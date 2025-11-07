Las mejores estrategias de marketing para que los gimnasios atraigan a más miembros

Si tienes un gimnasio, ya sabes que el sector del fitness está saturado y es muy competitivo. Los expertos proyectan (es decir, proyecto) que el mercado mundial de los clubes de salud y fitness alcance los 202 780 millones de dólares en 2030.

Cuando sabes que hay tanto potencial, duele encontrar cintas de correr vacías en las horas punta. Quizás hayas publicado un anuncio en las redes sociales que no ha generado clics, lo que te ha dejado frustrado y cuestionando la eficacia de tu presupuesto de marketing.

Por eso, las mejores estrategias de marketing para gimnasios no se basan en una sola táctica. Combinan medidas pequeñas pero poderosas, como un programa de recomendaciones que recompensa la fidelidad, colaboraciones locales con tiendas de alimentos saludables o de ropa deportiva, y anuncios en redes sociales.

En este artículo, exploraremos qué estrategias de marketing puedes aplicar para transformar tu empresa de fitness de «un gimnasio más» al lugar de referencia.

Por qué el marketing es importante para los gimnasios

Probablemente hayas oído hablar del multiverso de Spider-Man, donde cada elección abre un nuevo mundo. El concepto trabaja tan bien porque nuestro mundo actual está inundado de opciones.

Elegir una serie de Netflix para ver durante el almuerzo o decidir en qué restaurante hacer un pedido son solo algunos ejemplos. Cada acción es una elección.

Lo mismo ocurre con los gimnasios. Hay muchas opciones, y promocionar tu gimnasio entre el público adecuado es la única forma de destacar.

El propietario de un gimnasio lo expresó perfectamente en Reddit:

Es importante delimitar el nicho específico al que quieres dirigirte. Planet Fitness se dirige a personas que no quieren gastar mucho en el gimnasio y que se sienten incómodas yendo al gimnasio porque la gente se burla de ellas. Gold's Gym se dirige a los culturistas. Curves es un gimnasio solo para mujeres, para que puedan hacer trabajo sin ser interrumpidas por los hombres.

Piénsalo de esta manera: el marketing de tu gimnasio es el puente que conecta tus ofertas únicas con las personas que más las valorarán.

Te ayuda a destacar en un sector tan saturado como el del fitness mostrando lo que hace que tu gimnasio sea diferente.

Atrae nuevos miembros mediante esfuerzos sencillos y con objetivo, como el SEO local, los programas de recomendación y los anuncios en redes sociales.

Mantén el interés de los miembros actuales con recordatorios de que forman parte de una comunidad, y no son solo un nombre más en la lista de miembros.

Las mejores estrategias de marketing para gimnasios

Todos los gimnasios tienen equipamiento, pero no todos tienen una historia que se quede grabada en la memoria. Las mejores estrategias de marketing para gimnasios convierten espacios sencillos en comunidades a las que la gente quiere unirse y de las que quiere formar parte.

Exploremos algunas de las mejores estrategias de marketing para el crecimiento.

1. Conoce tu nicho y habla como un fan, no como un vendedor.

Si tu gimnasio fuera un programa de televisión, ¿quién sería el objetivo y qué lo haría digno de ver para ellos?

Trate la estrategia de marketing de su gimnasio como una lista de reproducción que se adapta muy bien a un estado de ánimo. Los principiantes escuchan música diferente a la de los levantadores de pesas. Los nuevos principales escuchan música diferente a la de los atletas universitarios.

Cuando concretas tu mensaje, tu esfuerzo de marketing se percibe como personal en lugar de genérico, lo que facilita convertir a los miembros potenciales en miembros del gimnasio. Haz que tus redes sociales, tu programación de clases y tus materiales de marketing reflejen el mismo nicho para que la gente reconozca tu estilo allá donde te vea.

📌 Ejemplo: Un estudio centrado en el entrenamiento de fuerza con el objetivo de mujeres mayores de 40 años publica semanalmente un vídeo titulado «Fuerte a cualquier edad» y ofrece una pequeña sesión introductoria de entrenamiento personal en grupo en la que se habla de la salud ósea, el equilibrio y la confianza, y luego invita a los espectadores a una clase de (versión de) prueba gratuita para dos personas los sábados.

