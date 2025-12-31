Las 10 mejores herramientas de gestión de la continuidad de la empresa

Según la Encuesta Global de Gestión de Riesgos 2025 de Aon, la interrupción del negocio ocupó el segundo lugar entre los riesgos globales para las empresas en 2025. Aun así, la mayoría de los equipos tratan la planificación de la continuidad como una simple casilla de selección. La actualizan una vez al año y luego se olvidan de ella.

Una herramienta de gestión de la continuidad del negocio puede ser de gran ayuda. En lugar de dejar que los planes acumulen polvo, realiza la automatización de las evaluaciones de riesgos y las mantiene actualizadas en tiempo real.

Esta guía incluye 10 herramientas de gestión de la continuidad del negocio que le ayudarán a prepararse, responder y recuperarse ante las interrupciones. Tanto si necesita una plataforma BCM dedicada como un entorno de trabajo flexible que incorpore la planificación de la continuidad a sus operaciones diarias, aquí encontrará lo que busca.

¿Qué es el software de gestión de la continuidad de la empresa?

El software de gestión de la continuidad del negocio (BCM) ayuda a su organización a planificar, responder y recuperarse de cualquier interrupción, ya sea un desastre natural, un ciberataque o un fallo en la cadena de suministro.

Estas herramientas centralizan sus planes de respuesta ante crisis mediante:

Automatización de la comunicación

Seguimiento de las tareas de recuperación y

Le ofrece una vista en tiempo real de la resiliencia de su organización.

Tipos de software de gestión de la continuidad de la empresa

Las soluciones modernas de BCM se dividen en dos tipos principales. Algunas son plataformas de corporación especializadas con marcos de evaluación de riesgos integrados, como la norma ISO 22301.

Sin embargo, muchos equipos, especialmente los de producto, ingeniería y operaciones, obtienen más valor de una herramienta de gestión del trabajo flexible. La integración de la planificación de la continuidad directamente en los flujos de trabajo diarios ayuda a estos equipos a estar preparados sin esfuerzo adicional.

En esta publicación trataremos ambos tipos de herramientas.

👀 ¿Sabías que...? Las condiciones meteorológicas extremas se convirtieron en la principal causa de interrupción de la actividad empresarial en 2025, superando a los ciberataques.

A continuación, ofrecemos una breve comparación de las mejores herramientas de gestión de la resiliencia antes de analizarlas en profundidad:

¿Alguna vez ha adoptado una nueva herramienta que ha acabado añadiendo más fricciones? Muchas herramientas de BCM hacen precisamente eso. Los planes se encuentran en una app, las actualizaciones en otra y las tareas de recuperación en otra más.

El 73 % de los empleados afirma que cambiar entre aplicaciones perjudica su productividad. Este tipo de dispersión laboral ralentiza las respuestas cuando más importa.

Las mejores herramientas de continuidad del negocio eliminan estos silos, proporcionando a los equipos una única fuente de información veraz para los planes, las tareas y la comunicación.

A continuación, le indicamos cómo elegir la más adecuada:

Documentación del plan y control de versiones: debe poder crear, guardar y actualizar los planes de continuidad en un solo lugar. Todos deben saber quién es el responsable del plan y trabajar siempre con la última versión.

Capacidades de análisis del impacto en la empresa: la herramienta debe ayudarle a realizar un la herramienta debe ayudarle a realizar un análisis del impacto en la empresa para identificar sus procesos más importantes, ver cuáles tienen dependencia y decidir qué es lo que hay que recuperar primero.

Notificaciones y escaladas automatizadas: Busque Busque notificaciones y alertas automatizadas . La herramienta debe asignar tareas automáticamente tan pronto como se declare una incidencia, para que las personas adecuadas puedan actuar con rapidez.

Paneles de control y elaboración de informes en tiempo real: los paneles en tiempo real ofrecen a los directivos una vista general del estado de la recuperación, la finalización de tareas y la asignación de recursos sin tener que solicitar actualizaciones manuales.

