google y ChatGPT, incluyendo el filtrado de intenciones y las señales de tendencias de IA.

Comprueba si los bots de IA rastrean tus páginas con el verificador de indexabilidad y rastreabilidad de búsqueda de IA.

Limitaciones de posicionamiento

El seguimiento de la visibilidad de las búsquedas con IA se comercializa como «próximamente / primer acceso», por lo que es posible que la disponibilidad no se ajuste al cronograma urgente de elaboración de informes.

Hasta ahora, el volumen de reseñas de terceros es limitado, lo que puede dificultar la comparación de proveedores de tipo de corporación.

Los límites de uso varían según el nivel, por lo que ampliar la creación y supervisión de contenidos puede requerir una actualización.

Precios de Rankability

Especialista en SEO: 149 $ al mes

Experto en SEO: 249 $ al mes

SEO Master: 449 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Rankability

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rankability?

Un crítico de G2 dice:

La interfaz es muy fácil de usar y hay muchos vídeos de formación y tutoriales que ayudan a familiarizarse con el software. Es, sin duda, la mejor herramienta de SEO dedicada a crear textos exitosos que se posicionan bien, y cuenta con un excelente equipo de Soporte que responde rápidamente.

La interfaz es muy fácil de usar y hay muchos vídeos de formación y tutoriales que ayudan a familiarizarse con el software. Es, sin duda, la mejor herramienta de SEO dedicada a crear textos exitosos que se posicionan bien, y cuenta con un excelente equipo de Soporte que responde rápidamente.

10. SEMrush AI SE Toolkit (la mejor opción para vincular la visibilidad de la IA a tu flujo de trabajo diario de SEO)

A través de SEMrush

Si ya trabajas con SEMrush y ahora necesitas realizar un seguimiento de la visibilidad de búsqueda de IA, este kit de herramientas te ayudará a dejar de hacer conjeturas y empezar a medir. El kit de herramientas SEMrush AI SE va más allá de las métricas tradicionales de SEO, ya que muestra dónde aparece tu marca en las respuestas generadas por IA en los lugares que la gente utiliza para obtener recomendaciones y consultas sobre la «mejor opción».

El valor está en el desglose. Puede supervisar las menciones y citas de la marca y, a continuación, filtrarlas por plataforma o intención para poder explicar claramente los cambios al cliente o a las partes interesadas. También le ayuda a detectar cuándo la presencia de su marca disminuye en una superficie de IA, incluso si sus clasificaciones normales parecen estables.

El seguimiento de indicaciones de SEMrush hace que la supervisión de búsquedas de IA se parezca más al seguimiento de posiciones. Puedes configurar una lista personalizada de indicaciones y realizar un seguimiento diario de la visibilidad en ChatGPT Search y Google AI Mode, para que puedas ver qué está mejorando, qué está decayendo y qué indicaciones merecen una actualización de contenido primero.

Las mejores funciones del kit de herramientas SEMrush IA SE

Supervise las puntuaciones de visibilidad de la IA y las indicaciones clave relacionadas con su marca.

Realice un seguimiento de la visibilidad de las búsquedas de IA mediante el seguimiento de indicaciones en ChatGPT Search y Google AI Mode.

Filtra los datos de visibilidad por plataforma, fuente o intención para detectar patrones más rápidamente

Mantenga el seguimiento de menciones y citas más cerca del lugar donde gestiona la optimización de búsquedas.

Limitaciones del kit de herramientas SEMrush IA SE

Requiere una suscripción a SEMrush, por lo que puede parecer una configuración de herramientas de corporación si solo necesitas una vista GEO ligera.

No se ofrece una versión de prueba gratuita directa del kit de herramientas de visibilidad de IA, aunque se puede ver un informe de demostración.

Fija el precio de los complementos de visibilidad de IA por dominio o capacidad, que pueden acumularse a medida que amplías las indicaciones y las marcas.

Precios del kit de herramientas SEMrush IA SE

Starter: 199 $ al mes

Pro+: 299 $ al mes

Avanzado: 549 $ al mes

Valoraciones y reseñas de SEMrush IA SE Toolkit

G2: 4,5/5 (más de 2900 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 2300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SEMrush IA SE Toolkit?

