El método de fragmentación: cómo recordar y evocar más cosas

¿Cómo hace una paloma para recordar volver a tu balcón cada vez?

¿Cómo sabe una rata qué palanca debe accionar para salir de la jaula? ¿O cómo memoriza un maestro de ajedrez más de 50 000 patrones de piezas en el tablero?

Respuesta sencilla (basada en investigaciones psicológicas): fragmentación.

Hace 70 años, el psicólogo estadounidense George A. Miller popularizó el concepto de fragmentación como una forma de comprender y ampliar la memoria a corto plazo.

Avancemos rápidamente hasta hoy.

Sus sistemas sensoriales (vista, oído, gusto, tacto, etc.) están recopilando alrededor de mil millones de bits de datos por segundo en este momento. Por lo tanto, el chunking podría ser justo lo que necesitamos para despejar el desorden mental.

¿Qué es el método de fragmentación?

El chunking es el proceso de agrupar fragmentos de información individuales en una secuencia o patrón que facilita su captura en nuestra memoria de trabajo y su almacenamiento en la memoria a largo plazo para su posterior recuperación.

Aunque no hayas oído hablar antes del chunking, seguro que lo has terminado.

Piense en cómo se representa su número de la Seguridad Social: XXX-XX-XXXX, con fragmentos de tres, dos y cuatro dígitos. Para recordar los nombres de mis siete gatos, los agrupo por camadas: tres parejas y un único gatito, así es más fácil recordarlos.

Esto también ocurre en el ámbito profesional.

Un bibliotecario ordena los libros en bloques alfabéticos. ¡Los bebés utilizan el chunking para recordar sus muñecos! La gestión de proyectos, el bloqueo de tiempo y la técnica Pomodoro son formas de chunking.

El chunking es muy popular en diversos aspectos de la vida cotidiana, lo que nos lleva a preguntarnos por qué.

¿Qué problema resuelve el método de fragmentación?

La memoria de trabajo humana tiene un límite.

Solo puede almacenar unos pocos datos, unos siete, y recordarlos con precisión más tarde.

Sin embargo, la ambición humana es inmensa. El chunking salva esta brecha.

Transport for London, instancia, tiene la ambición de garantizar que todos sus «conductores de taxi conozcan las rutas más rápidas a través de la complicada red de carreteras de Londres».

La prueba para ello, conocida como «The Knowledge», evalúa a los conductores sobre su memoria de un radio de seis millas desde Charing Cross, que incluye 25 000 calles, sus direcciones, calles de sentido único, callejones sin salida, restaurantes, pubs, tiendas y puntos de referencia.

Lo que un taxista londinense debe tener en cuenta, demostrado a través de Google Maps.

Los «chicos del conocimiento», un término coloquial para referirse a los aspirantes a taxistas, utilizan varias técnicas de memorización, una de las cuales es un sistema que ellos llaman «satelliting», en el que dividen en fragmentos las ubicaciones en un radio de 400 metros alrededor de los puntos de inicio y finalización de un recorrido, para confirmarlas.

Cada uno de estos fragmentos se suma a otros más grandes, formulando una jerarquía de memoria del paisaje londinense.

Cuando Eleanor Maguire, neurocientífica del University College de Londres, estudió a los taxistas londinenses, descubrió que su hipocampo posterior, una parte del cerebro importante para la memoria, era más grande que la media. También demostró que las partes del cerebro que controlan la memoria son maleables y pueden cambiar incluso en la edad adulta. 👀

En esencia, el chunking y el método de Loci, también conocido como palacio de la memoria, ayudan a las personas a superar los límites de la memoria. Con la práctica continua a largo plazo, también remodela el cerebro físico para ampliar la capacidad humana y acercarla a sus ambiciones.

Concepto de palacio de memoria ilustrado a través de ClickUp Brain.

Aunque el chunking es increíblemente poderoso, no es necesario escalar el Everest mental para utilizarlo.

Yo lo utilizo para dividir en fases manejables la rutina coreana de cuidado de la piel de 14 pasos. En el trabajo, muchos de nosotros programamos el trabajo intensivo por la mañana y dividimos las reuniones por la tarde para gestionar el tiempo de forma más sencilla.

De hecho, he dividido este artículo en secciones, subsecciones, párrafos y frases. ¡Algo que los escritores hacen todo el tiempo!

Historia y orígenes del chunking

Aunque ya se habían realizado estudios sobre la memoria, la capacidad de recuerdo y los grupos de información, el artículo de George A. Miller de 1956 titulado «El número mágico siete ± dos: algunos límites de nuestra capacidad para procesar información » marca un punto de inflexión en el estudio del chunking.

Además de presentar la idea del chunking como una forma de superar el cuello de botella de la memoria de trabajo, también postula que siete (± 2) es el número de chunks que se pueden memorizar cómodamente. Escribe:

¿Qué hay de las siete maravillas del mundo, los siete mares, los siete pecados capitales, las siete hijas de Atlas en las Pléyades, las siete edades del hombre, los siete niveles del infierno, los siete colores primarios, las siete notas de la escala musical y los siete días de la semana?

Desde entonces, el chunking se ha estudiado y ha evolucionado mucho en distintos ámbitos.

