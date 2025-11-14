Los 10 mejores programas de gestión de inventario para la construcción en 2025

Detrás de cada estructura, desde rascacielos imponentes hasta hogares acogedores, hay una historia de plan meticuloso y gestión de recursos.

Desde garantizar que los materiales lleguen a tiempo hasta ajustarse al presupuesto, incluso el más mínimo retraso puede descarrilar un proyecto en el sector de la construcción. Hay mucho en juego, al igual que la complejidad de gestionar todo, desde los niveles de existencias hasta los calendarios de aprovisionamiento.

Hoy en día, los profesionales de la construcción se enfrentan a retos como la fluctuación de los costes de los materiales, las interrupciones en la cadena de suministro y la creciente necesidad de realizar seguimiento de los recursos en múltiples emplazamientos.

La industria exige una gestión meticulosa y eficiente, que solo se puede lograr con el software adecuado para la gestión del sistema de inventario.

A continuación, presentamos un resumen de los 10 mejores programas de gestión de inventario para la construcción, que le ayudarán a optimizar sus operaciones, reducir el desperdicio y mantener sus sueños en marcha.

⏰ Resumen de 60 segundos Esta es nuestra selección del mejor software de gestión de inventario para profesionales de la construcción, que le ayudará a optimizar la gestión de su inventario: ClickUp : Ideal para optimizar y gestionar las operaciones de inventario. Buildertrend: Ideal para simplificar la gestión de proyectos de construcción. Procore: Ideal para la gestión de proyectos de construcción a gran escala. Capataz contratista: Ideal para contratistas de tamaño pequeño a mediano. Xero: Ideal para pequeñas empresas que necesitan soluciones de cuenta escalables. Sortly: Ideal para pequeñas empresas de construcción con necesidades de inventario sencillas. Zoho Inventory: ideal para empresas que gestionan pedidos multicanal. Sage 50 Accounting: Ideal para pequeñas y medianas empresas de construcción de tamaño pequeño y mediano. QuickBooks Online: Ideal para empresas de construcción de pequeño a mediano tamaño. AlignBooks: Ideal para pequeñas empresas y micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Qué debe buscar en un software de gestión de inventario para la construcción?

Las empresas están ansiosas por el seguimiento del inventario en tiempo real, y con razón.

Según el informe «Perspectivas del sector de la ingeniería y la construcción» de Deloitte, algunas organizaciones incluso han probado drones para inspeccionar obras, supervisar el progreso y gestionar el inventario en tiempo real. ¿Impresionante? Sí. ¿Práctico para todo el mundo? No tanto.

Para la mayoría de las empresas de construcción, un software de inventario fiable cumple bien su función al realizar el seguimiento del stock y evaluar los activos de construcción. ¿Desea realizar el seguimiento de los equipos de alto valor o gestionar el inventario? El software ideal también le ayudará a gestionar eso.

🧠 ¿Sabías que... Los cascos de seguridad se utilizaron por primera vez en 1919 y fueron uno de los primeros equipos de seguridad de la era moderna. Inicialmente se fabricaban con lona, pegamento y pintura negra. ¡Imagina intentar hacer un seguimiento del inventario de equipos de seguridad en aquella época!

Todo lo que tienes pendiente es priorizar un par de funciones. Esto es lo que debes buscar en un software de optimización de inventario:

Actualizaciones de inventario en tiempo real : Evite costosos desabastecimientos o exceso de existencias con un software que actúa como proveedor de actualizaciones en tiempo real sobre los niveles de materiales y equipos.

Herramientas de planificación de materiales : simplifique la planificación de la cadena de suministro alineando las necesidades de materiales con su calendario de construcción para lograr cronogramas de proyecto sin contratiempos.

Diseño sencillo y fácil de usar: garantiza que todos los usuarios del equipo puedan gestionar el inventario de forma eficaz sin necesidad de horas de formación técnica.

Acceso móvil y en la nube : tenga los datos de inventario al alcance de la mano, ya sea in situ o en la oficina, utilizando teléfonos inteligentes o tabletas.

