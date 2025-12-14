Más de 20 mejores indicaciones de Krea IA para convertir texto en imagen y vídeo

No faltan herramientas de IA que pueden convertir tus ideas más descabelladas en impresionantes imágenes. Cuando Krea lanzó su modelo interno, Krea 1, en junio de 2025, era fácil descartarlo como un modelo de imagen de IA más.

Después de todo, ¿en qué otra cosa podría ser mejor? ¿En el manejo de indicaciones? ¿En tipografía? ¿O en transferencias de estilo inteligentes?

Bueno, todo esto, y además aborda el recurrente problema del «aspecto de IA» generando imágenes que evitan los habituales artefactos de IA y las texturas extrañas.

Nos intrigó. Así que decidimos probar Krea nosotros mismos y, en el proceso, creamos una biblioteca de indicaciones de Krea IA que puedes utilizar con tus propias modificaciones y ajustes.

Krea frente a alternativas populares

Herramienta Ideal para Puntos fuertes Limitaciones Precios Krea IA Iteración visual en tiempo real; imagen + vídeo. Entradas multimodales, bocetos en lienzo, más de 50 modelos, generación de vídeos. Opciones abrumadoras, computación gratuita con límite, aún en fase beta. Gratis (50 tokens), actualizaciones de pago. ClickUp Flujo de trabajo creativo integral Generación de imágenes con IA más gestión del flujo de trabajo, automatizaciones y biblioteca de indicaciones. Más orientado al flujo de trabajo que al estilo. Incluido en los planes de ClickUp. Leonardo IA Recursos para juegos, texturas 3D, estilos de marca. Generación de texturas OBJ, entrenamiento de modelos personalizados, alta adherencia a las indicaciones. Los objetos inorgánicos requieren varios intentos. Nivel gratuito + 10-48 $ al mes Midjourney Estilos artísticos premium La mejor estética artística, una gran comunidad, coherencia en las referencias. Sin plan Free; interfaz de usuario Discord; sin vídeo. 8-96 $ al mes Ideograma Gráficos + tipografía Mejor representación del texto; resultados con calidad de póster. No es ideal para el fotorrealismo. Niveles gratuitos + de pago Runway Gen-4 Realismo del carácter y tomas cinematográficas Ideal para personas y estética de acción real. Menor control sobre los gráficos estilizados Solo en planes de pago.

Comprender Krea IA

Krea AI es una herramienta de creación iterativa que utiliza modelos de IA propios y de terceros para generar, mejorar, editar y animar vídeos e imágenes de alta calidad.

Tú introduce una indicación de texto (o una imagen/vídeo existente) y Krea IA utiliza modelos avanzados para producir resultados de alta calidad y gran riqueza visual, que van desde imágenes fotorrealistas hasta arte estilizado, videoclips o versiones mejoradas/optimizadas de imágenes existentes.

Krea IA se aleja de un enfoque basado en comandos para adoptar una colaboración cooperativa en tiempo real.

👀 ¿Sabías que...? En junio de 2022, Cosmopolitan publicó la primera portada de revista creada íntegramente por DALL·E 2. El equipo editorial colaboró con un artista digital para perfeccionar la obra final. La indicación final que utilizaron fue «Toma gran angular desde abajo de una astronauta con un cuerpo atlético caminando por Marte en un universo infinito, ondas de sintetizador, arte digital».

¿Qué son las indicaciones de Krea IA?

Las indicaciones de Krea IA son instrucciones que le dicen a la plataforma qué tipo de imagen quieres crear. Aquí puedes describir textualmente la imagen que deseas, subir imágenes y referencias de estilo para que Krea las interprete, e incluso ofrecer orientación en directo mediante el uso compartido de tu pantalla y tu cámara web.

Krea también ofrece un lienzo en tiempo real en el que puedes esbozar figuras o dibujar anotaciones para impulsar la creación de la IA en tiempo real. En general, la herramienta puede interpretar señales textuales y visuales para generar imágenes según tu imaginación.

1 de cada 5 profesionales dedica más de 3 horas al día solo a buscar archivos, mensajes o contexto adicional sobre sus tareas. ¡Eso supone casi el 40 % de una semana laboral completa desperdiciada en algo que solo debería llevar unos segundos!

¿Cómo escribir indicaciones que den buenos resultados con Krea IA?

La calidad del resultado de Krea depende en gran medida de la estructura y el formato de tu indicación. Cuanto más específica y clara sea la descripción de tu imaginación, más peculiar será la representación que obtendrás.

Sin embargo, las palabras pueden resultar limitantes a la hora de describir ciertos estilos. Y esa es una de las razones por las que los múltiples cuadros de diálogo/ventanas modales de Krea pueden ser útiles para obtener los resultados que deseas.

A continuación te explicamos cómo puedes diseñar tus indicaciones de forma textual y visual para sacar el máximo partido a Krea IA:

1. Utiliza palabras descriptivas.

Comienza con un tema claro, es decir, el punto focal central de tu imagen. Ahora descríbelo utilizando palabras descriptivas para que la IA pueda tener una comprensión más intuitiva de lo que deseas crear.

¿No sabes cómo describir tu tema o tu imaginación?

Divídelo en cuatro capas:

Apariencia física : piensa en los atributos del sujeto, como texturas, colores, materiales y escala.

Acción o estado : verbo para describir el movimiento, la quietud o la interacción de un sujeto.

Atmósfera : cualidad emocional o sensorial del sujeto.

Contexto o escenario: entorno, periodo, clima.