Los psiquiatras utilizan el chunking para ayudar a la memoria de trabajo verbal en pacientes con Alzheimer en fase inicial. Los profesores y educadores encuentran el chunking útil para los estudiantes de secundaria y universitarios, especialmente para el aprendizaje de idiomas. Los estudiantes de medicina utilizan el chunking y otras técnicas mnemotécnicas para recordar los nombres de cientos de medicamentos.

Los pilotos expertos, al igual que los taxistas londinenses, lo utilizan para la memoria espacial con el fin de realizar un seguimiento de las diversas partes móviles de una aeronave. Los músicos, cantantes, guitarristas, bateristas, etc., utilizan el chunking como una forma de aprender notas, canciones o incluso leer partituras.

En Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional (Práctica musical: guía para músicos para practicar y dominar su instrumento como un profesional), David Dumais escribe:

Divida su música en fragmentos para simplificarla. Desglósela en frases y subfrases. Haga lo que sea pendiente para simplificarla!

🤔 Echa un vistazo a esto: Si los hombres de las cavernas tuvieran una lista pendiente en aquella época, ¿qué incluirían en ella?

Por qué funciona el método de fragmentación

En todo tipo de tareas relacionadas con la memoria, el chunking funciona gracias a su simplicidad.

Piense en ello como llevar una mochila en lugar de un ordenador portátil, un cargador, un teléfono, dos camisas, dos pantalones, dos pares de calcetines, zapatos, artículos de aseo, ya se hace una idea.

Esta simplicidad esconde hábilmente en su interior el complejo trabajo del cerebro humano.

Al explicar el concepto de memoria, Mallika Marshall, doctora en medicina y editor colaboradora de Harvard Health Publishing, lista las distintas partes del cerebro que intervienen en el almacenamiento y la recuperación de la información.

Partes del cerebro con conexión (a internet) a la memoria (vía Descubriendo el cerebro )

Ella escribe que la memoria se cataloga en el hipocampo. Cuando el recuerdo es emocionalmente poderoso, la amígdala lo señala. Algunos componentes tienen distribución a la corteza cerebral. Para recordar, activamos los lóbulos frontales, que luego traen información de varias partes del cerebro.

Por ejemplo, para recordar una escena de tu película favorita, es posible que tengas que recurrir a datos de la región visual del cerebro para recordar el fondo y los rostros de los actores, pero también a información de la región del lenguaje para recordar el diálogo y, tal vez, incluso a la región auditiva para recordar la banda sonora o los efectos de sonido. Juntos, estos componentes forman un patrón neuronal único que permanece inactivo hasta que te dispones a recordarlo, momento en el que se reactiva.

El chunking abstrae esta complejidad, reduciendo la carga de procesarla, memorizarla y almacenarla en el cerebro, también conocida como carga cognitiva. Como resultado, el cerebro queda libre para hacer más pendientes y reforzar sus conocimientos.

Incluso en los deportes de alta velocidad, que tradicionalmente se consideran una tarea física, las investigaciones demuestran que el chunking puede ser extremadamente útil para que los corredores gestionen la información sensorial dispar que reciben en entornos de alto estrés.

¡El chunking te ayuda a encontrar sentido y hace que el desorden sea manejable!

Todos tenemos días en los que pensamos: «¿Qué estoy haciendo aquí con esta tarea?».

El chunking ayuda a organizar la información de una manera que resulte significativa para la persona que lo lleva a cabo.

Imagina que te piden que memorices una docena de animales: gato, chimpancé, koala, canguro, tigre, gato de Bengala, lobo, ratón, conejo, zorro, pingüino y dálmata.

Un chunking sencillo significaría organizarlos de la siguiente manera:

Mascotas : gato, gato de Bengala, conejo, ratón, dálmata.

Animales salvajes : chimpancé, víbora, tigre, zorro, lobo.

Australianos: el koala y el canguro.

En este caso, el chunking se basa en ideas con las que ya estamos familiarizados (mascotas, bosques, Australia) para ayudar a situar las cosas en su contexto mediante la creación de asociaciones. De esta manera, te ayuda a aprovechar las conexiones sinápticas existentes y a ampliar la neuroplasticidad.

Por extensión, ¿qué pasa si la memoria no es el meta final? El chunking también puede ayudar con eso.

Podría hacer fragmentación de tareas (o apilamiento de hábitos, si está fragmentando hábitos), agrupando tareas similares, para que su cerebro pueda mantenerse en contexto y centrarse en la información relevante.

La fragmentación del tiempo consiste en dividir la jornada laboral (normalmente de 8 horas) en partes más pequeñas con tareas específicas, lo que le permite tener un día con mayor productividad . La planificación ágil consiste en dividir las hojas de ruta de los productos a largo plazo en fragmentos manejables y realizables para cada sprint, un proceso también conocido como priorización implacable.

En todos estos ejemplos, el chunking es trabajo porque hace que el desorden sea manejable.

Ayuda a las personas a absorber más información sin que les dé dolor de cabeza. Como escribe David Epstein en su libro Intervalo: por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado:

El chunking ayuda a explicar instancias de memoria aparentemente milagrosa y específica de un ámbito concreto, desde músicos que tocan piezas largas de memoria hasta quarterbacks que reconocen los patrones de los jugadores en una fracción de segundo y toman la decisión de lanzar.