Gestión de ejercicios y pruebas: su herramienta debe ayudarle a programar, realizar el seguimiento y crear su herramienta debe ayudarle a programar, realizar el seguimiento y crear documentación de planes para ejercicios de simulación y simulacros, con el fin de garantizar que sus planes funcionen realmente.

Integración con los flujos de trabajo existentes: comprueba cómo se conecta la herramienta de BCM con los sistemas de gestión de proyectos, comunicación y TI que tu equipo ya utiliza.

Escalabilidad y control de acceso: la herramienta debe tener compatibilidad con equipos remotos, ofrecer acceso basado en roles y funcionar en dispositivos móviles para que los usuarios puedan obtener información en cualquier momento y lugar.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto.

A continuación, le ofrecemos una descripción detallada de las mejores herramientas de gestión de la continuidad de la empresa que puede probar este año.

1. ClickUp (ideal para equipos que desean flujos de trabajo de BCM personalizables + gestión del trabajo en un solo lugar)

ClickUp reúne los planes de continuidad del negocio, las tareas de respuesta a incidentes y las recomendaciones de resiliencia basadas en IA en una sola herramienta.

En muchas organizaciones, los planes de continuidad se encuentran en documentos separados de las tareas de respuesta que se encuentran en las herramientas de proyectos. Las actualizaciones se realizan en otra herramienta, normalmente el correo electrónico o el chat.

Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, ClickUp reúne todo esto. Tus planes, tareas, conversaciones e informes se encuentran en el mismo entorno de trabajo que ya utiliza tu equipo. Eso significa que, cuando se produce una incidencia, no hay que apresurarse a «preparar» una respuesta. Todo el mundo sabe adónde ir y qué hacer.

Los planes de continuidad en ClickUp son documentos vivos de ClickUp en los que tu equipo puede colaborar. Se conectan directamente con las tareas de ClickUp, que incluyen un progreso rastreable, propietarios dedicados y cronogramas establecidos.

Crea y vincula tareas de ClickUp que se puedan llevar a cabo dentro de ClickUp Docs.

Gracias a ClickUp Automatizaciones, cuando se declara una incidencia, los flujos de trabajo se activan automáticamente, asignando tareas de recuperación, notificando a las personas adecuadas y escalando los problemas sin necesidad de realizar seguimientos manuales.

La IA contextual nativa de ClickUp agiliza aún más las respuestas. Su asistente de IA, ClickUp Brain, muestra al instante la información de su entorno de trabajo. Los equipos pueden formular preguntas sencillas como «¿Cuál es nuestro plan de respuesta ante interrupciones?» o «¿Quién se encarga de la recuperación de los proveedores?» y obtener respuestas instantáneas extraídas de planes y tareas aprobados.

Obtenga respuestas instantáneas sobre planes de continuidad del negocio, políticas y marcos de resiliencia y respuestas utilizando ClickUp Brain.

Los superagentes de IA de ClickUp también pueden vigilar los riesgos, los pasos omitidos o el trabajo estancado y dar indicaciones antes de que los pequeños problemas se agraven.

Con ClickUp, la continuidad de la empresa se convierte en una parte integral del trabajo diario, y no en un documento que se actualiza una vez al año con la esperanza de que nunca sea necesario utilizarlo.

Las mejores funciones de ClickUp

Mapea visualmente los escenarios de riesgo, las dependencias y los flujos de recuperación para una alineación más rápida con ClickUp Pizarras

Realice un seguimiento del nivel de impacto, los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y la criticidad del sistema en una sola vista con los Campos personalizados

Proporcione a su equipo directivo visibilidad instantánea del progreso de la recuperación y los cuellos de botella con los paneles de control en tiempo real de ClickUp.

Estandarice los planes de respuesta ante incidencias y los flujos de trabajo de continuidad entre equipos y regiones con plantillas de respuesta ante riesgos.

Limitaciones de ClickUp

No hay plantillas predefinidas de análisis de impacto empresarial específicas para BCM.

