Has aceptado escribir una carta de recomendación, lo que significa que realmente crees que esta persona se merece cosas buenas. El problema es plasmar lo que sabes sobre su trabajo en una carta que tenga peso.

ChatGPT puede acelerar el proceso sin que tu carta suene genérica.

Tú proporcionas los logros y observaciones específicos, y la IA te ayuda a convertirlos en párrafos convincentes que los responsables de contratación y los comités de admisión tomarán en serio.

En esta entrada del blog, explicamos cómo redactar una carta de recomendación con ChatGPT.

Para asegurarnos de que exploras todas las opciones posibles, también veremos cómo puede ayudarte ClickUp, la app, aplicación, que tiene todo lo necesario para el trabajo. 🤩​​​​​​​​​​​​​​​​

¿Por qué utilizar la IA para las cartas de recomendación?

Las herramientas de IA como ChatGPT ofrecen una forma práctica de crear cartas de recomendación bien estructuradas que destacan eficazmente los puntos fuertes de un candidato.

Veamos por qué deberías utilizar estas herramientas:

Ahorra un tiempo valioso: genera un borrador inicial sólido en cuestión de minutos, para que no tengas que pasar horas mirando una hoja en blanco.

Ofrece orientación estructural: organiza tus ideas en un formato de carta adecuado con introducciones, párrafos y conclusiones apropiados.

Utiliza un lenguaje impactante: ayuda a expresar los logros y cualidades de una manera convincente que quizá no se te ocurra de inmediato.

Elimina el bloqueo del escritor: te proporciona un punto de partida que puedes perfeccionar y personalizar con anécdotas específicas.

La clave está en utilizar la IA como asistente para redactar, no como sustituto. Seguirá siendo necesario añadir detalles auténticos y observaciones personales que solo tú conoces.

📮 Información sobre ClickUp: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar el cambio entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y su entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Cómo redactar una carta de recomendación con ChatGPT (paso a paso)

Escribir una carta de recomendación puede parecer otra tarea más que añadir a un día ya de por sí ajetreado.

Si utilizas ChatGPT de la forma adecuada, obtendrás un borrador sin errores que seguirá siendo personal, creíble y acorde con tu voz. Veamos cómo redactar una carta de recomendación con ChatGPT. ⚓

Antes de introducir las indicaciones en ChatGPT, recopile los detalles que determinan el tono y la dirección de la carta. Este paso es fundamental para la calidad del resultado, ya que el modelo escribe basándose en el contexto que usted le proporciona.

Esto es lo que hay que reunir:

Quién es el candidato: su nombre completo, su rol actual y el puesto que solicita.

Tu relación: cuánto tiempo hace que los conoces y en qué capacidad (gerente, profesor, jefe de equipo).

Cualidades únicas: sus puntos fuertes, estilo de trabajo y rasgos profesionales o académicos que desea destacar.

Logros: Números, resultados o ejemplos que muestren su impacto real.

Preferencia de tono: si quieres que la carta suene formal, amistosa, concisa o persuasiva.

📌 Ejemplo: Trabajé con Carrie durante dos años después de que cambiara de carrera. Mejoró nuestro programa de incorporación, reduciendo el tiempo de adaptación en un 22 %. Destaca en comunicación, liderazgo y resolución de problemas.

Paso n.º 2: Redacta indicaciones eficaces

Aquí es donde conviertes la información recopilada en una indicación clara y estructurada. Cuanto más específicas sean tus instrucciones, más precisa y útil será la carta generada por ChatGPT.

Tu indicación debe incluir:

Una breve descripción de su relación con el solicitante.

Para qué sirve la carta

Algunos logros o cualidades destacables

Cualquier escenario o historia que desees referenciar.

El tono y la longitud que prefieras.

Da una indicación a ChatGPT para que redacte una carta de recomendación

📌 Ejemplo: Redacta una carta de recomendación de una página para mi antigua analista de proyectos, Carrie Adams, que está solicitando plaza en un programa de máster en análisis de datos. Fui su superior durante tres años. Destaca su capacidad para resolver problemas, sus notables habilidades tecnológicas y su iniciativa a la hora de crear un panel de informes semanales que redujo el trabajo manual en un 40 %. Utiliza un tono profesional y cordial.

Paso n.º 3: Revisa y personaliza para que resulte auténtica

ChatGPT te proporciona lo básico, pero la personalización lo hace creíble. Aquí tienes algunos consejos para la edición del contenido de la IA y adaptarlo a tu voz:

Cambia cualquier frase que nunca dirías (por ejemplo, «excepcionalmente ejemplar»).