📮 ClickUp Insight: La salud y el fitness son las principales metas personales de los participantes en nuestra encuesta, pero el 38 % admite que no realiza un seguimiento constante de su progreso. 🤦 ¡Hay una gran diferencia entre la intención y la acción! ClickUp puede ayudarte a dar un paso adelante en tu juego físico con sus plantillas específicas para el seguimiento de hábitos y tareas periódicas. Imagina crear esas rutinas sin esfuerzo, registrar cada entrenamiento y mantener una racha de meditación sólida. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad, porque para mantener el rumbo hay que empezar por ver el camino.

2. Gana en las búsquedas locales con tu perfil de Google My Business.

Tu perfil de Google Business es la puerta de entrada que la mayoría de la gente ve primero.

Mantén las fotos actualizadas, los horarios correctos y los servicios claros. Pide opiniones después de los momentos álgidos, como las graduaciones de retos y las sesiones de entrenamiento personal.

La gente consulta las reseñas antes de entrar, por lo que la información es muy importante para el marketing de los gimnasios. Según (elaboración de) informes, las reseñas de los usuarios mejoraron la opinión que la gente tiene de una empresa, y ese comportamiento sigue aumentando. Esa es una prueba social real para la industria del fitness. Combina tus reseñas con ligeras actualizaciones del sitio web para que tus páginas coincidan con lo que muestra Google.

📌 Ejemplo: Un gimnasio de barrio publica dos fotos nuevas cada mes, responde a preguntas frecuentes sobre el aparcamiento, fija una oferta de «primera semana para los vecinos» y responde a todas las reseñas con una nota amable en la que menciona el nombre del miembro.

3. Crea un programa de recomendaciones que se sienta como una victoria del equipo.

Piensa en la escena final de Remember the Titans, cuando todo el equipo gana juntos. Ese es el ambiente que quieres crear. Tu comunidad fitness compartirá si la recompensa es agradable, sencilla y personal.

Proporcione a los miembros actuales un enlace de invitación sencillo para que puedan usarlo compartido sin pensarlo demasiado ni dar demasiadas explicaciones.

Ofrece a sus amigos un siguiente paso claro, como una (versión de) prueba gratuita o un sencillo formulario de inscripción que se rellena en menos de un minuto.

Celebra ambos logros en tus redes sociales para que la recomendación se perciba como un triunfo de la comunidad, no solo como una transacción.

Vincula las recompensas a las ofertas exclusivas de tu gimnasio, como una sesión de entrenamiento personal gratis, un kit de recuperación o equipamiento de marca, en lugar de recurrir a descuentos genéricos.

Utiliza un lenguaje cálido y conciso para que tus miembros lean el mensaje y se sientan cómodos compartiéndolo.

📌 Ejemplo: «La semana de traer a un amigo» ofrece a ambas personas una sesión de entrenamiento personal, una mención en el muro y acceso anticipado al calendario de los próximos retos de fitness.

4. Utiliza vídeos cortos en los que tus miembros realmente se desplacen por la pantalla.

Piensa en la última vez que te quedaste enganchado a TikTok o Instagram Reels. Un vídeo lleva a otro y, antes de que te des cuenta, has descubierto una nueva idea para entrenar.

GymTok es real y figura en la forma en que las personas descubren dónde quieren entrenar. Tendencias como el entrenamiento en cinta «12-3-30» o el «Hot Girl Walk» no solo se hicieron virales por diversión, sino que se convirtieron en parte de las rutinas diarias porque eran sencillas y repetibles.

Las plataformas también están apostando fuerte por esto. Solo YouTube Shorts registra ahora más de 200 000 millones de vistas diarias, lo que demuestra el tiempo que tu público objetivo pasa allí. Así que invierte en ello.

No necesitas una iluminación sofisticada ni un equipo de producción completo. Un entrenador que comparte un consejo rápido después de la clase o un miembro que celebra un logro personal pueden llegar a más miembros potenciales que una pila entera de folletos.

Cuando publiques, céntrate en una meta y dirígete a una persona. Házlo de tamaño bite, añade pies de foto que guíen a los espectadores hacia un siguiente paso claro, como reservar una clase, y mantén una presencia constante.

✅ Recuerda: la conexión es más importante que la perfección.

🧠 ¿Sabías que... Oura, ya conocida por su anillo para seguimiento del sueño, se asoció con Gucci en 2022 para crear un anillo de edición especial? Esto ayudó a que su producto pasara de ser una tecnología biohacker nicho a convertirse en un artículo de lujo en el espacio del lujo. Aumentó su atractivo para nuevos clientes que se preocupan tanto por el bienestar como por el estilo.

