Revisiones de código: el único lugar donde «LGTM» puede significar «me parece bien»... o «por favor, combina esto antes de que me lo replantee todo».

Cuando las revisiones de código trabajan, los errores se solucionan antes de que frustren a los usuarios, los equipos se mantienen alineados y el conocimiento se difunde más rápidamente durante una interrupción de la producción.

¿Y cuando no funcionan? Su solicitud de incorporación de cambios permanece ahí durante días. A veces, los revisores desaparecen por completo o dejan comentarios crípticos como «hmm» y vuelven a desaparecer. Un equipo exige explicaciones detalladas para cada punto y coma, otro equipo aprueba cualquier cosa que se compile y nadie se pone de acuerdo sobre las normas básicas.

En esta entrada del blog, veremos cómo los desarrolladores pueden optimizar las revisiones de código entre equipos para evitar este caos y ofrecer productos que la gente pueda usar.

También exploraremos cómo ClickUp encaja en este flujo de trabajo. 📝

Ventajas de un proceso de revisión de código estandarizado

Las revisiones estandarizadas detectan problemas de forma sistemática, independientemente de quién realice la revisión. La lista de control de revisión de código detecta vulnerabilidades de seguridad, problemas de rendimiento y cambios importantes de forma sistemática.

Estas son algunas de las ventajas que se acumulan con el tiempo. 📈

Revisiones más rápidas: los autores saben lo que se espera de ellos antes de escribir el código, por lo que las solicitudes de incorporación de cambios suelen aprobarse a la primera.

Mejor aprendizaje: los desarrolladores junior mejoran más rápido cuando los comentarios constructivos siguen principios coherentes en lugar de las preferencias individuales de los revisores.

Menos fricciones: nadie pierde tiempo debatiendo sobre el formato cuando el linter ya lo impone.

Resultados predecibles: los desarrolladores se centran en escribir código de alta calidad en lugar de preocuparse por qué revisor se les asignará.

🔍 ¿Sabías que...? El término «solicitud de extracción » solo se popularizó después del lanzamiento de GitHub en 2008. Introducirían la plantilla de solicitud de extracción (PRT) para ayudar a los desarrolladores a realizar la edición de la solicitud de extracción de una manera relevante y coherente. Antes de eso, los desarrolladores utilizaban hilos de correo electrónico o archivos de parche para proponer y discutir los cambios.

Retos comunes en las revisiones de código entre equipos

Las revisiones de código entre equipos fracasan cuando las fronteras organizativas crean confusión sobre las responsabilidades, interrumpen el trabajo concentrado o introducen expectativas contradictorias.

Esto es lo que suele fallar:

Los diferentes estilos de código chocan , convirtiendo las revisiones en debates sobre el formato en lugar de sobre la lógica.

La comunicación se convierte en un problema cuando los equipos utilizan herramientas diferentes o hablan en jerga técnica. Una simple pregunta puede tardar días en responderse, bloquede toda la solicitud de validación.

Nadie sabe quién es el responsable de la toma de decisiones cuando hay varios equipos involucrados. Se termina en un limbo esperando la aprobación de alguien que considera que no es su responsabilidad.

Las zonas horarias crean problemas de espera , ya que cada ronda de comentarios lleva un día completo, lo que convierte una conversación de 30 minutos en un intercambio de una semana.

Las revisiones formales de código se ignoran porque su trabajo no es una prioridad para el otro equipo. Ellos se centran en sus propios plazos, mientras que su código queda en espera.

Los revisores de código carecen de contexto sobre por qué las cosas funcionan como lo hacen en su base de código. Pueden marcar algo como incorrecto al manejar un caso extremo conocido, o pasar por alto problemas reales porque no comprenden su dominio.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain proporciona al equipo de desarrollo el contexto que falta y que ralentiza la mayoría de las revisiones de código. Dado que el asistente con tecnología de IA comprende su entorno de trabajo, puede explicar por qué existe una determinada función o qué se supone que debe gestionar una pieza de lógica. Elimine la brecha de contexto al gestionar las revisiones de código de código y ahorre tiempo con ClickUp Brain. Supongamos que alguien señala una línea en su flujo de pago. La IA para equipos de software puede indicarles que forma parte de una corrección de un caso extremo de un sprint anterior, extrayendo los documentos y tareas relevantes del entorno de trabajo para añadir contexto. De este modo, los revisores dedican menos tiempo a adivinar la intención. 📌 Pruebe esta indicación: Explique el propósito de la lógica de reintento en la API de pago y dígame si está enlazada con un error anterior o una actualización de función.