Aplicaciones prácticas del método de fragmentación

El chunking es, en esencia, una habilidad práctica. Cuanto mejor agrupemos nuestros chunks, más recordaremos.

Instancia, puedo recordar la letra de bastantes canciones que escuchaba cuando era adolescente porque la melodía de la canción ayuda a segmentar el texto en fragmentos significativos.

Y ese es solo un ejemplo. Aquí hay otras situaciones cotidianas en las que el chunking puede ser realmente útil:

1. Estudiar o aprender información nueva

Supongamos que estás haciendo un curso de primeros auxilios. En lugar de intentar memorizar 15 pasos distintos, divídelos en tres categorías: evaluar la situación, ayudar a la persona y avisar a los profesionales. Dentro de cada categoría, recuerda entre 3 y 5 acciones. La investigación de Sweller (1988) sobre la teoría de la carga cognitiva muestra que este enfoque reduce la sobrecarga y mejora la retención. Porque ahora estás operando con un mejor contexto y comprensión.

2. Recordar direcciones

Olvídate del seguimiento de los nueve giros que hay que dar para llegar a una nueva ubicación. Divide tu trayecto en fragmentos. «Conduce hasta Main Street» (fragmento 1), «Toma la segunda a la izquierda y continúa hasta la gasolinera» (fragmento 2), «Gira a la derecha y aparca junto al edificio rojo» (fragmento 3).

3. Aprender una nueva receta

Si está intentando cocinar algo nuevo, no trate cada instrucción como una tarea independiente.

Agrupa los pasos en preparación, cocción y acabado. Por ejemplo, «cortar, sazonar y marinar» es tu trozo de preparación. «Dorar, cocer a fuego lento y remover» es el trozo de cocción. El troceado refleja cómo trabajan los chefs y ayuda a evitar que se olviden pasos.

4. Hacer las maletas para un viaje

En lugar de intentar recordar 25 elementos individuales, divide tu lista de equipaje en fragmentos: ropa, artículos de aseo, dispositivos electrónicos, documentos de viaje y aperitivos. Esto reduce la sensación de caos y facilita la comprobación de que lo tienes todo.

5. Enseñar a los niños o ayudarles con los deberes

Los niños a menudo se sienten abrumados con las instrucciones. Si les dices: «Lávate los dientes, haz la mochila, coge los zapatos y apaga las luces», es posible que se olviden de la mitad.

En su lugar, divida las tareas en fragmentos: «Prepárate en el baño» (dientes, cara, pelo), luego «prepara la mochila para el colegio» (mochila, almuerzo, agua) y, por último, «sal por la puerta» (zapatos, luces, chaqueta). Así les resultará más fácil tener éxito y a usted le resultará más fácil mantener la calma.

Organización del equipo militar: un ejemplo real del chunking en acción. El personal militar suele organizar su equipo de una forma que va mucho más allá de la simple pulcritud. El método incluye categorización, rótulo y compartimentación. Estas tres estrategias clave tienen un propósito específico: permitir una recuperación rápida y precisa del equipo esencial en situaciones de presión. Analicemos esto: ✅ Categorización: los elementos se agrupan por función o tipo de misión. Piensa en suministros médicos, herramientas de comunicación, equipo de supervivencia o kits de mantenimiento de armas. En lugar de empaquetar el equipo de forma aleatoria, los soldados están entrenados para almacenar y recuperar los elementos por agrupaciones lógicas. Esto significa que, en una situación de mucho estrés, no tienen que recordar cada elemento individual, solo necesitan saber a qué «categoría» acudir. → Por qué funciona: esto refleja la fragmentación en la memoria. Según la teoría de la carga cognitiva (Sweller, 1988), agrupar información relacionada reduce la tensión mental, lo que hace que el recuerdo sea más rápido y fiable. ✅ Rótulo: cada bolsa, recipiente o compartimento está claramente etiquetado, a veces con color, un símbolo o texto. Los rótulos sirven como señales visuales que actúan como desencadenantes del reconocimiento, no solo del recuerdo, lo que es más rápido y menos exigente mentalmente. → Por qué funciona: El chunking suele basarse en señales y asociaciones. Los rótulos actúan como «anclas» que ayudan al cerebro a ubicar el fragmento adecuado sin tener que buscar entre toda la información a la vez. ✅ Compartimentación: El equipo se guarda en compartimentos separados y específicos, a menudo en mochilas modulares o chalecos tácticos. Esto evita que los elementos se mezclen y permite a los soldados acceder solo a lo que necesitan en ese momento, sin tener que buscar entre herramientas irrelevantes. → Por qué funciona: En psicología cognitiva, esto refleja el fragmentado espacial o mantener elementos relacionados en proximidad física, lo que refuerza las asociaciones mentales y acelera la toma de decisiones.

El chunking trabaja porque hace que nuestro cerebro se sienta menos sobrecargado. Cuanto más lo uses, más automático se vuelve.

Ya sea que esté aprendiendo algo nuevo, organizando su día o ayudando a otra persona a mantenerse organizada, el chunking convierte la información dispersa en algo que su cerebro puede manejar con facilidad.

Cómo aplicar el método de fragmentación paso a paso

Un buen chunking consiste en dividir cualquier cosa que parezca compleja, o que tenga más de «7 ± 2» elementos, en partes lógicas. Si se hace terminado, puede ser una herramienta extraordinaria en tu arsenal.

