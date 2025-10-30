Plantilla de programa de valores: Organizar. Facturar. Repetir.

Hacer un seguimiento de lo que se ha hecho. Saber cuánto cuesta. Asegurarse de que todo el mundo cobre. Suena sencillo, pero rara vez lo es.

Entre plazos cambiantes, pedidos de cambio y facturas interminables, mantener todo en orden puede parecer imposible. Es como intentar montar muebles de IKEA sin el manual ni la pequeña llave Allen.

Ahí es donde entra en juego una plantilla de programa de valores. Mantiene su facturación organizada y el progreso transparente. Con ella, los propietarios de su proyecto tienen la seguridad de que todo va según lo previsto.

¡Echemos un vistazo más de cerca a las mejores plantillas de programa de valores!

¿Qué son las plantillas de programa de valores?

Una plantilla de programa de valores (SOV) es un documento que se utiliza en la gestión de proyectos de construcción para desglosar el valor total del contrato en elementos específicos, asignando un valor total a cada fase o segmento del proyecto completo. Este documento estructurado es clave para realizar un seguimiento del trabajo completado, facturar por hitos y garantizar un flujo de caja preciso en todo el presupuesto del proyecto.

Utilizada principalmente por contratistas generales, jefes de obra y equipos financieros, esta plantilla detalla el trabajo realizado, los costes asociados y los materiales almacenados para calcular el valor del pago de progreso.

Las SOV son necesarias en la mayoría de los calendarios de construcción y ayudan a las partes interesadas del proyecto a supervisar el progreso del mismo de forma coherente y oportuna. Piensa en ellas como un plan financiero que cuenta cada componente del trabajo y cada dólar.

Las mejores plantillas de programa de valores de un vistazo

A continuación, le ofrecemos un breve resumen de las mejores plantillas de programa de valores:

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de programa de valores?

Una plantilla de alta calidad simplifica la facturación y ofrece compatibilidad financiera a lo largo de todo el proyecto de construcción. Esto es lo que incluye una plantilla sólida:

Descripción detallada de cada elemento.

Definición clara del nombre del proyecto, el número de trabajo y el número de proyecto.

Desglose preciso de los costes por fase

Actualizaciones del estado del trabajo completado, el trabajo no completado y el material almacenado.

Campos para introducir los costes estimados, el valor programado y el porcentaje completado.

Resúmenes de los costes del proyecto, incluidos los costes de materiales y el margen de beneficio.

Segmentación del trabajo completado según la fase actual.

Seguimiento histórico de solicitudes de pago anteriores.

Formato que garantiza que todos los equipos estén en la misma página.

Una buena plantilla ayuda a evitar sobrecostos, cumple con las obligaciones contractuales y refuerza la gestión financiera.

13 plantillas de programa de valores

1. Plantilla de gestión de la construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Plan, realice un seguimiento y gestione las tareas de construcción con facilidad utilizando la plantilla de gestión de la construcción de ClickUp.

La plantilla de gestión de la construcción de ClickUp es una solución integral diseñada para gestionar proyectos de construcción de cualquier tamaño. Desde la planificación del alcance del proyecto hasta el seguimiento de los aspectos financieros, permite supervisar el proyecto, asignar tareas por tarea de trabajo o elemento presupuestario e integrarse directamente con funciones de software de gestión de proyectos, como (diagrama de) Gantt y cronogramas.

Puede realizar un seguimiento de los costes del proyecto, gestionar los materiales almacenados e incluso automatizar los ciclos de facturación utilizando las automatizaciones integradas de ClickUp. Los Campos personalizados le permiten introducir detalles como el nombre del proyecto, el número de proyecto y el valor total programado. También recibirá paneles de alto nivel que muestran el trabajo completado, el trabajo sin completar y el estado actual de la fase.

Realice un seguimiento de las tareas, los elementos y el porcentaje completado en la lista, el diagrama de Gantt y el cronograma.

Añada campos personalizados para el nombre del proyecto, el número de proyecto y el valor programado.

Automatice los cambios de estado y los recordatorios para las aplicaciones de pago y las revisiones.

