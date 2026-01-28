¿Qué pila de IA es la adecuada para los equipos que se inician en la IA?

Un equipo experimenta con una herramienta de escritura basada en IA para ahorrar tiempo en la creación de contenidos. Poco después, alguien prueba un generador de imágenes basado en IA. Más tarde, se añade otra herramienta para realizar la automatización de algunas tareas repetitivas.

Por separado, estas herramientas parecen útiles. Pero con el tiempo, la configuración empieza a parecer desordenada.

Las herramientas no se comunican entre sí. Algunas hacen cosas similares. Los resultados se dispersan por diferentes aplicaciones y es difícil distinguir qué es lo que realmente ayuda y qué es lo que solo añade ruido.

Para los equipos que se inician en la IA, este caos, también conocido como expansión de la IA, es una primera fase habitual. Forma parte de la curva de aprendizaje.

Pero, ¿sabes qué? No necesitas más herramientas de IA, sino la combinación adecuada que satisfaga las necesidades específicas de tu equipo y su nivel de madurez en materia de IA.

En este blog, le mostraremos cómo superar la adopción ad hoc de la IA y crear una pila tecnológica de IA eficaz. Una que realmente le reduzca el trabajo pesado.

El reto de iniciarse en la IA

Las aplicaciones basadas en IA están llegando al mercado más rápido que nunca.

Cualquiera puede crear una herramienta de IA con unas pocas API, modelos preentrenados y una infraestructura en la nube. Cada herramienta promete un trabajo más rápido, decisiones más inteligentes o menos pasos manuales.

Tienes docenas de marcos de aprendizaje automático, plataformas en la nube y herramientas de almacenamiento de datos entre los que elegir. Cuantas más opciones hay disponibles, más difícil resulta tomar una decisión.

Pero eso no es todo. El verdadero reto comienza después:

La migración es arriesgada , ya que trasladar flujos de trabajo activos y datos confidenciales a sistemas habilitados para IA puede interrumpir fácilmente el trabajo.

La curva de aprendizaje es implacable . Si las herramientas resultan incómodas o intrusivas, los equipos dejan de utilizarlas, independientemente de lo potentes que sean.

El retorno de la inversión sigue siendo incierto , ya que los líderes no están seguros de cómo se define el éxito ni de cuánto tiempo se tarda en ver resultados.

La deuda técnica se acumula, ya que las decisiones apresuradas en materia de IA añaden complejidad a sistemas que ya estaban al límite de su capacidad.

La adopción temprana es delicada para los equipos que se inician en la IA. Lo que necesita es una configuración sencilla con una alta usabilidad y una integración perfecta en todo momento.

Las pilas tecnológicas de IA adecuadas añaden la estructura tan necesaria a todo el ciclo de vida de la IA, lo que facilita mucho el cambio a la IA.

¿Cómo? ¡Descúbralo!

👀 ¿Sabías que... Según la encuesta sobre la brecha en el uso de la IA de ClickUp, el 23 % de los profesionales están esencialmente «paralizados por la IA»: quieren utilizar la tecnología, pero no saben por dónde empezar ni cómo integrarla en sus tareas diarias sin complicar las cosas.

¿Qué es una pila de IA?

Una pila de IA es el conjunto interconectado de herramientas, tecnologías, infraestructura y marcos que se utilizan para ejecutar capacidades de IA en todo su equipo u organización.

Comprender las capas de una pila de IA

Las pilas tecnológicas de IA se crean por capas. Usted elige las herramientas adecuadas para formar cada capa y, juntas, estas capas conforman su pila de IA.

Las tres capas principales son:

1. Capa de datos

La IA aprende de la información que le proporcionas. Esta capa comprende todo aquello de lo que la IA puede aprender. Garantiza que la información de tu empresa esté organizada, limpia y sea fácil de encontrar para la IA.

✅ Los componentes clave incluyen: Documentos, bases de datos, herramientas, sistemas de registro

Herramientas de limpieza de datos para mejorar la calidad de los datos

Almacenes de datos, lagos de datos y bases de datos vectoriales para almacenar datos sin procesar.

Canales de datos para extraer y enviar datos

Sistemas de control de versiones de datos para realizar el seguimiento de los cambios en el conjunto de datos.

2. Capa de inteligencia

Esta es la parte intelectual de su pila tecnológica de IA. Procesa los datos recopilados para ofrecer predicciones, resúmenes o decisiones automatizadas.

✅ Los componentes clave incluyen: Visión artificial

Marcos de aprendizaje automático para el desarrollo de modelos

Modelos de IA reales

Motores de inferencia

Procesamiento del lenguaje natural (NLP)

Indicaciones, razonamiento y lógica de decisión

3. Capa de aplicación

La capa de aplicación conecta la IA con sus flujos de trabajo para que los miembros del equipo puedan utilizarla para realizar su trabajo.

✅ Los componentes clave incluyen: Lógica específica para tareas o flujos de trabajo

Mecanismos de captura de comentarios para perfeccionar los modelos de aprendizaje automático.

Interfaces de chat, copilotos, funciones integradas

Aplicaciones para usuarios finales en las que se generan y revisan los resultados de la IA.