Paso 1: Identifica tu meta

Antes de implementar el chunking, establece un meta.

Elige lo que quieres simplificar. Puede ser cualquier cosa, desde ordenar tu escritorio desordenado con el método KonMari hasta crear la próxima IA revolucionaria.

Paso 2: Correlaciona el camino hacia esa meta

En este punto, no se preocupe por la secuencia o el tamaño de cada paso.

Haz una lista completa de todo lo que necesitas hacer. Puedes simplemente escribirlo en un papel o utilizar una app de listas de pendientes. Algunas de estas plantillas para lluvia de ideas también pueden resultarte útiles.

Por ejemplo, si quisieras ordenar tu escritorio, la lista sería algo así:

Tira los bolígrafos que no escriben.

Coloque los marcadores cerca de la pizarra.

Deja solo la agenda diaria sobre el escritorio.

Limpia la mesa.

Limpieza profunda del teclado y el ratón

Vaciar la papelera de reciclaje

Archivar cartas y documentos

Riega la planta del dinero.

Retira las tazas de café.

Destruya los documentos que no desee conservar.

Tira los artículos de papelería usados.

Organiza los cables

Aspira la silla.

Pasa a las notas adhesivas online

💡 Consejo profesional: Haz esa lista. No juzgues. Si trabajas en equipo, el chunking con tareas de ClickUp y la técnica de los seis sombreros para pensar son una forma estupenda de cubrir todas las bases.

Paso 3: Crea los fragmentos

Basándose en todos los elementos que ha listado, cree un puñado de fragmentos que pueda gestionar.

La lista anterior se puede clasificar en limpieza del polvo, organización del material de oficina, gestión de documentos, etc. No te preocupes si aún no lo tienes todo. También puedes añadir fragmentos en el siguiente paso.

Paso 4: Añada los fragmentos de información a los trozos.

Debajo de cada fragmento, añada la información o tarea que haya identificado. El conjunto de fragmentos anterior podría tener este aspecto.

Limpiar el polvo y limpiar Organización del material de oficina Gestión de documentos Tareas digitales Estética de mesa Limpia la mesa. Tira los bolígrafos que no escriben. Archivar cartas y documentos Vaciar la papelera de reciclaje Deja solo la agenda diaria sobre el escritorio. Limpieza profunda del teclado y el ratón Coloque los marcadores cerca de la pizarra. Destruya los documentos que no desee conservar. Digitalice las notas adhesivas Riega la planta del dinero. Aspira la silla y organiza los cables. Tira los artículos de papelería usados. Retira las tazas de café.

Paso 5: Concéntrese en un fragmento cada vez.

El objetivo del chunking es simplificar las tareas complejas. Así que, aborda la tarea y haz un chunk cada vez.

Esto también es trabajo como técnica de memorización.

Supongamos que quieres memorizar la tabla periódica. La dividirías en metales, no metales, metales de transición, lantánidos, actínidos, metaloides y gases nobles.

Empieza con uno, por ejemplo, los metales, y memorízalos todos. Una vez que te sientas cómodo, pasa al siguiente.

Paso 6: Repite el proceso

Aunque el chunking es una técnica excelente para la memoria y la organización, también es propenso a la curva del olvido.

Así que repase y repita el proceso para garantizar un recuerdo a largo plazo. Cuando divide en fragmentos las tareas que quiere hacer, pero que generalmente no hace, como hacer ejercicio o meditar, el chunking también puede ayudarle a formular hábitos.

Ideas de fragmentación para principiantes

Si nunca ha terminado activamente el chunking, puede parecer un proceso muy complejo. Pero no tiene por qué serlo.

👉🏽 Empieza poco a poco: comienza intentando memorizar el número de una tarjeta de crédito mientras esperas en la cola de la caja o los números de matrícula de los vehículos mientras estás atrapado en un atasco. Si te enfrentas a tareas demasiado grandes al principio, perderás la noción del tiempo y memorizarás muy poco.

👉🏽 Prueba el palacio mental: popularizado por Sherlock Holmes, el palacio mental es una forma de visualizar la información como si se tratara de habitaciones en tu cerebro por las que puedes pasear. Utiliza esta técnica para organizar la información espacialmente.

👉🏽 Crea mnemotécnicos: para todos los fragmentos de una meta o para las partes de cada fragmento, crea sistemas mnemotécnicos, como un acrónimo, una historia o incluso una rima.

👉🏽 Establece señales de recuerdo: ¿Alguna vez has completado (completada) los diálogos de tu película favorita en el momento en que un carácter empieza a hablar? El comienzo de ese diálogo es una señal de recuerdo, algo que actúa como desencadenante del recuerdo del resto. Establece tus propias señales de recuerdo para lo que quieras recordar.

🌷¿Sabías que... Se creía que el chunking era una técnica de memorización que retenía la información tal cual. Los músicos eran considerados «grabadoras humanas» capaces de reproducir exactamente lo que oían. Sin embargo, esto no era así cuando se les pedía que reprodujeran música atonal. Esto demostró que el chunking no se aplica a cualquier grupo de elementos. Los patrones y las estructuras familiares eran fundamentales para recordar, escribe David Epstein.