Requiere una configuración inicial para establecer flujos de trabajo específicos de BCM.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 avala a ClickUp por su continuidad operativa:

Trabajamos con muchos de nuestros clientes por horas, lo que siempre nos obliga a llevar un control de las horas dedicadas a un proyecto en un momento dado. Por lo tanto, registrar las horas y poder revisar cualquier proyecto en curso o pasado crea una excelente continuidad empresarial. ClickUp nos permite formar a los nuevos miembros de manera eficiente, simplemente dejándoles revisar nuestra base de datos de proyectos anteriores y acceder a todos los materiales producidos para clientes individuales, desde los más antiguos hasta los más recientes. En pocas palabras, elegimos ClickUp porque se ajusta a nuestro lema: ¡Formación, escalabilidad y continuidad!

Trabajamos con muchos de nuestros clientes por horas, lo que siempre nos obliga al seguimiento de las horas dedicadas a un proyecto en un momento dado. Por lo tanto, registrar las horas y poder revisar cualquier proyecto en curso o pasado crea una excelente continuidad empresarial. ClickUp nos permite formar a los nuevos miembros de manera eficiente, simplemente dejándoles revisar nuestra base de datos de proyectos anteriores y acceder a todos los materiales producidos para clientes individuales, desde los más antiguos hasta los más recientes. En pocas palabras, elegimos ClickUp porque se ajusta a nuestro lema: ¡Formación, escalabilidad y continuidad!

2. Fusion Risk Management (la mejor opción para corporaciones que necesitan una gestión de la continuidad del negocio dedicada con inteligencia de riesgos)

vía Fusion Risk Management

Fusion Risk Management es una plataforma de gestión de riesgos y continuidad del negocio diseñada específicamente para corporaciones. Su sistema Fusion Framework conecta la continuidad del negocio, la recuperación ante desastres de TI, la gestión de crisis y los riesgos de terceros.

Su propuesta única de venta reside en los marcos y flujos de trabajo predefinidos para los profesionales de la gestión de la continuidad del negocio. También destaca en el análisis del impacto en la empresa (BIA). Úselo para identificar procesos críticos, correlacionar dependencias y establecer prioridades de recuperación con facilidad.

Las mejores funciones de Fusion Risk Management

Acceda a flujos de trabajo BIA estructurados que le guiarán a través de la identificación de procesos críticos, la documentación de dependencias y el ajuste de objetivos de tiempo de recuperación (RTO).

Priorice lo que hay que recuperar primero y coordine las medidas de respuesta con mayor claridad.

Utilice el módulo de gestión de crisis para obtener una vista del centro de comandos con asignación de tareas, seguimiento del estado y comunicación con las partes interesadas durante una incidencia.

Se integran fácilmente con plataformas de gestión empresarial existentes, como ServiceNow, Workday HR y SalesPoint iQ, entre otras.

Limitaciones de Fusion Risk Management

Los precios orientados a las corporaciones pueden resultar demasiado elevados para las organizaciones más pequeñas.

La implementación requiere una configuración significativa y una gestión del cambio.

Precios de Fusion Risk Management

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Fusion Risk Management

G2: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fusion Risk Management?

Un usuario satisfecho informa:

Infusion Uploader, basado en IA, reduce significativamente el trabajo manual en un 30 %, lo que mejora la eficiencia en la creación de planes de continuidad de la empresa y recuperación ante desastres.

Infusion Uploader, basado en IA, reduce significativamente el trabajo manual en un 30 %, lo que mejora la eficiencia en la creación de planes de continuidad de la empresa y recuperación ante desastres.

3. LogicManager (la mejor opción para empresas medianas que buscan un enfoque de BCM basado en el riesgo)

vía LogicManager

LogicManager ofrece un enfoque basado en el riesgo para la gestión de la continuidad del negocio. Empieza ayudando a los equipos a identificar y evaluar los riesgos de la organización, y luego utiliza esa información para orientar el análisis del impacto en el negocio y la planificación de la continuidad. Al enlazar los planes de recuperación directamente con los riesgos y las dependencias reales, LogicManager mantiene la BCM centrada en lo que realmente podría interrumpir el negocio, y no solo en el cumplimiento de los requisitos normativos.