Añade una o dos frases propias.

Reformule la frase final para que suene natural en su voz.

Asegúrate de que la anécdota resulte auténtica y se coloque en el párrafo adecuado.

Elimine las frases demasiado formales que resulten demasiado dramáticas.

Paso n.º 4: Dar formato y finalizar

Una vez pulido el contenido, el último paso es añadir un toque personal. Dale a la carta un formato profesional y hazla fácil de leer, para que el lector comprenda al instante tu relación con el candidato.

Finaliza la carta generada por IA:

Incluye tu nombre, título y datos de contacto.

Mantén los párrafos breves y legibles.

Asegúrate de que las fechas, los nombres y los datos sean correctos.

Utiliza un diseño coherente con un espaciado adecuado.

Termina con una frase final clara y segura.

Utiliza esta revisión final para detectar inconsistencias en los datos o problemas de tono antes de enviarla.

🧠 Dato curioso: En la antigua Roma, las cartas de recomendación se conocían como litterae commendaticiae. Cicerón, Plinio y otros escritores de élite utilizaban este formato para recomendar a personas más jóvenes a posibles mecenas. Curiosamente, en esas cartas antiguas, el escritor solía centrarse más en elogiarse a sí mismo que a la persona recomendada.

Ejemplos de indicaciones para cartas de recomendación con ChatGPT

Para obtener el resultado adecuado, lo primero es redactar una indicación clara y detallada.

Cuanta más información específica proporciones al modelo de lenguaje grande, más personalizada y eficaz será tu carta de recomendación. Prueba estas indicaciones de ChatGPT:

Recomendación profesional básica

Redacta una carta de recomendación para [Nombre], que trabajó como [Posición] en [Empresa] desde [fechas]. Destaca sus habilidades en [Áreas específicas como gestión de proyectos, comunicación, conocimientos técnicos], logros clave, incluidos [Resultados cuantificables], y rasgos de carácter como [Fiabilidad, creatividad, liderazgo]. La carta es para una [Solicitud de empleo/promoción] en [Sector].

Recomendación académica para estudios de posgrado

Crea una carta de recomendación para mi alumno [Nombre] que solicita plaza en [Programa específico] en [Universidad]. Destacó en [Nombres de cursos], demostró sólidas habilidades [Analíticas/de investigación/de redacción] y completó [Tesis/proyecto de investigación/estudio independiente]. Incluye su nota media de [Número], su liderazgo en [Organizaciones estudiantiles], publicaciones o presentaciones, y su potencial de éxito en [Campo de estudio].

🔍 ¿Sabías que...? En Alemania existe un sistema muy formal y codificado para las cartas de referencia laboral (denominadas Arbeitszeugnis). Incluso las evaluaciones negativas se redactan con un lenguaje cuidadosamente diplomático (o eufemístico).

Recomendación para beca

Escribe una carta de recomendación para [Nombre] que solicita [Nombre de la beca]. Destaca su excelencia académica (GPA: [Número], clasificación en la clase: [Posición]), sus necesidades económicas, su servicio a la comunidad, incluyendo [Actividades específicas], sus roles de liderazgo en [Organizaciones], y cómo esta beca le ayudará a alcanzar [Metas].

⚙️ Bonus: Domina cómo redactar recomendaciones en LinkedIn que destaquen tu impacto, resalten tus puntos fuertes con claridad y escriban recomendaciones que destaquen.

Recomendación para una posición de investigación

Escribe una carta para [Nombre] que solicita [Posición de investigación/beca]. Detalla su experiencia en investigación en [Área específica], las metodologías que domina, sus publicaciones (lista de títulos), las presentaciones en conferencias, su experiencia en la redacción de subvenciones, sus habilidades de colaboración y sus contribuciones innovadoras al [Campo].

🧠 Dato curioso: En 1534, el humanista Juan Luis Vives publicó «De conscribendis epistolis» ( «Sobre la redacción de cartas »), donde enseñaba a escribir diferentes tipos de cartas, incluyendo peticiones, felicitaciones, condolencias, etc.

Recomendación para un cambio de carrera

Crea una carta que respalde la transición de [Nombre] de [Campo actual] a [Nuevo campo]. Destaca habilidades transferibles como [Ejemplos], cursos o certificaciones relevantes en [Nueva área], su pasión demostrada a través de [Trabajo voluntario/proyectos] y cualidades que lo hacen adaptable, como [Agilidad de aprendizaje, resiliencia].