5. Publica anuncios pequeños e inteligentes que se adapten a tu barrio.

El propietario de un gimnasio lo expresó sin rodeos en Reddit:

Facebook es la red social más barata y fácil para dar a conocer tu negocio. También necesitarás un buen posicionamiento SEO y anuncios en Google para atraer clientes.

Si tu barrio está lleno de jóvenes profesionales, los anuncios de TikTok e Instagram tienen una probabilidad alta de tener un impacto mayor. Si ofreces entrenamiento virtual, los anuncios de YouTube pueden mostrar tanto tus entrenamientos como tu personalidad.

Para lograr una mayor visibilidad local, una sencilla campaña en Facebook combinada con anuncios de búsqueda en Google puede hacer que tu nombre aparezca ante los usuarios justo cuando están buscando una nueva empresa de fitness.

Pero la clave es pensar en los anuncios como parte de un flujo, en lugar de como una acción puntual. Crea un embudo que comience con el reconocimiento de la marca y continúe con ofertas de (versión de) prueba y registros.

Y recuerde, esto rara vez ocurre de la noche a la mañana. La mayoría de las estrategias de marketing de contenido para gimnasios requieren dos o tres meses de exposición constante antes de que los resultados comiencen a multiplicarse.

📌Ejemplo: Un nuevo estudio de spinning trazó un plan de marketing de tres meses con anuncios en Instagram Reels para llamar la atención, anuncios en Google para captar búsquedas de alta intención y retargeting en Facebook para nutrir a los clientes potenciales. Al final de la campaña, las clases de prueba se duplicaron porque todos los anuncios hicieron su trabajo conjuntamente en lugar de intentar hacerlo todo a la vez.

6. Cuenta las historias de éxito de los miembros como si se tratara de un magnífico montaje deportivo.

Las personas recuerdan más las sensaciones que los números. 💪🏻

Usa el uso compartido de historias que se parezcan a las de tus miembros potenciales. Muestra lo que ha cambiado en la vida cotidiana, no solo en la báscula. Utiliza la voz del miembro. Sé respetuoso y realista.

Publícalas en tu sitio web, redes sociales y perfil de Google Business para que tu experiencia quede patente en todas partes. Anima a los lectores a dar ese pequeño paso inicial que benefició a ese miembro.

7. Organiza retos con plazos determinados que se perciban como un arco argumental de temporada.

Piensa en una serie limitada de Netflix que atrae a la gente episodio tras episodio.

Un reto con límite de tiempo crea el mismo impulso dentro de tu gimnasio. A continuación te explicamos cómo crear uno que funcione:

Elige una duración sencilla, como 14 o 21 días , para que resulte factible, especialmente para los clientes potenciales tímidos que solo necesitan un punto de partida claro.

Establece un objetivo principal, como «Muévete todos los días» o «Fortalece tu abdomen», ya que las personas se unen en torno a los KPI de marketing que son fáciles de entender y medir.

Añade puntos de hábitos ligeros más allá de los entrenamientos, como el seguimiento de los pasos, el sueño o la ingesta de agua, lo que hace que el reto se sienta holístico y no solo se centre en el tiempo que se pasa en el gimnasio.

Usa el uso compartido de las tablas de clasificación en tu app y en el muro para que el progreso tenga visibilidad, sea agradable y motivador tanto para los miembros nuevos como para los ya existentes.

Celebra cada semana los pequeños logros con mensajes de agradecimiento o publicaciones divertidas, que mantienen viva la energía y animan a los miembros a seguir hasta el final.

Termina con un momento de graduación, como una fiesta de clase, un muro de fotos o una entrega de premios, para que los participantes se sientan reconocidos y preparados para el siguiente paso.

Ofrezca una continuación natural, como una membresía de dos meses o una sesión de entrenamiento personal, que convierta los breves estallidos de energía en un compromiso a largo plazo.

📌 Ejemplo: Un gimnasio local organizó un reto de 21 días en el que los participantes registraban sus pasos diarios y sus entrenamientos. Todos los viernes anunciaban los «mini ganadores» en las historias de Instagram y, al final, todos recibían un certificado y una invitación para participar en el siguiente programa de ocho semanas.

Asóciese con empresas locales como si estuviera creando el episodio crossover que la ciudad marca como favorito.

¿Recuerdas cuando Ed Sheeran apareció en Juego de Tronos? Todo el mundo hablaba de ello.

Esa es la misma chispa que quieres crear cuando te asocias con empresas locales. Una colaboración positiva hace que tu marca se sienta más grande que las paredes de tu gimnasio y le da a la gente una razón para prestar atención.