Buenas prácticas para optimizar las revisiones de código entre equipos

Las revisiones de código suelen ralentizar la productividad de los desarrolladores cuando hay varios equipos involucrados. A continuación, le mostramos cómo los desarrolladores pueden optimizar las revisiones entre equipos y mantener la productividad al día. 👇

Escriba descripciones detalladas de las solicitudes de incorporación de cambios (PR).

Deje de escribir «Se ha corregido un error en el flujo de pago» y empiece a explicar qué fallaba y por qué su solución es trabajo. También le interesará:

Incluya el enlace del ticket, los pasos para reproducir el problema original y lo que ha probado.

Lista los equipos con los que ha consultado al cambiar la infraestructura de uso compartido.

Añada una sección «Céntrese en revisar aquí» que señale las 50 líneas importantes de su solicitud de validación de 300 líneas.

Cuando un revisor puede comprender su cambio en dos minutos en lugar de 20, obtiene comentarios más rápidos y mejores.

💡 Consejo profesional: Cuando sugiera cambios, explique por qué son importantes. Esto crea un registro de conocimientos que reduce las preguntas repetidas y ayuda a los futuros revisores.

Deje clara la propiedad

Añada un archivo CODEOWNERS que etiquete automáticamente a las personas adecuadas.

Incluya una tabla en su README: «Cambios en el código de autenticación → @equipo-de-seguridad obligatorio, @equipo-de-backend opcional». Cuando alguien abre una solicitud de incorporación de cambios que afecta al código de cinco equipos, sabrá exactamente a quién debe esperar y quién está ahí solo para compartir conocimientos.

Aplique tiempos de respuesta y libérese de bloqueos.

Los plazos no se detienen solo porque alguien esté ocupado, por lo que resulta útil que todo el equipo considere la capacidad de respuesta de las revisiones como parte del flujo de trabajo normal.

¿No ha recibido respuesta en 24 horas? Envíeles un mensaje. Si han pasado más de 48 horas, remítalo a su superior o busque otro revisor. Y si un revisor deja diez comentarios filosóficos, puede pedirle que «le llame en 10 minutos» y lo discuta en directo.

💡 Consejo profesional: Etiqueta previamente las solicitudes de incorporación de cambios (PR) según el riesgo y el alcance. Etiqueta cada PR como bajo riesgo, riesgo medio o alto riesgo y nota si afecta a varios equipos. De esta forma, las revisiones por pares se realizan más rápidamente, lo que garantiza que los revisores sepan inmediatamente dónde centrar su atención y que los cambios de alto riesgo reciban un escrutinio adicional.

Registre las decisiones de arquitectura.

Cuando tome una decisión poco obvia, como utilizar Redis en lugar de Postgres para el almacenamiento en caché, anótela en un registro de decisiones de arquitectura (ADR) o en la wiki del equipo. Y asegúrese de incluir un enlace enlazado a ella en su PR.

Con esto, los revisores externos dejan de cuestionar decisiones que ya se han debatido y decidido. Además, los nuevos miembros del equipo evitan cometer los mismos errores.

Cree PR de ejemplo para patrones comunes.

Cuando alguien consiga una PR entre equipos (con una descripción excelente, un código bien estructurado y todos los casos extremos resueltos), añádala a sus marcadores. Compártala con los nuevos miembros y utilícela como referencia durante las revisiones.

«Así es como solemos gestionar la autenticación de servicio a servicio» con un enlace es mejor que explicarlo desde cero cada vez. Cree una biblioteca de buenos ejemplos de los que su organización pueda aprender.

Estas son las mejores herramientas para mejorar las revisiones de código entre equipos. 🧑‍💻

ClickUp (lo mejor para revisiones de código y comunicación centralizadas entre equipos)

Crear tareas de ClickUp para PR Gestiona cada solicitud de incorporación de cambios como una tarea de ClickUp para obtener visibilidad en tiempo real en toda su cola de revisión.

La solución de gestión de proyectos de software de ClickUp es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Para los equipos de desarrollo que gestionan múltiples solicitudes de extracción, ciclos de revisión y actualizaciones de documentación, aporta estructura y responsabilidad a cada fase del proceso de revisión del código.

Así es como se mantienen las revisiones en marcha y la comunicación clara entre los equipos. 💻

Mantenga las revisiones transparentes y en movimiento.