✨ Ideal para: Jefes de obra que gestionan proyectos complejos y necesitan un control financiero estricto.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere optimizar su proceso de licitación? Personalice su plantilla de licitación de construcción para incluir contingencias por costes inesperados y evitar sobrecostes.

2. Plantilla de factura para contratistas independientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Automatice la facturación, gestione los elementos y agilice las fases de pago con la plantilla de factura para contratistas independientes de ClickUp.

La plantilla de factura para contratistas independientes de ClickUp es perfecta para subcontratistas o autónomos que trabajan en proyectos de construcción de gran envergadura. Esta plantilla permite a los usuarios detallar cada elemento, etiquetar el trabajo realizado e incluir información relevante específica del proyecto, como el nombre del proyecto, el número de trabajo y el valor del contrato asociado.

También puede calcular el margen de beneficio, tener en cuenta los costes de los materiales y clasificar los materiales almacenados con solo unos clics. Tanto si factura por horas como por hito, esta plantilla le permite gestionar su flujo de trabajo de facturación sin estrés, gracias a la información que proporciona sobre la estructura de desglose de costes.

Detalle el trabajo realizado por elemento y hito.

Calcule automáticamente los totales, los impuestos y el margen de beneficio.

Exporte archivos PDF limpios y registre el historial de facturación.

✨ Ideal para: contratistas independientes que gestionan múltiples proyectos con necesidades de facturación detalladas.

💡 Consejo profesional: ¡Haga que la facturación sea muy fácil! Automatice su proceso de facturación utilizando una plantilla de programa de valores para garantizar que los pagos por progreso se realicen a tiempo, siempre.

📮 ClickUp Insight: El 45 % de los trabajadores afirma que ha considerado utilizar la automatización, pero aún no ha dado el paso. ¿Por qué? Demasiadas herramientas, muy poco tiempo y no saber por dónde empezar. ClickUp da un giro al guion. Con comandos en lenguaje natural y agentes de IA fáciles de crear, la automatización se percibe menos como un proyecto tecnológico y más como un ahorro de tiempo. Asigne tareas automáticamente, resumir proyectos o cree su propio agente, todo en cuestión de minutos y sin necesidad de experiencia previa. Un cliente de ClickUp reveló que redujo su tiempo de elaboración de informes en un 40 %, convirtiendo el trabajo manual en información instantánea gracias a los paneles automatizados de ClickUp.

3. Plantilla de presupuesto de construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de las fases del presupuesto, el progreso y la salud financiera en tiempo real con la plantilla de presupuesto de construcción de ClickUp.

Diseñada para ayudar a los profesionales de la construcción a controlar las finanzas de los proyectos, la plantilla de presupuesto de construcción de ClickUp es la herramienta ideal para realizar el seguimiento tanto de los costes del proyecto como del trabajo completado. Esta plantilla ofrece campos para el valor programado, las partidas y el valor total por fase, lo que garantiza que todos los aspectos financieros de su proyecto de construcción se registren de forma clara y concisa.

Lo que hace que esta plantilla sea especialmente potente es su integración con la suite de gestión de proyectos de ClickUp. A medida que realiza el seguimiento de los costes de materiales, los costes estimados y los materiales almacenados, la plantilla se sincroniza automáticamente con las tareas generales de su proyecto.

Realice un seguimiento del valor programado, los costes estimados, los materiales almacenados y los datos reales para mantener la salud del presupuesto con visibilidad.

Sincronizar los campos de costes con las tareas y fases para que los propietarios y gestores del proyecto lean los mismos números.

Consulte los paneles y los (diagramas de) Gantt para detectar a tiempo los sobrecostes y ajustar el alcance o los plazos con claridad.

✨ Ideal para: equipos de proyectos y finanzas que realizan trabajo interfunción en distintos proyectos.

📖 Lea también: Las mejores plantillas de presupuestos para contratistas para su empresa

4. Presupuesto del proyecto ClickUp con plantilla WBS

Obtenga una plantilla gratis Desglose su presupuesto por tareas y fases con la plantilla WBS de presupuesto de proyectos de ClickUp.

La plantilla «Presupuesto de proyecto con WBS» de ClickUp es una potente herramienta que aporta estructura y detalle a su proceso de presupuestación con el método WBS, perfecto para proyectos de construcción a gran escala. Cada tarea de trabajo se asigna a una categoría principal, lo que hace que sus valores sean escalables e intuitivos.