🧠 Dato curioso: En la década de 1770, el relojero suizo Pierre Jacquet-Droz construyó «The Writer», un niño mecánico compuesto por 6000 piezas que podía escribir cualquier frase personalizada de hasta 40 caracteres. Se considera uno de los primeros ejemplos de ordenador. vía Colossal

📚 Más información: Cómo utilizar ClickUp AI para mejorar la productividad y la eficiencia

Al elegir herramientas de IA independientes, se preguntaría: ¿Qué hace esta herramienta?

La rapidez y la comodidad inmediatas tienen prioridad. Prefiere una solución plug-and-play que resuelva un único problema ahora mismo.

📌 Ejemplo: Copia y pega sus datos de ventas mensuales, información y resúmenes en un generador de informes de IA para crear rápidamente un informe profesional.

Al crear una pila de IA, hay que centrarse en lo siguiente: ¿Cómo encaja esta herramienta en nuestro flujo de trabajo?

La meta es invertir en soluciones de IA que:

Resuelva sus puntos débiles.

Son altamente compatibles entre sí.

Integre fácilmente sus sistemas y flujos de trabajo heredados.

Apoye a su equipo a largo plazo.

📌 Ejemplo: configura un sistema en el que los registros de ventas internos y las notas de proyectos fluyen automáticamente a un modelo de IA que ha sido entrenado con la voz de su marca. Ese modelo redacta el informe y lo coloca directamente en la carpeta compartida de su equipo para su revisión.

Por qué los equipos nuevos en IA necesitan una configuración integrada y modular

Es tentador hacerse con un par de herramientas de IA y utilizarlas para gestionar su negocio. Pero si quiere que su IA crezca al mismo ritmo que su equipo, es muy importante crear una configuración integrada y modular.

He aquí el motivo:

Es fácil cambiar de herramientas: El panorama de la IA es muy volátil. Los equipos deben actualizarse a alternativas mejores para mantenerse al día con las tendencias emergentes. Con una pila modular, es mucho más fácil añadir o eliminar una herramienta de IA sin interrumpir el trabajo.

Resuelva más problemas con una sola herramienta: los equipos que se inician en la IA acaban comprando una aplicación de IA independiente para cada punto débil, lo que solo aumenta la deuda técnica. Al crear una capa de inteligencia centralizada, puede potenciar todas sus operaciones sin necesidad de utilizar múltiples herramientas.

Coherencia entre los diferentes equipos: dado que las herramientas de IA independientes no se comunican entre sí, los diferentes equipos o miembros del equipo se ven obligados a trabajar con resultados incoherentes. Una configuración integrada resuelve este problema creando una única fuente de información veraz para todos.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizamos una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Ejemplos de pilas de IA sencillas de uso diario

¿Cree que las pilas de IA son complicadas? En la práctica, son mucho más sencillas y no requieren ingeniería avanzada ni desarrollo de IA desde cero.

Lo importante es elegir las aplicaciones de IA adecuadas y combinarlas con un plan adecuado. Si lo hace, estará listo para obtener el valor real de la IA, con menos confusión, una interrupción mínima del flujo de trabajo y menores costes.

A continuación se muestran algunos ejemplos sencillos de cómo los equipos combinan herramientas basadas en IA para el trabajo diario.

1. CRM + análisis + IA de redacción

📌 Ejemplo: Dirige un equipo de ventas que gestiona cientos de clientes potenciales activos. En lugar de pedir a los representantes que escaneen manualmente los registros del CRM, superpone análisis basados en IA sobre su CRM para realizar el seguimiento del comportamiento reciente de los clientes potenciales y las señales de compra.

Cuando el sistema identifica un cliente potencial con alta intención de compra, pasa ese contexto a una herramienta de redacción de IA. La herramienta redacta un correo electrónico de seguimiento personalizado, que el representante revisa rápidamente y envía.

2. Gestión de proyectos + automatización de reuniones + asignación inteligente de tareas

📌 Ejemplo: durante la sincronización de su equipo, una herramienta de reuniones escucha, transcribe la conversación e identifica todas las «tareas pendientes» mencionadas.

Envía automáticamente esos elementos a su herramienta de gestión de proyectos. Cuando finaliza la reunión, el tablero del proyecto se actualiza con todas las nuevas tareas.

La IA también analiza automáticamente la carga de trabajo y las habilidades de cada miembro del equipo antes de asignar las tareas y notificárselas.

3. Chat interno + búsqueda con IA

📌 Ejemplo: en lugar de que los miembros del equipo se envíen mensajes entre sí para obtener contexto o archivos perdidos, integra la IA en la wiki y las carpetas compartidas de su empresa. La IA lee todo: sus políticas de RR. HH., planes de proyectos anteriores y guías técnicas.

A continuación, enlaze esto con su aplicación de chat interna. Cuando un miembro del equipo tenga una pregunta, la escribirá en el chat y la IA capturará la información para él.

📚 Más información: Cómo la IA está transformando los servicios profesionales

Cómo elegir la pila de IA adecuada para principiantes (paso a paso)

A continuación, le indicamos cómo elegir la pila adecuada para implementar con éxito la IA:

Paso 1: Defina sus necesidades

Empiece por observar cómo trabaja su equipo en la actualidad.

¿Su equipo utiliza principalmente la IA para tareas individuales como redactar contenido, resumir notas o generar ideas? En ese caso, unas pocas herramientas de IA independientes pueden parecer suficientes al principio.