ClickUp Tareas proporciona un lugar adecuado para cada solicitud de extracción. Cada tarea recoge el contexto de la revisión, las asignaciones de los revisores y el progreso en un solo lugar, de modo que ninguna solicitud de extracción se pierda o quede en espera. A continuación, los equipos pueden filtrar las tareas de revisión por sprint, repositorio o estado para ver rápidamente lo que está pendiente.

Supongamos que su desarrollador backend envía una solicitud de incorporación de cambios (PR) para optimizar la respuesta de la API. Crea una tarea llamada «Optimizar el almacenamiento en caché de la API para los puntos finales del producto» y vincula la PR. La tarea incluye los resultados de las pruebas, las etiquetas de los revisores y una breve lista de control de las áreas en las que hay que centrarse. Los revisores dejan sus notas directamente en la tarea, actualizan el estado a «Cambios solicitados» y la reasignan al equipo de DevOps.

Automatice todo lo que le ralentiza.

Las automatizaciones de ClickUp eliminan los tediosos pasos manuales que a menudo retrasan las revisiones. Se encargan de las acciones recurrentes, como la asignación de revisores, el progreso de las tareas y las notificaciones al equipo, para que los ingenieros puedan centrarse en proporcionar comentarios reales.

Cree reglas de automatización inteligentes en ClickUp para mantener las revisiones de código puntuales y organizadas.

Puede crear reglas de automatización como:

Asigne revisores automáticamente en función del tipo de archivo o del equipo (por ejemplo, todos los frontend/PR a revisores de UI).

Notifique al jefe de desarrollo si una solicitud de incorporación de cambios permanece sin revisar durante más de 48 horas.

Cree subtareas para pruebas de control de calidad o documentación una vez que se combina una solicitud de incorporación de cambios.

Convierta el caos de los comentarios en acciones claras.

ClickUp Brain, una herramienta de IA para desarrolladores, facilita el seguimiento de las revisiones. Resume al instante los comentarios de los revisores, identifica los obstáculos y lo convierte todo en tareas viables con propietarios y plazos.

Pida a ClickUp Brain que resuma el progreso del equipo y extraiga tareas viables al instante.

Imaginemos un hilo de PR con 300 comentarios llenos de observaciones como «nit», «corregir más tarde» y «necesita pruebas». Con una sola indicación, ClickUp Brain extrae los problemas clave, crea subtareas como «Actualizar el manejo de errores de la API» o «Añadir pruebas unitarias para la paginación» y las asigna a los desarrolladores adecuados.

✅ Pruebe estas indicaciones: Resumir todos los comentarios sobre esta tarea y asigne elementos a tomar.

Genere una actualización del proyecto a partir de todos los comentarios relacionados con las relaciones públicas de esta semana.

Lista de los obstáculos mencionados en los hilos recientes sobre revisión de código.

Capture los siguientes pasos antes de que desaparezcan.

Las discusiones sobre las revisiones suelen revelar mejoras futuras, como pequeñas refactorizaciones, ajustes de rendimiento o necesidades de pruebas. Los agentes de ClickUp AI se encargan de ello automáticamente, convirtiendo los conocimientos obtenidos en las revisiones en tareas rastreables sin necesidad de introducir datos manualmente.

Deje que los agentes de ClickUp AI conviertan los comentarios recurrentes en tareas de ingeniería viables.

Puede utilizar los agentes de IA para:

Detecte problemas recurrentes (por ejemplo, pruebas que faltan) y cree tareas de seguimiento para ellos.

Asigne elementos automáticamente en función de los patrones de discusión.

Identifique y registre los errores comunes detectados durante las revisiones.

Por ejemplo, varios PR destacan la falta de pruebas unitarias en el mismo módulo. Un agente de IA puede crear una nueva tarea llamada «Añadir pruebas unitarias para UserService.js», asignarla al control de calidad y enlazar todas las PR relacionadas.

Las mejores funciones de ClickUp

Conéctese a herramientas de terceros: Conecte repositorios como GitHub, GitLab y Bitbucket a su espacio de trabajo. Cada confirmación, solicitud de incorporación de cambios y rama se sincroniza con su tarea correspondiente en ClickUp gracias a Conecte repositorios como GitHub, GitLab y Bitbucket a su espacio de trabajo. Cada confirmación, solicitud de incorporación de cambios y rama se sincroniza con su tarea correspondiente en ClickUp gracias a las integraciones de ClickUp

Mantenga accesibles los estándares de codificación: guarde sus directrices de codificación, listas de control de revisores y fragmentos de código reutilizables en un guarde sus directrices de codificación, listas de control de revisores y fragmentos de código reutilizables en un documento colaborativo de ClickUp Doc para evitar la dispersión del trabajo

Mantenga una documentación clara: haga la indicación al AI Writer for Work de ClickUp Brain para que resuma las relaciones públicas largas, extraiga las secciones relevantes o haga la indicación alde ClickUp Brain para que resuma las relaciones públicas largas, extraiga las secciones relevantes o redacte la documentación del código con su tono.