📌 Guardar esta indicación: Tema: Un violinista Apariencia física: capa con hilos plateados, piel suave como la porcelana, ojos ámbar brillantes, violín de madera intrincado, cabello trenzado negro azabache, botas metálicas reflectantes. Acción o estado: tocando intensamente en mitad de una actuación, con el arco cortando el aire con un efecto de desenfoque por movimiento. Atmósfera: ambiente dramático, etéreo y cargado de electricidad Contexto o escenario: en un escenario flotante en una sala de conciertos de gravedad cero rodeada de fragmentos de luz suspendidosIndicación completa: Un violinista con una capa de hilos plateados, piel suave como la porcelana, ojos ámbar brillantes, cabello negro azabache trenzado y botas metálicas reflectantes, tocando intensamente en medio de la actuación con el arco cortando el aire. Atmósfera dramática, etérea y cargada de electricidad dentro de una sala de conciertos de gravedad cero llena de fragmentos de luz flotantes.

Si estás evaluando herramientas de generación de imágenes con IA, nuestro análisis detallado te ahorrará tiempo. Míralo a continuación 👇

2. Sé específico en cuanto a los detalles de la composición.

Céntrate en la imagen en su conjunto. Piensa en la iluminación, la atmósfera, el tipo de imagen y cómo quieres que se dispongan los elementos en ella.

Los modificadores de tus indicaciones de imágenes de IA proporcionan al generador de imágenes un marco visual que seguir.

Esto es lo que hay que especificar:

Tipo de imagen : fotografía, acuarela, ilustración digital, renderización 3D, boceto a lápiz, pintura al óleo, gráfico vectorial.

Estilo artístico : hiperrealismo, anime, estética Studio Ghibli, art nouveau, cyberpunk, arte lineal minimalista, barroco, diseño plano.

Iluminación : luz natural suave a través de las ventanas, iluminación intensa de estudio con sombras profundas, resplandor de neón de los letreros, iluminación de contorno, contraluz de la hora dorada, luz difusa nublada.

Ángulo técnico : macrocerca, vista aérea, cuadrícula isométrica, ángulo holandés, profundidad de campo reducida, lente ojo de pez, perspectiva de ángulo bajo.

Composición : regla de los tercios, centrado simétrico, líneas principales, capas de primer plano, plano medio y fondo, espacio negativo, encuadre dentro del encuadre.

Resolución: 4K ultra detallada, calidad cinematográfica 8K o elige entre sus filtros de resolución preestablecidos.

Krea también ofrece acceso a más de 1000 plantillas de estilo, tanto propias como creadas por miembros de la comunidad. Puedes aplicar esos estilos directamente si te cuesta explicar tu concepto, o incluso entrenar tu propio modelo de estilo personalizado para obtener imágenes coherentes en múltiples generaciones.

💡 Consejo profesional: Crea tus indicaciones gradualmente utilizando una técnica de encadenamiento de indicaciones para ayudar a la IA a renderizar composiciones de imágenes complejas. Empieza con los elementos fundamentales y luego añade detalles secundarios como la iluminación, los efectos atmosféricos y la nitidez. Esto evita que la IA se confunda con demasiadas instrucciones a la vez y te permite controlar con precisión cada elemento visual.

3. Elige tu modelo de IA

Krea reúne múltiples modelos de IA en una única interfaz, lo que te ofrece la flexibilidad de elegir la herramienta adecuada para tus necesidades creativas. Pero eso también significa que debes comprender las fortalezas y limitaciones de cada modelo para lograr los mejores resultados. Aquí tienes una tabla rápida que te ayudará a elegir los mejores modelos para tus necesidades específicas:

Modelo Ideal para Punto fuerte clave Resultado y resolución Krea 1 Fotorrealismo Resuelve el problema del «aspecto de IA». 4 imágenes, 4096 Flux Uso general Referencias de estilo 4 imágenes, 1024 Nano Banana Cumplimiento de las indicaciones Razonamiento, conocimiento del mundo, indicaciones complejas. 2 imágenes, 1024 Imagen de ChatGPT Escenas complejas Razonamiento avanzado 2 imágenes, 1024 Ideograma Gráficos Estilos planos y estéticos, tipografía. 2 imágenes, 1024 Runway Gen-4 Caracteres Calidad cinematográfica 2 imágenes, 1024

4. Referencias de alimentación

A veces tienes una visión exacta, pero las palabras no bastan. Quieres ese brillo neón específico de un callejón cyberpunk, o la textura exacta de la madera desgastada de una foto que tomaste el verano pasado. El texto por sí solo no siempre puede salvar esa distancia.

En Krea, introduce referencias visuales directamente en el proceso de generación. La plataforma lee tus imágenes y extrae su ADN visual, es decir, combinaciones de colores, ambientes de iluminación, estructuras de composición y cualidades de textura, y los aplica a tu resultado final.

¿Qué es más fácil? ¿Describir una puesta de sol que fotografiaste el año pasado o simplemente subirla?

Esto último. Así es como las entradas multimodales amplían lo que puedes crear:

Subir imágenes : introduce hasta tres imágenes como referencia para el estilo, los colores, los caracteres o la composición. Krea puede mezclar rasgos de cada imagen o extraer elementos específicos de cada una para representarlos en el resultado final.

Entrada de la cámara web : apunta tu cámara hacia objetos, bocetos o incluso hacia ti mismo. La plataforma reconoce figuras, colores y movimientos en tiempo real y genera interpretaciones en tiempo real de lo que ve.

Pintura sobre lienzo : dibuja figuras aproximadas directamente sobre el lienzo de Krea para influir en la composición y la ubicación de los elementos en tu imagen final.

Compartir pantalla: ofrece directamente un vistazo a tu Pinterest o a tus tableros de inspiración y deja que la IA genere interpretaciones a partir de las pistas visuales.