Seguimiento multisitio : gestione fácilmente los materiales y equipos en múltiples lugares de trabajo para garantizar una asignación y transferencias adecuadas.

Opciones personalizables y escalables : elija un software que crezca con su empresa y se adapte a sus necesidades cambiantes de inventario.

Informes y análisis detallados: obtenga información útil con informes sobre tendencias de inventario, uso y costes para tomar decisiones de compra más inteligentes.

Los 10 mejores programas de gestión de inventario para la construcción

ClickUp (ideal para optimizar y gestionar las operaciones de inventario)

Cualquiera que trabaje en la construcción conoce muy bien las dificultades que entraña la gestión de inventario:

Proyectos retrasados y recursos desperdiciados debido a un seguimiento deficiente del inventario.

Los elementos con exceso de existencias consumen espacio y dinero, mientras que el déficit de existencias conduce a la pérdida de oportunidades.

Procesos manuales que requieren mucho tiempo y ralentizan todo.

Existencias obsoletas olvidadas acumulándose en los almacenes

Por lo general, resolver estos problemas requiere el uso de múltiples herramientas (panel, automatización, notificaciones) en el trabajo.

Pero, ¿por qué complicar las cosas? ClickUp lo simplifica todo con su solución integral para la gestión de inventario, la colaboración del equipo y la productividad.

Plantilla de gestión de inventario de ClickUp

Empieza con la plantilla de gestión de inventario de ClickUp. Centraliza los niveles de existencias, los pedidos, los proveedores y los costes, manteniendo todos tus datos de inventario organizados y accesibles.

Más información Realice un seguimiento de los niveles de existencias, los pedidos repetidos, el estado de los pedidos, los proveedores y los costes en un solo lugar con la plantilla de gestión de inventario de ClickUp.

El seguimiento de las tendencias y los movimientos también le ayuda a evitar el exceso de existencias o la falta de suministros críticos.

Vistas de ClickUp

Los proyectos de construcción son dinámicos, y cada rol —jefes de obra, responsables de compras o contratistas— requiere conocimientos diferentes.

La versatilidad de ClickUp destaca especialmente gracias a las vistas de ClickUp, que se adaptan a las diferentes necesidades de los proyectos. ClickUp ofrece más de 15 vistas totalmente personalizables que se ajustan a tu flujo de trabajo.

Con la vista Tabla de ClickUp, puedes personalizar las columnas para los SKU, las cantidades y las ubicaciones, lo que facilita detectar las carencias y transferir los suministros donde sea necesario. Imagina saber exactamente cuántas bolsas de cemento hay en el sitio A frente al sitio B en cuestión de segundos.

Organiza tu inventario para detectar discrepancias de inmediato con la vista Tabla de ClickUp

Utilice la vista Lista de ClickUp para priorizar las órdenes de compra, la vista Tabla para realizar un seguimiento de las cantidades y la logística, y la vista de calendario para alinear las entregas de material con los cronogramas del proyecto. Para los equipos in situ, la vista Tablero simplifica el seguimiento de las tareas para los envíos o las transferencias de equipos.

Va más allá para los equipos de construcción con su plantilla ClickUp Construction Management Template. Es una solución integral para organizar proyectos, gestionar calendarios y coordinar equipos.

Imagínese lo siguiente: su capataz le llama para preguntarle sobre la disponibilidad de equipos de alto valor para un nuevo trabajo. En lugar de hojear interminables registros, abre la vista del panel de control, que consolida todos los datos críticos del inventario en una única interfaz fácil de leer. Aquí tiene un vídeo que lo explica con detalle:

Paneles de ClickUp

Obtenga una vista de 360 grados de la información de su producto con los paneles personalizables de ClickUp

Con los paneles de ClickUp, puedes:

Muestra los datos de inventario en widgets para acceder rápidamente a los niveles y tendencias críticos de existencias.

Automatice tareas como alertas de existencias bajas o desencadenantes de reposición de suministros para ahorrar tiempo.