Límites de ClickUp

Las opciones de personalización extensas pueden resultar abrumadoras para los usuarios nuevos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 reseñas)

📮 ClickUp Insight: Cuando los sistemas fallan, los empleados se vuelven creativos, pero eso no siempre es bueno. El 17 % de los empleados recurre a soluciones personales, como guardar correos electrónicos, hacer capturas de pantalla o tomar notas minuciosamente para realizar el seguimiento del trabajo. Por su parte, el 20 % de los empleados no encuentra lo que necesita y recurre a preguntar a sus compañeros, lo que interrumpe el tiempo de concentración de ambas partes. Con ClickUp, puede convertir los correos electrónicos en tareas rastreables, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, ¡todo ello en un único espacio de trabajo! 💫 Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

2. Gerrit (ideal para la precisión de las revisiones a nivel de confirmación)

a través de Gerrit

Gerrit funciona con un sistema de revisión basado en parches que trata cada confirmación como un cambio distinto que requiere aprobación antes de combinarse. Los revisores asignan rótulos como «Revisión de código +2» o «Verificado +1», creando un sistema de votación que determina la preparación para la combinación. Este enfoque evita el problema de «aprobar y olvidar» que es común en otras herramientas.

Las mejores funciones de Gerrit

Utilice sus servidores SSH y HTTPS compatibles con Git para hacer trabajo a la perfección junto con su flujo de trabajo Git existente.

Repita los parches individuales a través de múltiples revisiones sin saturar el historial del repositorio.

Asegúrese de que cada línea de código pase por el mismo punto de control riguroso con la convención de ramas refs/for/.

Límites de Gerrit

Es difícil resolver un conflicto de combinar directamente desde la plataforma, ya que a veces se cierra la sesión automáticamente.

Precios de Gerrit

Bronce: 13 000 $ al año (hasta 100 usuarios)

Plata: 18 000 $ al año (hasta 100 usuarios)

Gold: 39 000 $ al año (hasta 100 usuarios)

Platino: 90 000 $ al año (hasta 100 usuarios)

Valoraciones y revisiones de Gerrit

G2: 4,3/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: Revisiones insuficientes

🔍 ¿Sabías que...? Muchos proyectos de código abierto, como Linux, siguen dependiendo en gran medida de flujos de trabajo de revisión basados en parches que recuerdan a los de la década de 1970.

3. GitHub (ideal para revisiones de código asíncronas distribuidas)

a través de GitHub

Las solicitudes de extracción constituyen la columna vertebral del flujo de trabajo de revisión de GitHub, ya que crean hilos de conversación en torno a los cambios propuestos. Los desarrolladores pueden sugerir ediciones de líneas específicas que los autores aplican directamente desde la interfaz, lo que elimina el intercambio de comentarios del tipo «prueba esto en su lugar». Además, el seguimiento del seguimiento de los hilos garantiza que no se pierda ningún comentario en discusiones prolongadas.

Las mejores funciones de GitHub

Obtenga revisiones de código basadas en IA con GitHub Copilot mientras los desarrolladores escriben código.

Automatice el enrutamiento con «revisores obligatorios» y CODEOWNERS, asegurándose de que las personas adecuadas vean los cambios que afectan a sus dominios.

Utilice el modelo asíncrono de GitHub para garantizar que las revisiones se realicen de forma continua.

Límites de GitHub

Los ajustes y los permisos son confusos, especialmente para las organizaciones de corporación que gestionan múltiples repositorios.

Precios de GitHub

Free

Equipo: 4 $ al mes por usuario

Corporación: 21 $ al mes por usuario

Valoraciones y revisiones de GitHub

G2: 4,6/5 (más de 2600 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 6140 reseñas)

🧠 Dato curioso: El concepto de revisión de código se remonta a la década de 1950, cuando los programadores que hacían su trabajo en los primeros mainframes, como el IBM 704, inspeccionaban manualmente las tarjetas perforadas de los demás en busca de errores antes de ejecutar los trabajos.