Pero si la IA empieza a afectar a los flujos de trabajo compartidos (actualizaciones de estado, creación de tareas, elaboración de informes o documentación interna), pronto surgirán fricciones. Copiar y pegar contexto, volver a explicar el trabajo y realizar el seguimiento de los resultados en diferentes herramientas se convierte en una tarea diaria.

A continuación, piense en qué aspectos se espera que la IA ahorre tiempo.

Si la meta es la rapidez en tareas puntuales, una configuración ligera puede funcionar.

Pero si quieres que la IA reduzca la coordinación, los seguimientos y las actualizaciones manuales en todo el equipo, necesitarás herramientas que se conecten directamente a tus flujos de trabajo existentes.

Por último, piense en la adopción.

Si la IA requiere que su equipo aprenda nuevas interfaces o cambie constantemente de herramientas, su uso disminuirá. Para los equipos que se inician en la IA, la pila adecuada se integra en las herramientas que su equipo utiliza a diario.

👀 ¿Sabías que... La palabra «robot» proviene de una obra de teatro checa de 1920 con el título Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. )*, de Karel Čapek. «Roboti» deriva de «robota», que significa trabajo forzado o trabajo pesado. En la obra, los robots son en realidad entidades sin alma, creadas mediante bioingeniería, con carne y hueso como los humanos. Al final, se rebelan y exterminan a toda la raza humana.

Paso 2: Agrupe, clasifique y priorice los puntos débiles

¿Por qué es necesario organizar los puntos débiles y las metas de IA antes de la selección de herramientas?

Supongamos que el equipo de marketing necesita ayuda para redactar el texto de un anuncio. El equipo de ventas necesita ayuda para escribir argumentos de venta.

Si ambos equipos compran herramientas de escritura de IA por separado, habrás duplicado tus costes sin resolver ningún problema nuevo.

Para evitarlo, recuerde: no agrupe los puntos débiles por equipos o departamentos. Agrúpelos por el tipo de capacidad de IA que se requiere.

Capacidad de IA Qué incluye Ejemplos comunes Generación de IA Creación o transformación de contenido Resumir documentos largos, reescribir actualizaciones internas, generar agendas de reuniones y crear imágenes. Análisis de IA Interpretación de datos e identificación de patrones Analizar las tendencias de comportamiento de los clientes, señalar las campañas con bajo rendimiento y detectar inconsistencias en los datos. Enrutamiento y automatización de IA Trasladar el trabajo sin coordinación manual Convertir los elementos de acción de las reuniones en tareas, enviar aprobaciones, clasificar el trabajo entrante y actualizar el estado de las tareas.

A continuación, analice una capacidad cada vez y evalúe cada problema utilizando dos preguntas:

¿Con qué frecuencia se produce este problema? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo requiere este proceso?

Los problemas que se producen a diario y bloquean el progreso deben ser prioritarios. Estas son las capacidades en las que su pila de IA no puede permitirse comprometer.

Trate estos problemas de gran impacto como sus casos de uso piloto.

A la hora de elegir las herramientas adecuadas para su moderna pila de IA, intente crear un ecosistema cohesionado, no solo encontrar las capacidades adecuadas para resolver los puntos débiles.

Algunas consideraciones clave a tener en cuenta al realizar la selección de herramientas de IA:

Integraciones nativas y API: Priorice las herramientas con integraciones nativas (incorporadas) para sus sistemas existentes (por ejemplo, su CRM). Si una herramienta no tiene una conexión nativa, debe tener una API robusta. Esto garantiza que pueda utilizar herramientas puente como Zapier o Make para realizar la automatización del flujo de datos.

Menos es más: busque plataformas que resuelvan varios problemas relacionados a la vez, por ejemplo, una herramienta de IA que se encargue de la transcripción de reuniones, el resumen y la asignación de tareas de una sola vez. Esto evita solapamientos y reduce las cuotas de suscripción.

Curva de aprendizaje mínima: dado que su equipo es nuevo en IA, evite herramientas que requieran ingeniería inmediata o código complejo.

Infraestructura de datos segura: busque una privacidad de nivel de corporación para que sus datos estén cifrados.

Escalabilidad modular: elija herramientas que le permitan comenzar con un solo asiento o un pequeño proyecto piloto y escalar para manejar un aumento masivo de datos o usuarios más adelante.

Paso 4: Conecte los flujos de trabajo de IA con una orquestación unificada

¿Qué ocurre cuando se utilizan demasiadas herramientas de IA?

La proliferación de herramientas merma su productividad, sus presupuestos y su concentración. Antes de que se dé cuenta, se acumula una gran cantidad de trabajo, en el que los archivos, las actualizaciones y las decisiones se distribuyen entre aplicaciones, hilos y bandejas de entrada.

Y el coste es enorme: se estima que cada año se pierden 2,5 billones de dólares en productividad a nivel mundial.

Una vez que su pila de IA esté en funcionamiento, necesitará una única capa de orquestación para conectarlo todo: herramientas, flujos de trabajo y equipos.

Esta capa de orquestación actúa como sistema de registro para:

Trabajo en curso

Resultados generados por IA

Propiedad y responsabilidad

Visibilidad entre equipos

ClickUp se convierte en esa capa de coordinación. El primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo conecta aplicaciones y flujos de trabajo en una plataforma unificada.