Un crítico de G2 dice:

Sin embargo, mi «función» favorita últimamente es la integración de API y MCP. Me encanta crear herramientas de SEO basadas en IA en mi tiempo libre, y poder extraer datos de SEMrush Trends (comparativa de tráfico, datos demográficos, tráfico de búsqueda de IA) directamente a mis flujos de trabajo LLM a través de Python ha supuesto un gran cambio.

Sin embargo, mi «función» favorita últimamente es la integración de API y MCP. Me encanta crear herramientas de SEO basadas en IA en mi tiempo libre, y poder extraer datos de SEMrush Trends (comparativa de tráfico, datos demográficos, tráfico de búsqueda de IA) directamente a mis flujos de trabajo LLM a través de Python ha supuesto un gran cambio.

👀 Dato curioso: el seguimiento de Semrush muestra que AI Overviews pasó del 6,49 % de las palabras clave (enero de 2025) a aproximadamente el 25 % (julio de 2025), y luego se situó en el 15,69 % (noviembre de 2025), lo que es un recordatorio de que la visibilidad de la IA es volátil y requiere un seguimiento continuo, no capturas de pantalla puntuales.

📖 Lea también: Los mejores motores de búsqueda con IA que debe probar

11. Brandwatch (la mejor para el seguimiento de menciones y la supervisión de marcas que ofrece compatibilidad con la elaboración de informes GEO)

A través de Brandwatch

Brandwatch es útil cuando la pregunta no es «¿Estamos bien posicionados?», sino «¿La gente habla de nosotros y por qué?». Realiza el seguimiento de las menciones de la marca en redes sociales, noticias, foros, blogs y sitios de reseñas. Ese contexto es importante cuando las respuestas generadas por IA comienzan a incorporar las opiniones y los sentimientos del público en las recomendaciones.

Esta herramienta también respalda su trabajo de visibilidad de IA con pruebas del mundo real. Puede detectar picos en las discusiones de forma temprana, ver qué temas impulsan la opinión y utilizar esa señal para decidir qué contenido publicar o actualizar a continuación. Esto le ayuda a pasar de las conjeturas a las decisiones que puede defender.

Brandwatch no es una plataforma completa para la visibilidad de la IA empresarial por sí sola. Pero es un gran complemento cuando necesitas hacer menciones al seguimiento, las señales de riesgo de crisis y la inteligencia competitiva en una sola vista. Te ayuda en la elaboración de informes sobre los datos de visibilidad con pruebas, no con capturas de pantalla.

Las mejores funciones de Brandwatch

Supervise las menciones de la marca en más de 100 millones de fuentes, incluidas redes sociales, blogs, foros, sitios de noticias y sitios de reseñas.

Analiza el sentimiento y los temas de tendencia para comprender por qué cambian las conversaciones.

Configure paneles y personalice las vistas para los diferentes equipos y partes interesadas

Cree alertas para señalar actividades inusuales y crisis emergentes de forma temprana

Utilice datos de conversaciones a gran escala para respaldar la supervisión de la seguridad de la marca y las narrativas de supervisión de búsquedas.

Limitaciones de Brandwatch

Espera una curva de aprendizaje al crear consultas y paneles al principio.

Según las opiniones de los usuarios, se producen ocasionalmente problemas con el panel o la carga de datos.

Trabaje con el equipo de ventas para fijar los precios, ya que los precios transparentes no se publican.

Precios de Brandwatch

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Brandwatch

G2: 4,4/5 (más de 1660 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Brandwatch?

Un crítico de G2 dijo:

La herramienta destaca por su intuitividad, lo que facilita su configuración y uso. Es muy útil para supervisar redes sociales, marcas y competidores, así como para ayudar en la gestión de crisis y proporcionar mejores resultados e información a los clientes.

La herramienta destaca por su intuitividad, lo que facilita su configuración y uso. Es muy útil para supervisar redes sociales, marcas y competidores, así como para ayudar en la gestión de crisis y proporcionar mejores resultados e información a los clientes.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en rebuscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente de IA inteligente integrado en tu entorno de trabajo de ClickUp puede cambiar eso. Descubre ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar en tu entorno de trabajo único en ClickUp. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

📖 Lea también: Cómo realizar una evaluación eficaz de LLM para obtener resultados óptimos

No todos los equipos necesitan una plataforma GEO dedicada para el seguimiento completo de la visibilidad de la IA. A veces solo se necesitan las herramientas de apoyo adecuadas para organizar el trabajo, documentar los cambios en la búsqueda de IA y convertir esos conocimientos en pasos coherentes a seguir.