4. SonarQube (lo mejor para flujos de trabajo de análisis de seguridad automatizados)

a través de SonarQube

SonarQube realiza revisiones automatizadas mediante análisis estáticos, aplicando más de 6500 reglas en más de 35 lenguajes para detectar errores, vulnerabilidades y agujeros de seguridad. El agente de IA para la codificación se conecta a su canalización de CI/CD y actúa como guardián antes de que el código llegue a los revisores humanos.

Las mejores funciones de SonarQube

Utilice sus controles de calidad, que ajustan umbrales de aprobado/suspenso basados en la cobertura de las pruebas, la duplicación y las valoraciones de seguridad.

Deje que el motor de pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas (SAST) detecte las vulnerabilidades de seguridad y ofrezca orientación sobre cómo corregir los errores antes de que comiencen las pruebas.

Visualice la acumulación de deuda técnica a lo largo del tiempo para decidir qué trabajo de refactorización es más importante.

Límites de SonarQube

Señala posibles problemas, pero no puede juzgar si su lógica de empresa tiene sentido.

Precios de SonarQube

Free

Equipo: 32 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SonarQube

G2: 4,5/5 (más de 120 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 reseñas)

🤝 Recordatorio amistoso: Anime a los revisores a dedicar entre 30 y 60 minutos por sesión. Las sesiones más largas reducen la concentración y aumentan la probabilidad de pasar por alto errores sutiles.

5. CodeTogether (ideal para la revisión sincrónica por parejas)

a través de CodeTogether

CodeTogether lleva la revisión colaborativa del código en tiempo real directamente a su editor de código, transformando el proceso de revisión asíncrono habitual en sesiones de programación en pareja en directo. Los desarrolladores pueden participar desde Eclipse, IntelliJ o VS Code. De hecho, los invitados ni siquiera necesitan tener el mismo IDE que el anfitrión y pueden unirse a través de un navegador.

Las mejores funciones de CodeTogether

Utilice el chat de voz, vídeo y texto integrado en el entorno de desarrollo de software.

Mantenga sus propias preferencias del editor, temas y atajos mientras realiza el trabajo en código compartido.

Grabe sesiones con fines de documentación o formación dentro de la herramienta.

Límites de CodeTogether

Carece de capacidades sin conexión y es posible que no funcione con software antiguo o con varios idiomas.

Precios de CodeTogether

Plan inicial: 10 $ al mes por usuario.

Plan Business: 49 $ al mes por usuario.

plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de CodeTogether

G2: Revisiones insuficientes

Capterra: Revisiones insuficientes

Estrategias de colaboración entre equipos

A continuación, le mostramos cómo fomentar la colaboración a pesar de la distancia, los horarios diferentes y las prioridades contrapuestas. 🪄

Diseñe para la asincronía desde el principio.

Es probable que los revisores de otros equipos ni siquiera estén conectados al mismo tiempo que usted. En lugar de intentar hacer una «llamada rápida», aquí tiene una forma mejor de hacerlo:

Anticipe todo en la descripción de la solicitud de incorporación de cambios: redáctela asumiendo que el revisor se encuentra en otro hemisferio y no responderá hasta dentro de 12 horas. ¿Qué problema está resolviendo? ¿Qué ha intentado que no ha funcionado? ¿Cuál es la parte complicada?

Graba un vídeo para cualquier cosa compleja: explica tus cambios en un explica tus cambios en un clip de ClickUp ; es mejor que enviar más de 20 mensajes de chat repartidos a lo largo de dos días. Los revisores pueden verlo a doble velocidad y comprender lo que has creado.

Responda a las preguntas obvias: asegúrese de que preguntas como «¿Por qué no utilizó el UserService existente?» se respondan en su descripción.

🚀 Ventaja de ClickUp: Las revisiones asíncronas solo funcionan cuando la comunicación es clara y fácil de seguir. ClickUp Chat mantiene esas conversaciones con conexión al trabajo en sí, para que las actualizaciones no se pierdan de la noche a la mañana. Utilice ClickUp Chat en su dispositivo preferido para centralizar el contexto. Puede publicar el enlace de su solicitud de extracción, compartir información contextual rápida y etiquetar a los compañeros de equipo que deben realizar la revisión. Estas funciones también son compatibles con dispositivos móviles.

Deje de tratar la documentación como si fuera una tarea escolar.

Escribir la documentación del código forma parte del lanzamiento de la función. Cada PR entre equipos debe:

Enlace al documento de arquitectura que explica por qué existe su servicio y cómo encaja en el conjunto.