El método de fragmentación frente a otras técnicas de aprendizaje

Aunque es absolutamente sencillo y extremadamente eficaz, el chunking no es la única técnica de aprendizaje que existe.

Veamos cómo se compara con otros métodos comunes.

Fragmentación frente a repetición en intervalos de espacio

La repetición espaciada es el proceso de repasar el material aprendido en diferentes periodos de tiempo.

Instancia, si ha aprendido un nuevo concepto por la mañana, la repetición espaciada recomienda revisarlo una vez cada pocas horas, un día, una semana, dos semanas, etc.

Fragmentación Repetición en espacios Técnica de codificación Técnica de recuperación Ayuda a memorizar Ayuda a recordar Diseñado para superar los límites de la capacidad de la memoria a corto plazo. Diseñado para superar los efectos de la curva del olvido.

Fragmentación frente a mapas mentales

Un mapa mental es exactamente lo que dice el término: un mapa visual de los pensamientos que tienes.

En esencia, utilizarías un mapa mental para organizar la información de forma jerárquica y no lineal.

Por lo tanto, tanto el chunking como los mapas mentales son técnicas de codificación.

Los buenos mapas mentales también utilizan fragmentación, organizando la información en nodos y subnodos. Combinar la fragmentación con los mapas mentales ayuda a ampliar la comprensión de ideas complejas.

Fragmentación Mapas mentales Organiza la información en unidades independientes. Organiza la información en unidades de conexión. Centrado en agrupar fragmentos de información similares. Centrado en representar asociaciones y conexiones entre la información. No siempre jerárquico Siempre jerárquico

Fragmentación frente a nota resumida

Resumir notas es el proceso de seleccionar los puntos clave de una clase, presentación o concepto y anotarlos para recordarlos más tarde. Cuando resumís las notas con tus propias palabras, es más probable que las recordéis y las recuperéis.

Fragmentación Resumir notas Se utiliza para memorizar toda la información. Se utiliza para comprender conceptos y recordar puntos destacados. Ayuda a recordar tal y como es. Fomenta la toma de nota con tus propias palabras. Centrado en la precisión de la memoria Centrado en la comprensión de ideas.

En cierto modo, el chunking también es un resumen. Es una lista de información de primer nivel. Sin embargo, no todos los resúmenes son chunking.

Ahora que ya conoce el método de fragmentación, si le parece demasiado complicado ponerlo en práctica, no se preocupe. Lo explicaremos con detalle en la siguiente sección.

💡 Consejo profesional: El chunking, la repetición espaciada, los mapas mentales y el resumen de notas son técnicas complementarias que pueden potenciar el aprendizaje cuando se utilizan conjuntamente.

El paso más importante para lograr un intento correcto con el método de fragmentación es establecer la meta adecuada.

Hay varias formas de establecer y gestionar sus objetivos. Por ejemplo, el método de metas SMART es la instancia más eficaz y popular.

Ajustar las metas adecuadas

ClickUp Metas es una excelente manera de visualizar y hacer progreso en tus metas.

Establece objetivos de tareas (completar el diseño de la interfaz de usuario de la página de inicio antes de que termine la semana), objetivos numéricos (realizar 12 llamadas de equipo de ventas cada día), objetivos de moneda (obtener 250 000 dólares en ingresos por nuevos clientes) o incluso objetivos de sí/no (¿tenemos una puntuación NPS superior a 4?).

Creación de fragmentos

Una vez que tengas una meta, haz una lista de todo lo pendiente que necesitas hacer para lograrla.

Si es lo suficientemente grande, divídalo en proyectos. De lo contrario, ClickUp Listas y Project Hierachy le permiten añadir tantas tareas como necesite.

Organice todos los archivos sin esfuerzo con ClickUp Project Hierarquía, lo que le garantiza un fácil acceso siempre que lo necesite.

Puede utilizar las listas de ClickUp para fragmentar la información como desee.

Por ejemplo, crea hitos en ClickUp con fragmentos de tareas. Añade estados personalizados para agruparlos según lo que hayas avanzado. Y utiliza etiquetas personalizadas, como la fuente de un cliente potencial, para fragmentarlos de esa manera. ¡También puedes crear valoraciones y reunir todas tus cuentas de cinco estrellas!

Así es como utilizo la vista Lista en ClickUp para visualizar mi lista de pendientes para la planificación de una fiesta.

🌷¿Sabías que... Un jugador de ajedrez profesional deja de ver el tablero como 64 casillas individuales? En su lugar, aprende a reconocer fragmentos o formaciones tácticas comunes, como el «enroque fianchetto» o la «estructura de peón aislado de dama». Reconocer estas pocas formaciones complejas y preestablecidas les permite comprender al instante la situación estratégica del tablero.

Vista de fragmentos

La vista Lista es solo el principio. Las vistas de ClickUp ofrecen un intervalo de opciones personalizables.

Si prefieres algo más visual, el tablero Kanban de ClickUp te ayuda a ver un desglose vertical de tus fragmentos y los elementos que contiene cada uno de ellos.

La plantilla de matriz de priorización de ClickUp y la plantilla de matriz de prioridades de ClickUp son otras formas de ver el trabajo que tienes entre manos. Al dividir el trabajo en bloques según su prioridad, puedes ordenar la lista de tareas y centrarte en lo que realmente importa.