ClickUp (la mejor opción para organizar flujos de trabajo GEO y convertir la información sobre visibilidad de IA en acciones)

Empiezas con una meta sencilla: comprender cómo aparece tu marca en las búsquedas de IA. Entonces te enfrentas a la realidad. Las listas de indicaciones se guardan en una hoja de cálculo, las respuestas generadas por IA se guardan como capturas de pantalla, alguien pega notas en un documento y la meta «debemos actualizar esta página» desaparece en el chat.

Eso es una proliferación de tareas. No solo es frustrante, sino que dificulta el seguimiento de las búsquedas de IA, ya que nadie puede relacionar una caída de la visibilidad con una decisión, un propietario o un cronograma concretos. Ahora añádase la proliferación de IA. Una herramienta para la creación de contenidos, otra para la optimización de contenidos y una tercera para el seguimiento de las panorámicas generales de IA. De repente, se da cuenta de que dedica más tiempo a gestionar el contexto que a mejorar la visibilidad de la IA.

ClickUp es un espacio de trabajo de IA convergente que reúne el trabajo disperso en un solo lugar, para que su flujo de trabajo GEO permanezca conectado. Puede capturar información, convertirla en tareas y mantener los documentos, los propietarios y los plazos en el mismo espacio de trabajo sin tener que unir cinco herramientas diferentes.

ClickUp no pretende sustituir a los proveedores de GEO especializados en la captura rápida y la medición de citas. En cambio, resuelve la parte que suele fallar: convertir la evidencia de visibilidad de la IA en trabajo asignado, con propietarios, plazos, documentación e informes que no se encuentran en cinco lugares diferentes.

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA para realizar la automatización de tareas

Cree una base de conocimientos GEO viva con ClickUp Documentos

Mantén las bibliotecas de mensajes, las capturas de pantalla de AI Overviews y los elementos pendientes juntos con ClickUp Docs

Los aspectos más tediosos del trabajo de GEO suelen pasarse por alto. Alguien actualiza la lista de indicaciones, otra persona guarda las respuestas de IA como capturas de pantalla y una tercera persona reescribe la conclusión en un documento diferente. Dos semanas después, nadie recuerda qué indicación generó qué cita o por qué se dio prioridad a esa página.

ClickUp Docs proporciona una única ubicación centralizada para realizar el seguimiento. Puede crear documentos, wikis y páginas anidadas para bibliotecas de mensajes, instantáneas semanales de panorámicas de IA y notas sobre «qué ha cambiado», y luego darles formato con tablas, incrustaciones y plantillas.

Tu equipo puede realizar la edición en tiempo real, dejar comentarios, asignar acciones y convertir el texto en tareas rastreables para que la documentación se traduzca directamente en ejecución. Y cuando necesites compartir la última versión, puedes controlar los permisos o incluso compartir un documento públicamente cuando sea apropiado.

Aumente la productividad de su equipo con la búsqueda basada en IA.

Mientras que las herramientas tradicionales de visibilidad de búsqueda con IA te ayudan a encontrar lo que necesitas, ClickUp BrainGPT ofrece una forma práctica para que los equipos de contenido y SEO se mantengan organizados e informados. Con BrainGPT, puedes buscar, resumir y establecer conexiones rápidas entre la información de tareas, documentos y aplicaciones integradas, todo en un solo lugar.

Esto significa que es más fácil encontrar lo que necesitas, realizar el seguimiento de las actualizaciones del proyecto y obtener contenido relevante sin tener que buscar entre un sinfín de archivos. Al centralizar el conocimiento y agilizar la recuperación de información, ClickUp Brain ayuda a los equipos a tomar decisiones más rápidamente y mantiene a todos informados. Es un complemento útil para cualquiera que busque aportar más claridad y eficiencia a su flujo de trabajo.