5. Sigue iterando

Krea está diseñado para un proceso iterativo. Puedes generar, modificar, regenerar y perfeccionar el resultado de la IA hasta que consigas algo que te guste.

¿Quieres cambiar el ángulo de la cámara?

¿Eliminar elementos no deseados del encuadre?

¿Cambiar la iluminación de una imagen?

¿Quieres convertir un boceto en una representación fotográfica?

Elige el recurso generado por IA de la carpeta y escribe una sencilla indicación de texto como: «Ilumina de nuevo la escena. Hazla más brillante, con el flujo de la luz del día entrando por las ventanas».

La plataforma procesa tus instrucciones y actualiza la imagen en consecuencia. También puedes controlar en qué medida la plataforma altera tu imagen ajustando la intensidad de la IA.

Dicho esto, aquí tienes una fórmula fiable para estructurar tus indicaciones:

Tipo de imagen + tema descriptivo sólido + detalles específicos de la composición + imagen o estilo de referencia + selección del modelo de IA

Recuerda que ninguna guía de ingeniería de indicaciones sustituirá a la experimentación práctica. Tienes que probar diferentes modelos y generar imágenes tú mismo para comprender qué es lo que funciona.

Explora la comunidad de Krea para ver lo que han creado otros usuarios, estudia sus indicaciones y sigue el ejemplo de sus experimentos.

Únete al servidor Discord de la plataforma para hacer preguntas y aprender de los usuarios que ya han descubierto las peculiaridades de cada modelo.

👀 ¿Sabías que: El primer programa importante de arte basado en IA, AARON, fue creado a principios de la década de 1970 por el artista y científico informático británico Harold Cohen. Con este programa, se enseñó a los robots a crear dibujos que Cohen posteriormente coloreaba a mano.

Las mejores indicaciones de Krea IA para diferentes casos de uso

Krea transforma los flujos de trabajo creativos al ofrecer acceso a más de 50 modelos de IA. Juega y utiliza una combinación de indicaciones de texto, referencias de estilo, relaciones de aspecto e incluso bocetos para describir lo que quieres crear.

Aunque tiene una curva de aprendizaje, es intuitivo. Esta lista de más de 30 indicaciones de Krea IA te dará suficiente inspiración para crear y experimentar con tus propias indicaciones.

Es hora de dar vida a tu ingeniero de indicaciones interiores.

Indicaciones de imágenes de Krea para diseñadores gráficos e ilustradores

1. Genera una representación fotorrealista de una imponente hamburguesa vegetariana con pan multigrano, queso cheddar fuerte, champiñones a la parrilla, pimiento rojo asado y hojas de espinaca crujientes, todo ello flotando en un rico fondo dorado anaranjado. Hierbas frescas, migas de pan y tomates cherry rojos flotan en suspensión dinámica alrededor de los ingredientes, como si estuvieran atrapados en una sabrosa ráfaga de viento. La iluminación es cálida y direccional, resaltando las gotas de humedad, las texturas y el brillo en cada capa. Incluye una vibrante gradación de colores orgánicos que evoque la sensación de una comida fresca y gourmet.

a través de Krea IA

2. Una serpiente de color azul intenso envuelve el rostro de la niña, con escamas detalladas y texturizadas. Los labios de la niña son de un rojo brillante, lustrosos y expresivos. Su cabello, cejas y pestañas son de un blanco puro, que se funde a la perfección con el fondo blanco limpio. La imagen en su conjunto crea un llamativo contraste de tonos azules, rojos y blancos.

a través de Krea IA

3. Una boutique de Dior presenta una fachada escultural blanca y con flujo. Mariposas metálicas caen en cascada desde el saliente curvo sobre la entrada. Una cálida iluminación dorada ilumina el arco y las letras de la marca. Los escaparates de cristal revelan el interior. La fotografía de la hora azul captura la vista a nivel de la calle. Arquitectura orgánica moderna con detalles fotorrealistas.

4. Una mujer con un traje gris está sentada con las piernas cruzadas sobre el capó de un coche antiguo. La escena es en blanco y negro, excepto por unos coloridos frascos de cosméticos en rosa y morado. Un gran frasco de perfume de cristal enmarca su figura. Hojas verdes y tallos de lavanda morados se entrelazan en la composición. El coche antiguo muestra detalles de Chrome y faros clásicos. Fotografía surrealista de productos con estilo de collage de técnica mixta.

💡 Consejo profesional: ¿Te parece bastante bueno, pero aún no estás satisfecho con el resultado? Prueba la función de parámetro de reutilización de Krea. Esta función introduce la indicación, el modelo y los ajustes exactos de esa generación en el cuadro de indicaciones, lo que te permite volver a ejecutar y realizar la edición rápidamente. Si eso no funciona, utiliza el encadenamiento de indicaciones para obtener el resultado deseado.

5. Un póster de viajes al estilo de los años 60 muestra una ciudad costera al atardecer. Predominan los bloques de color plano en naranja y verde azulado. Siluetas arquitectónicas simplificadas se alinean en el horizonte. Olas geométricas se extienden bajo un sol poniente. La textura de la serigrafía añade autenticidad.

a través de Krea IA

6. Un brillo de labios Kiko en tono rosa brillante se yergue sobre la fresca hierba verde. Las gotas de rocío matutino cubren las briznas de hierba. La luz bokeh brilla en todo el fondo. La cálida luz del sol entra por la esquina superior derecha. El producto cosmético refleja la luz natural. Fotografía macro con poca profundidad de campo. Estética de fotografía de productos fresca y natural.