Límites del uso de ChatGPT para redactar cartas de recomendación

Es fundamental comprender lo que ChatGPT no puede hacer al crear cartas de recomendación, para que puedas encontrar una solución.

Limitaciones clave a tener en cuenta:

Genera cartas genéricas: sin información detallada, la IA genera un lenguaje formulista que suena como cualquier otra carta de recomendación, lo que debilita su impacto.

Carece de acceso a datos de rendimiento reales: ChatGPT no puede obtener calificaciones reales, resultados de proyectos, cifras de ventas o logros verificados; tú debes proporcionar toda la información, y los errores en tus datos se reflejan en el resultado.

Carece de autenticidad emocional: la IA tiene dificultades para captar el entusiasmo genuino, la evaluación matizada del carácter y la conexión personal que los evaluadores buscan en las recomendaciones sólidas.

Requiere una edición significativa: Tendrás que invertir tiempo en añadir detalles específicos, ajustar el tono y asegurarte de que la carta refleje fielmente tu relación con el candidato.

🧠 Dato curioso: Durante la Edad Media, existía un estudio formal llamado ars dictaminis (latín para «el arte de dictar cartas ») que enseñaba a las personas a escribir cartas formales, incluyendo recomendaciones, presentaciones y otras formas epistolares. Se trataba de reglas de estructura, redacción y tono moral, extraídas de las tradiciones retóricas.

Cómo ClickUp te ayuda a redactar mejores cartas de recomendación

ChatGPT puede ayudarte sin duda a redactar una carta de recomendación.

Pero antes de empezar, tendrás que copiar y pegar descripciones de puestos, listas de logros, detalles de proyectos y subir notas de rendimiento. Es mucho trabajo, ¡uf!

ClickUp es diferente. Como la mejor alternativa a ChatGPT para tareas laborales, ya conoce tu entorno de trabajo al dedillo. Al fin y al cabo, es la aplicación integral para el trabajo que combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

A continuación, te explicamos con más detalle cómo ClickUp te ayuda a redactar mejores cartas de recomendación. ✍️

Empieza tu borrador sin quedarte mirando una página en blanco.

Cuando empiezas una carta, intentas no dejarte ningún logro, métrica, resultado del proyecto o rasgo de personalidad. Necesitas tenerlo todo en un solo lugar para darle forma y convertirlo en una narrativa sólida.

Escribe la carta de recomendación perfecta en ClickUp Documentos. Redacta el contenido de la carta de recomendación en un solo lugar con ClickUp Docs.

ClickUp Docs te ofrece un espacio de redacción que resulta natural y flexible. Tiene compatibilidad con formato de texto enriquecido y edición colaborativa en directo, lo que resulta perfecto para cuando un candidato desea compartir sus comentarios antes de que envíes la carta de recomendación.

Supongamos que estás escribiendo para Jordan Mitchell, quien dirigió una iniciativa de retención de clientes. Creas un documento, añades una sección con el título «Logros clave», resaltas en negrita su aumento del 12 % en la retención e insertas una llamada para un ejemplo destacado. Incluso te permite añadir una pequeña tabla con los nombres de los proyectos, las métricas y los enlaces de apoyo.

ClickUp Brain está integrado directamente en este documento. Actúa como su compañero de redacción, leyendo todo lo relacionado con el trabajo de Jordan, incluidas las tareas, los comentarios, los adjuntos y las notas de proyectos anteriores. Extrae esos detalles del contexto y redacta todo lo que necesita sin necesidad de ingeniería de indicaciones adicionales.

Utiliza ClickUp Brain dentro de Docs para redactar cartas de recomendación personalizadas.

Puedes resaltar viñetas aproximadas, como «Rediseño del panel de control de retención», «Reducción de las horas de elaboración de informes manuales» e «Identificación de segmentos de abandono durante el segundo trimestre», y pedir a ClickUp Brain que las convierta en un párrafo limpio. Con un solo clic, se inserta directamente en el documento. Con otro clic, se reescribe para mantener la coherencia del tono.

📌 Ejemplo de indicación: Convierte estos puntos en un párrafo de recomendación de cinco frases que se centre en logros cuantificables y mantenga un tono favorable para la admisión.

Mantén todas las solicitudes de cartas organizadas para que no se te escape nada.

Durante la temporada alta de admisiones, las solicitudes de recomendaciones aparecen en correos electrónicos, mensajes, recordatorios de texto de los estudiantes, envíos aleatorios de formularios y breves conversaciones en los pasillos.