¿Necesitas notificaciones de existencias bajas? Las automatizaciones de ClickUp se encargan de ello a la perfección, activando tareas de reposición antes de que se produzcan faltas de existencias.

🗣️Opiniones de los clientes:

Antes dedicábamos horas extra a realizar tareas rutinarias de forma manual, como entregar proyectos a nuestro equipo, crear tareas y pegar enlaces. Ahora, utilizamos ese tiempo para planear con antelación y trasladar más flujos de trabajo del equipo a ClickUp.

También señaló que, antes de la automatización, notificar a los miembros del equipo sobre una tarea completada podía llevar hasta 36 horas. Ahora, con ClickUp, estas actualizaciones se realizan al instante, lo que permite a los equipos centrarse en sus prioridades y cumplir sus plazos de manera eficiente.

ClickUp Cerebro

Cuando el tiempo apremia, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, analiza tendencias, redacta solicitudes de presupuesto y crea actualizaciones rápidas, lo que le permite trabajar gratis en tareas de mayor prioridad.

Más información Redacte rápidamente solicitudes de presupuesto con los datos disponibles en su ecosistema con ClickUp Brain.

📌 Ejemplo: Supongamos que estás preparando un vertido masivo de hormigón para mañana al amanecer y, de repente, te das cuenta de que no estás seguro de si se han hecho los pedidos de todos los materiales. En lugar de buscar entre correos electrónicos o registros, le pides a ClickUp Brain que analice los pedidos de compra recientes y confirme los niveles de existencias. En cuestión de segundos, genera un resumen que muestra lo que hay en stock, señala los elementos que faltan e incluso redacta una solicitud de presupuesto para tu proveedor, lo que te ahorra horas de trabajo y garantiza que tu equipo cumpla con el calendario previsto.

Las mejores funciones de ClickUp

Paneles personalizados : Analice la disponibilidad de inventario, realice un seguimiento de los agotamientos de existencias y supervise las tendencias en una vista personalizada.

Plantilla de gestión de inventario : centralice todos los datos de inventario para realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles de existencias, los pedidos repetidos y los datos de los proveedores mediante : centralice todos los datos de inventario para realizar un seguimiento en tiempo real de los niveles de existencias, los pedidos repetidos y los datos de los proveedores mediante plantillas de inventario

Vista Tabla de ClickUp : cree diseños estructurados para gestionar presupuestos, inventarios y datos de clientes con filas y columnas.

Calendarios y cronogramas : planifique entregas y tareas en tiempo real con cronogramas colaborativos y calendarios de recursos.

Herramientas de elaboración de informes: Genere informes detallados de inventario para identificar deficiencias en la eficiencia, limitaciones y tendencias, lo que le permitirá tomar decisiones más inteligentes.

Límites de ClickUp

Es posible que el rendimiento sea más lento en algunos dispositivos móviles.

Las funciones complejas pueden suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Corporación : Contacte con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Me encantan las plantillas, el creador de paneles de control y todo el contenido formativo disponible. He probado otras herramientas como Asana, Monday.com y Trello, y ClickUp es sin duda la que mejor trabaja para nuestra empresa de construcción.

Me encantan las plantillas, el creador de paneles de control y todo el contenido formativo disponible. He probado otras herramientas como Asana, Monday.com y Trello, y ClickUp es sin duda la que mejor se adapta a nuestra empresa de construcción.

2. Buildertrend (ideal para simplificar la gestión de proyectos de construcción)

a través de Buildertrend

La gestión de proyectos de construcción no es tarea fácil. Entre plazos ajustados, el seguimiento de las finanzas y mantener informados a los clientes, es fácil sentirse abrumado.

Buildertrend simplifica este caos combinando la gestión de proyectos, el seguimiento financiero y la colaboración con los clientes en una potente herramienta.

Imagínese esto: su equipo está en la obra esperando la entrega de materiales, mientras que el equipo de la oficina se apresura a actualizar los presupuestos y los calendarios. Con la plataforma todo en uno de Buildertrend, puede gestionar calendarios, realizar un seguimiento de los costes e incluso comunicarse con los clientes en tiempo real a través del portal del cliente.