💡 Consejo profesional: ¿Te preguntas si deberías utilizar ChatGPT o el generador de imágenes Meta IA para producir mejores imágenes? Aquí tienes una breve guía rápida: Utiliza ChatGPT para: Fotografías fotorrealistas de productos, retratos detallados de personajes, composiciones complejas con múltiples elementos e imágenes precisas específicas de una marca. Utiliza Meta IA para: Bocetos conceptuales rápidos, estilos artísticos abstractos, paletas de colores experimentales e iteraciones rápidas durante las primeras fases de lluvia de ideas.

Indicaciones de imágenes de Krea para equipos de marketing y publicidad

7. El rostro de una mujer descansa plácidamente entre margaritas blancas y flores de botón. Tiene los ojos cerrados y lleva un maquillaje natural. Las pecas salpican su nariz y sus mejillas. Su mano toca suavemente su barbilla, mostrando un anillo de oro. Las flores enmarcan todo su rostro. Una suave iluminación natural resalta su piel. Fotografía de belleza en primer plano con composición floral orgánica.

a través de Krea IA

💡 Consejo profesional: ¿Quieres que Krea genere resultados que se parezcan mucho a tus imágenes o estilos de referencia? Establece la escala de similitud en un valor más alto para que se acerque más al tono de la imagen original.

8. Casco de astronauta lleno de flores, fotografía de campo de luz. Se captura simultáneamente todos los planos focales posibles, lo que permite reenfocar después de la captura y crear la capacidad característica de ver alrededor de los objetos con sutiles cambios de paralaje. La estética distintiva de la fotografía computacional muestra una información de profundidad imposible, con cada pétalo nítido, independientemente de su posición.

a través de Krea IA

👀 ¿Sabías que... Cada día se generan más de 34 millones de imágenes en plataformas de IA como Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion y DALL-E? Aunque los artistas pueden tener connotaciones negativas con respecto al arte generado por IA, este enorme número simplemente demuestra cómo la IA ha democratizado la creación de imágenes para todo el mundo.

9. Un collage caótico de recortes de revistas y periódicos, que incluye rostros humanos, cámaras de vigilancia, anuncios, rótulos de productos, artilugios extraños, logotipos y fragmentos de texto superpuestos sin dejar ni un solo espacio vacío. Añade bordes irregulares, esquinas dobladas, sombras de recortes superpuestos y pequeñas arrugas para darle realismo.

a través de Krea IA

10. Un smartphone flota sobre un vibrante fondo degradado de azul eléctrico a magenta. Figuras geométricas abstractas orbitan alrededor del dispositivo. Fotografía limpia del producto con una iluminación dramática desde abajo. Estilo publicitario tecnológico moderno con colores llamativos y composición dinámica.

11. Una escena de desayuno en plano sobre una encimera de mármol. Croissant recién hecho junto a una taza de café humeante. La luz natural de la mañana que entra por la ventana crea sombras suaves. Los granos de café esparcidos añaden textura. Fotografía de estilo de vida con tonos cálidos y acogedores y un generoso espacio en blanco para superponer texto.

a través de Krea IA

12. Una modelo camina por una calle urbana con una chaqueta oversize. El desenfoque de movimiento sugiere movimiento y energía. La iluminación de la hora dorada crea sombras dramáticas. Los edificios de hormigón enmarcan el fondo. Fotografía de moda urbana de alto contraste con gradación de color cinematográfica.

a través de Krea IA

💡 Consejo profesional: ¿Tienes una imagen digital de baja calidad o imágenes originales demasiado comprimidas? Utiliza la función Enhancer de Krea para reinventar de forma creativa cómo habría sido una versión más nítida y con mayor resolución de la escena.

13. Dos magos ancianos con largas barbas blancas juegan al ajedrez en una tabla de madera en una biblioteca con poca luz. Llevan sombreros altos y puntiagudos de retazos y túnicas de ricos tejidos en tonos joya. Detrás de ellos, las estanterías están llenas de antiguos libros encuadernados en cuero. La cálida iluminación ambiental crea suaves sombras en sus rostros curtidos.

a través de Krea IA

Indicaciones de imágenes de Krea para artistas conceptuales y de IA.

14. Un vibrante paisaje espacial de planetas musicales y nebulosas, iluminación dramática y discreta, arte digital, 8K IMAX, resolución fotorrealista y cinematográfica.

a través de Krea IA

👀 ¿Sabías que...? Una obra de arte creada por Midjourney ganó un premio en la Feria Estatal de Colorado de 2022, lo que supuso una de las primeras instancias en las que el arte generado por IA superó a las entradas humanas en un concurso tradicional.

15. Las cascadas caen por los bordes y se disuelven en niebla antes de llegar al fondo. En cada isla hay ruinas antiguas, conectadas por brillantes puentes de luz. Nebulosas púrpuras y doradas se arremolinan en el cielo, proyectando colores surrealistas sobre todo.

16. Una paloma blanca con plumas de color melocotón en las alas vuela por un cielo nocturno estrellado. Detrás del pájaro se deja un rastro de destellos dorados, como polvo de estrellas, que crean un camino luminoso en la oscuridad. El fondo cósmico muestra estrellas dispersas y sutiles nubes de nebulosa. Las alas de la paloma se extienden en pleno vuelo, con cada pluma detallada y brillante en cálidos tonos naranjas.

a través de Krea IA

💡 Consejo profesional: Utiliza indicaciones negativas para especificar los elementos no deseados en una imagen. Por ejemplo, «plumas borrosas» y «brillo sobreexpuesto» para garantizar que los detalles nítidos no desdibujen el efecto de polvo de estrellas. Además, utiliza el modelo Krea 1 con una intensidad de IA del 75 % para obtener el mejor renderizado fotorrealista de las plumas individuales.