La plantilla ofrece campos para el valor programado, el valor total, los costes estimados y el porcentaje completado, lo que proporciona a los gestores de proyectos información en tiempo real sobre el rendimiento financiero y operativo. Con las vistas de cronograma, (diagrama de) Gantt y calendario de ClickUp, puede realizar un seguimiento del progreso a nivel de tarea, fase y hito.

Desglose los costes por paquetes de trabajo y fases.

Capture el valor programado, el valor total y el porcentaje de completado por nodo.

Cambie entre las vistas Lista, Cronograma y Calendario para plan reviews y períodos de pago.

✨ Ideal para: equipos que gestionan proyectos de construcción completos con múltiples fases de facturación.

💡 Consejo profesional: ¡Realice un seguimiento de cada minuto! Utilice un software de facturación por tiempo para establecer bloques de tiempo para las tareas y asegurarse de que a sus clientes solo se les facture el trabajo realmente realizado.

📣 La ventaja de ClickUp: ¡El calendario de ClickUp es una herramienta revolucionaria para gestionar los cronogramas y los detalles de las tareas de los proyectos de construcción, todo en un solo lugar! Le permite correlacionar visualmente cada fase de su proyecto de construcción, desde el inicio hasta la inspección final, asegurándose de que los plazos, los hitos y las dependencias queden claros para todos los involucrados. Cada tarea, ya sea la preparación del emplazamiento, la entrega de materiales o las inspecciones, se puede programar, asignar y seguir directamente en el calendario, lo que facilita detectar solapamientos, evitar cuellos de botella y mantener a su equipo coordinado. Además, puede cambiar entre las vistas de calendario, (diagrama de) Gantt y cronograma para una planificación flexible, y adjuntar documentos, fotos o listas de control a cada tarea para una total transparencia del proyecto.

5. Plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona cronogramas, tareas y costes en un solo lugar con la plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp.

La plantilla de gestión de proyectos de construcción de ClickUp está diseñada para ofrecer a los gestores de proyectos una vista completa de todo su proyecto. Esta plantilla es su cuartel general táctico para gestionar cada elemento en movimiento.

Combina paneles de ClickUp de alto nivel con vistas detalladas de las tareas para garantizar que nunca se quede fuera de onda.

Úsela para desglosar el alcance de la construcción por elemento, realizar un seguimiento del valor programado y documentar el trabajo completado en tiempo real. Esta plantilla admite costes de materiales, materiales almacenados y múltiples vistas de la fase actual para adaptarse mejor al modo de trabajo de sus equipos. También se integra con ClickUp Docs y ClickUp Chat para una colaboración fluida entre departamentos y partes interesadas.

Las herramientas visuales, como los diagramas de Gantt y la vista de calendario, le ofrecen una visión general del calendario del proyecto, mientras que los gráficos de carga de trabajo ayudan a equilibrar los equipos y evitar el agotamiento.

Centralice el alcance, los campos de costes y los cronogramas para mantener alineadas las tareas, los presupuestos y la facturación.

Utilice la carga de trabajo y las alertas para equilibrar los equipos y alcanzar los hitos que activan los pagos antes de que se escapen.

Adjunte documentos, planos y aprobaciones a las tareas para mantener correlacionadas las actualizaciones del campo y los registros de la oficina.

✨ Ideal para: gestores de proyectos que supervisan construcciones en varias fases y necesitan una visibilidad profunda de los costes, las tareas y los cronogramas.

💡 Consejo profesional: ¡Guarda los comentarios de los clientes en un solo lugar! Utiliza software de colaboración con clientes para centralizar la comunicación y mantener a las partes interesadas del proyecto en la misma página.

6. Plantilla de gestión de la construcción de ClickUp (alternativa)

Obtenga una plantilla gratis Alinee claramente los rol, el alcance y las condiciones de pago con la plantilla de contrato para contratistas de ClickUp.

Si su equipo trabaja con frecuencia en el campo, esta plantilla alternativa le ofrece flexibilidad y estructura sin complejidad. La plantilla de gestión de la construcción de ClickUp proporciona a los capataces y supervisores de obra todo lo que necesitan para estar al tanto del progreso del proyecto y del trabajo completado.