Para agilizar estas solicitudes, puedes crear un formulario de ClickUp. De esta manera, los estudiantes pueden enviar toda la información relevante que necesitas en un solo lugar. ClickUp Automatizaciones se encargará de la carga administrativa.

Establece un desencadenante que impulse una solicitud de carta de recomendación utilizando las automatizaciones de ClickUp.

Supongamos que Emily envía su solicitud de carta de MBA a través de tu formulario ClickUp.

En el momento del envío de su solicitud, una automatización:

Crea una tarea llamada «Emily LOR – Wharton MBA».

Añade su fecha límite del 15 de enero como fecha límite de la tarea.

Etiquetas: «MBA» y «Enfoque en el liderazgo».

Rellena una lista de control que incluye la redacción, la revisión interna y la corrección final.

Asigna a tu revisor cuando el borrador pase a «Necesita revisión».

Te envía un recordatorio de ClickUp 48 horas antes de la fecha límite.

O bien, puede añadir un agente IA para redactar correos electrónicos a su flujo de trabajo en este punto, ¡que ya le generará un primer borrador!

A veces, es posible que desee utilizar diferentes fortalezas de la IA para diferentes partes de su carta.

ChatGPT para un tono limpio, Claude para estructuras largas y Gemini para la interpretación de datos técnicos. Normalmente, cambiarías entre herramientas hasta que tu navegador se convirtiera en un caos, también conocido como «AI Sprawl».

Pero con ClickUp Brain, ya no tendrás que hacerlo.

¡Utiliza varios LLM desde una única interfaz!

Por ejemplo, Ava acaba de completar un proyecto final de aprendizaje automático. Su carpeta de Drive contiene su cuaderno Jupyter y el informe final. Su carpeta de SharePoint contiene las notas del sprint del equipo. Brain reúne ambos en un solo hilo de chat.

Puedes elegir Claude para analizar el informe largo, cambiar a Gemini para obtener un desglose técnico de la precisión de su modelo y, a continuación, cambiar a ChatGPT para perfeccionar el tono del párrafo final.

Expresa tus ideas en voz alta

ClickUp Brain MAX reúne todo esto en una única aplicación de escritorio independiente y la potencia con una productividad basada en la voz.

Porque algunas de tus ideas más claras surgen cuando cuentas la historia en voz alta. Piensa en aquella vez que Marcus Hill gestionó una incidencia en un servidor en vivo a las 2 de la madrugada, guió paso a paso a un ingeniero junior a través de su proceso de depuración y mantuvo la calma del equipo mientras el sistema se recuperaba.

Escribir toda la explicación ralentiza tu impulso, agota la emoción de tu discurso y convierte un recuerdo vívido en frases planas que no captan lo que realmente hizo que la respuesta de Marcus fuera impresionante.

Utiliza ClickUp Talk to Text para capturar los puntos fuertes del estudiante antes de que se te olviden los detalles.

Talk to Text en ClickUp Brain MAX resuelve este problema permitiéndote hablar con naturalidad y convirtiendo tu voz en texto al instante.

Pulsa la tecla de atajo y empieza a hablar como lo harías si estuvieras explicando la historia de Marcus a un compañero mientras tomáis un café. La transcripción aparece al instante y se copia en tu portapapeles. Puedes pegarla en tu documento, resaltar la idea clave y pedirle a ClickUp Brain MAX que la convierta en un párrafo que se ajuste a las expectativas del responsable de admisiones.

Un crítico de G2 comparte:

ClickUp Brain MAX ha sido una incorporación increíble a mi flujo de trabajo. La forma en que combina múltiples LLM en una sola plataforma hace que las respuestas sean más rápidas y fiables, y la conversión de voz a texto en toda la plataforma supone un gran ahorro de tiempo. También aprecio mucho la seguridad de nivel empresarial, que me da tranquilidad al manejar información confidencial. Lo que más destaca es cómo me ayuda a eliminar el ruido y pensar con más claridad, ya sea resumiendo reuniones, redactando contenido o generando nuevas ideas. Es como tener un asistente de IA todo en uno que se adapta a lo que necesito.

🔍 ¿Sabías que...? Una de las cartas importantes más antiguas que se conservan es De litteris colendis, dirigida por (o en nombre de) el emperador Carlomagno al abad Baugulf, alrededor de los siglos VIII-IX. En ella se instaba a la educación del clero, ya que muchos de ellos eran analfabetos, lo que demuestra cómo se utilizaban las cartas para configurar las políticas y las reformas.