16. Dos siluetas se alzan en un enorme arco con vistas a un paisaje alienígena futurista. Enormes estructuras esféricas y edificios cilíndricos se elevan desde el terreno desértico bajo un cielo brumoso. La arquitectura combina curvas orgánicas con elementos industriales. La cálida luz del sol se filtra a través del polvo atmosférico, creando una dramática iluminación de fondo y largas sombras sobre el suelo arenoso.

a través de Krea IA

17. Un Pegaso blanco con las alas extendidas se encuentra sobre un acantilado de una isla flotante al amanecer. Antiguas ruinas cubiertas de musgo y cascadas caen en cascada hacia las nubes brumosas que hay debajo. La luz dorada atraviesa el cielo, mientras que la exuberante hierba cubre el terreno. El fondo muestra una profundidad atmosférica con un cálido ámbar que se transforma en un cielo turquesa.

18. Una deidad del bosque con piel con textura de corteza y hombros cubiertos de musgo emerge del follaje esmeralda. Una cornamenta corona su cabeza, entrelazada con ramas y flores blancas. La luz del sol moteada crea un borde luminoso sobre las texturas orgánicas. Su expresión serena transmite una sabiduría ancestral frente a la vegetación verde en capas.

🧠 Dato curioso: ¿Tiene algún valor el arte creado por máquinas? En 2018, un retrato generado por IA con el título Retrato de Edmond de Belamy se subastó en Christie's por 432 500 dólares. Este evento desató un debate mundial sobre la creatividad de las máquinas.

Indicaciones de Krea para la edición y las mejoras de IA.

19. Ilumina de nuevo la escena y hazla más brillante con la luz del sol entrando por las ventanas.

a través de Krea IA

💡 Consejo profesional: cuando introduzcas imágenes de referencia, utiliza un lenguaje descriptivo y coherente. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente «Convierte esta foto en un dibujo como la imagen de referencia», di «Convierte esta foto en una ilustración digital, con un fondo rosa plano y trazos detallados, para que coincida con la imagen de referencia».

20. Reencuadra la toma. Aleja el Zoom al 100 % para que solo podamos ver la parte superior del cuerpo del hombre.

a través de Krea IA

21. Cambia el ángulo de la cámara. Gira la cámara/el ángulo del sujeto para que podamos ver a la mujer de perfil, de lado.

a través de Krea IA

22. Elimina los elementos indeseables de una escena. Por ejemplo, elimina a todas las personas de la calle para que parezca vacía.

a través de Krea IA

23. Para cambiar la ropa, realiza la edición en esta imagen y cambia el color de la chaqueta de negro a amarillo.

24. Cambia de estilo y convierte bocetos y conceptos sencillos en trabajos más detallados, como renders o fotografías.

a través de Krea IA

*Nota: Todas las imágenes de esta sección proceden de Krea.

💡 Consejo profesional: cuando realices la edición de imágenes, no le digas a la IA qué cambiar, describe el resultado final que deseas. En lugar de «eliminar el fondo y añadir desenfoque», prueba con «crear un retrato con un fondo bokeh suave y el sujeto enfocado con nitidez».

Sigue experimentando y busca inspiración en otros creadores para ver cómo utilizan las herramientas de IA para crear las mejores creaciones visuales.

¿Cuáles son los errores más comunes al utilizar indicaciones en Krea IA?

Krea ofrece numerosas funciones. Y lleva tiempo acostumbrarse a sus cuadros de diálogo/ventanas modales y conjuntos de funciones.

Si has tenido dificultades para conseguir que genere las imágenes que deseas, aquí tienes algunos errores que podrías estar cometiendo.

Error Por qué ocurre Solución Hacerlo todo con un solo modelo Hay más de 50 modelos de IA para la generación de imágenes y más de 10 modelos para la creación de vídeos. Cuando creas todo tipo de imágenes artísticas, abstractas, animadas o gráficas sin cambiar el modelo de IA, es posible que obtengas un resultado bastante decepcionante. Experimenta. Descubre en qué destacan los diferentes modelos, por ejemplo, runway-4 para referencias de carácter, Nano Banana y ChatGPT para pinturas + indicaciones textuales. Sin utilizar el modo Raw Los modelos de Krea están entrenados para generar resultados «atractivos» de forma predeterminada. Este sesgo estético va en contra de ciertos estilos artísticos o representaciones técnicas. Activa el modo Raw cuando quieras que el modelo genere imágenes menos artísticas. Ignorar los ajustes de potencia de la IA El control deslizante «AI Strength» (Intensidad de la IA) controla en qué medida la plataforma interpreta tus referencias frente a tus indicaciones de texto. Si no ajustas la escala, obtendrás resultados que en gran medida no guardarán relación con lo solicitado. Elige una intensidad de IA más baja cuando quieras que Krea dé prioridad a las indicaciones de texto y se ciña estrictamente a las referencias. Sobrecargar las indicaciones Llenar las indicaciones con más de 50 descriptores confunde el proceso de generación. Sigue el proceso de creación paso a paso si hay múltiples detalles minuciosos y matizados que debes tener en cuenta. Uso pasivo de las herramientas del lienzo de Canva El lienzo de Krea (figuras, pinceles, herramientas de difuminado) está diseñado para un perfeccionamiento continuo, no para intentos puntuales. Dibuja figuras aproximadas, utiliza la varita mágica para realizar selecciones inteligentes y repite el proceso entre 3 y 5 veces para obtener resultados perfectos. Uso indebido de las entradas de la cámara web y el uso compartido de la pantalla Los usuarios esperan que la cámara los coloque literalmente en las escenas o asumen que el uso compartido de la pantalla crea réplicas exactas. La IA interpreta figuras, colores y movimientos, no copia directamente. Utiliza la cámara web para influir en las figuras y colores abstractos, y realiza el uso compartido de la pantalla para consultar tableros de inspiración o colecciones de referencia. Pasando por alto los modelos personalizados entrenados por la comunidad Krea ofrece más de 1000 plantillas de estilo de la comunidad. Los usuarios utilizan de forma predeterminada los modelos básicos y se pierden estilos especializados que se ajustan exactamente a sus necesidades. Explora los estilos de la comunidad antes de crear indicaciones complejas. Muchas estéticas especializadas (neón cyberpunk, Studio Ghibli, art nouveau) están preentrenadas y listas para aplicar.