Actualice el libro de operaciones cuando cambie la forma en que se implementa o escala algo.

Añada diagramas para cualquier cosa que implique más de dos servicios que se comuniquen entre sí.

Ahora bien, esto es lo que suele ocurrir: la primera solicitud de incorporación de cambios entre equipos es complicada porque no hay documentación, y usted la escribe como parte de esa solicitud. Las siguientes cinco solicitudes son sencillas porque los revisores pueden hacerlo por su cuenta. Para la décima solicitud, los nuevos miembros del equipo revisan su código con confianza porque ahora el conocimiento está fuera de su cabeza.

El cambio manual de contexto es lo que afecta a las revisiones. Conecte todo:

Las solicitudes de incorporación de cambios se enlazan automáticamente a los tickets para que los revisores puedan ver el contexto de la empresa.

Las entradas enlazadas con las solicitudes de incorporación de cambios, por lo que los gestores de producto pueden ver lo que se ha enviado.

Comentarios de CI/CD tanto cuando las implementaciones tienen éxito como cuando fracasan.

La meta es que con solo hacer clic en un enlace se pueda acceder a toda la información.

🚀 Ventaja de ClickUp: Con ClickUp Brain MAX, puede unificar sus herramientas, eliminando la proliferación de IA. Su búsqueda universal contextual le permite recuperar en segundos PR, tickets y documentos relacionados de ClickUp, GitHub e incluso Google Drive. Utilice comandos de voz para crear o actualizar tickets sin cambiar de pestaña, mientras que la automatización basada en IA garantiza que el flujo de actualizaciones se mantenga por todo su ecosistema.

Revise en pareja lo que no se puede romper.

¿Un único revisor para la refactorización? Trabajo. ¿Un único revisor para los cambios de autenticación que afectan a todos los microservicios? Estás pidiendo una incidencia a las 2 de la madrugada. Para sistemas críticos:

Asigne al menos dos revisores: uno se encarga de detectar los errores lógicos y el otro, los problemas de seguridad.

Deje claro en su canal «Codeowners» qué rutas necesitan revisiones en pareja.

No se disculpe por el escrutinio adicional. La primera vez que la revisión en pareja detecta un error que habría afectado a la producción, se amortiza cien veces.

Sí, es lento, pero las incidencias de producción son más lentas.

🔍 ¿Sabías que...? Michael Fagan, mientras trabajaba en IBM en la década de 1970, desarrolló el primer sistema formal para la revisión de código por pares: la inspección Fagan. Este proceso estructurado define rols y pasos como plan, la preparación, las reuniones de inspección, la reelaboración y el seguimiento para detectar defectos en las primeras fases del ciclo de vida del desarrollo.

Rotación de tareas de revisión entre equipos

Que la misma persona revise todas las relaciones públicas externas se convierte en un cuello de botella, lo que puede provocar agotamiento. Este es el escenario ideal:

Asigne un revisor semanal para el trabajo entre equipos en todos los equipos.

Anótelo en un calendario de uso compartido para que todos sepan quién está de guardia.

Téngalo en cuenta en la plan del sprint; la tarea de revisión no es «extra», es parte del trabajo.

Rotación cada semana o cada dos semanas para que se difunda el conocimiento.

La persona que está en rotación sabe que es la encargada de desbloquear esa semana. Mientras que todos los demás saben que pueden centrarse en su propio trabajo.

Realice revisiones retrospectivas del código cada trimestre.

En este caso, nos referimos específicamente a las revisiones entre equipos:

Muestre la peor relación pública del último trimestre y analice qué la hizo tan dolorosa.

Destaque las mejores relaciones públicas y conviértalas en la plantilla que todos copian.

Vote sobre qué temas dejar de discutir y, a continuación, documente la decisión.

Detecte los casi accidentes en los que las revisiones casi no detectaron un error crítico.

Aquí es donde se pasa de «deberíamos escribir mejores PR» a «esto es exactamente lo que es un buen PR para nuestro equipo».

Medición del intento correcto de las revisiones de código optimizadas

Es difícil convertirse en un mejor programador si no se miden los resultados. Sin embargo, la mayoría de los equipos realizan un seguimiento de métricas vanidosas que no indican si las revisiones son efectivas.