BrainGPT busca, resume y establece conexiones de información de forma fluida en todo tu entorno de trabajo.

💡 Consejo profesional: cuando revises resúmenes de IA o pruebes nuevas indicaciones, utiliza Talk to Text para capturar lo que ves sobre la marcha. Puedes dictar la indicación, la respuesta generada por IA y tu nota rápida sobre «por qué es importante», y ClickUp BrainGPT lo convertirá en texto limpio que podrás pegar en un documento o tarea inmediatamente, incluso cuando estés trabajando en otras aplicaciones de escritorio o en tu navegador.

Convierta los hallazgos de GEO en los siguientes pasos con ClickUp Brain

Resuma las actualizaciones de GEO, extraiga los siguientes pasos y redacte tareas en segundos con ClickUp Brain.

Cuando se está inmerso en el seguimiento de búsquedas de IA, el verdadero problema no es la falta de datos, sino la avalancha de pequeñas actualizaciones. Aparece una nueva instantánea de la IA aquí, un hilo de comentarios allá y una nota que dice «deberíamos arreglar esta página» queda sepultada en el chat. Para cuando llega el momento de elaborar informes sobre los cambios, hay que releer todo como si fuera una novela de misterio.

ClickUp Brain te ayuda a convertir ese ruido en una historia clara y un plan. Puede resumir de manera eficiente la actividad de las tareas, los largos hilos de comentarios y los documentos, lo que te permite comprender rápidamente los puntos clave.

ClickUp Brain también puede crear tareas detalladas a partir de chats, documentos o reuniones; generar resúmenes StandUp y actualizaciones de progreso; e incluso sugerir asignaciones de tareas inteligentes basadas en la carga de trabajo. Si desea realizar una rápida verificación cruzada de diferentes modelos mientras redacta actualizaciones, ClickUp también posiciona ClickUp Brain junto con el acceso a múltiples LLM, como ChatGPT, Claude y Gemini.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain dentro de ClickUp Docs para convertir las notas de reuniones, las transcripciones de llamadas o las ideas preliminares en elementos claros. Pídele que extraiga las decisiones, los propietarios y las fechas límite, y luego redacta automáticamente los siguientes pasos (e incluso un mensaje de seguimiento rápido) para que tu documento no se quede en «notas bonitas» y nada más. Obtenga una lista de elementos a realizar a partir del documento de notas de su reunión en cuestión de segundos con ClickUp Brain

Realice experimentos GEO como si se tratara de un proyecto real con tareas de ClickUp.

Convierta las indicaciones rápidas y los resultados de visibilidad en trabajos asignados con tareas de ClickUp

El trabajo de GEO tiene un modo de fallo sigiloso: todos están de acuerdo en qué probar, pero luego el seguimiento se desvanece. Se modifican las indicaciones, se toman capturas de pantalla y la nota «actualizar esta página» queda sepultada bajo otras tres prioridades. Para cuando te sientas a elaborar informes sobre la visibilidad de la IA, estás reconstruyendo la historia de memoria.

Las tareas de ClickUp sirven como columna vertebral de su flujo de trabajo de supervisión de LLM. Cree una tarea por cada conjunto de indicaciones o hipótesis y, a continuación, realice el seguimiento de los detalles con campos personalizados, prioridades y estados para que nada se pierda en la traducción.

Divida el trabajo en subtareas y listas de control, adjunte los resultados de la IA y mantenga las decisiones en los comentarios con un registro de actividades en curso. Cuando algo dependa de un documento, una página o una modificación específicos, vincúlelo mediante Relaciones y dependencias para que su seguimiento permanezca conectado al trabajo que realmente mejora la visibilidad de la búsqueda.

💡 Consejo profesional: configura un panel de ClickUp con widgets como tareas por estado, elementos vencidos y «qué ha cambiado esta semana», y luego reutilízalo para cada revisión semanal. Dado que el panel se actualiza en tiempo real a medida que avanzan las tareas, puedes informar del progreso, detectar tendencias y destacar lo que requiere atención sin tener que volver a crear el informe desde cero.

Automatice los seguimientos con ClickUp Automatizaciones.