Limitaciones del uso de Krea IA

Krea es impresionante, pero no es una herramienta perfecta. A continuación se indican algunos aspectos en los que el proceso iterativo creativo de Krea se queda corto:

Tokens de computación limitados : necesitas planes de pago porque el plan Free solo ofrece 50 unidades de computación al mes, lo que se agota rápidamente cuando se iteran conceptos o se prueban múltiples modelos de IA para un solo proyecto.

Demasiadas opciones : aunque más de 50 modelos suena impresionante, confunde a los principiantes que solo necesitan una generación de imágenes básica y no requieren un control avanzado sobre la transferencia de estilos o motores de renderizado especializados. Lo único que necesitan son : aunque más de 50 modelos suena impresionante, confunde a los principiantes que solo necesitan una generación de imágenes básica y no requieren un control avanzado sobre la transferencia de estilos o motores de renderizado especializados. Lo único que necesitan son indicaciones para la generación de imágenes para empezar.

Dificultades con los matices : la IA malinterpreta los conceptos abstractos, las descripciones demasiado detalladas o las solicitudes que combinan múltiples estilos artísticos. Prueba : la IA malinterpreta los conceptos abstractos, las descripciones demasiado detalladas o las solicitudes que combinan múltiples estilos artísticos. Prueba con indicaciones en cadena de pensamiento , especialmente en la generación en tiempo real, donde los resultados cambian constantemente a medida que ajustas los elementos del lienzo.

Sin funcionalidad sin conexión : necesitas una conexión a internet estable para acceder a cualquier función, ya que Krea es una herramienta totalmente basada en la web.

Todavía en fase beta activa : aunque Krea está implementando funciones de forma gradual, algunas de ellas siguen siendo experimentales, con incidencias ocasionales y funcionalidades incompletas.

No tiene compatibilidad con contenido de formato largo: solo puedes crear vídeos de hasta 10-12 segundos, lo que significa que tendrás que generar varios clips y unirlos en un software de edición de vídeo externo para cualquier cosa más larga.

El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad.

Alternativas a Krea IA que puedes explorar

Echa un vistazo a estas alternativas a Krea que compensan sus limitaciones u ofrecen más funciones inclusivas para adaptarse a tu flujo de trabajo:

1. ClickUp

Krea gestiona bien la parte de generación de imágenes. Lo mismo ocurre con las demás herramientas de la lista. Sin embargo, estas herramientas no están diseñadas para gestionar operaciones creativas.

ClickUp incorpora la IA a tu flujo de trabajo general con Brain, Automatizaciones y herramientas colaborativas que te ayudan a convertir las imágenes generadas en recursos creativos acabados.

A continuación, vemos cómo la IA contextual integra la inteligencia directamente en cada flujo de trabajo:

A continuación, vemos cómo la IA contextual integra la inteligencia directamente en cada flujo de trabajo:

Una IA que te entiende a ti y a tu trabajo.

ClickUp Brain comprende el contexto de tu trabajo en todas las tareas, documentos, comentarios y adjuntos.

Cuando el director creativo pregunta: «¿Qué está retrasando el lanzamiento de las imágenes de la campaña de primavera?», ClickUp Brain analiza los resúmenes, las solicitudes de recursos, los hilos de comentarios y las solicitudes de revisión, y luego responde:

Faltan revisiones en dos gráficos principales.

Una tarea fotográfica paralizada a la espera de la aprobación de los accesorios.

Las actualizaciones tardías de los textos están afectando a las exportaciones finales del diseño.

Archivos de diseño atrapados en bucles de retroalimentación sin resolver

ClickUp Brain destaca a los propietarios de las acciones y el impacto temporal de cada cuello de botella.

Gracias a estos conocimientos, tu equipo dedicará más tiempo a eliminar los cuellos de botella que a lidiar con la proliferación del trabajo.

Crea tu biblioteca de indicaciones.

Para proyectos creativos en curso, crea una biblioteca compartida de indicaciones exitosas en ClickUp Docs.

Documenta cómo influyeron en los resultados las expresiones específicas, los detalles de composición o las referencias de estilo de la indicación.

Tu equipo puede consultar estas plantillas de indicaciones para desarrollar tus experimentos sin tener que empezar desde cero.

Utiliza la combinación de ClickUp Documentos + ClickUp Brain para crear bibliotecas de indicaciones.

Genera imágenes con ClickUp Brain.

Si eres usuario de ClickUp, aquí te mostramos cómo puedes generar hasta 10 imágenes pulidas al instante y enviarlas directamente a tu equipo, dentro del entorno de trabajo de ClickUp.

Crea imágenes para ilustrar conceptos, diseña anuncios o infografías, crea guiones gráficos o maquetas, todo a partir de simples indicaciones de texto o breves instrucciones.

Genera imágenes impactantes utilizando sencillas indicaciones en ClickUp Brain.

Puedes utilizar la generación de imágenes con IA desde muchos puntos de entrada en ClickUp: una tarea, un hilo de comentarios, un documento o una pizarra.

Tras la generación, obtendrás imágenes que podrás adjuntar inmediatamente a tareas, incrustar en documentos o pizarras, o compartir en chats.