Puede personalizar las categorías de riesgo y las escalas de impacto según sus necesidades. También obtendrá la elaboración de informes listos para el cumplimiento normativo con registros de auditoría para todo el ciclo de vida del programa de BCM.

Las mejores funciones de LogicManager

Estructure la continuidad del negocio en torno a los principios de gestión de riesgos empresariales, asegurándose de que los planes aborden las amenazas más importantes.

Acceda a flujos de trabajo paso a paso para realizar análisis de impacto en el negocio (BIA), documentar procesos críticos y desarrollar estrategias de recuperación.

Utilice herramientas integradas para planificar, ejecutar y documentar ejercicios de recuperación, incluyendo la programación de simulaciones teóricas y el seguimiento de las actividades de remediación.

Limitaciones de LogicManager

El enfoque centrado en el riesgo puede resultar desconocido para los equipos acostumbrados a herramientas centradas en la planificación.

Para obtener el máximo valor, es necesario comprometerse con la metodología de LogicManager.

La interfaz de usuario puede resultar confusa y frustrante.

Precios de LogicManager

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de LogicManager

G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LogicManager?

Un usuario comparte en G2:

Aprecio que LogicManager albergue todos nuestros riesgos en un solo sistema, lo que lo hace muy útil y centraliza la gestión de riesgos en toda nuestra organización... La facilidad de comunicación y colaboración que fomenta entre las divisiones por el uso compartido de información actualizada es digna de elogio.

Aprecio que LogicManager albergue todos nuestros riesgos en un solo sistema, lo que lo hace muy útil y centraliza la gestión de riesgos en toda nuestra organización... La facilidad de comunicación y colaboración que fomenta entre las divisiones por el uso compartido de información actualizada es digna de elogio.

4. Everbridge 360 (la mejor opción para organizaciones que dan prioridad a la comunicación en situaciones de crisis)

a través de Everbridge 360

Everbridge es una plataforma de gestión de eventos críticos. Se centra en la comunicación y la coordinación en tiempo real en situaciones de crisis. Mientras que muchas herramientas de BCM se centran en la planificación, Everbridge destaca por su gestión activa de incidencias.

Su sistema de notificación masiva puede llegar rápidamente a grandes grupos a través de SMS, voz y correo electrónico, lo que ayuda a los equipos a realizar el uso compartido de actualizaciones, dar instrucciones y mantenerse alineados cuando la velocidad es lo más importante. Durante una crisis, esta comunicación rápida puede marcar la diferencia entre una respuesta coordinada y el caos total.

Las mejores funciones de Everbridge 360

Llegue a varias personas a través de múltiples canales, con seguimiento de confirmaciones y comunicación bidireccional.

Manténgase al día con un panel de control en tiempo real que muestra el estado de las incidencias, la ubicación de los equipos de respuesta y la finalización de las tareas durante una crisis activa.

Integre herramientas de supervisión de TI para alertar automáticamente a los ingenieros de guardia cuando fallen los sistemas críticos.

Limitaciones de Everbridge 360

Centradas más en la comunicación de respuesta que en la planificación y la documentación.

El precio premium refleja las capacidades de nivel de corporación.

Precios de Everbridge 360

Precios personalizados en función del número de usuarios y los módulos.

Valoraciones y reseñas de Everbridge 360

G2: 4,5/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Everbridge 360?

Un crítico de G2 elogia la herramienta:

Lo que más valoro de Everbridge, además de sus funciones de respuesta rápida ante eventos críticos y envío masivo de mensajes, son sus capacidades de segmentación y enrutamiento. Funcionan a la perfección, lo que me permite notificar solo al personal relevante cada vez que recibimos una alerta.