Las mejores funciones de Buildertrend

Mantenga a su equipo alineado con los calendarios, las listas de pendientes, las listas de inventario y los registros diarios.

Compare los costes estimados con los reales, realice un seguimiento del flujo de caja e integre QuickBooks y Xero.

Proporcione a los clientes actualizaciones en tiempo real, firma de contratos y visibilidad de los proyectos a través de un panel centralizado.

Solicite, apruebe y realice un seguimiento de los cambios fácilmente sin interrumpir los flujos de trabajo.

Comparte archivos, mensajes y actualizaciones con los miembros del equipo y los subcontratistas.

Límites de Buildertrend

Las herramientas financieras avanzadas solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Curva de aprendizaje más pronunciada para algunas funciones en comparación con la competencia.

El rendimiento de la app, aplicación móvil, podría mejorarse.

Precios de Buildertrend

Esencial : 399 $ al mes

Avanzado : 699 $ al mes

Completada: 999 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Buildertrend

G2 : 4,2/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Buildertrend?

Utilizo Buildertrend para gestionar nuestra empresa de construcción residencial, con un volumen de negocio de 10 millones de dólares al año. Me resulta muy útil, especialmente para la documentación. Lo utilizamos para la selección, los registros diarios, las estimaciones y el mantenimiento de registros. Es realmente fantástico.

Utilizo Buildertrend para gestionar nuestra empresa de construcción residencial, con un volumen de negocio de 10 millones de dólares al año. Me resulta muy útil, especialmente para la documentación. Lo utilizamos para la selección, los registros diarios, las estimaciones y el mantenimiento de registros. Es realmente fantástico.

💡 Consejo profesional: Invertir en un sistema de gestión de inventario es una excelente manera de ahorrar dinero y controlar los costes. A continuación, te explicamos cómo crear un sistema de inventario para satisfacer las crecientes demandas de los clientes en reunión.

3. Procore (ideal para la gestión de proyectos de construcción a gran escala)

a través de Procore

La gestión de un proyecto de construcción a gran escala implica demasiados elementos variables: calendarios, presupuestos, cumplimiento normativo y una montaña de documentación. Diseñado pensando en proyectos complejos, Procore ayuda a los contratistas generales, propietarios y contratistas especializados a facilitar los flujos de trabajo desde la fase previa a la construcción hasta el cierre.

Con la plataforma centralizada de Procore, obtienes visibilidad en tiempo real de todos los aspectos de tu proyecto, lo que permite una mejor toma de decisiones y colaboración entre las partes interesadas.

Las mejores funciones de Procore

Software centralizado de gestión de proyectos y tareas que establece la conexión entre los equipos de campo y de oficina para ofrecer actualizaciones en tiempo real y seguimiento de tareas.

La gestión de documentos simplifica la organización de archivos con control de versiones y almacenamiento seguro.

La gestión financiera se integra con QuickBooks y Sage, lo que garantiza un seguimiento preciso de los costes y la elaboración de presupuestos.

Las herramientas de preconstrucción agilizan la licitación, los presupuestos y la gestión del diseño.

Las herramientas eficientes de gestión de inventario ayudan a mantener el cumplimiento de las inspecciones, la lista de control y el seguimiento de la incidencia en las operaciones del almacén.

Límites de Procore

Una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios y los equipos más pequeños.

La función sin conexión tiene un límite y depende en gran medida de los datos almacenados en la caché.

Los precios personalizados pueden resultar caros para las empresas de pequeño y mediano tamaño.

Precios de Procore

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Procore

G2 : 4,6/5 (más de 3200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Procore?

He titulado mi reseña «El Instagram de la gestión de la construcción» porque usar Procore es realmente así de fácil. Soy contable de cuentas en una empresa de construcción de Nueva Jersey y me encargo de todo lo relacionado con la facturación. Me gustan mucho las funciones de programación de valor y la facturación a los subcontratistas en los proyectos.