Estructura de las cartas de recomendación

Una carta de recomendación bien organizada sigue una estructura predecible que facilita a los lectores evaluar rápidamente al candidato.

Normalmente tiene este aspecto:

Párrafo inicial: Indique su relación con el candidato, desde cuándo lo conoce y en qué capacidad. También debe incluir una recomendación inmediata que establezca su nivel de entusiasmo. Párrafos del cuerpo (2-3): Cada párrafo debe centrarse en una fortaleza o cualificación específica. Utilice ejemplos concretos con resultados medibles siempre que sea posible. Aborde las habilidades relevantes para lo que están solicitando (capacidades académicas para estudios de posgrado, liderazgo para Cada párrafo debe centrarse en una fortaleza o cualificación específica. Utilice ejemplos concretos con resultados medibles siempre que sea posible. Aborde las habilidades relevantes para lo que están solicitando (capacidades académicas para estudios de posgrado, liderazgo para roles de gestión , habilidades técnicas para posiciones especializadas). Evaluación del carácter: Dedique espacio a cualidades personales como la integridad, la ética de trabajo, la capacidad de colaboración o la resiliencia. Estas habilidades sociales suelen diferenciar a candidatos con credenciales similares. Declaración comparativa: Si procede, indica en qué lugar se encuentra esta persona entre otras con las que has trabajado («el 5 % de los mejores estudiantes a los que he enseñado» o «uno de los mejores gestores de proyectos de mi equipo»). Párrafo final: Refuerza tu recomendación con una declaración clara de apoyo y ofrécete a proporcionar información adicional añadiendo tus datos de contacto. Firma profesional: incluye tu título, institución/empresa, número de teléfono y dirección de correo electrónico para establecer tu credibilidad.

🔍 ¿Sabías que...? En algunos lugares (especialmente en EE. UU.), las leyes de acceso a la información pública permiten a las personas acceder a las cartas de recomendación que se presentaron para contrataciones, nombramientos o admisiones académicas.

Plantillas para situaciones habituales en cartas de recomendación

Contar con la plantilla de carta de recomendación adecuada para tu situación específica facilita el proceso de redacción y garantiza que incluyas todos los elementos necesarios.

Aquí tienes plantillas probadas para los casos más comunes. 📝

1. Carta de recomendación para un programa universitario funcional de Canva

vía Canva

Esta plantilla incluye el membrete de su institución en la parte superior, seguido de la fecha y los datos del destinatario. El cuerpo sigue una estructura clara en tres partes.

En primer lugar, una introducción que establezca su relación con el estudiante y el programa al que se postula, seguida de dos o tres párrafos que destaquen sus fortalezas académicas y cualidades personales, acompañados de ejemplos específicos. La conclusión refuerza su respaldo y ofrece proporcionar información adicional.

🧠 Dato curioso: Cicerón, el famoso orador romano, escribía cartas recomendando a jóvenes clientes a sus amigos. Sin embargo, a menudo hacía hincapié en cómo el hecho de estar asociado con él (Cicerón) beneficiaría a él, y no solo a la persona que recomendaba.

2. Plantilla de carta de recomendación para promoción de AIHR

vía AIHR

El formato de recomendación interna comienza con tu nombre, título e información de la empresa, seguido de una dirección directa al responsable de la toma de decisiones. El primer párrafo indica claramente el nombre del empleado, su posición actual y la promoción que recomiendas, junto con tu relación laboral.

Lo que hace que esta plantilla sea eficaz es que se centra en el potencial de liderazgo y la disposición para asumir mayores responsabilidades. El párrafo final ofrece un respaldo firme e incluye tu información de contacto para preguntas de seguimiento, manteniendo un tono cordial pero profesional en todo momento.

3. Plantilla de carta de recomendación para beca de Template.net

Esta plantilla de carta de recomendación para una beca incluye una marca profesional en la parte superior, seguida de un título claro y la fecha. El inicio llama la atención de inmediato, dirigiéndose al comité de becas con un lenguaje firme y entusiasta sobre por qué este estudiante merece ser tenido en cuenta.

A continuación, se describe de forma fluida su expediente académico, destacando los logros específicos y las calificaciones que demuestran su capacidad intelectual. La plantilla es una buena opción porque equilibra la profesionalidad con la defensa genuina, lo que le ayuda a presentar argumentos emocionales junto con los objetivos.