¿Qué significa eso para usted? Vea este vídeo para descubrirlo 👇

Paso 5: Implemente la pila y forme a su equipo

Una vez que su pila de IA esté lista, impleméntela por fases para que la adopción sea fluida y el riesgo sea bajo.

Comience con flujos de trabajo que aporten un valor inmediato, como resumir actualizaciones, redactar contenido rutinario o enrutar solicitudes repetitivas. Perfeccione estos flujos de trabajo antes de ampliarlo aún más.

Si su equipo es pequeño, implemente primero la pila en un solo proyecto.

Aproveche los primeros éxitos para generar confianza y conseguir la aceptación de las partes interesadas, y luego amplíe gradualmente la adopción de la IA en todos los equipos.

💡 Consejo profesional: utilice las automatizaciones de ClickUp para gestionar las tareas de coordinación repetitivas, de modo que su equipo pueda centrarse en el trabajo significativo. Configure desencadenantes sencillos, como cambios en el estado de las tareas, recordatorios de fechas límite o ajustes de prioridad, que actualicen automáticamente los campos de las tareas, envíen notificaciones o creen seguimientos. Automatice sus tareas repetitivas con ClickUp Automatizaciones. Por ejemplo, puede automatizar las transiciones de estado cuando una subtarea es completada, notificar a las partes interesadas cuando se alcanza un hito clave o asignar tareas automáticamente en función de las reglas de carga de trabajo.

Si es la primera vez que se inicia en la automatización, hemos creado este vídeo para usted 👇

Paso 6: Supervisa, mide y ajusta tu pila tecnológica.

Supervisar la pila de IA significa dos cosas:

Evaluación del rendimiento del flujo de trabajo: compare las referencias antes y después del proceso exacto que ha puesto a prueba. Observe métricas como el tiempo necesario para completar una tarea, el número de pasos manuales, los ciclos de revisión, las tasas de reelaboración y el manejo de excepciones.

Evaluación de la fiabilidad del conjunto: compruebe si las integraciones funcionan de forma coherente y si las automatizaciones se desencadenan en el momento adecuado. Supervise el rendimiento del modelo para comprender y mitigar la «deriva del modelo», es decir, la degradación de los resultados de la IA con el paso del tiempo.

Recuerde también que el seguimiento del progreso es un proceso continuo.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los encuestados utilizan tres o más herramientas al día, luchando contra la « proliferación de aplicaciones » y los flujos de trabajo dispersos. Aunque pueda parecer productivo y ajetreado, lo que ocurre es que se pierde el contexto entre las distintas aplicaciones, por no hablar del gasto de energía que supone escribir. BrainGPT lo reúne todo: basta con hablar una vez y tus actualizaciones, tareas y notas aparecerán exactamente donde deben estar en ClickUp. Se acabó el tener que cambiar de una aplicación a otra, se acabó el caos: solo productividad fluida y centralizada.

Ejemplos de pilas de IA para equipos nuevos en IA

A continuación, le ofrecemos una visión completa de una pila tecnológica de IA creada para principiantes. Hemos seleccionado cuidadosamente las herramientas que le ofrecen la mejor relación calidad-precio sin complicar las cosas.

Úsalo como inspiración para tu pila tecnológica y adáptalo a tu gusto.

1. Capa de datos, elaboración de informes y análisis

Esta capa es la base de la pila tecnológica. Ayuda a recopilar información de su sitio web, anuncios y CRM para que todas las demás herramientas de IA de su pila puedan trabajar con datos de la misma alta calidad.

Incluye herramientas responsables de la recopilación, ingestión, almacenamiento, validación, análisis y gestión general de datos de calidad.

Airbyte

Airbyte es una plataforma de integración de datos de código abierto. Ayuda a trasladar datos de cientos de fuentes de datos diferentes, como sus anuncios de Facebook, su tienda Shopify o su cuenta Stripe, a un almacén central.

Funciones principales

Tres formas de integración: sin código, con poco código y kits de desarrollo de conectores específicos para cada lenguaje.

Enlaza tus herramientas favoritas e incluso aplicaciones heredadas en menos de 10 minutos.

Se integra con las principales plataformas de datos, como Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate, etc.

Precios

Precios personalizados

Google BigQuery

Google BigQuery es un almacén de datos sin servidor que puede manejar grandes cantidades de datos y ejecutar consultas complejas (búsquedas) en segundos. Cuenta con funciones integradas que le permiten ejecutar modelos de IA directamente sobre sus datos almacenados.

Funciones principales

Consultas rápidas para grandes conjuntos de datos

Se realiza la conexión con las Hojas de cálculo de Google, Dataflow, Spark, Hadoop y otras herramientas.

Muy rentable, ya que pagas por lo que almacenas y por lo que buscas por separado.

Precios

Precios personalizados

Grandes expectativas

Great Expectations es una solución basada en IA que garantiza que solo fluyan datos de alta calidad a través de sus canales. Por ejemplo, si hay un precio negativo o falta una dirección de correo electrónico, le avisa antes de que los datos incorrectos o incompletos lleguen a sus modelos de IA.

Funciones principales

Supervisión del estado de los datos en tiempo real para la detección instantánea de anomalías.

Incluye herramientas de observabilidad de datos integradas.

Utiliza la IA para generar pruebas automáticamente y validar la calidad de los datos.