Utilice condiciones y personas asignadas dinámicas para dirigir el trabajo automáticamente con ClickUp Automatizaciones

Tras el momento de revelación, el trabajo de GEO puede volverse inmanejable. Detectas una caída en la visibilidad, pegas la captura de pantalla y le dices al equipo qué ajustar. Entonces, nada se mueve. El problema no se debe a una falta de interés por parte del equipo, sino más bien a la naturaleza manual del traspaso, que a menudo pasa desapercibido.

ClickUp Automations se encarga de esos traspasos por ti. Cuando cambia el estado de una tarea, puedes utilizar la automatización para hacer avanzar el trabajo automáticamente. Asigna el propietario adecuado, añade un comentario con los siguientes pasos, actualiza el estado, crea subtareas o aplica una plantilla de automatización para que nada se quede atascado a la espera de seguimientos.

Si necesita un control más estricto, añada condiciones para que solo las tareas adecuadas activen la automatización y utilice personas asignadas dinámicas para que el trabajo se dirija a la persona que creó la tarea o fue el desencadenante del cambio.

💡 Consejo profesional: Añade un agente ClickUp AI preconfigurado al canal de chat donde ejecutas las actualizaciones de GEO, para que pueda responder a preguntas rápidas del contexto del entorno de trabajo y publicar resúmenes semanales automáticamente, sin que tengas que perseguir a la gente para obtener actualizaciones.

Captura pruebas de reuniones sin caos con ClickUp AI Notetaker

Convierta las llamadas de sincronización GEO en resúmenes buscables y elementos de acción con ClickUp AI Notetaker

La parte más incómoda del trabajo de GEO es lo que ocurre justo después de la llamada. Alguien dice: «AI Overviews ha dejado de hacer mención de nosotros», otra persona comparte algunos ejemplos y luego todos se van con notas diferentes, capturas de pantalla diferentes y sin ningún registro usado compartido de lo que realmente se ha decidido.

ClickUp AI soluciona esto convirtiendo la propia reunión en un rastro claro de pruebas. Puede unirse a llamadas, crear resúmenes inteligentes, generar transcripciones con función de búsqueda y extraer elementos de acción que se conectan con tus documentos y tareas.

ClickUp AI Notetaker funciona con Zoom, Teams y Google Meet. Por lo tanto, una vez que su agenda esté enlazada a Outlook o Google Calendar. Para evitar que los seguimientos caigan en la trampa de «alguien debería...», esta función puede incluso generar tareas a partir de elementos de acción.

¿Quiere ver cómo funciona realmente? Vea este breve vídeo para descubrir cómo un asistente de IA puede capturar su conversación, resumir las decisiones clave e incorporar los elementos pendientes a las tareas de ClickUp, para que nada se pierda después de la llamada:

📖 Lea también: La diferencia entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial

Si busca herramientas adicionales más allá de las opciones principales, estas alternativas pueden ayudarle con tareas como la supervisión de resúmenes de IA, la elaboración de informes multiplataforma y los flujos de trabajo de SEO de corporación:

SEOmonitor: una plataforma de seguimiento y elaboración de informes que rastrea las clasificaciones de Google junto con las menciones de AI Overview y las citas de ChatGPT/Gemini en un solo panel, lo que resulta muy útil cuando se necesita un SEO clásico y un informe de visibilidad al estilo GEO.

SISTRIX: un paquete de visibilidad SEO con un filtro de panorama de IA que muestra cuáles son los desencadenantes de los panoramas de IA, incluso cuando tu dominio no se cita, para que puedas priorizar dónde la IA está remodelando el SERP.

Conductor Intelligence: una plataforma de SEO empresarial que le ayuda a realizar el seguimiento de la visibilidad de su sitio web en las descripciones generales de IA y a detectar oportunidades de mejora, lo que funciona bien si la elaboración de informes GEO debe integrarse en un flujo de trabajo más amplio de SEO y contenido.

Antes de elegir una plataforma, es útil comprobar los aspectos básicos, especialmente si necesita la elaboración de informes que sean válidos ante la dirección o los clientes. Aquí tiene una lista de control rápida para asegurarse de que su próxima herramienta le proporcione pruebas y una hoja de ruta clara para actuar.