Registre el trabajo realizado diariamente, actualice el material almacenado y marque el trabajo no completado en tiempo real. Cada tarea está enlazada al nombre y la fase del proyecto en general, con campos de costes específicos para el valor programado, los costes estimados y el valor total.

Registre el trabajo diario, los materiales almacenados y los elementos no completados.

Etiqueta cada entrada con la fase, la partida y el valor programado.

Añada listas de control y fotos para su verificación, de modo que las aprobaciones se realicen más rápidamente.

✨ Ideal para: equipos in situ que necesitan registrar y gestionar las operaciones diarias mientras se sincronizan con los datos financieros centrales.

📖 Lea también: Las mejores plantillas de presupuesto para proyectos para una planificación exitosa

7. Plantilla de contrato para contratistas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis ¿Necesita conciliar los aspectos legales y la ejecución? Utilice esta plantilla para alinear los alcances, las tareas y los contratos en un solo lugar.

Aunque no se trata de una plantilla típica de programa de valores, desempeña un rol fundamental en la gestión de proyectos. La plantilla de contrato para contratistas de ClickUp ayuda a definir claramente las obligaciones contractuales y a alinear a todos los colaboradores del proyecto en cuanto a los resultados, las expectativas de facturación y el alcance del proyecto desde el primer día.

Puede adjuntar esta plantilla directamente a sus flujos de trabajo de facturación y vistas de tareas. También tiene la función de añadir notas, definir desencadenantes de pago basados en los hitos del proyecto y esbozar los términos relativos al material almacenado, el trabajo realizado y los plazos.

Defina los entregables, los desencadenantes de pago y el alcance en un solo documento.

Vincule las cláusulas a las tareas y fases para que el cumplimiento y la ejecución permanezcan conectados.

Registre las firmas, los rols y las fechas para garantizar que las auditorías y los traspasos sean sencillos.

✨ Ideal para: Contratistas que desean transparencia legal y de facturación en cada paso del ciclo de vida de la construcción.

8. Plantilla. net Plantilla de programa de valores

¿Necesita una opción sencilla pero con función? Esta plantilla para descargar de Excel, programación de valores de Template.net SOV Template cubre todas sus necesidades básicas. Con filas estructuradas en torno a elementos, puede introducir el valor programado, el porcentaje completado y los totales calculados de la trabajo completada.

Es ideal para equipos pequeños o construcciones puntuales en las que una herramienta digital podría resultar excesiva. Esta plantilla gratuita de calendario de valores le permite registrar la actividad del periodo de facturación actual y actualizar manualmente los costes del proyecto para cada tarea.

Introduzca el valor programado, el porcentaje completado y los totales del trabajo completado.

Añada columnas para los materiales almacenados y las aplicaciones anteriores.

Personaliza los encabezados con el nombre del proyecto y el número de trabajo.

✨ Ideal para: Profesionales de la construcción que buscan una solución imprimible basada en hojas de cálculo para documentar rápidamente los desgloses de valor.

👀 Dato curioso: El concepto de «valor programado» se remonta a principios del siglo XX, cuando los contratistas comenzaron a formalizar los costes para garantizar la seguridad de los préstamos bancarios. Resulta que las hojas de cálculo tienen raíces más antiguas que Excel.

9. Plantilla. net Lista de valores del contratista general

Creada para contratistas generales que gestionan múltiples proveedores y subcontratistas, esta plantilla gratuita de programa de valores para contratistas generales facilita el seguimiento del progreso del proyecto y la alineación de la facturación. Cada fila ofrece espacio para elementos, costes asociados al proyecto y detalles como el valor programado y el trabajo completado.

Es ideal para comunicarse directamente con los propietarios del proyecto, ya que permite actualizaciones transparentes por fase actual y visibilidad del trabajo completado. Las columnas para materiales almacenados, mano de obra y notas sobre solicitudes de pago anteriores garantizan que se cuente cada parte del trabajo.

Realice un seguimiento de los elementos, los costes y las notas de los subcontratistas para mantener la transparencia de las actualizaciones de las partes interesadas.