Lo que más valoro de Everbridge, además de sus funciones de respuesta rápida ante eventos críticos y envío masivo de mensajes, son sus capacidades de segmentación y enrutamiento. Funcionan a la perfección, lo que me permite notificar solo al personal relevante cada vez que recibimos una alerta.

5. Archer (ideal para corporaciones que requieren continuidad empresarial integrada con GRC)

vía Archer

Archer es un proveedor de plataformas integradas de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) con sólidas capacidades de continuidad del negocio. Está diseñada para grandes organizaciones que desean que la planificación de la continuidad se integre en un programa más amplio de riesgo y cumplimiento.

Archer conecta la continuidad del negocio con áreas como el riesgo operativo, el riesgo de terceros y el cumplimiento normativo. Esto proporciona a los equipos una vista única de cómo las interrupciones afectan al panorama general de riesgos, en lugar de gestionar la continuidad de forma aislada.

Las mejores funciones de Archer

Genere informes diarios, semanales y mensuales sobre el cumplimiento de los riesgos.

Establezca un marco de cumplimiento visual con POE y mapas de procesos.

Documente, cree versiones y realice la distribución de políticas de continuidad con flujos de trabajo de aprobación y seguimiento del seguimiento de certificaciones.

Limitaciones de Archer

Los usuarios informan de que algunos módulos pueden ser difíciles de configurar y utilizar.

Ideales para grandes corporaciones con equipos dedicados a GRC.

Precios de Archer

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Archer

G2: 3,6/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Archer?

Un usuario comparte en Capterra:

Al igual que con las evaluaciones de seguridad, se puede personalizar para incluir un módulo de evaluación y realizar tareas como envíos por correo y alertas con facilidad. En general, es una herramienta muy útil y su capacidad para ser personalizada según las necesidades de la corporación le da una ventaja competitiva.

Al igual que con las evaluaciones de seguridad, se puede personalizar para incluir un módulo de evaluación y realizar tareas como envíos por correo y alertas con facilidad. En general, es una herramienta muy útil y su capacidad para ser personalizada según las necesidades de la corporación le da una ventaja competitiva.

6. Riskonnect (ideal para organizaciones que desean servicios de BCM gestionados con software)

vía Riskonnect

Riskonnect ofrece una combinación única de software BCM y servicios gestionados. Su plataforma BC in the Cloud proporciona la tecnología. Y su equipo de consultoría le ayuda a crear, mantener y probar su programa de continuidad.

Este enfoque híbrido es ideal para organizaciones que necesitan un programa de BCM maduro, pero carecen de la experiencia o los recursos internos para crearlo. Riskonnect funciona esencialmente como una extensión de su equipo.

Las mejores funciones de Riskonnect

Acceda a todos los datos sobre la exposición al riesgo de su organización en un solo lugar.

Obtenga paneles detallados e información útil para abordar los riesgos de interrupción de la empresa más rápidamente.

Cree formularios personalizados y realice la automatización de la introducción manual de datos.

Limitaciones de Riskonnect

La personalización extensiva puede ser tanto una ventaja como un inconveniente de la herramienta.

Los servicios gestionados generan costes continuos más allá de las licencias de software.

Precios de Riskonnect

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Riskonnect

G2: 4,1/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Riskonnect?

Un usuario de G2 comparte opiniones contradictorias:

La combinación de IRM + Data Analytics ha sido una plataforma fantástica que combina datos de reclamaciones y de empresas para generar valor para las partes interesadas externas e internas... La personalización de la plataforma ha sido tanto beneficiosa como un obstáculo para la fácil solución.

La combinación de IRM + Data Analytics ha sido una plataforma fantástica que combina datos de reclamaciones y de empresas para generar valor para las partes interesadas externas e internas... La personalización de la plataforma ha sido tanto beneficiosa como un obstáculo para la fácil solución.