Esto es lo que importa. 📊

Revise el tiempo de respuesta (pero hágalo con seguimiento correcto)

Si solo mide los promedios, debe recordar que estos ocultan las solicitudes de incorporación de cambios que permanecen pendientes durante una semana mientras su función se va perdiendo. Esto es lo que debe tener en cuenta:

Tiempo hasta la primera revisión: el estándar del sector es de 24 horas. Si el suyo es de tres días, ese es su cuello de botella.

Tiempo para combinar: debe ser inferior a 72 horas para la mayoría de las solicitudes de incorporación de cambios, desde su apertura hasta su implementación.

P95 veces, no promedios: si su promedio es de dos días, pero su percentil 95 es de dos semanas, la mitad de su equipo está bloqueado constantemente.

Errores detectados en la revisión frente a incidencias en producción

El objetivo de las revisiones es detectar los errores antes de que lo hagan los clientes. Seguimiento:

¿Cuántas incidencias P0/P1 se remontan a código combinado recientemente? Si son más del 10 %, sus revisiones no están haciendo trabajo.

¿Qué tipos de errores detectan las revisiones? ¿Vulnerabilidades de inyección SQL? Genial. ¿Semicolones que faltan? Tu linter debería encargarse de eso.

¿Qué tipos se escapan a producción? Si las revisiones detectan problemas de estilo pero pasan por alto las condiciones de carrera, estás revisando las cosas equivocadas.

🔍 ¿Sabías que...? La ansiedad por la revisión de código no tiene límite en los desarrolladores junior. Un estudio reveló que los desarrolladores de todos los niveles de experiencia pueden sentir ansiedad relacionada con las revisiones de código. Esto desafía el mito común de que solo los desarrolladores con menos experiencia se ven afectados.

Satisfacción de los desarrolladores

Tu equipo te dirá si las revisiones no son trabajo, pero solo si lo preguntas cada trimestre:

¿Las revisiones son útiles o solo burocracia? (Escala del 1 al 10)

¿Se siente bloque pendiente de las revisiones?

¿Los comentarios son constructivos o puntillosos?

¿Le da miedo solicitar revisiones entre equipos?

Si la satisfacción está disminuyendo, es posible que sus métricas parezcan correctas, pero su proceso de desarrollo no funciona. Quizás los revisores se centran en nombres de variables insignificantes y pasan por alto problemas de arquitectura. Quizás las revisiones entre equipos se perciben como hostiles. Los números no le dicen esto, pero su equipo sí.

💡 Consejo profesional: Cree un ciclo de comentarios trimestral con un formulario de ClickUp para comprender cómo percibe el equipo su proceso de revisión. Con una plantilla de desarrollo de software, puede crear una encuesta rápida con preguntas específicas, como la utilidad de las revisiones, si causan obstáculos o si los comentarios se consideran constructivos.

Velocidad (pero con inteligencia)

¿La optimización de las revisiones le ha permitido realmente acelerar los envíos?

Puntos de historia o funciones por sprint antes y después de los cambios.

Tiempo desde la confirmación hasta la producción en todo el proceso.

Pero también preste atención a los informes de errores ; si la velocidad se duplica, pero las incidencias de producción se triplican, se habrá «optimizado» hasta llegar a una crisis de calidad.

La meta es alcanzar una velocidad sostenible sin perder calidad. Mida ambos aspectos, o solo estará midiendo la rapidez con la que puede enviar errores.

Cree un panel que todos puedan consultar.

Cree un panel de ClickUp para realizar el seguimiento de todas las solicitudes de extracción, revisores y resultados en un solo lugar, y vea qué está ralentizando su ciclo de lanzamiento.

Visualice la velocidad de sprint, el flujo acumulativo y las cargas de trabajo en los paneles de ClickUp

Configure tarjetas que destaquen:

PR que llevan más de 48 horas esperando con los nombres de los propietarios (nada motiva más que la responsabilidad pública).

Tiempo medio de revisión por equipo, para que los cuellos de botella sean evidentes.

Revisiones completadas por persona para detectar los que se aprovechan del trabajo ajeno.

Errores detectados frente a errores no detectados como control de calidad

Péguelo en un tablón en la oficina o compártalo en la reunión diaria del lunes. Cuando las métricas tienen visibilidad, cobran importancia.

Vea este vídeo para aprender a crear un panel de control para la gestión de proyectos de software:

También puede programar informes en ClickUp para asegurarse de que las personas adecuadas reciban esa información de forma automática. Solo tiene que añadir sus direcciones de correo electrónico, seleccionar una periodicidad (diaria, semanal, mensual) y recibirán un resumen en formato PDF.