Segmente por fase y mano de obra/material para que las revisiones se centren en lo que ha cambiado.

Registre las solicitudes de pago anteriores para garantizar que los retiros actuales se basen en un historial verificado.

✨ Ideal para: Contratistas que necesitan un formato estructurado pero flexible para coordinarse con las partes interesadas en materia de facturación.

Los campos de IA de ClickUp pueden transformar la forma en que captura y gestiona los valores en una plantilla de programa de valores para proyectos de construcción. Al aprovechar los campos personalizados con IA, como los disponibles en los campos personalizados de texto corto, texto largo y campos desplegables, puede automatizar la extracción, categorización y resumen de datos clave, como partidas, costes y actualizaciones de progreso. Por ejemplo, los campos de IA pueden automáticamente resumir los detalles de las tareas, generar actualizaciones del progreso basadas en la actividad reciente o clasificar las entradas según sus instrucciones personalizadas. Esto no solo reduce la introducción manual de datos y el riesgo de errores, sino que también garantiza que su programa de valores se mantenga actualizado y sea viable, lo que libera a su equipo para que se centre en trabajos de mayor valor.

10. Plantilla. net Lista de valores del constructor

La plantilla de programa de valores para constructores es su aliada ligera para organizar los valores por elemento y realizar un seguimiento del trabajo.

Esta sencilla plantilla de valores ayuda a gestionar construcciones y renovaciones de tamaño medio. Realice un seguimiento del trabajo dividiendo las tareas en elementos y documentando los costes del proyecto en todas las fases.

Aunque no está integrada con ningún software de gestión de proyectos, es ideal para el envío manual. Puede incluir datos sobre el trabajo completado, el material almacenado e incluso realizar un seguimiento manual del margen de beneficio en comparación con los costes estimados iniciales.

Lista los elementos y los totales por fases para ayudar a los constructores a correlacionar rápidamente el valor con el progreso.

Registre el trabajo completado y los materiales almacenados para que las reuniones con los clientes cuenten con números claros.

Duplique las pestañas por fase e imprima copias limpias para facilitar el envío de documentos.

✨ Ideal para: Constructores independientes que buscan una plantilla en papel para correlacionar el valor en función del progreso.

👀 Dato curioso: El proyecto de construcción más grande del mundo: la ciudad NEOM de Arabia Saudita, con un coste de 500 000 millones de dólares. ¡Se necesitarán miles de documentos de programa de valores solo para llevar un seguimiento de quién cobra qué!

11. Plantilla de Excel para el calendario de valores de CrewCost

A través de CrewCost

La plantilla CrewCost SO V es una plantilla de programa de valores basada en Excel y diseñada pensando en la precisión financiera. Creada a medida para el seguimiento de costes, el formulario incluye fórmulas integradas que calculan automáticamente el valor total, el porcentaje completado y el presupuesto restante.

Documente cada elemento, desde la fontanería hasta la carpintería de acabado, e incluya los totales acumulados del trabajo completado y el material almacenado. La estructura es ideal para la facturación mensual y se ajusta a las prácticas habituales para el cálculo del pago a cuenta.

Utilice fórmulas integradas para calcular totales, porcentajes completados y presupuesto restante.

Mantenga los totales acumulados por elementos y meses para que la facturación mensual sea coherente.

Añada pestañas para aplicaciones previas e hitos, de modo que las revisiones sigan un rastro claro.

✨ Ideal para: Directores financieros y equipos de administrador que necesitan una hoja de cálculo prediseñada para el seguimiento de la SOV.

12. Formulario de programa de valores de PDFfiller

A través de PDFfiller

Este formulario de valores basado en la web es perfecto para equipos que necesitan digitalizarse sin instalar herramientas adicionales. El formulario SOV de PDFfiller se puede rellenar en línea, firmar electrónicamente y exportar como un programa de valores completado.

Úsela para documentar elementos, etiquetar el nombre del proyecto, añadir el valor programado y realizar un seguimiento del trabajo completado y el material almacenado. Aunque carece de seguimiento dinámico o (elaboración de) informes, su punto fuerte es su accesibilidad.

Rellene, firme y comparta la plantilla de programa de valores en línea para que los equipos puedan enviarla sin necesidad de software adicional.