Qué buscar en una alternativa a Profound IA

No todas las herramientas de visibilidad GEO/IA miden lo mismo, ni lo miden de la misma manera. Antes de elegir una alternativa a Profound AI, compruebe estos aspectos esenciales para que la elaboración de informes se mantenga cuando alguien pregunte: «¿Cómo sabemos que esto es real?».

1. Cobertura de plataformas que se adapta a los lugares donde buscan sus clientes

Como mínimo, busque el seguimiento en Google AI Overviews y en los principales motores de respuestas como ChatGPT, Perplexity, Gemini y Claude. Si se dedica al B2B o a la tecnología, añada Copilot.

2. Metodología de indicación rápida que se puede explicar

Una buena herramienta le permite:

Organiza las indicaciones por tema + intención (no solo una lista gigante).

Realice un seguimiento de las variantes de las indicaciones (para que sus resultados no sean una casualidad de una sola frase).

Separe las indicaciones de marca y sin marca para la elaboración de informes claros.

3. Cita + prueba a nivel de fuente (no solo «menciones»)

Las menciones son importantes, pero la realidad es que:

¿Qué fuentes se citaron?

¿Qué URL/página ganó la cita?

Si la IA está extrayendo información de tu sitio web o de fuentes de terceros (Reddit, medios de comunicación, competidores)

4. Detección de cambios que le ahorra el trabajo de hacer capturas de pantalla

Desea recibir alertas para:

Menciones perdidas/ganadas

Intercambio de citas (usted → competidor)

Nueva aparición de panorámicas de IA en consultas con prioridad. Si la herramienta no puede señalar qué ha cambiado, se convierte en la elaboración de informes manuales.

5. Orientación a nivel de página que su equipo puede implementar

Las mejores herramientas no se limitan a la elaboración de informes sobre «has bajado». Señalan:

Páginas que actualizar (secciones escasas, entidades que faltan, resúmenes débiles)

Obstáculos técnicos (rastreo/índice/acceso de bots de IA)

Lagunas de contenido por clúster

6. Elaboración de informes que funcionan para las partes interesadas

Busca:

Vistas exportables (PDF/CSV)

Entornos de trabajo del equipo/cliente

Cronogramas históricos (líneas de tendencia > anécdotas)

7. Control de la gobernanza y los rastreadores (bonificación de la corporación)

Si opera a gran escala, dé prioridad a las opciones que tengan compatibilidad con robots.txt / llms.txt guidance, registros de auditoría y controles de acceso.

8, precios que no le penalizarán por añadir indicaciones

Esté atento a los límites de tiempo de respuesta/modelos de crédito que aumentan los costes a medida que se añaden:

Más conjuntos de consultas

Más regiones/idiomas

Más competidores/marcas

Regla rápida: si una herramienta no puede mostrar de dónde proviene la respuesta de la IA y ayudarte a convertir eso en una lista de soluciones priorizadas, se trata de supervisión, no de optimización.

ClickUp Los recibos, no los remordimientos

Una vez que sepa qué plataformas necesita seguir, y tenga pruebas a nivel de fuente que pueda defender, el siguiente paso es convertir esos conocimientos en una ejecución coherente.

Dejar de usar Profound AI puede parecer un poco como cambiar la aplicación de la cámara de tu teléfono en medio de una sesión fotográfica. La meta no es recopilar más capturas de pantalla, sino obtener datos de visibilidad claros y defendibles sobre dónde aparece tu marca en las descripciones generales de IA, las respuestas generadas por IA y otras respuestas de IA en las principales plataformas de IA.

Por eso son importantes las alternativas a Profound AI. La combinación adecuada de herramientas GEO debería ayudarle a realizar el seguimiento de la visibilidad de la IA, detectar las consultas de búsqueda que son desencadenantes de cambios y conectar la optimización del contenido con los resultados que puede comunicar con confianza. Una vez que sepa qué es lo que funciona, el siguiente paso es sencillo: crear más de lo mismo, corregir lo que falta y seguir probando.

Si desea una base práctica para esos experimentos GEO, ClickUp le ayuda a documentar las pruebas, asignar seguimientos y mantener cada actualización conectada al trabajo que hay detrás.

¿A qué esperas? Regístrate hoy mismo en ClickUp para mejorar los flujos de trabajo de GEO. ✨️