Precios

Precios personalizados

🚀 Ventaja de ClickUp: aunque BigQuery almacena los datos, Airbyte los mueve y Great Expectations los valida, aún necesitas una herramienta para analizar y visualizar los resultados. Los paneles de ClickUp convierten los datos brutos en tiempo real en información fácil de entender para todos los miembros de su empresa. Obtenga actualizaciones basadas en IA sobre sus flujos de trabajo utilizando los paneles de control de ClickUp. Personalice su panel organizando varias tarjetas (gráficos circulares, tablas, barras, etc.) para realizar un seguimiento del trabajo, el tiempo, los ingresos, los sprints y el rendimiento del equipo en una sola vista. Con AI Cards, puede resumir automáticamente el trabajo, detectar cuellos de botella y generar resúmenes narrativos del estado utilizando los mismos datos subyacentes. Esta combinación de personalización mediante arrastrar y soltar + tarjetas de IA ayuda a crear paneles de control listos para ejecutivos con gráficos, KPI y resúmenes automatizados en un solo lugar.

2. Capa de contenido creativo

La IA no puede sustituir a la creatividad. Pero puede reducir el tiempo dedicado a los primeros borradores, las revisiones y la reutilización.

Teniendo esto en cuenta, exploremos las herramientas clave de IA para la capa de creación de contenido:

Jasper

La plataforma de automatización de contenidos de IA Jasper unifica la voz de su marca, establece conexiones entre sus flujos de trabajo y automatiza el ciclo de vida de sus contenidos a través de canales de contenido inteligentes.

Funciones principales

Jasper es consciente de la marca, lo que significa que utiliza modelos de aprendizaje profundo para comprender el tono, el estilo y el conocimiento de los productos específicos de su empresa.

Se integra con Surfer SEO y Semrush para optimizar tu contenido para SEO.

Tiene compatibilidad con la creación de contenido en más de 30 idiomas.

Precios

Desde 69 $ al mes por usuario.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio es una suite de diseño de IA todo en uno. Simplifica tareas complejas como la edición de fotos, el diseño de maquetaciones y la creación de vídeos en acciones de un solo clic.

Funciones principales

Genera plantillas de diseño editables y acordes con la marca para publicaciones en redes sociales, presentaciones, carteles, etc., a partir de simples indicaciones de texto.

Transforma los datos sin procesar en gráficos visualmente atractivos y personalizados con su marca.

Proporciona soporte para trabajos de diseño y edición masivos a nivel profesional.

Precios

Free

Los planes de pago comienzan en 15 $ al mes por usuario.

HeyGen

Utilice la plataforma de generación de vídeos con IA HeyGen para producir vídeos de calidad profesional, incluso a partir de un simple guion. Automatiza el proceso y le ahorra horas de tiempo de producción. Genere vídeos de alta calidad con voz en off, imágenes y un avatar de IA.

Funciones principales

Clona tu propia voz y apariencia para crear un avatar digital para tus vídeos.

Transforme una sola foto o imagen en un vídeo parlante con sincronización labial precisa.

Traduce automáticamente tus vídeos a más de 175 idiomas y dialectos.

Precios

Free

Los planes de pago comienzan en 29 $ al mes por usuario.

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Busca una herramienta de generación de contenido de IA todo en uno que se integre con sus tareas, documentos y todo su entorno de trabajo? Pruebe ClickUp Brain. Ya sea que esté redactando un resumen de proyecto en un documento, diseñando una imagen o escribiendo una descripción de tarea, solo necesita un clic para terminar. Utilice ClickUp Brain para gestionar la creación y el análisis de contenidos. Con Brain, usted puede: Perfecciona el texto existente en cuanto a claridad, tono, gramática y estructura.

Identifique las tareas que deben corregirse basándose en sus datos existentes.

Genere resúmenes de contenido, artículos, documentos técnicos, POE, descripciones de productos, textos publicitarios, pies de foto para redes sociales, guías de incorporación, manuales de formación, etc., en cuestión de segundos.

3. Capa de habilitación de marketing y equipo de ventas

Si dirige un equipo de marketing o de ventas, sus iniciativas de IA deben centrarse en la hiperpersonalización, la automatización de la programación y la divulgación, y el análisis del comportamiento. Exactamente lo que cubren las herramientas de esta capa:

ActiveCampaign

ActiveCampaign se encarga de la estrategia y la ejecución de marketing en múltiples canales. Utiliza la IA para coordinar todo el recorrido del cliente, gestionar campañas de marketing integrales, crear segmentos de audiencia y personalizar Mensajes.

Funciones principales

Genera campañas completas, con texto e imágenes, a partir de simples indicaciones de texto.

Automatización del correo electrónico y los mensajes basada en el comportamiento

Tiene compatibilidad con la automatización omnicanal (WhatsApp, SMS, correos electrónicos, sitio web, etc.).

Precios

Desde 15 $ al mes por usuario (facturado anualmente).

Apollo. io

Apollo.io es una plataforma de inteligencia comercial y compromiso B2B que combina una enorme base de datos verificada de más de 275 millones de contactos con herramientas de divulgación automatizadas. Es la interfaz principal ideal para cualquier equipo de prospección.

Funciones principales

Señales de intención para identificar a las empresas que investigan activamente su solución.

Recopila de forma autónoma información sobre empresas y contactos para generar temas de conversación personalizados.

Genera correos electrónicos, respuestas y líneas de asunto acordes con la marca.