4. Jefe de obra contratista (ideal para contratistas de pequeño a mediano tamaño)

a través de Capataz contratista

Las restricciones presupuestarias no deberían significar sacrificar la eficiencia. Contractor Foreman ofrece potentes funciones de gestión de la construcción a un precio asequible, especialmente pensadas para pequeños contratistas que necesitan herramientas completas sin arruinarse.

Su amplio intervalo de funciones, desde el seguimiento financiero hasta la programación de proyectos, se presenta en una plataforma intuitiva que crece al ritmo de su empresa.

Las mejores funciones del capataz contratista

Simplifica la gestión de proyectos con (diagrama de) Gantt, programación y registros diarios.

Ofrece herramientas financieras integradas, incluyendo facturación al estilo AIA y seguimiento de costes en tiempo real.

Incluye formularios y listas de control personalizables para inspecciones, reuniones de seguridad y presentaciones.

Provee geolocalización y control de tiempo mediante GPS para una supervisión precisa de la plantilla.

Compatibilidad con la integración con QuickBooks y el acceso a la API para flujos de trabajo sin interrupciones.

Límites del capataz contratista

Las funciones de programación pueden parecer dispersas y requieren mejoras.

Integraciones de terceros con límite en comparación con otras plataformas.

Problemas de rendimiento de la app, aplicación, especialmente con la subida de fotos.

No hay modo sin conexión para acceder a los datos en ubicaciones remotas.

Precios de los capataces contratistas

Básico : 49 $ al mes

Estándar : 79 $ al mes

Plus : 125 $ al mes

Pro : 166 $ al mes

Ilimitado: 249 $ al mes

Valoraciones y reseñas de los capataces de contratistas

G2 : 4,5/5 (más de 260 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 690 opiniones)

💡 Consejo profesional: Mantenerse al día con los avances tecnológicos es clave para una gestión eficiente de los proyectos. Aquí tienes una guía para elegir el software de planificación de obras adecuado y personalizado según tus necesidades.

5. Xero (ideal para pequeñas empresas que necesitan soluciones de cuenta escalables)

a través de Xero

Gestionar las finanzas en el sector de la construcción no es tarea fácil: equilibrar los costes de los proyectos, realizar un seguimiento de los gastos y conciliar las facturas a menudo parece un proyecto en sí mismo. Xero interviene como una solución de contabilidad basada en la nube diseñada para ayudar a las empresas de construcción a optimizar estos retos.

Su integración con aplicaciones específicas para la construcción, como WorkflowMax, facilita el seguimiento de los proyectos y la gestión de los costes, mientras que su app móvil fácil de usar garantiza que puedas gestionar las tareas, incluso desde la obra.

Las mejores funciones de Xero

Acceso ilimitado de usuarios a todos los planes de precios

Se conecta a través de una conexión (a internet) con más de 21 000 instituciones financieras para facilitar la importación de transacciones bancarias.

App, aplicación para la gestión de gastos sobre la marcha con captura de recibos.

Integración con más de 1000 app, aplicación, incluidas WorkflowMax y Gusto.

Funciones de elaboración de informes financieros, como estados de pérdidas y ganancias y cuentas por cobrar vencidas.

Límites de Xero

El plan de entrada tiene un límite en las facturas y los recibos (20 y 5, respectivamente).

Solo ofrece compatibilidad con una organización por suscripción.

Las funciones avanzadas, como el seguimiento de proyectos y las reclamaciones de gastos, requieren el plan más caro.

No hay compatibilidad telefónica directa, solo se ofrece asistencia en línea.

Precios de Xero

Starter : 29 $ al mes

Estándar : 46 $ al mes

Premium: 69 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Xero

G2 : 4,3/5 (más de 710 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3100 opiniones)

📮 Perspectiva: Nuestra encuesta reveló que los trabajadores del conocimiento mantienen un promedio de 6 conexiones (a internet) diarias en su lugar de trabajo. Esto probablemente implica múltiples intercambios de mensajes a través de correos electrónicos, chat y herramientas de gestión de proyectos. ¿Y si pudieras reunir todas estas conversaciones en un solo lugar? ¡Con ClickUp, puedes hacerlo! Es la app, aplicación integral para el trabajo que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a ti y a tu equipo a trabajar de forma más rápida e inteligente.