No es necesario exportar ni importar, ya que todo está en ClickUp.

Además, todos los modelos que necesitas se encuentran dentro del mismo ecosistema. Puedes cambiar entre ellos según tus necesidades.

Tú eliges el modelo de IA que mejor se adapta a la tarea que tienes entre manos. Por ejemplo,

Claude para el pensamiento a largo plazo, el razonamiento estructurado y la elaboración de estrategias.

ChatGPT (OpenAI) para pulir los textos dirigidos a los clientes y realizar iteraciones rápidas.

Gemini para indicaciones que requieren mucha investigación, análisis técnicos y síntesis de datos.

Elige un modelo de IA que se adapte a tus necesidades.

O tal vez también puedas usar tu energía creativa y realizar un uso compartido de imágenes adorables con tus compañeros de trabajo.

Traslada todo tu trabajo a una superaplicación de IA: tu compañero de escritorio con IA.

ClickUp BrainGPT es un espacio de trabajo de IA unificado para escritorio. Convierte ClickUp en una superaplicación de IA donde tu trabajo, tus herramientas y tu inteligencia conviven en un solo lugar. Las funciones principales incluyen: Habla con naturalidad y Talk to Text convertirá tus pensamientos en textos estructurados, resúmenes, planes de acción o indicaciones. Captura matices, organiza ideas y convierte notas de voz desordenadas en trabajo útil al instante.

Crea imágenes de IA que contengan todo el contexto de tu entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas, utilizando ClickUp Brain MAX.

Utiliza la búsqueda empresarial para encontrar cualquier cosa entre tareas, documentos, comentarios, adjuntos y herramientas conectadas como Google Drive o Figma.

Automatiza las operaciones creativas con agentes de IA que interpretan tu flujo de trabajo, leen el contexto de las tareas y actúan por ti. Los agentes actualizan estados, distribuyen el trabajo, asignan propietarios, generan activos y desbloquean tareas sin necesidad de reglas paso a paso.

Escribe indicaciones en lenguaje natural con ClickUp Brain y crea flujos de trabajo inteligentes y autónomos.

Funciones principales de ClickUp

Colabora en tiempo real en conceptos creativos: utiliza utiliza ClickUp Pizarras para intercambiar ideas visuales con tu equipo, fijar referencias y convertir conceptos en tareas viables al instante.

Realiza un seguimiento del rendimiento de las imágenes en todas las campañas: crea crea paneles de control personalizados en ClickUp para supervisar el rendimiento y la interacción con tus elementos visuales y utiliza tarjetas de IA para resumir automáticamente el progreso de las tareas o detectar patrones en los comentarios.

Convierte las llamadas en pasos claros a seguir: utiliza utiliza ClickUp AI Notetaker para capturar las decisiones creativas de las llamadas con los clientes o las reuniones del equipo y asigna seguimientos directamente a las tareas para que no se pierda nada.

Colaboración instantánea en audio y vídeo: inicia inicia ClickUp SyncUp directamente desde tu entorno de trabajo para debatir la dirección visual, realizar el uso compartido de comentarios sobre las imágenes generadas o revisar las modificaciones en tiempo real.

Comparte ideas a través de clips: graba tu pantalla para mostrar variaciones de indicaciones, narrar comentarios sobre diseños o explicar conceptos visuales utilizando graba tu pantalla para mostrar variaciones de indicaciones, narrar comentarios sobre diseños o explicar conceptos visuales utilizando ClickUp Clips , todo ello almacenado dentro de la tarea correspondiente.

Envía automáticamente las aprobaciones creativas: configura ClickUp Automatizaciones para notificar a las partes interesadas cuando los diseños estén listos para su revisión y pasa los activos aprobados a producción sin necesidad de realizar seguimientos manuales.

Limitaciones de ClickUp

Su conjunto de funciones y opciones de personalización pueden abrumar a los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

2. Leonardo IA

vía Leonardo IA

Leonardo AI (adquirida por Canva) es una plataforma de IA generativa que utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático para transformar indicaciones textuales en imágenes de alta calidad. El modelo base patentado de la herramienta, Leonardo Phoenix, permite a los usuarios crear un amplio intervalo de recursos visuales, desde arte conceptual y recursos para juegos hasta gráficos de marketing y maquetas de productos.

Con él, obtendrás una gran biblioteca de modelos de IA preentrenados optimizados para estilos artísticos específicos e incluso la oportunidad de entrenar tus propios modelos personalizados. La interfaz intuitiva y basada en navegador de Leonardo lo hace accesible tanto para principiantes como para profesionales.

Las mejores funciones de Leonardo IA

Genera imágenes fotorrealistas con un alto nivel de detalle y una adherencia constante a las indicaciones, incluso cuando añadas superposiciones de texto a las imágenes.

Sube archivos OBJ y genera texturas contextualmente inteligentes para activos 3D.

Esboza conceptos con Realtime Canvas y observa cómo esos bocetos se transforman en conceptos detallados de caracteres y entornos.

Entrena modelos de IA personalizados con tu propio conjunto de datos para mantener una estética de marca y diseños de personajes coherentes a lo largo de varias generaciones.

Limitaciones de Leonardo IA

Generar objetos inorgánicos realistas, como coches y maquinaria, puede requerir varios intentos en comparación con los sujetos orgánicos.

Los usuarios gratuitos se enfrentan a colas de generación más lentas durante las horas punta, ya que se da prioridad a los suscriptores de pago.

Precios de Leonardo IA

Gratis : 150 tokens diarios.

Aprendiz : 10 $ al mes

Artisan : 24 $ al mes

Maestro: 48 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Leonardo IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Leonardo IA?