Programe (elaboración de) informes en ClickUp para que todos los equipos estén en la misma página sobre el rendimiento y el progreso.

Después, podrá revisar fácilmente los patrones de comentarios:

Promedio de comentarios por PR: si es de 30 o más, algo va mal. ¿Las PR son demasiado grandes? ¿Las normas no están claras? ¿Los revisores se dedican a discutir por nimiedades?

Rondas de revisión: si las solicitudes de incorporación de cambios tienen una media de cuatro rondas, es que no está dejando claro qué es lo que hay que cambiar.

Aprobaciones sin comentarios: si todo se aprueba sin comentarios, las revisiones son puro teatro.

Esto es lo que Teresa Sothcott, directora de proyectos en VMware, dijo sobre ClickUp:

Los paneles de ClickUp suponen un verdadero cambio para nosotros, ya que ahora tenemos una vista en tiempo real de lo que está sucediendo. Podemos ver fácilmente qué trabajo hemos completado y qué trabajo está en curso.

Equilibrio en las revisiones entre equipos

¿Hay equipos que hacen todo el trabajo mientras otros desaparecen?

Revisiones solicitadas frente a revisiones completadas por el equipo: si su equipo envía 50 solicitudes y completa cinco, eso es insostenible.

Índices de respuesta: ¿Qué equipos ignoran habitualmente las solicitudes de incorporación de cambios entre equipos?

Utilice estos datos para reequilibrar o formalizar las expectativas. «Nosotros revisamos lo suyo, ustedes revisan lo nuestro» debe ser algo explícito, no algo que se espera.

Git en el flujo con ClickUp

Las revisiones de código sólidas hacen avanzar a los equipos. Convierten los comentarios en colaboración, evitan sorpresas de última hora y ayudan a todos los desarrolladores a sentirse seguros antes de combinar. Cuando el proceso está en flujo, todo el ciclo de lanzamiento se vuelve más ligero.

ClickUp mejora considerablemente ese flujo. Reúne las tareas de revisión, las actualizaciones del equipo y los debates en un espacio de conexión, mientras que ClickUp Brain se encarga de que todo siga funcionando. Las solicitudes de revisión encuentran automáticamente a las personas adecuadas, los comentarios se convierten en tareas viables y todas las solicitudes de validación mantienen su visibilidad sin necesidad de buscar actualizaciones.

Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis y compruebe lo rápido que pueden avanzar las revisiones de código cuando todo (y todos) encajan a la perfección. ✅

Preguntas frecuentes (FAQ)

Para optimizar las revisiones de código, concéntrese en mantener las solicitudes de extracción manejables estableciendo un límite en los cambios de código a entre 200 y 400 líneas cada vez. Establezca listas de control claras y proporcione comentarios oportunos. La automatización, como el linting, el análisis estático y las integraciones de CI/CD, puede encargarse de las comprobaciones de calidad rutinarias.

Asigne revisores en función de su experiencia y utilice herramientas de colaboración para centralizar los comentarios. ClickUp puede ayudar vinculando las solicitudes de incorporación de cambios a las tareas, de modo que todos sepan quién está revisando qué y los plazos tengan visibilidad en todas las zonas horarias.

Aplique normas de codificación, realice pruebas automatizadas y utilice herramientas de análisis estático para mejorar la calidad del código. Realice revisiones frecuentes y estructuradas por parte de compañeros y dé prioridad al código limpio, legible y bien probado. Los paneles de ClickUp pueden realizar el seguimiento de las métricas de calidad, mantener listas de control para los revisores y crear (elaboración de) informes para supervisar el estado del código.

Plataformas como GitHub, GitLab y Bitbucket son ideales para las revisiones entre equipos. Las herramientas de revisión de código como Danger o SonarQube pueden automatizar las comprobaciones. Además, la integración del seguimiento de relaciones públicas en ClickUp mantiene a todos alineados y reduce los cuellos de botella.

Por lo general, lo ideal es contar con dos o tres revisores. Uno debe estar familiarizado con el área del código, mientras que otro puede proveer una perspectiva nueva. Para cambios rutinarios o equipos más pequeños, puede bastar con un revisor, mientras que los cambios críticos o de gran envergadura requieren más de tres.

La automatización permite ejecutar pruebas, comprobar el estilo del código, señalar vulnerabilidades y enviar recordatorios de revisiones pendientes. Las funciones de automatización de ClickUp permiten asignar solicitudes de incorporación de cambios, actualizar estados y notificar a los revisores, lo que agiliza el proceso y lo hace más coherente.