6. Sortly (ideal para pequeñas empresas de construcción con necesidades de inventario sencillas)

a través de Sortly

El seguimiento de las herramientas, los equipos y los suministros es un reto habitual para las empresas de construcción. Desde herramientas extraviadas hasta quedarse sin materiales esenciales a mitad de un proyecto, la gestión del inventario puede descarrilar rápidamente los cronogramas y los presupuestos.

Sortly ofrece una solución de gestión de inventario sencilla pero potente, diseñada para pequeñas empresas de construcción que necesitan controlar sus activos sin la complejidad de los sistemas de corporación.

Sortly simplifica la supervisión del inventario con funciones como la generación de códigos QR, alertas de existencias y seguimiento en tiempo real en todos los dispositivos.

Las mejores funciones de Sortly

Genere códigos QR y códigos de barras para realizar un seguimiento sencillo de las herramientas y los materiales.

Haga el ajuste de las alertas de inventario mínimo para evitar costosos retrasos o roturas de stock.

Sube fotos en alta resolución para catalogar visualmente los elementos.

Sincronizar en tiempo real entre dispositivos para obtener actualizaciones precisas de los equipos en el campo.

Interfaz compatible con dispositivos móviles para gestionar el inventario in situ o sobre la marcha.

Límites de Sortly

El plan Free tiene un límite de entradas de 100 elementos y ofrece una personalización mínima.

Las funciones avanzadas, como la integración de escáneres externos, requieren planes de nivel superior.

No es ideal para operaciones a gran escala con necesidades de inventario complejas.

Precios de Sortly

Free

Avanzado : 24 $ al mes

Ultra : 74 $ al mes

Premium : 149 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sortly

G2 : 4,4/5 (25 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 720 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sortly?

Sortly es muy fácil de usar. Lo tenemos al alcance de la mano y también está disponible en el ordenador para que mi asistente pueda gestionar nuestro inventario de uniformes y equipos.

🧠 ¿Sabías que... La Gran Muralla China, uno de los proyectos de construcción más grandes del mundo, requirió una gestión meticulosa de los recursos durante siglos. Se estima que se utilizaron más de 100 millones de toneladas de ladrillos, piedras y tierra, ¡sin contar con los modernos sistemas de inventario!

7. Zoho Inventory (ideal para empresas que gestionan pedidos multicanal)

a través de Zoho Inventory

Gestionar el inventario en múltiples canales y mantener la precisión puede ser todo un reto, especialmente en el sector de la construcción, donde el seguimiento de las existencias y la organización del almacén son fundamentales.

Zoho Inventory simplifica este proceso al ofrecer una plataforma centralizada para gestionar pedidos, realizar un seguimiento del inventario e integrarse a la perfección con herramientas como Shopify, Amazon y Zoho CRM.

Ya sea para realizar el seguimiento de las piezas de repuesto, supervisar las existencias en los almacenes o automatizar las facturas que cumplen con el GST, Zoho Inventory proporciona las herramientas necesarias para que las empresas funcionen de manera eficiente.

Las mejores funciones de Zoho Inventory

Realice un seguimiento del inventario en varios almacenes con visibilidad centralizada.

Genere facturas y albaranes de entrega que cumplan con el GST sin esfuerzo.

Integración perfecta con plataformas de comercio electrónico como Shopify y Etsy.

Utilice el escaneo de códigos de barras para agilizar el seguimiento de elementos y reducir errores.

Acceda a la elaboración de informes de inventario en tiempo real para mejorar la toma de decisiones.

Límites de Zoho Inventory

Las capacidades offline con límite pueden dificultar las operaciones en zonas con una conexión (a internet) débil.