Registre los elementos, el valor programado y los materiales almacenados para cumplir con los requisitos.

Exporte una copia finalizada para sus registros y así garantizar que el cumplimiento normativo sea fácil de demostrar.

✨ Ideal para: Equipos que necesitan un formato de SOV accesible y que cumpla con la normativa legal, sin necesidad de aprendizaje.

📖 Lea también: Aumentar la eficiencia en la construcción: buenas prácticas

13. Plantilla de Schedule of Values de TemplateLab

A través de TemplateLab

La plantilla SOV de TemplateLab es una plantilla de programa de valores gratis, gratuita/a, descargable en Excel, diseñada para ofrecer claridad y simplicidad. Es una forma fácil de realizar un seguimiento de los costes del proyecto, registrar el trabajo realizado y visualizar su margen de beneficio sin tener que recurrir a software complejo.

Cada fila le permite definir un elemento, su valor programado y el porcentaje completado. Hay espacio para registrar el trabajo no completado, calcular el valor total y dejar una nota sobre los materiales almacenados para cada fase actual. También puede documentar el nombre del proyecto, la referencia del trabajo y el valor del contrato en la parte superior.

🌻 He aquí por qué le gustará esta plantilla.

Realiza el seguimiento de los elementos con el valor programado y el porcentaje completado.

Anote los trabajos no completados y los materiales almacenados como nota.

Reutilice y adapte la hoja a cada trabajo para iniciar nuevos proyectos rápidamente.

✨ Ideal para: Constructores y coordinadores que gestionan trabajos más pequeños y desean un formulario de seguimiento en Excel limpio y fácil de usar.

📖 Lea también: La lista de control definitiva para la entrega de proyectos de construcción

Construyendo el intento correcto, plantilla a plantilla.

Según una investigación de McKinsey, el 98 % de los megaproyectos experimentan sobrecostes de más del 30 % y el 77 % se retrasan al menos un 40 %. Estos retos suelen surgir debido a la falta de una supervisión financiera estructurada, un seguimiento ineficaz de los costes y la dependencia de procesos manuales.

Desde las plantillas de gestión de la construcción de ClickUp hasta las soluciones basadas en Excel, hay una plantilla para cada necesidad, tanto si supervisa proyectos a gran escala como tareas subcontratadas más pequeñas. Cada herramienta mejora el seguimiento del progreso del proyecto, aumenta la transparencia para las partes interesadas y garantiza que el control financiero permanezca firmemente en sus manos.

¿Está listo para hacerse cargo de su próximo proyecto de construcción? Regístrese en ClickUp y optimice la gestión de pagos, los valores programados y el alcance del trabajo para obtener el máximo intento correcto.

Preguntas frecuentes

Para crear un programa de valores, primero hay que lista todos los componentes, fases o tareas principales que intervienen en un proyecto de construcción. A cada elemento se le asigna un valor monetario específico basado en el importe total del contrato y el alcance del trabajo. Este desglose permite realizar un seguimiento claro del progreso y los pagos a medida que avanza el proyecto, lo que garantiza que cada parte del trabajo se contabilice y facture adecuadamente.

Una plantilla de SOV (lista de valores) es un formulario o hoja de cálculo estandarizada diseñada para organizar el desglose del coste total de un proyecto en elementos individuales. La plantilla proporciona un formato estructurado para introducir cada elemento de trabajo, su valor asignado y otros detalles relevantes, lo que facilita la revisión, actualización y gestión de los aspectos financieros de un proyecto de construcción.

La lista de valores suele ser elaborada por el contratista general o el director de obra que supervisa el proyecto. En muchos casos, este proceso implica la colaboración con los subcontratistas y el propietario del proyecto para garantizar que la asignación de los costes sea precisa y esté acordada por todas las partes implicadas.

El gráfico de valores es una representación visual o tabular del desglose de los costes del proyecto. Muestra cada elemento de trabajo, su valor correspondiente y los totales acumulados, lo que proporciona una visión general clara de cómo se distribuye el importe del contrato. Este gráfico ayuda a las partes interesadas a supervisar la facturación del proyecto, realizar un seguimiento del estado de completación y gestionar los pagos de manera eficiente durante todo el proceso de construcción.