En lugar de conformarte con intercambios de cupones, busca socios que ya gusten a tus miembros. Cafeterías en las que hacen cola por las mañanas, tiendas de alimentos saludables que visitan los fines de semana o tiendas de ropa deportiva en las que confían para comprar su equipamiento.

Ve más allá de la promoción y céntrate en las experiencias. Imagina un estudio de yoga que coorganiza una noche de recuperación con tus entrenadores, una tienda de batidos que lanza una «mezcla para después del entrenamiento de piernas» o una clínica de bienestar que ofrece consultas gratuitas después de uno de tus retos de fitness comunitarios.

📌 Ejemplo: Un sábado «Train and Treat» combina tu clase matutina de circuito con un batido de límite en un bar de zumos local. Ellos muestran tu código QR en su mostrador para que los clientes se inscriban en una versión de prueba gratuita. Tú etiquetas a su personal en las fotos posteriores a la clase, ellos vuelven a publicar las sonrisas sudorosas de tus miembros y, juntos, habéis creado un pequeño momento de intercambio en la ciudad.

🧠 ¿Sabías que... CeraVe experimentó un enorme crecimiento cuando sus productos para el cuidado de la piel, asequibles y con base científica, llamaron la atención en TikTok? Combinan el respaldo de dermatólogos con contenido de influencers que resulta realista y educativo. La combinación de «educar + mostrar resultado» les funcionó muy bien.

9. Trabajo con creadores que ya influyen en tu ciudad.

No necesitas una celebridad con millones de seguidor para atraer a gente nueva a tu gimnasio.

Piense en los estudios de bienestar o los gimnasios boutique que han hecho trabajo con creadores de contenido de fitness. Cuando el creador es alguien ya conocido a nivel local o alguien con quien su público se siente identificado, el impacto es real.

Un buen ejemplo es la colaboración de Gymshark con creadores de contenido de fitness como Whitney Simmons. El público de Whitney confía en su estilo de entrenamiento y en su voz. Cuando lanza una colección de Gymshark, la gente la compra no solo por la ropa, sino también porque su contenido se identifica con sus metas.

Así es como podrías organizar un evento de este tipo en tu gimnasio o empresa de fitness: Invita a un creador que ya publique rutinas de gimnasio o consejos de bienestar en tu ciudad. Déjales probar una de tus clases para que experimenten tu espacio.

Anímales a compartir lo que más les ha gustado, ya sea la comunidad, el entrenamiento o el ambiente.

Pídeles que incluyan una llamada a la acción sencilla, como una clase gratis, gratuita o una oferta de prueba, para que la gente sepa exactamente qué pendiente hacer a continuación.

Utiliza un enlace o código único para poder realizar un seguimiento del número de personas que acuden gracias a su publicación. Esto te ayudará a saber qué ha funcionado, en lugar de tener que adivinarlo.

10. Ofrece opciones híbridas que amplíen tu entrenamiento más allá del gimnasio.

Las personas que confirman su compromiso de hacer ejercicio no quieren dejar de hacerlo cuando viajan o se mudan.

Anytime Fitness es un claro ejemplo de cómo funciona esto. Un miembro compartió en Reddit:

Me inscribí en Anytime en mi país de origen antes de mudarme a Japón. Cuando llegué aquí, utilicé mi clave para abrir la puerta como en cualquier otro Anytime. Sigo pagando mi cuota de socio a través de mi banco en mi país de origen. No ha cambiado nada en cuanto a mi pago o mi afiliación.

Puedes seguir siendo el proveedor del mismo apoyo aunque tu gimnasio tenga menos ubicaciones. Una opción sencilla, como un paquete de «mes de viaje» que incluya un par de sesiones presenciales y un conjunto de entrenamientos basados en una aplicación, puede ayudar a que las personas mantengan la constancia.

🌟 Cuando los miembros saben que has pensado en sus vidas más allá de la puerta de tu gimnasio, es más probable que se mantengan fieles.

Retos comunes del marketing para gimnasios y cómo superarlos

¿Sabes qué es más difícil que levantar pesas? Conseguir que alguien entre en tu gimnasio. Afrontar y resolver los retos de marketing de los gimnasios es lo que convierte el «quizás algún día» en «hoy me he apuntado».

Estos son los retos más comunes a los que hay que prestar atención:

🚩 Reto: atraer nuevos miembros en un mercado saturado.