Ayudar a recordar

Una vez que haya aprendido un concepto, hay varias formas de practicar la repetición con intervalos de espacio y la revisión para recordar mejor.

✅ Revisión con IA: configura tu propio compañero de entrenamiento personal con ClickUp Brain. Da la indicación con la información que estás tratando de aprender y pídele que:

Resumir los puntos clave.

Parafrasee ideas complejas.

Crea imágenes visuales.

Generar pruebas

✅ Responde cuestionarios: nada ayuda más al aprendizaje que tener que explicarlo. Crea cuestionarios para ti mismo y repasa lo que has aprendido de forma activa. Herramientas como Quizlet son ideales para ello.

✅ Utiliza tarjetas didácticas: desde tiempos inmemoriales, las tarjetas didácticas han ayudado a mejorar la memoria y la capacidad de recordar. Hazlo de forma digital y llévalas contigo a cualquier parte utilizando herramientas como Anki, que es gratis, gratuito/a y de código abierto.

Aquí tienes algunos trucos más para mejorar tu productividad:

Ventajas del método de fragmentación

Según un estudio, 230 horas de práctica aumentan la capacidad de memoria de 7 a 79 dígitos.

Con un sistema mnemotécnico adecuado, parece que no existe el límite para el rendimiento de la memoria con la práctica.

El chunking es uno de esos sistemas. Ayuda a los seres humanos a memorizar y organizar cualquier cosa, por compleja que sea, y a recordarla íntegramente más tarde.

Pero hay más.

También ofrece una forma de gestionar la sobrecarga de información que recibe. Esto incluye colocar información dispar en pequeñas cajas ordenadas con un rótulo para que pueda acceder a ellas cuando lo necesite.

Como corolario, también puede guardar las cosas que no necesita en ese momento, lo que reducirá drásticamente el estrés. Dependiendo de las tareas que esté realizando, revisará sus fragmentos una y otra vez. Menos estrés, menos carga cognitiva, menos agobio.

Cuando combinas el chunking con la repetición espaciada y la revisión activa, puedes comprobar por ti mismo cuánto sabes. Naturalmente, esto genera confianza.

Más allá de los usos individuales, el chunking también ayuda a establecer estándares para las cosas en la sociedad. Instancia, en los Estados Unidos, es una práctica habitual dividir los números de teléfono en bloques de 3-3-4 dígitos. Los menús de los sitios web suelen dividirse en servicios, soluciones, industrias, recursos, etc.

En ese sentido, no sería exagerado decir que el chunking bien pensado crea un mundo más fácil de memorizar y en el que es más fácil vivir.

Errores comunes que hay que evitar

El chunking es una de esas técnicas que parecen infalibles, hasta que dejan de serlo.

Muchas personas se lanzan a ello pensando que están simplificando su trabajo, pero acaban con un lío de minitareas confusas o «fragmentos» demasiado grandes que siguen pareciendo imposibles de abordar.

El truco no consiste solo en dividir la carga de trabajo, sino en hacerlo de forma inteligente. Estos son los errores clásicos que hay que evitar al fragmentar.

❌ Demasiados fragmentos

Miller postula que 7 ± 2 es el número de fragmentos que puede almacenar la memoria humana. Desde entonces, múltiples investigadores han demostrado que esto es más o menos cierto. Para pecar de precavido, no cree más de siete fragmentos para cada concepto. Si es principiante, es posible que desee comenzar con muchos menos fragmentos.

❌ Demasiados elementos en cada fragmentación

¿Qué pasa si recuerdas el chunk pero no los elementos que contiene? Eso sería inútil. Por lo tanto, presta atención al número de elementos que incluyes en cada chunk. Los estudios demuestran que el número óptimo de elementos en cada chunk es de 3 a 4.

❌ Agrupación arbitraria

El chunking solo es útil si tiene sentido para usted. En instancia, si agrupa los elementos de la compra bajo los rótulos A, B, C y D, y añade elementos aleatorios en cada uno de ellos, es poco probable que recuerde alguno de ellos.

Para una mejor memorización y recuerdo:

Añada elementos relacionados a un chunk (leche, queso y yogur en un solo chunk).

Dales un rótulo significativo (lácteos).

❌ Olvidar el panorama general

A veces, memorizas cosas solo por memorizarlas, como los nombres de todos los ríos de Estados Unidos. A menudo, lo haces para alcanzar una meta. Cuando crees fragmentos, asegúrate de que realizas tu trabajo en pos de esa meta.

Por ejemplo, el chunking de la lista de la compra sirve para ayudar a hacer la compra, por lo que es buena idea elegir cada pasillo del supermercado como un chunk. En el plan de estudios escolar, los capítulos relacionados se agrupan para que los niños puedan establecer conexiones sinápticas mientras memorizan las lecciones.

❌ No hay suficientes reseñas

Todo el mundo pasa por la curva del olvido. Tanto si utiliza el método de fragmentación como si no, con el tiempo olvidará la información. La única forma de evitarlo es mediante revisiones sistemáticas.

Programa revisiones a intervalos de unas pocas horas, un día, unos días, unas semanas, etc. Si se trata de información a la que no es probable que accedas durante largos periodos de tiempo, revísala cada trimestre o cada año.