Precios

Free

Los planes de pago comienzan en 59 $ al mes por usuario.

4. Capa de soporte al cliente y servicio técnico

Integrar la IA en su capa de CX significa pasar de la resolución reactiva de problemas a un servicio proactivo. La meta es resolver consultas sencillas al instante mediante bots, al tiempo que se dota a los representantes humanos del contexto necesario para manejar situaciones complejas y con un alto nivel de emoción.

Las dos herramientas siguientes sientan las bases para esta capa:

Intercom

Intercom gestiona la comunicación con los clientes en tiempo real a través del chat, los mensajes dentro de la aplicación y las bandejas de entrada de soporte. Sus capacidades de IA ayudan a clasificar las solicitudes, sugerir respuestas y resolver preguntas comunes antes de que lleguen a un agente humano.

Funciones principales

Un bot con tecnología GPT-4 para el soporte de primera línea.

Perfiles contextuales de clientes con historial de conversaciones

Bandeja de entrada unificada para chat, correo electrónico y mensajes en la aplicación.

Precios

Desde 39 $ al mes por usuario.

Gong

Gong actúa como los ojos y los oídos de su equipo de ventas posventa. Graba, transcribe y analiza todas las interacciones con los clientes (llamadas, correos electrónicos y reuniones) para identificar patrones, riesgos y oportunidades que los representantes humanos a menudo pasan por alto.

Funciones principales

Análisis impulsado por IA de la opinión y los temas de los clientes.

Mida la adopción de metodologías en el campo, amplíe la perspectiva para detectar tendencias generales del equipo y acérquese para ver patrones a nivel individual.

Información sobre el rendimiento de los agentes y las oportunidades de formación.

Precios

Precios personalizados

5. Capa de coordinación del flujo de trabajo

Una cosa es comprar e implementar sistemas, y otra muy distinta es crear flujos de trabajo basados en IA para las operaciones diarias. No es de extrañar que sea el paso más intimidante para los equipos que se inician en la IA.

ClickUp reduce esta barrera con una automatización del flujo de trabajo sin código y fácil de usar para principiantes. Proporciona herramientas integradas e intuitivas para empezar poco a poco, como la automatización de las actualizaciones del estado de las tareas, y escalar rápidamente hasta crear agentes de IA totalmente autónomos que gestionen proyectos completos por usted.

Exploremos sus capacidades como agente de IA contextual para su equipo:

IA contextual que entiende su trabajo

ClickUp BrainGPT es tu asistente de IA de escritorio siempre activo que comprende tu trabajo, tus tareas, tus documentos, tus chats, tus proyectos, tus hojas de ruta y tus equipos. Todo reside en tu entorno de trabajo de ClickUp y está conectado a él.

Pida a ClickUp BrainGPT que le informe sobre el progreso, con las tareas vencidas y bloqueadas marcadas.

BrainGPT, la IA contextual, entiende el contexto de su trabajo. Al estar integrada directamente en sus flujos de trabajo, puede responder a:

¿Qué trabajo está en curso?

¿Quién es el propietario de qué?

Lo que está atrasado, bloqueado o a la espera de información

Cómo se relacionan entre sí las tareas y los documentos

📌 Ejemplo: Imagine que el responsable de un proyecto se incorpora al trabajo a mitad de semana después de un día repleto de llamadas. En lugar de buscar actualizaciones en chats y documentos, le pregunta a BrainGPT: ¿Cuál es el estado actual del lanzamiento del sitio web?

BrainGPT extrae el contexto directamente del entorno de trabajo y responde con un resumen conciso:

El diseño de la página de inicio está aprobado y listo para su desarrollo.

Las actualizaciones del contenido están en revisión y se han asignado al responsable del contenido.

El control de calidad está bloqueado, a la espera de los activos finales.

Hay dos tareas pendientes y asignadas al mismo propietario.

A partir de ahí, BrainGPT también puede resumir los obstáculos y crear una breve actualización del estado para las partes interesadas.

Un asistente de IA que elimina la proliferación de IA.

La expansión de la IA suele comenzar con buenas intenciones. Una herramienta para escribir. Otra para reuniones. Una tercera para búsquedas. Pronto, su equipo se encuentra haciendo malabarismos con múltiples aplicaciones de IA, cada una con su propia interfaz, precio y curva de aprendizaje.

En lugar de simplificar el trabajo, la IA añade fricciones.

Así es como BrainGPT reduce la proliferación de la IA:

Acceso a múltiples modelos de IA en un solo lugar: con ClickUp Brain GPT, los equipos pueden acceder a múltiples modelos de IA líderes desde una única interfaz, sin necesidad de cambiar de herramienta ni gestionar suscripciones independientes.

Una aplicación para el trabajo y la IA: ClickUp integra la IA directamente en tareas, documentos, chats y proyectos. Eso significa que los resultados de la IA se vinculan automáticamente a la ejecución, sin copiar y pegar, sin perder contexto y sin herramientas adicionales.

Búsqueda empresarial en todo su entorno de trabajo: en lugar de buscar manualmente en carpetas, chats y unidades, Brain GPT permite a los equipos formular preguntas en lenguaje sencillo y obtener respuestas de tareas, documentos y herramientas conectadas. en lugar de buscar manualmente en carpetas, chats y unidades, Brain GPT permite a los equipos formular preguntas en lenguaje sencillo y obtener respuestas de tareas, documentos y herramientas conectadas.