7. Gestión de la continuidad de la empresa de ServiceNow (ideal para organizaciones centradas en TI con un ecosistema ServiceNow ya existente)

a través de ServiceNow Gestión de la continuidad del negocio de la empresa

ServiceNow Business Continuity Management se basa en la plataforma ServiceNow. Esto lo convierte en la opción ideal para las organizaciones que ya utilizan ServiceNow para la gestión de servicios de TI (ITSM). La estrecha integración significa que sus planes de recuperación ante desastres de TI se conectan directamente a su CMDB y a sus flujos de trabajo de gestión de incidencias.

Realice fácilmente la automatización del análisis del impacto en la empresa extrayendo datos de su implementación actual de ServiceNow. Identifique automáticamente qué aplicaciones tienen compatibilidad con los procesos críticos de la empresa y calcule el impacto de su indisponibilidad.

Las mejores funciones de la gestión de la continuidad del negocio de ServiceNow

Cree flujos de trabajo automatizados de continuidad del negocio, flujos de trabajo de recuperación de TI y mucho más en una única plataforma interconectada.

Activa automáticamente las tareas de recuperación y los manuales de procedimientos cuando se detectan incidencias.

Utilice la IA para obtener respuestas inteligentes al alcance de la mano.

Limitaciones de la gestión de la continuidad del negocio de ServiceNow

Requiere la plataforma ServiceNow, lo que puede no tener sentido si aún no es cliente.

Más centradas en la recuperación ante desastres informáticos que en la continuidad del negocio en toda la corporación.

Precios de la gestión de la continuidad del negocio de ServiceNow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre la gestión de la continuidad del negocio de ServiceNow.

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. Quantivate (ideal para instituciones financieras y sectores regulados)

vía Quantivate

Quantivate es una plataforma de gestión de riesgos y continuidad del negocio (BCM) para instituciones financieras y otros sectores altamente regulados. Facilita el cumplimiento de los requisitos normativos, con flujos de trabajo preconfigurados para la elaboración de informes reglamentarios y la gestión de auditorías.

Es especialmente eficaz en la gestión de proveedores y la evaluación de riesgos de terceros. Se trata de cuestiones fundamentales para los bancos y las cooperativas de crédito sujetos a la supervisión regulatoria de sus cadenas de suministro.

Las mejores funciones de Quantivate

Realice una evaluación exhaustiva de los riesgos de terceros y una validación de la continuidad de la empresa para los proveedores.

Mantenga registros de auditoría detallados y acceda a plantillas para la elaboración de informes normativos.

Cree, almacene y actualice planes de continuidad y gestión de crisis en un solo lugar.

Limitaciones cuantificables

El enfoque específico del sector puede establecer un límite para las organizaciones ajenas a los sectores regulados.

Precios de Quantivate

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Quantivate

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. ParaSolution (la mejor opción para organizaciones que necesitan soporte bilingüe)

vía premiercontinuum

ParaSolution es un proveedor canadiense de software de BCM que ofrece una plataforma bilingüe (inglés/francés). Es ideal para empresas que operan en Canadá u otros entornos multilingües.

Se trata de un enfoque sencillo de la gestión de la continuidad del negocio, centrado en la gestión de planes, la programación de ejercicios y el control de documentos, sin la complejidad de las plataformas de corporación más grandes.

Las mejores funciones de ParaSolution

Obtenga plantillas estructuradas para documentar los planes de continuidad del negocio, con control de versiones y flujos de trabajo de aprobación.

Programe, realice un seguimiento y documente los ejercicios y pruebas de recuperación.

Limitaciones de ParaSolution

Conjunto de funciones más reducido en comparación con las plataformas de corporación.

Menos opciones de integración disponibles

Precios de ParaSolution

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ParaSolution

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. SAI360 (la mejor opción para corporaciones globales que necesitan una gestión integrada de EHS y riesgos)

vía SAI360

SAI360 es una plataforma integral de gestión medioambiental, de salud, seguridad (EHS) y riesgos que incluye capacidades de continuidad del negocio. Está diseñada para corporaciones globales que necesitan gestionar la BCM junto con otros ámbitos de riesgo operativo.