El plan de entrada ofrece funciones básicas, con un límite en la escalabilidad para las empresas en crecimiento.

Las funciones avanzadas, como los elementos compuestos y la gestión de múltiples almacenes, solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Precios de Zoho Inventory

Edición gratuita

Edición estándar : 29 $ al mes

Edición Profesional : 79 $ al mes

Edición Premium: 129 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Inventory

G2 : 4,3/5 (más de 95 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 400 opiniones)

💡 Consejo profesional: Un software CRM eficaz para la construcción es esencial para evitar retrasos, sobrecostes y problemas de calidad. Aquí tienes una guía para simplificar la gestión de proyectos con las herramientas adecuadas para mantener a las partes interesadas alineadas y que las operaciones se desarrollen sin problemas.

8. Sage 50 Cuenta (ideal para pequeñas y medianas empresas de construcción de tamaño pequeño a mediano)

a través de Sage

El seguimiento de las complejas finanzas, las nóminas y la gestión del inventario puede resultar abrumador para las empresas de construcción. Sage 50 Accounting ofrece funciones específicas para el sector, como el seguimiento avanzado del inventario y el cálculo de los costes de los proyectos, para los profesionales de la construcción que deben gestionar los recursos de forma eficiente y controlar los presupuestos.

💡 Consejo profesional: Las plantillas de planificación de recursos te facilitarán la vida al convertir patrones repetitivos en estrategias viables. Explora esta guía para obtener información y ejemplos que te ayudarán a optimizar tu proceso de planificación sin esfuerzo.

Las mejores funciones de Sage 50 Accounting

Gestione el inventario con un seguimiento avanzado, incluyendo el cálculo de costes FIFO/LIFO y el seguimiento serializado.

Gestión de los presupuestos de los proyectos con herramientas como el cálculo avanzado de costes por trabajo y la elaboración de informes por fases.

Aplique la automatización a las conciliaciones bancarias y a la gestión de facturas para reducir el esfuerzo manual.

Integración perfecta con los sistemas de nóminas para optimizar la gestión de los empleados.

Genere informes sólidos de elaboración de informes financieros con seguimiento y previsión por departamentos.

Límites de Sage 50 Accounting

El software basado en escritorio puede tener un límite en la accesibilidad en comparación con las soluciones nativas de la nube.

Las funciones avanzadas, como la compatibilidad con múltiples usuarios, requieren planes de nivel superior, lo que aumenta los costes.

La interfaz puede parecer obsoleta para los usuarios acostumbrados a las plataformas modernas de nube.

Precios de Sage 50 Accounting

Cuenta profesional : 61,92 $ al mes.

Cuenta Premium : 103,92 $ al mes por usuario.

Cuenta cuántica: 177,77 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Sage 50 Accounting

G2 : 3,9/5 (más de 140 opiniones)

Capterra: 3,9/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sage 50?

La contabilidad en la nube Sage 50 es muy útil para los profesionales de la contabilidad; facilita nuestro trabajo, es fácil de implementar y se integra fácilmente con el soporte al cliente, que cuenta con un número de funciones y una frecuencia de uso.

9. QuickBooks Online (ideal para empresas de construcción de pequeño a mediano tamaño)

a través de QuickBooks Online

Las empresas de construcción necesitan herramientas para gestionar eficazmente los costes de los trabajos, la rentabilidad de los proyectos y la gestión de los contratistas. QuickBooks Online hace ese trabajo por ellas.

Ofrece una solución de cuenta diseñada para profesionales de la construcción, que les permite simplificar las operaciones, automatizar la facturación y obtener información financiera más detallada. Su integración con aplicaciones de terceros como Buildertrend y Knowify mejora aún más la gestión de proyectos y costes.

Las mejores funciones de QuickBooks Online

Automatiza la facturación y el cobro de pagos para mejorar el flujo de caja.

Provee herramientas de cálculo de costes por trabajo para realizar el seguimiento de la rentabilidad de los proyectos en tiempo real.

Incluye la elaboración de informes personalizables para obtener información sobre gastos, ganancias y fuentes de ingresos.