✅ Solución: Empieza por comprender a quién quieres atender realmente: principiantes, profesionales ocupados, principales o atletas. Utiliza esa claridad en tu mensaje. Muestra lo que te hace diferente.

Quizás ofrezcas clases temprano por la mañana, yoga con música relajante o entrenamiento personal con orientación práctica real. Publica pequeños anuncios en tu barrio o utiliza el SEO local para que tu gimnasio aparezca cuando la gente busque «gimnasio cerca de mí». Utiliza programas de recomendación para que tus miembros satisfechos traigan a sus amigos.

🚩 Reto: Mantener a los miembros motivados y comprometidos (retención).

✅ Solución: No dejes que la inscripción sea lo más importante. Dale a la gente razones para quedarse. Usa contenido breve, como consejos de entrenamiento, historias de éxito o incluso retos (de 14 o 21 días) que les den pequeñas victorias que puedan sentir.

🚩 Reto: Destacar cuando muchos gimnasios ofrecen servicios similares.

✅ Solución: Encuentre la firma de su gimnasio. Quizás sea su ambiente, el estilo de los instructores, el entrenamiento o la forma en que da la bienvenida a los nuevos miembros. Destaque este aspecto único en su contenido, visitas y redes sociales. Recurra a personas influyentes locales que realmente entrenen con su estilo. Deje que la gente vea la vida real desde su espacio.

🚩 Reto: presupuesto de marketing con límite.

✅ Solución: Utiliza estrategias de bajo coste y gran impacto. El contenido que proviene de personas reales (tus miembros) cuesta poco, pero tiene mucho peso. Los microcreadores y las recomendaciones cuestan mucho menos que los grandes anuncios.

🚩 Reto: medir lo que es trabajo

✅ Solución: Establece métricas de productividad de marketing sencillas que puedas consultar cada semana: cuántas vistas ha tenido tu página de (versión de) prueba gratuita, cuántas se han inscrito y cuántas han vuelto después del primer mes. Utiliza enlaces o códigos únicos cuando realices campañas o realices trabajo con creadores para poder ver cuántos han venido de cada fuente.

Pide opiniones: haz una encuesta a tus miembros sobre qué les atrajo o qué les hizo dudar. Luego, haz ajustes. Con el tiempo, estos pequeños ajustes se acumulan.

👀 Dato curioso: La cultura del gimnasio en las escuelas estadounidenses despegó después de la Guerra Civil gracias a los sistemas de entrenamiento alemanes y suecos. A partir de ahí, la educación física se convirtió en algo habitual.

Preguntas frecuentes

Las mejores estrategias suelen ser las más sencillas y las terminadas bien. Las publicaciones constantes en las redes sociales que muestran a miembros reales, los programas de recomendación que premian la fidelidad y las colaboraciones locales con cafeterías o tiendas de alimentos saludables pueden ser de gran ayuda. Añade retos breves o eventos comunitarios y crearás un ambiente auténtico y acogedor.

No necesitas un presupuesto enorme para causar impacto. Comparte historias auténticas de tus miembros actuales, organiza pequeños concursos o crea consejos rápidos de entrenamiento para las redes sociales. Unos sencillos folletos en los comercios locales y un perfil claro en Google Business también pueden atraer a personas que ya están buscando un espacio de fitness cerca.

Los anuncios en redes sociales que transmiten una meta clara, como «prueba una clase gratis esta semana», suelen trabajar mejor que las promociones genéricas. Los vídeos cortos en Instagram Reels, TikTok o YouTube Shorts permiten a los miembros potenciales sentir al instante la energía de tu gimnasio. Combínalos con recordatorios por correo electrónico o mensajes de seguimiento amistosos y te mantendrás en la mente de los usuarios sin agobiarlos.

La retención se consigue haciendo que las personas se sientan parte de algo. Comparta historias de éxito de su gimnasio, celebre los hitos y organice retos estacionales que mantengan el interés por el entrenamiento. Los mensajes de seguimiento amables por correo electrónico o redes sociales también funcionan como recordatorios para los miembros, recordándoles que usted se fija en su progreso y se preocupa por su trayectoria.

Un entorno de trabajo todo en uno tan útil como ClickUp puede ser tu salvación. Te permite planear campañas, programar publicaciones, realizar seguimiento de las referencias e incluso intercambiar nuevas ideas con tu equipo en un solo lugar. De esta forma, tu marketing no se dispersará y podrás dedicar más tiempo a centrarte en los miembros en lugar de estar pendiente de las actualizaciones.