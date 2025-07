Presentamos Brain Max: la superapp de IA que conecta el contexto de tu trabajo y elimina la proliferación de IA

¿Conoce esa sensación cuando abre el ordenador y ve docenas de herramientas de IA diferentes mirándole?

ChatGPT, por un lado. Claude, por otro. Perplexity para la investigación. Otra IA para imágenes. Una IA para tu CRM. Una IA para tus documentos.

Cada uno con su propio inicio de sesión, su propia ventana de contexto y su propia suscripción.

Hemos pasado de la IA como solución a la IA como problema.

En lugar de ahorrar tiempo, nos ahogamos en un mar de herramientas inconexas que no se comunican entre sí, no entienden nuestro trabajo y, desde luego, no nos entienden a nosotros.

Esto es IA Sprawl.

Y es el asesino silencioso de la productividad en el lugar de trabajo moderno.

Piénsalo:

Cada vez que cambias de herramienta de IA, pierdes el contexto .

Cada vez que copias y pegas de una app a otra, pierdes tiempo .

Cada vez que explicas tu proyecto a otro chatbot, pierdes impulso.

Todas las nuevas herramientas de IA prometen magia, pero acaban creando más silos, más confusión y más trabajo.

Ese no es el futuro que te prometieron. Ese no es el futuro que te mereces.

Hoy eliminamos la proliferación de la IA con Brain MAX

Estamos más que emocionados de presentar ClickUp Brain MAX, la superapp con IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo.

No se trata de otra herramienta de IA más para añadir a tu colección.

Esta es la primera app de IA contextual que las sustituye a todas.

Brain MAX es lo que ocurre cuando la IA se conecta a todo tu contexto de trabajo.

Conoce tus tareas, tus documentos, tus reuniones, tu equipo y todas las apps que utilizas.

Una IA para buscar, preguntar, automatizar y ejecutar cualquier cosa.

Cómo la IA contextual transforma la productividad en el lugar de trabajo

Descubre el poder de la IA contextual

A diferencia de la IA genérica, que empieza desde cero cada vez, ClickUp AI hace referencia a todo tu trabajo para ofrecer respuestas relevantes, sin respuestas genéricas de IA.

Búsqueda unificada en todas tus apps

Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, la web y mucho más.

Se acabó el buscar sin fin archivos perdidos.

Productividad con prioridad por voz

Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y dar comandos a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

No se trata solo de comodidad, sino de un cambio fundamental en la forma en que interactuamos con nuestro trabajo.

Una app, una suscripción, una fuente de verdad

Brain MAX sustituye a docenas de herramientas de IA inconexas, como ChatGPT, Claude y Perplexity, por una única solución independiente de LLM y preparada para la corporación.

¿Qué diferencia a Brain MAX?

Brain MAX no es una mejora incremental.

Se trata de un cambio fundamental en la forma en que trabajamos con la IA:

Se acabó copiar y pegar entre herramientas.

Ya no tendrás que explicar el contexto una y otra vez.

Ya no tendrás que buscar en una docena de apps para encontrar lo que necesitas.

Una sola IA que sabe todo lo que tú sabes, encuentra todo lo que necesitas y trabaja en cualquier lugar donde trabajes.

Funciones de Brain MAX

🧠 IA contextual que te entiende

Brain MAX entiende tu trabajo como ninguna otra.

Conoce tus proyectos, tu equipo, tus plazos y tu historial de trabajo, por lo que obtienes respuestas y automatización que realmente tienen sentido. Se acabaron las respuestas genéricas y fuera de contexto de la IA.

🔍 Busca todo al instante

Un solo cuadro de búsqueda para toda tu vida digital.

Encuentra lo que necesitas en:

ClickUp (tareas, documentos, chats y proyectos)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

La web

Y mucho más

Se acabó buscar en pestañas o preguntarse dónde guardó ese archivo. Solo respuestas instantáneas.

🎙️ Productividad con prioridad de voz

Habla con Brain MAX. Te escucha, responde y ejecuta.

Utiliza Talk to Text para convertir instantáneamente las ideas expresadas en voz en tareas, correos electrónicos, mensajes y contenido, sin interrumpir tu flujo de trabajo.

🤖 Todos los mejores modelos de IA en un solo lugar

Accede a las herramientas de IA más potentes sin tener que cambiar de app:

ChatGPT (múltiples versiones, incluida GPT-4o)

Claude

Gemini

Cambia entre modelos para obtener los mejores resultados al escribir, codificar, resumir y mucho más. A medida que la IA evoluciona, Brain MAX te mantiene a la vanguardia sin ningún esfuerzo adicional.

🔒 Tus datos, tus reglas

Tu privacidad no es negociable.

Retención de datos de cero días con proveedores de IA

ClickUp AI no se entrena con datos de tu entorno de trabajo. Tus datos NO se utilizan para entrenar modelos de IA

Creada en AWS con seguridad integral

Tú mantienes el control en todo momento.

🎯 IA más inteligente, siempre

Brain MAX elige el mejor modelo de IA para tu tarea, ya sea escribir, analizar datos o generar ideas.

Obtendrá los mejores resultados sin tener que pensar en ello.

💻 Diseñada para tu escritorio

Disponible para Mac y Windows.

No se trata solo de una extensión para el navegador, sino de una aplicación nativa diseñada para trabajar a la perfección con tu sistema operativo y ofrecerte la máxima velocidad y accesibilidad.

♾️ Acceso gratuito

¡Cualquiera puede probar Brain MAX gratis!

Si tienes el plan AI Autopilot de ClickUp, disfruta de un uso ilimitado de Brain MAX. Sin límites para tu productividad.

Brain MAX ya está disponible de forma gratis, gratuita/a

Brain MAX ya está disponible para Mac y Windows.

Y lo mejor de todo: el uso ilimitado está incluido para los suscriptores de ClickUp Brain durante la fase introductoria.

¿Y lo mejor? Puedes probarla gratis.

Se acabó la proliferación de IA. Una app, una suscripción, una fuente de verdad.

Descarga Brain MAX ahora y descubre lo que sucede cuando la IA finalmente entiende tu trabajo.

Este es el futuro del trabajo.