Ofrece gestión de contratistas con preparación simplificada de formularios fiscales y seguimiento de gastos.

La app, aplicación móvil, garantiza el acceso a los datos financieros desde cualquier ubicación.

Límites de QuickBooks Online

Requiere suscripciones independientes para gestionar varias empresas.

Las funciones avanzadas, como el inventario y la facturación por lotes, tienen un límite en los planes de nivel superior.

A menudo es necesaria la intervención manual para integrarse con servicios de nómina que no sean de Intuit.

Precios de QuickBooks Online

Inicio sencillo : 17,50 $ al mes.

Essentials : 32,50 $ al mes.

Plus : 49,50 $ al mes

Avanzado: 117,50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de QuickBooks Online

G2 : 4,0/5 (más de 3390 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 7830 opiniones)

10. AlignBooks (ideal para pequeñas empresas y micro, pequeñas y medianas empresas)

a través de AlignBooks

Tanto si gestiona el inventario de una tienda de comestibles como si procesa las nóminas de una empresa de servicios, AlignBooks ofrece un software de contabilidad y ERP escalable y basado en la nube, diseñado para pequeñas y medianas empresas (pymes) que buscan una solución personalizable y económica.

Con módulos que abarcan equipo de ventas, facturación, inventario, nóminas y mucho más, ayuda a simplificar los complejos procesos empresariales en todos los sectores, desde el comercio minorista hasta la fabricación. Sus versiones offline y online también garantizan flexibilidad para empresas con diferentes necesidades de infraestructura.

Las mejores funciones de AlignBooks

Módulos integrados para equipo de ventas, facturación, inventario, finanzas, recursos humanos y más.

Paneles (panel) y (elaboración de) informes personalizables para obtener información financiera.

Herramientas de facturación GST y de cumplimiento tributario con automatización

Compatibilidad para múltiples empresas con opciones de implementación offline y online.

Integración perfecta con herramientas de terceros como Razorpay, Shopify y Google Maps.

Límites de AlignBooks

El diseño de la interfaz de usuario puede parecer anticuado para los usuarios modernos.

Escalabilidad con límite para grandes corporaciones con necesidades complejas.

La capacidad de respuesta del soporte al cliente y los tiempos de resolución pueden ser inconsistentes.

Precios de AlignBooks

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de AlignBooks

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Buscas más herramientas que te ayuden? Aquí tienes algunas que no han entrado en la lista de las 10 mejores, pero que tienen funciones únicas que pueden resultarte útiles:

Fieldwire : conecta a los equipos de campo con el personal de oficina mediante la gestión de tareas en tiempo real, lo que permite actualizaciones fluidas, anotaciones en los plan y seguimiento de materiales directamente in situ.

Knowify : Se integra con QuickBooks y ofrece herramientas para realizar seguimiento de los costes laborales, los presupuestos y el progreso de los trabajos.

Buildxact: Simplifica el proceso de estimación para contratistas, integrando la planificación de materiales, los catálogos de proveedores y el seguimiento de proyectos en una plataforma fácil de usuario.

💡 Consejo profesional: La plan simplificada del inventario aumenta el flujo de caja y mejora la satisfacción del cliente al reducir el exceso de existencias y garantizar la disponibilidad de los productos. A continuación, le mostramos cómo dominar la planificación del inventario en unos sencillos pasos.

Ningún proyecto es demasiado grande cuando ClickUp está presente

ClickUp tuvo el privilegio de trabajar con la reconocida empresa de materiales de construcción CEMEX, automatizando sus operaciones y ahorrando un tiempo muy valioso.

Con su panel en tiempo real, automatización y vistas personalizables, ClickUp elimina los cuellos de botella y mantiene tus proyectos de construcción en marcha sin problemas.

No importa lo complejas que sean tus operaciones de construcción, ClickUp es la herramienta definitiva para organizar, automatizar y escalar.

¡Regístrate ahora en ClickUp y observa cómo tus proyectos se construyen solos!