💡 Consejo profesional: si te resulta tedioso, prueba la práctica del bullet journaling para que sea más divertido y menos intimidante.

Aunque el chunking se ha estudiado durante mucho tiempo como una forma de ayudar a los seres humanos a mejorar la memoria, también puede transformar las máquinas. A continuación te explicamos cómo.

El método de fragmentación en /IA y la ciencia de datos

El chunking es un proceso fundamental y muy común en el cerebro humano.

La inteligencia artificial, que, en esencia, intenta imitar los procesos de pensamiento humanos, tiene mucho que aprender del chunking.

✅ Limitar el tamaño de los tokens: Entrenar un modelo de IA con procesamiento del lenguaje natural (NLP) implica proporcionar fuentes de entrada. A menudo, hay un límite en el tamaño de los tokens de estas entradas. Por ejemplo, la longitud máxima del texto de entrada del modelo Azure OpenAI text-embedding-ada-002 es de 8000 tokens. El chunking ayuda a dividir los documentos en partes para que los modelos de lenguaje grandes (LLM) los procesen de forma eficaz.

✅ Fragmentación en series temporales de datos: Fragmentar un texto es fácil. Corta donde termina una frase o un párrafo y tendrás un fragmento lógico. ¿Qué pasa si tienes un flujo continuo de datos numéricos, como precios de acciones o lecturas meteorológicas? Normalmente, esto se termina cronológicamente, es decir, creando fragmentos para «los últimos 30 días» o «lecturas diarias».

Fragmentación de imágenes TIFF (a través de Github )

✅ Fragmentación en datos de imagen: las imágenes grandes se fragmentan dividiéndolas en piezas rectangulares más pequeñas y uniformes llamadas parches o mosaicos, una técnica muy popular en los modelos modernos de visión por computadora, como Vision Transformers (ViT).

✅ Fragmentación basada en objetivos: imagina que estás en una reunión y necesitas tomar notas. Las fragmentos que crees serán inútiles si los organizas por persona que ha hablado o por el momento en que lo ha hecho. En este caso, necesitas una fragmentación contextual, en puntos destacados, comentarios, decisiones, acciones, etc. Eso es exactamente lo que hace el AI Notetaker de ClickUp Brain.

✅ Tamaño de los fragmentos: a diferencia del cerebro humano, los ordenadores pueden tener una memoria de trabajo más grande. Esto significa que los modelos de IA pueden tener cualquier número de fragmentos de tamaño fijo o variable. Ambos tienen ventajas e inconvenientes.

Aspectos Fragmentos fijos Fragmentos variables Definición Divide los datos en fragmentos de longitud uniforme. Divide los datos en fragmentos lógicos o significativos. Técnicas Longitud de los datos independientemente del contexto División recursiva, fragmentación semántica, etc., basada en el contexto. Ideal para Simplicidad y rapidez Precisión y coherencia Ventajas Alta eficiencia computacional y rendimiento predecible. Alta integridad semántica y riqueza contextual. Contras Posible fragmentación del contexto y pérdida de coherencia. Mayor complejidad y mayor coste computacional

✅ Superposición: El chunking es una técnica de compresión, no una técnica relacional, lo que significa que existe la posibilidad de pérdida de contexto. En el aprendizaje automático, esto puede crear resultados estadísticamente precisos que están desconectados del contexto. Los científicos superan este reto con un concepto llamado superposición. Al hacer uso compartido de una parte de los datos del chunk anterior con el chunk actual, la superposición permite a los LLM identificar y establecer conexión con la continuación en el contexto.

Límites y críticas del chunking

El chunking suele considerarse como el superhéroe de las técnicas de memorización, que acude al rescate cuando nos vemos desbordados por la sobrecarga de información.

Pero, por mucho que nos gustaría que el chunking fuera el equivalente en memoria a la cinta adhesiva (que lo arregla todo, para siempre), definitivamente no puede soportar el peso de todas nuestras deficiencias cognitivas sobre sus hombros compactos y perfectamente agrupados.

Así que, antes de entregar las claves de nuestro reino mental al chunking, echemos un vistazo más de cerca a dónde tropieza, falla y, en ocasiones, se cae:

❗️Dificultad con datos visuales nuevos: El chunking es ideal para información secuencial, verbal o muy estructurada (como los dígitos). Es menos eficaz para procesar grandes cantidades de información visual o espacial compleja, como un mapa de territorios desconocidos o un diagrama esquemático complejo.

❗️El debate sobre 7±2: El psicólogo cognitivo Nelson Cowan postula que la capacidad media del almacén de memoria central es de solo cuatro fragmentos. En el mundo actual, en el que las distracciones son omnipresentes, podría ser incluso menor.

❗️Especificidad del dominio: incluso con el chunking, no es fácil para un gran maestro memorizar cientos de canciones. O para alguien memorizar todos los ríos de un país con el que no está familiarizado. El intento correcto del chunking depende en gran medida de la experiencia del alumno en su dominio.

❗️No hay atajos: el chunking es una forma más sencilla de procesar grandes cantidades de información, sí. Pero no es en absoluto un atajo. El dominio solo se puede alcanzar mediante una práctica extensa y dedicada, lo que lleva tiempo.

El futuro del chunking

En el mundo de la digitalización, IA y la automatización, la memoria ya no es una habilidad tan valiosa como solía serlo.