La fortaleza de esta plataforma GRC es su amplitud: permite gestionar todo, desde la notificación de incidencias hasta la gestión de la formación y la planificación de la continuidad de la empresa, en un solo sistema.

Las mejores funciones de SAI360

Combine la continuidad de la empresa con el cumplimiento normativo medioambiental, la gestión de la seguridad y el riesgo operativo.

Implemente módulos de formación para garantizar que su equipo conozca sus roles en los planes de continuidad.

Acceda a contenido normativo y seguimiento del cumplimiento normativo para múltiples jurisdicciones.

Limitaciones de SAI360

Los usuarios informan de que las páginas y los informes más pesados pueden tardar mucho tiempo en cargarse.

Varios usuarios comparten una experiencia menos que ideal con el soporte al cliente.

Precios de SAI360

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SAI360

G2: 4,1/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SAI360?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Cuenta con un panel intuitivo para la elaboración de informes y análisis que promueve la concienciación sobre los riesgos. Es altamente escalable y flexible, lo que lo hace ideal para empresas de cualquier tamaño, ya que garantiza un alto retorno de la inversión.

Cuenta con un panel intuitivo para la elaboración de informes y análisis que promueve la concienciación sobre los riesgos. Es altamente escalable y flexible, lo que lo hace ideal para empresas de cualquier tamaño, ya que garantiza un alto retorno de la inversión.

Incorpore la continuidad de la empresa en su flujo de trabajo diario con ClickUp.

El mejor plan de continuidad del negocio es aquel que su equipo realmente utiliza. No un documento olvidado. Y definitivamente no un sistema especializado que su equipo solo abre durante los simulacros.

ClickUp lleva la gestión de la continuidad del negocio al entorno de trabajo en el que tu equipo ya se mueve a diario. Documentas tus planes en ClickUp Docs. Asignas tareas de recuperación con ClickUp Tasks. Automatizas la respuesta a incidencias con ClickUp Automations. Y realizas el seguimiento del progreso de la recuperación con ClickUp Dashboards.

Cuando se produce una interrupción, su equipo no tiene que aprender a utilizar una nueva herramienta bajo presión. Responden utilizando la misma plataforma que utilizan para todos los proyectos, con todo el contexto que necesitan al alcance de la mano.

Deje de tratar la continuidad del negocio como una simple casilla de selección. Conviértala en parte del funcionamiento de su equipo.

Cree un programa de continuidad del negocio que esté realmente listo cuando lo necesite. Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo.

Preguntas frecuentes

El software de continuidad del negocio se centra en la preparación y la respuesta ante interrupciones. Ayuda a los equipos a planificar qué hacer cuando las cosas van mal. Las herramientas de gestión de proyectos se centran en el trabajo diario, como las tareas, los plazos y la colaboración. Las herramientas de BCM están diseñadas para emergencias, mientras que las herramientas de proyectos están diseñadas para operaciones normales.

Sí. Los equipos pequeños suelen ser más vulnerables a las interrupciones porque cuentan con menos personal y menos copias de seguridad. El software de BCM les ayuda a planificar con antelación, asignar responsabilidades claras y recuperarse más rápidamente sin caos. Incluso los planes más sencillos pueden marcar una gran diferencia cuando ocurre algo inesperado.

La planificación de la continuidad del negocio abarca cómo toda la empresa sigue funcionando durante una interrupción. La recuperación ante desastres se centra principalmente en restaurar los sistemas y datos de TI. La recuperación ante desastres es una parte de la continuidad del negocio, pero la planificación de la continuidad también tiene en cuenta a las personas, los procesos, los proveedores y la comunicación.

La mayoría de las organizaciones deben poner a prueba sus planes al menos una vez al año. Los sistemas críticos o los equipos de alto riesgo pueden realizar pruebas con mayor frecuencia. Las pruebas periódicas ayudan a los equipos a detectar deficiencias, mantener los planes actualizados y asegurarse de que todos sepan qué hacer antes de que se produzca una incidencia real.