Aquí tienes una reseña de G2:

Leonardo. Ai ofrece la propiedad total del contenido generado, y todos los derechos permanecen en manos del usuario. Los créditos API sin caducidad permiten una planificación a largo plazo. También permite el entrenamiento de modelos personalizados y permisos de proyecto detallados, lo que facilita la colaboración entre equipos con diferentes necesidades de acceso.

Leonardo. Ai ofrece la propiedad total del contenido generado, y todos los derechos permanecen en manos del usuario. Los créditos API sin caducidad proporcionan soporte para una planificación a largo plazo. También permite el entrenamiento de modelos personalizados y permisos de proyecto detallados, lo que facilita la colaboración entre equipos con diferentes necesidades de acceso.

3. Midjourney

vía Midjourney

Midjourney destaca por producir imágenes artísticas muy estilizadas con una estética distintiva que muchos consideran el estándar de referencia para los profesionales creativos.

La plataforma funciona principalmente a través de Discord, creando obras de arte e ilustraciones detalladas a partir de descripciones de texto. Cada generación pasa a formar parte de una galería comunitaria en la que se pueden buscar millones de imágenes con sus indicaciones exactas visibles.

A diferencia del enfoque de iteración en tiempo real de Krea, Midjourney se centra en ofrecer resultados artísticos pulidos y coherentes que a menudo requieren un mínimo de ajustes.

Las mejores funciones de Midjourney

Proporciona inspiración y oportunidades de aprendizaje infinitas con su feed comunitario abierto.

Modo Relax para generar imágenes ilimitadas a un ritmo más lento.

Sube imágenes de referencia para mantener la coherencia entre tus creaciones o aplica estilos artísticos específicos conservando el carácter de los personajes.

Ejecuta múltiples trabajos de generación simultáneos al mismo tiempo.

Modo sigiloso para mantener las imágenes y los vídeos privados cuando no quieras que aparezcan en la galería de la comunidad.

Limitaciones de Midjourney

Actualmente no hay ninguna versión de prueba gratuita disponible, por lo que es necesario realizar una suscripción inmediata para probar la plataforma.

Los usuarios critican con frecuencia la falta de soporte al cliente y la ausencia de canales de comunicación directos.

El tiempo de GPU se calcula en función del tiempo real de procesamiento del servidor, no del tiempo de espera en la cola, lo que hace que la estimación del coste sea impredecible para indicaciones complejas.

Precios de Midjourney

Básico : 8 $ al mes

Estándar : 24 $ al mes

Pro : 48 $ al mes

Mega: 96 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Midjourney

G2: 4,5/5 (100 reseñas)

Capterra:

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Midjourney?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gusta que, si se utiliza correctamente, Midjourney puede ayudar a crear imágenes que parecen realmente realistas y ahorrar mucho tiempo. Es fácil de usar una vez que aprendes a darle las indicaciones adecuadas.

Me gusta que, si se utiliza correctamente, Midjourney puede ayudar a crear imágenes que parecen realmente realistas y ahorrar mucho tiempo. Es fácil de usar una vez que aprendes a darle las indicaciones adecuadas.

Optimiza tus procesos creativos con ClickUp.

Antes de suscribirte a otra herramienta de IA o probar otros modelos, haz una pausa y piensa en lo que realmente necesitas.

Si tus requisitos visuales no exigen una amplia selección de modelos ni un control de estilo hiperespecializado, es posible que no necesites una plataforma dedicada como Krea.

Con ClickUp, puedes generar imágenes impresionantes directamente en tu entorno de trabajo. Y lo mejor de todo es que no se queda ahí.

ClickUp te ayuda a gestionar tus flujos de trabajo creativos de principio a fin. Con automatizaciones de IA integradas, agentes de IA, búsqueda contextual y documentos basados en IA, puedes pasar rápidamente de la idea a la ejecución.

¿Listo para reunir todo tu flujo de trabajo creativo en un solo lugar? Regístrate en ClickUp, tu entorno de trabajo conectado.

Preguntas frecuentes

Entrena un modelo de IA personalizado subiendo al menos tres imágenes existentes de los recursos visuales de tu marca. Krea asignará un código de estilo único que podrás aplicar a futuras generaciones. Utiliza este paso para mantener una estética coherente en todos los resultados sin tener que volver a crear las indicaciones cada vez.

No. Las imágenes y los vídeos requieren flujos de trabajo independientes. Puedes generar primero una imagen y luego utilizarla como fotograma inicial para la generación de vídeo subiéndola al cronograma de fotogramas clave. La plataforma no ofrece compatibilidad para la creación simultánea de imágenes y vídeos a partir de una sola indicación.

Busca indicaciones ricas y elaboradas con detalles sobre el estilo, las texturas, la iluminación, los ajustes de la cámara y el entorno. También puedes introducir referencias o dibujar en Canva para orientar el resultado preciso.

Utiliza el cuadro de indicaciones negativas durante el escalado o la generación de patrones para excluir elementos no deseados del resultado final. Especifica aspectos como imágenes borrosas, artefactos, distorsiones o imprecisiones anatómicas para refinar la calidad del resultado. Esto ayuda a la IA a centrarse en los elementos deseados y a evitar problemas comunes de generación.

Krea ofrece flujos de trabajo integrados para la generación de imágenes y vídeos en tiempo real. También se centra en las mejoras y ediciones asistidas por IA. Midjourney, sin embargo, destaca por sus imágenes estilizadas con una coherencia estética excepcional, pero se centra únicamente en la generación de imágenes. Elige en función de si necesitas versatilidad o un resultado puramente artístico.

Sí. El plan Free ofrece 50 tokens de computación diarios. Dependiendo del modelo que elijas, puedes probar entre 6 y 25 indicaciones cada día.