No muchos recuerdan más allá de su propio número de teléfono y el de su cónyuge. Toda la información está a solo un clic de distancia, justo en nuestros bolsillos. Eso no significa que el chunking esté desfasado.

He notado que el trabajo en mi memoria con el método de fragmentación mejora mi concentración.

Instancia, planifico todos mis escritos en torno a cinco fragmentos: qué, cuándo/dónde, por qué, quién y cómo. Esto me ayuda a mantenerme en el proceso y a centrarme en la idea que tengo entre manos. Y lo que es más importante, estos fragmentos me facilitan volver al trabajo después de una distracción.

Los investigadores que intentan recrear la inteligencia humana en máquinas consideran que la investigación sobre el chunking es extremadamente valiosa. En los modelos de lenguaje grandes (LLM), el chunking ayuda a procesar grandes cantidades de datos de forma más eficiente. Garantiza que los modelos mantengan el contexto y recuperen información precisa sin exceder el límite de tokens, lo que también se conoce como generación aumentada por recuperación (RAG). Los neurocientíficos computacionales están explorando el chunking en el contexto de la relación entre velocidad y precisión, lo que esencialmente allana el camino para un chunking más eficaz basado en sus metas.

En neurociencia cognitiva y modelización, el «fragmentación egocéntrica» ofrece una mejor comprensión del trabajo de un cerebro predictivo. En neurociencia, la «fragmentación de acciones» investiga cómo el cerebro organiza habilidades motoras complejas (como atarse los zapatos o tocar una frase musical) en secuencias neuronales, ofreciendo vías para mejorar el aprendizaje motor y la rehabilitación.

Los investigadores también están estudiando el «aumento sináptico», que es la capacidad del cerebro para suprimir temporalmente grupos de elementos sin borrarlos permanentemente de la memoria de trabajo.

Las posibilidades son realmente infinitas.

¿Cómo comerse un elefante? ¡De poco en poco!

Este antiguo aforismo (a menudo atribuido a Desmond Tutu) sostiene que incluso las tareas más intimidantes y grandes se pueden completar si se abordan paso a paso.

El método de fragmentación ofrece una mejora en ese sentido.

En una época en la que practicamos el biohacking y buscamos una productividad sobrehumana, el chunking ofrece una forma realmente humana de experimentar el mundo a través de la memoria. Nos ayuda a comprender mejor la psique humana, mostrándonos qué diferencia a los grandes maestros y a los deportistas de alto rendimiento del resto.

O, como me gusta verlo, el chunking nos dice que somos capaces de hacer lo mismo que los grandes maestros y los deportistas de alto rendimiento.

¡Feliz chunking, amigos!

Preguntas frecuentes

El chunking es una técnica de retención de la memoria en la que se divide una gran cantidad de información en fragmentos más pequeños y manejables.

El chunking es una estrategia de codificación que se utiliza para organizar la información nueva y prepararla para su almacenamiento a largo plazo. La repetición espaciada es una estrategia de recuperación que se utiliza para reforzar y fortalecer esos chunks recién formados a lo largo del tiempo. Son técnicas complementarias.

El chunking está en todas partes. Algunos ejemplos reales de chunking son: – Memorizar un número de teléfono en bloques de 3-3-4. – Organizar proyectos en bloques de tareas a lo largo de las distintas fases. – Aprender un idioma con bloques de palabras relacionadas. – Entrenarse para pilotar un avión agrupando las instrucciones. – Recordar más de 100 medicamentos mediante bloques de fármacos similares o complementarios.

No necesitas nada, ni siquiera lápiz y papel, para realizar el chunking de forma exitosa. Sin embargo, hay muchas herramientas que pueden ayudarte. Entre ellas se incluyen métodos para tomar notas, como el sistema Cornell, aplicaciones de tarjetas digitales como Anki y herramientas de IA generativa como ClickUp.

Sí, las herramientas modernas de IA como ClickUp ayudan de diversas maneras, por ejemplo, creando estructuras jerárquicas al dividir grandes metas en carpetas, listas y tareas anidadas, o resumir textos largos en fragmentos más cortos y fáciles de recordar. También pueden ayudar a identificar puntos destacados (que puedes utilizar como fragmentos).

La elección del método correcto depende del tipo de información que desee memorizar. Solo asegúrese de que sean intrínsecamente significativos para usted y para la tarea que tiene entre manos. – Si está haciendo una lista, elija categorías lógicas (como los pasillos de un supermercado para una lista de la compra). Cuando estudies historia o memorices un calendario, elige la cronología (como investigar las guerras mundiales o planificar la asistencia a la Copa del Mundo). Cuando planifiques un proyecto, elige fragmentos o fases lógicas (como definir una meta, planear canales, crear anuncios, lanzar campañas, elaboración de informes de rendimiento, etc., para una campaña de marketing). Al escribir, una plantilla de redacción de contenido puede fragmentar el artículo en secciones, subsecciones, párrafos y frases.

El chunking ayuda a absorber y retener información de forma eficaz. Reduce la carga cognitiva y el estrés de tener que recordar cosas. Sin embargo, no es eficaz a menos que se haga correctamente. Si creas demasiados chunks o agrupas elementos de forma arbitraria, es posible que sientas que la carga es mayor que antes.