Talk to Text para actualizaciones más rápidas: para ideas rápidas, notas o actualizaciones de tareas, Talk-to-Text permite a los miembros del equipo hablar con naturalidad en lugar de tener que escribirlo todo. para ideas rápidas, notas o actualizaciones de tareas, Talk-to-Text permite a los miembros del equipo hablar con naturalidad en lugar de tener que escribirlo todo.

IA Notetaker convierte las conversaciones en acciones: IA Notetaker captura las discusiones, resume los puntos clave y convierte los elementos de acción directamente en tareas, lo que permite que el trabajo siga avanzando sin necesidad de realizar seguimientos manuales. IA Notetaker captura las discusiones, resume los puntos clave y convierte los elementos de acción directamente en tareas, lo que permite que el trabajo siga avanzando sin necesidad de realizar seguimientos manuales.

Esto es lo que puede hacer con AI Notetaker 👇

En conjunto, estas capacidades sustituyen un mosaico de herramientas de IA por una única capa de IA contextual. Para los equipos que se inician en la IA, esta consolidación es lo que mantiene la sostenibilidad de la adopción temprana.

Agentes impulsados por IA que hacen el trabajo pesado

Para automatizaciones de procesos empresariales personalizadas, de varios pasos o complejas, tienes ClickUp Super Agents.

Los superagentes son agentes basados en IA diseñados para gestionar flujos de trabajo complejos e integrales sin necesidad de supervisión humana constante. En lugar de actuar como desencadenantes, pueden observar el trabajo, interpretar el contexto y realizar una secuencia de acciones basadas en metas predefinidas.

Realiza conversaciones en lenguaje natural con Super Agents utilizando ClickUp Brain.

Dado que los Superagentes residen en ClickUp, operan con pleno conocimiento de sus tareas, documentos, estados, propietarios y plazos.

📌 Ejemplo: Los superagentes destacan cuando los flujos de trabajo abarcan varias herramientas o pasos y pueden repetirse en todos los equipos. Entre los casos de uso se incluyen:

Caso de uso Qué hace el superagente Briefings creativos Redacte resúmenes creativos utilizando el contexto de las tareas o las conversaciones de chat y sugiera mejoras prácticas. Resúmenes de funciones Convierte las solicitudes de funciones sin procesar en resúmenes estructurados con alcance, supuestos y requisitos clave. Correos electrónicos de seguimiento Convierte las notas de las reuniones de IA Notetaker en correos electrónicos de seguimiento concisos y listos para enviar a los clientes, con decisiones, propietarios y fechas límite. Escalación de problemas Mantiene un resumen de escalación centralizado Doc vinculado a cada tarea. Descripciones de los puestos de trabajo Genera descripciones completas de puestos de trabajo utilizando detalles de tareas y contexto web relevante. Búsqueda en SharePoint Busca directamente en SharePoint desde ClickUp para responder a las preguntas publicadas en un canal de chat.

Conecta tu pila tecnológica de IA con más de 1000 herramientas empresariales básicas, como Hojas de cálculo de Google, GitLab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio, etc., utilizando ClickUp Integrations.

Crea una pila tecnológica de IA integrada con las integraciones de ClickUp.

Solo tiene que seleccionar la herramienta que desee y activarla para configurarla rápidamente. También puede configurar integraciones personalizadas mediante API para completar su pila tecnológica.

Ahorre tiempo con plantillas prediseñadas.

Pero, ¿sabes qué es lo que realmente hace que ClickUp AI sea fácil de usar para los principiantes?

Plantillas prediseñadas para todo: flujos de trabajo, automatizaciones, calendarios de contenido, tableros de visión, campañas de marketing, análisis de la competencia, gestión de flotas, gestión de proyectos y mucho más.

El Centro de plantillas de ClickUp ofrece más de 500 plantillas prediseñadas para poner en marcha los procesos empresariales.

Cada plantilla ofrece un punto de partida. Por ejemplo, puede adoptar una plantilla de producción de contenido y luego ajustar fácilmente los agentes de IA que contiene para que se adapten a sus necesidades específicas.

Esto elimina la ansiedad del «estado en blanco» que a menudo frena la adopción de la IA en los nuevos equipos.

No solo puede elegir entre la amplia biblioteca de plantillas de ClickUp, sino que también puede crear y guardar plantillas personalizadas para utilizarlas en el futuro.

Errores comunes que cometen los equipos al adoptar la IA

A continuación, le presentamos cuatro retos comunes en la adopción de la IA y soluciones prácticas para resolverlos:

Errores comunes Por qué ocurre esto Soluciones ✅ Automatización de procesos defectuosos Los equipos dan por sentado que la IA «limpiará» los flujos de trabajo ineficientes. Introducen datos incompletos o incoherentes, lo que da lugar a resultados poco fiables y amplifica los errores existentes. Estabilice primero el flujo de trabajo para lograr operaciones de aprendizaje automático sin problemas. Utilice la IA para eliminar las fricciones de un proceso claro, no para compensar uno defectuoso. Comprar herramientas de IA por el bombo publicitario Las nuevas herramientas de IA prometen amplias capacidades y beneficios rápidos, lo que genera presión para adoptarlas cuanto antes. Evalúa las herramientas en función de la calidad de la integración, el acceso a los datos, la adecuación operativa y la sólida trayectoria del proveedor. Invertir demasiado por adelantado Evalúa las herramientas en función de la calidad de la integración, el acceso a los datos y la adecuación operativa. Empiece con datos limitados, un grupo pequeño de usuarios y uno o dos flujos de trabajo. Amplíe solo después de medir el rendimiento del flujo de trabajo y la precisión del modelo. Suponiendo que todas las herramientas de IA son «fáciles» de usar Los equipos dan por sentado que «la IA es fácil» y luego se enfrentan a problemas de uso inconsistente y adopción deficiente. Para mejorar los conocimientos del equipo sobre las herramientas de IA, proporcióneles un manual. Cree una biblioteca de indicaciones de IA probadas, realice tutoriales breves y cuente con expertos en IA para facilitar la adopción.

Ventajas de una pila de IA apta para principiantes

Aquí tienes cinco ventajas clave de empezar con una pila de IA fácil de usar para principiantes:

No es necesario ser un experto en tecnología: las personas sin conocimientos técnicos pueden crear fácilmente una pila tecnológica de IA de nivel profesional utilizando herramientas sin código y automatización. No es necesario aprender a programar ni contratar a un desarrollador caro.

Se amortiza casi de inmediato: como no tienes que gastar miles de euros en gastos de configuración, el tiempo que ahorras en las primeras semanas suele cubrir el coste de las herramientas.

Puede empezar poco a poco y añadir complementos más adelante: no es necesario arreglar toda la empresa de una sola vez. Empiece por automatizar no es necesario arreglar toda la empresa de una sola vez. Empiece por automatizar la gestión de proyectos . Una vez que funcione, puede incorporar una herramienta para automatizar el soporte al cliente.

Tu equipo realmente lo utilizará: en lugar de sentirse amenazados por una tecnología compleja, los empleados ven estas herramientas como mejoras útiles para su flujo de trabajo diario. Esto conduce a una mayor satisfacción y a una menor «resistencia al cambio».

No estás «atado» a una sola herramienta: si el mes que viene sale una herramienta mejor, una pila para principiantes te permite cambiar fácilmente la antigua. No estás atado a un contrato de tres años por una herramienta que pronto podría quedar obsoleta.

Cree su pila de IA en cuestión de minutos con ClickUp.

Estamos siendo testigos de la adopción tecnológica más rápida de la historia y, aunque es natural sentirse abrumado, no puede permitirse esperar.

ClickUp le ofrece una ventaja inicial, ayudándole a adoptar la IA sin necesidad de pasar por una curva de aprendizaje.

ClickUp ofrece el entorno de producción perfecto sin código para crear pilas de IA personalizadas. Puede integrar todas sus aplicaciones, configurar automatizaciones complejas, analizar métricas en tiempo real y generar activos creativos en cuestión de minutos.

Y lo más importante: la IA contextual de ClickUp actúa como el pegamento que conecta todo tu conjunto sin ningún tipo de complicación.

¿A qué espera? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

Una pila de IA es una combinación estratégicamente planificada de herramientas de IA para automatizar y mejorar las operaciones de la empresa. Normalmente incluye tres capas: datos (para almacenar y procesar datos antes de alimentar las herramientas de IA), inteligencia (contiene todos sus modelos de IA e infraestructura de inteligencia) y aplicación (estas son las herramientas que utiliza para acceder a la IA). Para aquellos que están empezando, la pila se centra en herramientas fáciles de usar y sin código que resuelven los cuellos de botella inmediatos sin requerir una gran experiencia técnica o codificación personalizada.

Empiece por correlacionar los procesos existentes para identificar los principales cuellos de botella. Esto le ayudará a comprender las metas de IA que debe seguir para su pila. A continuación, agrupe estos problemas para definir las capacidades específicas que necesita, como resumir o extraer datos. Seleccione proveedores de confianza, configure el software según su flujo de trabajo y lleve a cabo una formación del equipo. Por último, supervise el rendimiento mediante auditorías periódicas para garantizar que la pila siga siendo fiable.

Las «mejores» herramientas para equipos pequeños dan prioridad a la alta versatilidad, el bajo mantenimiento y la rentabilidad. Deben cumplir múltiples funciones para evitar la proliferación de herramientas. Entre las mejores opciones se incluyen ClickUp para la inteligencia y automatización de proyectos todo en uno, ActiveCampaign para marketing, Intercom para soporte al cliente y Jasper para redacción.

ClickUp simplifica la adopción de la IA al proporcionar un entorno unificado y sin código en el que la inteligencia está integrada de forma nativa. Funciones como ClickUp BrainGPT ofrecen respuestas instantáneas a partir de la base de conocimientos de su empresa, mientras que las automatizaciones sin código se encargan automáticamente de la introducción de datos y las actualizaciones de estado. Elimina el «impuesto de alternancia» al permitir a los equipos acceder a múltiples LLM de élite, como GPT y Claude, directamente desde sus tareas y documentos existentes.

Mida el éxito comparando los niveles de rendimiento antes y después. Las métricas clave incluyen el tiempo necesario para completar tareas específicas, la reducción de los pasos manuales y la mejora de las tasas de reelaboración. Además, realice el seguimiento del retorno de la inversión calculando las horas ahorradas en comparación con los costes de las herramientas.