🔍 ¿Sabías que...? La Asociación Histórica Americana (AHA) recomienda que los comités de contratación se abstengan de solicitar cartas de recomendación hasta después de la ronda inicial de selección. El objetivo es reducir la carga de trabajo de quienes redactan las cartas y ahorrar tiempo y dinero a los candidatos.

4. Carta de recomendación para solicitud de visado por plantilla.net

Esta plantilla de recomendación para la solicitud de visado va directa al grano: estás recomendando a esta persona para su visado y explicando tu relación con ella. A partir de ahí, pasa a sus credenciales académicas y experiencia profesional, con ejemplos específicos de su trabajo y logros cuantificables que demuestran sus cualificaciones.

La clave aquí es mostrar por qué su experiencia es importante y qué valor aportan. La carta concluye con un respaldo confiado y una oferta para responder a preguntas de seguimiento.

📖 Lea también: Los mejores redactores de correo electrónico con IA para profesionales y especialistas en marketing

Consejos y buenas prácticas para redactar cartas convincentes

Más allá del simple uso de la IA como herramienta de redacción, las cartas de recomendación eficaces requieren enfoques estratégicos que hagan destacar a los candidatos.

Aquí tienes algunas técnicas probadas para mejorar tus cartas. 👇

Utiliza el método STAR para los ejemplos: estructura tus anécdotas personales utilizando «Situación, Tarea, Acción y Resultado» para proporcionar pruebas concretas de las habilidades del candidato.

Aplica la prueba de especificidad: reescribe tu frase si podría describir a otros 50 estudiantes que solicitan la admisión y sustitúyela por datos específicos (números, proyectos, citas reales).

Incluye la historia del «fracaso para crecer»: añade ejemplos breves de cómo el candidato maneja los contratiempos para revelar mejor su carácter.

Empieza con tu punto fuerte: comienza con tu observación más convincente o la cualidad más destacada del candidato para captar inmediatamente la atención.

Utiliza puntos de referencia comparativos: compáralos con antiguos alumnos exitosos, investigadores publicados o profesionales del campo para ofrecer a los evaluadores un punto de referencia significativo.

🔍 ¿Sabías que...? El arte de escribir cartas (denominado epistolografía) era un género retórico muy desarrollado en las últimas épocas romana y bizantina.

Consideraciones éticas, de privacidad y políticas

El uso de la IA para redactar cartas de recomendación conlleva una serie de responsabilidades.

Una investigación de Foundry10 muestra que el 31 % de los profesores ya utilizan la IA generativa para crear cartas de recomendación, principalmente para generar ideas clave, mejorar la claridad y ajustar el tono. Esto demuestra cómo la IA ya forma parte de la recomendación en la práctica diaria.

Sin embargo, esta adopción intensifica los riesgos relacionados con la privacidad y el tratamiento de datos. Stanford descubrió que muchos proveedores de IA conservan los textos enviados por los usuarios, registran los datos de las conversaciones y pueden utilizar los datos introducidos para entrenar futuros modelos. Esto hace que la información de los estudiantes, como el promedio de calificaciones, los premios y las historias personales, sea vulnerable si los profesores la pegan directamente en los sistemas de IA.

Existe una clara necesidad de establecer normas institucionales claras sobre qué datos se pueden cargar y qué herramientas cumplen con los estándares de cumplimiento.

El sesgo sigue siendo una preocupación paralela. Un informe del PMC señala que la IA puede reducir la variación subjetiva en las cartas de recomendación mediante la estandarización del lenguaje, pero el sesgo de los datos de entrenamiento puede seguir reforzando las desigualdades si los educadores se basan en la redacción del modelo sin revisarla.

El enfoque más responsable combina la redacción asistida por IA con la corrección humana en cuanto al contexto, los matices y la imparcialidad, lo que garantiza que la carta sea precisa, personalizada y éticamente segura.

Aquí tienes una recomendación: ¡utiliza ClickUp!

Para redactar una carta de recomendación convincente, lo primero es tener claros los ejemplos, la estructura y la intención.

ChatGPT te ayuda a superar el bloqueo del escritor, pero tú sigues encargándote del trabajo real: elegir las historias, añadir el contexto y dar forma a una recomendación sincera que resulte humana.

ClickUp lleva ese proceso más allá. Aquí, trabajas dentro de un entorno de trabajo que ya contiene la información que necesitas. Redactas en Docs, perfeccionas con ClickUp Brain, Brain MAX y Talk to Text, y mantienes todas las solicitudes organizadas con automatizaciones sin perder tiempo.

No esperes a recibir una invitación oficial. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! ✅